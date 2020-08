Tem os ‘Poetas pela Democracia’, os quatro vídeos do ‘Sopa’, o Sarau-Lão do Juca e os 13 anos do Saco de Ratos

(cartazes do coletivo ‘Poetas Pela Democracia’ … ELES JÁ EXISTIAM. JÁ ESTAVAM AÍ.

FALTAVA-LHES APENAS UM LEVE SOPRO PARA

QUE SE LEVANTASSEM DO ENFADO DAS CATACUMBAS

COM TODA A IGNORÂNCIA, A CEGUEIRA, E A TRUCULÊNCIA. Foi assim, utilizando o grito e a gravidade das letras maiúsculas que o poeta Celso de Alencar digitou em sua página este poema que, além da reiteração de nosso terrível e lamentável momento histórico, deixa no ar uma pergunta: que ‘Deus’ foi esse que soprou e deu ânima aos mortos-vivos? Teria sido o magnânimo ‘Deus – Supremo’? Ou, quiçá, o ‘Deus – Congresso’ tenha colaborado? Talvez, ainda, o ‘Deus – Imprensa’ tenha criado um clima. Provavelmente o ‘Deus – Empresariado’ soltou uma grana… Ou, num combo disso, tenha sido obra do Deus – ‘Grande – Acordo – Nacional – Com – O – Supremo – Com – Tudo’? O vídeo ‘A História de um Brasil de Quatro’, produzido pelo canal Vozes da Democracia, também faz alusão a esse ‘grande acordo’. Por mais ‘partidário’ que seja, aponta ligações e conchavos incontestáveis: … CELSO DE ALENCAR >>> Poeta paraense, radicado em São Paulo desde 1972 é autor de, entre outros, Salve Salve, Arco Vermelho, Os Reis de Abaeté, O Primeiro Inferno e Outros Poemas, Sete (com 25 xilogravuras de Valdir Rocha), Testamentos, Poemas Perversos, O Coração dos Outros e o mais recente Desnudo … O PARTISANO >>> Com curadoria de William Dunne, escritores publicam regularmente seus textos no site: Deborah Dornellas (sexta), Sergio Rocha (sábado), Mell Renault (domingo), Felipe Mendonça (segunda), Andri Carvão (terça), Fernanda Noal (quarta) e Helena Arruda (quinta). Desta última, um poema: SOBRE CORPOS

(Helena Arruda) hoje acordei sufocada

: meu ar dissipou-se de angústia

ao abrir os olhos e os ouvidos

para os gritos

vindos de todas as direções [-rosa-dos-ventos-] soprando pedidos de socorro

e choro e dor e luta quotidiana

do meu povo sofredor

: sem ar, sem leito,

sem respirador. hoje acordei estupefata de revolta

neste país à deriva,

desgovernado,

barco abandonado

no meio da tempestade [do caos que virou o Brasil] no leme, piratas insanos,

negacionistas, milicianos

que regateiam a vida [e a morte] enquanto mentem

e debocham

e tripudiam da miséria,

das covas abertas no barro

vermelho

que logo ficará sem cor,

sem marca,

sem identidade. [lama de corpos brasileiros] cidadãos abandonados

pelo poder público,

pelo poder [poder] hoje acordei claustrofóbica

com a cegueira dos imbecis

que cospem no seu próximo,

impondo as mentiras criadas

nos gabinetes do ódio,

da casa grande. essa imensa massa amorfa,

anencéfala,

que rouba a bandeira, a pátria,

a nação,

mas, sem perceber

é a massa burra

da servidão. Helena Arruda, mestra e doutora em Literatura Brasileira (UFRJ), é poeta, contista e ensaísta. Autora dos livros Interditos – poemas (2014), Mulheres na ficção brasileira – ensaios (2016) e Corpos-sentidos (2020) … POETAS PELA DEMOCRACIA >>> O poeta Elcio Fonseca, criador e organizador do projeto, define: “é um coletivo dos mais expressivos talentos da rede, numa rede de proteção à democracia”. Todos os dias, ao meio-dia, um poeta apresenta um poema. Para ler e compartilhar, como onda, a mensagem dos que acreditam ‘na força das palavras vencendo os fuzis’. Inscreva-se na página, no Instagram e Facebook. Serão poemas com temática politica, na perspectiva de que ‘não podemos nos calar diante do retrocesso por que passa o país. Vamos combater o amordaçamento que nos ameaça, sob este governo de ultradireita, até que a democracia volte a mostrar sinais no nosso horizonte’. Participam da primeira leva os poetas Frederico Barbosa, Rubens Jardim, Cesar Carvalho, Carlos Galdino, Sergio Rocha, Hamilton Faria, Marcia de Conti, Maira Garcia, Marise Hansen, Gilberto Sarbini, Giovani Miguez, Mell Renault, Pedro Tostes, Vlado Lima, Carolina Montone, Claudio Laureatti, Paulino Alexandre, Daniel Ratto, Débora Pfselsticker, Cesar Magalhães Borges, Abel Coelho e Elcio Fonseca, além de poetas de grande destaque na midia digital como, por exemplo, Lua Ferreira, Saulo Pessato e Carlos Eduardo Carvalho, entre outros. Podem contar comigo também. … A VELHA BALELA DO ANTICOMUNISMO >>> A sanha antipetista, alimentada por um “grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo” e disseminada vorazmente através da mídia nos últimos anos é uma das responsáveis, sim, pela eleição de uma das mais conservadoras bancadas do Congresso, onde ruralistas, evangélicos e empresários do setor madeireiro e da indústria bélica dão base de sustentação a Bolsonaro e não permitirão que avance nenhum dos quase 50 pedidos de impeachment contra ele (e Rodrigo Maia garantirá que não – como na ótima charge de Nando Motta). Setores de centro e de esquerda perderam espaço e deram lugar a direitistas e conservadores raivosos e anacrônicos, naquilo que foi chamado de ‘renovação do perfil do Congresso’ pela grande mídia. Por isso, hoje, se deixar, eles “passam a boiada”, como afirmou o ministro do Meio Ambiente ‘naquela’ reunião com o (des)presidente. Diante das incontáveis arbitrariedades cometidas ou proferidas por Bolsonaro, desrespeitando a Constituição e o povo, seu impeachmeant seria óbvio. Mas não vai acontecer porque não vivemos numa democracia de fato. Para reconquistá-la, nós, nação brasileira como um todo, e imprensa em particular, precisamos urgentemente repensar o que fizemos no Brasil (e do Brasil) nos últimos anos. Não foi nada de que alguém pudesse se orgulhar: em nome de uma suposta ‘limpeza moral’ (e o velho anticomunismo doentio de sempre) o país foi atirado aos cães e agora sangramos todos. Até quando? … ARTE ANTIFASCISTA >>> Minha amiga, a cantora e produtora cultural Regina Tieko, postou na net esse reconfortante vídeo em que o doutor Pedro Serrano, em live no DCM, me comoveu ao afirmar ‘Nunca precisamos tanto de arte’ para sobreviver ao fascismo. Ainda no tema, extraio alguns trechos de ‘Como Conversar Com Um Fascista’, nome do lindo livro da filósofa Marcia Tiburi:

“Muitos não compreendem o que é o fascismo e relativizam os riscos dos neofascismos cada vez mais naturalizados entre nós. O fascismo, hoje, adquiriu status de elemento de integração social: grupos inteiros partilham a crença no uso da força em detrimento do conhecimento e do diálogo, o ódio à inteligência e à diversidade cultural, a preocupação com a sexualidade alheia, e muitas outras.

A tarefa é facilitada na medida em que o ‘consenso fascista’ é funcional e serve aos objetivos das grandes corporações econômicas. O mundo fascista é o mundo sobre o qual as pessoas com seus microfascismos se põem de acordo sem sabê-lo. Chavões são repetidos como verdades que garantem o lucro emocional do sujeito dos preconceitos: ‘bandido bom é bandido morto’, ‘direitos humanos para humanos direitos’, ‘homossexualidade é sem-vergonhice’, ‘mulher que não se comporta merece ser estuprada’, ‘porrada é o melhor método de educação’, ‘escola sem partido’, etc.

É o fascismo que permite manifestações populares antidemocráticas, com todas as contradições daí inerentes. Até frases como ‘pelo direito de não ter direitos’ já apareceram em seus cartazes.

Fato é que a fala do fascista estimula, por meio das palavras, o que pode haver de arcaico e o violento em cada um. Não por acaso, tanto a propaganda fascista quanto o discurso do fascista vulgar, é repleto de chavões e pensamentos prontos. Quem não se adequa à ordem fascista ‘vai para Cuba’. Enfim: ou se desvela e desconstrói o fascismo, ou não haverá mais espaço à construção de um mundo respirável”. … VOZ ATIVA >>> O poeta e ativista Ruivo Lopes comanda o programa que vai ao ar toda sexta, às 17h, pelo Facebook e YouTube do Jornalistas Livres, abordando as relações entre Cultura, Educação e Direitos Humanos na vida cotidiana … Quinta – 6 de agosto – 17h30 … Lavra Editora … Toda quinta tem entrevista na página da nova editora, cujo projeto editorial foca na ‘defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e do direito de acesso da população aos bens literários e culturais, entendendo a cultura como caminho de libertação’. Nesta quinta o editor João Caetano do Nascimento conversa com Monique Franco. As lives anteriores estão disponíveis na página da editora no Facebook … LIVE ANTIFASCISTA >>> Mais um projeto deste intrépido blogueiro Arnaldo Afonso (e que deve continuar mesmo após o fim do isolamento social). A ideia é transmitir pela minha página no Facebook uma live de uma hora cantando e declamando canções e poemas (entre autorais e conhecidos) que conclamem à luta pela liberdade e à resistência à opressão, além de ler textos e mensagens antifascistas postadas pelos internautas durante a sessão. No meio da live, vou abrir o microfone para um artista logado na transmissão. Tudo seguindo o mote criado pelo meu amigo, o poeta e ativista cultural Professor Betinho: ‘opinião a gente respeita, fascismo a gente combate”. Neste momento da vida nacional, não há tarefa mais necessária e urgente: é preciso combater o fascismo … A SEMANA DO BLOGUEIRO … UNDERGROUND & ETC E TAL >>> ‘Sinister Salad Musikal‘, site do multiartista e ativista cultural Marco Antonio Gonçalves, agora virou canal no YouTube (se inscreva!). Recentemente ele incluiu alguns vídeos gravados nos festivais promovidos pelo VideoClube Charada. Entre eles, uma canção minha, com letra e tudo (valeu, Marcooo!): PARAÍSOS COTIDIANOS (Paraisópolis)

Letra e música de Arnaldo Afonso A tarde sabe ser normal / Ao sol, bucólico quintal

Como se nunca houvesse havido / Passa o tempo sem vestígio

Crianças brincam de esconder / Adultos antes de crescer

Sobre essa ponte de sorrisos / Observo os meus abismos E o anjo torto diz: Amém / O sonho é sempre mais além

O paraíso é um pé no caos / O outro também Às vezes, parecem reais / Pessoas, ônibus, sinais

No fim do filme há uma cena / Que repete a primeira

Peões, ladrões, policiais / O amor tem olhos serviçais

Um jovem morre na avenida / Sem passado, atrás da vida E o anjo torto diz: Jamais / Um pé no caos outro no cais

O paraíso / Pisa as vidas marginais A solidão é solidária amiga / A fome bate um reggae na barriga

A doce mão da fantasia / No rosto cruel dos dias

Poetas sabem disfarçar / Palavras jogos de enganar

Felicidade, dá-me um beijo / Prova o amargo dessa carne

Prova o gosto dessa arte / Antes que me seja tarde Tarde… / Tarde…

A tarde sabe ser normal / Mal… mal… mal… … MINHA LIVE NO CASARÃO >>> No dia seguinte ao meu show de sábado passado, na Casa de Cultura de Vila Guilherme, escrevi: “Ainda estou emocionado com a live de ontem, ‘Arnaldo Afonso – Mestre Cartola – Vida e Obra em Verde e Rosa – no Casarão‘ (aqui no Youtube e no Facebook). Obrigado a todos que acompanharam, do começo ao fim, ou àqueles que só deram uma passada pra curtir. Obrigado a todos que comentaram e compartilharam e, principalmente, aos que estão em todas as minhas lives (seus loucos!!! … rsrsrs). Saibam: vocês me dão a maior força pra seguir em frente e eu agradeço demais a cada um. E agradeço, claro, ao Casarão e ao Juninho Sendro, pela abertura do espaço e pela recepção amorosa. Curti demais e ainda estou vibrando de felicidade relembrando os momentos vividos com vocês. Música, pra mim, é poesia, comunhão e amor. É isso que eu dou. E é isso que volta pra mim no fim. Obrigado!” …

OS 4 VÍDEOS DO ‘SOPA’ >>> No sábado passado aconteceu a festa de 18 anos do Sopa de Letrinhas Sarau e do Clube Caiubi de Compositores. O poeta Vlado Lima, comemorando a maioridade do seu famoso sarau, comunicou: “os vídeos mandados pelos muitos participantes foram divididos em quatro postagens e estão disponíveis no Youtube”. O farto material foi editado e montado pelo poeta Filipe Luiz. Confira cada um deles, porque vale muito a pena. No vídeo 2 (postado acima, que abre com O Zi e Vitor Miranda) tem Arnaldo Afonso (este blogueiro) interpretando a sua nova canção ‘Talvez‘ (a partir de 21min e 40seg). Os outros três vídeos estão nos seguintes links: vídeo 1 (que abre com Max Gonzaga e Álvaro Cueva), vídeo 3 (que abre com Fernando Cavallieri e a dupla Cordeirovich & Vladinsky) e o vídeo 4 (que abre com Deise Capelozza e Sander Mecca). É só clicar e curtir a infinidade de talentosos músicos e poetas participantes (tantos que nem dá pra citar todos aqui. Me perdoem!). Parabéns ao Sopa, pelo niver, e ao Vlado Lima pelo brilhante trabalho de resistência cultural

…

MINHAS 3 LIVES PRONTAS >>> Este blogueiro, poeta e cantor Arnaldo Afonso, informa a quem interessar possa, que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minhas página no Facebook

2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida (que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros (veja uma das lives)

3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80 Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

…

LIVES, CLIPES E ETC & TAIS

…

Quinta – 6 de agosto – 19h … Toca do Autor. Sarau organizado e apresentado pelo músico Alexandre Tarica, agora em versão virtual. Como convidado, Laert Sarrumor. No Facebook e no Youtube do Toca do Autor (se inscreva no canal)

…

Sexta – 7 de agosto – 18h … Fernanda de Paula, cantora e poeta, é a entrevistada da live musical de Ricardo Dutra pelo Facebook

…

Quinta – 6 de agosto – 19h45 … A dupla Som da Estada, formada por Giliane Meirelles e Valter Gusmão participa da live da Casa: Arte, Cultura e Cuidado conversando com o público e cantando as canções do show ‘Canto Passarinhoso‘. Na página da Casa, no Instagram

…

LANÇAMENTO DE CLIPE E SINGLE >>> Nesta sexta, dia 7 de agosto, chegam às plataformas digitais o single e o clipe da música ‘Navio‘, parceria de Zé de Riba com Walmir Pinto. Ambos são criadores da série de shows ‘Samba para os Bambas‘, em que se apresentam ao lado dos músicos Beto Bianchi, Junior Batera e Herculano Oliveira. No mesmo dia, às 20h, a live ‘Cultura em Movimento‘ traz os músicos Zé de Riba e Beto Bianchi, o cineasta Njila Lembá Nazambi e o especialista em marketing de redes Nelson Oliveira para falar do lançamento.

>>> MAIS ZÉ DE RIBA >>> O cantor e compositor tem postado seus contos no canal Rubilica: três da minissérie ‘A Cerca’ e alguns abordando o isolamento social na pandemia, entre outros temas. Entra lá e confira

…

INSTITUTO JUCA DE CULTURA >>> O IJC, acolhedora casa de cultura administrada pelo poeta Paulo Nunes, lança sua Campanha do Fundo Solidário Permanente para poder ajudar os artistas que a frequentam a superarem este período de crise com a pandemia. Clique aqui para saber mais e colaborar



>>> MAIS JUCA >>> Neste sábado, 8 de agosto, a partir das 18h, vai rolar o famoso Sarau-Lão com quase duas horas de vídeos da maravilhosa turma de artistas que faz a festa na casa. Normalmente (em tempos pré-pandemia) os famosos saraus do Juca começavam com uma galinhada ou feijoada no sábado à tarde e iam até o sol raiar na manhã de domingo. E os artistas iam chegando a qualquer hora, se revezando entre a sala de cantorias e a cozinha de conversas, comilanças e cachacinhas (olhem só o pessoal na foto: que saudade!). Nas páginas do Instituto no Face, Insta e Youtube

…

CANAL DO POETARIADO – ao vivo no Youtube. Diante da nova realidade pandêmica, onde encontros pessoais são proibidos, Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho criaram o Canal do Poetariado para conversas sobre poesia e literatura, focando no processo de criação da obra. A cada quinze ou vinte dias um poeta será entrevistado por três de seus leitores. Clique no linke acompanhe a primeira edição. Nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, às 19h, tem conversa com o poeta Ademir Assunção, Prêmio Jabuti em 2013. Visite seu site e mergulhe em seus livros:

BILLIE HOLIDAY NA PORTA DOS FUNDOS

(Ademir Assunção)

quanto abismo cabe

na palavra abismo,

quantos passos até a borda

da estrela-pantera-negra,

quantas brumas brancas,

quantos acordes de blues,

quantas noites sem sono

quantos abalos sísmicos

para sossegar o dragão

que cospe esse fogo azul

chamado névoa, vulcão,

solitude?

>>> ADEMIR ASSUNÇÃO 2 >>> POEMA EM CASA >>> Série de leituras publicadas por Ademir Assunção no Facebook com textos de Pedro Juan Gutiérrez, Glauco Mattoso, Frederico Barbosa, Chacal e Lou Reed, entre outros

>>> ADEMIR ASSUNÇÃO 3 >>> A VOZ DA POESIA E A POESIA DA VOZ >>> O poeta Ademir Assunção e a cantora Jordanna Souza produziram um pocket-show online, cada um em sua casa, disponível no site sob uma colaboração de R$30, realizada pelo sistema Pagseguro

…

Focus Cia de Dança convida a São Paulo Cia de Dança >>> Sábado, 8 de agosto, às 16h, com ingresso a R$35 – compre diretamente na pagseguro (se possível, com algumas horas de antecedência) e receba o link para assistir ao vivo, direto pelo YouTube. Tem início neste sábado a série em que a Focus convida outras companhias a participar de sua live dançando o espetáculo Corações em Espera



>>> MAIS FOCUS >>> CAMPANHA DE FINANCIAMENTO >>> A premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Clique para saber mais sobre a campanha e as recompensas

….

Sábado – 8 de agosto – 18h … Live com a banda Os Beneditos. Participação do baixista Sergio Basseti. Transmissão pelo Facebook

…

ORÁCULO MUSICAL >>> Toda quinta-feira tem uma nova mensagem do mago e multiartista Marcio Cassoni, ‘O guardião do tempo’, na página do Atelier Travessia

…

Sábado – 8 de agosto – 19h30 … ‘Muitas Minas e suas Gerais’, live com Irineu de Palmira, direto de sua página no Facebook

…

Sábado – 8 de agosto – 16h … Live ‘Café com broa’. Músicas autorais do violeiro e cantador ZéMarcio Kaipira em seu canal no Youtube

…

DANIEL MEDINA CONVIDA >>> O cantor e compositor recebe escritores, poetas, letristas e criadores ‘obcecados pela palavra’. No Instagram, às segundas e quartas, às 22h

…

DAN SANTOS >>> Músico apresenta seu trabalho autoral. Após lançar ‘Carta’, apresenta o single ‘Orgânico’. As músicas fazem parte de seu ep, ‘Entre’, a ser lançado até o fim do ano. Nos dias 14 (no Instagram) e 15 (no Facebook), Dan se apresenta em lives, às 21h (veja a agenda)

…

DIÁLOGOS >>> Lenerson Polonini, diretor da Cia Nova de Teatro, dá sequência à série de encontros com personagens da cena cultural brasileira. As lives agora são semanais, geralmente às sextas-feiras. Acesse @cianovadeteatro no Instagram para ver as as entrevistas já realizadas

…

HELEN TORRES >>> A cantora do Chêro da Poesia e organizadora do Sarau da Maria contou um pouco de sua trajetória no podcast ‘No Trem do Tempo’ (ouça aqui). Entre lá e confira também as histórias de Marah Mendes, Janete Amaral, Sacolinha e Ana dos Santos, entre outros

…

SACO DE RATOS – 13 ANOS >>> Banda do vocalista (e dramaturgo) Mário Bortolotto, do baixista Pagotto, do guitarrista Brum e do baterista Rick faz aniversário. Eles têm 3 cds lançados e devidamente postados nas plataformas digitais. A primeira vez que vi um show da banda, fiquei fã e escrevi:

>>> No domingão fui ver a banda de rock (e blues) Saco de Ratos, do dramaturgo e cantor Mário Bortolotto. Já tinha visto e gostado do Mário cantando em sua outra banda, a ‘Roberto Embriagado‘. Mas, dessa vez, fiquei realmente embasbacado. Não sei se foi uma noite especial, de superinspiração, mas os caras tocaram só repertório autoral e mandaram uma pauleira underground sensacional. Acompanhado por Fabio Brum (guitarra), Fabio Pagotto (baixo) e Rick Ricardo Vechione (bateria), um trio mega fodástico, o cantor soltou suas feras entre urros e palavrões, declarações de amor (à liberdade, à bebida e, vá, à alguma garota também) e versos poéticos que são verdadeiros tratados de independência (e elogios à companheira solidão, velha amiga de todos nós, bêbados e/ou inadaptados em geral). Uma tchurma de fãs, atores e escritores que frequentam o Teatro Cemitério de Automóveis, cantou todas as músicas e dançou alucinadamente durante esse baita show. E é isso mesmo que foi: um showzaço. Como diria a madre superiora: foi foda, meninos, foi fo-da!

…

ALINE BEI >>> O premiado livro ‘O Peso do Pássaro Morto’ já tem versão para o teatro. A estreia será no dia 22 de agosto (os ingressos estão disponíveis no Sympla). Com a atriz Helena Cerello. Direção de Nelson Baskerville.

>>> Sobre o livro, escrevi: ‘Me parece um grande poema dilacerado, as ideias suspensas, plenas de beleza e leveza, as linhas quebradas pelo peso e violência da vida. Aline tem um jeito só dela. Aquilo que Bukowski cravou na pinta: estilo‘

…

TEATRO GARAGEM >>> Espaço cultural administrado pela atriz Anette Naiman anuncia a primeira live: dia 8 de agosto, sábado, às 21h, Ester Laccava apresenta o espetáculo solo ‘Árvore Seca’ diretamente da sala Galpão Garage. Ingressos à venda no Sympla

…

ATÉ 30 de agosto – 15° Festival Taguatinga de Cinema. Aos sábados e domingos, com lançamentos de filmes e debates com seus realizadores. No Facebook @festivaltagua

…

MEGAFONE >>> De segunda à sexta, às 14h, acontece o programa apresentado pelo poeta e radialista Carlos Galdino, no Facebook da Rádio Comunitária Cantareira FM. Galdino também organizou e vem postando em seu canal no Youtube a série ‘Depois da Hora’ com cerca de 300 vídeos curtos com depoimentos a respeito de lugares, pessoas, situações, citações, sobre eventos literários, saraus e encontros acontecidos em suas andanças como artista e ativista do movimento alternativo

…

OS DITOS >>> Além da lives quinzenais ‘Compro Prosa Vendo Poesia’, no Instagram, acompanhe nas plataformas digitais o coletivo multiartístico que tem à frente Marc Florindo, Paulo Pepe e Rivaldo Giancotti

…

@TODASNOSMARIAS >>> Após três anos mergulhada no universo da cerâmica, a publicitária Maria Fernanda Galetti criou o projeto ‘Todas Nós Marias‘, no Instagram, que reúne peças criadas por ela a partir da anatomia feminina, ao lado de frases inspiradoras extraídas de entrevistas que realiza desde outubro de 2019. ‘Qual o seu lugar na sua vida?’, perguntou ela a várias amigas, também questionando sua história, as dúvidas e os anseios que se encontram neste lugar do ‘ser mulher’. Saiba mais nesta entrevista dela à revista Glamour

…

Quinta e sexta – 6 e 6 de agosto – 18h30 … Sabrina Carvalho apresenta as lives da Brinda Produções no Facebook, YouTube e Instagram. Na quinta, ela canta ao lado de Wiliam Silvério e Mogi Lopes. Na sexta, com Aline Lopes

…

Terça – 11 de agosto – 21h … Reprise da 62ª edição do ‘Terça em Cena’, pelo zoom. Quatro peças curtas, todas inéditas, duas delas selecionadas na oficina de dramaturgia Formas Breves, promovida pelo grupo La Plongee. Ingressos a R$15 pela plataforma Sympla (parte da renda vai pra manutenção do espaço Cemitério de Automóveis)

…

…

A DONA DO ESCULACHO >>> Para aproveitar o tempo na quarentena, o produtor cultural e multiartista Rafael Nestardo criou a desbocada personagem Maria da Treta, uma apresentadora que dá ‘receitas’ para combater o coronavirus (e a inação do despresidente Bolsonaro).

>>> MAIS NESTARDO >>> ANTES ARTE DO QUE NUNCA >>> Em seu canal no YouTube, o artista tem divulgado o trabalho de músicos, poetas e diversos artistas alternativos. Se inscreva e acompanhe suas produções

… BANDA GOZI >>> A dupla de cantores Ozi e Gisele Garófalo postou no Youtube o primeiro single da banda, ‘Eu Quero Mais‘, música e arranjo dele com acompanhamento de Ayrton Mugnaini (baixo), Marcos Mamuth (guitarra), Cristina Costa (teclado), Rafael Lima (percussão), Carlos Semprini (bateria) e Carlos Eduardo de Freitas (gaita)

…

RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores, sempre às 20h, com transmissão pelo Youtube (acesse aqui as ótimas lives já realizadas). Nesta quinta, com Nicolas Neves. Na segunda, dia 10, com Marcelo Moutinho. Na quarta, dia 12, com Cris Herrmann