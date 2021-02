Tem o CarnaViola (com Chico Lobo), os loko do Bloco da Maria (no desfile online) e o folião Arnaldo Afonso no sarau Bodega do Brasil (sábado), no Cultura Alternativa (terça) e nas Lives Caetanas (em breve)

… AS 4 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, informa aos interessados que tem quatro espetáculos prontinhos da Silva para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube – contatos por inbox). São eles:

LINKS LEGAIS

Quem acompanha de perto este blog sabe que, além desta postagem semanal, acontecem divulgações diárias da programação cultural alternativa em minha página no Facebook (e às vezes no Instagram também). Livros, vídeos e lives de artistas que não cessam de produzir, mesmo sob pandemia, desemprego e (des)governo fascista. Nesta semana, postei 12 links de livros (lista que aqui replico) e 12 de vídeos. Na semana que vem, prometo repetir a dose, com mais discos, livros & etc. Os artistas merecem!

1 – Zé de Riba >>> A História de Biliu e Mademoiselle Mort

2 – Chris Herrmann >>> Entre Amoras e Amores

3 – J. Cordeirovich >>> Memórias do Agora Mesmo

4 – Sandra Abrano >>> Vestígios: Mortes Nem Um Pouco Naturais

5 – Bráulio Tavares >>> Dois livros: A Espinha Dorsal da Memória e Mundo Fantasmo

6 – Carlos André >>> Mínima Lâmina

7 – Vanessa Alves >>> Peguei meu coração e comi

8 – Márcia Barbieri >>> Trilogia do Corpo: A Puta, O Enterro do Lobo Branco e A Casa das Aranhas

9 – Eduardo Ferrari >>> Dois livros: Elétrico e Distraído

10 – Carlos Mattos >>> O Diário do Gato Tom

11 – Tuca Vieira >>> Atlas Fotográfico

12 – Eugênio Ramos Gianetti >>> Zoobreviver

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana produziu uma série de vídeos divertidos abordando nossa rotina na quarentena. Ela escreveu e interpreta Kiki, personagem que faz rir desnudando seus preconceitos, dúvidas e sua pouca informação sem deixar de comentar, a seu modo confuso, as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

>>> MAIS JANAINA >>> A atriz foi premiada recentemente por sua brilhante montagem ‘Juliana, do rancor‘, baseada na personagem de ‘O Primo Basílio’, livro de Eça de Queiros

… BRANCO OU TINTO >>> Trio de rock é formado por Jimi Moraes (vocal e guitarra), Brunno Negrão (bateria) e Welton Chigeta (baixo). Em 2013, após se apresentar nas principais casas de música independente de SP, e em festivais como Virada Cultural e Virada Inclusiva, a banda lançou ’50 Segundos’, seu primeiro disco. Agora, surge com ‘Passageiro Aprendiz’, álbum com oito músicas (a faixa-título tem videoclipe assinado por Igor Almeida). Se inscreva na página da banda no YouTube … ROBERTA CARVALHO >>> Idealizadora do Festival Amazônia Mapping, que une arte e tecnologia em espaços públicos no norte do país, a artista criou ‘Symbiosis‘, trabalho em que projeta rostos em espaços públicos e nas árvores da Floresta Amazônica, mesclando intervenção urbana, fotografia, vídeo digital e instalação. Segundo ela, o projeto propõe agregar ‘imagem e natureza, sendo a natureza hospedeira da arte, criando com ela um novo ser, um uno. E desta relação uma coisa outra é gerada: escultura de luz, uma árvore observadora’ … MAUTNER NA CULT >>> Sempre um aprendizado ouvir e ler o multiartista Jorge Mautner. Na entrevista ao site da revista ele pede “Reforma Agrária e educação grátis para todo o povo brasileiro, do jardim de infância até a universidade” e diz que devemos “ler bastantes livros, se aprofundar na cultura indígena e nos escravos, que fizeram o Brasil” e que o país só vai resolver os seus problemas quando decretar a segunda abolição “que é reforma agrária e estudo do jardim de infância até a universidade, grátis” … POESIA PRIMATA >>> Revista eletrônica destaca poemas de Ademir Demarchi, autor de ‘Os mortos na sala de jantar’, ‘Pirão de sereia’, ‘Gambiarra, uma pinguela para o futuro do pretérito’, ‘In Fuck We Trust’, ‘Louvores gozosos’, ‘Cemitério da Filosofia’ e dos livros de ensaios ‘Espantalhos’ e ‘Contrapoéticas’

… … … AGENDÃO … … … POETAS PELA DEMOCRACIA >>> O poeta Elcio Fonseca, criador e organizador do projeto, define: “é um coletivo dos mais expressivos talentos da rede, numa rede de proteção à democracia”. Todos os dias, ao meio-dia, um poeta apresenta um poema com temática política, na perspectiva de que ‘não podemos nos calar diante do retrocesso por que passa o país. Inscreva-se e confira tudo na página deles no Instagram …

‘MILÁGRIMAS’ EM QUADRINHOS >>> A ilustradora e cartunista Luli Penna adaptou para a linguagem dos quadrinhos o poema escrito por Alice Ruiz e transformado em música por Itamar Assumpção em 1990 (canção também gravada por Zélia Duncan, Ná Ozzetti, Anelis Assumpção e Alzira Espíndola). Vejam que lindo esse trabalho (feito para a editora Caixote) e leiam trechos da ótima entrevista que ela concedeu ao Ramon Vitral, do blog Vitralizado.

MAIS LULI >>> Em seu primeiro livro de quadrinhos, ‘Sem Dó‘, pela Editora Todavia (veja aqui), a ilustradora usa a São Paulo dos anos 1920 para criar uma bela e trágica história de amor … PAULA AUTRAN – lives diárias – 11h … A jornalista e escritora Paula Autran, em seu perfil no Simplificando a escrita com Paula Autran’, em seu canal no YouTube A jornalista e escritora Paula Autran, em seu perfil no Instagram , realiza entrevistas diárias com artistas, pensadores e produtores culturais. Veja também a série ‘’, em seu … DANIEL ALEXANDRINO >>> Batalhador do teatro, da poesia e um dos fundadores do ‘Sarau do Grajaú’, o produtor cultural Daniel Alexandrino foi acometido por um glaucoma e não está nada bem da visão. Amigos das artes criaram uma Vaquinha Virtual no Abacashi para ajudar o artista. Saiba mais e colabore Batalhador do teatro, da poesia e um dos fundadores do ‘Sarau do Grajaú’, o produtor cultural Daniel Alexandrino foi acometido por um glaucoma e não está nada bem da visão. Amigos das artes criaram uma Vaquinha Virtual no Abacashi para ajudar o artista. … SONET ILUSTRA >>> Foi lançado o terceiro título dos sete que serão publicados até 2022 (já estão disponíveis SonetATO e SonetIMAGEM). Projeto se dedica ao resgate cultural dos sonetos na literatura brasileira. O livro tem 50 poemas de Eduardo Maciel e ilustrações de Robson Sark … ÀS QUARTAS – 17h30 … Canções Incontidas é a live do cantor e compositor Kleber Albuquerque. Transmissão pelo Face e Instagram do artista … FESTIVAL DE CINEMA >>> De 15 de janeiro até 14 de fevereiro estão abertas as inscrições para o ‘1º Na Quebrada Festival de Cinema‘. Serão três mostras competitivas nas categorias Manas, Monas e Manos, com curtas-metragens que mostrem as diferentes realidades de jovens, mulheres e LGBTQI+ moradores da periferia ou de ocupações no centro de São Paulo. Os filmes inscritos devem ter duração máxima de 25 minutos e terem sido finalizados após janeiro de 2017, em qualquer formato, gênero e classificação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site estão abertas as inscrições para o ‘‘. Serão três mostras competitivas nas categorias Manas, Monas e Manos, com curtas-metragens que mostrem as diferentes realidades de jovens, mulheres e LGBTQI+ moradores da periferia ou de ocupações no centro de São Paulo. Os filmes inscritos devem ter duração máxima de 25 minutos e terem sido finalizados após janeiro de 2017, em qualquer formato, gênero e classificação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas … ÀS TERÇAS – 21h … Sarau Elétrico. Leituras de textos por Luís Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, com um convidado escritor e outro músico. Pelo www.rádioeletrica.com ou na página de Katia no YouTube … LICOR DE NAUFRÁGIO >>> Músico Sergio Mello lança álbum duplo musicando cerca de 30 poemas de Marcelo Montenegro. Os dois discos se chamam ‘Manobrista de Canções‘ (já disponível) e ‘Quitutes de Crânio’ (que sai na semana que vem). O artista participou, com a faixa ‘Garotos de Rua’, da antológica série ‘MPB Independente’, discos lançados pelo Pasquim no começo dos anos 1980 … CASILÊOCA >>> Às terças, às 20h, CasArte Marginal. O casal de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes promove encontros semanais com figuras atuantes no circuito cultural alternativo. Ao vivo pelo Facebook da rádio @CasIleOca (emissora e espaço cultural administrados por Liberto Solano Trindade). Toda a programação tem reprises às sextas, às 13h, e aos domingos, às 17h …

INSTITUTO ESTAÇÃO DAS LETRAS >>> Teve início a programação de Cursos de Verão do IEL, online e ao vivo, pelo Zoom, com oficina de escrita (Valesca de Assis), sobre gêneros literários (Suzana Vargas), crônicas (Arthur Dapieve), composição musical (Pedro Luís), conto (Bráulio Tavares) e estilos de escrita (Ruy Castro), entre outros. Saiba mais e reserve sua vaga … ZOOBREVIVER >>> Leiam a ótima matéria de Mauricio Duarte com o poeta Eugênio Ramos Gianetti, que após 20 anos morando pelas ruas, vive num abrigo para idosos, no centro de São Paulo. Seu primeiro livro, ‘Zoobreviver‘, foi publicado em 2018, pela Patuá (que reverteu todos os lucros para o escritor). Um segundo volume está previsto para sair ainda no primeiro semestre deste ano. O título será ‘Atoleiro (Tempos de Rua) – Poemas & Anomalias‘. Com relata o texto, ‘falta de higiene, alimentação precária e exposição constante à violência e às intempéries passaram a fazer parte de seu cotidiano’. Marcelo Labes, Prêmio São Paulo de Literatura, afirma: ‘leiam Eugenio, não por ele ser morador de rua, mas, apesar disso’ … GRUPO MACAIA SHOW >>> ‘Violas, Encantos e Pontos‘ é o vídeo completo da apresentação do grupo liderado pelo cantor, compositor e produtor cultural Marcio Balthazar, o ZeMarcio Kaipira Urbano, organizador entre outros eventos, do Sarau das Águas … POCKET POE >>> A atriz Rosa Freitas foi merecidamente contemplada no edital Respirarte, da Funarte, por sua brilhante performance interpretando uma colagem de 5 minutos com fragmentos de contos de Edgar Allan Poe (veja o vídeo – realização da Fundação Nacional de Artes, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo, projeto contemplado pelo Prêmio Funarte ‘Respirarte’). Rosa Freitas, também cantora, é parceira de Arnaldo Afonso (este blogueiro) nas lives musicais ‘Cartola‘ e ‘Dona Margarida‘ (mais abaixo, leia matéria com a sinopse desses dois espetáculos). Saiba mais sobre ela e inscreva-se em seu canal no YouTube … UMA LOUÇA QUEBRADA E NENHUMA ROUPA LAVADA – Apresentação do vídeo da peça da Meraki Cia Teatral na página da Casa de Cultura Vila Guilherme, o Casarão, no YouTube. O texto é baseado em pesquisas e depoimentos de mulheres que sofreram algum tipo de violência de gênero. No elenco, Cleo Moraes e Rosa Freitas (direção de Eduardo Osório). Após a transmissão, rolou um bate-papo com as atrizes (veja o vídeo) … COSTA SENNA >>> Passeie por todas as quebradas da cidade ouvindo Viagem por São Paulo, canção do cordelista, cantor e compositor Costa Senna, um dos organizadores do Sarau Bodega do Brasil, entre outros eventos e coletivos de que participa

ATLAS LÍRICO DA AMÉRICA HISPÂNICA >>> Demetrios Galvão e Floriano Martins estão à frente do projeto da Revista Acrobata (com apoio da Agulha Revista de Cultura) que reúne textos de 57 poetas de distintas gerações dos 19 países hispano-americanos. A cada mês, novos poetas serão incluídos na lista. Visite o site e saiba mais >>> MAIS REVISTA ACROBATA >>> Editada por Demetrios Galvão e Aristides Oliveira, com apoio dos colaboradores Floriano Martins (editor de outra revista de cultura, a Agulha), Dante Galvão, Monyse Damasceno, Anna Apolinário e Paola Marugan, entre outros, a revista oferece poemas, artigos, contos e entrevistas com cineastas, escritores e músicos >>> TORQUATO NETO >>> No início de 2021, estreará no canal Curta! o documentário ‘Torquato Imagem da Incompletude‘, dirigido por Guga Carvalho e Danilo Carvalho, e feito no Piauí com uma nova geração de artistas e pesquisadores que renovam a cena local. A equipe da revista Acrobata assistiu ao filme e entrevistou Guga, que contou detalhes dos bastidores da produção e falou sobre sua relação com a obra de Torquato (veja aqui). Segundo ele, o filme (que tem depoimentos de Cacá Diegues, Tadeu Jungle, Carlos Vergara, Anna Bella Geiger e Nevile D’Almeida, entre muitos artistas), ‘busca testemunhar novos sentidos que a obra do Torquato pode ganhar, sem precisar, necessariamente, de fatos inéditos. Talvez seja um filme para reavaliar o que já se conhece’

… WALMIR PINTO >>> ‘Tá Faltando Poesia‘ é a coletânea de interpretações feitas por Walmir Pinto durante os meses da quarentena, unindo sua história com o teatro à experiência acumulada no audiovisual (8 novelas e 4 filmes), além do gosto inerente por poesia. “Gostaria de ver mais artistas fazendo isso e se juntando a mim e ao canal”, diz ele, se dispondo a conversas inbox … MÁQUINA DE CONTOS >>> Já divulguei aqui que a ‘Máquina de Contos‘ oferece mensalmente um texto na forma de e-book aos clientes de empresas de telefonia (como a Algar e a Claro). Agora a plataforma anuncia o ‘1º Prêmio Literário Máquina de Contos‘, visando selecionar três contos de autores inéditos que terão seus textos publicados e receberão premiação em dinheiro no valor de R$2.000. As inscrições vão de 15 de janeiro a 10 de abril. Saiba mais no site … ‘DIÁLOGOS POÉTICOS’ >>> Mais uma iniciativa do poeta e produtor cultural Rubens Jardim: ele tem postado em sua página no Facebook um projeto, com belo acabamento gráfico, em que revela suas influências e processo de criação. Já estão concluídas páginas com Mario de Andrade, Ezra Pound, Carlos Drummond de Andrade, Maiacovski, Serguei Iessenin, Rita Alves, Márcia Maranhão De Conti e Lilian Maial … MAFALDA, O FILME >>> Lançado em 1982, com áudio original em espanhol e legendas em português, o filme traça um perfil dos personagens da turma da Mafalda (a antenada menina que vive preocupada com o futuro da humanidade e a paz mundial), personagem da hq do argentino Joaquín Salvador Lavado, o Quino, falecido recentemente

RICARDO KELMER >>> O escritor e multiartista cearense lançou ‘Viajando na Maionese Astral‘ (saiba mais aqui): ‘em suas exóticas memórias, um escritor reflete sobre a relação com o feminino, o xamanismo, a filosofia taoista, a psicologia junguiana e a militância antifascista’. No rkelmer@gmail.com, as recompensas e promoções de seus outros livros …

RITMOMELODIA >>> Antonio Carlos da Fonseca Barbosa é o criador e editor responsável pela revista digital RitmoMelodia (acesse), que existe desde 2001. Jornalista, músico e poeta, Antonio Carlos propaga a diversidade musical brasileira através de entrevistas e artigos (após lançar um livro de poesia em 1998, seus textos ganharam melodias e gravações de diversos músicos, originando a trilogia ‘Reggaebelde’). Nesses 19 anos a revista já entrevistou e mantém disponível no site depoimentos de mais de 650 artistas e produtores culturais, num impressionante e imprescindível painel da arte nacional. Entre eles estão Edvaldo Santana, Élio Camalle, Kleber Albuquerque, Conrado Pera, Sabah Moraes, Bocato, Zé Geraldo, Nô Stopa, André Abujamra, Socorro Lira, Hélio Braz, Jean Garfunkel, Etel Frota, Jarbas Mariz, Nelson Sargento, Costa Senna, Geraldo Vandré, Paulinho da Viola e até Gilberto Gil. Saiba mais e participe da campanha para apoiar e manter esse importante trabalho é o criador e editor responsável pela revista digital RitmoMelodia (), que existe desde 2001. Jornalista, músico e poeta, Antonio Carlos propaga a diversidade musical brasileira através de entrevistas e artigos (após lançar um livro de poesia em 1998, seus textos ganharam melodias e gravações de diversos músicos, originando a trilogia ‘Reggaebelde’). Nesses 19 anos a revista já entrevistou e mantém disponível no site depoimentos de mais de 650 artistas e produtores culturais, num impressionante e imprescindível painel da arte nacional. Entre eles estão, Élio Camalle, Kleber Albuquerque, Conrado Pera, Sabah Moraes, Bocato, Zé Geraldo, Nô Stopa, André Abujamra, Socorro Lira, Hélio Braz, Jean Garfunkel, Etel Frota, Jarbas Mariz, Nelson Sargento, Costa Senna, Geraldo Vandré, Paulinho da Viola e até Gilberto Gil.para apoiar e manter esse importante trabalho

OS POEMAS DO VLADO LIMA >>> O poeta e agitador cultural Vlado Lima tem postado no Facebook alguns textos que farão parte de seu próximo livro, em elaboração (veja aqui). Ele já publicou ‘Sabe de Nada, Inocente!‘, ‘Como Suportar Jabs no Baço e Encarar Nocautes‘ e ‘Pop Para-Choque‘. Além de criar e apresentar o Sarau Sopa de Letrinhas, há mais de 18 anos. Vlado, também cantor e compositor (aqui sua nova canção, Penseneu), é um dos fundadores do famoso Clube Caiubi

… ‘FLECHA QUE CANTA’ >>> Cantora e compositora Raquel Martins acaba de lançar, em seu canal do Youtube, o videoclipe da canção ‘Flecha Que Canta‘, em que cantou, tocou, fez produção, edição e captação de imagem (com a colaboração de Selma Giorgio). Além do grande Marcos Suzano (ao pandeiro), participam os músicos Fernando Mumu (trombone), Almir Marques (contrabaixo) e Gilberto Martins (conga e agogô). Se inscreva em seu canal e conheça o trabalho autoral dessa grande artista … CAETANO SEM FIM >>> O escritor e letrista Carlos Rennó ministra curso online no site da Escrevedeira (dias 27 de janeiro, 3 e 10 de fevereiro, das 19h30 às 21h30). Em pauta, além da riqueza formal, estilística e temática nas letras do grande compositor-poeta, as equivalências entre palavras e notas musicais, em canções como ‘A Tua Presença’, ‘Oração ao Tempo’, ‘London London’ e ‘Sampa’, entre outras. Saiba mais e inscreva-se na www.escrevedeira.com.br/cursos-e-eventos … COLETIVO CONTEMPORÂNEOS >>> A partir de 2017, a artista plástica e curadora Lu Valença organizou e realizou exposições coletivas mensais em vários espaços culturais do Rio e Niterói. Esses encontros deram origem ao Coletivo Contemporâneos, grupo de mais 16 artistas que agora se reúne em lives e já prepara exposição física pós-pandemia para o final de 2021. Clique e siga o coletivo no site e no Instagram >>> NARRATIVAS INDIVIDUAIS >>> Projeto publica depoimentos de artistas, a cada 15 dias, na página principal do site da Contemporâneos Galeria de Arte. Nesta edição, com Afonso D’Avila … NA MINHA CASA >>> Série de entrevistas do músico Adolar Marin na net agora virou programa de rádio (na Radiola Livre). Toda terça-feira, às 19h30 (com reprises na quinta-feira, às 17h, e no sábado, às 10h). Depois, por volta das 19h45, tem o quadro Dica sem Jabá …

O CD #gozi >>> A partir da dupla Gozi, formada por Ozi e Gisele Garófalo, surgiu a banda, que, após três anos de batalha, acaba de disponibilizar seu cd denominado ‘#gozi‘ nas plataformas digitais. Confira a play-list e acesse aqui para ver as fotos, cifras e agradecimentos ou mandar mensagem inbox para adquir o cd físico. Confira o canal da Gozi no YouTube e ouça, entre outras, Ode ao álcool e Eu Quero Mais

MORTE E VIDA SEVERINA EM DESENHO ANIMADO >>> Saga de um retirante nordestino que, como tantos brasileiros, viaja do sertão ao litoral em busca de melhores condições de vida. A história de Severino, contada por meio de versos na obra-prima de João Cabral de Melo Neto, foi adaptada para os quadrinhos pelo cartunista Miguel Falcão e é retratada nesta animação 3D. Com duração de 52 minutos, o desenho animado, que mantém o texto original do livro, tem narração de Gero Camilo e trilha sonora de Lucas Santanna

A VOZ SUPREMA DO BLUES >>> Assisti e recomendo o filme (no original, ‘Ma Rainey’s Black Bottom‘), disponível na Netflix. Baseado em peça de teatro do dramaturgo August Wilson (Prêmio Pulitzer, em 1982), tem texto vigoroso e uma performance extraordinária de Viola Davis (além da ótima atuação do ator Chadwick Boseman, falecido recentemente)

ITAQUERA – HISTÓRIAS E MEMÓRIAS – Os movimentos sociais da zona leste e seus protagonistas. Série de dez entrevistas mediadas por Escobar Franelas, com ativistas da região. Acompanhe na página do evento, no Facebook (aqui os bate-papos com Leandro Martins, da escola de samba Leandro de Itaquera, e com o historiador Zé Carlos Batalhafam)

REVISTA RAMO >>> O poeta Escobar Franelas anunciou a nova edição da revista que destaca a produção poética de São Miguel Paulista, prestando tributo a Severino do Ramo, escritor da região (mensagens inbox). Além de matérias sobre a arte poética, assinadas por Punky, Daniel Carvalho e João Caetano do Nascimento, participam escritores como Arnaldo Afonso (eu mesmo!), Antonio Miotto, Sueli Kimura, Silvia Maria Ribeiro, Manogon, Janete Amaral, Daniel Carvalho, Éder Lima, Sabrina Lopes, Teresa Lopes, Andrio Candido, Edilson Borges (Lobinho) e Rafael Vieira, além de incluir e homenagear três poetas já falecidos: Rose Beltrão, Daniel Marques e João Maloca

O FILME DO EMICIDA >>> Finalmente assisti ao maravilhoso documentário ‘AmarElo – É tudo para ontem‘, do rapper Emicida (disponível na Netflix). Em três ou quatro momentos, as lágrimas me encheram os olhos, porque o racismo no Brasil é tão evidente, abominável e ridículo que me envergonha ao ponto de chorar copiosamente (só fascistas idiotas como Bolsonaro e a tchurma de debilóides que está no poder para negar ou fingir que aqui não existe racismo). E que bom constatar que um artista da nova geração de nossa música, como Emicida, já tenha tamanha consciência e capacidade para realizar esse tão necessário instrumento de alta qualidade estética e de contundente crítica social

MARCOS MUNRIMBAU >>> No show ‘Sentidos da Terra’, postado no canal do artista no YouTube (se inscreva) o cantor e compositor fez o lançamento do single ‘Acabem com isso‘. Munrimbau, que realizou antes da pandemia uma série de shows em homenagem às mulheres (Aquarela de Batons), também postou nas plataformas digitais ‘Quando você se aproxima’, música que originou um belo videoclipe. Ouçam e o sigam também no Spotify. Em novembro, mês da Consciência Negra, o artista lançou o single ‘Tocaia Lelê‘, música que relembra a história da personagem interpretada por Jéssica Barbosa no filme ‘Besouro‘

TATTOOS TO YOU >>> O multiartista Pedro Felício está incrementando com novos desenhos seu book de tatuagens. Visite sua página no Instagram e conheça seus trabalhos. Requisitado tatuador, o cara é mestre de bateria do bloco carnavalesco Ano Passado Eu Morri Mas Esse Ano Eu Não Morro, baixista da banda O Selo, ator (nas peças AI-5, Quanto Cu$ta, Kavernistas), agitador cultural e faz-tudo das coisas de palco (desde os tempos do coletivo Ivo 60), além de desenhista e roteirista de quadrinhos (uma de suas hqs na revista ‘O Contínuo‘ até virou filme)

O EP DO ANHANGABAHY >>> No final do ano a formada por Hévelin Gonçalves, Wady Issa Fernandes e Rui Condeixa Xavier apresentou seu novo álbum, o ep experimental ‘Doismilevinte‘, que não será lançado em nenhuma plataforma, mas será enviado individualmente aos interessados. Cadastre-se e receba as músicas por e-mail ou whatsapp, gratuitamente

ZÉ TERRA >>> Artista lançou o clipe ‘Menino Rei‘, do repertório do ep ‘Natal Caipira‘, também disponível nas plataformas digitais. Com o Duo Canta Viola (Laura Campanér e Zé Terra), o videoclipe tem direção de Rene de França. Zé Terra, músico da banda ‘Freud à Deriva‘, também apresenta o programa de entrevistas Viola de Papo, no YouTube, onde conversa com grandes violeiros e artistas da música sertaneja (confira aqui).

GIULIANO DEL SOLE >>> Artista ligado ao coletivo que promove atividades na VideoClube Charada, na ZL, músico acaba de lançar Topadas, sua canção em parceria com Jefferson Garrido. Participam, além de Giuliano (voz, violão e guitarra), Paulinho Lima (bateria), Bruno Rocha (baixo), Katia Aqkino (coro) e Sergio Basseti (teclado e produção)

LOJA DO MST >>> Inaugurada a loja de e-commerce com produtos orgânicos dos trabalhadores ligados ao MST (armazemdocampo.shop). Saiba mais

REVISTA GUETO >>> Quarto aniversário da publicação de literatura luso-brasileira (contos, crônicas, poemas, ensaios, resenhas) de periodicidade trimestral cujo selo editorial realiza, eventualmente, edições especiais temáticas, além de publicar e-books com download livre. No final do ano foi lançada a revista ‘Brasil: (im)possíveis diálogos‘, com 27 textos de ficção e de não ficção (de autores convidados da 7ª edição do Printemps Littéraire Brésilien) que evidenciam as inquietações diante de um mundo cada vez mais confrontado a derivas totalitárias e às intolerâncias. E-book para download gratuito

CLAUDICAÇÕES >>> Série de entrevistas realizadas pelo psicólogo e editor Cláudio Brites, em seu canal no YouTube, sobre saúde mental, artes e bem estar. As lives acontecem em dias e horários variados (acompanhe a divulgação no perfil do escritor no Facebook)

GINCO >>> Primeira edição da série ‘Coletivos Teatrais Paulistas’. Juliana Calligaris entrevista o poeta e ator Antonio Ginco, fundador da Cia Trilhas da Arte (em seu canal no YouTube, acompanhe a série Clownstico. Aqui o mais recente)

