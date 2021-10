…

É o começo da revolução

É Mussolini pendurado pelas pernas

Maracatu de cabeça… maracatu de cabeça…

Porque os magnatas do vil metal enferrujam

E os fascistas têm de ser enforcados nas tripas do último pastor

Porque os falsos pastores bebem o sangue dos inocentes

Cabeça vazia oficina do diabo

Estamos em guerra contra os maus e os covardes

Maracatu de cabeça… maracatu de cabeça…

Porque Lamarca e Marighela são estrelas além da tela

E a poesia de Lorca ainda entorta a baioneta dos ditadores

Porque notas de repúdio não sangram

E o suor das togas têm cheiro de urina

A ira é doce nos olhos da tarde

Para uma mente insana nem todo o lixo de Copacabana

O lixo é o lixo é o lixo

Pau que nasce torto morre torto

Coronel Ustra é um traste

Tortura nunca mais

Maracatu de cabeça… maracatu de cabeça…

Uma cabeça na cesta a gente nunca esquece

Uma cabeça na cesta vale mais que três pontos

Precisamos virar o jogo

Porque cabeças fascistas fora da cesta estão sempre no cio

Porque cabeças de vento não movem moinhos

Maracatu de cabeça… maracatu de cabeça…

Porque milícia rima com polícia

São cabeças de uma mesma besta

Precisamos varrer o templo dos vendilhões

Ken Parker faria o mesmo

E haveria festa em ruas e aldeias, quilombos e praças

Feriado nacional!

Porque sim e pronto

E ponto final.

.

MARACATU DE CABEÇA >>> O poeta e letrista maranhense Celso Borges (na ilustração de abertura), o compositor pernambucano Assis Medeiros e o poeta e artista visual paulistano Daniel Minchoni estão juntos na produção deste vídeo que é um ‘manifesto antifascista contra o atual estado brasileiro, de índole autoritária’. Poema e interpretação são de Borges; trilha, mixagem e masterização, de Medeiros; vídeo, de Minchoni

…

PEQUENOS POEMAS VIÚVOS >>> Celso Borges, poeta, jornalista e letrista (parceiro de Zeca Baleiro e Chico César, entre outros) tem 11 livros publicados, entre eles NRA (1996), XXI (2000), Música (2006) e Belle Époque (2010). Desenvolve projetos de poesia no palco desde 2005: Poesia Dub, com Otávio Rodrigues; A Posição da Poesia é Oposição, com Christian Portela e Luiz Claudio Farias; e Sarau Cerol, com Beto Ehongue. Em 2020 publicou ‘Pequenos Poemas Viúvos’, com 90 poemas curtos, pela Olho D’água Edições. No livro, ‘Celso Borges inverte o sentido de perda, transformando ausência em presença’. De matéria da Revista Acrobata extraio alguns textos:

.

3.

primeiro queimam os livros

depois queimam os próprios homens

para apagar de vez a memória dos livros

26.

no cemitério dos vivos

lima barreto passa dias e noites

chamando os lobos

para não dormir sozinho

29.

poemas de amor

escritos na última tempestade

entopem bueiros na praça da saudade

46.

talvez o gás acabe

quem sabe o filho acorde

ou na pior das hipóteses

torquato não consiga dormir

61.

guevara lê gullar

dentro da noite veloz

perto de la higuera, selva boliviana

em outubro de 1967.

na quebrada do yuro são 13 e 30 horas

63.

perto de morrer

joão cabral costuma ouvir

o barulho do silêncio da morte

num rádio de pilha sem pilha

72.

um anjo da guarda desce

das paredes da igreja de são joão

pra passear pela cidade.

pena que o condutor do bonde não vê

quando ele atravessa a rua da paz

com suas asas de catecismo

90.

a poesia é maior que a morte

.

… … …

AS LIVES DO BEL-PRAZER – Arnaldo Afonso canta e conta Belchior >>> O cantor e compositor Arnaldo Afonso (este blogueiro) realizará duas lives interpretando as incríveis canções poéticas e filosóficas de Belchior e contando algumas histórias sobre ele. A primeira será na terça-feira, dia 9 de novembro, às 20h, com transmissão pelo Instagram. Saiba mais sobre o evento

Lives do Bel-Prazer volume 1: o cartaz foi ilustrado com alguns dos versos pontiagudos do poeta, que em plena ditadura cantou, inconformado com o autoritarismo dos militares, ‘eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês’

.

… … …

EM MEMÓRIA DE ROSA FREITAS >>> Ainda dói a cada vez que falo nela. Logo ela, cuja presença sempre trouxe tanta alegria onde quer que chegasse. Apesar das lágrimas que nublam minha visão e da dor imensa que me dilacera, tenho tentado fazer jus ao talento da artista Rosa Freitas (a atriz, cantora, produtora cultural) e postado umas coisas (de modo meio confuso, eu sei), relembrando suas histórias e deixando um registro de seus belos trabalhos (nas fotos, ela posa na Acrópole, Grécia, onde participou de festival com a Cia Nova de Teatro – em recente versão para vídeo da peça ‘Bad Boy Nietzsche’, sua atuação é simplesmente esplêndida!).

Nesta sexta-feira (29 de outubro), tem missa em memória dela. Eu estarei lá para vê-la mais uma vez e sempre, refletida nos olhos marejados de tantos amigos que a amam. Para mim ainda é inacreditável falar na morte dela. Choro só de começar a pensar em seu corpo sem vida. Não sei o que houve… E não cesso de me perguntar: em que momento tudo se perdeu, repentinamente, definitivamente? E não me conformo por não ter impedido que essa tragédia acontecesse. Dói, dói, dói.

Agradeço a cada um dos amigos que estão me mandando mensagens acalentadoras, preocupados comigo, neste momento tão difícil. Para mim e para seus parentes e amigos, Rosa é uma ausência enorme que nunca será preenchida. Teremos que conviver com a dor e transformar essa saudade descabida numa espécie de privilégio, de reconhecimento feliz pelos bons momentos vividos ao seu lado.

Tentei trazer para cá algumas frases de amigos postadas em sua página no Facebook, mas desabei a chorar e deixo aqui o link pra quem quiser conferir o carinho e a admiração que todos tinham por ela. Vera, uma de suas muitas amigas, me escreveu:

“Acho difícil, pelo menos por enquanto, encarar com paz o que aconteceu…

Se foi a amiga, de tantos anos e se foi a confidente, já que tínhamos um trato de poder contar sempre uma com a outra nos momentos difíceis.

Se foi também mais uma artista, criaturas tão imprescindíveis, e uma cidadã sensível e com clareza do que estamos vivendo política e socialmente, coisa rara hoje em dia.

Enfim, nesses tempos em que a gente não cansa de se espantar e se desapontar com as pessoas (esse país está difícil e essa situação toda só me abateu mais), perder a Rosa foi mais que perder uma amiga. Ficamos um pouco menores”.

A Ciça, irmã da Rosa, avisa:

MISSA >>> Convidamos a todos a participarem da missa de sétimo dia do falecimento de minha irmã Rosa Maria Freitas, que será no dia 29 de outubro de 2021 (sexta-feira) às 20h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, à av. Imirim, 1382, na zona norte

SARAU DA MARIA >>> Neste sábado, 30 de outubro, o Sarau da Maria lembrará a participação de Rosa em seus eventos e fará uma singela homenagem a ela

.

… … …

SARAU DA MARIA >>> Sábado, dia 30 de outubro, às 20h, tem mais uma edição do Sarau da Maria, com ‘Feirinha de Livros’ virtual promovida por 6 editoras. Os músicos e escritores que participarão são: João Caetano e Claudemir Darkney dos Santos (pela Lavra), Vlado Lima (pela Sopa de Letrinhas), Claudinei Vieira e Marlene Araujo (pela Desconcertos), Esther Alcântara (pela Carpe Librum), Marcelo Nocelli e Pollyana Sousa (pela Reformatório), Luka Magalhães e Fernandes Oliveira (pela Archangelus), Kleber Albuquerque (abaixo, uma de suas grandes canções, com intervenção poética de André Sant’Anna), O Zi Stafuzza e Cris Pini, Ligia Regina e Eder Lima e mais a singela homenagem dos artistas do sarau à querida Rosa Freitas, através de vídeos de Luka Magalhães e Cicío Bonneges. E ainda tem informes sobre lançamentos de livros, sites de editoras e revistas literárias, além de vídeo de Ricardo Kelmer. Transmissão pelo Facebook

.

.

… … …

NOVIDADES NA PROGRAMAÇÃO

… … …

Sexta – 29 de outubro – 20h … Sarau das Águas recebe o artista e educador Leonardo Souzza e o músico Xam. Transmissão pelo Facebook e Youtube

…

Sábado e domingo – 30 e 31 de outubro – 20h … ‘Vermelho – A terra só está pedindo silêncio’. Tendo como pano de fundo a pandemia da covid, peça propõe ‘debate sobre a solidão frente a um cotidiano multifacetado, que torna os personagens tensos e ameaçadores’. Dramaturgia de Sérgio Pires e direção de Flávio Marin, com Andressa Ferreira, Daniel Gregório, Diogo Guedes e Rosana Ribeiro. Também em novembro nos dias 6, 7, 13 e 14. Exibições online gratuitas pelo canal da Cia Teatro Endoscopia no YouTube

…

Sábado – 30 de outubro – 20h … Daniel Perroni Ratto, Tatá Aeroplano e Maranho Fernando conversam sobre a intersecção da literatura com a música, com som e declamações ao vivo. No Centro Cultural Tendal da Lapa. Faça sua inscrição

.

>>> O festival ‘Literalmente Música’ reúne artistas que ligam os dois temas em suas obras. Além de Ratto, Tatá e Maranho, no Tendal, teremos as duplas Cidinha Silva e Gê de Lima (sábado, às 18h, no Centro Cultural da Juventude), Lunna Rabetti e Mel Duarte (domingo, às 16h, no Centro Cultural Vila Formosa) e Lurdes da Luz e Ferréz (domingo, às 19h, no Centro Cultural Grajaú)

…

LIVRO SOBRE A SEMANA DE 1922 >>> Teve lançamento online o livro ‘Mosaico de 22: múltiplas visões de uma semana que não acabou”, organizado por Jeosafá F. Gonçalves, publicação comemorativa aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922 (a serem completados em fevereiro). Com textos de Marcos Silva, Cacá Mendes, Edson Tobinaga e do próprio organizador, entre outros. Clique para adquirir o e-book e o livro físico

…

Sábado – 30 de outubro – 19h … Fernanda de Almeida Prado, à frente do coletivo Chama Poética, apresenta sarau lembrando e homenageando Carlos Drummond de Andrade. Participação de Alex Dias e Gabriel de Almeida Prado. Transmissão pelo Instagram do coletivo.

CONGRESSO INTERNACIONAL DO MEDO

(Drummond)

Provisoriamente não cantaremos o amor,

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,

não cantaremos o ódio, porque este não existe,

existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,

o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte.

Depois morreremos de medo

e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas

…

OUTRAS PALAVRAS >>> Site de jornalismo e literatura destaca 10 poemas de Hamilton Farias, escritos durante a pandemia, publicados em seu livro ‘brevEterno‘. Aqui um deles:

dia perguntamos

o porquê das mortes

dia acreditamos

tudo que nos resta

…

FULINAÍMA TUPINIQUIM >>> É o programa que o multiartista Artur Gomes apresentará semanalmente na Rádio Goitacá a partir de 6 de novembro, com uma hora de ‘overdose poética, musical e muita informação sobre a cena cultural independente país afora’

…

Sexta – 29 de outubro – 20h … No aniversário de 63 anos da companhia, o Teatro Oficina reabre suas portas para 5 sessões presenciais de ‘Paranoia’, espetáculo concebido por Marcelo Drummond a partir do livro de Roberto Piva (apresentações também nos dias 31 de outubro e 1 e 2 de novembro). Ingressos no link. Para público presencial limitado, com exigência de cartão de vacinação e uso de máscara

…

4a FELINO >>> Dias 30 e 31 de outubro acontece a quarta edição da Feira Literária da Norte com eventos transmitidos pelo YouTube das Fábricas de Cultura.

Sábado, dia 30, tem Oficina de Hai-Kai, com Pedro Blanco.

No domingo, dia 31, tem entrevista com Alessandro Buzo.

No dia 1 de novembro, segunda-feira, Paulo D’Áuria, do coletivo Poetas do Tietê, faz oficina de poesia para crianças (fora da programação oficial)

…

REVISTA DA QUEBRADA >>> Saiu o 13° número da revista, editada por Joad Lima, que promove a cultura e a informação ‘Da Quebrada’. No link tem também as edições anteriores

…

Sábado – 30 de outubro – 19h … Virgínia Rodrigues se apresenta no ‘Palco virtual’. Show traz canções de seu novo álbum, ‘Cada voz é uma mulher‘, no qual constrói diálogos entre compositoras de países de língua portuguesa, como Brasil, Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Angola. Reserve seu ingresso. Veja mais eventos no Itaú Cultural:

>>> Domingo – 31 de outubro – 18h … Iara Rennó apresenta show que reúne canções de seu disco ‘Pra te abraçar’. Reserve ingresso

>>> 45ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA >>> Evento acontece em São Paulo, entre os dias 21 de outubro e 3 de novembro, nas salas da capital paulista, mas mantém parte da programação online para todo Brasil. Cada título ficará disponível gratuitamente na plataforma Itaú Cultural Play nos dias 29 e 30 de outubro e 2 de novembro, uma vez por dia, das 19h às 23h. Confira a programação

>>> DANÇA >>> De 3 a 14 de novembro acontece a mostra ‘Dança agora: movendo tempos e trajetórias’ com a apresentação de diversos espetáculos de dança e bate-papos ao vivo com artistas da área. Reserve seus ingressos

…

OS SETE PECADOS CAPITAIS >>> O Theatro São Pedro apresenta a ópera de Kurt Weill nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 de novembro, de quarta a sábado às 20h, domingo às 17h (e mais o ensaio geral aberto ao público no dia 4 de novembro). A direção musical é de Ira Levin e a direção cênica de Alexandre Dal Farra

…

Sábado – 30 de outubro – 20h30 … Dentro da programação de fim de semana no Sítio Titara (incluindo trilhas), show do multiinstrumentista Antonio João Galba

…

Domingo – 31 de outubro – 15h … Paula Valéria faz mais uma apresentação de seu livro transmídia ‘O Novo no Ovo’. No Paço Municipal de Santos, à praça Mauá. O livro físico tem um lindo projeto gráfico de Guto Lacaz e os desdobramentos digitais são bem interessantes e divertidos de se ver (com colaborações de Suia Legaspe, Fernando Vieira, Jeyne Stakflett e Angelita Cardoso, entre outros artistas). Para compra online, clique aqui. Para saber mais, acesse

…

Domingo – 31 de outubro – 19h … Live de bate-papo com Vanessa Ratton e Maria Valéria Rezende, autoras do livro ‘Encontros à Hora Morta’. Mediação de Ricardo Dalai

…

SEOL >>> Editora Lavra promoveu live de lançamento do livro de poemas de Carlos Moreira. Trata-se de uma ‘obra visceral, criada em meio ao horror do tempo fascista que vivemos, mas que traz consigo a luta e a resistência’. Livro tem 160 páginas, custa R$35 e já está à venda no site da editora

…

Domingo – 31 de outubro – 14h … Sarau Poesia de Esquina tem presença de Ayaní de Paula, Inana Caldeira e Rafael Moyses, exposição de Raiz Oliveira e apresentação de PazSarinha, além do espaço para o palco aberto. Acontece atrás da Oca, no Parque do Ibirapuera, Portão 2

>>> Terça – 2 de novembro – 19h … Slam Petisco e Sarau Poesia de Esquina promovem evento na Casa de Cultura Chico Science, no Ipiranga. Com dj Amora Isah, Kauã mc, Selva Manaós, Lews Barbosa, Inana Caldeira e PazSarinha, entre outros artistas

…

Sábado – 30 de outubro – Desconcertos promove lançamento do livro de contos de Plínio Camillo e Júlio Dias. “De Rua’ traz histórias, personagens, visões e revisões de um universo de educadores de rua, em edição revisada e ampliada. Disponível para pré-venda. Live com transmissão pelos canais da editora nas redes sociais

…

Sexta – 29 de outubro – 19h30 … Slam da Guilhermina volta ao formato presencial. Batalha poética acontece na praça ao lado da saída do metrô Guilhermina-Esperança

…

Segunda – 1 de novembro – das 17h às 22h … Sarau Arte e Movimento promove apresentações musicais e declamações de poesia em meio a lançamento de livros, mostra de artesanato e quitutes deliciosos. Acontece em frente à loja-ateliê Arte Movimento (Rita Engi), na av. João Vaz, 46, no centro de Cunha

…

Sábado – 30 de outubro – Cantor e compositor Vieira Pato recebe o Troféu Arte em Movimento (do artista plástico José Pereira de Souza). No Galpão Cultural, à av. Barro Branco, 776, no Jabaquara

…

Domingo – 31 de outubro – 19h … No dia do Saci, o multiartista Alexandre Santo estará online, no Instagram, apresentando canções e poemas autorais que resultaram de sua pesquisa sobre o tema

…

Sexta – 29 de outubro – a partir das 22h … Sarau das Bruxas, presencial, no Picles (rua Cardeal Arcoverde, 1838). Vanessa Bumagny, Daniel Perroni Ratto, Lu Vitti, No Stopa, Vange Milliet e mais um timaço de artistas amigos se reencontram pra cantar, falar poemas, atuar e tocar instrumentos, com velhas e novas parcerias acontecendo. Modelitos bruxuleantes serão bem-vindos

…

FIO DA LÍNGUA >>> Dinovaldo Gilioli (poemas) e Linda Evangelista (bordados) produziram um lindo objeto artístico. ‘Fio da Língua’ é enviado pelo correio para qualquer parte do país a quem fizer um pix (48 99670-4844) de R$50 e enviar o comprovante e endereço

…

Domingo – 31 de outubro – a partir das 18h … Bar do Frango comemora com sarau os seus 32 anos de atividades etílicas, gastronômicas e culturais (na foto, Yaya, Aline e Cicio no famoso palco).

Há mais de 3 décadas, Flávio Tavares, o Tatau, abria um bar na zona leste, para vender frango assado. Por sugestão de amigos, colocou algumas mesas e começou a servir bebidas e petiscos a quem aguardava o pedido. Em pouco tempo, violeiros, sanfoneiros e cantadores apareceram e o bar se transformou num reduto cultural da região, servindo de ponto de encontro para diversos artistas. Neste domingo, muitos deles estarão lá pra cantar, declamar e brindar a esse point de resistência cultural da ZL. O Bar do Frango fica na av. São Lucas, 479

…

BRASIL POR DENTRO >>> Todos os domingos, às 17h, programa de Socorro Lira promove um encontro com grandes artistas no canal do PGM no YouTube

…

SONS DE VILA >>> Música, poesia, performances, artes plásticas, moda, djs e gastronomia. Às sextas-feiras, às 20h. Nesta edição, com Giuliano del Sole e Os Projetores. Evento gratuito, a céu aberto. No CC Vila Formosa, à Avenida Renata, 163

…

Terça – 2 de novembro – 19h … A Fim de Poesia, programa de bate-papo e declamações apresentado por Noelia Ribeiro (no Instagram)

.

… … …

AGENDÃO

… … …

Em minha página no Facebook, posto regularmente esses e outros eventos culturais da seara alternativa (leia e compartilhe; fortaleça a cena dos artistas independentes):

…

I JORNADA INTERNACIONAL DE POESIA VISUAL: PESQUISA E CRIAÇÃO >>> Evento online acontece de 8 a 12 de novembro. Organizado pelo Centro de Referência Haroldo de Campos (da Casa das Rosas), a USP e a UNESP, contará com alguns dos mais importantes poetas e pesquisadores em mesas de debates ou depoimentos em vídeo. Se inscreva para acompanhar

…

UM MUNDO EM NÓS >>> Já está nas plataformas digitais o cd que reúne canções com letras de Léo Nogueira. Produzido por Leonardo Costa e Augusto Teixeira (que canta), tem participação de artistas como Kleber Albuquerque, Zeca Baleiro, Chico Salem, Renata Pizi, Estela Lilian e Álvaro Cueva Moraes, com arte de Elifas Andreatto

…

SÁBADOS, às 14h >>> PODCAST >>> ‘História de Lenços e Ventos‘, maravilhosa peça de Ilo Krugli, do Teatro Ventoforte (que assisti com minha filha, quando ela era pequena) tem agora uma montagem em podcast, feita pelos artistas da Casa Realejo de Teatro, que será apresentada durante 5 sábados, às 14h, nas redes sociais do Sesc Bom Retiro, a partir de 16 de outubro. Minha querida amiga, a grande poeta Beth Brait Alvim, participou da adaptação do texto e também atua como atriz. Inscreva-se.

…

OCUPA MINAS >>> Exposição multimídia, em Poços de Caldas, homenageia 10 escritoras mineiras contemporâneas (Nívea Sabino, Stella Maris Rezende, Marina Carvalho, Madu Costa, Lorena Otero, Daniela Arbex, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, Ana Maria Gonçalves e Adriane Garcia). Mostra idealizada pela produtora cultural Leila Vilhena, com curadoria de Jéssica Balbino, traz podcasts sobre a vida e obra das autoras e lindos cartazes feitos por dez ilustradoras de várias regiões brasileiras (os visitantes ganharão cópias deles). A exposição está na Biblioteca Centenário (Complexo Cultural da Urca), e pode ser visitada das 8h às 17h (e acessada pelo site www.ocupaminas.com)

…

FOTOGRAFIA EM DIÁLOGO >>> Eventos online acontecem até 8 de dezembro. Confira toda a programação

…

NO QUASE CLARO CÉU >>> Chegou às plataformas digitais o cd lançado em 2009 pela dupla Rene de França & Zé Terra (do trio Freu à Deriva, com Marcelo Mazzucatto). O disco tem várias participações e parcerias. Confira aqui o clipe da canção-título. Deles, ouça também o álbum gravado em 2002, Por Cima da Carne Seca

…

ENCONTROS SOBRE TEATRO >>> Série ‘Aproximações Pedagógicas: a Formação do Ator’ trouxe quatro mesas com integrantes de grupos teatrais discutindo a formação do ator pela perspectiva dos processos realizados em coletivos. Transmissão pela plataforma Zoom. Para participar, se inscreva no site do sesc. Nesta sexta, dia 29 de outubro, a partir das 19h, Barracão Teatro, Grupo Galpão e Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz.

…

Sexta – 29 de outubro – 20h … Solos Coletivo de Dança Contemporânea convida, a cada sexta-feira, artistas diferentes para compartilharem suas criações nessa rede. Saiba mais

…

TENSÃO, TESÃO E CRIAÇÃO 2021 >>> 1º episódio da série já está no ar. Com direção geral de João Henrique Vieira e muitas participações, espetáculo é dedicado ao poeta Carvalho Junior (in memoriam)

…

POÉTICOS ENCONTROS >>> Em 10 episódios, primeira temporada do podcast conversou com poetas de nacionalidades diferentes e produções artísticas diversas. São encontros que reforçam a potencialidade da arte voltada para o bem comum. No canal do Instituto Casa Comum (no spotifybrasil) e no site

…

LÍRIA PORTO >>> Quarta edição da revista de literatura e ideias Vida Secreta comemora os 76 anos da poeta mineira. Participam Adelaide do Julinho, Nic Cardeal, Chris Herrmann, Adri Aleixo, Adriane Garcia, Adrienne Myrtes, Deborah Dornellas e Sergio de Castro Pinto, entre outros. Confira

…

DJAMI SEZOSTRE >>> Após morar por quase quatro anos em São Paulo e Curitiba, poeta mineiro retorna a Belo Horizonte. Informo que seu próximo livro sairá em breve pela Patuá. Aguardemos

…

ESTRANHOS ROMÂNTICOS >>> Banda formada pelo vocalista e guitarrista Marcos Müller, o baixista Mauk, o tecladista Luciano Cian e o baterista Pedro Serra, tem ligações com o Rockarioca, movimento de 25 artistas de várias vertentes do rock do Rio. ‘Último Sol’ é seu 3º e último álbum (ouça na íntegra). O disco de despedida tem 9 músicas inéditas e traz misturas de rock indie, tropicália, new wave, jovem guarda, pós-punk e rock psicodélico. Saiba mais

…

JANAINA SANT’ANA >>> Por sugestão de Celso de Alencar, numa live do Canal do Poetariado, a atriz produziu vídeo onde interpreta 3 poemas de Renata Pallottini, escritora, dramaturga e professora falecida recentemente. Janaina Sant’Ana já foi premiada por sua brilhante montagem ‘Juliana, do rancor‘, baseada na personagem de ‘O Primo Basílio’, livro de Eça de Queiros

…

SILVANA GUIMARÃES >>> ‘O corpo inútil’ (no prelo) é o primeiro livro de poesia da escritora mineira (você pode ler seus textos e saber um pouco dela em sua página no Facebook). Nesse link, da Revista Acrobata, tem seis de seus poemas

…

REVISTA ACROBATA >>> Editada por Demetrios Galvão e Aristides Oliveira, com apoio dos colaboradores Floriano Martins (editor de outra revista de cultura, a Agulha), Dante Galvão, Monyse Damasceno, Anna Apolinário e Paola Marugan, entre outros, a revista oferece poemas, artigos, contos e entrevistas com cineastas, escritores e músicos