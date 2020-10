Tem o Estéticas das Periferias, o dia Drummond, a performance do Macaco Fantasma, o niver do Bel, a live de Marcos Munrimbau e um novo site de notícias para a ZN

Domingo – 1 de novembro – 16h … Show ‘Sentidos da Terra’, com o cantor e compositor Marcos Munrimbau . Na live, lançamento do single ‘ Acabem com isso ‘. Evento promovido pela Casa de Cultura Ipiranga Chico Science com transmissão pelo canal do artista no YouTube ( se inscreva ). Munrimbau, que realizou antes da pandemia uma série de shows em homenagem às mulheres ( Aquarela de Batons ), postou nas plataformas digitais ‘ Quando você se aproxima ’, música que originou um belo videoclipe. Ouçam e o sigam também no Spotify

>>> Série produzida pelopromove apresentações ao vivo e entrevistas com cantores e bandas alternativas (no vídeo acima, a terceira edição, com a banda). Os organizadores do programa, que conta com o apoio do Centro Cultural Vila Formosa, procuram formas de sobrevivência para os artistas nesses tempos de pandemia. O músicoafirma que, para seguir produzindo, o coletivo precisa dos ‘likes’ do público. Portanto,

BEL 3: Numa certa noite, voltando de carro de um sarau (com minhas amigas de Sarau da Maria, Selma Bizon, Marici Silva e Cida Sarraf) eu vim no banco da frente, com Veronica Lopes dirigindo. Enquanto as meninas conversavam sem parar no banco de trás, eu e Veronica viemos o caminho inteiro cantando músicas de Belchior. Berrando é o termo mais exato. Nós dois, fãs apaixonados pelas canções de Bel. Depois, ela nos deixou cada um em sua casa e fomos dormir. No dia seguinte, logo ao acordar, soube da morte de Belchior. Ao receber a triste notícia, tanto eu quanto Veronica, não pudemos deixar de lembrar que nos despedimos dele, na madrugada, cantando a plenos pulmões: ‘Teu infinito sou eeeeeeuuuuuu….’

BEL 2: Um dia, talvez em 1976, tomando meu café da manhã, lembro a primeira vez que ouvi Jair Rodrigues cantando ‘Galos, Noites e Quintais’, no rádio, com sua voz vibrante e a mesma seriedade que imprimiu à magistral ‘Disparada’. Achei maravilhoso. Entusiasmado, eu disse pra minha mãe: parece música do Belchior. E não é que era? Uma obra-prima!

BEL 1: No antigo Teatro Bandeirantes, na Brigadeiro (onde Elis seria velada) assisti a um show do Pessoal do Ceará. Na plateia, somente eu, meu amigo Valmir Perea e mais meia dúzia de gatos pingados (tô arrendondando pra cima). Era 1975, eu tinha uns 15, 16 anos. Estavam lá se apresentando um talentoso grupo de desconhecidos artistas: Ednardo, Fagner, Rodger Rogério, Tety, Amelinha e ele, Belchior, razão principal de minha ida até lá (Elis ainda não tinha gravado ‘Como Nossos Pais’, mas eu já gostava dele porque meu irmão Luiz Afonso tocava suas canções em casa). No show, cada um entrava com seu violão, tocava umas duas músicas e saía sem falar quase nada. Não tinha cenário e era uma luz só, tosca, em cima deles o tempo todo. Mas foi muito bom. O que faltava em recursos de produção, sobrava em poesia e talento.

DIA DRUMMOND >>> H á dez anos o Instituto Moreira Salles organiza o Dia D – Dia Drummond . A ideia (lançada em 2011) é para fazer com que a data do nascimento do grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade (31 de outubro de 1902), integre o calendário cultural do país. Em sua décima edição, o Dia D será virtual pela primeira vez. Para celebrar a data o IMS disponibiliza, a partir da noite do dia 30, um curso de três aulas de José Miguel Wisnik e dois filmes de Eucanaã Ferraz ( saiba mais aqui ).

(Trecho de ‘Perguntas de um trabalhador que lê’, de Bertolt Brecht – na tradução de Paulo César de Souza).

CANDINHO >>> Citei Brecht para apresentar a vocês mais um homem da estirpe rara dos imprescindíveis: Cândido Antônio dos Santos, o Candinho. O livro resgatando sua história seria lançado no domingo passado, mas o evento foi adiado devido às fortes chuvas. Será neste sábado:

Sábado – 31 de outubro – 16h … Lançamento do livro ‘O Poeta Militante’, do jornalista João Teixeira (com inclusão da tese de doutorado de Gilvan Matias e produção gráfica de Genivaldo Matias). O evento, com sarau poético e musical, acontece no Largo Conselheiro Moreira de Barros, em Santana. Será ao ar livre, por precaução à Covid e respeitando as orientações das autoridades sanitárias.

O POETA MILITANTE >>> Biografia de Cândido Antônio dos Santos, o popular Candinho, músico e poeta de cordel, que dedicou décadas de sua vida às causas populares, atuando artística e politicamente na zona norte de São Paulo. De fins dos anos 70 a meados dos anos 80, este blogueiro que vos digita era um jovem militante que ajudava a organizar as fileiras do Partidão na ZN. Lembro com alegria dos muitos momentos em que convivi (e aprendi) com a sapiência simpática do saudoso ‘Comandante Cândido’, como eu gostava de chamá-lo. Testemunhei várias de suas incansáveis andanças por Santana e arredores, costurando apoios, zelando pela ‘unidade’ e promovendo encontros diversos (inclusive clandestinos, pois os comunistas ainda estavam na ilegalidade). Sua animação constante contagiava os jovens como eu, que admiravam sua disposição em organizar eventos, festas e rifas para arrecadar fundos e manter a sede aberta e em funcionamento, ou para comprar material de campanha e divulgar os candidatos aliados (como nas campanhas de Rezk e Goldman, das quais tive a honra de participar a seu lado). Atuando sempre na defesa da pluralidade partidária, Candinho é mais um desses grandes heróis desconhecidos a quem o movimento democrático deve muito. A ele e a homens anônimos como ele, revolucionários que deram sua vida ao trabalho de base, esse livro homenageia e faz justiça. Candinho usou sua arte na atividade política e literária, de forma simples e profunda, dirigindo ao povo sua mensagem democrática (e transformadora). Saudade, Comandante… Sei que vou ter que me esforçar para segurar algumas lágrimas bobas, mas estarei lá ‘contigo’ no sábado. Para lhe agradecer (em silêncio, com respeito). E lhe aplaudir (com entusiasmo e barulho): você fez por merecer.