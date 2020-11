Tem o Dona Ruth (Festival de Teatro Negro de São Paulo), tem os sons de Márcia Cherubin, Rubi, Graziela Medori, Zé Manoel, Consuelo de Paula e tem Arnaldo Afonso na live da Editora Lavra

A cantora e compositora Márcia Cherubin postou um vídeo e uma linda declaração de amor à arte e aos artistas em sua página no Facebook (ela escreveu de modo informal e eu achei bonito transcrever assim): “E aí eu ligo meu piloto automático e vou pensando nas flores da estrada festivaleira. Aí eu penso no palco, na luz, na platéia, no aquecimento da voz com cerveja quente e cigarro orgânico. Aí eu penso que a travessia vale. Aí, sei lá, sei não, é tudo lindo, preenchido, pleno. Quero aqui mandar uma respiração de amor a todos meus amigos músicos da estrada festivaleira; ceis são meus queridus e gostosos como pastel de feira, cobertor no frio e pudim de leite condensado. Estes que ainda contidos, resistem. Estes que estão compondo secretamente, em suas salas, diante de seus quadros e de seus monumentos. Fazendo suas lives de amor em seus quartos com seu celular qualquer G, com um tripé torto, com o cachorro que late, com o avião que passa e com o amor incondicional a arte e ao olhar do público do outro lado da câmera, do outro lado da vida. Estes que aguardam, latejando de fé, o momento de fazer as malas pra comer a poeira deliciosa das trilhas que nos levam ao nosso lugar. dentro do público. Puta beijo proceis”

O BLOGUEIRO RESISTE >>> Pois é… Às vezes me perguntam como eu vou, como eu estou. Respondo brincando: vou levando, vou levando… na cabeça! Como todos (risos).

Agradeço a atenção e retribuo com um grande abraço. Além de prazerosamente divulgar os muitos belos trabalhos de talentosos artistas (amigos e desconhecidos), tenho sido convidado a falar e cantar em lives, como blogueiro, poeta ou cantor. O que adoro. Afora isso, me informo (e me inconformo!), leio, escrevo poemas e textos, faço canções e invento projetos que considero superlegais, mas que não saem do papel. Mando emails para vagas que não sou chamado e preencho editais tentando ser contemplado. É o que há para o momento: batalho do jeito que dá tentando não me preocupar ou me culpar pelo nebuloso futuro (meu, do Brasil e do mundo). Me sinto uma folha ao vento, como todo artista alternativo. Resistindo ao desemprego, ao isolamento, à pandemia e ao fascismo de um (des)governo ridículo que desmonta a cultura e todas as políticas públicas de inclusão. Em meio a isso, me pergunto diariamente: como o Brasil elegeu para presidente um homem tão ignorante, esse completo idiota que em toda a sua vida jamais fez nada de relevante e nem foi representante de ninguém?

Por tudo isso, a palavra ‘resistência’ extrapolou o sentido político e nos serve hoje de alento e incentivo íntimo, além de coletivo: temos que nos manter sãos, saudáveis e vivos. Parece óbvio, mas tornou-se o mandamento maior e imperativo. Força, meus amigos. Quanto tempo a gente demora

perde ignora

até compreender o enredo

achar o fio da meada

do novelo

antes do fim da jornada.

Quantos erros e medo

até se tornar alguém verdadeiro,

um autêntico seguidor

de seus próprios desejos. No meu niver, dia 7 da semana passada, postei no Insta este vídeo (no Face também) declamando o poema acima e lendo o seguinte texto: Eu adoro cantar e fazer bagunça na festa dos outros, mas não sou de comemorar muito o meu próprio aniversário. Não ligo, mesmo. E já teve ano que até esqueci. Mas esse ano… esse ano… Esse ano eu estou comemorando, sim. Porque foi muito difícil chegar até aqui.

Sei que muitos amigos não estão bem. Quero mandar um beijo e um abraço forte pra cada um deles.

RESISTAM, meus amigos, RESISTAM.

Ao fascismo, ao desemprego, à falta de grana, à solidão, à saudade de um parente perdido, de um amigo querido… dos que não vemos mais, dos que se foram… daqueles que agora só moram em nosso coração.

Um brinde a eles.

E vamos em frente. Agradeço a cada um dos que me cumprimentaram, e estão me cumprimentando, me desejando felicidade por me quererem bem ou só por simpatizarem comigo. O amor não não tem fronteiras virtuais. Uma postagem de amor, já faz bem demais. Obrigaduuuu!

ÀS QUINTAS – 17h30 … Lavra Editora … Toda quinta tem entrevista na página da nova editora, cujo projeto editorial foca na ‘defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e do direito de acesso da população aos bens literários e culturais, entendendo a cultura como caminho de libertação’. Nesta quinta, o editor João Caetano do Nascimento bate um papo com o blogueiro e cantor Arnaldo Afonso (eu mesmo!). As entrevistas anteriores estão disponíveis na página da editora no Facebook

Na semana passada, além de comemorar meu niver, participei do sarau do Toca do Autor, apresentado pelo músico e produtor cultural Alexandre Tarica (minha participação, a partir do momento 2:18). No sábado, entrei na live comemorativa dos 71 anos do cantador Sacha Arcanjo, um dos fundadores do MPA, em São Miguel nos anos 70. Akira Yamasaki, Luka Magalhães e a turma boa do sarau da Casa Amarela organizaram o songbook Sacha 70 em homenagem a esse grande artista (eu entro na live no momento 1:12). Nesta quinta, dia 12, às 17h30, participo de uma conversa sobre sarau e literatura com João Caetano do Nascimento (a quem agradeço o convite) na página da Editora Lavra. A minha troca de poemas e canções com o poeta Cláudio Laureatti já está disponível em sua página Zoom Poesia. Confira:

CLAUDIO LAUREATTI >>> Poeta e agitador cultural apresenta série de poemas encenados que fazem parte do livro de teatro-sarau ‘Luz & ribalta’, lançado recentemente pela Editora FiloCzar 2020. Inscreva-se em seu canal e acompanhe também o quadro ‘Zoom… Zoom… é poesia!’, onde ele alterna declamações de versos curtos com um convidado. Aqui, a edição com Vlado Lima e com Marco Guerra (em homenagem a Millôr). No vídeo acima, o papo com Arnaldo Afonso (eu mesmo!)

CCN NOTÍCIAS >>> O Coletivo de Comunicação Norte Notícias (acesse o site) estreou oficialmente dia 3 de novembro (aqui a live de apresentação– no momento 1:15, minha participação cantando ‘Os Desperdiçados do Mundo‘). Voltado principalmente para a Zona Norte, é o site de notícias de que eu, Arnaldo Afonso, participo como colunista (leia a minha primeira colaboração, Artistas alternativos, uni-vos!). Nele darei prosseguimento ao meu trabalho neste blog, informando sobre saraus e atividades culturais dos artistas alternativos. Divulgue mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia.

… NO YOUTUBE >>> Após postar no YouTube a canção Chama de Amor me dei conta de que estou com dois canais lá (desorganização total). Um deles é esse aqui. O outro, está aqui. Em ambos, posto algumas músicas de quando em quando – além das várias espalhadas em páginas dos saraus de que participei (é só pesquisar pelo meu nome que elas vêm). Um dia organizo e junto tudo num lugar só. Essas gravações são o teste para um pacote de músicas que postarei, em breve, como se fosse um cd.

… AS 3 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles: 1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da atriz e cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minha página no Facebook 2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros >>> MAIS ‘PROFESSORA’ >>> A live da professora Margarida tem variações com perfis educativos: Dona Margarida e A Primavera e Dona Margarida e o Verão, onde a mestra/cantora aborda a chegada de cada as estação e suas relações com a preservação do meio ambiente, o aquecimento global, sustentabilidade e cuidados com a Covid, de modo bem humorado e em meio a clássicos de nossa música e poemas pertinentes aos temas. Datas como Natal, Dia da Mulher, Carnaval e Aniversário de São Paulo também renderam espetáculos 3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

O AGENDÃO & AS DICAS DUKA

DONA RUTH – FESTIVAL DE TEATRO NEGRO >>> A edição online do festival acontece de 7 a 28 de novembro. Confira a programaçã do evento. Festival é ‘um território de encontros, expressão, fruição, reflexão e diálogo entre o público e artistas cujas suas produções se reafirmam como arte negra’

ÀS TERÇAS – 21h … Sarau Elétrico. Leituras de textos por Luís Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, com um convidado escritor e outro músico (no vídeo a live da semana passada, com o historiador Peninha Bueno). Pelo www.rádioeletrica.com ou na página de Leituras de textos por, com um convidado escritor e outro músico (no vídeo a live da semana passada, com o historiador Peninha Bueno). Peloou na página de Katia no YouTube . Toda terça passo por lá: sou fã demais! …

ATÉ 25 de novembro – Festival das Marias – Brasil (online e gratuito). Primeira edição brasileira do festival iniciado em 2019, em Portugal, como resposta à perpetuação da desigualdade e discriminação de gênero, das oportunidades desiguais de trabalho, particularmente entre homens e mulheres. Tendo como protagonistas mulheres brasileiras, a programação é formada por espetáculos e intervenções que passam pela música, circo, teatro, literatura, artes visuais, diálogos e oficinas, e busca incentivar e difundir o fazer nas artes pelo feminino. Veja aqui a programação completa

Na música, tem Bruna Caram (dia 13, às 21h30), Consuelo de Paula (dia 20, às 21h30) e Fabiana Cozza (dia 25, às 21h30). No teatro, Suia Legaspe (dia 14, às 21h30), Anette Naiman (dia 21, às 21h30) e Renata Pizi (dia 22, às 17h). O festival se encerra em 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher. Assista pelo Facebook, Instagram, YouTube e no Cine Petra Belas Artes (presencial).

Há alguns anos, no (então) Teatro da Rotina, assisti a um show maravilhoso da cantora e compositora Consuelo de Paula (indicada recentemente ao Prêmio Profissionais da Música). Ao sair de lá, ainda extasiado, escrevi:

Consuelo de Paula fez um concerto impecável um objeto sonoro uno um show que passou manso e denso que fluiu feito um rio bento de águas iluminadas correnteza de histórias negro caboclas índio brasileiras misturadas. Tons em movimento na voz afinada na cantoria madura colhida como fruta no pomar do sentimento. As canções se sucedendo e o coração enternecendo o mosaico se encaixando de forma sutil peça à peça no quebra-cabeças Brasil. Um repertório ora oratório ora guerreiro um cancioneiro amoroso repleto de festa e de luta o canto autêntico que brota da rachadura do chão a firme delicadeza como resposta à força bruta da opressão. A vida contente e carente de nossa gente (tão represada) ali representada. Consuelo canta com alma sem esforço com a beleza e a naturalidade de quem fala. As sílabas claras de lua cheia o sorriso solar e gentil. Sua voz cristalina escorre límpida e aquosa seu canto parece que nasceu pra ser a foz a voz desse rio. Tem o riso e a chaga o batuque e a dança o coração que pulsa no corpo na dor no dorso na caixa memória do violão. As cordas que vibram e acordam vivências esquecidas. Seus olhos amplos de pássaros montanhas despenhadeiros. Seu lamento quase silencioso ecoando uma esperança intensa e en-cantada. O som de singelas alegrias e de lágrimas emocionadas. Consuelo de Paula de pedra de terra de música das águas. … Domingo – 15 de novembro – 20h30 … Cantor e compositor Marcelo Barum (do grupo Tarumã) se apresenta no Bar do Frango, à av. São Lucas, 479 … ZÉ MANOEL >>> Cantor, compositor e intrumentista talentoso, Zé Manoel lança ‘Do meu coração nu‘, primeiro álbum de inéditas após ‘Canção e Silêncio‘, de 2015. Este blogueiro assistiu, no ano passado, a um show maravilhoso de Zé Manoel no Teatro do Centro da Terra. Escrevi: ‘sou tão fã dele que nem sei que música escolher pra postar (escolhi ‘Delírio de um Romance a Céu Aberto‘ porque só o título já é um poema). Sua canções carregam um misto de leveza e densidade que me remetem à grandiosidade de Edu Lobo, Jobim e Caymmi. Mas é Zé Manoel, mesmo. Ele é, sem dúvida, a maior revelação da música brasileira nesse século’ …

TERÇA A QUINTA – dias 17 a 19 de novembro – 10H … Live – Cenopoesia em todos os aspectos – Com exercícios de escrita a artista Jô Freitas propõe um encontro prático de 30 minutos transmitido em seu Instagram

FLIPOÇOS >>> Feira Virtual do Livro acontece de 11 a 15 de novembro (quarta a domingo) com programação intensa: debates, bate-papos, oficinas com grandes nomes da literatura nacional e internacional, lançamentos de livros e participação de autores (100% online e gratuito). Inscrições no site www.flipocos.com

GRAZIELA MEDORI >>> Cantora lançou ‘Tudo que você podia ser‘, primeiro single do disco ‘Nossas Esquinas‘, um trabalho feito durante a quarentena com o pianista Alexandre Vianna. No dia 13 sai o segundo, ‘O que foi feito devera (De Vera)‘, com clipe produzido pela dupla (faça o pré-save aqui)

SÁBADOS – a partir das 20h >>> Cacá Lima Trio apresenta repertório do “Clube da Esquina”, entre outros sons de mpb e pop rock. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585 (seguindo os protocolos de segurança – reserve pelo 11996101860)

SOCORRO LIRA >>> Neste dia 12 de novembro a cantora e compositora Socorro Lira segue entrevistando os artistas contemplados com o Prêmio Grão de Música, evento que ela organiza há sete anos. Clique no cartaz e acompanhe no canal do YouTube

FESTA VIRTUAL DO LIVRO DA USP 2020 … Evento anual, desta vez online, acontece no site edusp.com.br/festadolivro, de forma ininterrupta, de 9 a 15 de novembro. A participação do público é gratuita e o desconto mínimo é de 50% sobre o preço de capa.

58º FESTIVAL VILLA-LOBOS >>> De 9 a 27 de novembro, sempre às 16h, o Museu Villa-Lobos apresenta uma programação musical com renomados intérpretes do cenário musical brasileiro. Confira a programação completa

SONG BOOK SACHA 70 >>> Livro traz letras e harmonias cifradas das músicas de Sacha Arcanjo, um dos grandes artistas que conheci em minhas andanças pela ZL (ouça seu cd ‘Feito Bicho‘). O songbook custa R$35 (mais frete de R$10) e pode ser adquirido no inbox das Edições Archangelus ou com Luka Magalhães (9.9861-9450)

Quarta – 18 de novembro – 20h … Show do Toca do Autor. No espetáculo comemorativo de 4 anos do sarau no se apresentarão Tarica, O Zi Stafuzza (com Cris Pini) e Carlos Taricano. No Bar Brahma (respeitando as normas de segurança). Prestigie e saiba mais aqui

… Sextas e terças – 19h … A Fim de + Poesia. Em seu perfil no Instagram, Noélia Ribeiro troca poemas sempre com dois convidados. Nesta sexta com Ana Rossi e Alexandre Guarnieri. Na terça tem bate-papo com dois outros convidados

Sábado – 14 de novembro – 15h … ‘O inferno é um espelho da borda laranja’, performance online solo do multiartista Wander B, com duração de 50 minutos. Os ingressos são limitados e precisam ser retirados com antecedência (adquira aqui). Recentemente, o artista desenvolveu, em parceria com Elenice Zerneri, o projeto Uma história conta outra, em que, durante 100 dias consecutivos, escreveram contos e crônicas, interpretaram, gravaram e postaram diariamente no YouTube (curta o canal)

LIVES DA ACORDE EM SI … Produtora promove regularmente shows com artistas independentes em sua página no Facebook. Nesta sexta, dia 13 de novembro, às 21h, apresentação de Lando Suarez

LANÇAMENTO DE CLIPE E SINGLE >>> Chegaram às plataformas digitais o single e o clipe da música ‘Navio‘, parceria de Zé de Riba com Walmir Pinto. Ambos são criadores da série de shows ‘Samba para os Bambas‘, em que se apresentam ao lado dos músicos Beto Bianchi, Junior Batera e Herculano Oliveira >>> MAIS ZÉ DE RIBA >>> O cantor e compositor tem postado seus contos no canal Rabiluca: três da minissérie ‘A Cerca’ e alguns abordando o isolamento social na pandemia, entre outros temas. Entra lá e confira. Zé de Riba lançou também vídeo de sua música em parceria com Wolney de Assis, sobre a vida e obra do pintor Marc Chagall. O multiartista produziu e atuou ainda o curta ‘Caixa de Retratos’, de Herculano de Almeida >>> MAIS WALMIR PINTO >>> ‘Tá Faltando Poesia‘ é a coletânea de interpretações feitas por Walmir Pinto durante os meses da quarentena, unindo sua história com o teatro à experiência acumulada no audiovisual (8 novelas e 4 filmes), além do gosto inerente por poesia. “Gostaria de ver mais artistas fazendo isso e se juntando a mim e ao canal”, diz ele, se dispondo a conversas inbox … PAULA AUTRAN – lives diárias – 11h … A jornalista e escritora Paula Autran, em seu perfil no Instagram, realiza entrevistas diárias com artistas, pensadores e produtores culturais (acompanhe o bate-papo com a atriz Helena Cerello e com a escritora Marina Franco). Veja também a série ‘Simplificando a escrita com Paula Autran’, em seu canal no YouTube … CARLOS GALDINO >>> De segunda à sexta, às 14h, acontece o programa Megafone apresentado pelo poeta e radialista Carlos Galdino, no Facebook da Rádio Comunitária Cantareira FM … ARTUR FULINAÍMA >>> O poeta e performer Artur Gomes, o popular ‘Fulinaíma’, é conhecido agitador cultural da cidade de Campos, no RJ. Recentemente, teve seu livro ‘Pátria A(r)mada’ contemplado com o Prêmio Oswald de Andrade 2020, pela UBE-Rio. O multiartista criou o Projeto Arte Cultura na cidade de São Francisco de Itabapoana, onde mora há 11 anos. A ideia é fomentar a produção artística da região, descobrir talentos e incentivar coletivos através de oficinas de teatro, fotografia, poesia, cinema e produção de vídeo, dando à população ‘acesso às ferramentas necessárias para sua construção cidadã’. Saiba mais aqui. Qualquer artista pode se inscrever e se cadastrar no ‘Projeto Arte Cultura Oficinas da Fulinaíma MultiProjetos‘

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana produziu uma série de vídeos divertidos abordando nossa rotina na quarentena. Ela escreveu e interpreta Kiki, personagem que faz rir desnudando seus preconceitos, dúvidas e sua pouca informação sem deixar de comentar, a seu modo confuso, as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

MAIS JANAINA >>> Neste domingo, dia 15 de novembro, às 21h30, a atriz Janaina SantAna faz performance acompanhada por Ricardo Barros, que toca ao vivo as músicas que compôs para a apresentação. Live faz parte da programação do festival #CulturaEmCasa

CANAL CLÓE >>> O fanzine publicado de maneira independente durante dez anos agora está na net (se inscreva aqui). Projeto dos poetas Carlos André e Marcelo Torres apresenta um panorama da poesia brasileira contemporânea através de recortes íntimos dos entrevistados que se autofilmam em suas próprias residências (toda terça-feira tem vídeo novo). O mais recente, com Samuel Malentacchi

OFICINAS LITERÁRIAS >>> A recém criada plataforma ‘Vida de Escritor‘ divulga suas primeiras oficinas literárias programadas. Acesse o linkpara saber mais. Acompanhe também os debates do festival online

O BOM & VELHO >>> A excelente cantora Ana Deriggi e o renomado músico e produtor musical Mario Manga apresentam esse programa de rock superlegal, todos os sábados, às 16h. Entra lá pra ver os programas anteriores e curta o canal (no vídeo, a live sobre os Yardbirds, lendária banda formada por uns desconhecidos garotos chamados Jeff Beck, Eric Clapton e Jimmi Page)

ATÉ 27 DE NOVEMBRO – 17h … Cultura do Cordel – Conversas sobre cordel, repente e afins. Bate-papo com convidados sobre o tema (saiba mais aqui)

POETAS PELA DEMOCRACIA >>> O poeta Élcio Fonseca, criador e organizador do projeto, define: “é um coletivo dos mais expressivos talentos da rede, numa rede de proteção à democracia”. Todos os dias, ao meio-dia, um poeta apresenta um poema com temática política, na perspectiva de que ‘não podemos nos calar diante do retrocesso por que passa o país. Páginas no Instagram e Facebook. Inscreva-se.

MAIS ‘POETAS’ >>> O coletivo lançou a campanha ‘Maria Bonita no Natal‘, para ajudar mulheres moradoras de rua. Clique no cartaz:

GALBA >>> Todo sábado, às 20h30, tem live do grande artista Antonio João Galba em sua página no Facebook

EDVALDO SANTANA >>> Cantor e compositor lançou o clipe da canção ‘Voo Iluminado’, um fado escrito em parceria com Carlos Miguel Gonçalves, em seu canal no Youtube.E chega às plataformas digitais o cd ‘Edvaldo Santana‘, lançado há 20 anos. Dele, destaco a maravilhosa Canção Pequena, sobre poema de Akira Yamasaki Agora o menino dorme

Na sua postura correta

Sozinho na noite enorme

Como quem dorme de forma completa Por não ter havido outro jeito

Senão crescer depressa e a esmo

Na escola da rua e ter feito de si

O indefeso refém de si mesmo Por não ter havido diferença

Entre as coisas da vida e da morte

Foi morto por bala de polícia

Mas podia ter sido de crack ou de corte Passarinho não cantou

Nessa madrugada

Foi o jeito que ele arrumou

Pra ser camarada

SEXTA A DOMINGO … A Arte de Encarar o Medo. Peça dialoga com o isolamento social neste momento crítico que vivemos. Sextas e sábados, às 21h. Domingos, às 16h. Ingressos gratuitos na página dos Sátyros, no Facebook

KLEBER ALBUQUERQUE >>> Todas as quartas-feiras, às 17h30, o cantor e compositor tem programa de bate-papo e canta algumas canções em live transmitida nas suas páginas no Face, Insta e YouTube. No vídeo, Kleber no programa de Adolar Marin (atualmente apresentado na RadiocraciaJa)

RADIOCRACIA JÁ!>>> Saúdo a Radiocracia Já, um oásis em meio à indigência dominante na cena política, social e cultural brasileira. Um lugar que se abre em flor, generosamente, ao pensamento livre, à convivência democrática, à luz da ciência e ao amor entre as pessoas.

CAMPANHA >>> Com poucos meses de vida, a ‘Radiocracia Já’ também sentiu as dificuldades da crise atual e entrou em campanha de assinaturas no Catarse. Veja as recompensas e contribua para a manutenção desse projeto tão importante (ainda mais nesse momento sombrio de nossa história). “Apoiar a cultura se torna cada vez mais fundamental para o bem social e coletivo”. Clique e confira

NA MINHA CASA >>> Série de entrevistas do músico Adolar Marin na net agora virou programa de rádio (na RadiocraciaJá). Toda terça-feira, às 19h30 (com reprises na quinta-feira, às 17h, e no sábado, às 10h). Depois, por volta das 19h45, tem o quadro Dica sem Jabá … CLAUDICAÇÕES >>> Série de entrevistas realizadas pelo psicólogo e editor Cláudio Brites, em seu canal no YouTube, sobre saúde mental, artes e bem estar. As lives acontecem em dias e horários variados (acompanhe a divulgação no perfil do escritor no Facebook) Série de entrevistas realizadas pelo psicólogo e editor, em seu canal no YouTube, sobre saúde mental, artes e bem estar. As lives acontecem em dias e horários variados (acompanhe a divulgação no perfil do escritor no

RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores, com transmissão pelo Youtube (acesse aqui as ótimas lives já realizadas). Nesta sexta, Andréa del Fuego, na segunda, Anna Clara de Vitto, e na quarta, Tamy Ghannan. Sempre às 20h

Sábado – 14 de novembro – 20h … Rubi. Cantor se apresenta em live do festival Arte como Respiro, na página do Itaú Cultural

ÀS QUARTAS – 20h – Tom Kbélo Entrevista >>> O poeta e produtor cultural abre espaço para os artistas alternativos contarem sua história …

FANON BLUES >>> Podcast (no Spotify) dedicado a reflexões sobre a questão racial, é uma produção da AZ2 Comunicação Antirracista com redação e locução de Anelito de Oliveira, jornalista, professor e apresentador do ‘Diário Negro’, no YouTube

ENCONTROS POÉTICOS COM ELIZABETH BISHOP >>> Instituto Estação das Letras promove curso nos dias 12, 19 e 26 de novembro, quintas-feiras, das 14h às 16h. Informações e inscrições pelo iel@estacaodasletras.com.br

MAIS IEL >>> ‘Diálogos Imprevisíveis’, com curadoria de José Castello e Flávio Stein, é uma série de três encontros que propõe o debate de temas contemporâneos. Terças, via Zoom, às 19h. Acesse a página do IEL no Facebook e se informe sobre outros cursos e oficinas bem interessantes

BHEZÃO >>> Cantor e compositor Bhezão (do trio Folk na Kombi) lança o single e videoclipe de ‘Eu preciso falar menos’, com produção de Felipe Câmara. Confira também no Spotify

MARCOS MUNRIMBAU >>> No show ‘Sentidos da Terra’, postado no canal do artista no YouTube (se inscreva) o cantor e compositor fez o lançamento do single ‘Acabem com isso‘. Munrimbau, que realizou antes da pandemia uma série de shows em homenagem às mulheres (Aquarela de Batons), também postou nas plataformas digitais ‘Quando você se aproxima’, música que originou um belo videoclipe. Ouçam e o sigam também no Spotify

FOCUS CIA DE DANÇA >>> A premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, que já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte a países como EUA, México, Canadá, Portugal, Itália, França e Alemanha, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Clique aqui para saber mais sobre a campanha e as recompensas

CANDINHO >>> O livro ‘O Poeta Militante’ conta a história do militante comunista e poeta de cordel Cândido Antonio dos Santos, o popular Candinho, da ZN. Escrito pelo jornalista João Teixeira, inclui a tese de doutorado de Gilvan Matias (que entrevistou Candinho), depoimentos, ilustrações, fotos e bela produção gráfica de Genivaldo Matias. Os interessados em adquiri-lo devem entrar em contato por inbox, no Facebook O livro ‘’ conta a história do militante comunista e poeta de cordel Cândido Antonio dos Santos, o popular Candinho, da ZN. Escrito pelo jornalista João Teixeira, inclui a tese de doutorado de Gilvan Matias (que entrevistou Candinho), depoimentos, ilustrações, fotos e bela produção gráfica de Genivaldo Matias. Os interessados em adquiri-lo devem entrar em contato por

NA PRATELEIRA >>> Série produzida pelo Selo Eskambo promove apresentações ao vivo e entrevistas com cantores e bandas alternativas (no vídeo acima, a terceira edição, com a banda Macaco Fantasma). Os organizadores do programa, que conta com o apoio do Centro Cultural Vila Formosa, procuram formas de sobrevivência para os artistas nesses tempos de pandemia. O músico Giuliano del Sole afirma que, para seguir produzindo, o coletivo precisa dos ‘likes’ do público. Portanto, inscreva-se no canal

… RICARDO KELMER >>> Nos dias 12, 13 e 14 de novembro, em Fortaleza, o escritor e multiartista cearense lança ‘Viajando na Maionese Astral‘ (saiba mais aqui): ‘em suas exóticas memórias, um escritor reflete sobre a relação com o feminino, o xamanismo, a filosofia taoista, a psicologia junguiana e a militância antifascista’. Quem comprar o acesso a um link terá o valor descontado ao receber o livro físico (e-book na Amazon a R$9). No rkelmer@gmail.com, as recompensas e promoções de seus outros livros Nos, em Fortaleza, o escritor e multiartista cearense lança ‘‘ (): ‘em suas exóticas memórias, um escritor reflete sobre a relação com o feminino, o xamanismo, a filosofia taoista, a psicologia junguiana e a militância antifascista’. Quem comprar o acesso a um link terá o valor descontado ao receber o livro físico. No, as recompensas e promoções de seus outros livros

LINHA DE TRANSMISSÃO >>> Projeto divulga escritores da região do ABCD, via zap, toda quarta e sexta-feira. Para receber, adicione o número do BiblioSesc (11) 96483-8240, nos seus contatos e envie a mensagem ‘ALÔ POESIA’