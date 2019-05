Passei o feriado do Primeiro de Maio trabalhando, de plantão no Estadão, e já produzindo a agenda e os textos deste post deste blog loki. Lendo vendo ouvindo, em boa companhia, com Cordeirovich e Rica. Com Bezão, Nô Stopa, Rosa e Vlado Lima. Com meus parceiros do Sarau da Maria. Com os sons de Eder & Ligia. Com as Lentes Periféricas de Franelas. Atravessando a Borrasca dos dias brazucas com Eldo e Bortolotto nas telas. Caminhando e cantando com as turmas da Charada e do Frango. Com saudade e emoção, com Bel e Beth no coração. Com os trabalhadores da palavra da política da utopia. Na nossa viagem em busca de liberdade, amizade e alegria: a poesia é o pão nosso de cada dia. Aqui tem documentário, show, filme e livro, tudo vivo. Aqui tem pau no Bozo (como ele é conhecido pelos saraus) e vídeo com a íntegra da entrevista do Lula (que O Globo nem sequer noticiou). Aqui tem mundos novos projetados. Vem com tudo, neném. Aqui tem.

QUINTA-FEIRA – 2 de maio – 20h30 … Isso é o que move … Quinta edição do projeto organizado e estrelado pelo duo Vladinsky e Cordeirovich. No show, participação de Dan Grasso, do poeta e percussionista Alessandro Ayudarte, dos músicos e compositores Luiz Carlos Afonso e Tom Peixoto. No Espaço Som, à rua Teodoro Sampaio, 512. Sobre a trajetória do multiartista Cordeirovich, também conhecido por Cordeiro, escrevi:

A RESPEITO DE JOSÉ CARLOS CORDEIRO >>> Eu e o Cordeiro hoje somos da mesma idade. Mas, na adolescência, 3 ou 4 anos fazem uma bela (ou espinhosa) diferença. Eu, com meus 16 ou 17 ainda não o conhecia. Só de vista, do páteo do colégio, porque ele era da turma do meu irmão Luiz. Um dia a professora de português elogiou e leu uma redação dele na minha sala. Eu lembro que ele subvertia a linguagem e já usava vários recursos de estilo: versos no meio da prosa, onomatopeias, reiteração de palavras, citações de Oswald, apropriações de Mario & Macunaíma… O cara era incrível mesmo, cheio das ideias. Certa noite, eu tomei coragem e conversei com ele numa festa na casa do Poty. Lembro que estava lá com o meu amigo Valmir Perea. E que tomei umas cachaças a mais e falei um monte de besteiras sobre política e arte (não é Val?). Dei minhas opiniões “sobre isso e aquilo, coisas que nóis não entende nada”, como cravou o grande Adoniran. Mas, fiquei feliz por trocar umas ideias com ‘o cara’. Ele, gentil, ouviu as abobrinhas do bebunzinho com respeito e paciência. Me senti importante. Depois o acompanhei no teatro, dirigindo o Grupo Gesto, na linda montagem do espetáculo ‘Um Pé na Dança Outro na Fala“. A seguir, o cara gravou um disco independente, “Brincadeira Manhã“, com Lé Dantas. Eu admirava as canções e suas performances nos palcos (teatros, feiras, festivais). Tinha (e mantém) a desinibição dos que sabem que têm algo a dizer. É um show-man. Mais tarde, vieram os ‘Bar Noir‘ no Leão XIII, espécie de sarau, abrindo espaço a vários artistas. Vieram os vídeos de suas peças (com Deise e Vladi, na Bentevideo). Vieram os livros de poesia. Vieram novas canções e cds, agora em parceria com Vladinski (e com meu irmão). O cara atravessou as décadas produzindo. O velho menino Cordeirovich que deu a maior força ao ‘nosso futebol’ (mesmo sem jogar) e a este blog (que ele me dá a honra de ler). E que impulsiona, desde o começo, o Sarau da Maria. Que faz a crítica do movimento e comparece pra ajudar. Que fala da turma da Vila como se a gente fosse o Clube da Esquina. Por ele, creio que seria. Ele queria. Ele cria. Ele fez por onde. E continua fazendo a sua parte. Recentemente criou o projeto #issoéoquemove, juntando arte, amizade e muito love. Sempre criando, sempre cantando e escrevendo. Meu querido amigo Cordeiro, daquela incrível redação que eu continuo lendo.

QUINTA-FEIRA – 2 de maio – 22h30 … Bocato Quintet & Lu Vitti … Show com músicas da trilogia Acid Samba, Cacique Cantareira e os Reis do samba Jazz. Participação de Lu Vitti cantando clássicos de blues e do rock com arranjos estilizados por Bocato. No Bourbon Street, à Rua dos Chanés, 127

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 21h … Sopa de Letrinhas Sarau & Noite Autoral do Caiubi. Tradicional sarau organizado pelo poeta Vlado Lima tem lançamento do livro ‘Poemas Quase Sinceros e outras Mentirinhas’ (de Carlos Galdino), pocket-show de abertura (com o grupo Trívias) e apresentação do Projeto Incorpóreo (poesia, dança e música, com Deolinda Nunes, Elis Pessoti e Aline Lopes). Com palco aberto e participação do poeta Rubens Jardim, entre outros (clique no cartaz). No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, em Pinheiros

ATÉ 8 DE MAIO – 16h e 20h … Filme ‘Borrasca’, adaptação da peça homônima de Mário Bortolotto … Dirigido por Francisco Garcia, o longa-metragem, que já deu dois prêmios de melhor ator para Mário Bortolotto, conta com Francisco Eldo Mendes como protagonista. No Espaço Itaú, à rua Augusta, 1475 (sala 4)

LENTES PERIFÉRICAS

LANÇA DOCUMENTÁRIO

SÁBADO – 4 de maio – 16h … ‘Que os olhos ruins não te enxerguem’ … Documentário discute a diversidade de gênero, classe e raça dentro da comunidade LGBTQIA+ na cidade de São Paulo. São personagens percorrendo a metrópole ao mesmo tempo que narram suas vidas, sonhos e afetos. O filme reflete sobre os mecanismos sociais que transformam as diferenças em desigualdade e como o registro dessas vivências pode promover a diversidade como valor igualitário. Fruto do projeto DiverCidade, documentário é o segundo longa-metragem do coletivo Lentes Periféricas, que já existe há 5 anos. Na Matilha Cultural, à rua Rego Freitas, 542, perto do Metrô República

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 19h30 … Abertura de inscrições para a 3° edição do Curta Suzano … No evento, mesa com realizadores em audiovisual da região – Rodrigo Nobre (Itaquaquecetuba), Karoline Maia (São Paulo) e André Okuma (Guarulhos) – discute “Cinema Independente? Pra quê? Pra Quem?” sob a mediação de Escobar Franelas (Curta Suzano). No cine-teatro Wilma Bentivegna, à R. Paraná, 70, em Suzano. As inscrições estarão abertas até 19 de junho. Para esta edição, estão sendo lançadas dois novos projetos: um edital para seleção de roteiros e uma ação de financiamento coletivo para a realização da Mostra, prevista para acontecer entre 26 e 28 de setembro de 2019.

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

LIGIA REGINA & EDER LIMA >>> No sábado fui ao Armazém do Campo (loja que vende produtos sem agrotóxicos cultivados por trabalhadores ligados ao MST) e assisti ao show da dupla formada pelo multi-instrumentista Eder Lima e pela cantora, poeta e artista plástica Ligia Regina (acompanhados pelo tecladista Robb Oliveira, com Valter Câmera na percussão e Solange Mascaretti nos vocais). No repertório, samba, jazz, choro, maracatu e outras levadas variadas do recém-lançado cd Pisagens. Além da música homônima (de Eder e Escobar Franelas) que batiza o trabalho e rendeu um belo videoclipe, o disco (totalmente autoral) tem parcerias de Eder com Ligia, Edvaldo Santana, Akira Yamasaki, Archângelo Donadio, Claudio Gomes e João Caetano. O trio Chero da Poesia (Sidney Kitagawa, Luiz Giadas e Helen Torres) foi um dos convidados e mostrou suas toadas e rocks rurais. Eu também participei com algumas canções e ainda tive o prazer de ouvir minha composição ‘A Música e Eu’ receber um arranjo vibrante e ensolarado de Eder & Ligia (fiquei feliz!). Ela ainda declamou textos de seu livro de poesia e prosa “Quando a Alma Tem Olhos de Zinco, os sorrisos são de plástico“. Depois do show, a gente ficou lá com os amigos, tomando uns caldinhos e cachacinhas, tudo feito com produtos orgânicos. Eu bebi, gostei e recomendo a todos a cerveja Lula Livre!

“A IDADE DA TERRA EM TRANSE” >>> No domingo, mesmo debaixo daquela baita chuva, eu e mais um bando de roqueiros malucos marcamos presença no videoclube Charada, na ZL, e acompanhamos as bandas que participaram da 30ª edição do festival. Eu fiz questão de ir porque era aniversário do Gilberto Petruche, promotor do evento e grande divulgador da arte independente e alternativa da região, desde os anos 1980, organizando shows de bandas, exposições de quadros e desenhos, apresentação de stand-ups, exibição de filmes, debates, feira de vinis e discotecagens variadas. Com o passar do tempo, formou uma turma boa de parceiros e colaboradores (Osmedio, Bourbon, Cirilo, Marco, Marcelo e outros amigos) que ajudam na produção das festas. Desta edição do ‘Terra em Transe’ participaram Romeu Soul, Bruxos Modernos, CiriloAmém, Filipe Fritos & os Monstros Siderais e Trovadores de Bordel (nessa ordem, nas fotos do Marco Antonio Gonçalves, acima). Não pude ficar até o fim, mas encontrei muitos amigos, parabenizei o Petruche, tomei umas cervas, curti o som de três bandas legais e ainda saí a tempo de participar do Sarau do Bar do Frango, também na ZL.

SARAU DO BAR DO FRANGO >>> Sempre que posso, no último domingo do mês, faço questão de ir ao sarau que acontece nesse famoso bar, tradicional ponto de resistência cultural da ZL. Cheguei no final, mas ainda a tempo de encontrar amigos e artistas queridos: Lando Suarez, Santiago Dias, Tatau (violeiro e dono do bar, na foto), Silvia, César e Débora, entre outros que lá estavam. E enquanto a chuva caía lá fora, a cantoria rolava solta dentro do bar, com o violão passando de mão em mão ao redor da mesa.

SHOW DA MARIA: 18 DE MAIO

… … …

ANOTA AÍ >>> Dia 18 de maio, a partir das 20h, acontece na Vila Maria mais uma edição do Show da Maria, evento que recebe sempre dois artistas para apresentações de aproximadamente uma hora cada. Às 21h, a dupla Duas Casas, formada por Bezão (do trio Folk na Kombi) e Nô Stopa (do grupo Teatro Mágico) apresenta as baladas e folks de seu cd homônimo. Depois, às 22h, Rica Soares mostra os rocks e blues de seu novo disco ‘O Pleonasmo Redundante‘. Anote na agenda e aguarde: vai ser mutcho bão!

E ESSE (DES)GOVERNO, HEIN?

Eu não queria que o título acima virasse uma seção semanal, mas já virou. O presidente, seus ministros e sua base aliada não param de me dar munição (mas eu sou pelo desarmamento, presidente!). Assunto não falta. Escolhe aí: qual besteirol do Bozo (como ele é conhecido pelos saraus) você escolhe como o mais absurdo? Tem o Bozo proibindo o comercial do Banco do Brasil alegando sei lá o que (o que sabemos bem é que ele é homofóbico, racista e misógino). Dizem que o comercial custou R$17 milhões (não poderia ser feito pela nova lei Rouanet, cujo teto é só de R$1 milhão). Mas o que o incomodou não foi esse valor e sim a atitude dos jovens (parece que ele não gosta de gente livre). Por outro lado, ele ofereceu as mulheres brasileiras para turismo sexual. Nessa semana ainda teve tempo pra falar besteira sobre juros no Agrishow e provocar queda na Bolsa. Claro que depois, ele disse que não disse exatamente isso. Teve idiotice em dupla: o presidente e seu ministro da (des)Educação fazendo projetos de tirar recursos dos cursos da área de humanas (visando combater o tal ‘marxismo cultural’, claro) para aplicar no que possa dar ‘retorno’ (o curso de Veterinária foi um dos exemplos). A frase do ministro é antalógica, ôps, digo, antológica: “Imagina uma família de agricultores que o filho entrou na faculdade e, quatro anos depois, volta com título de antropólogo?“. A vontade de responder um texto bem grandão pra cada uma dessas idiotices é grande. Mas teria que escrever um livro, pois novas idiotices são proferidas por ele e seus ministros diariamente, em vídeo ou tuíte. Que fazer com esse (des)governo Bozo? Além do manifesto da Sociedade Brasileira de Sociologia, a Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais e o Observatório do Conhecimento (que reúne associações e sindicatos docentes no País) repudiaram as declarações do presidente: “Ao atacar as humanidades e o pensamento estratégico, Bolsonaro acaba por nos condenar à miséria, econômica e intelectual, nos relegar à escuridão da ignorância”. O documento ressalta ainda que áreas como Filosofia e Sociologia “permitem estruturar o desenvolvimento de um país, formulando as estratégias para o crescimento econômico e atenção à população”. Pois é… a gente sabe disso. Só não sabíamos que teríamos que viver sob um governo onde fosse preciso explicar o óbvio ao presidente e a seus ministros, diariamente. E defender os direitos conquistados, diariamente. E desmentir seus equívocos, diariamente. Até quando?

O (des)governo do Bozo é o campeão dos recuos. Eles falam besteira, prometem intervenções idiotas e depois percebem que existe uma sociedade que resiste à idiotice deles. Aí, recuam. Me impressiona perceber que as barbaridades citadas na semana passada já foram superadas por besteiras maiores nessa semana, como, por exemplo, o presidente descriminalizando os assassinatos a líderes do movimento dos sem-terra por fazendeiros (no mais das vezes, ladrões de terras e mantenedores de latifúndios improdutivos). Bolsonaro, recentemente, saiu em defesa do ‘pobre fazendeiro’. Assim como já saiu em defesa do ‘pobre empresário’. No pronunciamento de Primeiro de Maio, não saiu em defesa dos direitos dos trabalhadores. Até quando vamos permitir que esse (des)governo arruine as conquistas democráticas e os poucos direitos conquistados historicamente pelo povo brasileiro? Cadê os líderes da resistência? Cadê os defensores da democracia? Quem vai se opor a essas políticas fascistas? Será que os políticos brasileiros não percebem o que está em jogo? Não ligam para nós e nosso futuro? Cadê o ‘príncipe dos sociólogos’, que não diz nada? FHC não mora mais no Brasil? Cadê a indignação de Marina Silva? E o Ciro Gomes, tá gripado ainda? Será possível que Lula, atrás das grades, seja nossa única voz? A história está computando as vozes dos que se levantam e dão a cara pra bater. Será que somos só nós aqui, os do total abandono social, gritando nossa fúria no andar de baixo? Soube que Haddad participou das manifestações de Primeiro de Maio, promovidas por uma frente de centrais sindicais contra ‘as reformas’ desse (des)governo. Já é um começo. Uma frente ampla antibozo. Precisamos conter o fascismo, o atraso, o obscurantismo. Até quando vamos perder tempo explicando a gravidade da situação? Não tem mimimi: quem não entrar nessa frente, é fascista, sim.

Finalizando o pau no Bozo (porque ele merece!), recomendo a leitura da coluna do jornalista Sergio Augusto no Estadão de sábado, 27 de abril, sob o título Baixo Nível. Após execrar o pensamento rasteiro de toda a equipe governamental, o artigo termina afirmando que “A história porém nos ensina que a cultura é mais forte e resiliente que qualquer governo. Quem sobreviver verá”. Também revoltados com o crescimento do fascismo já vigente estão meus amigos artistas, o ator Antonio Ginco (recentemente em cartaz com a peça ‘Ribanceira’) e o poeta Oswhaldo Rosa (autor dos livros ‘A Bomba que Falta’ e ‘O Domador de Cometas’). Transcrevo o texto tirado do Facebook, em que Ginco agradece ao amigo Rosa (os dois, na foto abaixo) pela criação de um poema que traduz a sua/nossa indignação (e o publica na sequência). Leiam:

TEXTO DO GINCO >>> Dentre tantos outros escritos, Oswhaldo Rosa e nossos tantos corações. São muitos que sabem de nossa história e hoje, pergunto-me constante: por que esse silêncio de pátria? Por que esse fel venenoso de paralisia nacional? Por que tanta impunidade sobre as vozes que vem dos palanques e nos açoitam e nos entregam como animais ao abate e nada acontece? Que país este que se deixa enganar e nada faz? Fosse por bem menos – e ainda é – qualquer outra nação já haveria se levantado contra esse tipo de poder nazi-fascista… Onde escondemos nossa vergonha quando andamos nas ruas e nos encaramos? Precisamos muita coragem pra mostrar tanta fraqueza. Deus? Parece-me que deixou de morar em nós. Porque o inferno está posto e nem mesmo nenhum diabo aparece pra por fim em tanta ignomínia! Obrigado, amigo.

GRITOS NA MADRUGADA

(poema de Oswhaldo Rosa)

Acordei na madrugada, procurando por Deus.

Um gosto de fel subia

do coração ao céu da boca.

Não poderia chorar aquela lágrima ácida.

A quem clamar?

O aclamado avatar conclama assassinatos,

declama versículos em nome de genocídios

e decreta que os homens de bens defendam

a bala

o que acreditam seus.

Não. Não encontrei Deus em meus pedidos.

Tive que, sozinho, lutar contra os meus sentimentos

e conter meus impulsos (de humana compreensão, diria Drummond)

de sair às ruas e encarar o cavaleiro da morte,

mesmo que provocasse, em mim, eu mesmo,

o meu apocalipse particular.

Um assassino não pode ser considerado herói.

Um assassino pode nem cometer assassinato,

incitá-lo é o bastante;

considerá-lo seu avatar, é o bastante.

Há muitos dedos engatilhados por aqui; neste país.

Sim. Deus não está por aqui.

Nem adianta gritar “onde estás, que não respondes?”.

A barbárie está declarada

e meu sobrinho pode apontar um fuzil contra mim

e deflagrar oitenta e tantas cápsulas

para defender seu ídolo, seu herói, seu avatar.

Não sou seguidor, não sou boiada.

Creio: a palavra tem mais poder que a bala.

Creio: a canção é de melhor corte que a faca.

Creio: a arte é de mais fino fio que a espada.

Acordei com o cheiro de cicuta provocando os lábios.

Estilhacei a taça contra o espelho.

Eu mesmo afastei de mim o maldito cálice.

Continuarei com minhas ganas por Justiça

por Marielles, por Lumumbas, por Evaldos, por Zumbis,

por Guevaras, por Lorcas, por Lamarcas, por Herzogs,

por todos aqueles que, sobressaltados,

têm seus sonos suspensos e gritam na madrugada:

Susies, Micheles, Lias, Deises, Fátimas, Jairos, Arnaldos,

Tejus, Policastros, Leporaces, Ricardos, Gincos, Inácios,

Santanas, Manzollis, Paulinos, Andreatos, Boldrins,

Rogérios, Ébanos, Vanessas, Sidnéias, Sinevais…

e muitos outros

e muitos mais

iguais na quixotesca sina por um mundo de paz.

A ENTREVISTA DO LULA >>> Estranhei que a entrevista de Lula à Folha não tenha repercutido na Globo. O que houve jornalista, Bonner? O que houve, jornalista Ali Kamel? Será que não é um assunto interessante a entrevista do maior símbolo da esquerda nacional, ‘o cara’ (como disse o Obama), líder incontestável das oposições, preso por ‘suposição’ do juiz Moro, que o tirou da disputa à presidência (quando era o franco favorito) e depois Moro ainda assumiu o cargo de ministro da Justiça no governo fascista que ajudou a eleger. Leio no blog Telepadi, de Cristina Padiglione: “jornalistas da Globo comentaram que uma recomendação chegou sem justificativas. Aos profissionais, apenas foi enfatizado, de forma verbal, que o assunto não deveria constar dos noticiários e que a emissora não tem interesse em pedir, ela própria, uma entrevista com Lula”.

A entrevista que não repercutiu na Globo e saiu escondidinha em muitos jornais, foi destaque no New York Times, Washington Post, Le Monde, Le Figaro e Clarin, entre outros grandes jornais do mundo. No jornal O Globo, nem os vários colunistas a mencionaram. A mídia diz que ‘informa’, de forma isenta, né? Pergunto, então: será que essa entrevista de Lula realmente existiu? E, uma outra questão que muito me intriga: o homem terá mesmo pisado na Lua? Sei lá… Creio que, a depender da Globo, jamais saberemos (risos). Mas aqui, neste blog, você fica sabendo, sim. No vídeo acima, a íntegra da entrevista. Porque, queiram ou não, é um baita assunto jornalístico.

HOMENAGEANDO

A QUEM MERECE

LEMBRANDO DE BEL >>> “Trogloditas, traficantes, neonazistas, farsantes: barbárie, devastação. O rinoceronte é mais decente do que essa gente demente do Ocidente tão cristão“. Dia 30 de abril fez dois anos da morte do grande cantor e compositor Belchior. Pouco mais de um ano antes dele morrer, o escritor e humorista cearense Ricardo Kelmer (do Sarau Bordel Poesia) criou o projeto ‘Belchior Sete Zero’, para celebrar os 70 anos do bardo. Numa página do facebook, reuniu diversas homenagens a ele e, depois, lançou o livro ‘Para Belchior com Amor’, com textos literários de catorze autores cearenses inspirados em suas canções. Também promoveu debates, shows e apresentações de teatro em bares, faculdades e espaços culturais (em Fortaleza, Sobral, São Paulo e Rio de Janeiro). Nesta semana, publicou um belo texto lembrando de Bel (leia aqui) e ainda sugeriu um outro de seu amigo Nirton Venancio. Belchior vive em nós. Viva Bel!

SAUDANDO BETH >>> Não poderia deixar de dizer algumas palavras sobre a grande Beth Carvalho. Sua postura íntegra, sua atividade política de esquerda, sua luta por democracia, inclusão e contra as desigualdades sociais, seu compromisso com o samba e a arte popular: toda a sua verdade artística sempre saltou límpida e cristalina de sua voz, para compor sua história e sua música. E ela me trouxe Cartola e Nelson Cavaquinho. Ela iluminou muitos momentos da minha vida. Ainda ilumina. Obrigado, Beth.

LANÇAMENTOS E CAMPANHAS

… … …

CAMPANHA PRO LUIS MENDES >>> Tenho acompanhado os ótimos textos do escritor Luis Mendes através de sua página no Facebook. Recentemente, o convidei e ele participou do Sarau da Maria, onde dois de seus contos foram lidos e muito aplaudidos. Luis escreve contos e crônicas urbanas que mesclam ficção e realidade. Seus personagens são moradores das periferias de SP, mulheres, andarilhos, jovens e figuras mitológicas das culturas africana e europeia. Ele promove encontros e diálogos entre eles, nos fazendo refletir sobre as questões políticas, sociais e ideológicas do nosso País. Luis mora na ZL e, além de escritor é orientador sócioeducativo em um centro de acolhida para homens acima de dezoito anos, em situação de rua. Amigos e admiradores criaram uma vaquinha virtual para financiar seu primeiro livro ‘Conversa de Encruzilhada e Outros Contos’. A campanha vai até 20 de junho. Acesse, saiba mais e colabore porque o cara merece.

LIVRO DO CLEYTON MENDES >>> Um intercâmbio cultural em Moçambique resultou na criação de um diário de bordo relatando de forma poética as experiências vividas por lá: suas apresentações, performances poéticas, oficinas e seus encontros com os artistas da cena local. Ao fim da viagem, Cleyton foi convidado a voltar e participar de um festival de artes. Para custear essa viagem e o livro ‘África é Logo Aqui’, onde ele conta toda essa experiência, foi criada uma campanha na net. Acesse, informe-se e colabore. Cleyton é participante ativo de saraus e slams da cidade.

ASTRONAUTA (clique aqui para ouvir) >>> Já está disponível em todas as plataformas digitais “Nas Esquinas do Coração”, quarto álbum do cantor e compositor pernambucano Ortinho (parceiro de Chico Science, Arnaldo Antunes, Marcelo Jeneci e Zeca Baleiro, entre outros craques). Do disco, já postei aqui as músicas ‘Astronauta‘ e ‘Um Samba‘. O álbum conta com participações de Otto (“Na Fé”) e Junio Barreto (“Com Uma Dor”), entre outros artistas. No dia 9 de maio, Ortinho faz show de lançamento no Sesc Pompeia (na semana que vem dou detalhes). Ouça o cd aqui, na deezer e na spotify.

SINGLE DO ADOLAR MARIN >>> O cantor e compositor Adolar Marin está preparando o álbum ‘Outros Caminhos‘ em parceria com o poeta e produtor musical Flávvio Alves. ‘Espelho‘, o primeiro single, já está disponível nas plataformas digitais (Spotify, Deezer, iTunes). Da gravação participaram Adolar Marin (voz e violão), Estevan Sinkovitz (guitarra), Ricardo Prado (contrabaixo, teclados e samples) e Gustavo Souza (bateria).

ATÉ 20 DE MAIO … HÉLOA – Campanha de Financiamento ... Opará é o nome do segundo álbum da cantora Héloa. A produção é de Zé Nigro e o disco tem participação de Seu Mateus Aleluia, Fabiana Cozza, Mestrinho, Tribo Kariri-Xocó e o grupo Mulheres Livres. Acesse aqui para contribuir e saber mais sobre as recompensas

GRUPO RUMO – Universo … Selo Sesc lança disco de inéditas com Ná Ozzetti, Paulo e Luiz Tatit, Hélio Ziskind e os compositores e cantores da incrível banda que integrou a chamada Vanguarda Paulista dos anos 80 (com Itamar, Arrigo & Cia). No vídeo, o disco inteiro. Ouça!

THOMÁS MEIRA – “INFLAMADO DE INFLAÇÃO” >>> Em videoclipe dirigido por Carlos Franco, o cantor e compositor Thomás Meira fala sobre o caos político e a incerteza do futuro do Brasil. A música tem produção de Felipe Câmara e conta com Bianca Godói (bateria), Thaizinho Costa (baixo), Thaiana Halfed (pandeiro) e Gabriel Bortolatto (guitarra). Clique aqui

SHOW-TRIBUTO A ZÉ RODRIX >>> Espetáculo relembra a obra do compositor, arranjador, publicitário e escritor Zé Rodrix, falecido há dez anos. Participam do show os artistas Sonekka, Álvaro Cueva, Márcio Policastro, Tarumã, Nancy Galvão, Juca Novaes (Trovadores Urbanos) e Celso Viáfora. O evento acontece no dia 22 de maio, no Teatro Olido, à avenida São João, 473. Está na rede uma campanha de financiamento para diminuir os custos do show, bancado pelos artistas. Entre lá e colabore.

TEJU FRANCO – ‘LULA LIVRE’ >>> O cantor e compositor Teju Franco, ligado ao Clube Caiubi de Compositores, compôs um maravilhoso samba onde pede liberdade para o ex-presidente e canta a esperança de um País melhor, ao estilo de ‘O Bêbado e a Equilibrista’, de Bosco e Blanc (que é citada no arranjo, assim como o Hino Nacional). A direção do clipe é de Edgar Bueno e um timaço de artistas participou da gravação (veja nos créditos).

BANDA DA PORTARIA – “Preciso de Mais Tempo Para Amar” – Veja aqui o videoclipe da Banda da Portaria, formada por Vitor Miranda (poemas), João Mantovani (violão), Telo Ferreira (percussão), Daniel Nakamura (guitarra) e Daniel Doc (baixo). Da gravação participaram as cantoras Dani Vieira e Thainá Borges. O clipe tem direção de César Augusto Spadella e atuações de Carol Melgaço e Diego Chilio.

ATÉ 9 DE JUNHO – LUCIANO COSSINA >>> Campanha visa custear o processo de gravação, mixagem e masterização de seu primeiro disco autoral. Cantor e compositor, Luciano tem parcerias com Celso Sim, Zé Leônidas e Grupo João de Barro. É também violonista do Bloco Carnavalesco “Tarado ni você”, que homenageia Caetano Veloso. Acesse, colabore e saiba mais aqui

A MOELA DA CARAUARI >>> Está rolando a edição comemorativa dos 20 anos do tradicional concurso gastronômico ‘Comida di Buteco’. Minha querida ‘prima’ Andrea me pediu um samba falando da participação de seu bar no evento. Fiz com prazer, pois o Carauari Bar e Mercearia é um parceiro fiel do Sarau da Maria e das várias turmas de artistas da Vila Maria, sempre abrindo suas portas para shows, saraus, carnaval e todo o tipo de festa e comemoração. Eu e o músico Marcio Butarello juntamos a tchurma e participamos da gravação de um videoclipe (com nossa música ao fundo). A competição vai até 12 de maio. Vai lá provar a moela!

SOCORRO LIRA – CANTOS à BEIRA-MAR … A cantora e compositora Socorro Lira lançou cd com onze composições sobre poemas da maranhense Maria Firmina dos Reis (já disponível nas principais plataformas digitais – veja aqui). Com arranjos e direção musical de Jorge Ribbas

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Faz mais de um ano que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Há um ano repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como Marielle não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem ameaçar Marcia Tiburi e Jean Wyllis. E podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

AGENDÃO

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA-FEIRA – 2 de maio – 16h … 76ª edição do sarau Poesia é da hora … Coletivo poético e ativista que organiza saraus mensais para (e com) pessoas em situação de rua em centros de acolhida. Na rua Mateo Bei, 1409, em São Mateus

QUINTA-FEIRA – 2 de maio – 17h … Exposição de Marcatti – Primeiras Páginas … “Marcatti escreve, desenha, imprime, encaderna e vende suas pérolas escatológicas quadrinísticas. Seu estilo inconfundível já estampou transgressões em revistas como Chiclete com Banana e Mad. Na 9a Arte Galeria, à rua Augusta, 1371 – loja 113

QUINTA-FEIRA – 2 de maio – 19h … SP_Urban x Maio Amarelo … Obras digitais iluminam SP durante o mês de maio. No Centro Cultural Fiesp, à av. Paulista 1313

QUINTA-FEIRA – 2 de maio – 19h … Ricardo Castellanos Trio apresenta seu jazz com suingue cubano na Quinta dos Infernos, à rua Coronel José Eusébio, 109

QUINTA-FEIRA – 2 de maio – 20h … Programa Nova MPB … No especial de um ano, programa traz a cantora e compositora Grazi Nervegna que canta as canções de seu cd “Anambé” (disponível no spotify). Ouça o programa pelo www.studiocultural.info

QUINTA-FEIRA – 2 de maio – 20h … La Petite Mort, peça da Cia Matheus Pamplona, ‘coloca morte, sexo e solidão para dançarem juntas’. No Dominatrix Augusta, à rua Fernando de Albuquerque, 298

QUINTA-FEIRA – 2 de maio – 20h30 … AI-5 – A peça … Reconstituição cênica da ata da reunião do Conselho de Segurança Nacional em 1968, em meio a ditadura militar no Brasil. No Redimunho, à rua Álvaro de Carvalho, 75

QUINTA-FEIRA – 2 de maio – 21h … Coco de Oyá no Estúdio Bixiga … Projeto mostra a diversidade cultural paulistana através de shows e oficinas do mercado musical. Nesta edição, com o trio feminino Coco de Oyá, formado por Rafaella Nepomuceno, Kelli Garcia e Sthe Araujo. Na abertura, show com Gibão Alaká. À rua Treze de Maio, 825

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 17h … Garage até o Caroço – com os djs Tellini e Lipa (Circo Circuito). No Fatiado, à av. Professor Alfonso Bovero, 382

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 17h … Ato em Defesa das Ciências Humanas. Na praça do Ciclista, esquina com Consolação

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 19h … Lançamento dos livros “Se / o que eu vi”, de André Caramuru Aubert, ‘Fundamentos de ventilação e apneia’, de Alberto Bresciani e ‘Outono azul a sul’, de Calí Boreaz. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 19h … Show ‘Sonhos Líquidos’, da banda Issoo, no Teatro dos Parlapatões, à praça Roosevelt

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 19h30 … Show do cantor e compositor Luiz Cláudio de Santos na Casa Fórum, à rua Primeiro de Maio, 57, em Santos

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 20h … Paulinho e Djota interpretam clássicos da mpb. No Eclipse, à rua Astorga, 621, perto da estação Guilhermina do metrô

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 20h … O rock de JC & Marcio no Loukus Bar, à rua Nilza, 81, na Vila Esperança

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 20h … Luísa Lacerda e Quarteto Geral – Show com músicas de Edu Lobo. No Centro da Música Carioca, à rua Conde de Bonfim, 824, no Rio de Janeiro

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 20h … Projeto Novo Rock Brasilis … Festa criada por Jairo Souza vem mostrar que existe muita vida além do mainstream. Nesta sexta edição, show com A Possível Banda, de Atibaia. Com feira de vinis da Charada Discos e discotecagem de Thais Oliveira Magalhães e Eduardo Osmedio. Na Toca do Rock – Tattoo Beer Rock Bar, à av. Sapopemba, 7660, no subsolo

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 20h30 … Vrborrgica – Edição 4 … Projeto encabeçado por Daniel Carrera expande a poesia de poetas convidados e suas obras com intervenções gestuais. Com o poeta Celso de Alencar e a SPIO Orquestra. No Madre Superiora, à rua Sete de Abril, 356, 4º andar

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 20h30 … Canções Velhas Para Embrulhar Peixes … Show de Peri Pane & Arruda acompanhados por Daniel Xingu e Ivan Gomes. Participação da cantora e compositora Maria Ó. No Bona, à rua Álvaro Anes, 43

SEXTA-FEIRA E SÁBADO – 3 e 4 de maio – 21h … Efeito Urtigão – texto e direção de Mario Bortolotto … Na peça, jornalista talentoso, cansado da mediocridade a que é submetido nas redações, resolve se isolar morando num sítio. Um amigo jornalista o procura para tentar entrevistá-lo. Com Mario Bortolotto e Walter Figueiredo. Ingressos a R$40 e R$20. No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 21h … Maciel Salú no Sesc 24 de Maio … Show em que o compositor, cantor e rabequeiro mostra as músicas do cd ‘Liberdade’. Participação de Siba. Na rua 24 de Maio, 109

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 21h … Aparelha Luzia recebe Manatiana … Música instrumental, autoral e dançante. Na rua Apa, 78

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 21h … Stereo Royale – Festa com os djs Ed, Morelli e PJ. No Porão da Cerveja, à rua Gal. Olímpio da Silveira, 39, em Santa Cecília

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 21h … Impro-On – Uma comédia improvisada. No Teatro Zero Hora, à rua Conselheiro Ramalho, 673

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 21h30 … Toca do Coelho no Bar Exquisito … Projeto do cantor e compositor Lê Coelho (com Verô Borges, Ivan Banho e Rodrigo Monteiro) tem o samba como protagonista, unindo compositores de diferentes gerações (Geraldo Filme, Douglas Germano, Vanzolini, Kiko Dinucci, Paulinho da Viola, Rodrigo Campos, Fundo de Quintal, Noel, Zeca Pagodinho e Chico Buarque). À rua Bela Cintra, 532

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 21h30 … Tonho Penhasco Trio (com Henrique Álves e Gustavo Souza). No Alvenaria, à rua Turiassu, 799

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 22h … Augusto Teixeira & Grupo apresentam as canções do cd Estação felicidade. No Instituto Brincante, à rua Purpurina, 412

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 22h … O pianista Luis Felipe Gama e a cantora Ana Luiza convidam Cida Moreira. Espetáculo de música e teatro e recital de poemas. Na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 20h e 22h30 … Toninho Horta comemora 50 anos de carreira apresentando novo trabalho. Em duas sessões, no Blue Note, à av. Paulista, 2073

SEXTA-FEIRA – 3 de maio – 23h … Samba da Gruta comemora dois anos e convida o cantor e compositor Toinho Melodia. Na rua Major Quedinho, 112

SÁBADO – 4 de maio – 19h … Paulo Miranda – do Choro à Tropicália … Show instrumental em que o músico toca e conta histórias das canções acompanhado pela percussionista Beatriz Carvalho. Na Livraria Nobel, de Guarulhos, na av. Salgado Filho, 1453. Igressos a R$20

DOMINGO – 5 de maio – das 11h às 20h … Desvairada … Terceira edição da feira organizada por Emily Hozokawa, Fabiano Calixto, Natália Agra e Tiago Marchesano divulga poetas e editoras independentes. Na Biblioteca Mário de Andrade, à rua da Consolação, 94

DOMINGO – 5 de maio – 15h … Banana Pop Festival – Edição 26 … Jardim Psicodélico traz as bandas Projeto Sindicato, CiriloAmém e Nícolas Não Tem Banda. No Ceu Formosa, à rua Sargento Claudiner Evaristo Dias, 10

DOMINGO – 5 de maio – 17h … A Letra e a Voz … Paulo Nunes e Victor Mendes fazem show de poesia falada e cantada, dentro do Projeto Dandô. Participação de Chico Saraiva e Karine Telles. Na Unibes Cultural, ao lado da estação Sumaré do metrô

DOMINGO – 5 de maio – 18h … Santo Veneno … Banda de rock e blues da ZL faz show e apresenta o clipe da música “O Que Tenho Procurado”. No Estúdio Toca do Disco, à rua Grecco, 629

DOMINGO – 5 de maio – 19h30 … Branca Lescher Concerto … Cantora brasileira apresenta canções do seu cd em Lisboa. Na Casa Raphael Baldaya, à rua dos Poiais de São Bento, 27

SEGUNDA-FEIRA – 6 de maio – 18h … Debate – As deputadas Luciana Genro, Monica Seixas e Sâmia Bomfim fazem um balanço dos primeiros meses do governo Bolsonaro. Lançamento da nova edição da Revista Movimento. No Auditório de História da FFLCH – USP

SEGUNDA-FEIRA – 6 de maio – 18h … Sarau Lab_arte. Com música, dança e poesia. Na Avenida da Universidade, 308, Butantã

SEGUNDA-FEIRA – 6 de maio – 19h … 37º Encontro do Fórum do Reggae … Coletivo defende políticas públicas e fortalecimento da cultura reggae, sua ancestralidade e resistência. No Centro Cultural Olido, à avenida São João, 473

SEGUNDA-FEIRA – 6 de maio – 19h … Bancada Ativista Abre o Jogo … Coletivo de deputados eleitos para defender causas alternativas prestam contas do que já foi feito. No Plenário Teotônio Vilela da Alesp, na avenida Pedro Alvares Cabral

SEGUNDA-FEIRA – 6 de maio – 19h … Teatro na Mário: Deus Deve Estar Distraído … Na Biblioteca Mário de Andrade. A partir de contos de Caio Fernando Abreu, a peça trata da temática da solidão, da sexualidade, da incomunicabilidade e da falta de fé no humano. Direção de Nelson Baskerville, com Maíra De Grandi. Também nos dias 13, 20 e 27 de maio

TERÇA-FEIRA – 7 de maio – 23h … Terça Open: Abacaxepa no Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 830. Entrada franca. Banda é formada por Bruna Alimonda (vocal), Carol Cavesso (vocal), Rodrigo Mancusi (vocal), Fernando Sheila (baixo), Juliano Veríssimo (bateria), Ivan Santarém (guitarra) e Vinícius Furquim (teclado e vocal)

TERÇA-FEIRA – 7 de maio – 16h30 … Show – Grupo Café Mestiço, formado pelos músicos Michi Ruzitschka (violão 7 cordas), Ricardo Araújo (guitarra portuguesa) e Roberto Angerosa (percussão) faz turnê de lançamento do disco. Na Emesp Tom Jobim, no Largo General Osório, 147

TERÇA-FEIRA – 7 de maio – 19h30 … Samba Du7ete presta homenagem à grande Beth Carvalho. No Pessoal do Faroeste, à rua do Triunfo, 301/305

TERÇA-FEIRA – 7 de maio – 19h30 … Senhoras Obscenas – na Patuscada … Adriana Caló e Graziela Brum lançam terceira antologia do coletivo de mulheres poetas. Microfone aberto para as escritoras do projeto e leitura de textos de Hilda Hilst. Na rua Luís Murat, 40, em Pinheiros

TERÇA-FEIRA – 7 de maio – 21h … Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, faz show intimista (voz e violão) com convidados. No Teatro Morumbi Shopping, à av. Roque Petroni Junior, 1089. Também nos dias 14, 21 e 28 de maio

TERÇA-FEIRA – 7 de maio – 21h … François Muleka mostra suas canções no show ‘Couragem’, acompanhado por Gui Augusto (percussão), Marissol Mwaba (voz e violão) e Nathan Souza (acordeom). Participação de Filó Machado. No Sesc Avenida Paulista (número 119)

QUARTA-FEIRA – 8 de maio – 11h … Ato em Defesa das Universidades e Institutos de Pesquisa … Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Instituições Públicas de Ensino, Pesquisa e Extensão. Coordenação da Deputada Beth Sahão. No Auditório Paulo Kobayashi, da Alesp

QUARTA-FEIRA – 8 de maio – 19h … 7º Sarau Itinerante – Reggae do Trabalhador … Sarau da Vergueiro especial, com convidados e palco aberto. Organizado pelos artistas Vieira Pato, Carlos Buono e Júbilo Jacobino, entre outros. No Centro Cultural Olido, à avenida São João, 473

QUARTA-FEIRA – 8 de maio – 20h … Prot{agô}nistas – O Movimento Negro no Picadeiro. Direção de Ricardo Rodrigues. No Theatro Municipal de São Paulo

QUARTA-FEIRA – 8 de maio – 20h … I Sarau do Século … Participarão de 8 mcs com premiação pro vencedor e valendo vaga na finalíssima. Convidados: Daniel GTR e Nathielly Janute (poesia), Sabrina Meireles e Verbo em peso (música) e Luciana Cavalcante (dança). Na Praça Valdemar Bassi

QUARTA-FEIRA – 8 de maio – 20h … Banda Clarimbó toca carimbó na Toca da Capivara, à rua Major Diogo, 865/863

QUARTA-FEIRA – 8 de maio – 21h … O Segundo Sexo – Sesc 24 de Maio … Vanessa Bumagny apresenta suas canções e trechos do livro ‘O Segundo Sexo’, de Simone de Beauvoir. No repertório, novidades como ‘Quem ama sofre’, com letra de Luiz Tatit. Participação de Rafael Castro. No Sesc 24 de Maio

QUARTA-FEIRA – 8 de maio – 21h … Carol Panesi e Grupo … Violinista apresenta repertório autoral e clássicos de Edu Lobo acompanhada pór Guegué Medeiros (bateria), Jackson Silva (contrabaixo) e Fábio Leal (guitarra). No JazzB, à rua General Jardim, 43

QUARTA-FEIRA – 8 de maiol – 21h … Trabalho … Peça aborda relações trabalhistas sob o mote “eu quero aproveitar o meu tempo de forma que eu me humanize”. Textos de Bruna Pligher, Carla Kinzo, Lucas Mayor e Marcos Gomes. No Cemitério de Automóveis (clique no cartaz)

ATÉ 5 DE MAIO – das 9h às 21h … Flipoços 2019 – 14a. Feira do Livro de Poços de Caldas. Com diversas mesas temáticas e lançamentos, o festival abre espaço para autores nacionais como o autor e filósofo Mário Sérgio Cortella, Zeca Camargo, Vera Magalhães, Mary Del Priori, Xico Sá, além de autores independentes. No Espaço Cultural da Urca. Informações sobre a programação na página do evento e no site oficial

ATÉ 11 DE MAIO … Tshimbondation (Integração) – Exposição individual do artista congolês Shambuyi Wetu. No Coletivo Digital, à rua Luiz Murat, 298

ATÉ 22 DE MAIO … Exposição Palhaços Brasileiros … Artista plástico e escultor João Goudinho expõe 14 esculturas de expoentes das artes circenses no Brasil, como: Arrelia, Carequinha, Picolino, Pimentinha e outros. No Centro de Memória do Circo, à av. São João, 473, no térreo. De segunda a sexta, das 10h às 20h (sábados e domingos, das 13h às 20h)

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem um post novo

