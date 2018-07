Hoje este velho poeta brasileiro nem dormiu direito. Que jeito? Ocupado preocupado indignado. A política a cultura o futuro o trabalho duro o parco salário. Os filhos o estudo a imprevidência o desamparo. Como chegar aqui e sorrir e dizer venha cá dê a mão vem cantar meu irmão? Quase suspendo a postagem. Mas tem muita ‘viagem’ legal na programação do agendão. E tem a Virada que não vira que mesmo descaracterizada, respira. Resista: sempre temos o que escolher. Eu ela ele você. Temos Akira, Luiz Cláudio, Bruno Batista, Rhaissa. Temos Cesar, Claudinei , Clarianas, Suindara. Temos força coragem e muita vergonha na cara. Temos que saber fazer valer esse nosso todo poder. Temos muito o que fazer.

… … …

EU, EM SANTOS, NO

‘LUIZ CLÁUDIO CONVIDA’

… … …

Sábado passado estive no CoriscoMix, em Santos, sendo entrevistado pelo talentoso cantor e compositor Luiz Claudio de Santos (o popular ‘Negrón’). Ele, que sempre prestigiou os shows e saraus da Vila Maria, tem um generoso projeto mensal chamado ‘Luiz Cláudio Convida‘, onde recebe um artista ou produtor cultural para um bate-papo informal, sobre a arte e os (des)caminhos da vida, regado a música autoral e clássicos da nossa música (assista alguns AQUI). Nesta 10ª edição, o convidado fui eu, o que muito me orgulhou. Sobre o Luiz, havia escrito um pequeno texto, em agosto passado, e aguardava uma nova participação dele em algum Sarau da Maria para postar. Na época não rolou, mas agora surgiu a oportunidade. O texto (que eu li ao final do evento de sábado) é esse aqui:

Luiz Cláudio é de Santos. E é dos santos. Dos acalantos pra filha das canções com Maymone e do som dos tambores africanos do batuque mix já brasuca da mistura da gema que miscigena as etnias mis. Dos cantos com Elenira e das parcerias com o pessoal da escola de samba. Luiz do violão bem tocado das finas harmonias da mpb das letras criativas da voz bonita do coração largo iluminado de artista socialista do sorriso simpático. Luiz amigo da Vila do Sarau da Maria da turma dos movimentos sociais musicais da Célia da Estrela do PC Luz. Luiz do talento dos bares da night do povão. Do som do tontom do cajón do dom. Luiz, cabra bom. Sou seu fã, Negrón.

…

…

Estive em Santos muito bem acompanhado por Veronica Lopes, Selma Sarraf Bizon, Helen Torres e Marici Silva, minhas queridas companheiras do Sarau da Maria. Claro que eu não falei só dos meus poemas e canções. Durante o bate-papo com o Luiz, falamos deste blog, do Sarau da Maria e de como ter feito parte de um grupo politizado na juventude influiu (e ainda influi) no que faço hoje. Quando o vídeo estiver disponível, eu posto aqui. Por enquanto, segue um texto-resumo da conversa (as fotos são da Selma e da Sandra de Magalhães, do CoriscoMix):

…

…

Lá no Corisco Mix tive o prazer de reencontrar alguns amigos que fiz no fim dos anos 70 e começo dos 80, quando iniciei minha atuação nos movimentos culturais e políticos. Ainda adolescente, já participava de grupos, grupões, entidades e associações. Por isso, desde a criação do Sarau da Maria, me acompanha intimamente o desejo de união com outros saraus para ampliar os espaços e dar mais exposição às muitas vozes boicotadas que compõem a alma nacional e não são ouvidas. Representatividade é a palavra pisoteada diariamente pelos jabás, a tal propina que rola solta nos meios de divulgação da cultura. Cultura que hoje virou apenas entretenimento, pois assim ‘vende’ mais. Emissoras de rádio e tv são concessões públicas, vale lembrar, nos devem uma contrapartida social. Talvez seja esse o momento de cobrar por essa representatividade, pois quando a própria indústria do disco informa que 75% a 80% das músicas executadas em 2015 e 2016, num país tão diversificado como o nosso, são de um único estilo, é óbvio que há algo errado aí.

…

…

Como eu já disse aqui várias vezes, a indústria do entretenimento quer ‘consumo’, não quer seres pensantes. Quem pensa, pesa e duvida, pondera e se empodera, não se deixa manipular. Por isso este blog é ferrenho defensor da diversidade e da representatividade, em qualquer campo de atividade humana. Defendê-las, e lutar por elas, é exercer democracia e ampliar os direitos do cidadão. Isto não é blablablá político, é simplesmente uma verdade evidente que até mesmo os retrógrados se vêem forçados, senão a admitir, ao menos, a não atacar. Pois o que fica cada vez mais óbvio é que, se as pessoas tiverem acesso a um variado cardápio cultural, vão se deliciar e querer sempre mais e do melhor. Talvez se tornem exigentes em outras áreas também… Vê como a Cultura é um perigo? Desconfie dos políticos que dizem ‘economizar’ e que não queiram investir o nosso dinheiro em atividades inclusivas e de formação cultural. Eles (também) estão nos roubando. E é algo muito maior e mais precioso do que dinheiro: é o nosso futuro.

… … …

VIRADA CULTURAL

… … …

Neste findi tem Virada Cultural. Nunca me senti tão desanimado com relação a ela quanto agora. Ela era tão especial, inclusiva, abrangente e diversificada. Adjetivos bonitos e plurais, palavras belas que cantam e dançam na boca de artistas que lutam por igualdade, que buscam contemplar em seus trabalhos o respeito às muitas diversidades. E a Virada crescia, ano a ano. Na atual administração, parece que não passa de um mero evento, símbolo do sucesso de ‘outros políticos’, algo que o atual prefeito (por pirraça?) deseja suprimir. Não podendo fazê-lo de uma hora pra outra, parece que planejou esvaziá-la aos poucos, até que se torne banal, inútil e dispensável. Não podemos deixar que ele consiga. Este blog não é somente um espaço reservado e garantido aos talentosos artistas que sobrevivem à margem da indústria. Antes disso, é dos que querem transformar (e não manter), dos que querem agregar (e não diluir), dos que querem movimento (e não estagnação). Uma Virada que não adentra a madrugada, que não ocupa o centro da cidade, que se esconde em clubes afastados e cercados de muros não me representa e não me interessa como antes. Respeito os artistas que estão participando dela, defendendo seu quinhão de exibição na mídia e sua sobrevivência. Mas meu coração está com os outros, os que tiveram seus projetos culturais interrompidos, os que se ressentem da verba que foi congelada, os que estão sofrendo perseguição política de um prefeito e de um secretário de Cultura intolerantes, rancorosos e fechados ao diálogo. Quase todos os movimentos culturais são de esquerda, prefeito (aceita que dói menos). O senhor está tomando decisões políticas retaliativas que prejudicam a todos os cidadãos, não só a seus opositores. Por respeito aos artistas, divulgo hoje na agenda alguns eventos que me chegaram e o link da programação completa da Virada (AQUI). Mas é com zero tesão zero alegria zero esperança de felicidade que o faço. Meu coração está ferido, está à margem, clandestino, batendo fora do peito, descompassado e solidário, sofrendo ao lado dos artistas que não participam dessa Virada (e que já haviam sido excluídos, desde o começo, por uma gestão que vê cultura apenas como ‘fruição’, não como libertação). No agendão, abro espaço para muitos deles, como sempre. Os que estão vivos unidos altivos. Os que protestam, desobedecem e não se curvam jamais. Os que só fazem arte porque amar e mudar as coisas lhes interessa mais.

…

PROTESTOS >>> Na entrega dos prêmios da APCA, na segunda-feira à noite, no Theatro Municipal, artistas da dança levantaram cartazes contra o congelamento das verbas. Como grande parte da mídia não noticia, faço aqui o registro, com fotos de Daniel Teixeira, do Estadão. Na terça à tarde, foi a vez dos ciclistas apoiarem os artistas (leia AQUI as razões que os aproximaram), num poético e pacífico protesto diante da prefeitura (fotos de Pedro Schmidt, abaixo). Descongela, Sturm!

… … …

‘OLIVEIRAS BLUES’

É LIVRO E CD

… … …

Sexta-feira – 19 de maio – 20h … Oliveira Blues – Lançamento do Livro-cd … O grande poeta e promotor cultural Akira Yamasaki, organizador do Sarau da Casa Amarela e figura muito admirada nos movimentos culturais desde os anos 70 (quando participou do MPA), convida a todos para o lançamento do ‘Oliveiras Blues’, seu livro/cd em parceria com a banda ‘Os Cabras de Baquirivu‘, formada por Ronaldo Ferro (guitarra e vocais), Francisco Xavier (baixo), Quinho (percussão), Pérola Negra (voz) e, eventualmente, José Carlos Guerreiro (voz e violão).

No programa, pocket-show dos Cabras, encenação ‘Clóvis e Dedo-Mole’ (pelo pessoal da Casa Amarela – ver vídeo abaixo) e o microfone aberto, como sempre. Na Casa de Farinha, à rua Santa Rosa de Lima, 1341, na Vila Curuçá, em São Miguel Paulista (altura do n° 1800 da Marechal Tito).

… … …

SOPA DE LETRINHAS,

SARAU E EDITORA

… … …

O poeta Vlado Lima é o criador e apresentador do sarau Sopa de Letrinhas, um dos mais divertidos e tradicionais da cidade, com 14 anos de existência. Vlado, além dos dois ótimos livros de poesia lançados (Pop Para-choque e Como suportar jabs no baço e encarar nocautes) também é um dos compositores fundadores do Clube Caiubi. O artista, agora, se lança em nova empreitada: ao lado do poeta Filipe Luiz, inaugura a Editora Sopa de Letrinhas. O primeiro lançamento é um livro de poemas do próprio Filipe, ’60 Curras Inevitáveis’. Na semana que vem, dia 27 de maio, acontece o evento de lançamento do livro e da editora. Aguarde mais detalhes. Por ora, segue um poemaço do Filipe:

60 CURRAS INEVITÁVEIS

(Filipe Luiz)

60 curras inevitáveis (e)

eu / refém dessa frigidez rítmica

entrincheirado nas demandas do afeto –

algoz dos vícios avassaladores,

estacionado em andaimes que

não sustentam a moral

60 curras inevitáveis (e)

eu / apago incêndios

vomitando coquetel molotov

no descompasso das

gargantas ordinárias 60 curras inevitáveis (e)

eu trago no trago as putas

para dançarem o tango dos bêbados

enquanto fermento a hóstia

em cicuta de fernet 60 curras inevitáveis (e)

o esgoto gorgulha de orgulho

àqueles que jamais nasceram

suficientemente leves para alçar

vôos esquizofrênicos 60 curras inevitáveis (e)

eu saltimbanco

nem durmo & penso

enfio um trago de gim

na fenda da minha alma

aguardando um (mísero) clitóris de

audiência

… … …

BRUNO BATISTA

NA MORA MUNDO

… … …

Sexta-feira – 19 de maio – 21h … O grande cantor e compositor Bruno Batista (de quem já falei AQUI ) apresenta o show “Eu não ouvi todos os discos”. Acompanhado pelo guitarrista Estevan Sinkovitz, Bruno faz um passeio pelos seus quatro cds numa apresentação intimista, que conta ainda com canções inéditas e participação especialíssima da excelente cantora Rhaissa Bittar (mais informações sobre ela, abaixo). Na casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391, na Barra Funda.

…

BRUNO BATISTA >>> Bruno é pernambucano criado em São Luís e radicado em São Paulo, lançou Bagaça, seu último cd, que tem parcerias com Dandara, Paulo Monarco e Demétrius Lulo (Caixa Preta) e com o duo maranhense Criolina (Pra Ver Se Ela Gosta). Com Zeca Baleiro compôs e gravou Nigrinha.

…

RHAISSA BITTAR >>> Rhaissa, que participa do show de Bruno Batista, tem dois discos incríveis (Voi-la e Matéria Estelar) que todo mundo precisa ouvir (além de montar shows teatrais e divertidos de se ver). Rhaissa tem como parceiro (de música e de vida) o talentoso e inventivo compositor Daniel Galli. Ouça Rhaissa e leia o que escrevi sobre o trabalho deles dois AQUI.

…

MORA MUNDO >>> A Casa Mora Mundo (visite AQUI) completou um ano de atividades e bons serviços em defesa da diversidade. Parabéns às suas administradoras: Alessandra Desigant, Fernanda Laender e Paula Reis. A casa é um “lugar compartilhado que busca criar relações horizontais, livre das opressões do Estado e do mercado. Neste espaço de difusão de ações socioculturais e educativas, cabem encontros, exposições, debates, cursos livres, grupos de estudos, oficinas, ensaios, mostras, teatro, música, diversão, troca e toda sorte de aprendizado que as possibilidades nos trouxerem. Não cabem expressões racistas, machistas, sexistas, homofóbicas e nem transfóbicas. A casa está aberta”. E fica na rua Barra Funda, 391.

… … …

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

Quinta-feira – 18 de maio – 11h … Virada Livre – no Programa Toque – com Clovis, Rubens e Claudio … O Programa Toque, de Clovis Ribeiro, entrevista os poetas Claudio Laureatti e Rubens Jardim, fazendo uma Virada Livre com boa prosa e rimas poéticas. Na www.cidadafm.com.br

… … …

Quinta-feira – 18 de maio – 18h … Projeto Na Lareira apresenta: Juli Manzi … Esta edição do projeto traz o compositor gaúcho que já lançou cinco cds independentes e fez músicas para cinema, teatro e videoarte, além de ter lançado o livro “A Odisseia: Memórias e devaneios de Jupiter Apple”, em parceria com Júpiter Maçã. O show conta com Moisés Moita na guitarra e a participação especial de Danislau Tb, ambos da banda Porcas Borboletas. O ingresso custa R$15, mas há promoções para quem comprar algum cd ou o livro de Juli. No Submundo177, à rua capitão Cavalcanti, 177 (ao lado do metrô Vila Mariana)

… … …

Quinta-feira – 18 de maio – 19h … Sarau da Criatividade … Sarau com palco aberto e convidados. Lançamento do livro ‘Paraíso Volúpio’, de Makenzo Kobayashi, presença do coletivo Praçarau e da poeta Thata Alves, do Sarau das Pretas. Na Fábrica de Criatividade, à rua dr. Luis da Fonseca Galvão, 248, no Capão Redondo.

… … …

Quinta-feira – 18 de maio – 19h … Fios de Choro … Quatro músicos uniram a força da música popular, a erudição da formação acadêmica e um repertório que vai de Jacob do Bandolim e Pixinguinha a Sivuca e Hermeto Pascoal para formar o Fios de Choro: Allan Gaia (pandeiro), Wanessa Dourado (violino), João Pellegrini (violão 7 cordas) e Lincoln Pontes (cavaco). Entrada R$10. Na Casa Barbosa, à rua Rui Barbosa, 559, no Bixiga.

… … …

Quinta-feira – 18 de maio – 20h30 … Ruan Trajano – Lançamento do Álbum ‘Jardins e Concretos’ … O cantor e compositor revelação da nova mpb, Ruan Trajano, volta a Recife para lançar seu ep Jardins e Concretos. Além das canções autorais, vão rolar releituras de Baden Powell, Belchior, Gilberto Gil, Dominguinhos e outros mais. Couvert R$10. Na Galeria Joana Darc, à av. Herculano Bandeira, 513, Pina. No Recife.

… … …

Quinta-feira – 18 de maio – 21h … Show Nani Barbosa com Matias Nuñez – part. Janaina Fellini … Nani Barbosa é cantora, instrumentista e compositora. Após participar de projetos coletivos, lançou o cd solo e autoral “Naïf”, base do repertório desse show em que será acompanhada por Matias Nuñez (baixo e voz) e pela cantora Janaina Fellini. Entrada R$20. Na Brazileria, à rua Clélia, 285.

… … …

Quinta-feira – 18 de maio – 21h … Thiago Romaro + Devil’s Beans no Boutique Vintage … Thiago Romaro apresenta as músicas do cd “Rei do Asfalto” acompanhado por Sami Orra (guitarra), Kika (ukelele e teclados), Luiz Cláudio Souza (baixo) e Gabriel Martini (bateria). N abertura, os folks e blues do duo Devil’s Beans, formado por Bruna Casarim (guitarra/violão e voz) e Mayra Rebellato (voz e bateria). Entrada R$10. Na rua Padre Adelino, 949, quase em frente ao sesc Belenzinho.

…



Sexta-feira – 19 de maio – 14h … Lançamento online – Tchelo Gomez … Músico lança seu primeiro ep, com 5 faixas autorais, em todas as plataformas digitais.

…

Sexta-feira – 19 de maio – das 17h às 2h … ExCêntrica #12: Celebrando Belchior … Idealizado por Dani Mã, o projeto é um encontro festivo mensal em casa de amigos (o endereço só é liberado a quem confirmar presença). Nesta edição, Dani lança a música ‘Sou Daqui’ (dele e de Neila Kadhí) acompanhado por Eduardo Escalier, Bedurê, Thyanderson, Edu Simões, Thiago Miranda, Rommel e Rafael Rocha. Belchior é o artista homenageado através de canções, poemas e do depoimento de Josy Teixeira. Entrada de R$10 a R$20.

…

Sexta-feira – 19 de maio – 18h … Slam Função – edição de maio … O Slam Função é uma batalha de poesias autorais, realizada toda terceira sexta-feira do mês na Ocupação Cultural Casarão, na praça anexa à Estação de Trem Jardim Helena, na Vila Mara (Linha 12 Safira – CPTM). Nos meses anteriores os vencedores foram: Daniel Carvalho (jan), Victória Aparecida (fev), Mariana Felix (março) e Gustavo Duende (abril).

…

Sexta-feira – 19 de maio – 18h … Acústico no Laje – Jota.Pê … Cantor e compositor, Jota.Pê lançou o cd “Crônicas de Um Sonhador”, no final de 2015. Além de já ter tocado nos Sescs e no Memorial da AL, se apresenta em bares e casas de show, onde alterna seu repertório autoral com clássicos da mpb, do rock e do forró. Participação de Bruna Black. Entrada R$10. No Laje795, à rua Pamplona, 795.

…

Sexta-feira e sábado – 19/20 de maio … Virada Cultural Clandestina de SP-2017… Descontentes com o congelamento de verbas, a extinção de programas culturais na periferia e com a retirada dos shows da madrugada no centrão, grupo de artistas alternativos promete manter programação cultural em sua Virada Clandestina (informe-se da mobilização pela internet).

Em Pinheiros, tem programação definida (veja o cartaz): o palco clandestino de rock será na praça Eugene Boudin, ao lado da estação Hebraica Reboucas, das 13h às 22h.

…

Sexta-feira – 19 de maio – das 19h à 0h … D’ocê – Sãmpá … Megafesta promete estimular a percepção artístico-musical da galera com quatro bandas do cenário psicodélico nacional: Coyotes Oficial, Concha, Solar e Make Make. Vini Brown (BH) faz discotecagem com muita brasilidade, indie-rock e psicodelia. Intervenção em cenários e fotografias de atmosferas cotidianas do tatuador & multiartista Victor Gracias. Lojinha de acessórios (Feline), lojinha de brechó Isa Maria (da figurinista Isa Santos). Com projeções temáticas e pintura facial. Ingressos de R$15 a R$30. No Hangar, 110, à rua Rodolfo Miranda, 110, no Bom Retiro (a 300m do metrô Armênia).

…



Sexta-feira – 19 de maio – das 19h à 0h … Peneira – Feeling – Heavy Pero No Mucho – Luau 89 + O Rappa! … O Peneira (projeto do programa de rádio de Sergio Almada com a casa noturna Feeling) tem o intuito de selecionar bandas alternativas para abrir shows de artistas conhecidos. Neste caso, o do Rappa (dia 26 de maio, no Kasebre). As apresentações serão no Feeling (veja as bandas concorrentes no cartaz), à rua Domingos de Morais, 1739. Quem quiser se inscrever para os próximos concursos (e se candidatar também a integrar a programação da rádio), mande e-mail para peneira.contato@gmail.com

…

Sexta-feira – 19 de maio – 19h … Jardins de Mandala – no Espaço Parlapatões … Banda faz pocket-show com músicas do seu ep 1. Também no evento, lançamento do livro “Você só precisa saber da piscina”, da atriz e escritora Carla Zanini. Entrada franca. No Espaço Parlapatões, na praça Roosevelt, 158.

…

Sexta-feira – 19 de maio – 19h … Lucas Adon – na Casa 599 … Lucas faz show com banda e participações especiais. No repertório, canções do cd “Liberdade LTDA”, além de inéditas do próximo disco (em fase de gravação). Entrada R$15. Na rua Brigadeiro Galvão, 599 (perto da estação Marechal Deodoro do metrô).

…

Sexta-feira – 19 de maio – 19h … Sarau LiteraturaNossa – Maio 2017 … Sarau literário e musical realizado pela Associação Cultural Literatura no Brasil. Com lançamento do livro ‘Um ser tão enigmático’, de Francis Gomes e pocket-show de Yunei Rosa. Palco aberto. Na Associação Nordestina do Alto Tietê (Anat), à rua Bandeirantes, 750, em Suzano.

…

Sexta-feira – 19 de maio – 20h … Arthur Matos – Fino … Noite com dois shows. O cantor e compositor sergipano Arthur Matos apresenta as músicas de seu quarto disco “Homeless Bird”. O músico Rodrigo Santos, conhecido como Fino, lança seu primeiro trabalho solo, “Maucuidado”. Entrada R$12. Na Sensorial Discos, à rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da av. Paulista).

…

Sexta-feira – 19 de maio – 20h … Cantoria com Amigos – Niver da Regina – Bar do Anão … O bar do Anão é um ponto de encontro de roqueiros da Vila Maria. Lá, sempre rola um som ao vivo, um churras, uma comemoração de aniversário ou simplesmente uma bela noitada de bate-papo e cerveja ao som de rock no telão. Nesta sexta, tem niver da Regina Obbino, tem som de Ju Gonçalves, Tháta Luz e Birodylan, sem contar a turma que aparece pra tocar. Na rua Curuçá, 435.

…

Sexta-feira – 19 de maio – 20h … Casa de Velho (CE) e Caraná (SP) … Pico do Macaco recebe, vinda de Fortaleza, a banda Casa de Velho, que inicia sua tour por éssepê (ouçam o ótimo ep deles, acima). No domingo, os cearenses se apresentam no Submundo 177. Abrindo a noite, a banda Caraná (vídeo abaixo). Na rua Paula Ney, 336.

…

Sexta-feira – 19 de maio – 21h … Cabeças Enfumaçadas … Banda apresenta seu rock psicodélico de primeira, com a grande cantora Daniela Neris à frente. Couvert R$20 e R$10 (com flyer virtual). No Gironda Rock Bar, à rua deputado Emílio Carlos, 580, em Osasco.

…

Sexta-feira – 19 de maio – 22h … Noites Africanas … Haitinos, angolanos, brasileiros, venezuelanos e cabo-verdianos se encontram nessa festa com música e danças africanas: zouk, semba, kuduro, kizomba e afro-house. Ingressos a R$10 e R$15. N’a Gruta, à rua Major Quedinho, 112 A.

…

Sexta-feira – 19 de maio – 22h … XXXbórnia na Trackers … Festa com quatro bandas: Holger, Raça, Singapura e os Os Amanticidas (de quem já falei AQUI). Com discotecagem. Entrada R$30.



…

Sábado e domingo – 20 e 21 de maio – das 13h às 19h … I feira de Publicações Independentes no ABC/Fanzinada … Grande encontro de pequenas editoras/editores de livros artesanais, fanzineiros, quadrinistas, cartunistas poetas, ilustradores, escritores e artistas plásticos em geral. Com debates, intervenção poética, caricaturas ao vivo, sorteio de obras (zines, quadrinhos, livros, ilustrações). Entre os artistas, Manoel Gonçalves Manogon, João Caetano Nascimento, Bruna Ceregato, Carloz Torres, Ricardo Escudeiro, Editora Patuá, Danylo Paulo, Daniel Carvalho e Rosana Banharoli. No Shopping Atrium Santo André, à rua Giovanni Battista Pirelli, 155.

…



Sábado – 20 de maio – 14h … Os Poetas Conscientes homenageiam as Tulipas Poetisas … Entidade voltada ao desenvolvimento sócio-cultural, promove leituras, encontros de autores, palestras, saraus, oficinas e debates. Nesta edição do sarau, Luiz Cuti é o poeta convidado. A CasIlêOca fica na rua Perpétuo Junior, 178, em Santana.

…



Sábado – 20 de maio – 14h … Sarau Urbanista Concreto … Apresentado pelo escritor e poeta Germano Gonçalves, sempre no terceiro sábado de cada mês, com palco aberto. Nesta edição, os convidados são o escritor Alexandre Peppe, o cartunista Walter Limonada e o rapper Dorap. Na Força Cultural, à rua Francisco Lobo, 10, esquina com rua Coruqueamas, no parque São Rafael.

…

Sábado e domingo – 20 e 21 de maio – 14h30 … Balaio Colorido de Histórias … A Cia. Duo Encantado conta histórias de heranças indígena e africana, a partir de objetos contidos num balaio. Cantigas tradicionais da infância, trilhas e pontuações sonoras misturam as tramas ao fazer artesanal, poético e coletivo. Com narração de Rosita Flores/Débora Kikuti, sonoplastia e percussão de Giba Santana e acompanhamento do violonista Sidnei Marangoni. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000.

…

Sábado – 20 de maio – das 15h à 0h … PoolDay … Festa, comemoração de niver, discotecagem com grooves, psicodelias, funk, soul e muito reggae com o Coletivo Natural Frits. Ainda tem a Banda da Portaria (com suas músicas poéticas) e Dibob da Silva (com seu ‘mexidão’). Na CavePool, à av. Eliseu de Almeida, 984, no Butantã. Entrada R$20 e R$10.

…

Sábado – 20 de maio – das 15h às 20h … Exporão #1 – Ateliê aberto & Feira de Arte … O ateliê coletivo Zapateria apresenta Exporão, uma feira de arte. Uma parede com trabalhos a R$100, outra com trabalhos a R$200, e uma área com arte a preços variados (clique no cartaz para ler os nomes dos artistas). Com bar, música (dj Nimbus) e estacionamento ao lado. Na Zapateria, à rua doutor Cesário Mota Júnior, 651. Entrada franca.

…

Sábado – 20 de maio – 15h … Sábado à tarde – No Bodegaia da Pompeia – Com o Música da Gema … O trio composto por Luiz Cláudio de Santos, Peri Oliveira e Carlão do Tempero interpreta os melhores sambas e canções da mpb pra acompanhar a deliciosa feijoada e os outros quitutes do bar. Couvert R$6. Na rua República Argentina, 80, em Santos.

…

Sábado – 20 de maio – 16h … 11º Sarau de Poesia … A escritora Valdyce Ribeiro e a Livraria Nobel Mais Shopping Largo 13 convidam poetas a apresentar seus poemas (ou os de outros autores), prestigiar os declamadores, contar uma história, tocar um instrumento, cantar uma canção autoral ou qualquer outra manifestação poética. Na rua Amador Bueno, 229, perto do terminal Santo Amaro.

…

Sábado – 20 de maio – 17h … Encontro de Utopias – Edição de Maio … Um dos saraus mais legais da cidade. Organizado e apresentado pela cantora e poeta Regina Tieko, do coletivo Encontro de Utopias, que ainda tem Renato Pessoa, Cleusa Santo e Fabio Abramo. As apresentações são filmadas e disponibilizadas na internet. Sarau com palco aberto e os seguintes convidados: o Grupo Poema Novo (banda dos cantores Neide Nell e Alexandre Mello) traz sua mistura de música e teatro. A banda Alameda dos Anjos, formada no programa Vocacional da prefeitura de SP, vem com pop-rock e letras voltadas para os jovens e seus conflitos. O multiartista Renato Pessoa lança o seu projeto Carta-Conto, um baralho de cartas colecionáveis com ilustrações de personagens e lendas brasileiras. E ainda tem a participação da contadora de histórias Regina Amaral. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000

…

Sábado – 20 de maio – 20h30 e 0h … O Meu Lado Homem – Virada Cultural (2 sessões) … ‘O meu lado homem, um cabaré d’escárnio” é um musical baseado na obra obscena ‘Cartas de um Sedutor’, da grande escritora Hilda Hilst. O espetáculo, com banda ao vivo e um repertório musical variado, mostra Sápata Magáli (interpretada por Luís Mármora) à frente de um cabaré. De salto alto, barba e cílios postiços, esta personagem de sexo indefinido é profundamente pornográfica e altamente poética. Em duas sessões: às 20h30, na Praça Vermelha do Sesc Ipiranga e à meia-noite, no Tablado Copan – Cabaré Queer.

…

Sábado – 20 de maio – 17h … Mario de Andrade, poemas e cartas … O coletivo Chama Poética apresenta o espetáculo lítero-musical, com Pascoal da Conceição, Liw Ferreira, Beatriz Pacheco, Gabriel de Almeida Prado e Fernanda de Almeida Prado. Na Oficina Cultural Casa Mário de Andrade, à rua Lopes Chaves, 546, na Barra Funda.

…

Sábado – 20 de maio – 17h … Lançamento do livro Chuva Ácida … O escritor Nícolas Vargas aniversaria e lança o livro, que estará à venda por R$30. Segundo o autor, ‘Chuva Ácida’ é uma história de amor, ao mesmo tempo em que deixa mortos, feridos e ternura enquanto durar. Pelo menos é assim com Nícolas e Nicole, que em suas páginas vão se encontrar e desencontrar durante dez anos. Ainda tem o pocket-show do cantor Marcelo Perdido, por volta das 18h30. No Espaço Parlapatões, na praça Roosevelt, 158.

…

Sábado – 20 de maio – 17h … 2º Ervilha da Fantasia … Segunda edição da festa, com duas bandas e seus som viajante, ácido, obscuro e psicodélica: os Subterrâneos e o Capitão Bourbon. No Rock and Blues Bar, à avenida Marari, 400.

…

Sábado – 20 de maio – 17h … Meus Poemas Sou Eu Escrito – com César e Claudinei … Sarau gratuito enfocando a obra de César Augusto de Carvalho e Claudinei Vieira, em especial os livros “Lavras ao vento. pá” e “Olá, pequeno monstro do dia”, que estarão sendo lançados. A apresentação é de Renato de Mattos Motta e o acompanhamento musical fica a cargo do Maestro Renato Borba (piano) e Vitório Bender (violino). Na Biblioteca Pública do Estado, à rua Riachuelo, em Porto Alegre/RS.

…

Sábado – 20 de maio – 17h30 … ‘Contraponto’ na Casa Mirar … A dupla Bruno Brasil e Fernando Diniz leva as canções de seu espetáculo ‘Contraponto’ à casa, um espaço que abriga grupo de teatro de playback, contações de histórias e cursos sobre desenvolvimento humano. A anfitriã Maria Marta vai contar histórias e outros artistas participarão com poemas e músicas. Os ingressos custam R$20, são limitados (40 pessoas) e a venda é antecipada. A casa fica na região do Butantã, perto do metrô. O endereço será enviado aos que garantirem seus ingressos.

…

Sábado – 20 de maio – 18h … Show de Lançamento – CD Estrada Afora … O violeiro, cantor e compositor Jackson Ricarte lança o seu primeiro cd autoral, Estrada Afora, já disponível em todas as plataformas digitais. O álbum reúne obras de sua autoria e dos compositores Aidê Fernandes, Braga, Cícero Gonçalves, Levi Ramiro, Luís Avelima e João Evangelista. O repertório vai do sertanejo nordestino ao caipira paulista, sem deixar de expressar as sonoridades contemporâneas. Participação de Andre Rass (percussão), Marcos Azevedo (violão) e Marcelo Karyki (baixo). No sesc São José dos Campos, à av. Adhemar de Barros, 999.

…

Sábado – 20 de maio – 18h … Hospital da Gente (21h) e Girandêra (18h) – na Virada Cultural … O grande encontro do premiado espetáculo “Hospital da Gente”, do Grupo Clariô de Teatro, com o show Girandêra, das Clarianas. O ‘Hospital’ traz mulheres da periferia debatendo questões como moradia, maternidade, educação, preconceitos e formas de sobrevivência. Deste primeiro espetáculo do grupo Clariô, surgiram as canções que culminaram no projeto ‘Clarianas’. O show Girandêra, conta com canções do ‘Hospital’ e outras inspiradas nas mulheres cantadeiras do Brasil. Entrada franca. Na Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão, à praça Oscar da Silva, 110.

…

Sábado – 20 de maio – 18h … Transperformance … Ação artística dos autores André Raimundo e Maura Muller, com abertura da banda Atormentado João, na Travessa Roque Adóglio, Casa Atelier Vi Ella, na Vila Anglo Brasileiro (perto do metrô Vila Madalena).

…

Sábado – 20 de maio – 18h30 … Junior da Violla Experience – no SESC Consolação … Banda do grande violeiro faz sessão onde mistura viola caipira, guitarra e blues. Entrada franca. No sesc Consolação, à rua doutor Vila Nova, 245.

…



Sexta-feira – 19 de maio – 19h … Arquivo 2 no Sarath … Espaço cultural faz festa com muita música, brechó, arte e poesia. No Instituto Sarath, à rua Humberto I, 183, na Vila Mariana. Informações pelo institutosarath@gmail.com

…

Sábado – 20 de maio – 19h … Banda Mon Amour – na Virada Cultural – Abertura do show de Luciana Melo … Banda apresenta os grandes clássicos da (ch)amada música brega: Reginaldo Rossi, Odair José, Diana, Sydnei Magal e outros. No ceu Jaçanã, à rua Francisca Espósito Tonetti, 105.

…

Sábado – 20 de maio – 20h … Show Contos, Cantos & Cantoria – com Chico Esperança … Chico apresenta canções inéditas, entre lamentos e causos contados e cantados. No repertório, canções de Vital Farias, Geraldo Azevedo e Xangai (do disco ‘Cantoria’), além de ‘O Ciúme’ (de Caetano) em sintonia com o ‘Bolero de Ravel’, e um arranjo de cordas espanholas para o ‘Último Pau de Arara’, numa fusão original. Couvert R$10. No República Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

…

Sábado – 20 de maio – 20h30 … Suindara e Birodylan – na Carauari … A Suindara Rock Sertão traz repertório autoral recheado de músicas novas e algumas do antigo trabalho ‘Rasga Troiano’, além da participação de Ismael Birodylan, com suas canções impregnadas de poesia e sentimentos estradeiros. Exposição (e venda) de camisetas (inclusive da banda) e bolsas do Ateliê Canudos. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

…

Sábado – 20 de maio – 21h … Joana Reais e Leo Costa – Espaço Cia. da Revista … Joana é uma cantora, performer e pesquisadora portuguesa radicada em SP, onde conheceu Leo, violonista e compositor brasileiro. Juntos, celebram a paixão que têm pela música: ela traz “a Lisboa” na bagagem, ele mescla o violão brasileiro com o jazz e o erudito. Ingressos a R$40 e R$20. Na alameda Nothmann, 1135, em Santa Cecília.

…

Sábado – 20 de maio – 21h … Rock Friends x Fome … O bar do Lê é um dos mais tradicionais points de roqueiros da Vila Maria. Neste sábado, quem for curtir o rock das bandas O.F.O.S. e Terapia de Grupo, também colabora com famílias carentes: doe 1kg de alimento não perecível e ganhe um cupom para concorrer a cervejas artesanais. Quanto mais quilos de alimento levar, mais chances de ganhar. Uma entidade assistencial fará a distribuição do material arrecadado. No LêRock Bar, à rua Chico Pontes, 1791, na Vila Maria.

…

Sábado – 20 de maio – 22h … The East West Band – no Boutique Vintage … A banda homenagiea um dos maiores gaitistas de Chicago, Paul Butterfield, interpretando seus sucesso e lados b. Com MaurusBlues (voz & gaita), Fernando Hipólide (guitarra), Felipe Barba (baixo) e Eduardo Camargo (bateria & backing vocals). Discotecagem por conta do dj Makako Renato. Entrada R$15. Na rua Padre Adelino, 949, quase em frente ao sesc Belenzinho.

…

Sábado – 20 de maio – 22h … Up the Irons – em Carapicuiba … Banda cover do Iron Maiden faz tributo de duas horas com os maiores clássicos da ‘Donzela de ferro’. Entrada R$10. No Simple Pub Music, à avenida Inocêncio Seráfico, 2030, em Carapicuíba. O Up The Irons também se apresenta, às 12h30 do domingo, na Feira de Artes da Pompeia, entre as ruas Tucuna e Padre Chico.

…

Sábado – 20 de maio – 23h50 … Karla da Silva e Yzalú – com Fabiana Cozza – Virada Cultural 2017 … Projeto inspirado na canção “Negra Melodia” (do grande Itamar Assumpção), une Karla da Silva, Yzalú e Fabiana Cozza. Com influências do r&b, soul, rap, dub, blues e samba as cantoras farão releituras de obras como “O canto das três raças – de Paulo César Pinheiro” e “Zumbi – de Jorge Ben”, apresentando ainda canções de Tim Maia, Caetano e Criolo, além do trabalho autoral de cada uma. No Teatro Zanoni Ferrite – Centro Cultural Vila Formosa. Entrada franca.

…

Domingo – 21 de maio – das 9h às 18h … Poetas do Tietê na Feira da Pompéia … Coletivo poético monta stand com venda de livros em frente ao Colégio Miss Browne, na Rua Padre Chico e promete cortejos poéticos a qualquer momento ao longo do evento. Das 14h às 15h, promovem sarauzinho na Vila Infantil.

…

Domingo – 21 de maio – 10h … Sarau Matinal Beco dos Poetas – 77 edição … Sarau, que acontece sempre no último domingo do mês, foi antecipado devido a dedetização do espaço. Nesta edição, lançamento dos livros “O fim sem resposta”, de Henrique Sena e “Folhas Secas”, de Kathya Scarzullio. Microfone aberto e muita música e poesia. No ceu Caminho do Mar, à avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241.

…

Domingo – 21 de maio – 14h … Domingo na Paulista – Folk na Kombi … A ótima banda formada por Bezão, Jonavo e Felipe Camara, se apresenta em frente à Fiesp. Referência do folk brasileiro contemporâneo, acrescenta bandolim, banjo e gaita para criar sua sonoridade autêntica.

…

Domingo – 21 de maio – 17h … Babel – no IJC … Babel é o projeto que une a compositora e cantora Dami Baz aos compositores, instrumentistas e cantores Danilo Moura e Fabio Miranda. As canções autorais em língua guarani, portuguesa e espanhola revelam a pluralidade linguística e as nuances musicais de um Brasil multicultural. Entrada R$20. No Instituto Juca de Cultura, à rua Cristiano Vianna, 1142.

…

Domingo – 21 de maio – das 15h às 23h … Subsunday Sessions – Edição Especial … Shows com a excelente banda cearense Casa de Velho e o músico Cid, ex-Monophone e Rocca Vegas, agora em projeto solo. Exposição de Gil Duarte. Entrada R$20. No Submundo 177, à rua capitão Cavalcanti, 177, na Vila Mariana.

…

Domingo – 21 de maio – 17h … Chama Poética Brasil Japão … Chama Poética com Alexandre Mello, Fernanda de Almeida Prado, Kana e Gabriel de Almeida Prado. Entrada franca. Na Livraria Cultura, à av. Paulista, 2073.

…

Domingo – 21 de maio – das 17h às 22h … Jazz Solidário – Gambalaia Espaço de Artes … A cantora Giselle Maria, em parceria com Humberto Alex Lima, do Gambalaia, organiza evento beneficente com músicos e cantores de jazz, poetas, expositores de arte e artesanato (clique no cartaz para ler melhor) para arrecadar alimentos aos moradores de rua de São Paulo (no projeto da ONG Crescer – Fomento à Vida). Na rua das Monções, 1018, em Santo André.

…

Segunda-feira – 22 de maio – 19h … Noite de Reggae e Rap – no Reação HipHop … Toda segunda-feira tem apresentação de artistas relacionados ao Hip Hop e à arte de rua. Nesta edição, Odisseia das Flores, grupo de rap composto por Chai, Jô Maloupas e Letícia, e a banda de reggae autoral DaviDariloco, formada por May Sistah, Clave de Lua, Pitee, Flavia e Sue. E ainda a participação da cantora Vanice Deise. Entrada franca. Na av. professor João Batista Conti, 1421.

…

Quarta-feira – 24 de maio – 21h … Izzy Gordon – Show e Lançamento do Clipe … A grande cantora Izzy Gordon faz show para lançar videoclipe do single “Luzia” e interpreta músicas como “Um Dia de Cada Vez”, de Alexandre Grooves, “De Cada Lado”, de Magno Melo, e “O que Eu Tenho pra Dizer”, que dá nome ao álbum que lançou em 2010. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912.

… … …

BOM FINDI A TODOS E

ATÉ A SEMANA QUE VEM!

… … …

.