Tem Ligia Regina na entrevista da Lavra, Edvaldo Santana no Youtube, a criação do Canal do Poetariado e a campanha ‘Vamos remunerar os artistas das lives’

SOBRE AS LIVES >>> Colhi na net um texto, com o qual concordo inteiramente, postado por Marcela Bertelli (a quem não conheço). Fala sobre a necessidade de remuneração dos artistas que estão realizando as lives nestes tristes tempos de pandemia e isolamento. Assistiu? Gostou? Pô… custa depositar um realzinho na conta do cantor? Então, está lançada a campanha. Gente, vamos remunerar os artistas das lives? Eles merecem. Aqui, um resumo do texto da Marcela:

“Ontem soube que a live realizada pelo Toninho Horta (autor dessa pérola que o Milton canta aí no vídeo), com locação de equipamentos adequados de som e de filmagem pra garantir qualidade de transmissão, teve um resultado financeiro irrisório. Conclusão, um de nossos maiores compositores e instrumentistas tem agora uma dívida pela live feita. Vi também que ela teve, no momento da transmissão, 6.000 espectadores. Até a tarde de ontem, mais 3.000 visualizações. Caramba, se cada pessoa pagasse R$1 pelo ingresso, Toninho teria pago as despesas e ainda receberia cachê (aqui o link para assistir e contribuir). Enquanto alguns artistas são patrocinados e podem fazer apresentações gratuitas, outros dependem de contribuição do público. Elomar vai fazer um concerto esse mês com ingressos vendidos antecipadamente. Fiquei impressionada com um monte de gente questionando a cobrança, acusando o músico de que ele não era bem o poeta de ‘viola, furria, amor, dinheiro não’. Independente de tudo, da diferença entre a poltrona do teatro e da sala de casa, da qualidade sonora impossível de ser garantida pelo celular, os artistas estão nessa peleja e o mínimo a fazer é contribuir financeiramente com suas lives”

SARAU CENTRAL ONLINE >>> No próximo sábado, dia 11, às 17h, este blogueiro Arnaldo Afonso participa do sarau virtual do poeta e radialista Carlos Galdino (em sua página no Facebook). Canto algumas canções na abertura e depois bato um papo com os outros artistas que também apresentarão suas músicas e poemas. Na semana seguinte, serei entrevistado do programa de Galdino na Rádio Comunitária Cantareira (mais detalhes no post de quinta-feira que vem)

LIVE ANTIFASCISTA >>> Adiei por tempo indeterminado meu projeto da ‘Live Antifascista’. Marcada para estrear na segunda-feira passada, dia 6, tive que adiá-la pelos chamados ‘motivos de força maior’. A princípio, disse que ela aconteceria já nesta segunda, dia 13. Mas, como ainda estarei envolvido com questões prioritárias de cunho pessoal, me desculpo e informo aos interessados que aguardarei um momento mais adequado para sua realização. A ideia é transmitir pela minha página no Facebook uma live de uma hora cantando e declamando canções e poemas (entre autorais e conhecidos) que conclamem à luta pela liberdade e à resistência à opressão, além de ler textos e mensagens antifascistas postadas pelos internautas durante a sessão. No meio da live, vou abrir o microfone para um artista logado na transmissão. Tudo seguindo o mote criado pelo meu amigo, o poeta e ativista cultural Professor Betinho: ‘opinião a gente respeita, fascismo a gente combate”. Neste momento da vida nacional, não há tarefa mais necessária e urgente, Com live ou sem, é preciso combater o fascismo. Vamos?

MEUS TRÊS ESPETÁCULOS >>> Registro mais uma vez que tenho três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, canto 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minhas página no Facebook

2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida (que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ aos seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil, e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros (veja uma das lives)

3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

SEGUNDA SEMANA

DA LIVE DA FOCUS

FOCUS CIA DE DANÇA (ao vivo – no YouTube)

Dias 11 e 12 de julho – 16h – Ingresso R$35 – compre diretamente no link da pagseguro

“CORAÇÕES EM ESPERA” >>> Novo espetáculo da companhia reflete a situação em que todos nós nos encontramos hoje. Ao vivo e online, o trabalho se revela através das ferramentas digitais, que hoje são nossos olhos e ouvidos para o mundo (e por onde o espectador adentra no cenário atual de cada artista: sua casa). “Se as emoções estão em compasso de espera, os corações seguem pulsantes e em constante movimento, para manter viva a nossa arte!” COMO FOI A ESTREIA >>> Me emocionei muito assistindo à estreia do espetáculo ‘Corações em Espera‘, da Focus Cia de Dança, com direção de Alex Neoral. Meus olhos marejaram em algumas ocasiões. Para além da beleza ousada das coreografias e do talento dos sete bailarinos, algo mais humanamente imenso e intraduzível saltava dos passos, do movimento dos corpos e da expressão facial de cada um. Uma esperança acalentada há tempos, um olhar solidário se espalhando. Em meio às imagens espelhadas, ao jogo dúbio e voraz desses tristes dias, o entra-e-sai pelas portas e janelas da imaginação. Em meio à solidão e ao isolamento no quarto, o sonho de estar juntos no palco novamente. Bailarinos se maquiando ao som da voz divina de Elizeth cantando Chão de Estrelas, com a genialidade de Jacob brilhando ao bandolim. Era o Brasil, aquele que o nosso coração espera, dançando e cantando, subindo a ladeira da arte, da vida amorosa e do futuro melhor. Senti que podemos salvar o mundo. E que sensação maravilhosa poder crer que isso ainda é possível!”

“Os médicos são essenciais, mas as artes são essenciais para que não fiquemos doentes”, disse Alex Neoral, diretor e coreógrafo da Focus antes da live de estreia. Assino embaixo e transcrevo também algumas impressões de amigos que assistiram ao espetáculo (e lembre-se: neste sábado e domingo tem mais):

“Foi lindo de ver e sentir. Adorei assistir” … “Aproveito para indicar a todos o espetáculo ‘Corações em Espera’ que tive o prazer de assistir hoje” … “Um verdadeiro afago na alma num momento em que estamos precisando tanto” … “Hoje tive a grata satisfação de assistir à mais nova produção da Focus” … “Amei. Que lindo!” … “Um trabalho sensível que vai fundo na pesquisa, criação e nos faz refletir sobre os dias atuais” … “Muito legal essa apresentação” … “Coreografia, músicas e interpretação dos bailarinos superadequadas ao nome do espetáculo e ao momento que vivemos” … “Muito lindooooo” … “Parabéns Alex Neoral, Tati Garcias e todo elenco da Focus” … “Corpos que falam”

LIVES, CLIPES E ETC & TAIS

EDVALDO SANTANA >>> O cantor e compositor estreou seu canal oficial no Youtube. Inscreva-se e saiba em primeira mão sobre suas lives, shows e novas canções. Anota aí: a próxima transmissão será num sábado, dia 18 de julho, às 19h. Vai se preparando… Após assistir a um show dele no Sesc Belenzinho, escrevi:

“No sábado vi o show de lançamento do novo cd de Edvaldo Santana (ouça aqui no Spotify). Ele fez um baita showzaço acompanhado pela superbanda com guitarras, baixo, bateria, percussão, naipe de metais e a participação da cantora Alzira E (com quem cantou ‘Dor Elegante’, relembrando histórias de Leminski e Itamar). No repertório, canções do cd ‘Só vou chegar mais tarde‘ e vários sucessos da ‘arte que anda na contramão’. O arranjo de ‘O Retorno do Cangaço‘ me impressionou fortemente. A banda traduziu com exatidão a artilharia pesada de versos como “Eu não estou disponível para o capital / Não sou moeda de troca“. Grande artista, esse Edvaldo, que tanto se apresenta nos badalados teatros de Sescs e Centros Culturais quanto nos palcos de saraus e escolas de periferia. É o poeta que sai pro mundo sem esquecer sua aldeia, como canta em ‘Sou da Quebrada‘ e ‘Ruas de São Miguel‘: “Quem deixa a terra / Pensando em ir pro céu /Desaba do sonho / E cai em São Miguel“. No final, ele engatou a belíssima ‘Choro de Outono‘ (talvez a minha canção preferida dele) entre outras pérolas. Claro que aí já estava todo mundo em pé, dançando e cantando junto. Sonzera da boa e letras cheias de poesia num clima de amizade e resistência: saí de lá feliz da vida, com vontade de ‘andar por aí, desencanado‘…

ÀS QUINTAS – 17h30 … Lavra Editora … Toda quinta um escritor é entrevistado na página da nova editora, cujo projeto editorial foca na ‘defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e do direito de acesso da população aos bens literários e culturais, entendendo a cultura como caminho de libertação’. Nesta quinta o editor João Caetano Do Nascimento conversa com a cantora, multiartista e ativista cultural Ligia Regina Lima, autora do livro de prosa e poesia “Quando a Alma Tem Olhos de Zinco, os sorrisos são de plástico“. As lives anteriores estão disponíveis na página da editora no Facebook

LIGIA REGINA & EDER LIMA >>> Dupla de artistas lançou na net mais um de seus vídeos realizados em tempos de pandemia. Após ‘Jardim de Hideko’, chegou a vez de ‘Rimas Pobres‘ (outra parceria de Eder com o poeta Akira Yamasaki) virar videoclipe. As músicas fazem parte do cd Pisagens (ouça nas plataformas de streeming) …

Domingo – 12 de julho – 20h … Lives da Acorde em Si. Produtora promove live com artistas independentes. Nesta edição, Giuliano del Sole, músico e poeta da ZL, toca canções inspiradas em livros e filmes. O multiartista também participa da produção da programa ‘Na Prateleira‘, publicado periodicamente na web. Confira:

NA PRATELEIRA >>> Nesta sexta, dia 10, estreia a quarta edição do programa, com a banda Fabricantes de Planetas. Na terceira, performance poética e musical da banda Macaco Fantasma, além de bate-papo com os integrantes (as outras duas foram com Dharma Samu e Lews Barbosa). Produzida pelo Selo Eskambo a série promove apresentações ao vivo e entrevistas com cantores e bandas alternativas. O coletivo está em campanha pelos ‘likes’ do público. Portanto, inscreva-se no canal

Terça e Quarta – 14 e 15 de julho – 20h30 – Tom Kbélo Entrevista >>> O poeta e produtor cultural abre espaço para os artistas alternativos contarem sua história. Na terça, o entrevistado é Tatau (foto), dono do Bar do Frango, point cultural de resistência na ZL de São Paulo. Na quarta, Ras Pareta Calderasch, poeta e produtor cultural da capital baiana

Segunda – 13 de julho – 19h … Canal do Poetariado – ao vivo no Youtube. Diante da nova realidade pandêmica, onde encontros pessoais são proibidos, Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho criaram o Canal do Poetariado para conversas sobre poesia e literatura, focando no processo de criação da obra. A cada quinze ou vinte dias um poeta será entrevistado por três de seus leitores. No primeiro encontro, a convidada Mirian de Carvalho conversará com Abel Coelho, Elcio Fonseca e Renata Machado, com mediação de Hamilton e Cesar. Para assistir, clique no link

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana está produzindo uma série de vídeos abordando a rotina na quarentena. Ela (que escreveu e dirige) interpreta Kiki, divertida personagem que desnuda preconceitos, dúvidas e a pouca informação das pessoas ao comentar as questões polêmicas do momento. O poeta Cesar Augusto de Carvalho colabora na edição e faz o papel de Marco, marido de Kiki. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

Declamação 1 >>> Vejam que emocionante a interpretação da atriz Rebecca Leão para texto de Clara Baccarin (nesse link de Facebook). Rebecca atua com frequência nas montagens do Teatro Cemitério de Automóveis e da Cia la Plongée. Clara lançou recentemente o livro de poemas ‘Vísceras’

Declamação 2 >>> ‘Tá faltando poesia’ é a coletânea de interpretações feitas por Walmir Pinto durante o isolamento social na quarentena, unindo sua história no teatro, sua experiência no audiovisual e o gosto pela poesia. O artista e ativista cultural, que publicará semanalmente no canal, convida poetas e escritores a mandarem seus vídeos

DECLAMAÇÃO 3 >>> Poema de Antonio Ginco, ‘Janelas, Ruas e Olhares – Paralelos 1’, interpretado por Juliana Calligaris com a música ‘Memories of Green’, de Vangelis, ao fundo

CANAL SOBRE CINEMA >>> Vai lá e se inscreva. O jornalista e crítico de cinema Franthiesco Ballerini posta semanalmente em seu canal no Youtube textos sobre a história do cinema, estreias de filmes e séries, jornalismo cultural, arte e entretenimento. Clique aqui e se inscreva

DIÁLOGOS >>> Lenerson Polonini, diretor da Cia Nova de Teatro, dá sequência à série de encontros com personagens da cena cultural brasileira. As lives acontecem às segundas, quartas e sextas, às 20h no perfil da @cianovadeteatro no Instagram. Nesta sexta, dia 10 de julho, tem bate-papo com o padre católico Julio Lancelotti

4 de julho a 30 de agosto – 15° Festival Taguatinga de Cinema. Aos sábados e domingos, com lançamentos de filmes e debates com seus realizadores. No Facebook @festivaltagua

CONRADO PERA >>> Já está em todas as plataformas digitais a canção ‘Buena Onda’, do cantor e compositor Conrado Pera. Fique ligado em seu canal que sempre tem novidades

Quinta – 9 de julho – 17h30 – Live da Oficina de Liderança. Marli Gavioli bate um papo sobre biografias com Ana Lúcia Miki. No Youtube e no Facebook

QUINTA – 9 de julho – 21h … Fred Nascimento canta canções dos anos 80 e conta histórias dos bastidores em live transmitida em seu perfil no Facebook

Quinta – 9 de julho – 20h30 … Samira e Vinicius. Dupla realiza sua ‘Live das Quintas’, com transmissão pelo Facebook. Nesta edição o tema é ‘Samba de Boteco’

RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h, com transmissão pelo Youtube. Nesta sexta, dia 10 de julho, com Ellen Maria. Na semana que vem, Lilian Rocha (dia 13), Claudio Henrique (dia 15) e Mariana Portella (dia 17)

CANAL CLÓE >>> O fanzine publicado de maneira independente durante dez anos agora está na net (se inscreva aqui). Projeto dos poetas Carlos André e Marcelo Torres apresenta um panorama da poesia brasileira contemporânea através de recortes íntimos dos entrevistados que se autofilmam em suas próprias residências (toda terça-feira tem vídeo novo). Na oitava edição, com o poeta Celso de Alencar (clique e assista)

AOS SÁBADOS – Papo Sons do Brasil >>> Projeto do produtor cultural Serginho Sagitta reúne artistas que participaram de seu famoso programa na rádio USP. Lives no Facebook

SEGUNDA NÃO ABRE >>> Segundo livro de fotografias de Marcelo Garcia documenta a arte comercial feita por artistas gráficos populares para salões de beleza. Os textos, as 64 fotos, a programação visual das 84 páginas e a capa em serigrafia foram feitos pelo autor. As imagens que não entraram podem ser vistas na conta do Instagram@segundanaoabre. O belo projeto está em fase de financiamento coletivo até meados de agosto de 2020. Clique para saber mais e colaborar. Aqui uma história do livro:

“Cachoeira é uma cidade encantadora do Recôncavo Baiano que conheci em 2019. Nesta barbearia, fiquei um par de horas ouvindo histórias sobre o dia-a-dia da cidade e seus costumes. Foi ali que fiquei sabendo que as funerárias da cidade contratam um carro de som que percorre as ruas anunciando quem faleceu e os horários do velório e do enterro, um costume muito antigo que existe até hoje”

DEH OLIVEIRA >>> Além de suas lives com canções autorais e clássicos da mpb, o cantor, compositor e jornalista apresenta semanalmente o Balbúrdia, programa onde entrevista artistas e ativistas da política, da cultura e da saúde. No Face e no Insta

Sábado – 11 de julho – 19h – Entre Sons & Tons, com Marcel Acauan. Na Casa de Cultura Itaim Paulista

Sábado – 11 de julho – 22h … ‘Live, Leve e Solto’ com o poeta e cantador Mauri de Noronha, em sua página no Facebook

AULA >>> O guitarrista Filipe Cirilo (das bandas Velhas Virgens e CiriloAmém) oferece cursos online de guitarra e violão, para todos os níveis. Mensagem pelo Facebook

‘VIDA DE ESCRITOR’ EM CAMPANHA >>> Começou a campanha de financiamento coletivo visando colocar a plataforma no ar em setembro. Um grupo de escritores, críticos, tradutores e professores (com apoio do Sebrae) idealizou esse projeto literário online voltado a autores e leitores de fora dos grandes centros. O site terá conteúdos gratuitos, clubes de leitura e concursos, além de oferecer oficinas, consultoria, cursos, leitura crítica, pareceres sobre textos e acompanhamento para quem quiser escrever um livro. O ebook gratuito ‘Treze escritores & Muitos segredos‘, criado para divulgar a plataforma, tem textos inéditos de autores como Ana Elisa Ribeiro, Bruna Meneguetti, Márcia Barbieri, André Argolo, André Cáceres, Matheus Arcaro e Whisner Fraga falando de seu amor pela literatura

SEGUNDA A SEXTA >>> ‘Uma História Conta Outra‘ é o nome do novo projeto artístico do multiartista Wander B e da atriz e dramaturga Elenice Zerneri. Eles escrevem contos e crônicas, gravam e postam, diariamente, no YouTube. A série, que já conta com mais de 40 performances, mistura literatura e audiovisual (aqui, a mais recente). A partir dela foi criado o curta-metragem ’10 dias. 10 verbos-versos em preto e branco do cotidiano’ (no vídeo acima) escrito por Adélia Nicolete e dirigido por Wander B