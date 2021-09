Tem livro póstumo de Carvalho Junior (Xilogravura de Pássaros), cd com letras de Léo Nogueira (Um Mundo em Nós), a última das ‘Lives Caetanas’ (com Arnaldo Afonso e Rosa Freitas), a 34a Bienal (Faz Escuro Mas eu Canto) e o protesto dos burros no 7 de Setembro

. … 34ª BIENAL ‘FAZ ESCURO MAS EU CANTO’ – Com título que homenageia o grande poeta Thiago de Mello, a exposição acontece até 5 de dezembro, no Parque do Ibirapuera, com entrada franca. Terça, quarta, sexta e domingo, das 10h às 19h. Às quintas e sábados, das 10h às 21h. Acesso mediante apresentação de comprovante de vacinação contra Covid-19. Saiba mais A organização anunciou que as Bienais de São Paulo passarão a acontecer nos anos ímpares (a próxima, em 2023), sendo prorrogados os mandatos do presidente e a atual diretoria da Fundação até dezembro de 2021. As mudanças reconhecem o profundo impacto da pandemia em todos os setores mas, ainda mais neste momento, entende como fundamental para a sociedade o encontro com a arte e a cultura Nas fotos, alguns dos ‘Gigantes’ erguidos ao redor do Pavilhão da Bienal, em diversos pontos do Parque Ibirapuera: Marighela, Tereza de Benguela, Marielle Franco, João Candido e outras figuras emblemáticas da história do Brasil, pintadas pelo artista Paulo Nazareth. “A obra coloca em questão o que sabemos e pensamos sobre monumentos em espaços públicos. Quem é homenageado? Quem não é? Quem toma essas decisões? No contexto da exposição, são vozes que ressoam mensagens de resistência, e que reiteram que há outras vozes que precisam seguir sendo ouvidas”, reflete o curador adjunto Paulo Miyada. . … OS DITOS >>> Ouçam a nova canção do coletivo encabeçado por Paulo Pepe, Marc Florindo e Rivaldo Giancotti. Em ‘Circo de Horrores‘ eles cantam sobre uma figura inescrupulosa que desmerece qualquer ser humano. Qualquer semelhança com o (des)presidente do Brasil não terá sido mera coincidência (você pode ouvir também no Spotify) … MACACO FANTASMA >>> No Sete de Setembro, o grupo de poesia, performance e música (encabeçado por Flavio Hernandes e Chris Cruz) apresentou o vídeo ‘Pátria Carne‘ em sua página no Facebook . Sexta – 10 de setembro – 17h … Macaco Fantasma apresenta ‘Transfluências Modernistas: Murilo e o Infinito’, na Biblioteca Álvares de Azevedo. Ciclo de lives faz parte do projeto Bibliotecas Online (as próximas serão nos dias 13, 15, 17, 20, 22, 24 e 29 de setembro). Saiba mais … HISTÓRIA NATURAL DA MINHA PÁTRIA >>> Clique no link e ouça o poemaço inédito de Wilson Alves-Bezerra, declamado pelo autor, ‘em memória do 7 de setembro de 2021’. Música: Cocktails, de Dan Bodan (Biblioteca do Youtube, sem copyright). Visite a página de Wilson no YouTube . … … … O SETE DE SETEMBRO DOS BURROS QUE

USAM A LIBERDADE PRA PEDIR DITADURA … … …

O (des)presidente Bolsonaro, além das pechas de genocida, corrupto, incompetente, preconceituoso e iletrado (todas que já conhecíamos), está fazendo jus a uma nova: a de falastrão covarde. Ouvi comentários na rua: “o cara não passa de um tremendo cagão”. O fato é que, mais uma vez, ele discursou, gritou, vociferou e depois que levou um puxãozinho de orelhas, voltou atrás, falou baixinho e pediu desculpinha. Ô, dó!

Mas agora não adianta mais desdizer o que já disse (foi ridículo ele dizer de que ‘falou aquilo no calor da hora’). Seus atentados à democracia e seus crimes durante a crise sanitária não podem ficar impunes. Vai lá chorar com o Sérgio Reis e o Zé Trovão, vai…

Mimimi mimimi mimimi… Buá buá buá… O GRITO DOS BURROS >>> Sim, os debilóides fascistas e negacionistas fizeram o maior barulho. A manifestação deles não foi contra o preço absurdo da gasolina ou do gás de cozinha. Nem contra a volta da inflação e o aumento do desemprego. Nem por melhores condições de vida para a população, com mais acesso à saúde, cultura e educação. Sete de setembro foi o dia do barulho dos burros: eles gritaram por ditadura. Bolsonaro, o amiguinho dos milicianos assassinos, acusado de corrupções e rachadinhas junto a ‘micheques, queiroses e filhinhos’, o garoto-propaganda da ivermectina e da cloroquina (remédios ineficazes contra a Covid), o chefe do negociante ‘esperto’ das vacinas superfaturadas em dólar, o ‘capitão trapalhão’ afastado até pelo próprio exército, o político que, não à toa, também é conhecido por ‘Bozo’, ele já sabe que só fazer arminha e botar a culpa no PT já não funciona mais. Precisaria governar, né? Mostrar algum serviço… Coisa de que não foi capaz. Então, ele, seus ministros e seguidores (uma turma que mistura iletrados, desinformados e incompetentes), agora botam a culpa de sua inação no STF (a culpa é sempre dos outros, né?). Só o que ele quer é melar uma eleição que ele sabe que já perdeu (nem com fakada fake os bozonazistas reverterão esse quadro). O pior e mais tosco presidente do Brasil de todos os tempos está no poder e quer derrubar o governo (?!). Foi eleito e questiona a eleição (?!). Quer ‘a volta da ditadura militar’, defende um ‘novo AI-5’ e homenageia torturador, mas diz que é democrata e defende a constituição (?!). Pode isso, Arnaldo? É isso mesmo, produção? Cadeia pra esse (des)presidente fascista é pouco. Ele e seus seguidores vão ter que indenizar as famílias dos quase 600 mil brasileiros que perderam parentes na pandemia por sua irresponsabilidade, omissão e corrupção no não-enfrentamento da Covid. Seus crimes não podem ficar impunes, como ficaram impunes os crimes dos generais sanguinários da ditadura militar de 1964 (aqueles, os que Bolsonaro tanto idolatra), os que deram o golpe que esses debilóides gostariam de repetir.

Mas não vão, porque nós, da resistência democrática, não vamos deixar. Fora vermes fascistas. #forabolsonaro . … MARIELLE >>> E porque será que, 3 anos e meio depois, a polícia ainda ‘não descobriu’ quem mandou matar Marielle, hein? Eu juro pra você que nem tenho ideia de quem possa estar envolvido nisso… (só que tenho!) . … … … TRÊS ANOS E MEIO DE

VERGONHOSA IMPUNIDADE … … ... E os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson continuam impunes. Pega mal pro Brasil, né? É uma vergonha… Mas o que poderia se esperar de um presidente que defende ditadura, tortura, pena de morte e porte de armas? Assassinatos impunes, obviously: milícia carioca envolvida e blindada, intervenção na PF do RJ (estado onde a família Bolsonaro fez ‘carreira política’, digamos assim…), indicação de ministro ‘amigo da família’, proteção aos filhos do presidente acusados de envolvimento com as milícias, sumiço do porteiro do prédio onde o presidente mora, sumiço dos celulares de um envolvido que foi morto na Bahia, entre outros ‘mistérios’… Uma representante do povo foi assassinada (seu motorista também) e os mandantes do crime continuam impunes. E ninguém entrevistou nem ouviu uma única palavra dos dois assassinos confessos. Só mesmo numa ditadura ou sob um governo fascista isso poderia acontecer. E é isso que o golpe de 2016 (encaminhado pelo juiz de araque e seus procuradores paus-mandados, com apoio do Congresso e ‘com o Supremo, com tudo’) nos deu: o impeachment de Dilma, a prisão de Lula e o massacre diário para desmoralizar o PT, na mídia, provocaram a eleição de um fascista idiota e genocida, cercado por anacrônicos e perigosos anticomunistas debilóides. Empresários ‘de visão’ (só que não!), celebridades ‘patriotas’ (só que não!), políticos ‘honestos’ (só que não!), jogadores de futebol e artistas ‘que pensam no povo’ (só que não!) e jornalistas ‘isentos’ (só que não!) apoiaram essa farsa (que começa a ser desmascarada até mesmo na esfera ‘legal’). Todos abraçaram o fascismo vestindo o ‘manto verde-e-amarelo’ da seleção. Seus nomes estão sujos na história e não serão esquecidos. Que ao menos façam mea culpa, seus canalhas irresponsáveis! O Brasil precisa afastar de vez o fantasma do fascismo e reencontrar o caminho democrático. … As ilustrações acima, colhidas em postagens na net, são dos grandes cartunistas Nando, Beto e Lafa . … … … OUTROS DESTAQUES

… … …

Sábado – 11 de setembro – 19h … Lançamento póstumo do livro ‘Xilogravura de Pássaros’, de Carvalho Junior, talentoso poeta (falecido em 30 de março passado). Editado por José Couto, tem prefácio de Claudio Daniel e posfácio de Antonio Aílton, além de textos de apresentação por Maya Falks, Dalila Teles Veras e Ricardo Leão. Capa e ilustrações de Tita do Rêgo. Pela Penalux (adquira aqui)

>>> CARVALHO JUNIOR (Francisco de Assis Carvalho da Silva Junior, Caxias/MA, 1985). Foi um professor, ativista cultural, gestor público e poeta brasileiro. Os poemas a seguir foram selecionados de sua obra ‘O homem-tijubina & outras cipoadas entre as folhagens da malícia’ (Patuá, 2019 – adquira aqui).

O HOMEM TIJUBINA – Fragmento III

(Carvalho Junior)

para o homem-tijubina a infância é como uma ferida sem costura. diz que carrega suas corcundas hereditárias pela força das ladeiras de pedras brancas em que um dia correu com os bolsos cheios de pitombas, penas de passarinhos e sonhos acesos dentro de lampiões improvisados. quando tomado de ira do mundo, enfia o dedo no cu das não levezas do cotidiano e brada contra a apatia dos fantasmas bípedes.

ARARUTA

(Carvalho Junior)

somos feitos

das mesmas fomes

dos nossos pais,

das mesmas lenhas

que os guardaram

do frio súbito das noites

caseadeiras de exílios.

de vez em quando,

ouço de longe

a voz da lágrima

do meu pai

e de minha mãe.

um quintal de ararutas

nasce dentro

do chão cansado

dos meus olhos.

>>> MAIS CARVALHO JUNIOR >>> Em 2014, quando o poeta visitou o sarau da Casa Amarela (na foto), Akira Yamasaki lhe dedicou um lindo e afetuoso poema (ao seu estilo, grafado em minúsculas):

CARVALHO

(Akira Yamasaki – em 9/12/2014)

o compadre carvalho júnior

viajou dois dias clandestino

vindo do maranhão a sampa

no buzão do incerto destino

veio com a cara e a coragem

o baita poeta ainda menino

e trouxe dentro do coração

junto com seu riso franzino

o sol emocionante da poesia

que repartiu de mão em mão

com generosidade e alegria

como se multiplicasse o pão

com os poetas de são miguel

da casa de farinha e amarela

onde imperam lígia regina

sacha, inês, escobar franelas

enide santos, luka magalhães

doce e meiga rosinha morais

xavier, ceciro e joão caetano

janete amaral e gilberto braz

ainda de lambuja mil beijos

de célia maria o poeta levou

também de tereza e verônica

e com os cabras baquirivuou

ao josé pessoa e mário neves

ao éder, sueli e clarice também

ao big charlie, selma e arnaldo

abraçou imenso como convém

o poeta carvalho júnior então

viajou dois dias clandestino

indo de sampa ao maranhão

no buzão do incerto destino

mas a passagem desta vez

ele teve que pagar dobrado

devido ao excesso de afeto

em sua mochila adicionado

…

Domingo – 12 de setembro – 16h … 91º Sarau da Casa Amarela. Organizado e apresentado pelo poeta Akira Yamasaki (com o auxílio luxuoso de Escobar Franelas, Rosinha Morais e Luka Magalhães) o tradicional sarau de São Miguel tem palco aberto (inscreva-se por inbox, com o Luka), atrações em vídeo e lançamento dos livros ‘A(po)ética’, de José Vicente de Lima, e ‘Despedaçando Fany – Contos de Belloto’, de Claudemir Darkney Santos (clique no cartaz e saiba mais). No Facebook

…

UM MUNDO EM NÓS >>> Nesta terça, 14 de setembro, estará em todas as plataformas digitais o cd que reúne canções com letras de Léo Nogueira. Produzido por Leonardo Costa e Augusto Teixeira (que canta), tem participação de artistas como Kleber Albuquerque, Zeca Baleiro, Chico Salem, Renata Pizi, Estela Lilian e Álvaro Cueva Moraes, com arte de Elifas Andreatto. Faça o pré-save

>>> FALA LÉO >>> Aqui o letrista concede entrevista a Érico Baymma, do portal Toada, do qual também é cronista musical. Confira

>>> Sexta – 10 de setembro – 20h30 … Lançamento do videoclipe ‘Cabelos do Mar’, música de Joca Freire em parceria com Léo Nogueira e Márcio Policastro (acordeom de Adriano Magoo, percussão de Jota Erre e arranjo de Raul Misturada). O clipe tem direção de Alex Correia. No Instagram

… BICHOS DANÇANTES >>> Continua neste fim de semana (sábado e domingo, dias 11 e 12 de setembro, às 16h) a temporada do novo espetáculo da Focus Cia de Dança no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro (com patrocínio da Petrobras Cultural para Crianças, o projeto inclui também a produção de um livro). Além dos bailarinos que compõem a companhia, os 14 personagens são representados pelas vozes de grandes artistas brasileiros como Lucinha Lins (a jabuti aniversariante), Bianca Byngton (a inocente esperança, interpretada por Monise Marques), Tânia Alves (a coruja protetora), Reynaldo Gianecchini (o coelho sabichão, interpretado por Cosme Gregory), José Loreto (o cavalo destemido, interpretado por Isaias Estevam), Juliana Alves (a bailarina cisne, interpretada por Marina Cervo), Gabriel Leone (o peixe apaixonado, interpretado por Vitor Hamamoto) e Vilma Melo (a galinha maternal, interpretada por Carolina de Sá). ‘Bichos Dançantes‘ (veja um trecho) tem direção artística, concepção, coreografia e texto de Alex Neoral, e direção musical e canções originais de Tuim (Felipe Habib e Paula Raia). Saiba mais sobre a temporada

… Segunda – 13 de setembro – 19h … Sarau Segunda Negra, agora online. Lives transmitidas no perfil do coletivo no Instagram

…

VOZES DE MESTRES 2021 – RETRATOS – Encontro Internacional das Culturas Populares celebra a diversidade dos povos e comunidades tradicionais. Nesta edição especial homenageia três mestres brasileiros que fazem parte do congado, do candomblé e do boi: Dona Maria Casimira das Dores (Rainha Conga de Minas Gerais), Euclides Talabyan (fundador da casa Fanti Ashanti) e Humberto do Maracanã (líder do Bumba Boi de Maracanã). As seis lives acontecem nos dias 10, 11, 16, 18, 19 e 25 de setembro (confira a programação e acompanhe as transmissões pelo canal do YouTube)

…

Sexta – 11 de setembro – 19h … A Fim de Poesia, série de lives apresentadas pela poeta Noélia Ribeiro, recebe Tavinho Paes, Daniel Minchoni e Douglas de Almeida. Com transmissão em seu perfil no Instagram

…

BASTA DE VIOLÊNCIA CONTRA OS POVOS INDÍGENAS >>> Greenpeace encabeça petição: “Mais de 850 lideranças, de 50 povos de todo o Brasil, estiveram acampados em Brasília para lutar contra uma série de iniciativas que buscam enfraquecer ou retirar direitos dos povos originários. Diante desse cenário de desmonte na legislação socioambiental, as invasões e violência tem aumentado nos territórios indígenas. O Estado precisa cumprir o seu dever constituição de proteger esses territórios e seus povos”. A petição exige do Ministério da Justiça as medidas necessárias. Assine

….

“Quinze mil árvores, contudo

Agora estão indo pro chão

Quinze mil vidas derrubadas

Só durante o tempo desta canção”

CANÇÃO PRA AMAZÔNIA >>> Foi lançada domingo a canção-manifesto composta pelo poeta e ativista Carlos Rennó (em parceria com Nando Reis) que serve à campanha do Greenpeace em defesa da floresta e contra a destruição em curso. “Pelas vidas que ali vivem e pela biodiversidade mundial” participaram da gravação 31 artistas, entre eles, Milton Nascimento, Caetano, Gil, Gal, Bethânia, Arnaldo Antunes, Céu, Chico César, Criolo, Duda Beat, Elza Soares e Samuel Rosa. Saiba mais sobre o projeto

…

EXPOARTE SP >>> De 10 a 12 de setembro (sexta a domingo) na rua Oscar Freire, 916, nos Jardins. XXI edição da feira coletiva promove a inclusão de artistas no mercado de arte de SP. Entrada franca

…

Sábados – 11 e 18 de setembro – 20h … Estreia do espetáculo online ‘A Farsa do Advogado Pathelin’, peça contemplada pela Lei Aldir Blanc e que marca os 20 anos do Teatro Endoscopia. Com direção de Flávio Marin, o grupo utiliza a linguagem do palhaço para contar a história do trapaceiro advogado Pathelin. A comédia tem no elenco Andressa Ferreira, Daniel Gregório, Daniel Sapiência, Diogo Guedes e Paula Martins, que se revezam na interpretação dos personagens.

Desde sua fundação, na Escola Livre de Teatro de Santo André (ELT), o Teatro Endoscopia produziu 10 espetáculos, com participação em diversos festivais e realização de temporadas em teatros do ABC e da Capital, como Espaço Parlapatões e Teatro Arena Eugênio Kusnet. No canal Teatro Endoscopia, no YouTube, e na página Espaço Cultural Teatro Endoscopia, no Facebook

…

ÀS SEXTAS – 20h >>> Cantoria na janela da casa dos seresteiros Trovadores Urbanos. Evento gratuito (e amoroso) para moradores e turistas da cidade. Saiba mais

…

Sexta – 10 de setembro – 17h … 76a edição do Conversa com Escritor recebe Adriane Garcia (a poeta sorteará dois exemplares de seu livro ‘Eva-proto-poeta’). Mediação do professor Marcelo Batalha e transmissão pela fanpage da Biblioteca Pe. Anchieta, no Facebook e no Conversa com Escritor

.

>>> MAIS ADRIANE >>> Já está disponível a edição digital de ‘Fábulas para adulto perder o sono‘, livro com que a escritora mineira venceu o Prêmio Paraná de Literatura em 2013 na categoria poesia. A obra lança novo olhar sobre fábulas conhecidas. Com ilustração de capa da artista Bruna Mitrano e novo projeto gráfico da Camino Editorial (compre aqui)

…

ANABEL ANDRÉS >>> Após lançar ‘Além da Expansão dos Desertos‘ nas plataformas digitais, multiartista integrante do grupo musical Vozes Bugras e do Projeto Dandô, divulga a versão física do livro/cd. “Espero que este trabalho coletivo reverbere no reflorestamento do planeta e no nosso modo de pensar e atuar nele, reconhecendo que somos parte deste organismo cósmico, a Terra”. Entre em contato com a Tratore

…

Domingo – 11 de setembro – 18h … Terceira edição do Slam Parem de Nos Matar – Final da Copa das Favelas, com transmissão pelo YouTube. Seis poetas competem “dizendo NÃO ao racismo e ao genocídio da juventude preta, pobre e periférica”. Com o convidado Gog participando da homenagem a Malú Viana (falecida recentemente).

…

Sexta – 10 de setembro – 20h … Cantora e poeta Branca Lescher, acompanhada pelo violonista Sérgio Bello, apresenta repertório de standards, bossa nova, sambas e algumas canções autorais. No Quinto Pecado, à?rua Áurea, 259, na Vila Mariana. Couvert artístico R$15

…

Sábado – 11 de setembro – das 15h às 21h … Sarau Achados e Perdidos no Jardim do Petrus, à rua Visconde de Pelotas, 286, no Alto da Lapa (com máscaras e distanciamento). Curadoria de Moacir Marques, Paulo Antifah, Thiago Morrinho, Shirlene Holanda, Diego Monteiro, Michel Weber e Benedito Bergamo. Com palco aberto e os convidados Aline Lopes, Beth Brait, Celso de Alencar, Daniel Perroni Ratto, Emerson Boy, Paulino Alexandre, Peter De Han, Rubens Jardim e Vitor Miranda, entre outros

…

Sábado – 11 de setembro – 16h … 29º Sarau Valdyce Ribeiro na Rede Social. Até 18h55 o Facebook de Valdyce estará aberto para postagens de poemas escritos (autorais ou não) ou vídeos (de no máximo 3 minutos) com declamação, canção, dança, contação de histórias ou performance. Para participar é necessário ficar amigo dela no Face

…

JÉSSICA BALBINO >>> 29 de agosto foi o Dia da Visibilidade Lésbica, data importante por fomentar discussões sobre o combate a lesbofobia. Entrevistada por Camila Cetrone, do site IG Queer, a produtora cultural, jornalista e multiartista Jéssica Balbino (ativista admirada e sempre presente neste blog), indicou 10 livros sobre vivências lésbicas (de poesia, hq, conto e romance). Fazem parte da lista as escritoras Dia Nobre, Gabriela Soutello, Nívea Sabino, Natália Borges Polesso, Cristina Judar, Alison Bechdel, Anne-Charlotte Gautier, Nina Rizzi, Bernardine Evaristo e Ryane Leão (aqui a matéria, na íntegra)

.

Segunda – 13 de setembro – 18h … Jéssica Balbino faz live sobre o Setembro Amarelo em seu perfil no Instagram. A conversa é com o escritor Victor Hugo Félix sobre seu livro ‘A triste história do fim do mundo’, escrito após a superação de um período de ideação suicida

.

>>> MAIS JÉSSICA >>> Setembro é o mês da prevenção ao suicídio e também o mês de luta contra a gordofobia. Ao ‘Estado de Minas’, Jéssica Balbino fala sobre saúde mental e comenta os altos índices de suicídio de pessoas gordas (‘30% dos pacientes que buscam tratamento para emagrecer têm depressão’). Leia na íntegra De quebra, ela lista (ao Portal IG Delas) 10 livros escritos por pessoas gordas ou sobre vivências em corpos gordos, inclusive o escrito por ela, que aborda a estratégia de apagamento de pessoas gordas na mídia. As outras nove autoras são Mariana Salomão Carrara, Roxane Gay, Carmem Maria Machado, Agnes Arruda, Isabela Figueiredo, Malu Jimenez, Virgie Tovar, Gabriela Rocha e Lorena Otero. Confira

…

Domingo – 12 de setembro – 16h … Live do espetáculo ‘Sarau Bodega do Brasil‘ que compõe a programação da Jornada do Patrimônio de 2021. No Facebook da Casa de Cultura Raul Seixas. Com declamação de cordel e musicas autorais, dos integrantes, feitas a partir da poesia de cordel. O Bodega existe desde 2009 e tem curadoria do poeta Costa Senna e coordenação do coletivo de artistas formado por Cacá Lopes, Júbilo e Ornela Jacobino, Adão Santos e Ângela Dizioli

…

Quarta – 15 de setembro – 19h30 … Sarau Poesia e Psicanálise, um Mergulho no Inconsciente. Com os palestrantes Nícia de Lara Crelier e Maria Cristina Vianna Kuntz. Curadoria de Dani Mattos, leituras do Grupo Vocal Poucas e Boas, e participação dos artistas Ana Luíza Amaral, Silvia Maria Ribeiro e Chico Médico Aguiar. Pelo Sympla

…