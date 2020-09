Tem o Festival In-Edit, tem Beatriz Amaral no Canal do Poetariado (tem dicas de sites e lives de poesia) e tem Arnaldo Afonso (e Rosa Freitas) cantando Cartola

Obaaaaa!!! Até que enfim tá chegando o dia. Nesta sexta tem live de Arnaldo Afonso (eu mesmo!) com participação da cantora Rosa Freitas, cantando as lindas canções e contando as histórias de vida desse grande mestre da música brasileira: Angenor de Oliveira, o Cartola. O espetáculo é um dos meus três shows que estão prontos para apresentações presenciais (detalhes na matéria a seguir). Eu sei que não sou o melhor violonista, nem o melhor cantor de Cartola, mas é com muito orgulho que eu escrevi uma peça sobre sua vida e criei esse show. Ele é, sem dúvida, um dos maiores representantes do melhor da nossa cultura. Eu amo as músicas desse preto, pobre, favelado, altivo e genial. Foi apelidado de Cartola porque, trabalhando como pedreiro, ainda adolescente, passou a usar um chapéu coco para proteger seu cabelo da poeirama do cimento. Já em 1928, quando o samba era visto como coisa de malandro e os sambistas como marginais, fundou a Estação Primeira de Mangueira. Na época, as rodas de cantoria eram frequentemente incomodadas por batidas policiais. Hoje, o carnaval é uma indústria milionária que movimentou R$ 3,8 bilhões na economia do Rio de Janeiro em 2019, trazendo mais de um milhão e meio de turistas à cidade e gerando milhares de empregos durante o ano inteiro: ferreiros, costureiras, artistas plásticos, profissionais de limpeza, seguranças, carnavalescos, dançarinos e cantores. E pensar que Cartola, como tantos sambistas geniais, passou por dificuldades financeiras a vida inteira… Sua história de resistência, sucesso e reconhecimento é uma resposta à falta de políticas públicas de inclusão e é um tapa na cara dos preconceituosos, dos racistas, dos fascistas, dos defensores de uma absurda e desigual ‘meritocracia’ que desperdiça vários e vários talentos nacionais, na arte, no esporte, na ciência e em todas as áreas. Segundo aqueles que o conheceram, ‘Cartola foi um sonho bom que a gente teve‘. Eu continuo sonhando. Espero você pra sonharmos juntos, na live desta sexta-feira. Confira: Sexta – 11 de SETEMBRO – 16h >>> Live de Arnaldo Afonso (eu mesmo!) cantando Cartola com transmissão pela Rosa Freitas. O evento seria uma promoção da Casa de Cultura São Miguel, que não pôde assumir oficialmente a iniciativa cultural devido a uma ridícula liminar impetrada por uma candidata a prefeita, que proibiu 'uso eleitoral' das atividades da atual gestão (de um também candidato a prefeito). Ou seja: essa interpretação da legislação eleitoral agrada aos políticos e só prejudica artistas e povo, que buscam alguma renda e trabalho, além de momentos de diversão e cultura, nesse triste cenário de incertezas, isolamento e pandemia. Ou seja: essa interpretação da legislação eleitoral agrada aos políticos e só prejudica artistas e povo, que buscam alguma renda e trabalho, além de momentos de diversão e cultura, nesse triste cenário de incertezas, isolamento e pandemia. … AS 3 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, que não pôde receber nenhum tostão de auxílio emergencial (nem da Lei Aldir Blanc) devido a cláusulas restritivas do projeto, aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles: 1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minha página no Facebook 2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros 3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80 …

COMO FOI >>> ‘SEMANA’ LIGIA REGINA & EDER LIMA >>> No post passado noticiei que a semana teria três eventos com a dupla de artistas. E eu poderia relatar demorada e prazerosamente as muitas emoções vividas com eles nestas lives. Mas vou tentar resumir: na sexta, Ligia Regina foi entrevistada no programa de Claudio Brittes, falando de atualidades, pandemia e de sua militância artística e política. No sábado, Ligia & Eder apresentaram (durante quase três horas!) a live ‘Re(e)xistência‘, recebendo ótimos poetas e cantores combativos do movimento dos saraus: Danny, Kiko & Ana Paula, Marcy, Mad, Karol, Guerreiro, Célia, Kleyse, Marco, Eliana Mara, Edson Paulo, Ana Yanca, Jazz em Mim, Cassia, Wagninho e João Caetano, entre outros (na foto acima: eu estava em casa só ouvindo, mas me animei e resolvi participar cantando ‘Sonho Impossível‘, versão maravilhosa de Chico Buarque para o tema do filme ‘Homem de La Mancha’). Na segunda-feira, Ligia & Eder lançaram o videoclipe de ‘Paixão Marginal’, linda canção de Eder Lima em parceria com Edvaldo Santana (que já fazia parte do cd ‘Pisagens‘, da dupla). O lançamento teve live e roda de conversa com a artista plástica e contadora de histórias Liz Moura (que fez os bonecos da animação) e os poetas Escobar Franelas, Gilberto Braz e Carlos Moura, além deste blogueiro Arnaldo Afonso (que apresentou pela primeira vez a canção ‘Os Desperdiçados do Mundo‘, sobre poema de Vlado Lima, além de ouvir em primeira mão a versão inicial de ‘A Atriz’, música sua interpretada por Ligia & Eder). Enfim, amigos, foram seguidas alegrias que nos incentivam a prosseguir no combate, resistindo e criando, mesmo em isolamento, nos precavendo da pandemia e sob a irresponsabilidade desse (des)governo fascista e debilóide que nos entristece (e mata). Parabéns aos envolvidos e à dupla Ligia & Eder por mais esse belo objeto artístico criado. O blog sabe o quanto é árduo o trabalho dos artistas alternativos pra se fazer ouvir, ver e sentir, na luta contra a mesmice e por diversidade e representatividade na cultura brasileira. Assista, se inscreva no canal do Youtube e compartilhe o lindo e singelo videoclipe deles:

DESTAQUES POÉTICOS

CANAL DO POETARIADO – ao vivo no Youtube >>> Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho criaram o Canal do Poetariado para conversas sobre poesia e literatura, focando no processo de criação da obra. A cada quinze ou vinte dias um poeta é entrevistado por três de seus leitores (clique para ver as duas primeiras edições, com Ademir Assunção e Mirian de Carvalho).

Segunda – 14 de setembro – 19h … Canal do Poetariado. Terceiro programa recebe Beatriz Helena Ramos do Amaral e reúne vários outros poetas: Julio Mendonça e Elson Fróes serão os leitores e Cesar Augusto de Carvalho e Hamilton Faria conduzem a conversa que tem participação editorial de Elcio Fonseca e Abel Coelho. Para assistir ao programa, acesse o link. Beatriz Amaral, além de poeta e contista premiada, tem um lado voltado para a música. Atualmente, desenvolve pesquisa sobre Clara Nunes, já tendo publicado ‘Cássia Eller: canção na voz do fogo’.

Sexta-feira – 11 de setembro – 17h30 … Tertúlia Virtual. A poeta Beatriz Helena Ramos do Amaral também participa deste encontro de escritoras promovido por Marta Cortezão. Com Paula Laranjo, Terezinha Malaquias e Herô Ricken

CANAL CLÓE >>> O fanzine publicado de maneira independente durante dez anos agora está na net (se inscreva aqui). Projeto dos poetas Carlos André e Marcelo Torres apresenta um panorama da poesia brasileira contemporânea através de recortes íntimos dos entrevistados que se autofilmam em suas próprias residências (toda terça-feira tem vídeo novo). O mais recente, com Marcela Trava

>>> MAIS MARCELO TORRES >>> ‘Poetando’ é o nome do programa que ele apresenta na Rádio Pagu, diariamente, às 9h, 15h e 21h

REVISTA ACROBATA >>> Editada por Demetrios Galvão e Aristides Oliveira, com apoio dos colaboradores Floriano Martins (editor de outra revista de cultura, a Agulha), Dante Galvão, Monyse Damasceno, Anna Apolinário e Paola Marugan, entre outros, a revista oferece poemas, artigos, contos e entrevistas com cineastas, escritores e músicos. Este poema é de Márcia Weyna Kambeba (foto abaixo), indígena, do povo Omágua/Kambeba no Alto Solimões (AM). Mora hoje em Belém e é mestra em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas

TANA KUMUERA YMIMIUA

(nosso língua ancestral)

Não se pode dizer que os Kambeba

Esqueceram a língua Tupi

Ainda existem falantes

Que não a deixam sumir

No ensinamento dos que sabem

Memorizo o que aprendi.

Kumiça yuria! Kumiça ypaçu!

(Fala, mata! Fala, lago!)

May-tini na sua grandeza

Por não conseguir entender

Viu nossa fala com estranheza

Português fez o povo aprender.

Mas os Kambeba com esperteza

Ensinavam em segredo

Superando o que seria

O fantasma do seu medo.

A língua não é determinante

Para se poder dizer

Que um indígena não é Kambeba

Por não saber escrever

Na língua do seu povo

A afirmação está no seu ser.

(tradução – May-tini: homem branco)

SUPLEMENTO LITERÁRIO A ILHA >>> Dica do poeta Rubens Jardim: saiu a edição de setembro da revista (que já existe há 40 anos!), com 72 páginas de muita prosa, poesia, informação literária e cultural. O número 154 traz matérias sobre Adélia Prado, Ana Maria Machado, Borges e Cruz e Souza, entre outros.

LANÇAMENTO DE CLIPE E SINGLE >>> Chegaram às plataformas digitais o single e o clipe da música ‘Navio‘, parceria de Zé de Riba com Walmir Pinto. Ambos são criadores da série de shows ‘Samba para os Bambas‘, em que se apresentam ao lado dos músicos Beto Bianchi, Junior Batera e Herculano Oliveira

>>> MAIS ZÉ DE RIBA >>> O cantor e compositor tem postado seus contos no canal Rabiluca: três da minissérie ‘A Cerca’ e alguns abordando o isolamento social na pandemia, entre outros temas. Entra lá e confira. No vídeo acima, a parceria de Zé de Riba com Wolney de Assis, sobre a vida e obra do pintor Marc Chagall >>> MAIS WALMIR PINTO >>> ‘Tá Faltando Poesia‘ é a coletânea de interpretações feitas por Walmir Pinto durante os meses da quarentena, unindo sua história com o teatro à experiência acumulada no audiovisual (8 novelas e 4 filmes), além do gosto inerente por poesia. “Gostaria de ver mais artistas fazendo isso e se juntando a mim e ao canal”, diz ele, se dispondo a conversas inbox … @TODASNOSMARIAS >>> Após três anos mergulhada no universo da cerâmica, a publicitária Maria Fernanda Galetti criou o projeto ‘Todas Nós Marias‘, no Instagram, que reúne peças criadas por ela a partir da anatomia feminina, ao lado de frases inspiradoras extraídas de entrevistas que realiza desde outubro de 2019. ‘Qual o seu lugar na sua vida?’, perguntou ela a várias amigas, também questionando sua história, as dúvidas e os anseios que se encontram neste lugar do ‘ser mulher’. Saiba mais nesta entrevista dela à revista Glamour

ÀS QUINTAS – 22h30 >>> A cantora Lu Vitti bate-papo com mulheres em sua página no Instagram

TV ARTMULTCULTURAL >>> O projeto encabeçado pelo produtor cultural Nicanor Jacinto, admirada figura do movimento dos saraus, comemorou dez anos de atividades. Nesse período, foram mais de 2 mil vídeos publicados com bandas, poetas, compositores, cantores, manifestações sociais nas praças públicas, bares, avenidas, metrô, praias, barzinhos, sescs e muitos saraus. Confira os quatro vídeos do sarau virtual de aniversário com poemas, músicas e depoimentos de vários artistas (visite o canal do YouTube e o site www.tvartmultcultural.com.br)

Vídeo Dois>>> Durval Caldas abre o evento, seguido por Hélio Braz, Henrique José, Jean Mota e Josias Sobrinho. Clique para ver também os vídeos um , três e quatro

CONRADO PERA >>> A deliciosa canção ‘Buena Onda’, do cantor e compositor Conrado Pera, virou videoclipe com participação dos fãs que enviaram vídeos. Fique ligado em seu canal no Youtube que sempre tem novidades. Recentemente o artista botou letra numa melodia de seu pai, Paulo Barroso, comentando o sufoco do atual momento em que vivemos. Chama-se Lockdown

‘O GRITO’ >>> O multiartista Ca Cau acaba de lançar o videoclipe de sua música ‘O Grito’ (em sua página no YouTube). Veja também os quadros pintados por ele e que estão em leilão, para arrecadar fundos para a manutenção do espaço cultural Atelier Travessia

Quinta – 10 de setembro – 17h30 … Lavra Editora … Toda quinta tem entrevista na página da nova editora, cujo projeto editorial foca na ‘defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e do direito de acesso da população aos bens literários e culturais, entendendo a cultura como caminho de libertação’. Nesta quinta o editor João Caetano do Nascimento conversa com Santiago Dias. As lives anteriores estão disponíveis na página da editora no Facebook

ÀS TERÇAS – 21h … Sarau Elétrico. Leituras de textos por Luís Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, com um convidado escritor e outro músico. Pelo www.rádioeletrica.com ou na página de Katia no YouTube … COLETIVO LIVE AOS VIVOS >>> Doze talentosos artistas que costumavam se apresentar no Julinho Clube (à rua Mourato Coelho, 585) antes da pandemia, organizou uma série de lives que estão sendo transmitidas na fanpage do coletivo no Facebook e compartilhada para as páginas dos artistas. Saiba mais e colabore …

TRILHAS >>> O produtor musical Felipe Zangrandi vem postando na net uma série de programas denominada Trilhas, que comemorou um ano, apresentando histórias de discos, selos e cenas, com bate-papos animados e esclarecedores … ÀS QUINTAS – 22h … Músico Mau Sant’Anna apresenta sua live de todas as quintas-feiras, ‘Quintal do Mau’, em suas páginas no Facebook e Instagram

ODE AO ÁLCOOL >>> A banda Gozi lançou (em seu canal no YouTube) o single ‘Ode ao Álcool‘, composição de Ozi Garófalo, que aborda a amizade e os encontros de bar. A dupla de cantores (Ozi & Gisele) havia postado, recentemente ‘Eu Quero Mais‘, seu primeiro single

FANON BLUES >>> Podcast (no Spotify) dedicado a reflexões sobre a questão racial, é uma produção da AZ2 Comunicação Antirracista com redação e locução de Anelito de Oliveira, jornalista, professor e apresentador do ‘Diário Negro’, no YouTube … UNDERGROUND & ETC E TAL >>> ‘Sinister Salad Musikal‘, site do multiartista e ativista cultural Marco Antonio Gonçalves, agora virou canal no YouTube (se inscreva!). Recentemente ele incluiu alguns vídeos gravados nos festivais promovidos pelo VideoClube Charada, como esse de Rafael Cirilo & A Raiz … ÀS SEGUNDAS – 15h … Sarau Segunda Negra. Confirme presença no evento e assista pelo Instagram … COLETIVO CONTEMPORÂNEOS >>> A partir de 2017, a artista plástica e curadora Lu Valença organizou e realizou exposições coletivas mensais em vários espaços culturais do Rio e Niterói. Esses encontros deram origem ao Coletivo Contemporâneos, grupo de mais 12 artistas que agora se reúne em lives e já prepara exposição física pós-pandemia para o final de 2021. Clique e siga o coletivo no site e no Instagram … ÀS SEGUNDAS – 20h … Conversa no Instituto Sarath. Live semanal com roda de conversa e entrevistas sobre qualidade de vida e saúde mental, sob o comando de Cassia Sarath (psicanalista e filósofa). No canal do Instituto no YouTube … LIVES DA ACORDE EM SI … Produtora promove shows com artistas independentes em sua página no Facebook. No sábado, 12 de setembro, às 20h, com Igor Reis …

ÀS SEXTAS – 19h30 … Charada – Sala Privada Convida. Espaço cultural promove shows e bate-papos todas as sextas-feiras direto da ‘sala privê’ da locadora, via Facebook. Nesta edição com Oskarface

>>> MAIS CHARADA >>> Gilberto Petruche, Edu Osmedio e o grupo de artistas que participa das atividades culturais do VideoClube Charada lançaram campanha no Abacashi. Acesse para saber mais e colaborar