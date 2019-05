Eu havia assistido (e divulgado neste blog) um dos shows da série Nordeste Psicodélico, projeto de Ortinho para resgatar a música criada por talentosos e então desconhecidos compositores nordestinos dos anos 70: Alceu, Belchior, Ednardo, Geraldinho, Zé Ramalho, Amelinha, Kátia de França, Ave Sangria e outros. No meio de uma conversa sobre saraus, ele me disse que gostava dessa vibe ‘olho no olho’ do circuito alternativo. Mas eu quase não acreditei quando ele falou que queria tocar no Sarau da Maria. Afinal, o cara era o respeitado e famoso cantor e compositor Ortinho, parceiro de Arnaldo Antunes, Jeneci, Otto e Chico Science. E não é que ele veio? Eu nunca vou esquecer do momento em que Ortinho chegou, de violão em punho, sorriso no rosto e belas canções no gogó. Foi uma tarde linda. Teve arte artística e amizade amiga. Teve alma verve vida verdadeira vivida (confira aqui). Agora esse cabra arretado tá fazendo show de lançamento de seu novo cd. É hoje, no Sesc Pompeia:

QUINTA-FEIRA – 9 de maio – 21h30 … O cantor e compositor Ortinho lança, em cd e vinil, seu quarto álbum, “Nas Esquinas do Coração”, com produção de Jorge Du Peixe. O show de estreia da turnê acontece no palco da Comedoria do Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93 (ouça também no deezer e spotify). Na banda estão Estevan Sinkovitz (violão aço e guitarra), Zeca Loureiro (guitarra), Tiago Brandão (baixo), Rogério Rochlitz (piano, moog e escaleta) e Gustavo Souza (bateria). Além das novas composições, Ortinho interpreta canções de discos anteriores como “Alto Zé do Nada”, “Herói Trancado”, “Saudades do Mundo” e “Pense Duas Vezes Antes de Esquecer”.

ORTINHO >>> Pra quem não sabe, Ortinho foi vocalista da banda indie pernambucana Querosene Jacaré. Depois, em carreira solo, lançou os discos ‘Ilha do Destino‘ (2002), Somos (2006) e Herói Trancado (2010). Parceiro de Chico Science em “Sangue de Bairro” (trilha do longa “Baile Perfumado”, de Lírio Ferreira), Lula Cortes (“As Flores”), Lula Queiroga (“Desabafa”), Junio Barreto (Procurando Dum-Dum”), Marcelo Jeneci (“Café com Leite de Rosas”) e Arnaldo Antunes (A Casa é Sua, Envelhecer, Meu Coração, Retrovisores e Pense Duas Vezes Antes de Esquecer), entre outras inspiradas tabelinhas musicais. Como ator participou dos filmes Baile Perfumado (Paulo Caldas e Lírio Ferreira), Árido Movie (Lírio Ferreira) e O Mundo é Uma Cabeça (Bidu Queiroz e Claudio Barroso), além de curtas e documentários. Produziu e participou dos projetos musicais “Nave do Frevo”, “O Maior Baião do Mundo” e o já citado “Nordeste Psicodélico”. As duas canções postadas aqui fazem parte do novo cd.

INAUGURAÇÃO DO

SESC GUARULHOS

SÁBADO E DOMINGO – 11 e 12 de maio … Inauguração do Sesc Guarulhos (à rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, no Jardim Flor do Campo) … Nova unidade do Sesc inaugura com dois dias de programação gratuita: shows, espetáculos de dança e de teatro, peças para crianças, oficinas, aulas abertas, intervenções circenses e vivências esportivas com atletas. Acompanhe pelo sescsp.org.br/guarulhos toda a programação. Aqui alguns eventos:

SÁBADO – 11 de maio – 15h … Sarau Plantar, com Monique Martins “Amora”, organizadora do Slam do Prego (Poesia de Resistência de Guarulhos) e Everson Anderson, organizador do Slam Moinho Resiste. No Espaço Juventudes

DOMINGO – 12 de maio – 12h30 … A Focus, companhia de dança carioca patrocinada pela Petrobras, apresenta o premiado espetáculo ‘As canções que você dançou pra mim‘, amarrando trechos de 72 canções de Roberto Carlos. Com Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Marcio Jahú, Marina Teixeira, Monise Marques, Rafael Luz e Roberta Bussoni. Direção e coreografia de Alex Neoral. No teatro

DOMINGO – 12 de maio – 14h … Canções feministas e de temáticas sociais no show da banda guarulhense As Despejadas. Participação da cantora Nina Oliveira. Na sala 4

DESTAQUES DA SEMANA

QUINTA-FEIRA – 9 de maio – 18h … Cantora e compositora Anná – no projeto ‘Música no Vão’, no Masp. Artista interpreta músicas de ‘Pesada’, trabalho que mistura canções autorais com influências como Tom Zé, Luiz Gonzaga e Marlui Miranda. Nos intervalos, discotecagem de Ledah. A entrada no museu é gratuita a partir das 18h (a visitação vai até 22h)

QUINTA-FEIRA – 9 de maio – 20h … Aquilombô 2019 – Até 19 de maio acontece mais uma edição do Fórum Permanente das Artes Negras com duas semanas de intensa programação (clique aqui). No Teatro Francisco Nunes, à av. Afonso Pena, 980, em Belo Horizonte

QUINTA-FEIRA – 9 de maio – 20h … Consuelo de Paula – no Música de Mulher … Idealizado por Regina Machado, projeto retrata protagonismo feminino na canção brasileira. Numa série de 4 encontros, artistas recebem o público para conversar sobre seus processos de criação e cantar. Nesta quinta, Consuelo de Paula. Depois, Solange Sá (dia 16), Badi Assad, Lucina e Regina Machado (dia 23) e Maria Beraldo (dia 30). No Canto do Brasil, à rua Cerro Corá, 1689

QUINTA-FEIRA – 9 de maio – 21h … Feminino Concreto … Cantora e compositora Silvia Nicolatto divide o palco com os artistas Augusto Teixeira e Élio Camalle. No Alvenaria, à rua Turiassu, 799

SEXTA-FEIRA – 10 de maio – 19h … Tributo a Torquato Neto … Exibição do documentário “Todas as Horas do Fim” seguido de bate-papo com o diretor Marcus Fernando e com o escritor Marcelino Freire. Depois, show “Let’s Play That” com Gustavo Cabelo, Gustavo Galo e Tomas Bastos (da Trupe Chá de Boldo). Participação do rapper Fellipe Beluga lançando seu ep “Apesar de”. No Estúdio Lâmina, à avenida São João, 108

SEXTA-FEIRA – 10 de maio – 20h30 … Exibição do filme: “Botinas no Elevador” … Um homem relembra sua juventude vivida sob a ditadura militar. Ficção baseada em um história real, com produção independente. Roteiro e a direção de Edson Araujo Lima e João Luiz de Brito Neto, que participam de bate-papo com o público após o filme. Entrada franca. No Eclipse, à rua Astorga, 621

SÁBADO – 11 de maio – 12h … Cecília, Clarice, Fernando e Federico: Canções Que Guardam Poemas … A cantora e compositora Vanessa Bumagny musicou poemas de Cecília Meirelles, Fernando Pesssoa, Federico Garcia Lorca e trechos em prosa de Clarice Lispector e criou com essas canções um show infantil para dançar, pular, brincar e aprender. A banda tem Zeca Loureiro (guitarra e vocais), Camila Lordy (piano, teclados e vocais), Henrique Alves (baixo) e Rogério Bastos (bateria). Também nos dias 18 e 25 de maio. No Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93

SÁBADO – 11 de maio – 15h … No mês do Hip Hop, presença de poetas, músicos e grafitteiros: dj Kbssa, Las, Ronaldo Big, P2 Peso Duplo, Causa Polêmica, Choquito Mr Becyk, Elaine Cabral, Attorry Vai Tá Lá. Na Casa de Cultura de São Mateus, à rua Monte Mandira, 40

SÁBADO – 11 de maio – 16h30 … 7º Sarau Cora Coralina – Resistência: do luto à luta … Sarau abre espaço para expos, shows, poesia e teatro. Com palco aberto e convidados. Com comidinhas, bebidinhas e venda das camisetas Cora Coralina. No Cursinho Pré-Vestibular Cora Coralina, à rua Luiz Silvestri, em Guarulhos

SÁBADO – 11 de maio – 18h … 120º Sarau Bodega do Brasil … Tradicional sarau de palco aberto organizado pelo poeta e cordelista Costa Senna, com Cacá Lopes, Júbilo Jacobino e outros artistas. Na Ação Educativa, à rua General Jardim, 660

SÁBADO – 11 de maio – 19h … Saco de Ratos, a ótima banda do dramaturgo e cantor Mário Bortolotto, apresenta rocks e blues autorais no Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384. Com os músicos Fabio Brum (guitarra), Fabio Pagotto (baixo) e Rick Vechione (bateria). Contribua no chapéu

SÁBADO – 11 de maio – 19h … Sarau na Galeria – edição 63 … Raquel Pereira, Amaury Rodrigues e turma recebem a poeta Bruna Salgueiro, lançando o livro “Estrias” e a banda Negra Mariposa. Com palco aberto para quem chegar. No Casarão das Artes, à rua 27 de Outubro, 271, no centro de Suzano

SÁBADO – 11 de maio – 20h30 … Nossa Senhora de Paris … Espetáculo é resultado da oficina coordenada por Claudemir dos Santos com apoio de Vanessa Sousa e Mariana Santana. O texto de Victor Hugo (adaptação do Corcunda de Notre Dame) reflete o momento em que o país vive, onde os preconceitos e a violência colocam os cidadão em situações limite. Na Aldeia Satélite, à rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118

SÁBADO – 11 de maio – 21h … Us Top Classic Rock … Excelente banda formada por Gê Jager (vocal), Dú Jager (baixo), Carlão (guitarra), Willen (guitarra e teclados) e Doni Freitas (bateria) se apresenta no lendário point de encontro de roqueiros da Vila Maria, o Lê Rock Bar, à rua Chico Pontes, 1791

DOMINGO – 12 de maio – 15h … 74ª Sarau da Casa Amarela … O poeta Akira Yamasaki organiza este delicioso sarau poético-musical em São Miguel, com os colaboradores Escobar Franelas, Luka Magalhães, Rosinha Morais e Sueli Kimura, entre outros. Nesta edição, além do palco aberto, Ligia Regina & Eder Lima (com banda) fazem show com as canções do cd Pisagens. Ela ainda lança seu livro “Quando a Alma Tem Olhos de Zinco, os sorrisos são de plástico”. Na rua Julião Pereira Machado, 7

DOMINGO – 12 de maio – das 17h às 22h … Doces Tardes de Domingo – no Komb Bar … Edição número 23 do evento traz as bandas Capitão Bourbon, Os Longes e Os Videntes Profanos. Com a tradicional Feira de Vinis do acervo da Charada Discos. Com churrasco comunitário e discotecagem de Eduardo Osmedio e Juh Juliete. Na Praça Miguel Ramos, 171, no Jardim IV Centenário, na ZL

SEGUNDA-FEIRA – 13 de maio – 19h … Slam Do Prego … Na programação, além do microfone aberto e da batalha poética, tem pocket-show de Lews Barbosa, lançamento do zine “poesia de Amora Silvestre – Recortes Vermelhos”, da poeta Monique Martins e lançamento do livro “Africa é logo aqui”, de Cleyton Mendes. Na Praça Getúlio Vargas com av. Tiradentes, em Guarulhos

TERÇA-FEIRA – 14 de maio – 19h30 … Toca do Autor … Sarau com palco aberto para música autoral organizado e apresentado pelo músico Alexandre Tarica no bar do Hotel Cambridge. Capriche, pois as performances são gravadas e disponibilizadas posteriormente na net. Na rua João Adolfo, 108

QUARTA-FEIRA – 15 de maio – 21h … Talento mpb – Duas Casas convida Fernando Anitelli … Show da dupla formada por Bezão e Nô Stopa. Participação do cantor e compositor do grupo Teatro Mágico. No Bar Brahma, à av. São João, 677

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

‘Que os olhos ruins não te enxerguem’ … Convidado por Escobar Franelas (a quem agradeço), eu estava de plantão no trabalho e não pude ir ao lançamento. Mas vi pela net e trago aqui pra você ver também. Documentário discute a diversidade de gênero, classe e raça dentro da comunidade LGBT na cidade de São Paulo. Fruto do projeto DiverCidade, filme é o segundo longa-metragem do coletivo Lentes Periféricas, que já existe há 5 anos.

…

Niver do Washington >>> Claro que não vai dar no New York Times, mas aqui a notícia sai: Washington Araujo (na foto com várias amigas), figuraça querida da Vila Maria, ‘da Praça’, das artes, do copo, da bola, das campanhas políticas e das causas felizes do povo brasileiro comemorou seu niver no sábado passado, no Carauari (o bar onde tudo acontece). Convidado, eu saí do trampo tarde mas cheguei a tempo de lhe dar um abraço e brindar à sua saúde e felicidade (valeu, Wash!). Chegando lá, encontrei meu velho amigo Oswaldo e soube que tinha um timaço de aniversariantes comemorando junto. Tá tudo aqui, nas fotos do Roberto Candido. Só não tem foto minha, porque eu cheguei depois. Snif!

…

FOCUS NA GLOBO >>> Todo mundo já sabe que a minha filha Carolina de Sá é bailarina. No 29 de abril, Dia Internacional da Dança, a Focus (companhia em que ela atua) participou do programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’ (substituída pela Patrícia Poeta). A companhia apresentou um trecho da coreografia ‘Still Reich’, do diretor Alex Neoral. Pra quem não viu, tá aqui o vídeo. A Focus dança neste domingo na inauguração do Sesc Guarulhos (ver matéria mais acima)

…

Show da Maria >>> No dia 18 de maio, a partir das 20h, acontece na Vila Maria mais uma edição do Show da Maria, evento que recebe sempre dois artistas para apresentações de aproximadamente uma hora cada. Às 21h, a dupla Duas Casas, formada por Bezão (do trio Folk na Kombi) e Nô Stopa (do grupo Teatro Mágico) apresenta as baladas e folks de seu cd homônimo. Depois, às 22h, Rica Soares mostra os rocks e blues de seu novo disco ‘O Pleonasmo Redundante‘ acompanhado pelo violonista João Emilio. Na semana que vem eu dou mais detalhes: vai ser mutcho bão!

CURSOS, CONCURSOS,

SINGLES E CAMPANHAS

MARÍLIA CALDERÓN – EM CAMPANHA >>> A atriz e cantora que já se apresentou pelas ruas e vagões do metrô de SP, está em campanha de financiamento para a produção do álbum ‘A Saudade é um Vagão Vazio“, com canções que possam fazer refletir e inspirar caminhos democráticos na luta contra o fascismo. Na primeira fase do projeto, foi gravado um single com a participação da maioria dos parceiros que estarão no álbum. Para colaborar ou se informar sobre as recompensas, acesse aqui (caso a meta não seja atingida, o dinheiro será devolvido)

…

FORMAS BREVES – Oficina Teatral – Durante sete segunda-feiras, das 19h30 às 21h30 >>> Sexta edição da oficina de dramaturgia de Lucas Mayor e Marcos Gomes, criada a partir da experiência dos dois nas peças curtas do Terça em Cena, projeto mensal apresentado no Cemitério de Automóveis. A oficina começa no dia 13 de maio e vai até junho. Mais informações no cartaz ou pelo e-mail cemiteriocursos@yahoo.com.br

…

ATÉ 17 DE MAIO: Prêmio Guarulhos de Literatura >>> Estão abertas as inscrições. O ganhador terá seu livro publicado pela Editora Patuá. Acesse e saiba mais sobre as regras

…

CAMPANHA PRO LUIS MENDES – ATÉ 20 DE JUNHO >>> Tenho acompanhado os ótimos textos do escritor Luis Mendes através de sua página no Facebook. Recentemente, o convidei e ele participou do Sarau da Maria, onde dois de seus contos foram lidos e muito aplaudidos. Luis escreve contos e crônicas urbanas que mesclam ficção e realidade. Seus personagens são moradores das periferias de SP, mulheres, andarilhos, jovens e figuras mitológicas das culturas africana e europeia. Ele promove encontros e diálogos entre eles, nos fazendo refletir sobre as questões políticas, sociais e ideológicas do nosso País. Luis mora na ZL e é orientador socioeducativo em um centro de acolhida para homens acima de dezoito anos, em situação de rua. Amigos e admiradores criaram uma vaquinha virtual para financiar seu primeiro livro ‘Conversa de Encruzilhada e Outros Contos’. Acesse, saiba mais e colabore porque o cara merece.

…

LIVRO DO CLEYTON MENDES >>> Um intercâmbio cultural em Moçambique resultou na criação de um diário de bordo relatando de forma poética as experiências vividas por lá: suas apresentações, performances poéticas, oficinas e seus encontros com os artistas da cena local. Ao fim da viagem, Cleyton foi convidado a voltar e participar de um festival de artes. Para custear essa viagem e o livro ‘África é Logo Aqui’, onde ele conta toda essa experiência, foi criada uma campanha na net. Acesse, informe-se e colabore. Cleyton é participante ativo de saraus e slams da cidade.

…

SHOW-TRIBUTO A ZÉ RODRIX >>> Espetáculo relembra a obra do compositor, arranjador, publicitário e escritor Zé Rodrix, falecido há dez anos. Participam do show os artistas Sonekka, Álvaro Cueva, Márcio Policastro, Tarumã, Nancy Galvão, Juca Novaes (Trovadores Urbanos) e Celso Viáfora. O evento acontece no dia 22 de maio, no Teatro Olido, à avenida São João, 473. Está na rede uma campanha de financiamento para diminuir os custos do show, bancado pelos artistas. Entre lá e colabore.

…

ATÉ 20 DE MAIO … HÉLOA – Campanha de financiamento para Opará, segundo álbum da cantora Héloa. Acesse aqui para contribuir e saber mais sobre as recompensas

…

ATÉ 9 DE JUNHO – LUCIANO COSSINA >>> Campanha visa custear o processo de gravação, mixagem e masterização de seu primeiro disco autoral. Cantor e compositor, Luciano tem parcerias com Celso Sim, Zé Leônidas e Grupo João de Barro. É também violonista do Bloco Carnavalesco “Tarado ni você”, que homenageia Caetano Veloso. Acesse, colabore e saiba mais aqui

…

SINGLE DO ADOLAR MARIN >>> O cantor e compositor Adolar Marin está preparando o álbum ‘Outros Caminhos‘ em parceria com o poeta e produtor musical Flávvio Alves. ‘Espelho‘, o primeiro single, já está disponível nas plataformas digitais (Spotify, Deezer, iTunes). Da gravação participaram Adolar Marin (voz e violão), Estevan Sinkovitz (guitarra), Ricardo Prado (contrabaixo, teclados e samples) e Gustavo Souza (bateria).

…

TEJU FRANCO – ‘LULA LIVRE’ >>> O cantor e compositor Teju Franco, ligado ao Clube Caiubi de Compositores, compôs um maravilhoso samba onde pede liberdade para o ex-presidente e canta a esperança de um País melhor, ao estilo de ‘O Bêbado e a Equilibrista’, de Bosco e Blanc (ouça aqui). A direção do clipe é de Edgar Bueno e um timaço de artistas participou da gravação (veja nos créditos).

…

BANDA DA PORTARIA – “Preciso de Mais Tempo Para Amar” – Veja aqui o videoclipe da Banda da Portaria, formada por Vitor Miranda (poemas), João Mantovani (violão), Telo Ferreira (percussão), Daniel Nakamura (guitarra) e Daniel Doc (baixo). Da gravação participaram as cantoras Dani Vieira e Thainá Borges. O clipe tem direção de César Augusto Spadella e atuações de Carol Melgaço e Diego Chilio.

…

A MOELA DA CARAUARI >>> Está rolando a edição comemorativa dos 20 anos do tradicional concurso gastronômico ‘Comida di Buteco’. Minha querida ‘prima’ Andrea me pediu um samba falando da participação de seu bar no evento. Fiz com prazer, pois o Carauari Bar e Mercearia é um parceiro fiel do Sarau da Maria e das várias turmas de artistas da Vila Maria, sempre abrindo suas portas para shows, saraus, carnaval e todo o tipo de festa e comemoração. Eu e o músico Marcio Butarello juntamos a tchurma e participamos da gravação de um videoclipe (com nossa música ao fundo). A competição vai até domingo, 12 de maio. Vai lá provar a moela!

…

SOCORRO LIRA – CANTOS à BEIRA-MAR … A cantora e compositora Socorro Lira lançou cd com onze composições sobre poemas da maranhense Maria Firmina dos Reis (já disponível nas principais plataformas digitais – veja aqui). Com arranjos e direção musical de Jorge Ribbas

…

THOMÁS MEIRA – “INFLAMADO DE INFLAÇÃO” >>> Em videoclipe dirigido por Carlos Franco, o cantor e compositor Thomás Meira fala sobre o caos político e a incerteza do futuro do Brasil. A música tem produção de Felipe Câmara e conta com Bianca Godói (bateria), Thaizinho Costa (baixo), Thaiana Halfed (pandeiro) e Gabriel Bortolatto (guitarra). Clique aqui

…

GRUPO RUMO – Universo … Selo Sesc lança disco de inéditas com Ná Ozzetti, Paulo e Luiz Tatit, Hélio Ziskind e os compositores e cantores da incrível banda que integrou a chamada Vanguarda Paulista dos anos 80 (com Itamar, Arrigo & Cia). Ouça aqui o disco inteiro.

E ESSE (DES)GOVERNO, HEIN?

Eu não queria que o título acima virasse uma seção semanal, mas já virou. O presidente, seus ministros e sua base aliada não param de me dar munição (mas eu sou pelo desarmamento, presidente!). Assunto não falta. Bolsonaro resolveu divulgar sua Reforma da Previdência junto a ‘especialistas’: foram comprados horários de propaganda nos programas de Silvio Santos, Ratinho, Luciana Gimenez e Milton Neves, entre outros. Todos os apresentadores muito sorridentes, simpáticos e levantando a bola para os gols do capitão. Claro que as perguntas foram as mesmas em todos os canais (só a ‘inimiga’ Globo perdeu essa boquinha) e sobraram elogios à simpatia do presidente e até à beleza de sua mulher , ridiculamente elogiada quatro vezes por Luciana Gimenez, que ainda concordou quando ele disse ser acusado injustamente de fascista, afirmando até que ele é ‘simpático aos gays’ (deixo essa entrevista para que ela ouça as barbaridades que Bolsonaro disse ao ator e ativista gay Stephen Fry). Leio que uma pesquisa do Ibope divulgada nesta quarta-feira (dia 8) perguntou: “Você concorda ou discorda que é preciso reformar a Previdência?” As respostas foram: 31% concordam totalmente, 28% concordam em parte, 1% não concorda nem discorda, 13% discordam em parte, 23% discordam totalmente, e 5% não sabem ou não responderam. Após o massacre midiático dos últimos meses, fico espantando que ainda existam brasileiros que não se achem culpados pela crise do País. Afinal, o discurso da ‘necessidade de salvar o Brasil com a Reforma’ tem sido martelado em sua cabeça diariamente. Alguém aí ouviu, uma única vez, algum comentarista de rádio ou tevê opinar contra? Conclusão: nós, trabalhadores, somos os culpados, como sempre. E vamos pagar o pato (aquele mesmo, lembra?).

…

Primeiro o atual ministro da ‘Educassão’ cortou 30% do orçamento das universidades federais alegando ‘balbúrdia’, o que levou estudantes às ruas em protestos no Rio e Salvador. Depois, Weintraub chamou o escritor checo Franz Kafka de Kafta, aquele delicioso quitute da culinária árabe. Será que, numa prova do Enem, ele conseguiria acertar a questão abaixo? (brincadeira colhida nas redes sociais)

…

Não bastasse o tiroteio (metafórico, felizmente) entre o astrólogo Olavo e os generais de Bolsonaro, o presidente assinou decreto facilitando o porte de arma para ‘caçador e colecionador’ (crianças e adolescentes poderão praticar tiro sem aval da Justiça). Especialistas afirmam que esse é mais um passo em direção ao esvaziamento do Estatuto do Desarmamento. Sobre o tema, posto dois poemas de amigos e artistas queridos dos saraus: um, extraído do blog de Ricardo Kelmer, o outro, da página de Oswhaldo Rosa. Confira:

…

O TEMPO DO HORROR

(Ricardo Kelmer)

Vestidos de patriotismo

Seguindo seu deus vingativo

Eles rastejam dos escuros porões

Onde escondiam ódios e preconceitos

E nos atacam

Por pensarmos diferente

Atiçados pelo odor de morte

Que a boca de seu messias exala

Eles hasteiam suásticas

E armam as crianças

E nos torturam, e nos executam

Em nome da sagrada família brasileira

Eu queria que fosse um pesadelo

Mas é real…

Ouçam as salvas de canhões:

O horror é um tempo que se anuncia

Sem flores nem poesia

Banhado em nosso sangue

No horizonte do Brasil

A PRAÇA CASTRO ALVES É DE QUEM, MESMO?

(Oswhaldo Rosa)

dedos imitando arma não é brinquedo

É AMEAÇA DE HOMICÍDIO

você, eu, corremos riscos

desmonte da ciência nacional

não é manchete sensacional

É FATO, É BARBÁRIE

há uma nação a beira do caos

a nau está à deriva

o timoneiro delira

e os tubarões aguardam o naufrágio

sedentos de carne e sangue

Quem deve ir ao mar?

A tripulação ou os passageiros

desse imenso navio negreiro?

ABAIXO A APATIA, COMPANHEIR@!

as praças estão cheias de mãos de obra vazias

e não fazemos nada

a educação ameaçada pela hipocrisia

e não fazemos nada

as riquezas naturais corroídas pela ganância

e não fazemos nada

a saúde está moribunda em catres de abutres

e não fazemos nada

a cultura em seus estertores últimos

e nada fazemos

chega de revolução de balcão

de guerrilhas de gabinete

basta de sublevação em versosinc

de rebeliões no “face”

ABAIXO A APATIA

vamos pra rua, pra avenida

Afinal, a praça é de quem, mesmo?

MARIELLE PRESENTE!

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Faz mais de um ano que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Há um ano repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como Marielle não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem ameaçar Marcia Tiburi e Jean Wyllis. E podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

AGENDÃO

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA-FEIRA – 9 de maio – 20h … La Petite Mort, peça da Cia Matheus Pamplona, ‘coloca morte, sexo e solidão para dançarem juntas’. No Dominatrix Augusta, à rua Fernando de Albuquerque, 298

QUINTA-FEIRA – 9 de maio – 20h30 … AI-5 – A peça … Reconstituição cênica da ata da reunião do Conselho de Segurança Nacional em 1968, em meio a ditadura militar no Brasil. No Redimunho, à rua Álvaro de Carvalho, 75

SEXTA-FEIRA – 10 de maio – 20h … Projeto Novo Rock Brasilis … Festa criada por Jairo Souza vem mostrar que existe muita vida além do mainstream. Nesta sétima edição, show com o poeta, ator e multi-instrumentista Rafael Cirilo, da banda CiriloAmém (mas que também toca com Os Videntes Profanos e Capitão Bourbon). Feira de vinis da Charada Discos e discotecagem de Juh Juliete e Eduardo Osmedio. Na Toca do Rock – Tattoo Beer Rock Bar, à av. Sapopemba, 7660, no subsolo

SEXTA-FEIRA E SÁBADO – 10 e 11 de maio – 21h … Efeito Urtigão – texto e direção de Mario Bortolotto … Na peça, jornalista talentoso, cansado da mediocridade a que é submetido nas redações, resolve se isolar morando num sítio. Um amigo jornalista o procura para tentar entrevistá-lo. Com Mario Bortolotto e Walter Figueiredo. Ingressos a R$40 e R$20. No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

SEGUNDA-FEIRA – 13 de maio – 19h … Teatro na Mário: Deus Deve Estar Distraído … Na Biblioteca Mário de Andrade. A partir de contos de Caio Fernando Abreu, a peça trata da temática da solidão, da sexualidade, da incomunicabilidade e da falta de fé no humano. Direção de Nelson Baskerville, com Maíra De Grandi. Também nos dias 20 e 27 de maio

TERÇA-FEIRA – 14 de maio – 21h … Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, faz show intimista (voz e violão) com convidados. No Teatro Morumbi Shopping, à av. Roque Petroni Junior, 1089. Também nos dias 21 e 28 de maio

QUARTA-FEIRA – 15 de maio – 20h30 … Trovadores do Miocárdio … A paixão e o amor em textos, músicas e intervenções artísticas variadas. Com Fausto Fawcett, Mário Bortolotto, Junio Barreto, Ian Uviedo, Adelita Ahmad e a convidada especial Luciana Vendramini. Na Balsa, à rua Capitão Salomão, 26, 4º andar

QUARTA-FEIRA – 15 de maio – 21h … Trabalho … Peça aborda relações trabalhistas sob o mote “eu quero aproveitar o meu tempo de forma que eu me humanize”. Textos de Bruna Pligher, Carla Kinzo, Lucas Mayor e Marcos Gomes. No Cemitério de Automóveis (clique no cartaz)

ATÉ 11 DE MAIO … Tshimbondation (Integração) – Exposição individual do artista congolês Shambuyi Wetu. No Coletivo Digital, à rua Luiz Murat, 298

ATÉ 22 DE MAIO … Exposição Palhaços Brasileiros … Artista plástico e escultor João Goudinho expõe 14 esculturas de expoentes das artes circenses no Brasil, como: Arrelia, Carequinha, Picolino, Pimentinha e outros. No Centro de Memória do Circo, à av. São João, 473, no térreo. De segunda a sexta, das 10h às 20h (sábados e domingos, das 13h às 20h)

ATÉ 31 DE MAIO … SP_Urban x Maio Amarelo … Obras digitais iluminam SP durante todo esse mês. No Centro Cultural Fiesp, à av. Paulista 1313

ATÉ 29 DE JUNHO … Exposição de Marcatti – Primeiras Páginas … “Marcatti escreve, desenha, imprime, encaderna e vende suas pérolas escatológicas quadrinísticas. Seu estilo inconfundível já estampou transgressões em revistas como Chiclete com Banana e Mad. De terça a sexta, das 12h às 17h e das 19h às 21h. No sábado, das 11h às 20h. Na 9a Arte Galeria, à rua Augusta, 1371 – loja 113

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. Muitos eventos ainda vão entrar. E toda quinta-feira tem um post novo

