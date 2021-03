Tem o tesão da poesia visceral de Djami Sezostre, o Sarau da Maria sobre o 8 de março, as Mulheres de Luta & Arte e as leituras e canjas do Sarau Elétrico

…

Neste sábado, dia 27 de março, às 20h, acontece a primeira edição online do Sarau da Maria. O evento, em celebração ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, terá apenas convidadxs mulherxs. Participam as poetas Chris Herrmann, Adriane Garcia, Ingrid Morandian, Bianca Velloso e Leila Guenther, e as cantoras Ana Lee, Simone Barbour (com Sheilinha Leite), Regina Tieko, Uma Luiza e Moon's Mallow (Gioia, Leila e Luís, diretamente da Itália). O sarau trará ainda informes sobre atividades de coletivos do movimento feminista e curiosidades sobre o Dia Internacional da Mulher, além de perfis de artistas ativistas. Como aperitivo, deixo canções de Uma Luiza e Ana Lee (acompanhada por Zeca Baleiro) entre poemas de Leila Guenther e Bianca Velloso:

jonas & jó

(Leila Guenther)

Ouvi o som de seus cabelos arrancados,

ouvi seus gritos mudos dentro da água em que se afundava,

ouvi como perdia os membros, um a um,

decepados rente à base de um corpo quase morto. Prendo o fôlego para partilhar o ar que respiro

com quem naufraga pela terceira vez

no mesmo ponto do mar, longe da praia,

e já não tem braços para se agarrar

às mãos que lhe são estendidas. Jó era uma mulher mastigada

na barriga de uma baleia,

que um dia

— em meio à espera e ao ruído de ossos quebrados —

há de ressuscitar.

estandarte

(Bianca Velloso)

era um amor tão imenso

que fazia no peito um estrago

um estranho estrondo

e era um barulho tão sólido

que chegava a ser silêncio

COMO FOI >>> 'LIVES CAETANAS – Volume 1' >>> O cantor, compositor, blogueiro e sarauzeiro Arnaldo Afonso (eu mesmo!) realizou, no dia 22 de março, a primeira de suas 'Lives Caetanas', com participação da cantora e atriz Rosa Freitas. No projeto serão apresentadas 60 músicas em 3 lives: as duas primeiras com canções autorais de Caetano Veloso (20 em cada live) e uma terceira com sucessos de outros compositores que Caê gravou (mais 20 músicas). Teve Proibido proibir, com o discurso do festival, teve minha versão em português para London, London (modéstia às favas, ficou muito bom!), teve Terra, Sampa, Odara, Tigresa e outras pérolas. Tudo recheado de historinhas deliciosas e comentários apaixonados (eu te amo, Caetanooo!). Esta 'Lives Caetanas – Volume 1', com transmissão pelo Facebook, teve mais de 1.500 visualizações, mais de 700 comments e cerca de 150 compartilhamentos. Puxa, pessoal! Fiquei feliz da vida e, apesar das dificuldades encontradas, postei no dia seguinte este agradecimento comovido:

.

MINHA 'LIVE CAETANA' >>> Ainda ecoam na minha cabeça as canções e as palavras ditas ontem na primeira das minhas 'Lives Caetanas'. As emoções de adentrar o universo poético de Caetano Veloso, ao lado de tantos amigos queridos, me injetou alta dose de adrenalina e me tirou a plenitude do sono. Sabe quando o sonho entra na vida real e a gente não sabe mais se está vivendo ou imaginando? Foi esse prazer quase alucinógeno que a presença de vocês me permitiu sentir. Agradeço a cada um que passou por lá pra me dar essa força. Aos que curtiram, comentaram, compartilharam ou só ficaram ouvindo, quietinhos, todas as histórias e canções. Ontem, planejei transmitir a live na horizontal, pra que aparecesse mais o cenário. Na hora H, vimos que o Facebook não permitia. Ontem, a conexão falhou direto (deu muito eco e delay, dizem). Ontem, a corda ré do violão quebrou na segunda música (pela primeira vez eu não tinha um violão de reserva). Ontem, tudo indicava que não ia rolar… Mesmo assim, resolvi seguir em frente. Porque levar um pouco da poesia sensível e das ideias corajosas de Caetano aos interessados me pareceu mais importante que a qualidade técnica que o evento pudesse ter (ainda mais nesse momento trágico da vida nacional, sob pandemia e fascismo, em que nos encontramos tão desamparados). Vou entrar lá na live pra rever e responder a todos que deixaram comentários. De antemão, deixo este MUITO OBRIGADO a cada um. E, claro, à querida amiga (e grande artista) Rosa Freitas, que topou dividir comigo mais essa empreitada cultural. Aos que queriam colaborar e disseram que eu esqueci de divulgar a chave do pix, agradeço muitíssimo (uma graninha sempre vem bem). Mas não foi esquecimento, não. A gente só fez essa live porque gosta de Caetano, de música, de poesia, de atuar e de estar com os amigos. "Não me amarra dinheiro, não, mas a cultura. Dinheiro, não. Beleza pura!". Essa canção estará na próxima live (provavelmente na última segunda-feira de abril). Aguardem! Quem quiser conferir como foi, é só clicar aqui

DE DJAMI SEZOSTRE .. … … ‘O Pássaro Zero‘ é o novo livro do poeta performático Djami Sezostre, lançado pela Editora Urutau (saiba mais aqui) com prefácio de Ademir Demarchi e posfácio de Loretta Emiri (recomendo a leitura dos dois, brilhantes na tentativa de elucidar o intraduzível e preparar o leitor para o fluxo contínuo do jorro poético que há de vir). Nascido em Minas, Djami estreou em 1986 com o poema/livro Lágrimas & Orgasmos (leia essa entrevista dele). Depois, publicou Anu, Arranjos de pássaros e flores, Estilhaços no lago de púrpura, Onze mil virgens, Yguarani, Zut e O Pênis do Espírito Santo‘, entre vários livros. Sou muito fã deste genial escritor e de sua originalidade gráfica e verbal. Seus fonemas voam, seus experimentos são audíveis, seus poemas não cabem no papel (daí a criar a ‘Poesia Biossonora’ e a ‘Ecoperformance’). Seus escritos estão interligados e compõem uma prazerosa sinfonia, uma energia una que atravessa a memória e a percepção natural das coisas. Há que se lê-lo todo. Mal consigo escolher algum texto. Por dever de ofício, pincei algumas pérolas do novo livro (e entre elas espalhei frases e fotos de uma de suas performances – Ecoperformance em Rio Paranaíba – além de um vídeo do ator Antônio Cunha com texto dele): … ‘Eu sou uma espécie de arco-íris’

‘Eu quero o que não existe’ … Cai o bich

Oalado no a

Bismo enQuantoeu

Acho asu

Acarcaça

Aqui nomeio

Oumbigoe

Todoosangue … Djami Sezostre deu absinto para um cachorro

O amor apodreceu entre areia nas sementes da romã … A noite escura era uma escuridão de brilhantes … Escrever como não escrever assim eu escrevia

O pássaro zero pediu uma folha de néctar para dormir

O meu pai lia o tempo como um papiro de astronauta

Voltar para o horizonte é o mesmo que partir do útero

O vestido da mãe era uma veste de bichos na brenha

O poeta rasgou o peito em cena para mostrar o coração … O enxame ziziou onomatopeias na enxurrada … Carece de fantasia pra trepar com o pau Brasil … O interior do menino é cheio de pássaros sem nome … Eu abri o corpo e mostrei, então, o corpo,

O meu corpo e o seu coração, o corpo,

O meu corpo e o seu interior, o corpo,

O meu corpo e o menino que falava A língua de um fauno de Rio Paranaíba. … COM A PALAVRA, OS CRI-CRÍTICOS >>> Das orelhas do livro, escolhi alguns dos muitos e merecidos comentários elogiosos que a crítica especializada teceu sobre a obra de Djami Sezostre. Eu assino embaixo de qualquer dessas frases. O poeta é mui digno de todas elas: Em Djami Sezostre o panteísmo é celebrado através de uma intensa e colossal orgia (Claudio Willer)

Um dos poetas mais relevantes da atualidade por suas experiências lexicais e formais (Daniel Osiecki)

O poeta Djami Sezostre é uma surpresa neste cenário de homens duplicados (Fabrício Carpinejar)

Djami Sezostre age como um deus do vocábulo (Fernando Aguiar)

E tudo é música em Djami Sezostre (Francesco Napoli)

Toda a poética de Djami Sezostre é uma experiência de limite (Jorge Melícias)

O poeta torna-se o animal que esbraveja incalculados outros para uma plateia (Leonardo de Magalhaens)

Poeta xamã aparentado do jaguar, tendo por tio o índio Iauaretê (Marco Aurélio de Souza)

Poesia em alta voltagem (Micheliny Verunschk)

Nada enjaula Djami Sezostre! (Tarso de Melo)

O sujeito lírico em Djami Sezostre se expande como animal, como água, como planta, como eu no outro (Viviana Bosi)

Ao propor uma nova grafia, Djami Sezostre sugere um novo sistema de ler, sugere um novo mundo (Edgard Pereira)

Djami Sezostre conseguiu escavar o cansaço da língua, vencer a exaustão da insuficiência de expressão de uma época (Salomão Sousa) … PRA ZERAR O VOO >>> Pode-se ler Sezostre de repente. Trepada de galo. Pode-se deliciar demoradamente. Pegada de mamute. Pode-se brincar de desvendar os sentidos. Cabeça na labuta. Pode-se deixar fluir e acordar molhado. Sexo com-sentido. Pode-se sentipensar todo o tesão que a poesia dá. Palavras inventadas pra se usar em si pra se coçar até puir. É coisa de ligar de alucinar de. Pode-se até, mas não é só pra ler. É pra se aninhar lá dentro. E furunfunfar. Fruta de abrir e provar de se cobrir e se encharcar de melecar o pau do pensamento. Gostosura de curtir. É um banho de literatura visceral. Seus olhos hão de ler e luzir e gozar e grunhir. Ahhh… vão sim. Adoro quando um autor me desperta a vontade de leitura e a escritura. Não se faz arte (boa ou ruim) sem paixão. Eu sei que ainda vou voltar a esse livro em breve, mas após minhas primeiras lidas e vindas sobrevoando O Pássaro Zero, escrevi: são palavras reiteradas na carne da terra suja lavrada

são versos inversos antiorações na rotação do universo som

são setas insetos passeando pássaros por estrelas e versos sóis

são outros de nós em nós amarrados em nós sós de nós libertos voo

são voltas revoltas são horas sem tempo sentidos sentimento sem com

são insanos cromossomos o que somos sem vestes são vastos sezostres tez

são hostes de letras de atônitos hontens são homens de asas e saltos imersos veredas de si

são verdes candentes são água e movimento são dentro são sonho vermelho de gozo viagem vão vim

são porra são língua delírio linguagem são bicho são brilho origem selvagem de mim são sim

são grades abertas são grandes diversas rês erês versas universas são sexas insetas

são seres alhures olhares afora luzes e asas afloram insertas e voam e vazam em om e on e nunca som libertação ou

ção … … … Sábado – 27 de março – 18h … Mulheres de Luta & Arte. Quarta edição do sarau organizado pela multiartista Ligia Regina Lima tem bate-papo, música e poesia com as convidadas Cissa Lourenço, Fátima Castro, Mahzinhah Santana, Marília Kubota e Modli Gurgel. Transmissão pelo Facebook (na página ArteLirismo Literatura) … … … ÀS TERÇAS – 21h … Sarau Elétrico. Leituras de textos por Luís Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, com um convidado escritor e outro músico. Pelo www.rádioeletrica.com ou na página de Katia no YouTube. No vídeo, o programa da semana passada, no texto, um pouco da história do sarau: SARAU ELÉTRICO >>> Encontro literário ocorre todas as terças-feiras, desde 1999, no bar Ocidente, em Porto Alegre, reunindo um público fiel e disposto a ouvir leituras dos mais diversos autores nacionais e estrangeiros, sobre os mais variados temas.

A equipe fixa é formada pela radialista Katia Suman e pelos professores Luís Augusto Fischer e Diego Grando. Já passaram pelo Sarau Elétrico convidados como Luís Fernando Veríssimo, Fabrício Carpinejar, Fausto Wolff, Affonso Romano de Sant’Anna, Jorge Furtado, Olívio Dutra, Martha Medeiros, Eduardo Bueno, Chacal, Elisa Lucinda, Tarso Genro, Valter Hugo Mãe e muitos outros autores. O sarau, cujo objetivo é incentivar o hábito de ler, une bate-papo, humor e informação, mostrando que a literatura também pode ‘ser pop e desfrutada coletivamente’.

O evento sempre termina com uma canja musical, da qual já participaram artistas como Los Hermanos, Vitor Ramil, Humberto Gessinger, Nenhum de Nós, Cachorro Grande, Vanguart, Nei Lisboa e Bebeto Alves, entre outros … Quinta – 25 de março – 19h30 … Paulo D’Auria faz lançamento de seu novo livro, ‘Cuáheu, ontem-amanhã‘. Acompanhe pelos canais da Desconcertos Editora (Facebook e Youtube). O romance é uma releitura da nossa história, mas ao invés de os europeus chegarem às Américas, são os povos nativos americanos que invadem a Europa. O ano é 1486 e as nações Mura, Aparai e Tupinambá, navegadores formidáveis e guerreiros temidos, chegam à costa espanhola e saqueiam a cidade de Cádiz. Paulo D’Auria é membro do coletivo Poetas do Tietê desde 2008. Lá, promove saraus de rua, saraus em bibliotecas e escolas periféricas, nas Fundações CASA e em penitenciárias adultas. Formado em História pela FFLCH-USP, é autor de 10 livros, entre eles ‘As Novas Aventuras de Guaracy‘, um dos 10 semifinalistas da categoria juvenil do Prêmio Jabuti em 2019 … .. … Segunda – 29 de março – 19h … Canal do Poetariado, ao vivo no YouTube. Programa criado e apresentado por Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho recebe escritores para conversas sobre poesia e literatura, focando no processo de criação da obra. Participação editorial de Elcio Fonseca e Abel Coelho. Para assistir ao programa, acesse o link. Nesta oitava edição, com a poeta gaúcha Angela Melim. A escritora argentina Teresa Arijón também participa do evento … … …

Sábado – 27 de março – 21h … Cantora e compositora Consuelo de Paula apresenta o show #Maryakoré, baseado em seu mais recente álbum solo (clique no cartaz). Temporada online, em seu canal no Youtube, segue com mais quatro exibições: em 3, 10, 14 e 18 de abril (aos domingos, às 19h; sábados e quarta-feira, às 21h). Cantora e compositora mineira, com vários cds gravados, teve sua música ‘Sete Trovas‘ interpretada por Maria Bethânia no álbum ‘Encanteria’

… … …

FLIPEI 2021 – ATÉ DOMINGO >>> Festa Literária Pirata das Editoras Independentes – 2021 tem política, literatura e música na programação: serão 16 shows e 20 rodas de conversa e palestras, além da feira de livros online com mais de cem editoras. Nos cartazes, uma das programações de sexta, de sábado e de domingo (saiba mais). Transmissão pelo canal da Flipei no YouTube

… … … Sexta – 26 de março – 19h … Aprisionamento em Massa e seus Desdobramentos. Palestra com Preta Ferreira. Transmissão pelo Facebook e Instagram (saiba mais). Como parte da pesquisa que resultará em novo espetáculo, a Companhia de Teatro Heliópolis realiza rodas de conversa online com mediação de Maria Fernanda Vomero … SINTONIZAÍ >>> Sábados, às 17h, tem a Agenda Cultural da Periferia, na Rádio Heliópolis FM, parceria com a Ação Educativa. Tem dica de sarau, slam, lançamento de livros e discos, bate-papo, cursos, apresentações de teatro, dança, música e live. Apresentação de Ruivo Lopes … … … REVISTARIA >>> Nesta quinta-feira, 25 de março, às 19h, acontece mais uma edição do ‘Revistaria’, evento organizado pelos poetas Fabiano Calixto e Pedro Spigolon, com apoio do Sesc Ipiranga. Até 8 de abril, serão vários encontros com 21 editores de revistas literárias brasileiras com transmissão pelo canal do Sesc Ipiranga, noYouTube … … … Quinta – 25 de março – 20h … Cantora Karine Telles faz mais uma live da série Mulheres no Samba. Após Clementina de Jesus (no vídeo acima), a homenageada da semana é Elizeth Cardoso. Com Gabriel Deodato e Luis Passos. No YouTube … … … O IDIOTA >>> Apresentação online do espetáculo de dança com Marcos Abranches (ingressos grátis podem ser reservados pelo Sympla). Direção de Sandro Borelli. Até 1º de abril, sempre às 20h30. Às terças e quintas, transmissão do espetáculo seguida de video de Gal Oppido feito a partir da obra. Às quartas, transmissão da apresentação ao vivo e depois, debate entre o bailarino, o diretor e um convidado … … … Terça – 30 de março – 21h … ‘Nossas Esquinas’. Espetáculo online baseado no álbum em que a cantora Graziela Medori e o pianista Alexandre Vianna regravaram as inesquecíveis canções dos mineiros do Clube da Esquina. Transmissão pelo Canal Oficial da Kuarup Produtora. Também no dia 6 de abril, às 21h … … …

BRASIL 300.000:

QUANTAS MAIS?

… … …

Quantas mortes mais assistiremos? Até quando permitiremos? Cientistas e pesquisadores dizem que os números reais já podem passar das 400.000 mil mortos. Aqui, alguns textos indignados com a terrível situação de descaso em que nos encontramos.

GENOCIDA >>> Pessoa que ordena ou é responsável pelo extermínio de muitas pessoas em pouco tempo.

E o que fez o (des)presidente Bolsonaro nesta pandemia? Desdenhou das recomendações dos cientistas, descartou a importância das vacinas, semeou o descrédito com relação às medidas de proteção (não usou máscara e incentivou aglomerações), promoveu o uso de drogas ineficazes (cloroquina), paralisou a coordenação da autoridade federal de Saúde, riu das mortes, perguntou ‘e daí?’ e disse aos brasileiros para parar ‘de frescura e mimimi’, além de ameaçar quem o questionou. Essas foram as atitudes do principal mandatário do nosso país: zombar, atrapalhar e assistir com indiferença aos recordes diários de mortes por covid. Agora, após 300.000 brasileiros terem perdido a vida, ele aparece com o discursinho covarde de que não falou nada disso. Fraquejando, capitão? Não adianta fugir da responsabilidade…

GADO >>> Na semana passada postei um texto em que admiti ter perdido a paciência com defensores e seguidores de Bolsonaro. E cada vez mais, percebo, que não sou só eu. E cada vez mais percebo que não adianta. O que fazer com essa ‘jente’? Sinceramente, não sei. Não se trata de divergir politicamente. Eles são totalmente descerebrados. E ignoram solenemente a vastidão da própria ignorância. Lamentavelmente, são burraldos irrecuperáveis…

O VELHO ANTICOMUNISMO >>> Que preço altíssimo estamos pagando pelo antipetismo (e pelo doentio e suposto anticomunismo de sempre). E a gente não esquece que alguns ‘políticos sérios’ (só que não), ‘empresários de visão’ (só que não), ‘celebridades conscientes’ (só que não) e ‘jornalistas isentões’ (só que não) contribuíram bastante pra eleger o incompetente e fascista Bolsonaro. Até chegarmos nisso. E eles ainda nem fizeram mea culpa. Canalhas.

CARTA ABERTA À HUMANIDADE >>> No dia 6 de março foi divulgado o manifesto ‘Vida Acima de Tudo‘, assinado por Chico Buarque, Leonardo Boff, Adolfo Pérez Esquivel, Miguel Nicolelis e D. Marcos Morelli, entre outros ‘brasileiros indignados com a política genocida do presidente Jair Bolsonaro’. Ao contrário do que ouvi por aí, a carta pede às instituições nacionais e internacionais nada mais que apoio político, uma condenação explícita do (des)governo fascista de Jair Bolsonaro. Em nenhum momento pede ‘intervenção’. O documento, suprapartidário, amplo e plural, é encabeçado por líderes políticos e religiosos, associações e entidades diversas, intelectuais, jornalistas, artistas, esportistas e influenciadores de várias áreas (este blogueiro já assinou). Clique aqui para ler a íntegra do texto e assinar também

JORNAIS >>> Os jornalões gostam de posar de ‘isentões’ mas bem sabemos que não é bem assim que as coisas funcionam. No entanto, é inegável seu papel na defesa da democracia (principalmente quando as coisas degringolam de vez). Desde garoto, sob ditadura, aprendi a lê-los nas entrelinhas e hoje até me irrito menos com seus vícios e tendências. Na internet, mesmo antes de adentrar aos textos, na confusão da profusão de títulos jogados ao acaso na tela do computador, tenho por hábito poético brincar de emendar raciocínios e procurar extrair um sentido do caos informativo. Três manchetes da Folha me chamaram a atenção: numa, a atriz Fernanda Torres, diz que o ‘país se transformou numa panela de pressão social, política, econômica e sanitária’. Noutra, ‘empresários querem terceira via para vencer Bolsonaro ou Lula em 2022’. Por fim, o articulista Jânio de Freitas escreve que ‘a pandemia não matou a doença do golpismo’. Uma parece emendar na outra e concluir que ainda estamos longe de nos livrar do fascismo vigente. A questão parece não se resumir só a Bolsonaro e seus acéfalos seguidores. O velho anticomunismo (seja lá o que isso for) na cabeça das classes dominantes brasileiras é uma doença crônica.

PRA VER, OUVIR E SABER MAIS

LIVE DO BHEZÃO >>> O cantor e compositor Bhezão Folkeando fez ótimas apresentações ao lado dos parceiros de suas ex-bandas Rossa Nova, Folk Na Kombi e Duas Casas (artistas e organizadores respeitaram os protocolos de segurança e fizeram testes para a Covid). Visite o canal do músico no YouTube

REFLORESTA >>> Sebastião Salgado telefonou a Gilberto Gil lhe pedindo que fizesse uma canção sobre reflorestamento. Assim nasceu ‘Refloresta‘, um hino de amor à natureza. O fotógrafo, que há anos se dedica a um megaprojeto de reflorestamento, conta com o apoio do músico na campanha do Instituto Terra para plantar um milhão de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica

CAUSOS DE MEDO >>> Cineasta piauiense Bruno Paes lança série sobre contos de terror nordestinos. A primeira temporada traz três episódios (de 3 a 5 minutos) com narrativas baseadas em fatos reais, que estão disponíveis no YouTube

… EU ME IMPORTO >>> Assisti ao filme ‘Eu me importo‘, na Netflix, com a ótima atriz Rosamund Pike. Recomendo… No filme, como cá, em nosso prosaico dia a dia, o esquema tá todo armado pela sorridente e bem-sucedida ‘jente de bem’ que está no poder: ‘eles’ (des)cuidam de nós, nos dão o que não precisamos, nos tiram nossos sonhos, nos escravizam, nos maltratam e a gente paga a eles pra isso. Eternamente. É o nosso papel. Obrigado por nada. A exploração cada vez mais legalizada e legitimada. Estamos fo&%dos … STORIES – O FILME >>> Curta-metragem (35 min) escrito por Camilla Rollemberg, com direção de Liviah Prestes e Thiago Sacramento, ‘Stories’ retrata a vida de Joana (Stephanie Lourenço), presa em sua casa pela pandemia, expondo a fragmentação da vida após o advento da internet, com sua carga de afazeres, expectativas de resultado e excesso de cobranças, principalmente com relação às mulheres (casar, engravidar, manter-se jovem e bela, zelar pela família e amigos, ser bem-sucedida profissionalmente). Disponível no YouTube para acesso gratuito ou mediante contribuição voluntária … A VOZ SUPREMA DO BLUES >>> Assisti e recomendo o filme (no original, ‘Ma Rainey’s Black Bottom‘), disponível na Netflix. Baseado em peça de teatro do dramaturgo August Wilson (Prêmio Pulitzer, em 1982), tem texto vigoroso e uma performance extraordinária de Viola Davis (além da ótima atuação do ator Chadwick Boseman, falecido recentemente) …

AUGUSTO DE CAMPOS, 90 >>> Dia 14 de fevereiro o poeta concretista aniversariou. No link, Caetano Veloso faz algumas considerações sobre sua poesia e declama ‘A João Cabral Agrestes‘, poema que Augusto de Campos criou em retribuição ao ‘Augusto de Campos‘, que abre o livro ‘Agrestes‘, de João Cabral de Melo Neto. Deleite-se com essa saborosa reunião de grandes poetas …

O FILME DO EMICIDA >>> Finalmente assisti ao maravilhoso documentário ‘AmarElo – É tudo para ontem‘, do rapper Emicida (disponível na Netflix). Em três ou quatro momentos, as lágrimas me encheram os olhos, porque o racismo no Brasil é tão evidente, abominável e ridículo que me envergonha ao ponto de chorar copiosamente (só fascistas idiotas como Bolsonaro e a tchurma de debilóides que está no poder para negar ou fingir que aqui não existe racismo). E que bom constatar que um artista da nova geração de nossa música, como Emicida, já tenha tamanha consciência e capacidade para realizar esse tão necessário instrumento de alta qualidade estética e de contundente crítica social

MORTE E VIDA SEVERINA EM DESENHO ANIMADO >>> Saga de um retirante nordestino que, como tantos brasileiros, viaja do sertão ao litoral em busca de melhores condições de vida. A história de Severino, contada por meio de versos na obra-prima de João Cabral de Melo Neto, foi adaptada para os quadrinhos pelo cartunista Miguel Falcão e é retratada nesta animação 3D. Com duração de 52 minutos, o desenho animado, que mantém o texto original do livro, tem narração de Gero Camilo e trilha sonora de Lucas Santanna

OUTROS DESTAQUES

IMERSÃO >>> Poema de Flavio Alves Costa musicado por Adolar Marin aborda o descaso do (des)governo Bolsonaro diante da pandemia. O poeta, que se encontra hospitalizado, escreveu a letra antes de contrair o vírus. Estamos na torcida por você, Flavio, querido. Adolar e amigos fizeram uma gravação inicial da canção que é um ‘abraço fraterno, de amor e amizade, força, coragem e luz pra todos que perderam pessoas e muitos que estão lutando pela vida nos hospitais abarrotados’. Ouça aqui

…

Sexta – 26 de março – 17h … Sarau das Águas, apresentado por Zemarcio Kaipira, convida Rejane Pereira (educadora, contadora de histórias e integranye do Sarau da Pessoa) e Casulo (poeta, artista plástico e organizador do Sarau Clamarte). Transmissão pelo YouTube

…

Sexta – 26 de março – 29h … Projeto Bike de Histórias promove o lançamento do livro ‘Violeta’, escrito a quatro mãos por Cilla Amaral (a palhaça Scarlett) e Nice Lopes. Transmissão pelo Facebook

…

GABRIEL DE ALMEIDA PRADO >>> Cantor e compositor abre a campanha de financiamento para a produção de seu segundo álbum, ‘Não Aceito Ser Um Só’, que tem participações de Siba, Proveta (clarinete), Quarteto Saxofonando, Pascoal da Conceição (Dr. Abobrinha), Rubi, Osvaldinho da Cuíca e Duodelá, além das ilustrações de Guilherme Kramer. Clique no link e saiba mais.

O jovem artista, que já lançou o cd ‘A Língua e a Alma‘, foi citado por Zuza Homem de Mello como um dos talentos da nova geração. Além de seu belo trabalho solo, escrevendo letras poéticas e criando melodias inspiradas, Gabriel é pródigo em parcerias bem sucedidas: tem canções com Kleber Albuquerque, Marcio Policastro, Adolar Marin, Léo e Kana Nogueira, entre outros craques que frequentam o Clube Caiubi de Compositores. Conheça as recompensas e colabore com o projeto

…

CHRIS HERRMANN >>> Nesta quinta (dia 25 de março, às 19h30) e no sábado (27 de março, às 19h) a escritora participa de lives em homenagem a duas grandes mulheres: à escritora Conceição Evaristo e à desembargadora (e ex-ministra dos Direitos Humanos) Luislinda Vallois. Além de ler poemas, Chris apresenta ao piano suas composições instrumentais. No Canal do Coletivo Mulheres Artistas no YouTube

…

3 E-BOOKS >>> Editora Serra Azul publica versões e-book de ‘Canções de Frágil Alvenaria‘, de Edson Tobinaga, ‘Crônicas de Segunda‘, de Cacá Mendes e ‘Trilogia São Paulo‘ de Carlos Ildefonso (o Cá Berto), disponíveis no site

…

CURSO >>> A poeta e professora de literatura Diana Junkes ministra curso ‘Plasticidades: Diálogos entre poesia e artes visuais’ (dias 29 e 30 de março; 5 e 6 de abril, sempre às 19h). Inscrições Abertas. No Espaço Cult (saiba mais)

…

Quinta – 25 de março – 20h … Cantora e compositora peruana Martha Galdos faz live com participação do cantor português Luis Represas. Transmissão pelo YouTube

…

ANTIPHERRUGEM >>> Projeto é parceria dos cantores e compositores William Martins dos Santos e Fábio Abrão. Os artistas, que ensaiaram e gravaram durante a pandemia, com restrições e interrupções, finalmente concluíram o trabalho que já está disponível nas plataformas de streaming e também no YouTube. Embaladas por rocks, pops e ritmos nacionais mais tradicionais, a maioria das letras (surgidas inicialmente como poemas) abordam temas sociais

…

Sexta – 26 de março – 18h … Sarau das Minas. Primeira edição online do sarau tem bate-papos, performances e audiovisual. Transmissão pelo Facebook

…

MITOS E LENDAS – O amor no folclore brasileiro >>> Combinando a beleza dos poemas de Adriana Aneli com a das ilustrações de Cristina Arruda, livro leva à viagem pelos quatro cantos do país. Saiba mais

…

PEDRO & FILÓ NO ‘BEMBLOGADO’ >>> Espaço digital criado pelo jornalista Washington Araújo destacou três vídeos do duo formado pelo violonista e compositor Pedro Milanesi Lopes e pela cantora Filó Silva. As músicas foram lançadas no cd ‘Aragem’. Saiba mais

…

ENCONTROS & ENCANTOS >>> Álbum/livro/cd, com 14 músicas, um projeto lítero-musical, realizado pela A Cigarra Edições, com poemas de Jurema Barreto de Souza e Zhô Bertholini (editores da Revista A Cigarra), musicados por Edu Guerra e Rui Ferreira. Participaram Adolar Marin, André Bedurê, Bebê Góes, Denise Coelho, Fernando Cavallieri, Giselle Maria, Kleber Albuquerque, Marcos Mamuth e Tata Alves, entre outros. O lançamento foi virtual e algumas músicas, em 4 episódios, se encontram no Canal SESC Santo André para apreciação. Aqui o link para vendas em parceria com a Alpharrabio

…

ACALANTOS >>> Espetáculo tem textos e canções voltados para a importância dos acalantos no imaginário coletivo. Com a cantora Kátya Teixeira e o músico André Venegas. Participação da contadora de histórias Nani Braun. No YouTube. Kátya tem 6 cds gravados e lançou 3 singles. Assina diversos projetos culturais, entre os quais se destaca o ‘Dandô – Circuito de Música Dércio Marques’. Para abril, prepara o projeto ‘Canções pra Despertar’ … Quinta – 25 de março – 21h … Sarau das Imbuias. Com a poeta Karine Adriene, pocket-show do coletivo Almas Negras e microfone aberto. No Facebook … PATATIVA DO ASSARÉ >>> Publicação do MST celebra data de nascimento do poeta popular Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, cuja obra conta as dores e lutas do povo sertanejo. São dele os versos comoventes de ‘Triste Partida’, poema musicado por Luiz Gonzaga em 1964 MAIS TERRA >>> Ainda sobre o tema, leio que o Instituto Stop Hunger Brasil, em outubro passado, criou o projeto de uma horta comunitária em Paraisópolis, segunda maior comunidade de SP e, até dezembro, o cultivo já havia rendido cerca de 300kg de hortaliças que foram integralmente doadas aos moradores e ao projeto Mãos de Maria – responsável por produzir quentinhas para seus habitantes. Saiba mais LOJA DO MST >>> Inaugurada a loja de e-commerce com produtos orgânicos dos trabalhadores ligados ao MST (armazemdocampo.shop). Saiba mais

…

COVID >>> Em meio à pandemia do Coronavirus, coletivo de artistas procura sensibilizar a sociedade no sentido de celebrar a identidade e a vida das vítimas, iluminando suas histórias’. ‘Espero que nomes consigam tocar!‘ foi criada a partir da canção ‘Inumeráveis’ (de Bráulio Bessa & Chico César) como uma homenagem às vítimas da covid-19

…

O CANTO DA MULHER >>> Marcia Cherubin realizou a quarta de uma série de 6 lives do projeto (veja acima). Cantora e compositora já lançou quatro cds autorais: Pobre Chão, Mundos, Canto Forte e Vai em Casa. Indicada duas vezes ao Prêmio da Música Brasileira, coleciona diversas premiações nos festivais de música independente de que participa pelo Brasil afora. Acompanhe sua página no YouTube

…

EDU KRIEGER >>> Artista, que lançou o cd autoral Correnteza, postou na net mais uma de suas divertidas e necessárias paródias comentando a tragédia nacional que é a inação do (des)governo Bolsonaro diante da pandemia: Genocida, o que é? Visite seu canal no YouTube e ouça também ‘Carnaval do fim do mundo‘

…

LISA ALVES >>> Poeta integra a antologia ‘Teus olhos rímel com poesia‘, da Revista Mirada. Saiba mais aqui

…

ENTREVERBO >>> Revista fez live de lançamento de sua nova edição, a #37. Entreverbo é um coletivo de artes integradas que além de publicar a revista, realiza saraus e participa de diversos eventos literários e culturais

…

Terça – 30 de março – 21h … Verônica Ferriani faz a sexta live da série ‘12 Anos em 6 Violões’, acompanhada pelo violonista Manoel Fernandes. Transmissão em suas páginas no Facebook e YouTube. Projeto, que apresenta 6 shows online da cantora e compositora junto a seus principais parceiros, já contou com os violonistas Gian Correa, Betão Aguiar, Chico Saraiva, Marcelo Cabral e Swami Jr

…

NEBULOSA >>> Livro de André Cáceres está disponível para pré-venda na loja da Editora Patuá. Em ‘Nebulosa’, assim como no Brasil de 2021, a ciência é uma seita marginalizada, perseguida e em risco de extinção. Escritor, crítico e jornalista, André é autor do romance distópico Cela 108 (Multifoco, 2015) e coautor do livro-reportagem Corações de Asfalto (Patuá, 2018)

…

POESIA NA NET >>> O poeta e ator Milton Luna divulga diariamente em grupos do zap o trabalho de poetas de todas as regiões brasileiras. Lá conheci os textos de ótimos escritores que vou publicar aqui também

… Quinta – 25 de março – 20h … Picanha de Chernobill faz a segunda live da uma série de 6 shows que acontecerão às quintas-feiras no @estudioeletricopadilha. Transmissão pelo YouTube

…

TOM KBÉLO >>> Além de dar início a nova série de shows (a banda BDB e o cantador Mauri de Noronha já se apresentaram no Palco Virtual Tom Kbélo), o produtor cultural apresenta a segunda temporada de seu programa de entrevistas. Fique ligado na página da Tom-K Produções

…

ÀS QUARTAS – 17h30 … Canções Incontidas é a live semanal do cantor e compositor Kleber Albuquerque. Transmissão pelo Face e Instagram do artista. Veja o videoclipe Rabiolas Enfeitam Parabólicas, parceira dele com Flavio Alves Costa é a live semanal do cantor e compositor. Transmissão pelo Face e Instagram do artista. Veja o videoclipeparceira dele com Flavio Alves Costa

…

…

FICHA TÉCNICA >>> Blog do músico Edmar Silva divulga o trabalho de artistas independentes desde os anos 2000. Lá estão perfis de artistas como Os Mortos, Daniel Tobaja, Ala Mil, Os Haxixins, Guerras, Jacinto, Robsongs e George Christian, entre outros. Clique e saiba mais

…

GIULIANO DEL SOLE >>> Artista ligado ao coletivo que promove atividades na VideoClube Charada, na ZL, músico acaba de lançar Topadas, sua canção em parceria com Jefferson Garrido. Participam, além de Giuliano (voz, violão e guitarra), Paulinho Lima (bateria), Bruno Rocha (baixo), Katia Aqkino (coro) e Sergio Basseti (teclado e produção) … CULTURA ALTERNATIVA >>> Programa ‘Cultura Alternativa Diálogos‘, apresentado pelo jornalista, músico e escritor Anand Rao, convida músicos, poetas, ativistas, jornalistas e produtores culturais para bate-papos sobre as relações entre arte, mídia e comportamento (com curadoria de Tati Reis). Transmissões pelo YouTube. Visite também o site Cultura Alternativa … MOSTRA CINE VÍDEO DE POESIA FALADA >>> Acompanhe na página Studio Fulinaíma Produção Audiovisual, a interpretação de textos de Oswald de Andrade, Hilda Hilst, Fernanda Montenegro, Ademir Assunção, Artur Gomes, Chacal, Noélia Ribeiro, Rolando Boldrin e Wilson Alves Bezerra, entre outros. Saiba mais aqui … Domingo – 28 de março – 20h … 1991 ou A imperfeição do amor. Texto de Ivam Cabral e Rodolfo García Vazquez. História da mãe de Ivan, Eunice, cuja vida foi atravessada pela obra de Virgínia Wolf de forma inesperada. Ingressos gratuitos no Espaço Satyros Digital, na Sympla (saiba mais)

… O SECRETO SILÊNCIO DO AMOR >>> Escrito em conjunto por Álvaro Alves de Faria e Denise Emmer, ‘O Secreto Silêncio do Amor’ é o quinto livro que ele publica em parceria com poeta mulher, projeto em que procura mostrar a diferença da linguagem poética masculina e feminina. Os outros quatro foram com Thereza Christina Rocque da Motta, Montserrat Villar Gonzalez, Leocádia Regalo e Stefania Di Leo. O livro pode ser adquirido na Editora Penalux pelo e-mail penalux@editorapenalux.com.br …

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana produziu uma série de vídeos divertidos abordando nossa rotina na quarentena. Ela escreveu e interpreta Kiki, personagem que faz rir desnudando seus preconceitos, dúvidas e sua pouca informação sem deixar de comentar, a seu modo confuso, as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

>>> MAIS JANAINA >>> A atriz foi premiada recentemente por sua brilhante montagem ‘Juliana, do rancor‘, baseada na personagem de ‘O Primo Basílio’, livro de Eça de Queiros

… BRANCO OU TINTO >>> Trio de rock é formado por Jimi Moraes (vocal e guitarra), Brunno Negrão (bateria) e Welton Chigeta (baixo). Em 2013, após se apresentar nas principais casas de música independente de SP, e em festivais como Virada Cultural e Virada Inclusiva, a banda lançou ’50 Segundos’, seu primeiro disco. Agora, surge com ‘Passageiro Aprendiz’, álbum com oito músicas (a faixa-título tem videoclipe assinado por Igor Almeida). Se inscreva na página da banda no YouTube … ROBERTA CARVALHO >>> Idealizadora do Festival Amazônia Mapping, que une arte e tecnologia em espaços públicos no norte do país, a artista criou ‘Symbiosis‘, trabalho em que projeta rostos em espaços públicos e nas árvores da Floresta Amazônica, mesclando intervenção urbana, fotografia, vídeo digital e instalação. Segundo ela, o projeto propõe agregar ‘imagem e natureza, sendo a natureza hospedeira da arte, criando com ela um novo ser, um uno. E desta relação uma coisa outra é gerada: escultura de luz, uma árvore observadora’ …

SONET ILUSTRA >>> Foi lançado o terceiro título dos sete que serão publicados até 2022 (já estão disponíveis SonetATO e SonetIMAGEM). Projeto se dedica ao resgate cultural dos sonetos na literatura brasileira. O livro tem 50 poemas de Eduardo Maciel e ilustrações de Robson Sark …

INSTITUTO ESTAÇÃO DAS LETRAS >>> Teve início a programação de Cursos de Verão do IEL, online e ao vivo, pelo Zoom, com oficina de escrita (Valesca de Assis), sobre gêneros literários (Suzana Vargas), crônicas (Arthur Dapieve), composição musical (Pedro Luís), conto (Bráulio Tavares) e estilos de escrita (Ruy Castro), entre outros. Saiba mais e reserve sua vaga … ZOOBREVIVER >>> O poeta Eugênio Ramos Gianetti, após 20 anos morando pelas ruas, vive num abrigo para idosos, no centro de SP. Seu primeiro livro, ‘Zoobreviver‘, foi publicado em 2018, pela Patuá (que reverteu todos os lucros para o escritor). Um segundo volume está previsto para sair ainda no primeiro semestre deste ano. O título será ‘Atoleiro (Tempos de Rua) – Poemas & Anomalias‘ … POCKET POE >>> A atriz Rosa Freitas foi merecidamente contemplada no edital Respirarte, da Funarte, por sua brilhante performance interpretando uma colagem de 5 minutos com fragmentos de contos de Edgar Allan Poe (veja o vídeo – realização da Fundação Nacional de Artes, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo, projeto contemplado pelo Prêmio Funarte ‘Respirarte’). Rosa Freitas, também cantora, é parceira de Arnaldo Afonso (este blogueiro) nos espetáculos musicais ‘Lives Caetanas‘, ‘Cartola‘ e ‘Dona Margarida‘ (leia matéria com a sinopse desses dois espetáculos). Saiba mais sobre ela e inscreva-se em seu canal no YouTube … COSTA SENNA >>> Passeie por todas as quebradas da cidade ouvindo Viagem por São Paulo, canção do cordelista, cantor e compositor Costa Senna, um dos organizadores do Sarau Bodega do Brasil, entre outros eventos e coletivos de que participa

…

REVISTA ACROBATA >>> Editada por Demetrios Galvão e Aristides Oliveira, com apoio dos colaboradores Floriano Martins (editor de outra revista de cultura, a Agulha), Dante Galvão, Monyse Damasceno, Anna Apolinário e Paola Marugan, entre outros, a revista oferece poemas, artigos, contos e entrevistas com cineastas, escritores e músicos >>> TORQUATO NETO >>> Estreou no canal Curta! o documentário ‘Torquato Imagem da Incompletude‘, dirigido por Guga Carvalho e Danilo Carvalho, e feito no Piauí com uma nova geração de artistas e pesquisadores que renovam a cena local. A equipe da revista Acrobata assistiu ao filme e entrevistou Guga, que contou detalhes dos bastidores da produção e falou sobre sua relação com a obra de Torquato (veja aqui). O filme tem depoimentos de Cacá Diegues, Tadeu Jungle, Carlos Vergara, Anna Bella Geiger e Nevile D’Almeida

… WALMIR PINTO >>> ‘Tá Faltando Poesia‘ é a coletânea de interpretações feitas por Walmir Pinto durante os meses da quarentena, unindo sua história com o teatro à experiência acumulada no audiovisual (8 novelas e 4 filmes), além do gosto inerente por poesia. “Gostaria de ver mais artistas fazendo isso e se juntando a mim e ao canal”, diz ele, se dispondo a conversas inbox …

RICARDO KELMER >>> O escritor e multiartista cearense lançou ‘Viajando na Maionese Astral‘ (saiba mais aqui): ‘em suas exóticas memórias, um escritor reflete sobre a relação com o feminino, o xamanismo, a filosofia taoista, a psicologia junguiana e a militância antifascista’. No rkelmer@gmail.com, as recompensas e promoções de seus outros livros

…

O CD #gozi >>> A partir da dupla Gozi, formada por Ozi e Gisele Garófalo, surgiu a banda, que, após três anos de batalha, disponibiliza seu cd denominado '#gozi' nas plataformas digitais. Confira a play-list e acesse aqui para ver as fotos, cifras e agradecimentos ou mandar mensagem inbox para adquir o cd físico. Confira o canal da Gozi no YouTube e ouça, entre outras, Ode ao álcool e Eu Quero Mais

…

ITAQUERA – HISTÓRIAS E MEMÓRIAS – Os movimentos sociais da zona leste e seus protagonistas. Série de dez entrevistas mediadas por Escobar Franelas, com ativistas da região. Acompanhe na página do evento, no Facebook (aqui os bate-papos com Leandro Martins, da escola de samba Leandro de Itaquera, e com o historiador Zé Carlos Batalhafam). Escobar Franelas anunciou também a nova edição da Revista Ramo que destaca a produção poética de São Miguel Paulista, prestando tributo a Severino do Ramo, escritor da região (mensagens inbox)

…

ZÉ TERRA >>> Artista lançou o clipe ‘Menino Rei‘, do repertório do ep ‘Natal Caipira‘, também disponível nas plataformas digitais. Com o Duo Canta Viola (Laura Campanér e Zé Terra), o videoclipe tem direção de Rene de França. Zé Terra, músico da banda ‘Freud à Deriva‘, também apresenta o programa de entrevistas Viola de Papo, no YouTube, onde conversa com grandes violeiros e artistas da música sertaneja (confira aqui)

…

GINCO >>> Primeira edição da série ‘Coletivos Teatrais Paulistas’. Juliana Calligaris entrevista o poeta e ator Antonio Ginco, fundador da Cia Trilhas da Arte (em seu canal no YouTube, acompanhe os vídeos da série Clownstico. Aqui um deles)

…

A TOCA >>> Na sede do Instituto Sarath, além das atividades artísticas, está funcionando também um espaço alternativo que visa incentivar a qualidade de vida para todos, com venda de produtos orgânicos e naturais, brechó e consumo consciente, agricultura urbana, exposição e venda de artes. Na rua Humberto I, 146, perto do Sesc Vila Mariana

