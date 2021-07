Tem o 40° Sarau da Maria (quarentão, quem diria?), a décima edição da Revista da Quebrada, o programa Aldeia do Mundo e as estreias no rádio do Toca do Autor (na Brasil Atual) e do Propagassom (na Expedição Commúsica)

Quarentão com tesão de adolescente. A gente gosta é do presencial, mas chega chegando na live também: neste sábado, dia 31 de julho, a partir das 20h, acontece a quadragésima edição do Sarau da Maria, online, com transmissão pelo Facebook. As mina, Marici Silva, Deise Capelozza, Lalá Nascimento e Helen Torres, mais o tiozão quase simpático Arnaldo Afonso (este blogueiro véio que vos digita), são os atuais organizadores desse intrépido sarauzito chiquitito pero cumplidor (que ainda conta com o auxílio luxuoso do poeta Luka Magalhães na parte técnica). O logotipo do Sarau da Maria, bem como o desenho das Marias, são de autoria do designer Felipe Neri. O layout dos flyers é de Arnaldo Afonso.

Em mais uma edição online na quarentena, o Sarau da Maria quarentão traz um montão de cabra bão: tem o poeta Akira Yamasaki (com o guitarrista Ronaldo Ferro), os escritores Inês Santos, Tom Kbélo, Luka Magalhães e Jane Arruda de Siqueira (todos divulgando seus livros) e os músicos Rica Soares (no vídeo, abaixo) e Birodylan, mais a dupla Gozi e os artistas da casa, Helen (com Luiz Giadas), Deise (com Paulo da Rosa) e Arnaldo (com seus rocks & pops).

O Sarau da Maria segue na resistência cultural ao fascismo e à incompetência do (des)governo bolsonarista e de seu anacrônico e bizarro séquito de desinformados e negacionistas (não tem perdão: precisamos responsabilizar e punir Bolsonaro, aliados e seguidores pelas mortes por Covid e pelos estragos causados ao país e ao povo por sua negligência sanitária, corrupção administrativa e desrespeito à constituição).

Trabalhar com arte, fazer sarau, se juntar a pessoas que estudam e se valem das conquistas científicas, defender a democracia, a inclusão social e promover a diversidade em todos os níveis, com saúde, educação e acesso à cultura para todos, têm sido os princípios que movem os artistas do Sarau da Maria (parecem óbvios, né? mas não são…). Nós, artistas alternativos e anônimos que somos, mas conscientes de nossos direitos e deveres de cidadãos, seguimos na luta e procuramos dar essa humilde contribuição para o Brasil que sonhamos ver livre novamente. E veremos. Como escreveu o grande poeta, ‘caramba, a primavera é inexorável!‘

FALA, ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro que vos digita aproveita para anunciar que a sua ‘Lives Caetanas – volume 5′ será na terça-feira, dia 10 de agosto, às 20h. Dessa vez, com transmissão pelo Instagram, numa tentativa de eliminar o delay das últimas duas edições. Por isso, essa próxima live terá exatos 59 minutos de duração, que é o tempo máximo que o Instagram permite. Serei superconciso! (tentarei… rsrsrsrs…)

Num furo de reportagem, o blogueiro adentrou clandestinamente no estúdio onde o artista ensaiava com a cantora Rosa Freitas e surrupiou a provável lista de canções. O repertório da live será esse (não necessariamente nessa ordem):

1 … Circulado de Fulô, de Caetano, sobre poema de Haroldo de Campos (com trechos de Juazeiro e Asa Branca, do Gonzagão) 2 … Verdura, de Paulo Leminski (com declamação do poema ‘O Paulo Leminski‘, do próprio)

3 … Lua e Estrela, de Vinicius Cantuária

4 … Vaca Profana, de Caetano

5 … Coisa Mais Linda, de Carlos Lyra e Vinicius de Morais