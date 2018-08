Ah… você não sabe o prazer que eu sinto em escrever aqui. Tem gente cheia de ‘mas’ que me diz: ‘mas’ os posts são muito looongos… ‘mas’ você divulga coisas demaaais… ‘mas’ precisa ser mais seletiiivo… Quer saber? Eu fico feliz, muito feliz, quando me sinto em dúvida sobre quais e quantos eventos destacar. Tem muita coisa legal acontecendo à margem da indústria cultural. E dentro dela também. Hoje, muitos artistas que há dois anos só tocavam em saraus e espaços alternativos, estão inseridos na programação de sescs, centros culturais e grandes casas de shows. Fico contente de ver. Somos nós ocupando os espaços que os jabás nos roubam. Este blog está a serviço da diversidade cultural, das muitas vozes e sotaques, dos jeitos diferentes de ser e fazer, dos que criam o novo e precisam de espaço pois têm muito a dizer. É assim que acredito que as cabeças se abram e que os corpos se compreendam e se respeitem. É só assim, com liberdade e direitos iguais, que vislumbro um futuro melhor. O resto, são pequenos e deprimentes shows de horrores, oportunismo e mediocridades dos Datenas, Bolsonaros, Daciolos, Temers e afins.

Nesta semana estarei no Show do Toca, quinta-feira, na Funarte (veeenhaaa!). Mas aqui você também fica sabendo das apresentações de Ekena, Daniel Medina e Luedji Luna. Dos 20 anos do Sarau do Frango, do sarau do poeta Perroni Ratto, do Sopa de Letrinhas do Vlado, do Mosaico, do Perifatividade, da festa Idade da Terra em Transe, da Virada Sustentável, da Semana de Dança, do show Elas Cantam Milton, do projeto Revide (com vídeos incríveis de poetas superantenados). E de eventos literários superlegais como o Inéditos & Inacabados, o SonoraLeitura, o Vozes/Versos e o Poesia É da Hora. Além de filmes, peças e lançamentos de livros pra dedéu. E tem a grande Tetê, né? Eu, por mim, ficava no maior auê, sem teretetê, postando todas as canções da Tetê. Mas eu sei e você sabe que há várias vibes na diversidade da cidade. E a redação desse blog é um grande salão com muito sarau, luau e o escambau desfilando pelo agendão. Então, amiguito, vai lá que tá tudo ligado e lindo na programação pra esse findi. Infinde-se nas dicas e deleite-se delight-se delivery-se delivre-se de si. E delire-se por aí!

É HOJE: SEGUNDO SHOW

DO TOCA DO AUTOR

23 de agosto – 20h … Nesta quinta-feira a Sala Guiomar Novaes recebe o segundo show da série Toca do Autor. A primeira apresentação foi realizada em julho no mesmo espaço. Ao todo, serão cinco sessões, sempre promovendo artistas do cenário independente que buscam espaço para mostrar seus trabalhos autorais.Esta edição reúne representantes de três famosos saraus da cidade: Max Gonzaga e Sonekka (do Clube Caiubi), Arnaldo Afonso (eu) e a banda Chero da Poesia (do Sarau da Maria) e Bráu Mendonça e Tarica (do Toca do Autor). Na Sala Guiomar Novaes (Complexo Cultural Funarte SP), à alameda Nothmann, 1058, nos Campos Elíseos. Ingressos a R$20 e R$10.

Chero da Poesia: o grupo foi criado na década de 1970, na praça Santo Eduardo, na Vila Maria. Inspirados pelos festivais de música dos colégios das redondezas, seus membros se identificaram com os diversos estilos que compuseram o chamado rock-rural. Após trinta anos, três de seus componentes, Helen Torres, Sidney Kitagawa e Luiz Giadas, encontraram-se novamente no Sarau da Maria, compuseram novas canções e voltaram a tocar em conjunto.

Max Gonzaga: É um dos fundadores do Clube Caiubi de Compositores, criado em 2002 com a proposta de valorizar a música autoral. Em 2005, lançou seu primeiro álbum, Marginal, com participação de Zé Rodrix. A faixa Classe Média, com grande repercussão nas redes sociais, faz parte da obra. Atualmente, está trabalhando no disco ‘Fisiologia’, com vídeos disponibilizados na net e nas plataformas digitais.

Sonekka: Lançou três álbuns autorais – Incríveis Amores, Agridoce e Cisma. Tem 92 canções gravadas por mais de 50 artistas, entre eles Luiza Possi e Sá e Guarabyra. Tem parcerias com Zé Rodrix e Paulinho Tapajós. Participou de oito shows da série As canções de Zé Rodrix, com Tavito e Barbara Rodrix, apresentados pela Jazz Big Band.

Tarica: Criador e organizador do sarau Toca do Autor. Lançou o cd Tarica & Chico, em parceria com Chico Mar. Apresenta-se com frequência em saraus e atua como produtor e músico da banda Roda Viva, se apresentando no espetáculo Meu Festival dos Festivais. Foi produtor e músico da banda Simpáticas e Morfológicas, que fazia releitura de músicas consideradas “bregas”. É produtor do show Elas cantam Milton.

Arnaldo Afonso: Sim, eu estarei lá também e cantarei, entre outras, a canção acima (parceria com meu xará mais famoso e talentoso). Sobre mim, postaram: é cantor, compositor e poeta. Suas poesias e canções são marcadas por uma sutil agressividade e por questionamentos sobre as relações humanas. Trabalha no jornal O Estado de São Paulo onde mantém o blog Sarau, Luau e o Escambau (este mesmo). É um dos fundadores e organizadores do Sarau da Maria e do Show da Maria (há 5 anos).

Bráu Mendonça: É músico, diretor musical e produtor de diversos grupos e artistas, entre eles 4 Vozes em Trio, Roça Nova, Willie de Oliveira (ex-Rádio Taxi), Tato Fischer, Lucia Helena e Jeanne Darwich. O lançamento de seu cd instrumental está previsto para o final de 2018. Coordena o quarteto de música instrumental Cabedal.

VIRADA SUSTENTÁVEL

… … …

DE QUINTA-FEIRA A DOMINGO – 23 a 26 de agosto – Virada Sustentável … Chega a SP a oitava edição de um dos maiores eventos de sustentabilidade da América Latina.

A Virada é um movimento em prol da sustentabilidade que utiliza atrações culturais e atividades lúdicas como principais ferramentas de educação e mobilização.

Serão quatro dias com centenas de atrações e atividades gratuitas, em diversos pontos da cidade, como Parque Ibirapuera, Pinacoteca, Instituto Moreira Salles, Japan House e Sesc Avenida Paulista, com shows, cinema ao ar livre, oficinas, exposições e palestras. Veja aqui a programação completa, dia a dia.

SOPA DE LETRINHAS

SÁBADO – 25 de agosto – 20h30 … Sopa de Letrinhas é o sarau superlegal organizado e apresentado pelo poeta Vlado Lima há quase 16 anos. Nesta edição, Silvia Camossa lança o livro Almar (Editora Reformatório) e o músico Tato Fischer faz pocket-show de abertura. E ainda tem a presença dos cantores Volt e Luma Aiub, entre outros artistas (clique no cartaz para ler melhor), além do palco aberto. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena.

O músico, compositor, cantor, ator e mágico Tato Fischer faz pocket-show de abertura do sarau apresentando as músicas de seu recém-lançado cd ‘Branca Bandeira‘. Tato foi o primeiro pianista da histórica banda “Secos & Molhados“. Produziu o cd ‘Febril’, de Lucia Helena Corrêa, além de participar com destaque no ‘Valsa da Vida‘, disco de seu irmão Iso Fischer. Começou a frequentar o Clube Caiubi por volta de 2002, onde fez amigos e parceiros. Organiza e apresenta o sarau Quarta-Quarta, sempre na quarta quarta-feira do mês, no Top Teatro, à rua Rui Barbosa, 201.

ELAS CANTAM MILTON

… … …

SÁBADO – 25 de agosto – 20h … Show – Elas cantam Milton … Oito cantoras interpretam as grandes canções de Milton Nascimento: Susie Mathias, Regina Cell, Cristina Pini, Rosangela Alves, Helen Torres, Vera Campano, Aline Alves e Deise Capelozza. A direção musical é de Bráu Mendonça. O espetáculo celebra diferentes períodos da carreira de Milton, como compositor e intérprete. As cantoras serão acompanhadas pelo Cabedal Quarteto. No repertório, canções como Travessia, Cais, Bola de Meia, Bola de Gude e Fé Cega, Faca Amolada. Um projeto idealizado pela Tarica Produções e Eventos.

TETÊ NA CASA

DE FRANCISCA

SÁBADO – 25 de agosto – 22h … Tetê Espíndola – na Casa de Francisca … A grande cantora, compositora e instrumentista Tetê Espíndola, apresenta as canções do novo cd ‘Em Outro Lugar‘, além de antigos sucessos. Na rua Quintino Bocaiúva, 22, na Sé. Sobre seu novo cd (e sobre ela) escrevi:

TETÊ >>> Uma grande artista atravessou meu domingo certa tarde nesta noutra e em todas as diversas imersões dimensões das tardes vividas lembradas sentidas na carneviva da pele arrepiada pela vida. a pele d’água cristalina suja de terra fértil solta salta grávida no ar. Noir, cor de fogo e morango. os bichos livres passeando passando nos olhos sua luz seu feitiço. voz de sábia de sabiá de cigarra arara araponga. chuá de cachoeira de rio de rir. Tetê que prazer te rever reouvir tão longe das ondas efêmeras do rádio tão dentro do eterno. teu ser tua arte você tão perto do meu coração da mente possante pensante que sente o sonho a beleza e os aconchega em seu som em seu sim. felicidade existe. está cá comigo. atravessou meu domingo. voou do além pra mim. voz que se levanta. pássaros na garganta. ouça a Tetê essa onça verde fruta peixe essa musa asa pássara graviola essa craviola bela como ela toca como canta. ah guavira, que saudade que eu tava desse teu sabor. me encantou cantou cantou. e ainda ecoa ressoa revoa de boa molhando boiando acima da páscoa da dor no centro no meio do mundo de tudo no sumo úmido do amor.

22º FESTA A IDADE

DA TERRA EM TRANSE

DOMINGO – 26 de agosto – 13h … Festa A Idade da Terra em Transe 22 – na Locadora Charada … Point de resistência cultural da ZL, a videolocadora Charada, administrada por Gilberto Petruche, há décadas promove eventos onde reúne roqueiros, poetas e artistas variados. Nesta 22º edição da Festa A idade da Terra em Transe (nome glauberiano, porque o pessoal é cinéfilo, mesmo) tem expo, filmes, discotecagem, feira de vinis, comidinhas e um dia inteiro de shows com as bandas André Vinícius Toledo (Os Garotos Perdidos no Vale Verde), Junky Berry e os Narcóticos (ex-Banda Outdoors), Nihilo Br, Imperial Pilots e Nicolas Não Tem Banda. A Videoclube Charada, fica na rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, na Zona Lost de éssepê.

Segundo eles mesmos (Petruche, Osmedio, Tom, Bourbon, Katia, Cirilo, Basseti e tchurma): “somos a resistência, sem dinheiro, sem documento, sem projeto ganho pela prefeitura. Chegamos à 22ª edição, na locadora mais guerreira de todos os tempos, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Somos persistentes. Somos polo resistente de cultura, arte e muito amor”.

QUINTA A DOMINGO – 23 a 26 de agosto … Semana Paulista de Dança … O MASP, em parceria com a Klabin, promove evento de quatro dias com programação gratuita. Na avenida Paulista, 1578. Confira a programação:

Dia 23/8, quinta-feira, às 20h30

– Studio3 Cia de Dança (Um Certo Canto Brasileiro)

Dia 24/8, sexta-feira, a partir das 20h

– Jorge Garcia Cia de Dança (Copyleft)

– Projeto Mov_oLA (Predicativo do Sujeito)

– Anacã Cia de Dança (Shogun)

Dia 25/8, sábado, a partir das 20h

– Duo Instante com São Paulo Companhia de Dança

– Solo Milonga Triste com Luis Arrieta

– Solo Nihil Obstat com Jorge Garcia Cia de Dança

– Solo Isadora com Ana Botafogo

– Trio Eternos com Anacã Cia. de Dança

– Duo Coup de Grace com Mov_oLA

– Duo Pas de Deux com Ana Botafogo e Luis Arrieta

Dia 26/8, domingo, às 18h

– Balé do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, dirigida atualmente por Ana Botafogo e Cecília Kerche.Trechos dos espetáculos: O Lago dos Cisnes, Sheherazade, A Morte do Cisne, Le Spectre de La Rose e Raymonda.

PROJETO REVIDE

A campanha presidencial está em andamento e os debates já ocupam a tevê. As pesquisas de opinião mostram não haver afinidade entre os julgamentos do STF e os da população brasileira. Como pode um presidiário ser o preferido? Um homem que é execrado diariamente pelos meios de comunicação? Um líder político condenado inapelavelmente pela ‘presunção’ de juízes poderosos que parecem deuses acima da lei, com direito até de aumentar o próprio salário? Os meios de comunicação sempre dizem que Bolsonaro lidera as pesquisas (mesmo perdendo até para os ‘brancos e nulos’). Mas o primeiro colocado e vencedor de todas as projeções para o segundo turno é Lula. O outro só lidera ‘sem Lula’. Porque Lula foi banido, preso e alijado do processo. Há um tempo atrás, poderia ter sido torturado e morto. Diriam que se suicidou na cela. Ou seu corpo estaria para sempre desaparecido (como o de tantos brasileiros no período da ditadura militar). Dá medo que esse tempo volte. Com esses ‘líderes’ que só lideram ‘sem Lula’, não sabemos o que poderá acontecer. Sobre STF, impeachment, Lava Jato e a desesperadora e desesperançada situação política atual, vários artistas e poetas de saraus se manifestaram:

“Revide” é um olhar poético para a conjuntura político-social de nosso país. A excelente série de 12 vídeos foi idealizada pelos poetas Luiza Romão e Victor Rodrigues, do Coquetel Motolove e do Projeto Praga, e postada em 2016 no Facebook e no Youtube, onde ainda está disponível. Os vídeos tiveram direção de imagem de Sergio Silva e edição final de Marcelo Vinci.

Os poemas e performances se referem ao momento político vivido durante e após o impeachment de Dilma, mas permanecem certeiros e atuais. Participaram do projeto jovens artistas atuantes de saraus e slams da cidade. Selecionei três vídeos, mas clique nos nomes e assista a todos. 1 – Luiza Romão, 2 – Bobby Baq, 3 – Raquel Parras, 4 – Daniel Minchoni, 5 – Deusa Poetisa, 6 – Emerson Alcalde, 7- Natasha Félix, 8 – Victor Rodrigues, 9 – Roberta Estrela D’Alva, 10 – Caetano Romão, 11 – Luiza Borba e 12 – Samuel Luis Borges.

OUTRO REVIDE >>> Também em resposta a isso tudo, 86 escritores e cartunistas brasileiros de todas as regiões do País reivindicam o ‘restabelecimento da democracia no Brasil’ e a liberdade de Lula, através de textos (poemas, crônicas, cartas, manifestos), cartuns, fotos, discursos e haicais. No livro ‘Lulalivre/Lulalivro‘ (sem fins lucrativos) estão artistas e intelectuais acima de qualquer suspeita como Aldir Blanc, Alice Ruiz, Augusto de Campos, Carlos Rennó, Chico Buarque, Chico César, Frei Betto, Gero Camilo, Glauco Mattoso, Laerte, Raduan Nassar, Roberta Estrela D’Alva e Xico Sá. Estão escritores e músicos participantes de saraus e promotores de eventos culturais diversos como Ademir Assunção, Rubens Jardim, Edvaldo Santana, Adriane Garcia, Ferrez, Jotabê Medeiros, Lau Siqueira, Lucas Afonso, Marcelino Freire, Marcia Barbieri, Paulo César de Carvalho, Sergio Fantini, Carlos Moreira e Sergio Vaz (clique na capa e leia todos os nomes). Segundo os premiados escritores Ademir Assunção e Marcelino Freire, organizadores do livro, a publicação manifesta “o inconformismo com o processo que aprisionou Lula. Um processo travestido com togas cheias de furos e remendos, simulação grosseira dos ritos legais que deveriam nortear a Justiça e que obedece a um objetivo calculado: eliminar da disputa presidencial de 2018 o candidato com mais chances de vitória”. Acesse aqui a versão digital.

CINCO MESES DEPOIS:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

MAIS DE CINCO MESES SE PASSARAM >>> Vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda há candidato discursando balelas de ‘militarização’ por aí. Já são mais de cinco meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Queremos a resposta: quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Dia 29 de agosto – quarta-feira – 9h >>> A escritora Marilia Kubota, uma das curadoras da coletânea “Um girassol nos teus cabelos – poemas para Marielle Franco“ participa da Flivi – Festa Literária de Vinhedo. O livro reúne versos de 50 escritoras impactadas com a tragédia do cruel assassinato da vereadora (poetas como Chris Herrmann, Conceição Evaristo, Lidiana Ferreira, Ligia Regina, Lilian Escorel, Líria Porto, Mel Duarte, Michelle Santos, Micheliny Verunschk, Sandra Regina, Socorro Lira e Tatiana Nascimento, entre outras craques da palavra). Feito em parceria com o Mulherio das Letras, tem curadoria de Cidinha da Silva e Eliane Mara (além de Marilia) e orelha assinada por Áurea Carolina.

AGENDÃO

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

MULHERES POETAS – VOLUME 2 >>> O poeta Rubens Jardim disponibilzou na net o segundo volume (de três) do livro ‘As Mulheres Poetas‘, um brilhante levantamento da poesia feminina nacional realizado por ele (o primeiro volume você encontra aqui). Com apresentação de Wanda Monteiro, reúne 133 poetas, de Maria Luiza Ribeiro (1954) até Claudia Schroeder (1973). Clique pra ler ou baixe. É gratuito: https://issuu.com/rubensjardim/docs/livro_mulheres_poetas_volume_2

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 11h … Focus Cia de Dança … Companhia carioca participa do 43º Festival de Inverno de Campina Grande com duas coreografias. Hoje, Trupe, no calçadão da Cardoso Vieira.

… … …

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 18h30 … Sangria, de Luiza Romão – na Virada Sustentável … Na fronteira entre sarau, show musical e jogo cênico, foi criado o show-lírico. Acompanhada pelas musicistas Vânia Ornelas (baixo acústico) e Juba Carvalho (percussionista), Luiza Romão apresenta os poemas do livro ‘Sangria’. Há projeções de performances com a colaboração de mais de 50 artistas de diferentes linguagens. Na Unibes Cultural, à rua Oscar Freire, 2500 (ao lado do metrô Sumaré)

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 19h … Quintas Elétricas e Delirantes do Refresco Lisérgico Autoral … Com Rafael Cirilo & Os Videntes Pedintes (às 21h). Discotecagem de Lilian Manhas e Alê Pereira. No Menino Muquito Bar, à av. Vila Ema, 5090.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 19h … Exibição do curta “Maria”, de Vinicius Campos (adaptado de conto homônimo da escritora Conceição Evaristo), como parte da Mostra Brasil 3 no 29º Festival Internacional de Curtas de São Paulo. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000. Entrada franca.

Também no sábado, dia 25 de agosto, às 21h30, no Cinesesc. Na segunda-feira, dia 27 de agosto, às 19h, no Cinusp.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 19h30 … Lançamento do livro “Como domar um coração selvagem”, com poemas de Ornella Rodrigues, pela Editora Fractal. Na Aparelha Luzia, à rua Apa, 78.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 19h30 … Lançamento dos livros “Botões”, de Jeanne Callegari e ‘Nove poemas de mau gosto’, de Maíra Mendes Galvão. As autoras farão (às 21h) uma apresentação com leituras performáticas e traduções de textos de Laurie Anderson, Patti Smith, Edna St. Vincent-Millay e outros. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 19h30 … Daniel Medina no Parlapatões … O músico e ator cearense apresenta as canções de seu primeiro disco, “Evoé!”, além de inéditas. Entrada franca. Na praça Roosevelt, 158.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 20h … Aos 27 – Tributo a Jimi Hendrix … Projeto homenageia grandes artistas que precisaram só de 27 anos pra virarem lendas: Brian, Kurt, Janis, Amy e outros. Nesta edição, o Electric Hendrix Ensemble, do guitarrista Eder Martins, apresenta as músicas de Jimi Hendrix. Ingressos de R$35 a R$50. No Bourbon Street, em Moema.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 20h … Meia Dúzia de 3 ou 4 – no Mundo Pensante … Para celebrar seus 15 anos de existência, a banda paulistana faz show com artistas que já integraram o grupo e outros convidados, relembrando o repertório de seus 5 discos. Na rua Treze de Maio, 830. Ingressos a R$15 e R$10. Na festa será lançado o cd físico do álbum “81 Anos de Tom Zé”, que conta com financiamento coletivo.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 20h … Falas – no Teatro de Contêiner … Performances de lançamento de três trabalhos de mulheres: Álbum Flama, de Fronte Violeta (Anelena Toku e Carla Boregas), ‘úmida’, intervenção poética e cantoria com Bárbara Esmenia e Danielle Almeida (com lançamento do livro “Tribadismo, de Bárbara), ‘Peregrina’, performance de Sandra-X com Bianca Turner nas visualidades e Felipe Julian nos eletrônicos e a performance visual ‘What’s on a girl’s Mind’ de Bianca Turner. Entrada R$15 a R$30. Na rua dos Gusmões, 43.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 20h … Piaget Cultural exibe o curta-metragem ‘O Cão é Suave‘, com Zé de Riba, autor também do roteiro. O artista ainda faz pocket-show com canções de seu cd “Jogo do Jogo Jogado“, acompanhado por Carla Shinabe. Entrada franca. Na Faculdade Piaget, à avenida Mogi das Cruzes, 1001, em Suzano.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 20h … Segundo Show do Sarau Toca do Autor na Sala Guiomar Novaes … A primeira apresentação foi realizada em julho no mesmo espaço. Ao todo, serão cinco sessões, sempre promovendo artistas do cenário independente que buscam espaço para mostrar seus trabalhos autorais.Esta edição reúne representantes de três famosos saraus da cidade: Max Gonzaga e Sonekka (do Clube Caiubi), Arnaldo Afonso (eu) e a banda Chero da Poesia (do Sarau da Maria) e Bráu Mendonça e Tarica (do Toca do Autor). Na Sala Guiomar Novaes (Complexo Cultural Funarte SP), à alameda Nothmann, 1058, nos Campos Elíseos. Ingressos a R$20 e R$10.

QUINTA A DOMINGO – 23 a 26 de agosto … Semana Paulista de Dança … O MASP, em parceria com a Klabin, promove evento de quatro dias com programação gratuita. Na avenida Paulista, 1578. Confira a programação aqui.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 21h … Cantor e compositor Jota.pê faz show/ensaio aberto, acompanhado por Marcelo Mariano e Kabé Pinheiro. No repertório, autorais e releituras de clássicos. Entrada R$20. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 21h … Não Sou Obrigadx … Show de comédia stand-up com Babu Carreira, Cintia Rosini, Fernando Pedrosa, Júnior Chicó e Gabriel Freitas. No Caixote Bar, à rua Augusta, 914.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 21h … Ekena em São Paulo … Se você ainda não conhece, vá lá ver: a emocionante Ekena é a melhor cantora da cena musical atual. Neste show, versões intimistas das canções de seu primeiro disco ‘Nó’, acompanhada por Cella Azevedo (teclados) e Alice de Oliveira (harpa). No Teatro Viradalata, à rua Apinajés, 1387, em Perdizes.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 21h … Noite dos Pássaros da Boemia … O poeta Daniel Perroni Ratto convida amigos artistas para sarau poético-musical-performático. Já confirmaram presença Daniel Medina, Tatá Aeroplano, Vanessa Bumagny, Helô Ribeiro e Malu Ma, entre outros. Na rua Cardeal Arcoverde, 1838, em Pinheiros. Entrada Franca.

QUINTA-FEIRA – 23de agosto – 22h … Coco de Oya e Feminine Hi-Fi … O trio de mulheres do Coco de Oyá e seus baianás, coco rural, ciranda e coco de roda encontram com o reggae, o dub e a cultura sound system do coletivo Feminine. No Jai Club, à rua Vergueiro, 2676, na Vila Mariana.

QUINTA-FEIRA – 23 de agosto – 23h … Quinta de Forró no CCB com a Banda Sarrabulho, formada por Valentina Guillen (vocal), Teo Menezes (percussão e vocal), Daniel Caverna (baixo e vocal) e Anderson Freitas (rabeca e vocal). O Centro Cultural Butantã fica na av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 14h … 68ª edição do sarau Poesia é da hora … Coletivo poético e ativista que há mais de cinco anos organiza saraus mensais para (e com) pessoas em situação de rua em centros de acolhida e ocupações de resistência. Nesta edição, lançamento da marca de camisetas Calma Rex, criada pelo povo de rua nas oficinas do Núcleo Barra Funda, com orientação do Henrique José, do coletivo (‘Calma, Rex’ é uma gíria de rua, pra acalmar, relaxar, ficar sussa). Na rua Norma Pieruccinni Giannotti, 77 A (perto da Camisa Verde e Branco).

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 18h … Slam Sujeira – na Okupação Cultural Coragem … Pocket-show de Luck Vas e palco aberto, além da batalha poética. Na rua Vicente Avelar, 53, na Cohab II, em Itaquera.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 18h … Poetas Ambulantes na Linha Verde … Coletivo realiza intervenções poéticas com saraus e distribuição de poemas em ônibus, trens e metrô. Encontro às 18h na catraca da estação Vila Madalena do metrô. Saída às 18h30, sentido Vila Prudente.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 19h … SextaCult com o cantor, guitarrista e compositor Johnny de Las. Músico transita entre o rock e a mpb, unindo canções de suas origens latinas com vivências urbanas nas capitais brasileiras. Ingressos a R$10 e R$15. Na Casa de Cultura Zazu, à av. Paulo Faccini, 406, em Guarulhos.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 19h … Sarau Vivências convida o escritor Rafael Carnevalli pra falar de seu novo livro “Maloca”. Microfone aberto pra quem chegar. Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, à rua Benjamin Constant, 682, em Suzano.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 19h … Bia Doxum + Apache Forte Seletores no Boutique Vintage … Entrada R$10 (vip até às 20h). Na rua Padre Adelino, 949, quase em frente ao Sesc Belenzinho.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 19h … Pessoa em Mim – poesia musicada de Fernando Pessoa … Espetáculo de canções autorais e releituras de grandes compositores portugueses, exclusivamente composto por poesias de Fernando Pessoa. Com Joana Reais (voz e direção musical), Vinicius Rocha (guitarra portuguesa) e Leo Costa (violão). Na Biblioteca Mário de Andrade, à rua da Consolação, 94.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 19h30 … Guilherme Kafé apresenta o show Casa, com voz, violão e participação da cantora Ana Flor de Carvalho e do percussionista Ariel Coelho. Na rua Coronel José Eusébio, 109.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 19h30 … Pocket Show: Natali canta sucessos pop & rock … No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233, na ZL.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 19h30 … A Desconcertos Editora lança o romance de Maria Alzira Brum, “(Gx2) Realidade Total”, que narra a história de uma garota perdida em uma máquina de lavar roupa. Ou na literatura. Ou em labirintos. Ou em um asilo. Ou em encontros com autoras e autores famosos. Ou dentro de sua mente. Na Patuscada, à rua Luís Murat, 40. Na Vila Madalena.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 20h … A Casa Caiu! … Festa combina artes plásticas e visuais com artísticas variadas (marque presença inbox e participe). Com as bandas Anhangabahy, Projeto Gaia e Nova Nota, e os djs Shaka, Lotzse, Tmass e Sokol, entre outros. Colaboração R$10. Na rua Senador César Lacerda Vergueiro, 240, em Pinheiros.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 20h … O dueto Duo 2, composto por Deborah Rocha e Clederson Vieira, interpreta rocks de Kings of Leon, Janis Joplin, Led Zeppelin, Amy Whinehouse, Van Halen e Aerosmith. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 21h … Um Homem Comum … Peça tem como tema as dificuldades de pessoas com deficiência visual e levanta questões sociais, familiares e sexuais. Com direção de André Luiz e atuação do ator Edgar Jacques, que é cego, o espetáculo fica em cartaz até o final de setembro, sempre às sextas-feiras. No Teatro Paiol, à rua Amaral Gurgel, 164, na Vila Buarque.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 21h … Guilherme Lamas e Rafael Thomaz lançam o disco Idas e Vindas. No repertório, desde polcas tradicionais até o choro moderno. Ingressos a R$15. Na Casa Gramo, à rua Bento de Abreu, 223, na Lapa.

SEXTA-FEIRA – 24 de agosto – 21h … Mutum, de Jairo Pereira, na Virada Sustentável … Show poético-musical trata de intolerância e empatia, falando de sorriso, liberdade, sexo, cafuné e das batalhas cotidianas. Jairo é, também, um dos membros da banda Aláfia. No Instituto Tomie Ohtake, à rua Coropés, 88, térreo. Entrada franca.

SÁBADO – 25 de agosto – 10h … SonoraLeitura … Evento reúne bandas e poetas, feira de publicações independentes e atividades variadas na Concha Acústica de Santo André, à Praça do Carmo, s/n, no centro. Entrada franca. Com a presença de escritores das editoras Fractal, Desconcertos e Patuá, Thina Curtis, Claudinei Vieira, Lilian Sais, músicos como a dupla Som da Estrada (Giliane e Gusmão) e flash day de tattoo com Natália Xavier.

SÁBADO – 25 de agosto – 10h … Inéditos & Inacabados – Oficina de Romance … O projeto Inéditos & Inacabados, roda bimestral de criação e extensão literária traz uma oficina de confecção de romance (narrativas longas). O facilitador desse encontro será o escritor, filósofo e professor Daniel Lopes Guaccaluz. Na Casa Amarela, à rua Julião Pereira Machado, 7.

SÁBADO – 25 de agosto – 11h … Vozes, Versos: leituras de poesia … Poetas contemporâneos lendo seus próprios poemas. Ou suas traduções de poesia. Inéditos ou de livros recém-lançados. A cada encontro é lançada uma plaquete artesanal, em tipografia (a R$10), com poemas dos convidados. Com Alice Sant´Anna, Danielle Magalhães e Ricardo Chacal, com curadoria de Heitor Ferraz Mello e Tarso de Melo. Na Tapera Taperá, à av. São Luis, 187, 2º andar, loja 29 – Galeria Metrópole.

SÁBADO – 25 de agosto – 14h … As Despejadas … Além do show da banda (20h), roda de conversa sob o tema “A imagem da mulher na mídia” (14h). À noite, apresentação de dois curtas-metragens produzidos pela Patacori (19h). Com venda de cds, exposição do artista Iesus Silveira e da Costureria de Ideias com trabalhos artesanais à venda. que estará vendendo vários trampos artesanais e outros trabalhos lindos para vocês. Na Casa TI – Tempestade de Idéias, à rua Bahia, 431, na Vila Rosália, em Guarulhos.

SÁBADO e DOMINGO – 25 e 26 de agosto – das 11h às 18h… Feira de Cordel e Xilogravura … Evento faz parte do projeto “Encontro com o Cordel: homenagem a Leandro Gomes de Barros”. No Sesc 24 de Maio, número 109. Entrada franca.

SÁBADO – 25 de agosto – 15h … Samburbano de Agosto … Projeto sócio-cultural feminino que busca resgatar a mulher ‘no anonimato e trazê-la para o protagonismo’, com palestras, música, oficinas, dança e outras atividades. No Largo Santa Cecília.

SÁBADO – 25 de agosto – 16h … Mosaico Cultural … Sarau com poesia, música e bate-papo. Clique no cartaz pra ler melhor a programação. Na rua Maria Aparecida, 232, em Guarulhos.

SÁBADO – 25 de agosto – 16h … Sertão Gerais … Encontro musical onde os parceiros Alysson Salvador e Willian Navarro apresentam algumas de suas músicas inéditas. No show, gravação ao vivo do clipe da música ‘Sertão Gerais’, com participação de Sérgio Pererê. No Música Aos Montes, à rua Antônio Olinto, 723, em Belo Horizonte.

SÁBADO – 25 de agosto – 16h … Um Ano de Mixtura … Coletivo comemora um ano de atividades e faz festa com sarau de música e poesia, exposição, projeção, discotecagem, performance, brechó e shows das bandas Monstro Extraordinário, Nicolas não tem banda, Macaco Fantasma e Troncos Ocos. No Centro Cultural Ocupa Ouvidor, à rua do Ouvidor, 63, perto do Largo São Francisco.

SÁBADO – 25 de agosto – 16h … Lançamento da antologia Simultâneos Pulsando – Uma Antologia Fescenina da Poesia Brasileira Contemporânea‘ organizada pelos poetas Fabiano Calixto e Natália Agra. Na Biblioteca Mário de Andrade, à rua da Consolação, 94. Alguns dos poetas declamarão seus textos: Fabio Weintraub, Francesca Cricelli, Gabriel Felipe Jacomel, Maíra Mendes Galvão, Marcelo Ariel, Natalia Barros, Pedro Tostes e Zhô Bertholini, entre outros.

SÁBADO – 25 de agosto – 16h … 8º aniversário do Sarau Caldo & Poesia e TV ArtMultCultural. Com palco aberto e vários convidados (clique no cartaz). Rua Planalto da Conquista, 161, no Jardim Independência.

SÁBADO – 25 de agosto – 16h30 … Estupendo Circo di SóLadies em Osasco … ‘Cansadas dos mandos e desmandos dos patrões, duas palhaças decidem criar seu próprio circo e rodar pelo mundo’. Um espetáculo circense para lugares alternativos feito por mulheres palhaças que misturam esquetes clássicas, músicas e contos de fadas alertando para igualdade de gênero e o empoderamento feminino. Com Greice e Augustina. No Sesc Osasco.

SÁBADO – 25 de agosto – das 17h às 3h … Augusta City Limits … Festival com apresentação de várias bandas: Jam, Solitude X, Decreto Lei 50, Meu Nome É Francisco, Lisa Vai a Júpiter, Fall & Rise, Bruna Ryan, Caixa de Mármore, Stereofolk e Rizco. Ingressos a R$20 (lista) e R$30 (porta). Na rua Augusta, 339.

SÁBADO – 25 de agosto – das 18h às 22h … Lançamento do Disco Banda Coletivo Rua, com participação de Lurdez da Luz, China, Sombra e Yzalu. e foi mixado e masterizado por ninguém menos que Buguinha Dub. O Coletivo Rua é formado por Galego (voz), Marcelo Sanches (guitarra), Bianca Predieri (bateria) e Davi Indio (baixo). Com discotecagem da dj Lela Lima. Na Matilha Cultural, à rua Rêgo Freitas, 542.

SÁBADO – 25 de agosto – 18h … A Scenarium Plural – Livros Artesanais, selo coordenado pelo casal mineiro Lunna Guedes e Marco Antonio Guedes, lança dois livros em éssepê: ‘Corredores’, de Mariana Gouveia e o coletivo de poesias ‘Sete Luas’, com as poetas Adriana Aneli, Adriana Elisa, Aden Leonardo, Ingrid Morandian, Mariana Gouveia, Nic Cardeal e Rebecca Navarro. Na Starbucks Brasil, à rua Desembargador Eliseu Guilherme, 200.

SÁBADO – 25 de agosto – 18h … Lançamento de “Contos Safadinhos”, de Sonia Nabarrete … “Além dos dedos, gostava de cheirar as calcinhas, o protetor de calcinhas, a toalha, tudo o que guardasse aquele odor, que, para ela, era o melhor do mundo. Aboliu o sabonete nos genitais, para que o cheiro ficasse completamente natural. Às vezes, até passava dias sem tomar banho, só para curtir aquele perfume próprio e inigualável”. Esse é um trecho do conto ‘A Cheiradora’, um dos 18 que compõem o livro, todos acompanhados de belas ilustrações eróticas (como esta, abaixo) feitas por Mariana Cristal Hui (algumas serão ampliadas no formato poster e estarão em exposição).

“Contos Safadinhos” é um lançamento da @link Editora (que também publicou a novela “Eretos”, da autora). No evento, sorteio de posters e interpretação dos contos por atores convidados. No Hangar Teatro, à rua Conselheiro Brotero, 305, perto da estação Marechal Deodoro do metrô.

SÁBADO – 25 de agosto – 18h … Pés Descalços Não Fazem Barulho … A peça é resultado da Oficina Livre de Intepretação do Satyros cuja coordenação é de Rodolfo García Vázquez e tem a direção de Henrique Mello e Sabrina Denobile. Na praça Franklin Roosevelt, 134.

SÁBADO – 25 de agosto – 19h … ‘O cio da salamandra não seduz camaleões’ … Romance do escritor e professor da PUC Edmilson Felipe discorre sobre a rápida passagem da vida, questionando e aprofundando a estética da existência. Pela editora Penalux, ao preço de R$36. No Canto Madalena, à rua Medeiros Albuquerque, 471.

SÁBADO – 25 de agosto – 19h … Lançamento de ‘O gosto da cidade em minha boca’, crônicas de Elisa Andrade Buzzo. Na Patuscada, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena. O exemplar estará à venda por R$40.

SÁBADO – 25 de agosto – das 19h a 0h … Festa Joystick – de volta aos anos 80 … Os djs Dharma Samu, Eduardo Osmédio, Ju Juliete e Rafael Nestardo vão tocar Madonna, Duran Duran, Michael Jackson, A-ha, Depeche Mode, Legião Urbana, Blitz, Pet Shop Boys, The Police, Titãs, Gretchen, Balão Mágico, Xuxa, Menudos, Queen, Blondie e The Smiths. Com decoração especial e premiação do rei e rainha do baile, além de outras brincadeiras. Entrada franca. No Menino Muquito Bar, à avenida Vila Ema, 5090.

SÁBADO – 25 de agosto – 19h … Triálogo Vísceral – Exposição de Artes … André Raimundo, Denise Zinetti e Costa Ávila expõem seus trabalhos. Na abertura, apresentação de Beto Beltrami Jazz Trio. No encerramento, em 7 de dezembro, festa e apresentação do grupo Angatu. No Instituto Sarath, à rua Humberto I, 183.

SÁBADO – 25 de agosto – 19h30 … O Coletivo Sankofa, da ZL, promove festa para arrecadar fundos e poder participar do II Festival Internacional de Teatro em Santiago-Chile, em 2019. Com sarau de música e poesia, intervenções e bazar. No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

SÁBADO – 25 de agosto – 19h30 … O Sarau do Grajaú acontece todo último sábado do mês, na Rua Antonio Comenale, 166. Nesta edição, presença do músico Renato Pessoa e palco aberto para artes em geral.

SÁBADO – 25 de agosto – 20h … Cabaré JT … Espetáculo teatral e musical no Centro Cultural Butantã. Último dia.

SÁBADO – 25 de agosto – 20h … Sapiranga canta Raul Seixas e Zé Ramalho – Artista baiano interpreta os grandes sucessos dos dois ícones da nossa música. Participação de Gereba e Bule Bule. No bar do local, cardápio sírio/brasileiro. Ingresso: contribuição voluntária. No Sebo Praia dos Livros, à avenida Bernardino de Campos, 331, no Paraíso.

SÁBADO – 25 de agosto – 20h … Show Elas cantam Milton … Oito cantoras interpretam as grandes canções de Milton Nascimento: Susie Mathias, Regina Cell, Cristina Pini, Rosangela Alves, Helen Torres, Vera Campano, Aline Alves e Deise Capelozza. A direção musical é de Bráu Mendonça. O espetáculo celebra diferentes períodos da carreira de Milton, como compositor e intérprete. As cantoras serão acompanhadas pelo Cabedal Quarteto. No repertório, canções como Travessia, Cais, Bola de Meia, Bola de Gude e Fé Cega, Faca Amolada. Um projeto idealizado pela Tarica Produções e Eventos.

SÁBADO (20h) e DOMINGO (17h) – 25 e 26 de agosto … Projeto Rastejar … Dois atores e um músico ensaiam um espetáculo que pretende tematizar as conflituosas relações humanas no mundo contemporâneo por meio de uma trama intitulada “Sinhazinha”, que remonta ao período escravagista brasileiro e aborda um triângulo amoroso entre uma jovem sinhá e dois de seus escravos. Ingressos a R$40 e R$20. No Teatro Sérgio Cardoso, à rua Rui Barbosa, 153.

SÁBADO – 25 de agosto – das 20h30 à 1h … Urbanus Rock Band se apresenta no Pilequinhos, à praça Santo Eduardo, 131, na Vila Maria.

SÁBADO – 25 de agosto – 20h30 … Sopa de Letrinhas é o sarau superlegal organizado e apresentado pelo poeta Vlado Lima há quase 16 anos. Nesta edição, Silvia Camossa lança o livro Almar (Editora Reformatório) e o músico Tato Fischer faz pocket-show de abertura. E ainda tem a presença dos cantores Volt e Luma Aiub, entre outros artistas (ver matéria no alto), além do palco aberto. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena.

SÁBADO – 25 de agosto – 20h30 … Luedji Luna … Cantora baiana apresenta a turnê de seu primeiro disco “Um Corpo no Mundo” na Casa Natura Musical. Para abrir a noite, o grande pianista e compositor Zé Manoel. Ingressos de R$25 a R$60. Na rua Artur de Azevedo, 2134.

SÁBADO – 25 de agosto – 21h … Rock Night com o Grupo Fenix. No Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

SÁBADO – 25 de agosto – 21h … Violada SP recebe Grupo Nheengatu … A Violada é um circuito autoral das violas brasileiras, em que violeiros e violeiras apresentam ao público suas composições cantadas e instrumentais (clique no cartaz). Na Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391. In gressos R$15.

SÁBADO (21h) e DOMINGO (18H) – 25 e 26 de agosto … Siba interpreta seu álbum “De Baile Solto”. Show poético-musical integra o projeto “Encontro Com o Cordel: homenagem a Leandro Gomes de Barros”. No Sesc 24 de maio, número 109.

SÁBADO – 25 de agosto – 22h … Tetê Espíndola – na Casa de Francisca … A grande cantora, compositora e instrumentista Tetê Espíndola, apresenta as canções do novo cd ‘Em Outro Lugar’, além de antigos sucessos. Na rua Quintino Bocaiúva, 22, na Sé.

SÁBADO – 25 de agosto – 22h … Um Satélite Perdido … Show de lançamento em fita k7 do álbum de Gustavo Galo e Peri Pane, com Nath Calan (bateria) e Daniel Xingu (baixo), na Casa Gramo (rua Bento de Abreu, 223). Participações de Alzira E, Poeta arrudA, Daniel Viana e André Mourão.

SÁBADO – 25 de agosto – das 22h às 5h … Cineacústico – 2º Edição … Evento produzido e idealizado pelo Cinequebrada Produções para promover a cultura periférica de qualidade. Ingressos R$10. Com o mcs Lauro Pirata e Rayssa Resende, e os djs Hudson Cruz, Alice dos Santos e Zeme. Na rua Nícola Vaz, 50, no Jardim Shangrilá, na ZS.

SÁBADO – 25 de agosto – 22h30 … Tributo a Secos & Molhados … Na Casa Amarela Pub, à rua Doutor Mariano Jatahy Marcondes Ferraz, 96, em Osasco.

DOMINGO – 26 de agosto – 13h … Festa A Idade da Terra em Transe 22 – na Locadora Charada … Nesta 22º edição da Festa tem expo, filmes, discotecagem, feira de vinis, comidinhas e um dia inteiro de shows com as bandas André Vinícius Toledo (Os Garotos Perdidos no Vale Verde), Junky Berry e os Narcóticos (ex-Banda Outdoors), Nihilo Br, Imperial Pilots e Nicolas não tem banda. A Vídeoclube Charada, fica na rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, na ZL.

DOMINGO – 26 de agosto – 14h … Livre! Festival Internacional de Literatura e Direitos Humanos … No encerramento da primeira edição do Livre!, a idealizadora do Festival, Paulliny Gualberto Tort, recebe José Luís Peixoto no Parque Olhos d’Água, na Asa Norte. Os escritores se encontram na mesa “Da fruição à criação: a literatura como direito humano” (a partir das 16h).

DOMINGO – 26 de agosto – 18h … Bar do Frango … Lendário bar da ZL, administrado pelo grande Tatau, comemora 20 anos de seu famoso sarau. Com palco aberto e muitos artistas e amigos presentes. Vai lá que é bom! Na avenida São Lucas, 479, no Parque São Lucas.

DOMINGO (19h) e SEGUNDA-FEIRA (20h) – 26 e 27 de agosto … Nova temporada de ‘Siete Grande Hotel‘ – A Sociedade das Portas Fechadas, com o Grupo Redimunho de Investigação Teatral, prêmio APCA-2017 de Melhor Texto. Uma ocupação artística revela uma ocupação real, por meio de sete jornadas que interrogam o mundo contemporâneo com suas belezas, guerras, violências, migrações e esperanças. Pague quanto puder. Na rua Álvaro de Carvalho, 75, perto da estação Anhangabaú.

DOMINGO – 26 de agosto – 19h30 … Saco de Ratos… A banda de rock do dramaturgo e cantor Mário Bortolotto se apresenta no Tubaína Bar (à rua Haddock Lobo, 74). Com Guilherme Ziggy Mendonça (guitarra), Fabio Pagotto (baixo) e Rick Ricardo Vechione (bateria).

SEGUNDA-FEIRA E TERÇA-FEIRA – 27 e 28 de agosto – 21h … O Escafandro de Pirandello – 2ª temporada … Abandonados por seu autor, personagens perdidos decidem procurar um palco onde possam apresentar seu drama inacabado. Com adaptação e direção de Leonardo Medeiros (a partir da obra de Pirandello), a comédia tem em seu elenco 6 atores e 3 músicos. A peça fica em cartaz até 2 de outubro (às segunda e terças). No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Ingressos a R$20 e R$40.

TERÇA-FEIRA – 28 de agosto – 15h … Abertura da 2° Mostra Cultural Perifatividade … De 28 de agosto a 2 de setembro acontece a segunda edição da Mostra Cultural Perifatividade. A cada dia, oficinas, exposições e debates com temas fundamentais para a compreensão da conjuntura política e dos movimentos da sociedade, com convidados especiais. Clique em cada cartaz e veja a programação desses primeiros dias (no post da próxima quinta-feira, eu continuo a divulgação). No Espaço Perifatividade, à rua Doutor Benedito Tolosa, 729, no Parque Bristol.

TERÇA-FEIRA – 28 de agosto – 20h … Sarau As Mina Tudo – no JazzB – IV edição … Sarau de mulheres organizado pelas artistas Rhaissa Bittar e Andressa Brandão. Para participar inscreva-se por email mandando um pequeno release (sarauasminatudo@gmail.com). Entrada R$15. Na rua General Jardim, 43.

TERÇA-FEIRA – 28 de agosto – 20h … Encontro de Saraus… Casa Amarela e Sarau da Maria participam de noite poético-musical com outros coletivos. Pocket-shows de Cordeirovich & Vladinski, Kita & Helen e Dari Luizo. No Ceu Jaçanã, à rua Francisca Espósito Tonetti, 105.

TERÇA-FEIRA – 28 de agosto – 20h30 … João Macacão e Conjunto Paulistano cantam sambas, choros e serestas. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554.

