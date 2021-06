Tem peça de Bruna Meneghetti, poemas de Ivan Neris, Lives Caetanas de Arnaldo Afonso, nova canção de Kleber Albuquerque e shows de Cecilia Beraba e Bráu Mendonça

CECILIA BERABA & MAUTNER >>> Cantora e compositora carioca Cecilia Beraba lançou ‘Eterno meio-dia‘, álbum em que apresenta 11 canções feitas a partir de textos do grande Jorge Mautner (desde versos de seu premiado primeiro livro até poemas inéditos escritos durante a pandemia). E ainda tem uma faixa-bônus, só dela, em homenagem ao mestre. Ouça o cd, saiba mais sobre ela aqui e confira em sua página no YouTube os singles ‘Exu‘ e ‘Omolu‘, além de vídeos diversos com canções e entrevistas. Neste outro vídeo, um texto-poema de Mautner pra Cecilia e, na sequência, as canções do cd na talentosa interpretação dela, só com voz e violão. A parceria filosófica e musical com ele já rendeu mais de 30 canções

Quinta – 3 de junho – 21h … Show de Cecilia Beraba, acompanhada por Antonio Guerra, no canal do 123sounds no YouTube. No repertório, as músicas gravadas no disco com Mautner (na matéria, acima) e mais 4 parcerias inéditas. Contribua para financiar o novo disco da cantora comprando o ingresso colaborativo

>>> MAIS CECILIA >>> Todas as quartas-feiras, a partir das 20h, a artista apresenta minilives com repertórios temáticos em seu canal no Instagram

Sexta – 4 de junho – 21h30 … Lançamento do single ‘Palavras ao Vento’, parceria de Bruno Conde com Kleber Albuquerque (ouça também ‘Astrid Acorda‘, parceria de Kleber com Juliano Holanda)

KLEBER ALBUQUERQUE >>> Sobre o talento desse que é um dos grandes compositores brasileiros da atualidade, escrevi: “Kleber encanta com voz de vento soprando brando. Às vezes, vejo pássaros mágicos sobrevoando seu canto. Como pode flor tão rara e preciosa resistir na aspereza do solo urbano? Em suas letras antenadas há gente de verdade, de vida árida. Mas sempre há um rumor de água tecendo os destinos. Há uma chuva generosa tamborilando harmonias. Há pingos caindo emocionados. Há olhos vidrados. E há instantes de quase silêncio, de lágrimas suspensas, em que vislumbro as clareiras interiores que compõem suas delicadas obras. É possível colher primaveras nessa hora. Há girassóis em seus acordes. Há uma esperança confeitada no asfalto. Vaza luz de suas canções. E é da pele das pétalas que a música de Kleber Albuquerque se veste. E floresce.”

Sexta – 4 de junho – 20h … Nos braços da poesia. Roda de conversa quinzenal recebe Carla de Jesus e Zeca Pereira, além da presença das anfitriãs Zezé Matos e Sueli Valeriano. No Instagram da MulherArteInfinita

Quinta – 3 de junho – 20h … Esther Alcântara entrevista Jessica Barbosa. No Instagram do coletivo Ser MulherArteLive

MACHADO AFIADO >>> Após postagem do poeta Celso de Alencar, conheci e adorei o clipe e a versão livre de Fernando Abreu e Celso Borges para ‘Small Axe’, do genial Bob Marley. Produção da Carabina Filmes, com direção de Inácio Araújo

DAN SANTOS >>> Cantor e compositor tem feito diariamente, das 12h às 14h, as lives ‘Volume’, em sua página no Facebook. Além das canções autorais, pode pedir clássicos do cancioneiro nacional que ele atende

CCN NOTÍCIAS >>> O Coletivo de Comunicação Norte Notícias (acesse o site), voltado principalmente para a Zona Norte, é o site de notícias de que participo como colaborador. Nele, dou prosseguimento ao meu trabalho no blog, informando sobre as atividades culturais dos artistas alternativos. Divulgue também mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia

CCN 2 >>> Muito legal essa matéria do César Augusto Rodrigues publicada no site de notícias da ZN. O Inajar de Souza FC, um dos mais tradicionais clubes da várzea paulistana, lançou novo uniforme em que repudia todas as formas de preconceitos. Abaixo do escudo do clube, a palavra ‘Inajar’ está escrita em libras e também em braile. Na parte de trás da camisa, há símbolos que remetem à campanha contra a homofobia, racismo, lgbtfobia e de consciência ao autismo, deficiente físico e síndrome de down. Segundo o diretor de esportes, Magrão, “ao invés de retratar nossas conquistas dentro das quatro linhas, optamos por confeccionar uma camisa-conceito, voltada para a luta de conscientização contra o preconceito e a discriminação”, disse.

GRUPO MACAIA SHOW >>> ‘Violas, Encantos e Pontos‘ é o vídeo completo da apresentação do grupo liderado pelo cantor, compositor e produtor cultural Marcio Balthazar, o ZeMarcio Kaipira Urbano, organizador entre outros eventos, do Sarau das Águas.

Quinta – 3 de junho … Ensaio aberto do Grupo Macaia, com o músico, produtor e poeta Zé Marcio Kaipira, mostrando o trabalho do coletivo. No Canal Digital H2OLHOS

ZÉ MANOEL NO PALCO VIRTUAL ITAÚ >>> Os shows ao vivo do Palco Virtual, no site do Itaú Cultural, voltam entre os dias 3 e 6 de junho (quinta-feira a domingo), a partir das 20h. A abertura da programação de junho acontece com participação pernambucana do pianista Zé Manoel (quinta, 3 de junho, às 20h), seguido por apresentações do grupo paraibano Seu Pereira e Coletivo 401, da banda gaúcha Dingo Bells e do Duo Gisbranco, do Rio de Janeiro. As apresentações acontecem via Zoom e os ingressos, gratuitos, mas limitados a 300 espectadores, já podem ser reservados pela plataforma Sympla (saiba mais)

Domingo – 6 de junho – 19h … O grande violonista Bráu Mendonça faz live/show mostrando repertório instrumental autoral. Eu o conheci na época em que acompanhava a saudosa cantora Lucia Helena. Músico ligado ao Clube Caiubi de Compositores, Bráu faz shows com Antonio Galba e o grupo Cabedal, além de se apresentar com a banda Roda Viva no espetáculo Festival dos Festivais. É também um dos artistas do coletivo Toca do Autor, sarau organizado por Alexandre Tarica

Quinta – 3 de junho – 20h … Vídeo Que Toca, desdobramento do Sarau Toca do Autor, produz e apresenta os clipes dos compositores Branca Lescher, Carô de Oliveira, Rafael Leite, Tato Fischer, Dão Ferreira, Nelson Solha, Cabedal Quarteto, Geraldo Lima, Cristina Costa, Walter Zanatta, Rei Salles, Dolglas Nunes, Lina Veloso, Marcelo Mendes, Théo do Valle e Welligton de Faria. No Face e no YouTube

O LIVRO DE TODAS AS RESPOSTAS >>> Peça-audiovisual, com dramaturgia de Bruna Meneguetti e direção de Cadu Ramos, conta a história de Elisa, uma adolescente que vive com o pai, e se questiona sobre o que quer fazer quando crescer. Direção de arte de Virgílio Guasco e direção musical de Felipe Macedo. Saiba mais sobre a equipe e o processo de criação acessando a página deles no Instagram

POETAS CONTEMPORÂNEAS DO BRASIL >>> Livro apresenta perfild de 34 autoras, com poemas, textos teóricos e ensaios sobre a poesia contemporânea. A obra realizada por Beatriz Azevedo (junto a Unicamp) presta homenagem às poetas Alice Ruiz e Lu Menezes, e é dedicada à memória de Olga Savary. Saiba mais no Instagram. Entre as escritoras estão Conceição Evaristo, Paula Valeria Andrade, Francesca Cricelli, Lubi Prates, Márcia Tiburi e Marilene Felinto

FEMININO INFINITO >>> Coletivo de mulheres encabeçado pela multiartista Paula Valéria Andrade lança em suas páginas uma série de vídeos com leitura de poemas feita por escritoras e atrizes. Nas sextas-feiras de maio, as convidadas são Lu Vitrolina (dia 7), Janaina Santana (dia 14),Giovanna Quaglia (dia 21) e Marlene Araujo (dia 28). Confira

>>> EU MATEI SHERAZADE >>> A convite de Paula Valéria Andrade, do coletivo Feminino Infinito, a atriz Janaina Santana gravou performance a partir do poema da escritora libanesa Joumana Haddad. Clique no link

BETH BRAIT ALVIM >>> A escritora (poeta, contista, cronista e ensaísta) e atriz tem postado leituras e performances em seus canal no YouTube. Beth é autora de ‘Mitos e ritos’, ‘Visões do medo’, ‘A febre e a mariposa’, ‘A noite e o meio’ e ‘Ciranda dos tempos-espaços do desejo’

