Tem live (e niver) de Ricardo Vignini, tem clipe de Ligia & Eder Lima, tem o circo das Pandoras e os saraus do Toca do Autor e dos Conversadores

Eles são grandes artistas. Alternativos, antenados, combativos. São militantes do movimento. São uma dupla e um coletivo. Um casal de amigos queridos. São da música, das artes plásticas e da poesia. Do sarau, do carnaval, da luta nossa de cada dia. Por amor e justiça, direitos iguais e democracia. São Ligia Regina & Eder Lima . São um, mas são dois. E são milhões nessa rima. Nessa possível e imprescindível utopia. Só dá eles na folia criativa desse blog-maravilha. Confira: … Segunda – 7 de setembro – 20h … Lançamento do videoclipe ‘Paixão Marginal’, canção de Eder Lima em parceria com Edvaldo Santana. A dupla Ligia Regina & Eder Lima faz live para anunciar o novo trabalho. Na roda de conversa, participação dos poetas Carlos Moreira, Escobar Franelas e Arnaldo Afonso (este blogueiro que vos digita). Durante os próximos dias eu confirmo a presença de outros convidados. Fique ligado pois o blog é sempre atualizado. Aguarde …

RICARDO VIGNINI >>> Ah… Que prazer assistir ao show do grande violeiro Ricardo Vignini. O músico, que acaba de lançar o cd ‘Viola de Lata‘, interpretou canções dedicadas a mestres da guitarra e da viola (como ‘Rio de Lágrimas‘), contou histórias divertidas e tocou pra chuchu, esbanjando talento e virtuosismo. Eram solos de um violeiro roqueiro, era um rasteado ponteado com slide, era Zeppelin com Tião Carrero e Pardinho. Era um sertão londrino, era o Virgulennon Vignini, solando sonhos de menino de alma brasileira e coração musical sem fronteira. O guitarrista Tuco Marcondes e a cantora Socorro Lira participaram do show (a comovente interpretação dela para o lindo arranjo de ‘Volta da Asa Branca’ marejou meus olhos). Na saída, parabenizei os artistas, dei um abração no Vignini e tirei uma foto com ele (abaixo). Já conhecia seu som dos discos e vídeos postados no youtube. Mas ao vivo… foi superfoda. O cara é fera!

>>> MAIS VIGNINI >>> O violeiro Ricardo Vignini é referência na pesquisa e resgate de sonoridades, melodias e tradições musicais da cultura popular do sudeste. O artista já gravou cinco cds com a banda Matuto Moderno, tem cds solo (Na Zoada do Arame, Rebento, Viola de Prata), participa dos principais eventos de viola no Brasil e integra o duo Moda de Rock (com o violeiro Zé Helder) …

TV ARTMULTCULTURAL >>> Na semana passada o projeto encabeçado pelo produtor cultural Nicanor Jacinto, admirada figura do movimento dos saraus, comemorou dez anos de atividades. Nesse período, foram mais de 2 mil vídeos publicados com bandas, poetas, compositores, cantores, manifestações sociais nas praças públicas, bares, avenidas, metrô, praias, barzinhos, sescs e muitos saraus. Confira os quatro vídeos do sarau virtual de aniversário com poemas, músicas e depoimentos de vários artistas (visite o canal do YouTube e o site www.tvartmultcultural.com.br)

Video 1 >>> Nicanor abre o evento, seguido de Alexandre Paulino & Aline Lopes, Bosco Maciel, Carlos Silva, Celso Fontana, Cida Costa & Carlos Mahlungo, Cida Lobo & Edinho Oliveira, encerrado com o cordelista Costa Senna. Clique para ver os vídeos dois, três e quatro

…

SEGUNDA SEMANA CONTEMPORÂNEA DE DANÇA EM CASA >>> Terminou domingo com uma mostra coletiva (veja aqui) a semana de dança que teve aulas (transmitidas pelo Zoom) com os professores Rivaldo Ferreira, Jéssica Fadul, Rodrigo Cucorocio, Carolina de Sá, Carlos Veloso e Luiz Crepaldi. O curso contribui para que o Espaço Corpos Falantes consiga manter funcionários e atividades durante a pandemia

…

é novamente setembro (…)

a primavera das pragas

na pátria em que deus é acima de todos

a serviço dos cristãos

brancos-machos-heteros

é setembro

as flores serão colhidas

coloridas

perfumadas

exibidas

as flores mortas

OCARLOS, A PRIMAVERA E O ECO DO ECO >>> O poeta OCarlos Moraes (foto) tem postado inspirados (e indignados) textos autorais em sua página no Facebook (como o poema do qual extraí o trecho acima). Nesta semana, ainda publicou uma instigante pensata, escrita após a leitura de ‘Nos Ombros dos Gigantes’, livro do grande Umberto Eco. De seu texto, pincei duas contundentes e certeiras afirmações, que assino embaixo e concluo de forma arnaldianamente elementar:

Sobre a direita: “O conservadorismo social e religioso desses líderes… suas posturas neoliberais… ideias que não apenas foram superadas, mas deveriam ter sido abolidas no curso da história… não há sabedoria… o que há é um revólver em suas mãos”

Sobre a esquerda: “A igualdade, o bem estar social, políticas inclusivas… ideais que há muito já deviam estar presentes nas sociedades”

E eu (modestamente) concluo: parece simples, de tão óbvio que é. No entanto, nós, humanistas, temos que repetir e lutar por essas obviedades a vida inteira. Todos os dias. Como agora. Não é mesmo, OCarlos?

…

CHICO LOBO >>> Violeiro acaba de lançar nas plataformas digitais o álbum ‘Alma e Coração‘. Confira

…

Sábado – 5 de setembro – 10h … ‘Seja Você’. Estreia no SBT o programa de música e cultura alternativa apresentado por Priscila Nunes e Elionora Chaves, com participação de Fabiana Escobar. No juri, Rai Melodia, Chico Viola Nogueira e a poeta Ádyla Maciel

…

ATÉ 28 DE NOVEMBRO – SÁBADOS – 20h … Circo Feminista – ‘Pastrana e A Visita de Chico’ – com As Pandoras. Trupe de mulheres (Fernanda Pimenta, Izabela Nascente e Radarani Oliveira) realiza turnê de apresentações virtuais, abordando com humor temas ligados ao universo feminino para quebra de tabus e como forma de resistir à subjetivação da mulher. As lives acontecem aos sábados (até 28 de novembro) e ‘passarão’ por 5 estados e 13 cidades. Saiba mais aqui

…

SINGLES ‘NÃO’ e ‘5090’ >>> Rafael Cirillo e Dharma Samu (com Sergio Basseti e Clayton Martin), talentosos artistas ligados ao centro cultural da locadora Charada, na ZL, lançam duas canções no canal ‘Menino Muquito Records’: ‘Não’ (deles dois, mais Tom Kbélo) e ‘5090 ‘ (só dos dois). Cirilo faz live no dia 4, sexta, às 20h, com uma de suas bandas, Os Beneditos, no Youtube

…

CLAUDIO LAUREATTI >>> Poeta lança série de poemas encenados que fazem parte do livro de teatro-sarau ‘Luz & ribalta’, lançado recentemente pela Editora FiloCzar 2020. ‘Fones de ouvido são submarinos’ é um deles. Inscreva-se no canal

>>> MAIS LAUREATTI >>> O poeta e agitador cultural lança em seu canal o quadro ‘Zoom… Zoom… é poesia!’, onde alternará declamações de versos curtos com um convidado. Nesta primeira edição, a poeta Noélia Ribeiro, autora de ‘Expectativa’, ‘Atarantada’, ‘Escalafobética’ e ‘Espevitada’. A poeta é mais conhecida como Nonô, devido à canção Travessia do Eixão, de autoria de Nonato Veras e do poeta Nicolas Behr, cantada pelo grupo Liga Tripa, de Brasília, e gravada pela banda Legião Urbana, em CD lançado após a morte de Renato Russo

…

MARCOS MUNRIMBAU >>> Talentoso cantor e compositor postou nas plataformas digitais ‘Quando você se aproxima’, música que originou o videoclipe acima. Ouçam e o sigam no Spotify e em seu canal no Youtube

…

PRÊMIO >>> ‘A Jornada Heroica de Maria’, do poeta e cordelista Marco Haurélio (com xilogravuras de Lucélia Borges), recebeu o selo de livro ‘altamente recomendável’, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil

…

Quinta – 3 de setembro – 20h … Live ‘Pra se Dizer a Verdade’ discute invenções estéticas no palco, na rua e na tela. Com o professor Júlio Vann e o dramaturgo Lenerson Polinini, da Companhia Nova de Teatro. Transmissão pelo Youtube da UFG

…

Quinta – 3 de setembro – 20h … Festival da Democracia. A jornalista e prdutora cultural Jéssica Balbino participa do debate ‘Ocupando Espaços, Mulheres e Democracia’, no Youtube

…

LUCAS BRONZATTO >>> Poeta lançou o livreto ‘Um gosto vidro e corte‘, que pode ser acessado gratuitamente de diversas formas: para baixar e ler, para ler online ou para imprimir e montar em casa (em PDF tem links para outras publicações). Na capa, um poema visual de Daniel Minchoni

…

Quinta – 3 de setembro – 19h … Toca do Autor virtual. Sarau autoral promovido pelo músico Alexandre Tarica com transmissão pelo Facebook

…

Terça – 8 de setembro – 20h … Lives de bate-papo sobre carnaval organizadas por Hevelin e Rui, do grupo Anhangabahy, no Instagram

…

Segunda – 7 de setembro – 17h … Sarau do Grito, organizado pelo poeta Frederico Barbosa, tem vários convidados (clique no cartaz). Com transmissão pelo Youtube

…

Quinta a sábado – 3 a 5 de setembro -20h … ‘Para Não Morrer’ – Peça online com Nena Inoue. Também nos dias 11 e 12. Inscreva-se gratuitamente. Após a transmissão, bate-papo com a atriz

…

Sábado – 5 de setembro – 19h … Sarau dos Conversadores, promovido pela dupla de artistas Cacá Mendes e Edson Tobinaga, tem palco aberto e convidados (como a incrível artista plástica Martha Zimbarg). Para participar, mande mensagem e você receberá o link de acesso (da plataforma Zoom) meia hora antes do evento.

…

HISTÓRIAS DE QUEM >>> Livro de contos do sociólogo, historiador, escritor e poeta Cesar Augusto de Carvalho, disponível no site da Desconcertos Editora. O autor já publicou ‘Proesia‘, em 2014, e ‘Lavras ao Vento, pá‘, em 2017 (Editora Benfazeja). Em 2008 lançou, pela editora Unesp, ‘Viagem ao Mundo Alternativo: a Contracultura nos Anos 80‘, um relato de viagem ao mundo das comunidades alternativas. De 2010 a 2014 roteirizou e dirigiu o programa de rádio ‘Estação Raul‘, dedicado à vida e obra de Raul Seixas, o que deu origem ao seu livro ‘Toca Raul‘ e ao cd ‘Conversas na Estação‘

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana escreveu e produziu uma série de vídeos abordando a rotina na quarentena. Ela interpreta Kiki, divertida personagem que desnuda preconceitos, dúvidas e a pouca informação das pessoas ao comentar as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios (o mais recente é uma brincadeira com o personagem ‘Quem‘, do livro de Cesar Augusto de Carvalho)

…

…

Quinta – 3 de setembro – 17h … Os Ditos, criativo grupo multiartístico que tem à frente Paulo Pepe, Marc Florindo e Rivaldo Giancotti, apresenta sua live quinzenal ‘Compro Prosa Vendo Poesia’, transmitida via Instagram. Nesta edição, com OsRetirante, coletivo formado por Verena Lombardi (sanfona), Thainá Borges (percussão) e Robert Holanda (poesia), que busca resgatar as raízes históricas e culturais do povo brasileiro através de sua poesia, literatura, ritmos e artes visuais

…