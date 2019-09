Tem os festivais Gramix (na Casa Gramo) e Primavera (no Carauaribar), e os tributos a Luiz Melodia (no bar do Alemão) e Belchior (no Ecla)

Selecionei quatro eventos legais de artistas e ativistas do movimento de saraus da cidade. Nesta semana tem o Festival Gramix (música, poesia e intervenções variadas, na Casa Gramo), o Festival Primavera (com Ligia Regina & Eder Lima à frente, no Carauaribar), e dois shows de tributos mais que necessários: Marco Palmah canta os sambas de Luiz Melodia (acompanhado pelo grande Renato Piau, no bar do Alemão) e O Zi Stafuzza faz releitura da obra de Belchior (no Ecla). Confira:

…

SEXTA – 20 de setembro – 21h … O artista O Zi Stafuzza relê a obra de Belchior, acompanhado por Rosangela Alves, Brau Mendonça, Ayrton Mugnaini e Sandro Silva. Evento da Tarica Produções. No Ecla, à rua Abolição, 244, no Bixiga

…

SÁBADO – 21 de setembro – das 16 às 4h … Gramix Festival – Ocupação: O Corpo como Resistência. Na Casa Gramo, à rua Bento de Abreu, 223, na Lapa. Terceira edição do evento comemora o 5 anos da casa administrada por Beto Antunes, com música, dança, rodas de leitura e exposições ocupando banheiros, cozinha, escadas e todos os ambientes do local. Veja a programação completa:

PALCO INSTRUMENTAL

17h – Quarteto Folha Seca

18h – Choro da Quitanda – corpos em roda

19h30 – Felipe Mancini – Passagem por vários sons

20h – Duo Corda e Platinela

PALCO FOYER

16h – Ericsson & Andrea

16h30 – Projeto Aberta INá IÊ

18h30 – Macabea Banda

19h – Tunuka

20h30 – Edu Kneip

21h – Zimbher

21h30 – Cacá Pereira, um compositor

22h – Curva

22h50 – dAni-Vi, inteira aberta errante

PALCO LANÇAMENTO

20h – Bruna Romaro “Mundo Meu”

21h30 – Gustavo Galo ” se tudo ruir, deixa entrar o ruído” voz e guitarra – Participação Especial de Tatá Aeroplano (Gravação ao Vivo)

23h – Banda Antúrio Banda

0h30 – Pedro Iaco

01h30 – mc Zen

02h30 – dj Sopa

03h10 – Tatá Aeroplano

PALCO BANHEIRO ROSA

16h – tiragosto

17h – Lia

17h30 – Linio Lírio

18h – Ian Lasserre

21h – João Sobral

21h – Letícia Morelli

22h – Eloi Calame

PALCO QUARTIN

19h – Sudário

19h30 – Lobisomem

20h – André Vilé

20h30 – Abelha Psicoldélica

21h – Juli Manzi

PALCO MULTI

17h – Yoga com Bianca Mimiza

18h30 – Leitura coletiva do livro: A moça caminha alada sobre as pedras de Paraty

19h30 – Clarena

20h30 – Rádio Lithium Mini System – Caco Pontes

21h – Necessidades básicas, pilulas poéticas com Daniel Perroni Rato

21h30 – DEVIR: Jamperformance com OTilia Françoso Didi, Bruno Garrote, Edgard de Lima, Emmanoel León, João Gomes, Rodrigo O Cardoso

PALCO AR

16h – Jai Mahal e os Dois Pacíficos

16h40 – Paulo Ohana – Pólis “Quantas cidades cabem numa voz”

17h10 – Guilherme Kafé

17h40 – Flor

18h20 – Malu Maria

18h50 – A Farsa do Açúcar Queimado ou a mulher que virou Pudim

20h – A+A

20h30 – Alexandre da Silva e Quarteto Amaeté

…

SÁBADO – 21 de setembro – 19h … Festival da Primavera no Carauaribar … Festival de música, poesia e resistência, com organização de Ligia Regina e Eder Lima (que também fazem show) e participação de músicos e poetas da cena cultural independente e autoral, como Dari Luzio, Deise Capelozza & João Emilio, Cida Sarraf, Chero da Poesia, Cordeirovich & Vladinsky, Dedé Brasil, Fernando Rocha, Francisco Américo (Quinho), Gilberto Brás, Ir ao Ar (Mad Rodrigues, Valmir Quinto, Tiago Magrello), João Caetano, Karolzinha da Silva, Key L’amour, Márcia Barbieri, Marcy Santos, Silvia Maria Ribeiro, Valter Passarinho e Arnaldo Afonso (eu também estarei lá: obrigado pelo convite!). Na praça Carauari, 8, na Vila Maria

…

QUARTA – 25 de setembro – 20h30 … Show “Sambas do Melodia” … Tributo ao grande Luiz Melodia com os cantores Marco Palmah e Renato Piau (parceiro de Melodia e violonista que o acompanhou por toda a carreira). Marco Palmah, intérprete paulistano residente no DF, faz parte da Orquestra Cafuçú do Cerrado, comandada pelo produtor Lucas Furmiga. O grande Renato Piau, além de acompanhar vários cantores da mpb, já lançou discos solos, como ‘Guitarra Brasileira’ e ‘Tom do Leblon’. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554

… … …

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

… … …

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui:

…

QUINTA – Sarau da Paulista no Santa Sede … Delícia de evento com poetas declamando seus textos (da antologia Sarau da Paulista) no famoso templo do rock da ZN, o Santa Sede, de Cleber Lessa. Participaram os organizadores Cesar Augusto de Carvalho, Fabiano Garcez e Sergio Rocha. O poeta Rubens Jardim, idealizador e um dos criadores do Sarau da Paulista, não pode comparecer mas foi lembrado e homenageado diversas vezes (eu mesmo li um poema dele). O sarau teve ainda a presença dos poetas Claire (sempre iluminada e reverenciada), Lenita Estrela de Sá, Carolina Montone, Élcio Fonseca, Silvia Maria Ribeiro, Lázara Papandrea, Akira Yamasaki, Gilberto Braz, Arnaldo Afonso (eu!) e muitos outros. Enquanto o violonista Nelsinho tocava clássicos do rock e da mpb, a tchurma de poetas continuou por lá cantando e fazendo a festa. Foi bão demais!

…

SEXTA – Anhangabahy no Armazém do Campo … A banda formada por Hévelin Gonçalves, Rui Condeixa Xavier e Wady Issa Fernandes, com a participação de Flavio Hernandes, mandou seu som no Armazém do Campo (um posto de venda dos produtos orgânicos dos trabalhadores do MST e que também promove eventos culturais). Cheguei no meio do show, mas ainda pude curtir as levadas variadas e as letras inventivas de Rui (compositor da banda) e a performance teatral e divertida dos artistas. Claro que, antes de ir embora, aproveitei pra tomar uma boa dose da cachaça Lula Livre. Neste sábado, às 20h, o Anhangabahy se apresenta no bar Dali Daqui, à rua Conselheiro Brotero, 71. Vai lá, meu filho, vai lá…

…

SEXTA – As Quiridinhas da Rainha no Picles … Adoro ir aos shows alternativos que acontecem no Picles (Cardeal, 1838). Na sexta, me diverti com ‘As Quiridinhas da Rainha‘, banda de mulheres que fez deliciosa releitura do repertório dos Beatles, com Alexia Evelyn (voz, vocais e percussão), Camila Lordy (teclado, voz e vocais), Gigi Magno (baixo e vocais), Irlana Maia (bateria, voz e vocais), Patrícia Ahmaral (voz , vocais e percussão) e Helô Ribeiro (guitarra, flauta, voz e vocais). Helô, que eu já admirava por suas composições e atuações ao lado de Vanessa Bumagny e André Sant’Anna na série de espetáculos Sons e Furyas, se apresentou pela primeira vez tocando guitarra. E foi dela, talvez, o momento que mais me encantou: uma versão suingada e quase reggae de You Won’t See Me. Mas a Help ‘country’ também estava linda. E ficou bem legal a levada acelerada de Day Tripper. Ah… foi gostoso ouvir Maria, Maria emendada na Lady Madonna. Sei lá… só digo mais uma coisinha: eu gostei pra-ca-rai! Estou querendo mais shows dessas ‘Quiridinhas‘…

…

SÁBADO – Chero da Poesia no Bar do Frango … O quê dizer dessa banda que desde fins dos anos 70 mantém intactas e atuais as suas características marcantes: vocais harmoniosos, lindas melodias e temas ambientais e humanistas? O trio base, formado pela grande cantora Helen Torres e pelos dois compositores, o guitarrista Luiz Giadas e o violonista Sidney Kitagawa (a alma emocionada da banda), teve o reforço preciso do percussionista Quinho (Francisco Américo). O show foi lindo! Não há, nas rádios que tocam mpb hoje, músicas mais bonitas do que aquelas que ouvi nesse show. Repito: não há! Esse recado vai para a Nova Brasil, a Eldorado, a Usp, a Cultura e a Brasil Atual. A banda Chero da Poesia merece tocar nas rádios brasileiras, ponto final. Eles ainda, generosamente, abriram espaço para a cantora Marina Fama, a dupla Ligia & Eder Lima, a poeta Silvia Maria Ribeiro e este blogueiro e cantor Arnaldo Afonso. Eu cantei minha parceria com Luiz Giadas, ‘A Primeira Vez’, letra minha sobre um rap melódico composto por ele. Ah, meus amigos… foi mesmo uma noite bela! No fim, o Tatau, administrador do Bar do Frango, deu um recado: em outubro, acontecerão os shows comemorativos dos 30 anos desse lendário point de resistência cultural da ZL (na av. São Lucas, 479). Vou noticiar tudão por aqui. Fique ligado.

…

DOMINGO – Sons do Brasil no Atelier Travessia… O projeto do radialista Serginho Sagitta acontece uma vez por mês, até novembro. Nesta edição, teve show do cantor e compositor Nell Filho (boas baladas cantadas em timbre grave, remetendo a Renato Russo) e bate-papo com o multiartista Ca Cau, que falou das relações entre arte e mercado, contando casos interessantes de suas vivências como músico e artista plástico

…

TERÇA – Vladinsky & Cordeirovich no CCSP … Sem dúvidas, este foi o melhor show da dupla desde a retomada da carreira de Cordeirovich, agora com Vladinsky ao violão (com o nome de Cordeiro, ele formou dupla ao lado de Lé Dantas nos anos 80, com quem lançou o disco independente ‘Brincadeira Manhã’). Acompanhados pelos ótimos Dan Grasso (nos solos de guitarra) e Rafael Fazzion (na percussão vigorosa), Cordeirovich & Vladinsky apresentaram seu repertório de canções poéticas e circulares, quase mantras que vão envolvendo o público e puxando nossos sentidos para dentro de sua roda amorosa de fraternidade e paz. Além das belas canções, é preciso ressaltar que Cordeiro domina a arte de cantar e estar no palco com a mesma naturalidade de quem sorve um chicabon (como diria o mestre Nelson Rodrigues). O show ainda teve a participação do músico Tom Peixoto. Abrindo os trabalhos, tivemos o prazer de ouvir e apreciar o talento do violoncelista e pianista cubano Yaniel Matos. Foi mesmo uma noite prazerosa!

…

TERÇA – Ortinho no Mundo Pensante ... O cantor e compositor, que lançou recentemente seu quarto álbum, “Nas Esquinas do Coração”, se apresentou acompanhado por Estevan Sinkovitz (violão aço e guitarra), Zeca Loureiro (guitarra), Tiago Brandão (baixo), Rogério Rochlitz (piano, moog e escaleta) e Gustavo Souza (bateria). Ortinho é, essencialmente, um front-man: é ali, cantando à frente de uma banda, que ele revela seu vigor de rock-star, e onde sua música se completa e alça voo. O artista pernambucano, oriundo da cena do mangue beat, exerce com autonomia sua versatilidade: já participou e formou bandas punk (Querosene Jacaré) e é parceiro de mpbistas (como Arnaldo Antunes e Marcelo Jeneci), sem que isso desvirtue a pegada muito pessoal de suas levadas psicodélicas e de suas letras de poética quase surreal. Após seu show, ainda presenciei a ótima performance da jovem cantora Josyara, que imprimiu personalidade a temas que remetem à baianidade de Gal e Caetano, além de condenar o fascismo da era bolsonariana na canção ‘Engenho da Dor‘, em que canta: ‘nós não vamos voltar pros porões, não vamos voltar pros armários, não vamos voltar pras prisões’

… … …

FOCUS NO CANADÁ E O

NIVER DA CAROLINA DE SÁ

… … …

SEXTA, SÁBADO E QUARTA – 20, 21 e 25 de setembro … Focus Cia de Dança se apresenta no exterior … Companhia carioca dirigida por Alex Neoral (e mantida pela Petrobras) leva suas coreografias ao Canadá e à Colômbia (no cartaz, a programação completa). No elenco, estão os bailarinos Marcio Jahú, Cosme Gregory, José Villaça, Roberta Bussoni, Marina Teixeira, Monise Marques e Carolina de Sá (minha filhoca, que aniversariou no dia 13 e de quem falo na matéria a seguir).

Eu já falei aqui das qualidades da bailarina Carolina de Sá. E vou bancar o pai babão e bobão outra vez: parabéns, filha, papai te ama de montão! (imaginem milhares de emojis de coraçõezinhos aqui): Olha ela lá… bem no dia do seu niver, essa menina brasileira da Vila Maria, a Carolina de Sá, está dançando no Canadá… ah… que alegria isso me dá … como não falar de sua raça, de sua força ou daquele jeito de ser que só ela tem? … daquela sua mistura de sonho e determinação, da delicadeza consistente que transparece em cada gesto e em seus movimentos no palco … aquele seu ‘jeitinho’ só seu, que faz com que a gente te identifique, mesmo na penumbra, logo na primeira cena, no meio de toda e qualquer apresentação de qualquer companhia… nessas horas, alguém sempre me diz: ‘olha lá a Carolina!’ … aí vem mais alguém me cutucar: ‘ela é diferente, né?’ … eu ouço e fico quieto, claro… mas entendo o que eles querem dizer … é que tem mais alguma coisa ali, além da técnica… algo talvez bem maior do que só saber dançar… e também nem é o caso de ser melhor que ninguém … nunca foi esse o seu alvo … penso em dizer: é que ela faz aquilo com um amor profundo! … acho que ela está onde sempre quis estar … e onde fez por merecer estar… no palco, fazendo o que gosta … e recebendo em troca os aplausos… somente os aplausos … porque é só isso o que importa … todo o resto (grana, fama, vaidades) o buraco negro do mundo vai sugar … e quando tudo passar, são só os aplausos, reverberando no cosmos, é que ainda irão ecoar … e na mente da gente, eternamente, vai ficar a imagem daquela menina a dançar … a Carolina de Sá… … … … beijos desse teu fã.

… … …

ARNALDO, ESTE BLOGUEIRO ATAREFALDO!

… … …

SEÇÕES >>> Por motivos de força maior, essa edição ainda vem sem a seção de livros. A programação do agendão vai sendo incluída no dia a dia, com divulgação diária dos eventos também pelo Facebook (e transmissão de vídeos dos eventos que vou ver). Como já disse, o blogueiro anda ocupado resolvendo questões nada secundárias como emprego, aposentadoria e moradia, além de dividir o tempo que sobra em ensaios, shows e textos para este blog. Tudo ao mesmo tempo agora, vamos em frente fazendo do modo que for possível. Na vibe dessa fight, peço a compreensão dos leitores. Beijos e um grande abraço a todos.

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> Quero agradecer as manifestações de carinho e apoio para que dê certo e vá ao ar a versão radiofônica deste blog (meus queridos amigos praticamente formaram uma torcida organizada por mim: obrigado!). Como disse no post passado, gravei alguns pilotos do Sarau, Luau e o Escambau na Rádio Brasil Atual e estou aguardando a confirmação do programa. Em breve, darei um retorno aqui.

Por falar na Rádio Brasil Atual, acesse o link para conhecer e colaborar com sua campanha de financiamento. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam.

CENSURA, COMO NA DITADURA … Claro que esses ratos fascistas que estão no (des)governo Bolsonaro dizem que “apenas sugeriram” que o filme sobre o grande Chico Buarque fosse retirado de festival no Uruguai (leia aqui). Chico é um artista que qualquer país do mundo ostentaria com orgulho como um dos maiores símbolos de sua riqueza cultural. A obra de Chico é eterna e mundialmente reconhecida. Viva Chico! Já esses pulhas que estão no poder no Brasil, só nos envergonham. Logo passarão. Fora, seus fascistas de merda!

MARIELLE >>> Dia 14 de setembro fez um ano e meio deste assassinato político sem punição. Dois supostos assassinos (milicianos) estão presos e incomunicáveis. A família Bolsonaro, de evidentes ligações com as milícias do RJ, abafa o caso. A grande mídia (e seus inúmeros e vendidos comentaristas políticos) não se incomoda, o STF não se incomoda (Dodge teve um ano e meio para tomar providências…) e os fascistas da família e do governo Bolsonaro (mais o desmiolado governador Witzel) comemoram, fazendo gesto de ‘arminha’. Este blog continua, semanalmente, lembrando de Marielle, exigindo o esclarecimento de seu assassinato e a punição para os criminosos fascistas. Enquanto isso não acontecer, fica evidente que este País não vive uma democracia.

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz um ano e meio que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano e meio depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como Marielle não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem ameaçar Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

I PRÊMIO “SUBURBANO CONVICTO” >>> Suburbano Convicto é sarau, livraria e editora administrados pelo produtor cultural e poeta Alessandro Buzo. Este guerreiro das artes periféricas criou agora (com apoio do coletivoPoetas do Tietê) um prêmio para valorizar os artistas e coletivos que fazem a vida cultural das quebradas da cidade. Desde 1 de setembro estão abertas as votações para o ‘I Prêmio Suburbano Convicto‘, com 15 indicados em cada uma de suas dez categorias. A votação é dividida em três fases e vai até novembro. A entrega do Prêmio será no dia 11 de dezembro, no Centro Cultural Olido. Para conhecer os indicados e votar, clique aqui.

… … …

SEXTA, SÁBADO (20h) E DOMINGO (19h) – … Terror e Miséria no Terceiro Milênio, peça inspirada em texto de Brecht. No Teatro de Contêiner, à rua dos Gusmões, 43

… … …

SEXTAS – 20 e 27 de setembro – 23h … Temporada “Bolo de Rolo” … Baile da banda e bloco. No Espaço170, à rua Inácio Pereira da Rocha, 170

… … …

SEGUNDA – 23 de setembro – 20h … Trupe Chá de Boldo: Subterrânea … Banda se apresenta no teatro do Centro da Terra (rua Piracuama, 19). A cada noite, um show diferente

… … …

SEGUNDAS – 23 e 30 de setembro – 21h … Dharma Samu – Pira musical. Show do quarteto paulista de jazz e música experimental. No Porão da Cerveja, à av. Gal. Olímpio da Silveira, 39

… … …

QUARTA – 25 de setembro – 20h30 … Vivaz! – Daniel Medina e Convidados – Temporada no Teatro de Arena (à rua Teodoro Baima, 94). Com convidados diferentes a cada show, o compositor e ator cearense apresenta canções de seu disco “Evoé!”, além de inéditas

… … …

ATÉ 12 DE OUTUBRO … Exposição ‘Vende-se’, de Allan Sieber, na 9 arte galeria, à rua Augusta, à rua Augusta, 1371, loja 113