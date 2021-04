Tem o Show da Maria online (com quatro artistas), a segunda das Lives Caetanas (com Arnaldo Afonso), o projeto Circularidades (com Déo Miranda), o dia das lutas indígenas (com Ailton Krenak) e o adeus ao Lilo

‘Como a mais bela tribo

dos mais belos índios

não ser atacado

por ser inocente’

(Renato Russo, na música ‘Índios’)

…

KRENAK >>> Há alguns dias assisti na tevê Cultura a trechos de uma entrevista com o ambientalista e escritor Ailton Krenak. Sua cordialidade, suas ideias fraternas e seus posicionamentos humanistas foram apresentados de forma tão verdadeira e óbvia, tão contundente e convincente, que o meu pensamento, encantado, custou a voltar à horrenda realidade de viver num país que elegeu um presidente fascista e onde os direitos básicos dos cidadãos são desrespeitados cotidianamente. Suas críticas ao ‘utilitarismo’ da vida de trabalhador no sistema capitalista se assemelham às do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que também conclui que “a vida é para ser desfrutada, não para ser útil”. Gostei de sua resposta a uma pergunta do professor e compositor José Miguel Wisnik, sobre um inusitado ‘lugar de escuta’, ao observar seu silêncio e atenção mesmo quando o interlocutor se alonga demais. Ou quando disse que “o modo poético às vezes possibilita uma compreensão mais profunda das questões do que as explicações políticas ou econômicas”. Ou algo assim. Adorei.

KRENAK 2 >>> Na mesma noite, a Globo exibiu documentário sobre as lutas dos povos indígenas, também com a presença de Ailton Krenak. Enquanto ele e outras lideranças denunciavam a ação predatória do agronegócio e da exploração de minério, a cada intervalo o telespectador ouvia o tenebroso bordão ‘agro é tech, agro é pop‘

NÃÃÃO, BIAAAL! >>> Não posso deixar de comentar a entrevista da atriz Gabriela Duarte no programa do Bial. Ela dizer que não pode ser responsabilizada pelos posicionamentos fascistas e negacionistas de sua mãe, ok. Mas o Bial perguntar se ‘o autoritarismo da esquerda foi determinante para a guinada da Regina Duarte para a direita‘… pelamoooor!!! Quanta ‘compreensão e boa vontade’ tem nesse seu coraçãozinho, hein, Bial? Será que as atrocidades dos ditadores militares e seus torturadores também se encaixam nessa tua tese? Essa esquerda é muito malvada, né? Fica aí desencaminhando as almas tão puras dessas ‘jente de bem’…

VALEU, LILO >>> Não queria que este blog de saraus e artes se transformasse no obituário em que se transformou. Mas a cada semana tenho que dar novos registros de perdas de amigos. A cada post o choro incontido, a dor, a angústia, a saudade, a tristeza imensa. Maurilo Clareto, o Lilo, se foi. Não era meu amigo próximo. Mas era um amigo superquerido de vários amigos meus. O que, na hora em que a dor desaba sobre nós, acaba dando na mesma. Estou devastado. Choro junto com os amigos ao ler as mensagens de pesar e as lembranças das lindas e divertidas histórias, pessoais e profissionais do Lilo. O fotógrafo que denunciava o massacre da cultura indígena e as desigualdades sociais. O clique que tomava partido dos oprimidos. A imagem que gritava e tinha opinião. Acompanhei a campanha que foi feita para tentar salvá-lo (Respira, Lilo!). Me emocionei profundamente com os boletins diários, com o esforço de trazê-lo do norte do país para um tratamento em São Paulo. A arrecadação de dinheiro, a contratação de médicos, a corrente solidária, a onda da esperança crescendo e se espalhando. O Lilo ia adorar ver isso: que coisa linda vocês fizeram, meus amigos! Atitudes assim são maiores que a morte. Ficam como exemplo de união e se eternizam em nossos corações. A vida, a que vale, a verdadeira, é essa, feita dos esforços que fazemos em prol do outro. Dos mundos e fundos que movemos porque gostamos de alguém. Das demonstrações de amor. Lilo se foi, assim, como sempre viveu. Na luta, cercado de amigos e amores, de gente porreta que acredita até o fim.

DEFINHAMENTO >>> “Definhar é ter a sensação de estagnação e vazio. É como se você estivesse confundindo os dias, olhando para a vida através de um para-brisa enevoado. E essa pode ser a emoção dominante de 2021“. Texto do psicólogo Adam Grant, publicado no NYT e reproduzido na Folha e no Globo, analisa nossa saúde mental na pandemia e conclui que estamos ‘definhando‘. Curiosamente, é a palavra que eu também estava usando quando algum amigo me perguntava ‘como eu estava’. Não só por ter emagrecido bastante nesse ano de isolamento. Mas por ver os horizontes se estreitarem e as perspectivas diminuírem (a ilustração, colhida na net, é do Benett). Respondendo ao meu amigo Roberto Candido, que, como eu, também sente esse ‘definhamento‘, escrevi:

“Força, meu caro. Também me identifiquei com esse texto. É exatamente assim que me sinto (como muitos de nós – e há os que estão pior, eu sei). Estamos todos assim, mais pra lá do que pra cá, tentando resistir, dia após dia, vivendo um dia de cada vez. Atravessando as noites e os dias como obstáculos que precisam ser vencidos. Quando acordo, comemoro. Quando consigo dormir, comemoro. Se faço uma live, organizo um sarau ou componho uma música, comemoro. Se tenho disposição pra tocar violão ou pra ler um romance, comemoro. Quando junto forças pra ir atrás de algum trabalho ou quando apresento um projeto por e-mail pra tentar ganhar uma grana, comemoro. No atual momento, cada uma dessas atividades é extremamente difícil. São dolorosas superações. A falta de perspectivas é como um soco diário no estômago. Dói, mas a gente resiste e fica de pé, meio grogue, esperando soar o gongo. Esperando a vacina. Esperando o auxílio. Esperando o futuro. Esperando… E enquanto choramos o número de mortos, cuidamos de desviar do nosso próprio cadáver”