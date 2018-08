Parodiando aquela velha canção: “Papai, papai, papai… Tu não és a rainha do lar”. E nem és mais o rei. Ainda bem que a lei agora é outra. Todos juntos se ajudando lavando trapos pratos rachando contas que essa vida não tá sopa. E vamo que vamo levando na flauta ou na dura labuta de boa. No love na rima no respeito e na poesia. Sarau, Luau e o Escambau cantando na área com tudo em cima. Vivendo convivendo inventando bossa. Louvando a diversão e a diversidade na feliz-cidade nossa. Sem mesmice ou alienação, sem fut nem Faustão, no domingão de paizão de perfil alternativo, que em vez de meias, ganha livros. Ser pai foi das melhores coisas que me aconteceram na vida (nas fotos pequenas, estou com minha filha Carolina). Me obrigou a corrigir vários dos meus defeitos (ao menos, disfarçá-los, pra não dar mau exemplo) e a diminuir meu egoísmo (ao menos tentar diminuí-lo, pra passar algum altruísmo). Sobre o assunto (pais/paternidade), publico meu poema ‘Hereditariedade’, texto que escrevi numa madrugada de segunda-feira, voltando para casa, após ter trabalhado num certo Dia dos Pais (nesse, estarei de plantão, de novo). Havia uma linda superlua no céu e eu atravessava a av. Marginal pensando no meu pai, José Luiz Afonso. E também é dedicado às crianças que aparecem na foto: a Tata, o Zeco, o Luizinho e o Paulinho, queridos irmãos que eu tanto amo (eu sou aquele chorão no colo da Tata).

HEREDITARIEDADE

Não creio em vidas passadas. Desconfio até das atuais. Meu pai, Seu Zé Luiz, já não existe. Era meio triste, cheio de defeitos, mas digno. Anda comigo por aí, no meu jeito cético de olhar, no meu vício de beber… e de querer fornicar. “Só o sexo salva!”, diria. (O corpo, por breve instante. A alma pressente a despedida. E agoniza.) Ainda há pouco, era Dia dos Pais. Agora é madrugada de segunda. A noite é de primeira. Há uma linda superlua no céu. Não faz frio, embora meu corpo lembre saudoso de um certo calor que me inspirava à beça. Não pronuncio o nome dela. Digito: “Dói vasto no meu íntimo”. Minha poesia não é supérflua. Visto uma camisa clara, cor da pele, dizem, porque não sou preto, nem vermelho ou amarelo. Sou poeta, involuntariamente, desde menino. É o meu delírio. Uso barba, grisalha, o que me envelhece. Mas não ligo. Desenho páginas, é o meu ofício. Desempenho a contento, mas, como todos, serei substituído a qualquer momento. É a lei, eu sei. Marcho célere rumo ao desemprego. Escrevo rápido. Boa digitação não é literatura. Descrevo bem as imagens, o que tampouco é pintura. Na contramão da engrenagem, vou dormir quando amanhece. Atravesso diariamente a Marginal. Não deixo de ser um. Estou quase fazendo jus ao nome do local. Não sei quem foi dr. Arnaldo, mas em sua avenida sempre penso no significado da palavra ‘legado’. Gosto de São Paulo, cidade onde me escondo fácil, camuflado na pedra. E na falta de espaço. Sinto saudade (fugaz) do tempo em que não vivi e um arrependimento (leve) pelo que ainda não fiz. Há muito sangue no tinteiro. E resmas de papel virtual ao vento. Carrego meu moderno celular no bolso esquerdo, sobre o coração antigo. Confronto signos e registro memórias sentimentais. Mas privilegio a razão. Sempre. Comumente me ponho no lugar do outro. Sinto dores (e parcas alegrias) que não são minhas. Sinto muito, sinto tudo. Reflexivo (ou míope?), sinto tanto, que às vezes nem vejo sentido. Mas nada digo. Não me permito desanimar totalmente. Seu Zé Luiz não existe mais e eu que já fui o filho, agora sou o pai. Finjo estar meio contente. Talvez seja importante passar algum amor pra frente.

SARAU FEMININO INFINITO

QUINTA-FEIRA – 9 de agosto – 19h … O Feminino Infinito, em sua 9ª edição, celebra a poesia de Hilda Hilst. A poeta Rosana Banharoli apresenta 12 desenhos de Hilda, usados na exposição da Fliparanapiacaba 2014, sob sua curadoria. Tem exposição de painéis de Heloísa Paternostro, apresentação poético-musical “Da Morte. Odes mínimas” (de Hilda) pelo Grupo Poesia Cantada (com as atrizes/poetas DanielleRosa, Maira Mesquita e Isabel Aurora), além da performance teatral “Baladas” (também de Hilda) por Anette Naiman (acompanhada pelo músico Antonio Eugenio) e dos poemas declamados por Adriana Caló e Mariana Teixeira. Clique no cartaz para mais informações. No Teatro da Garagem, à rua Rua Silveira Rodrigues, 331a.

Com curadoria da poeta e multiartista Paula Valéria Andrade, o evento (mensal) convida sempre um grupo de oito artistas mulheres de três áreas diferentes: exposição visual, sarau poético e musical e teatro e artes cênicas (ou circo). Acontece no Teatro Garagem (espaço alternativo dirigido pela atriz Anette Naiman). Sobre o teatro, escrevi:

TEATRO GARAGEM >>> Um amplo e bonito casarão abriga um teatro (com área de recepção), um salão para ensaio, uma sala para saraus, shows e exposições, além de pequenas salas para escritório e reuniões. Sem contar o quintal dos fundos, arborizado e com belo visual, onde se pode realizar coquetéis e eventos descontraídos com música ao ar livre. Isso tudo (o que já existe e o que ainda está por vir) nasceu das ideias e da força empreendedora da atriz Anette Naiman, que sempre mantém alguma peça em cartaz no local. O Teatro Garagem já completou 13 anos de arte e resistência cultural e está ampliando suas dependências (a casa ao lado será incorporada ao espaço, o que possibilita sonhar com a criação de uma espécie de Centro Cultural Alternativo na Vila Romana). Recomendo aos grupos de teatro, aos donos de editora e aos músicos e artistas em geral que visitem o local e conversem com Anette. Boas ideias e projetos podem nascer daí…

SARAU DA CASA AMARELA

DOMINGO – 12 de agosto – 15h … 69º edição do Sarau da Casa Amarela … Um dos melhores saraus da cidade, é organizado pelo poeta Akira Yamasaki (que aniversariou nesta semana – ver matéria abaixo), com a participação de Luka Magalhães, Escobar Franelas, Rosinha Morais, Sueli Kimura e toda tchurma boa de São Miguel. Neste domingo, pocket-show musical com Adão Santos e Lucimar Lopes Borges, lançamento dos livros “Rendas do silêncio”, de Liz Rabello e “Manual para ler as estrelas”, de Daniel Carvalho. Na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

SARAU DO CLUBE CAIUBI

SEXTA-FEIRA – 10 de agosto – 21h … Caiubi Autoral ... Sarau do famoso Clube de Compositores tem pocket-show de abertura com Tato Fischer lançando o cd Branca Bandeira e presença dos convidados Daniela Neris (cantora da banda Cabeças Enfumaçadas), Rei Salles e Vlado Lima (poeta do Sopa de Letrinhas). Com palco aberto. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585.

MINHAS ANDANÇAS

PELOS SARAUS

CORDEIROVICH & VLADINSKI – NO CASARÃO DE VILA GUILHERME >>> No domingo fui ao Casarão (espaço maravilhoso administrado pelo Juninho Sendro) e assisti ao show poético-musical do multiartista J. Cordeirovich, que cantou, declamou, contou histórias e lançou seu livro “Pulsares, Cênicos e Poéticos“ (com poemas, peças, pensatas e comentários sobre suas experiências poéticas, teatrais e musicais na periférica Vila Maria dos anos 1970). Deise Capelozza, Cida Sarraf e João Manoel Augusto realizaram divertida leitura dramática de um trecho do livro. Cordeirovich desfilou seu talento e carisma, acompanhado por Vladinski (violão base e vocais) e Dan Grasso (solos e vocais). No repertório, músicas dos cds da dupla Vladinski & Cordeirovich e canções de vários compositores da região (Pedro Lua, Luiz Carlos Afonso, Glen Martins, José Carlos Guerreiro e Lé Dantas). Roberto Candido, o fotógrafo oficial dos saraus, esteve lá e registrou tudo (clique aqui e veja mais). Foi uma delícia de ver, cantar e curtir.

‘ROLEX’, NO CEMITÉRIO DE AUTOMÓVEIS >>> No domingo fui ao Teatro e Bar Cemitério de Automóveis, espaço alternativo superlegal (de que já sou fã) na rua Frei Caneca, 384. Lá, me diverti à beça com a peça de Mario Bortolotto, ‘Rolex, o Anti Velox’. Segundo o autor, o texto escrito em 1987 é uma ‘modesta homenagem ao teatro besteirol’. No elenco, atores excelentes: Eldo Mendes, Carolina Cardinale (simplesmente hilária), Alexandre Tigano, Marcos Amaral e Paulo Jordão. Fazia muito tempo que eu não gargalhava tanto. Pena que a temporada chegou ao fim (se tiver espetáculo extra eu aviso aqui). Antes da peça rolou uns rocks e blues deliciosos com a banda ‘Os Perdidos‘, formada por Alexandre Zequi (guitarra e vocal), Fábio Pagotto (baixo) e Alex AC (bateria). Hoje (quinta, dia 9) tem mais teatro lá no Cemitério. Confira:

QUINTA-FEIRA – 9 de agosto – 21h … Quinta em Cena exibe sempre 4 peças curtas. Clique no cartaz e saiba mais. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384.

PARABÉNS AO AKIRA, AO BETO RIO

E A UM TAL DE CAETANO VELOSO

…

AKIRA YAMASAKI >>> Esse japa é uma figuraça (na foto, com sua amada Sueli). Artista e organizador do Sarau da Casa Amarela, fez aniversário dia 8. Todo mundo sabe que o Akira Yamasaki é um baita poeta. É um poeta ‘dos baitas’, como ele gosta de dizer a respeito da gente, poetas medianos que frequentamos a Casa Amarela. Sou seu fã desde que o conheci. De cara, da primeira hora. Gerrilheiro desarmado, combate com palavras lapidadas e polidas (são essas as suas ferramentas na construção das convivências). Figura rara, de iluminação própria e natural, que não quer brilhar mais do que ninguém, mas cuja força poética e humanista atrai a tudo e a todos, que giramos mais felizes ao seu redor. Parodiando o grande Adoniran, nós gostamos de ser ‘as mariposa em vorta de sua lâmpida’. Hoje, todas as loas lhe são poucas. Ele merece muito mais… Parabéns!

BETO RIO >>> Outro músico talentoso que conheci pelos saraus lançou cd recentemente. Beto Rio, artista de São Miguel Paulista (ligado ao Sarau da Casa Amarela e ao Movimento Popular de Arte, que agitou a ZL nos anos 70 e 80), registrou várias de suas canções no álbum ‘Herói Preso‘. Nós, artistas alternativos, sabemos que não é nada fácil gravar um cd. Por isso, dou meus parabéns ao Beto (que também aniversariou no dia 8: parabéns!). Além de ser uma figura muito querida, é um compositor e cantor de primeira. Aqui, todas as doze faixas. Entre reggaes, baladas, toques de soul music e outras levadas legais, eu destaco a canção-título, que diz: “sou tigre mesmo, sou leão, herói preso, e ninguém mais pode me calar’. Então, canta pra nós, Beto:

CAETANO VELOSO >>> Falar o que de Caê? Que ele é isso, que ele é aquilo? Eu poderia dizer um monte de coisas sobre ‘esse cara’ maravilhoso e polêmico. Mas só digo uma: acho que ele só é gênio mesmo porque deu a sorte de nascer no mesmo dia de Akira e Beto Rio (levantei a bola de vocês, hein, amigos?). Ao Caetano: parabéns, obrigado, eu te amo.

RUBENS JARDIM LANÇA

NOVO ‘MULHERES POETAS’

MULHERES POETAS – VOLUME 2 >>> O poeta Rubens Jardim disponibilzou na net o segundo volume (de três) do livro ‘As Mulheres Poetas‘, um brilhante levantamento da poesia feminina nacional realizado por ele (o primeiro volume você encontra aqui). Com apresentação de Wanda Monteiro, reúne 133 poetas, de Maria Luiza Ribeiro (1954) até Claudia Schroeder (1973). Clique pra ler ou baixe. É gratuito: https://issuu.com/rubensjardim/docs/livro_mulheres_poetas_volume_2

QUEM MATOU MARIELLE?

MAIS UMA SEMANA SE PASSOU >>> Vários ‘suspeitos’ presos na semana retrasada. E… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? Pois é. Ainda não. Já são quase cinco meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Queremos a resposta: quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

AGENDÃO

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA-FEIRA – 9 de agosto – 19h … Show da cantora Geo e do cantor e compositor João Bernardo, que lança clipe. No Breve, à rua Clélia, 470.

QUINTA-FEIRA – 9 de agosto – 19h … O Feminino Infinito 9ª edição … Sarau organizado por Paula Valéria Andrade e Anette Naiman celebra a poesia de Hilda Hilst. A poeta Rosana Banharoli (foto) apresenta 12 desenhos de Hilda, usados na exposição da Fliparanapiacaba 2014, sob sua curadoria. Com exposição de painéis de Heloísa Paternostro, poesia cantada e declamada, além da performance teatral “Baladas” (de Hilda) por Anette. Mais informações no cartaz. No Teatro da Garagem, à rua Rua Silveira Rodrigues, 331a.

QUINTA-FEIRA – 9 de agosto – 19h30 … Afrofuturismo: de A Parábola do Semeador à Pantera Negra … Como “A Parábola do Semeador” influenciou o movimento Afrofuturista? O que as histórias de Octavia Butler têm em comum com Pantera Negra? E o que tudo isso tem a ver com Janelle Monáe, Beyoncé e o Brasil? Bate-papo com Joyce Prestes, Think Olga, Ketty Valêncio, Livraria Africanidades, Patricia Anunciada, Blogueiras Negras e mediação de Petê Rissatti. NO CCSP, à rua Vergueiro, 1000.

QUINTA-FEIRA – 9 de agosto – 21h … BossaNova60 … Show do Sexteto Serau e da cantora Hilda Maria abordando o movimento que modernizou nossa música e apresentou ao mundo nomes como Tom, Vinícius e João Gilberto. Ingressos R$20 e R$10. No Teatro Arthur Azevedo, à avenida Paes de Barros, 955, na Moóca.

QUINTA-FEIRA – 9 de agosto – 21h … Quinta em Cena exibe sempre 4 peças curtas (ver matéria no alto). No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384.

QUINTA-FEIRA – 9 de agosto – 21h … Galaxy Comedy na Locadora Charada: Home Video Stand Up com André Leão, Kelvin Guelfe, Renan Park, Johnny Kleber e Daniel Sartório. Participação de Juliano Gaspar e Leandro Divera. Na Videoclube Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba.

QUINTA-FEIRA – 9 de agosto – 21h … Trio que Chora & Vozes Bugras … Com som baseado na diversidade rítmica, o Trio mostra composições tradicionais, contemporâneas e autorais, com arranjos próprios. Vozes Bugras mergulha na pesquisa da música e das tradições orais brasileiras e apresenta canções autorais do seu novo cd “Iroyin”. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Ingressos a R$40 e R$20.

QUINTA-FEIRA – 9 de agosto – 21h30 … Quinta de forró no CCB com a Banda Sarrabulho. A banda faz duas entradas: às 22h e à meia-noite. Na av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

SEXTA-FEIRA – 10 de agosto – 19h … Lançamento – Cerveja Santa Sede… Bar lança cerveja com show da banda country O Bardo e o Banjo, às 21h. Na avenida Luís Dumont Villares, 2104. Entrada R$10.

SEXTA-FEIRA – 10 de agosto – 19h30 … Quinteto Quimbará no Inferninho. À rua Coronel José Eusébio, 109.

SEXTA-FEIRA – 10 de agosto – 19h30 … Lançamento do livro de poemas “Do pássaro voando ao contrário”, de Reynaldo Bessa. O autor é músico, escritor, poeta e professor. Já lançou cinco cds e escreve para sites, blogues e jornais sobre literatura, música e poesia. No Brazileria, à rua Clélia, 285. Leia um dos poemas:

Os ruídos monótonos da cidade,

o discurso furado das verdades,

as orações decoradas e inócuas

E se os deuses forem surdos?

E se estiverem embriagados,

e jogando dados, e gargalhando,

enquanto minha alma toca esta harpa de cordas estropiadas?

Saímos mesmo da caverna, então… e aquelas sombras?

Não tenho mais medo ou isso é medo em demasia?

Agora estão batendo à porta.

Em dias assim, só pode ser o corvo de Poe ou

o demônio de Descartes.

SEXTA-FEIRA – 10 de agosto – 19h30 … Pocket-show de Dinho Oliveira no Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233. Couvert R$10.

SEXTA-FEIRA – 10 de agosto – 20h … Leo Gorgatti Power Trio apresenta repertório pop rock acústico. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

SEXTA-FEIRA – 10 de agosto – 20h30 … Olivia Gênesi mistura jazz, blues e clássicos do rock em versões intimistas para voz e piano no show ‘Jazzy’. Couvert R$15. No Quinto Pecado, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

SEXTA-FEIRA – 10 de agosto – 20h30 … Socorro Lira, Julio Caldas e Ricardo Vignini apresentam suas composições e influências em números solo e parcerias inéditas em forma de duos e trio. No Espaço91 (reserve por mensagem inbox).

SEXTA-FEIRA – 10 de agosto – 21h … Caiubi Autoral … Sarau do famoso Clube de Compositores tem pocket-show de abertura com Tato Fischer lançando o cd Branca Bandeira e presença dos convidados Daniela Neris, Rei Salles e Vlado Lima. Com palco aberto. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585.

SEXTA-FEIRA – 10 de agosto – 22h … Show de pré-lançamento do primeiro disco da banda ‘Meia Noite em Marte‘ (que tem produção do músico e compositor Rafael Castro). Com Marcella do Carmo (vocais e synth), Nath Calan (vocais e bateria), Theo Charbel (guitarra) e Ricardo Kudla (baixo). Ingressos a R$15. Na rua Bento de Abreu, 223, na Lapa.

SEXTA-FEIRA – 10 de agosto – 22h … JAMniah #8 – A Stereo Royale realiza mais uma edição da festa com muito funk, soul, dancehall e música brasileira. No Al Janiah, à rua Rui Babrosa, 269. Ingressos R$10.

SEXTA-FEIRA – 10 de agosto – 23h … Baião Lascado convida Pé de Manacá para comemorar um ano de forró na Gruta Bar e Bilhares, à rua Major Quedinho, 112. Ingressos a R$10.

SEXTA-FEIRA – 10 de agosto – 23h59 … Prog jazz do Absurdo se apresenta na Sagrada (ex- Casa Matahari Mariposa). à rua Silva Bueno, 493. Entrada R$10.

SÁBADO – 11 de agosto – 13h … Feijuca e muita mpb com Marcel Acauam e Juninho Oliveira. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

SÁBADO – 11 de agosto – 8h às 16h … Evento Horti Cultural … Arte, artesanato e horta numa praça, com microfone aberto. Sarau organizado por Zemarcio Kaipira Urbano na praça Doná Carmela Dutra, na Cidade Dutra.

SÁBADO – 11 de agosto – 16h … Bazar Orquídeas na Vila Madalena, à rua Harmonia, 509. Grupo abre espaço para artesanato variado. Compre de quem produz.

SÁBADO – 11 de agosto – 11h às 18h … Mercado Mistura Fina no Red Light Duplex – Primeira edição do mercado multicultural dos criadores da região do ABC, oferece música, teatro, artesanato, acessórios, decoração, ilustrações, bordados, livros, brinquedos educativos, moda, vestuário e espaço para crianças. Na rua Senador Flaquer, em Santo André.

SÁBADO – 11 de agosto – 11h30 … Secos e Baianos no MAC … Os grupos XI de Agosto e 12 em Ponto apresentam canções de Secos & Molhados e Novos Baianos, sob a regência de Eduardo Fernandes. Entrada franca.

SÁBADO – 11 de agosto – 12h às 17h … Mulherismo Africana: Legado, Ancestralidade e Libertação … Roda de conversa: Ujima Povo Preto, Aza Njeri e Katiúscia Ribeiro. Mediação de Maria Luisa Lima. Na FESPSP, à rua General Jardim, 522.

SÁBADO – 11 de agosto – 12h às 16h … Música na Dona Zefa … Mpb e clássicos do samba na voz de Murilo Luz e no violão 7 cordas de Wellington Silva. Couvert R$5. Na rua Barão de Campinas, 562.

SÁBADO – 11 de agosto – 14h às 16h … 68ª edição do sarau Poesia é da hora, coletivo poético e ativista que há mais de cinco anos organiza saraus mensais para (e com) pessoas em situação de rua em centros de acolhida. Com Benedito Gabriel na voz e violão, e palco aberto pra quem chegar. Na rua Marechal Rondon, 50, nos Campos Elíseos.

SÁBADO – 11 de agosto – 14h às 21h … Festival A Porta Maldita Nº35 … Jam a partir das 14h. Brechó e exposições. Shows a partir das 17h com as bandas ‘A 25ª Experiência, Oto Gris, Picanha de Chernobill e Odisseia em Construção. Na praça Homero Silva.

SÁBADO – 11 de agosto – 16h … Psicologia Preta: como curar a negritude dos efeitos do racismo? … Minicurso aborda os efeitos da colonização na produção de conhecimento para, em seguida, num diálogo com intelectuais negros como Frantz Fanon, Wade Nobles e outros, apontar caminhos para o tratamento dos impactos do racismo na subjetividade das pessoas negras. Na Aparelha Luzia, à rua Apa.

SÁBADO – 11 de agosto – 16h … O Quarto de Casal – Leitura com Virna Teixeira e Cristina Judar … Virna, que vive na Inglaterra, lerá poemas da sua nova coleção bilíngue ‘The Couple’s Room’ (Carnaval Press), sobre masculinidades e questões de gênero. Cristina mostrará trechos de sua produção mais recente e inédita. Na Tapera Taperá, à av. São Luis, 187, 2º andar, loja 29, na Galeria Metrópole.

SÁBADO – 11 de agosto – 18h … Lançamento do livro “Cem milhões de olhos”, de Alexandre Ribeiro, pela Editora Fractal. No Centro Underground, à rua Coronel Agenor de Camargo, 153, em Santo André.

SÁBADO – 11 de agosto – 18h … O Grupo Bumbo do Japi … Nessa edição do Samba de Viola, o Bumbo do Japi é o anfitrião do Grupo Paranapanema, para tecer um diálogo entre as vertentes que caracterizam o samba de SP. Na Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391. Valor mínimo R$10.

SÁBADO – 11 de agosto – 18h … 112° Sarau Bodega do Brasil ... Organizado pelo cordelista Costa Senna, sarau tem palco aberto e um convidado especial vindo do Rio: o cantor e compositor Douglas Malharo faz lançamento de ‘Até aqui com muito amor’. Na Ação Educativa, à rua General Jardim, 660.

SÁBADO – 11 de agosto – 19h … Festival Mosca Branca no Menino Muquito … 14ª Edição do festival que abre espaço para artistas independentes de repertório autoral. Com as bandas Outros Oitos (de Taubaté) e Junky Berry e os Narcóticos (ex-Banda Outdoors, de SP). Discotecagem em vinil por Eduardo Osmedio e Ju Juliete. Entrada franca. Na av. Vila Ema, 5090.

SÁBADO – 11 de agosto – 19h … Lançamento do “Manual para ler as estrelas”, de Daniel Carvalho: um passo-a-passo para entender nossos céus e nosso caos. Na SP Escola de Teatro, à praça Franklin Roosevelt, 210.

SÁBADO – 11 de agosto – 20h … Cabaré JT … Espetáculo teatral e musical no Centro Cultural Butantã. Até 25 de agosto (só aos sábados).

SÁBADO – 11 de agosto – 20h … Caravana Solidão – na Casa Preta … Show traz a viola caipira de Fábio Miranda, a rabeca de Bruno Menegati, o baixo de Alex Lino e a percussão de Fernando Miranda. Participações de Dami Baz e Carlinhos Ferreira. À rua Doutor Franco da Rocha, 33, em Perdizes. Entrada R$15.

SÁBADO – 11 de agosto – 20h … PréLançamento de ‘Canções Velhas Para Embrulhar Peixes – Vol. 3’ … O compositor Peri Pane e o poeta arrudA, ao lado dos músicos Marcelo Dworecki, Otávio Ortega e Daniel Xingu, apresentam as canções do novo trabalho. Participação de Tatiana Fraga, com poemas de sua autoria e da poeta Eunice Arruda (1939-2017), que será homenageada. Ingressos a R$30. No Bona, à rua Álvaro Anes, 43.

SÁBADO – 11 de agosto – 20h … Cacilda Mehmari no Quinto Pecado Cafe e Bistrô … Pianista, acordeonista e cantora, Cacilda toca e conta histórias. Participação de seu filho, André Mehmari. Couvert R$35. Na rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

SÁBADO – 11 de agosto – 21h … Freud a Deriva Toca e Canta Zé Ramalho (disco de 1978) … O trio é formado por Rene de França (guitarra e vocal), Marcelo Mazzucatto (baixo e vocal) e Zé Terra (viola brasileira, weissborn, gaita, charango e vocal). Canções autorais, Não Sou Eu (versão de It Aint Me Babe, de Bob Dylan) e outras de Zé Ramalho fazem parte do repertório. No Cactus Grill, à rua da Abolição, 395, em Santo André.

SÁBADO – 11 de agosto – 21h … Isabela Moraes – Teatro da Rotina … Cantora e compositora comemora vinte anos de carreira em show onde revisita canções de todas as suas fases. Acompanhada do violonista 12 cordas Fernando Bezerra. Na rua Augusta, 912. Ingressos a R$40 e R$20.

SÁBADO – 11 de agosto – 21h … Toca Raul … Músico Sebah de Assis convida para ‘overdose de músicas de Raul’, com vários artistas cantando ao som da banda Andaluz Kane. No Bar do Casa Grande, à rua Felipe de Lucas, 19, no Parque São Lucas.

SÁBADO – 11 de agosto – 21h … True Rock no Komb Bar … O melhor do classic rock na praça Miguel Ramos de Moura, 175, no Jardim IV Centenário, na ZL.

SÁBADO – 11 de agosto – 23h … Abacaxepa no Al Janiah … A banda apresenta as músicas de seu primeiro ep. É formada por Bruna Alimonda (vocais), Carol Cavesso (vocais), Rodrigo Mancusi (vocais), Fernando Sheila (baixo), Juliano Veríssimo (bateria), Ivan Santarém (guitarra) e Vinícius Furquim (teclado e vocais). No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269. Ingressos a R$15.

DOMINGO – 12 de agosto – 15h … 69º edição do Sarau da Casa Amarela … Um dos melhores saraus da cidade, é organizado pelo poeta Akira Yamasaki, com a participação de Luka Magalhães, Escobar Franelas, Rosinha Morais, Sueli Kimura e toda tchurma boa de São Miguel. Neste domingo, pocket-show musical com Adão Santos e Lucimar Lopes Borges, lançamento dos livros “Rendas do silêncio”, de Liz Rabello e “Manual para ler as estrelas”, de Daniel Carvalho. Na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

ATÉ 12 DE AGOSTO … Ocupação Antonio Candido … No ano do centenário de nascimento, o crítico literário e professor Antonio Candido é tema de exposição que traz originais de textos manuscritos e datilografados, cadernos, fotos, livros, documentos, entrevistas em vídeo e conta com um site. De terça a sexta-feira, das 9h às 20h. Aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 20h. No Itaú Cultural, à avenida Paulista, 149. Entrada franca.

ATÉ 1 DE DEZEMBRO … Exposição: O mundo das maravilhas de Monteiro Lobato … Nos 70 anos da morte do escritor exposição homenageia sua contribuição para a literatura e cultura nacional. Na Biblioteca Monteiro Lobato, à rua General Jardim, 485. De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábados das 10h às 17h e domingo das 10h às 14h. Entrada franca.

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS – Plano, seco e pontiagudo >>> Fotografias, cujo tamanho varia de 2 a 7 metros, expostas em cinco fachadas dos edifícios das ocupações da Frente de Luta por Moradia (FLM). As fotos fazem parte do fotolivro chamado Plano, seco e pontiagudo” (co-edição/Editora Ipsis e Editora Madalena, 80 páginas), de Monica Zarattini. Nos seguintes endereços do centro de SP:

rua Álvaro de Carvalho, 427

rua José Bonifácio, números 137 e 237

rua Quintino Bocaiúva, 242

av. Rio Branco, números 47 e 53

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado (muitos eventos ainda vão entrar). E toda quinta-feira tem um post novo.

