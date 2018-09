Naquela mesa está faltando ele. Este blog está de luto. A tchurma de artistas que frequenta o Sarau da Maria e os eventos culturais promovidos pelos bares do Lê, do Anão, do Mazinho e da Carauari, na Vila Maria, estão sentindo a falta dele: na semana passada perdemos nosso amigo querido, o poeta Jaiminho. A ele, este post é dedicado, com um abraço afetuoso e um brinde erguido na direção do céu dos poetas (ver matéria mais abaixo).

…

Vida que segue, o post ainda tem o grande Kleber Albuquerque lançando single. Tem Tarica promovendo sarau e show, tem Sopa de Letrinhas com Simone Barbour, Beth Brait e muito mais. Tem a Idade da Terra em Transe, na ZL, o lançamento do cd de Cassio Figueiredo, o Jazz Poetry e muitos outros eventos legais. Tem show do Augusto Teixeira, do Betto Ponciano, das bandas da Portaria e Saco de Ratos. E tem o niver dos Poetas Ambulantes (parabéns, pessoal!) e muitas peças e lançamento de livros. Mas todo mundo sabe que a programação mais importante deste findi é o ato público das mulheres contra ‘o coiso’, né? Ah, acho que vai lotar… Porque a vontade da gente não cabe numa rua, num largo, nem sequer num bairro. A defesa da liberdade é maior do que qualquer cidade. É o que não tem limite (nem nunca terá) e se espalha por todos os lugares que a gente queira. Liberdade, como amor, é pra se praticar sem fronteira.

… … …

‘OS ANTIDEPRESSIVOS

VÃO PARAR DE FUNCIONAR’

… … …

SÁBADO – 29 de setembro – 21h … O cantor e compositor Kleber Albuquerque faz show de pré-lançamento de seu novo novo single “Os Antidepressivos Vão Parar de Funcionar” (no Teatro das Utopias, à rua Duílio, 46, na Vila Romana). Indicado em 2018 ao Prêmio de Música Brasileira, Kleber apresenta o repertório de seu novo álbum a ser lançado pelo selo Sete Sóis. O trabalho, inspirado em uma pichação de muro em éssepê, traz crônicas musicais sobre situações cotidianas, como uma batida policial ou uma infindável espera telefônica, em canções como Meu Perfil no Face, Passeando Com Meu Cachorro e a faixa-título. Para o show, que contará com a participação do músico Rovilson Pascoal, Kleber cantará algumas de suas composições que se tornaram conhecidas na voz de outros intérpretes, como Tevê (gravada por Zeca Baleiro), Parede-Meia (na voz de Ceumar) e Os Presentes (com Eliana Printes). Ainda no repertório algumas versões bastante pessoais para canções de outros compositores: Impossível Acreditar Que Perdi Você (Márcio Greyck), Casinha Branca (Gilson) e Mal Menor (Itamar Assumpção).

Foi o saudoso jornalista Mauro Dias, ainda nos anos 90, numa matéria no Caderno 2, quem primeiro me alertou para o talento do Kleber (obrigado, Mauro). Desde então, já me deliciei com vários cds e belas canções do compositor e cantor nascido em Santo André. Kleber (como Zeca Baleiro, Tavito, Edvaldo Santana e Lula Barbosa) é um dos muitos artistas de sucesso que frequentam e prestigiam o circuito de saraus. Até promoveu em seu quintal a Gira dos Compositores, abrindo espaço para novatos e propiciando encontros e bate-papos entre artistas. Sobre o talento dele, escrevi:

O TALENTO DE KLEBER ALBUQUERQUE >>> Kleber encanta com voz de vento soprando brando. Às vezes, vejo pássaros mágicos sobrevoando seu canto. Como pode flor tão rara e preciosa resistir na aspereza do solo urbano? Em suas letras antenadas há gente de verdade, de vida árida. Mas sempre há um rumor de água tecendo os destinos. Há uma chuva generosa tamborilando harmonias. Há pingos caindo emocionados. Há olhos vidrados. E há instantes de quase silêncio, de lágrimas suspensas, em que vislumbro as clareiras interiores que compõem suas delicadas obras. É possível colher primaveras nessa hora. Há girassóis em seus acordes. Há uma esperança confeitada no asfalto. Vaza luz de suas canções. E é da pele das pétalas que a música de Kleber Albuquerque se veste. E floresce.

OS ANTIDEPRESSIVOS VÃO PARAR DE FUNCIONAR

(Kleber Albuquerque)

Cuidado, menino, menina, cidadão, cuidado!

Olhe bem para os dois lados antes de atravessar

Sorria, menina, menino, você está sendo filmado

Consulte seus advogados

Unânimes vão lhe afirmar

Que os antidepressivos vão parar de funcionar

Os antidepressivos vão parar de funcionar

Os antidepressivos vão parar de funcionar

Tecle dois se quiser aguardar

Tecle três para ouvir a Enia cantar

Tecle seis para dizer até logo

Ou espere para falar com o atendente

E então siga em frente

E enfrente a fila dos inconformados

Mas se quer conselho, espere sentado

Porque vai demorar

E os antidepressivos vão parar de funcionar

Os antidepressivos vão parar de funcionar

Os antidepressivos vão parar de funcionar

Cuidado, menina, menino

Mil olhos tem a cidade

Finja naturalidade

Ou todos podem suspeitar

Que na calada da noite

Calado você também sabe

Que os antidepressivos vão parar de funcionar

Os antidepressivos vão parar de funcionar

Os antidepressivos vão parar de funcionar

Os antidepressivos vão parar de funcionar

… … …

‘TOCA DO AUTOR’ E ‘MEU

FESTIVAL DOS FESTIVAIS’

… … …

O músico e produtor cultural Alexandre Tarica promove dois eventos culturais bem legais na Funarte (à al. Nothmann, 1058) por estes dias. O Sarau Toca do Autor, com palco aberto, acontece na quinta-feira, dia 27, às 20h (só participarão os vinte primeiros artistas que se inscreverem no dia do evento).

No sábado, dia 29, às 20h tem o show musical Meu Festival dos Festivais, com aquelas canções que estão no inconsciente coletivo do povo brasileiro (A Banda, Alegria Alegria, Arrastão, Disparada, Planeta Água e Ponteio, entre outras). O espetáculo tem produção musical de Bráu Mendonça (que também toca guitarra e violão) e conta com Galba (violino e bandolins), Tarica (baixo e voz), Rosangela Alves (teclados e voz), Sandrinho Silva (bateria) e Regina Cell (vocal). Ingressos a R$30 (na porta) e R$20 (antecipado)

… … …

DOIS DIAS DE FESTIVAL:

O POVO PODE

… … …

SÁBADO e DOMINGO – 29 e 30 de setembro – das 13h às 22h … Festival O Povo Pode … A Ocupação 9 de Julho – Movimento Sem Teto do Centro organiza festival para debater e apontar caminhos para a democracia no Brasil e divulgar a websérie e documentário de mesmo nome, de Max Alvim. Na programação, dois dias de rodas de conversa, mural, expo, intervenções artísticas, shows, atividades para crianças e comida feita pela cozinha da ocupação, tudo em parceria com os moradores. Na rua Álvaro de Carvalho, na República. Veja aqui a programação completa. Abaixo a sequência de shows e um teaser do filme.

Shows de sábado:

19h40 – Samba Alegria

20h – Ianomanos

20h – Tamoyos

20h30 – Juliano Gauche

20h40 – Lu Manzin

21h – Debora Christian

21h20 – Zé Cafofinho

21h40 – Arismar do Espírito Santo

Shows de domingo:

19h40 – Grupo Ô de Casa

20h – Fernanda Aimê

20h20 – As Pitaias

20h40 – Batuque de Lara

21h – Big Uo

21h20 – Guizado

21h20 – Lucas Afonso

21h30 – As Bahias e a Cozinha Mineira

21h50 – Maria Gadú

22h10 – Ana Cañas

… … …

MINHAS ANDANÇAS

PELOS SARAUS

… … …

PICLES >>> Há um novo espaço para eventos underground na cidade. O Picles fica na rua Cardeal Arcoverde, 1838. Lá eu já assisti a dois shows superlegais: o da banda Sons e Furyas (com Vanessa Bumagny, Helô Ribeiro e André Sant’Anna) e o da Banda Flor (com a cantora Ana Flor de Carvalho) dentro do Baile da Ursal (noite que teve até comemoração de aniversários). Na próxima quinta, dia 27, vai rolar a Noite dos Pássaros da Boemia, uma espécie de ‘sarauzão com convidados’ e discotecagem que já tem vários artistas confirmados: Banda Sons e Furyas, Tonho Penhasco, Paulo Le Petit, Luiz Gayotto, Juli Manzi, Daniel Perroni Ratto, Luiz Pinheiro, Luis Perdiz, Paula Valéria Andrade, Carolina Montone e Mariana Lancellotti, entre outros (com entrada franca). A ideia dos organizadores é reunir amigos da música, da poesia e da boemia, abrindo espaço a quem quiser participar tocando, recitando ou fazendo um número qualquer. O blog tá de olho pra divulgar as próximas loucuras deles. Aguarde.

….

GENTE DE PALAVRA … Foi emocionante participar do evento organizado pelos poetas Rubens Jardim e Cesar Augusto de Carvalho para lembrar a obra de Frederico Barbosa (na primeira foto), terça passada, na Patuscada. Além de Rubens e Cesar (de quem roubei as fotos) e do próprio Fred, estiveram presentes na homenagem ao poeta grandes artistas da palavra como Hamilton Faria, Beth Brait, Fabiano Garcez, Claudio Laureatti, Betty Vidigal, Yara Camilo, Claire, Cissa Lourenço, Paulo D’Auria, Deolinda Nunes, Paula Valéria Andrade, Sandra Regina, Eugen Weiss, Claudinei Vieira, Ingrid Morandian, Clara Baccarin, Germana Zanettini, Jacomel, Deolinda Nunes, Galdino, Vlado Lima, Carlos Mahlungo, o anfitrião Eduardo Lacerda e eu (que fiquei muito honrado com o convite), entre outros (claro que não lembrei de todos). Finalizo com uma pequena entrevista (em vídeo), dois de seus poemas e a capa do livro “Na Lata“, antologia de poemas escritos por Fred entre 1978 e 2013:

DESEXISTIR

Quando eu desisti

de me matar

já era tarde.

Desexistir

já era um hábito.

Já disparara

a auto-bala:

cobra cega se comendo

como quem cava

a própria vala.

Já me queimara.

Pontes, estradas,

memórias, cartas,

toda saída dinamitada.

Quando eu desisti

não tinha volta.

Passara do ponto,

já não era mais

a hora exata.

SEXTO SENTIR

o que se sente

é somatória

dos sentidos

fora

longe

luz

perfume

voz

perto

pele a pele

paladar

sentimento

forma que

reforma

dentro

… … …

LEMBRANDO DO JAIMINHO

… … …

“Em Mangueira

quando morre

um poeta

todos choram…”

Não, o Jaiminho não era do samba, nem da Mangueira (mas esteve com a gente no carnaval do Bloco da Maria). Salve o Jaiminho, nosso amigo, poeta roqueiro da Vila Maria.

Há uns dez anos, eu saía do futebolzinho de todos os sábados com meus amigos Fernandinho e Marquinho e íamos tomar todas no Bar do Lê ou no Bar do Anão, dois points de roqueiros e artistas alternativos da Vila Maria. No Lê costumava rolar alguma banda de rock. No Anão, uma roda de violão. E a malucada circulava feliz pra lá e pra cá, entre os dois bares. A gente ficava conversando e divergindo, rindo e brigando, fumando e tomando brejas, seletas e palpitando sobre política, futebol, arte e um monte de “coisas que nóis não entende nada”, como sacramentou o genial Adoniran. Certa noite, o grande guitar Pedro Lua me apresentou um cara magrelão, tímido porém sorridente, reservado porém simpático. Ficava meio na dele, encostado no balcão, sempre com um ou dois livros na mão. Falava pouco, mas nos abraçava afetuosamente ao se despedir. Esse cara era Jaime Fran, o Jaiminho. Aos poucos, fomos conversando e ficando amigos. Amigos de bar, de saber poucas coisas do outro, mas de sempre parar pra brindar e trocar uma ideia rápida. Cheguei a musicar um poema dele (‘Troupoeta‘). Gravei no celular e ele ouviu todo contente, no meio de uma muvuca danada num dos saraus da Carauari (pretendo abrir o próximo Sarau da Maria cantando essa música). Não vi o Jaiminho nos últimos meses. Ele enfrentou um câncer e aguentou o quanto pode. Nos deixou na semana passada. Este texto é só para lembrar um pouco dele. Pra falar um pouco dele com o carinho, respeito e gentileza com que ele sempre tratou cada um de nós. Nesses dias rancorosos e sombrios, a Vila perde um de seus poetas e eu lembro de uma frase do crítico literário Mario Pedrosa: “em tempos de crise, fique do lado dos artistas”. Tamo junto, poeta Jaiminho. O pessoal da Vila estará sempre contigo. E você, sempre com a gente. Aqui, no balcão de bar do nosso coração. Onde sempre vai haver um copo cheio de cerva pra você beber. E um livro (ou dois) pra você ler.

… … …

FESTA ‘A IDADE DA TERRA

EM TRANSE’, NA ZL

… … …

DOMINGO – 30 de setembro – das 14h às 22h … O Jardim Psicodélico Produções e o Videoclube Charada apresentam mais uma edição da festa que tem, além de shows, expos e feira de vinis, a exibição de ‘The Doors – O Filme‘ (às 14h), de Oliver Stone. Diversão popular: entrada franca. Na Videoclube Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, na ZL.

Vai rolar discotecagem com garage, psicodelia, blues, soul e brasilidades. A partir das 17h, shows das bandas Os Nuncas, Os Artefactos, Os Longes e Antiprisma. O evento é bolado e organizado por roqueiros e cinéfilos que há décadas encabeçam a resistência cultural na ZL, como Gilberto Petruche (dono da locadora de vídeos Charada) e a tchurma de jovens que foi se juntando a ele, como Edu Osmedio, Ju Juliette, Vander Bourbon, Mademoiselle Marchand e vários outros artistas.

Esse domingão cheio de artes ainda tem a participação de Marcello Dalla Dea (drinques e artes), a exposição digital com projeções das obras de Dimas Croce Santana, os cartazes psicodélicos de Camila Kohn (feitos a mão e ampliados digitalmente), as histórias e experiências de Willian Roque (em ilustrações hq) e as projeções psicodélicas de Alice Martins.

… … …

SEIS MESES REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda há candidato discursando balelas de ‘militarização’ por aí. Já são mais de seis meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

… … …

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

ATÉ 30 de setembro … Exposição Moringa de Três Cabeças … Obras de Ciro Schu, Erica Mizutani e Diego Santovito. Esculturas, pinturas e fotografias em vários tamanhos e preços. No Quimera Atelier, na alameda Nothmann, 280.

… … …

QUINTA A DOMINGO – 27 a 30 de setembro – 19h … A Primavera que espero – Casa Rosa Manjericão, à rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque … Poesia, música, cinema, vivências e oficinas. Entrada franca, com contribuição voluntária no chapéu. Veja a programação:

27 – quinta – Cine Quintal – Bagdá Café (Percy Adlon) – Paulo Moraes

28 – sexta – Exposição de Bonsai

29 – sábado – Poesias na Janela – Sarau

30 – domingo – Encontros Musicais – Edson D’aísa

… … …

QUINTA A DOMINGO – 27 a 30 de setembro … Os 3 Mundos … Primeira obra teatral dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá, o espetáculo multimídia mescla teatro, cinema, hq e kung-fu. Com direção de Nelson Baskerville. No elenco, Paula Picarelli, Thiago Amaral, Tamirys Ohanna, João Paulo Bienemann, Alice Cervera, Artur Volpi, Rafael Érnica E Luciene Bafa. Até dezembro. No Sesi, à av. Paulista, 1313. Entrada franca (reserve ingressos). Quinta, sexta e sábado às 19h. No domingo, às 20h. Até 16 de dezembro.

… … …

QUINTA, SEXTA e SÁBADO – 27 a 29 de setembro … SPIO no Sesc Santana … A São Paulo Improvisadores em Orquestra (SPIO) promove oficina nos dias 27 e 28, das 18h às 21h. No dia 29, sábado, se apresenta (às 21h). Entrada franca. Na av. Dumont Villares, 579, na ZN

… … …

QUINTA-FEIRA – 27 de setembro – 19h … Pé de Manacá na Casa Barbosa … Grupo de forró composto por cinco mulheres: Alice Vaz (zabumba e voz), Maria Carolina (rabeca e voz), Maví (percussão e voz), Nina Lucato (percussão e voz) e Sofia Baroukh (violão e voz). Na rua Rui Barbosa, 559

… … …

QUINTA-FEIRA – 27 de setembro – 19h … Lançamento – “Poéticas do Ensaio” … Antologia faz reflexão sobre os limites e possibilidades da palavra poética. O exemplar será vendido a R$36 (apenas no evento de lançamento).Às 19h, apresentação do livro e bate-papo com os autores. às 20h, sessão de autógrafos (clique no cartaz e saiba mais). Na Academia Paulista de Letras, no largo do Arouche, 312

… … …

QUINTA-FEIRA – 27 de setembro – 19h … Gabriel de Almeida Prado apresenta as canções de seu cd ‘A Língua e a Alma’. No Suricato, à rua Souza Bastos, 175, Bairro Floresta, em Belo Horizonte – MG

… … …

QUINTA-FEIRA – 27 de setembro – 20h … Cabaré Feminista na Casa Teatro de Utopias à rua Dúilio, 46. Manifesto – com canções e poesias que provocam a reflexão e o debate sobre a luta por igualdade de gênero (clique no cartaz e saiba mais)

… … …

QUINTA-FEIRA – 27 de setembro – 20h … Sarau Toca do Autor … Promovido pelo músico Alexandre Tarica, sarau tem palco aberto (só participarão os vinte primeiros artistas que se inscreverem no dia do evento). Na Funarte, à al. Nothmann, 1058) por estes dias.

… … …

QUINTA-FEIRA – 27 de setembro – 21h … Noite dos Pássaros da Boemia … Reunião de amigos da música, da poesia e da boemia, com microfone aberto. Confirmados: Banda Sons e Furyas, Tonho Penhasco, Paulo Le Petit, Luiz Gayotto, Juli Manzi, Vanessa Bumagny, Heloiza Ribeiro, Daniel Perroni Ratto, Luiz Pinheiro, Luis Perdiz, Paula Valéria Andrade, Carolina Montone e Mariana Lancellotti, entre outros. Entrada franca. No Picles, à rua Cardeal Arcoverde, 1838

… … …

QUINTA-FEIRA – 27 de setembro – 21h … Show Cena de Cinema – Zulu de Arrebatá ... Cantor e compositor paulistano apresenta as músicas do seu cd “Amor Urbano” e de seu EP “Cena de Cinema” . Entrada R$10. No Bar Valentino, à rua Prefeito Faria Lima, 486, em Londrina – PR

… … …

QUINTA-FEIRA – 27 de setembro – 21h … Jazz Poetry … Quarta edição do projeto onde escritores lêem seus textos ao som de jazz. Os escritores fixos do Grupo são Aline Bei, Carol Teixeira, Marcelo Montenegro, Carcarah, Lucas Mayor e Mario Bortolotto. O convidado desta edição é o escritor e crítico de cozinha Jota Bê. No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384. Ingressos a R$10.

… … …

QUINTA-FEIRA – 27 de setembro – 21h … Quinta de Forró no CCB com a Banda Sarrabulho (gratuito) … No Centro Cultural Butantã

… … …

QUINTA-FEIRA – 27 de setembro – 22h … São Yantó no Secretinho … Artista interpreta suas canções com arranjos inéditos de piano, programações eletrônicas e loops de voz. Entrada R$15. Na rua Inácio Pereira da Rocha, 25

… … …

SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO – 28, 29 e 30 de setembro … Birdland … Montagem do grupo Cemitério de Automóveis para texto do dramaturgo Simon Stephens. Com direção de Mário Bortolotto. Na rua Frei Caneca, 384 (clique no cartaz para mais informações).

… … …

SEXTA, SÁBADO E DOMINGO – 27, 28 e 29 de setembro … Festival Roda Viva … Levante cultural celebra 60 anos do Teatro Oficina, faz campanha para arrecadar fundos e é “um gesto de insurreição contra o avanço fascista que asfixia os corpos, a vida y a liberdade; é uma ação contra o sucateamento da cultura, da ciência y do pensamento”. Na rua Jaceguai, 520. Veja aqui a programação

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 19h … Lançamento do livro “Cem milhões de olhos”, do poeta Alexandre Ribeiro, pela Editora Fractal. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 19h … Constelações – Bruno Borin Boccia … Lançamento da Editora Desconcertos na Patuscada, à rua Luís Murat, 40

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 19h … Gringa Music: Um Viva aos Angolanos com Jessica Areias … Cantora e compositora angolana, mistura em sua música elementos africanos, fado, jazz e mpb. Na Biblioteca Mário de Andrade, à rua da Consolação, 94. Entrada franca

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 19h … Sarau das Águas traz show com o cantor, compositor e poeta Renato Pessoa. Na rua Cambuci do Vale, 109, na Cidade Dutra

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 19h30 … Felipe Câmara, do trio Folk na Kombi, aniversaria e lança Campanha de Financiamento para levar ‘o show Patu do Brasil até Buenos Aires, em 2019’. No Terraço 775, à rua Domingos de Morais, 775

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 20h … Sarau: debate Políticas Culturais … Sarau entrevista candidatos do PSOL e apresenta show de Rosana Camilo, cultura alimentar com Neri Silvestre, sorteio de livros e cds, poesia com Nego Dabe & Hélio Neri e artesanato da Berkana Jóias Artesanais. Entrada franca. No Ponto de cultura Sarau na Quebrada, à rua Galileia, 131

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 20h … JC Zeppelin … Show de rock nacional e internacional dos anos 60 a 90, com niver do JC e do Edu. No The Brother’s Bar, à av. Buturussu, 1250

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 20h … O dueto Luiza Ciglione e Vitor Sobral apresenta sucessos de Led Zeppelin, Amy Winehouse, Alanis Morissette, Deep Purple, AC/DC, Pearl Jam e Red Hot Chili Peppers, entre outros. No Carauari, Bar e Merc earia, à praça Carauari, 8

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 20h30 … Fernanda Takai no show “O Tom da Takai”. Na Casa Natura Musical, à rua Artur de Azevedo, 2134

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 21h … Rafael Cirilo nas Sextas Acústicas do Bar do Frango … Novo projeto traz o trabalho solo do cantor e compositor da banda CiriloAmém e que também participa de diversas outros projetos. Entrada franca. Na avenida São Lucas, 479

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 21h … Show Casa7 – Lançamento do cd “Caminho do Meio” … A banda é formada por Caetano Ribeiro (guitarra), Daniel Coelho (contrabaixo), Luisa Toller (voz) e Dhieego Andrade (bateria), com participação de Guilherme Ribeiro (teclado), Maiara Moraes (flauta) e Lê Coelho (voz). Na Casa Teatro de Utopias, à rua Duílio, 46

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 21h … Sandro Premmero toca rock, folk e blues na Taberna ChoppWagen, à av. Luís Dumont Villares, 2116, perto da estação Parada Inglesa do metrô

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 21h … Grupo Fenix toca os clássicos dos anos 70, 80 e 90 no Manjericanto, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 21h … Um Homem Comum … Peça tem como tema as dificuldades de pessoas com deficiência visual e levanta questões sociais, familiares e sexuais. Com direção de André Luiz e atuação do ator Edgar Jacques, que é cego, o espetáculo fica em cartaz até o final de setembro, sempre às sextas-feiras. No Teatro Paiol, à rua Amaral Gurgel, 164, na Vila Buarque.

… … …

SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 28 e 29 de setembro – 21h30 … Mortos Vivos – uma ex-conferência … Após o ‘apocalipse zumbi’, peça mostra uma conferência à beira do abismo onde quatro especialistas analisam a crise que tomou o mundo e instruem os espectadores sobre as estratégias de sobrevivência. Texto de Alex Cassal, direção de Renato Linhares. No Sesc Belenzinho, à rua padre Adelino, 1000.

… … …

SEXTA-FEIRA – 28 de setembro – 22h … Raíssa Lopes no Secretinho … Cantora e compositora do Obinrin Trio apresenta ao violão canções inéditas do seu trabalho solo. Entrada R$10. Na rua Inácio Pereira da Rocha, 25

… … …

SÁBADO – 29 de setembro – 11h … Bazar Orquídeas na Vila … Na rua Harmonia, 497, em Pinheiros

… … …

SÁBADO – 29 de setembro – 11h … Teatro Grátis – Irmãos Carreto na Praça Cornélia. Também no dia 29

… … …

SÁBADO – 29 de setembro – 13h … Cortejo Cênico “Vesperais nas Janelas – O Coração do Lugar” … Espetáculo do Grupo Redimunho é uma intervenção artística ‘que retoma o fio da narrativa popular, com causos e canções extraídas do folclore’. No Sesc 24 de Maio

… … …

SÁBADO e DOMINGO – 29 e 30 de setembro – das 13h às 22h … Festival O Povo Pode … A Ocupação 9 de Julho – Movimento Sem Teto do Centro organiza festival para debater e apontar caminhos para a democracia no Brasil e divulgar a websérie e documentário de mesmo nome, de Max Alvim. Na programação, dois dias de rodas de conversa, mural, expo, intervenções artísticas, shows, atividades para crianças e comida feita pela cozinha da ocupação, tudo em parceria com os moradores. Na rua Álvaro de Carvalho, na República. Veja aqui a programação completa

… … …

SÁBADO – 29 de setembro – 15h … Mulheres contra Bolsonaro … Mulheres que se opõem à candidatura do ‘coiso’ se juntam para dizer não ao crescimento da intolerância, aos discursos de ódio, sexistas, homofóbicos e racistas. São inúmeros eventos espontâneos em diversas cidades do País. Em São Paulo, a concentração se dá no Largo da Batata, à avenida Brigadeiro Faria Lima, S/N

… … …

SÁBADO – 29 de setembro – 18h30 … Saco de Ratos no Cemitério … Show acústico da banda do dramaturgo e cantor Mário Bortolotto. Com Fabio Brum (guitarra), Fabio Pagotto (baixo) e Felipe Rocha (sax e gaita). O couvert é voluntário. No bar do Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

… … …

SÁBADO – 29 de setembro – 19h … Níver do Poetas Ambulantes … Coletivo completa 6 anos de atividades com sarau e lançamento da camiseta poética do poeta Jefferson Santana. Vai ter pocket-show de Indy Naíse e bolo. Na Casa das Rosas, à av. Paulista. Antes, os grupos se encontram às 15h30 na estação Grajaú (quem vem da ZS) e às 15h30 na estação Itaquera (quem vem da ZL). Durante a ação poética, intervenções contra o coiso/inominável candidato a presidente

… … …

SÁBADO – 29 de setembro – 19h45 … Banda da Portaria no Santo Beco Bar … Banda nascida de um livro de poemas de Vitor Miranda, apresenta repertório autoral com declamações no meio das canções. Na rua General Bitencourt, 487, no centro de Osasco

… … …

SÁBADO – 29 de setembro – 20h … Meu Festival dos Festivais … Show com as canções que estão no inconsciente coletivo do povo brasileiro (A Banda, Alegria Alegria, Arrastão, Disparada, Planeta Água e Ponteio, entre outras). O espetáculo tem produção musical de Bráu Mendonça (que também toca guitarra e violão) e conta com Galba (violino e bandolins), Tarica (baixo e voz), Rosangela Alves (teclados e voz), Sandrinho Silva (bateria) e Regina Cell (vocal). Ingressos a R$30 (na porta) e R$20 (antecipado). Na Funarte, à al. Nothmann, 1058

… … …

SÁBADO – 29 de setembro – 20h30 … Sopa de Letrinhas Sarau … Um dos saraus mais legais da cidade, criado e apresentado pelo poeta Vlado Lima Há 16 anos tem palco aberto e convidados: Beth Brait Alvim lança o livro ‘A Febre e a Mariposa’ e Simone Barbour & Banda fazem pocket-show de abertura (clique no cartaz e saiba mais). No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585.

… … …

SÁBADO – 29 de setembro – 21h … Os Antidepressivos Vão Parar de Funcionar … Show de pré-lançamento do single do novo disco de Kleber Albuquerque. No Teatro das Utopias, à rua Duílio, 46, na Vila Romana. Ingressos a R$30.

… … …

SÁBADO – 29 de setembro – 21h … Augusto Teixeira convida Pedro Iaco … Com participação de Iaco, Augusto apresenta as canções de seu cd “Estação Felicidade” e releituras de clássicos da música popular brasileira. Ingressos a R$15. Na Casa Gramo, à rua Bento de Abreu, 223, na Lapa

… … …

DOMINGO – 30 de setembro – das 14h às 22h … A Idade da Terra em Transe 23 – Especial Garage Psicodelia … Além de expos, projeções e feira de vinis, exibição de ‘The Doors – O Filme’ (às 14h), de Oliver Stone e shows (a partir das 17h) das bandas Os Nuncas, Os Artefactos, Os Longes e Antiprisma. Discotecagem com garage, psicodelia, blues, soul e brasilidades. Na Videoclube Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, na ZL.

… … …

DOMINGO – 30 de setembro – 16h … Betto Ponciano – Show ‘Abrindo Porteiras’ … O grande violeiro e compositor apresenta repertório autoral e alguns clássicos que abordam a relação das pessoas com a natureza. No Teatro Leopoldo Fróes, à av. João Dias, 822, em Santo Amaro

… … …

DOMINGO – 30 de setembro – 17h … Negras em Marcha na Casa de Aruanda … Banda é composta por artistas de vários grupos feministas (Sarrada no Brejo, Ilú Obá de Min, Levante Mulher, Sarau Manas e Monas, Coletiva Luana Barbosa e Kazungi). O repertório promove a visibilidade de mulheres que tiveram suas memórias apagadas da história. Ingressos a R$10. Na rua João Guimarães Rosa, 241 (na Praça Roosevelt)

… … …

DOMINGO – 29 de setembro – 18h … Show de lançamento do cd Rosal, de Cássio Figueiredo … Show, com venda de cd (R$30) e palco aberto. No Clube Vila Mazzei, à rua Manuel Gaya, 375, no Tucuruvi

… … …

SEGUNDA-FEIRA E TERÇA-FEIRA – 1 e 2 de outubro – 21h … O Escafandro de Pirandello – 2ª temporada … Abandonados por seu autor, personagens perdidos decidem procurar um palco onde possam apresentar seu drama inacabado. Com adaptação e direção de Leonardo Medeiros (a partir da obra de Pirandello), a comédia tem em seu elenco 6 atores e 3 músicos. No elenco, Clara Moraes, Diego Monteiro, Juliana Simon, Paula Vilhena e Neto, com os músicos Vitória Alves, Fernando Filizola e Thiago Romaro. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Ingressos a R$20 e R$40.

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado (muitos eventos ainda vão entrar). E toda quinta-feira tem um post novo.

… … …