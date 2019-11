Tem Josyara (no Mirante), Conrado Pera (no Travessia), Deise & Giliane (no Alberico) e o Gente de Palavra especial

A gente sofre, a gente canta: ‘Bandeira desfraldada / A farda a fantasia / Pelos lobbies de Brasília! / Eu não posso cochilar’. Foram alguns de meus versos no Rock and Blues Bar, sábado passado. Escrevo a contragosto, em meio a tristes eventos, velhos e embolorados ventos, lamentos e (des)acontecimentos. Passa o tempo velozmente (mente mente). Muita luta na labuta, tanta conta que a gente nem dá conta. E muito assunto volta revolta pendente. Toda hora tem um ministro falando asneira e sendo desmentido na sequência. Mas que tem gente saudosa da ditadura militar e do AI-5 querendo fechar o Congresso de novo, isso tem. Até os meus 24 anos vivi sob a ditadura e não quero aquilo nunca mais. Não quero mais ninguém preso, morto e torturado. Não quero mais nenhum jovem estudante silenciado. Não quero mais viver sem sarau, luau, sem respeito à diversidade e sem liberdade. Não… Esse não é um assunto em discussão. Ao menos, até esse (des)governo Bolsonaro desfraldar pública e impunemente suas bandeiras fascistas, eu acreditava que não fosse. Mas é melhor não cochilar… (fica a dica pra tchurma da Flip). ‘Vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos’, cantou John Lennon ao filho pequeno. E a vida acontece mesmo enquanto a gente dorme: relembro aqui a letra e a música do jovem compositor Caio Prado

Enquanto você dorme / Eles planejam um novo golpe

Dão armas aos fascistas / Eles são falsos moralistas

Enquanto você ri / Eles dão curso ao retrocesso

Conspiram ministérios / Eles sustentam privilégios

Transformam o oprimido em opressor bandido

Legislam pela redução da idade penal

Reprimem manifestações com militares

Iludem livremente em rede nacional Precisamos falar de política

A todo custo a praça pública ocupar

Precisamos falar de política

A nossa luta é pela resistência popular Enquanto você dorme / Eles planejam um novo golpe

Grampeiam o seu sono / Eles são ratos desumanos Enquanto você ri / Eles torturam o seu passado

E se você não pensa / Os mortos não estão na imprensa Massacram todo dia pobre nas favelas

Defendem morte como pena pra marginal

Revogam previdências de trabalhadores

Governam para a exploração do capital

…

SÁBADO – 30 de novembro – 20h30 … Conrado Pera … Show do cantor e compositor que lançou em 2015 seu primeiro cd “Enlaçador de Mundos” (o videoclipe da música “Vem Plantar Tudo de Novo” já alcançou mais de 150 mil visualizações no Youtube). No Atelier Travessia (à rua Minas Gerais, 201), Conrado apresenta canções do disco e algumas inéditas que estarão em seu segundo álbum (com participação de Chico César), em processo de gravação. Sobre ele escrevi:

Sampa recebe mais um show de Conrado Pera, jovem talentoso, águas de muitos mundos escorrendo pelas cordas do seu violão. Sua voz mistura sotaques e cria idiomas novos: é caipira com latino, sertanejo com urbano. Menino inquieto, não sossega… Quer aprender e vai lá pra perto ver. Viaja, corre trecho, dorme ao relento, ouve os sons da natureza, trovões, cantos e gritos. De gente e de bicho. Nossa solidão e desamparo estão lá nos seus ritmos. Mas a procura da felicidade sobressai. Sua música é um afetuoso abraço na diversidade. Em seu som bate o sol quente e aconchegante da mais inspirada canção.

…

‘Mansa Fúria’

(Josyara)

Eu escrevo

Grito

Escancaro o peito

Por eu ser assim tão sentimental

Já se foi minha alegria

E a felicidade que me cobria

Foi simbora bem na hora

Quando eu já ansiava para ter um novo amor

A desaguar por mim

Cobri-me de deslumbre e mágica

E jurei de dedos cruzados

Que eu ia converter

Inverter os papéis

Porque eu quero é viver

Na mansidão

Mansa fúria como o mar

SÁBADO – 30 de novembro – 19h … Josyara no Mirante … Uma das maiores artistas da nova geração, a cantora e compositora baiana apresenta as músicas de seu cd ‘Mansa Fúria’, com letras que abordam sua trajetória do sertão à cidade, fazem crítica social, se levantam contra o racismo e reafirmam a plena liberdade sexual. Entrada franca. O Mirante fica logo atrás do Masp

…

SEXTA – 29 de novembro – 19h … Show ‘Tribo’ … Inspirados pela música ‘Tribo’ (de Zé Modesto) duas duplas se unem: as cantoras Deise Capelozza e Giliane Meireles se apresentam com seus violonistas João Emilio e Valter Gusmão em show de repertório mpb e música regional. São canções autorais e releituras de composições de amigos, além de clássicos do cancioneiro nacional, que enfatizam a importância de estramos juntos, em festas e nos movimentos coletivos. No Espaço Cultural Alberico Rodrigues, à praça Benedito Calixto, 159

…

TERÇA – 3 de dezembro – 19h30 … Sarau Gente de Palavra … Evento organizado pelos poetas Rubens Jardim e César Augusto de Carvalho, mensalmente homenageia a obra de um poeta. Nesta edição especial de fim de ano, para celebrar a amizade, o sarau faz festa e reúne um timaço com vários escritores que já foram homenageados (clique no cartaz). Eu estarei lá pra curtir e ler uns poemas. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40

…

QUINTA – 28 de novembro – 19h30 … Revoada … Terceira edição do encontro literário bimestral no Espaço91 (entrada franca, reserva e endereço por inbox). Com poetas e cancionistas-letristas conversando sobre suas obras. Com Dalila Teles Veras, Jean Garfunkel e Tarso de Melo. Curadoria de Cecília e Roberto Furquim

…

QUINTA – 28 de novembro – 20h … Marcio Policastro … Show do talentoso cantor e compositor ligado ao Clube Caiubi de Compositores. No Boteco A Revolucionária, à rua Lopes Chaves, 481

…

SEXTA – 29 de novembro – 19h … Sarau Encontro de Utopias … Organizado pela cantora Regina Tieko, sarau convida João Nepomuceno, Anna Bueno, Paulo Miranda e Beatriz Carvalho. O poeta Valmir Jordão lança o livro ‘Poemas Recifenses’. Com palco aberto, na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40

… … …

SEXTA – 29 de novembro – 19h … Sarau das Águas … Com palco aberto e convidados. Nesta edição, com o músico Élio Camalle e os poetas Carlos Galdino e Maria Vilani. Na rua Cambuci do Vale, 109, na Cidade Dutra (em frente ao mercado Sonda)

…

SEXTA – 29 de novembro – 19h … Lançamento do livro ‘Conversa de Encruzilhada’, de Luis Mendes, pela editora Desconcertos. Reunião de crônicas, contos, histórias e pensamentos publicados pelo escritor na net. No Apoio – Associação de Auxílio Mútuo, à av. Duque de Caxias, 325

…

SEXTA – 29 de novembro – 23h … O Selo … Projeto da banda faz releitura de grandes álbuns do cancioneiro nacional. Nesta edição, ‘Pérola Negra’, de Luis Melodia, e ‘Cabeça Dinossauro’, dos Titãs. Com Ernani Sanchez (guitarra e voz), Pedro Felício (baixo, clarinete e voz), Nereu Afonso (bateria) e as cantoras convidadas Delleva e Sofia Botelho. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

… … …

SÁBADO – 30 de novembro – 21h … Companheiros do Sol … Show com Ismael Birodylan, Tatha Luz, Magno Camilo e a dupla Som da Estrada (Giliane & Gusmão). No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479

… … …

SOBRE FLIP E BISHOP

.. … …

“Estou preso à vida e olho meus companheiros” >>> O verso de Drummond cabe bem para ilustrar a situação: o anúncio de que a Flip homenageará a poeta norte-americana Elizabeth Bishop provocou uma avalanche de protestos nas redes sociais. Estou ao lado dos que protestam e discordo de quem defende a escolha de Bishop elencando razões estritamente literárias. Não se trata de discutir a qualidade poética da escritora (que é ótima – assim como tantas outras). É um equívoco se ficarmos só discutindo questões de forma e conteúdo (como desejam os idiotas que estão no poder, argumentando contra nosso ‘marxismo cultural’ e defendendo ‘escola sem partido’, censura, tortura e outras barbaridades). Sob um governo fascista desses, o mínimo que se espera do evento literário nacional de maior repercussão é que se oponha ao fascismo. Peço desculpas aos artistas bem intencionados que não pensam assim, mas, como Drummond (reagindo ao nazi-fascismo) ‘estou preso à vida e olho meus companheiros’. Para mim, não tem nem o que discutir. É caso para repúdio coletivo imediato, sim. Se nem nessa hora trágica da vida nacional os pensadores, literatos e intelectuais se alinharem aos movimentos democráticos e humanistas, pobre Brasil. Este blogueiro aqui não é ninguém importante, mas, se fosse, já teria encabeçado um documento exigindo da intelectualidade brasileira um pouquinho (só um pouquinho) de vergonha na cara e compromisso com a defesa das liberdades e da democracia. Ou ninguém percebe o abismo cultural em que estão nos lançando?

A discussão é só política, sim, não é literária. A questão é saber quantos de nós, escritores e ativistas culturais, concordamos e não vemos nada demais nessa atitude ‘apolítica’ ou ‘ingênua’ da Flip (pra dizer o mínimo) e quantos de nós entendemos que essa atitude da Flip dá apoio e munição (com duplo sentido) ao movimento fascistizante em curso no país, o que exige de nós, artistas, esse posicionamento político de repúdio à Flip e de oposição a esse fascismo (que já proibiu exposições, peças, filmes, que defende o AI-5 e que prega ‘escola sem partido’ e faz perseguição ideológica, chegando a insultar Fernanda Montenegro, em nome de um suposto ‘combate ao marxismo cultural’). Poderia desenhar… Mas acho bem simples pra um intelectual entender. E escolher.

A Flip acontece de 29 de julho a 2 de agosto de 2020 e tem curadoria de Fernanda Diamant, que respondeu às críticas dizendo ‘não ver razão para mudar’. Mudando ou não (afinal, o evento é dela e dos organizadores), era importante reagir e a crítica já está feita: as razões para mudar estão aqui, nas frases de vários escritores brasileiros (que nem é necessário nomear):

“A homenagem da Flip soa como um equívoco”

“No momento em que paira uma retórica autoritária por parte do primeiro escalão do governo, a homenagem a Bishop pode parecer um endosso político a manifestações autoritárias”

“O problema não é a Bishop ser estrangeira, mas a escolha por ela nesse momento político em que vivemos. A Flip deveria reconsiderar a decisão”

“Foi um tiro no pé”

“Até hoje não houve nenhum homenageado estrangeiro”

“Um erro por si só, mas se agrava pelo contexto atual”

“Ao se posicionar dessa forma, a Flip mostra um alinhamento às políticas do governo federal”

“Soou como provocação nestes tempos em que direita é sinônimo de barbárie, pois defende tortura, extinção e violência”

“A Flip vai homenagear uma estadunidense defensora da ditadura militar de 1964. Significa? Significa!”

“Assistimos à perigosa normalização da ditadura brasileira (1964-1985), ao elogio ao AI5 por parte do presidente, de seus filhos e de seus ministros. Vemos a democracia sendo varrida do continente. E a Flip faz o quê? Homenageia a Bishop. É lamentável”

… … …

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

… … …

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui:

…

SEXTA – No Casarão da Vila Guilherme assisti ao show ‘Abre Alas que eu vou Passar’, dentro do Projeto Negralizando. Com direção de Rosangela Alves e Brau Mendonça (na foto), o Cabedal Quarteto (os dois citados mais Gilson Bizerra, Sandro Silva e Karina França) cantou as músicas (e contou algumas histórias) de compositores negros do Brasil (Chiquinha Gonzaga, Ismael Silva, Assis Valente, Cartola, Pixinguinha e Nelson Cavaquinho, entre outros). Foi apenas uma mostra do show que ainda tem participação de outros músicos e do pesquisador Assis Angelo. Em 2020, veremos o espetáculo completo, em todas as Casa de Cultura e Centros Culturais da cidade. Aguardemos.

SÁBADO – Eu e meus amigos do Chêro da Poesia (Helen Torres, Sidney Kitagawa e Luiz Giadas) nos apresentamos num lugar superlegal da cidade Ademar, o Rock and Blues Bar (av. Marari, 466). Foi uma noite deliciosa… Atendendo ao convite de Vander Bourbon e Maria Justiniano (a quem muito agradeço), toquei meu repertório de pops & rocks e ainda fiz releituras de Bel, Raul, Nando Reis e Roberto & Erasmo. O trio mostrou sua deliciosa mistura de mpb e rock rural autoral, além de interpretar algumas pérolas de Sá, Rodrix & Guarabyra. Depois, entre os comes e bebes gentilmente cedidos por Maria e seu marido Leitão (na foto), a gente ficou na mesa comendo, bebendo, falando abobrinha e tocando clássicos da mpb e do rock nacional dos anos 80. Foi bão demais da conta, sô!

Nesta sexta, dia 29, o Rock and Blues terá show de Vander Bourbon. No sábado, dia 30, tem sarau Poesia de Porão e apresentação da banda Trinca Mente.

… … …

ARNALDO AFONSO FAZ SHOW

COM MÚSICAS DE CARTOLA

… … …

Nas minhas andanças por aí já tenho me apresentado com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora (com cenário simples e prático), onde canto dez canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Em 2020, ano em que completamos quatro décadas sem o Mestre, pretendo levar suas melodias a todas as Casas de Cultura da cidade, bem como aos Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais. Para divulgar meu projeto e preparar o espírito dos interessados, continuo postando aqui a série em capítulos com a íntegra do texto e todas as músicas citadas na minha peça. Acompanhe:

MESTRE CARTOLA: VIDA E OBRA EM VERDE E ROSA

(Um musical de Arnaldo Afonso – Capítulo 6)

CENÁRIO: Fundo branco, com tiras finas de pano verde e rosa, enroladas como serpentinas, caindo do teto ao chão, como cortina. Fila de músicos sentados, com seus instrumentos e microfones. À frente deles, um microfone central diante de uma mesa com duas cadeiras. Numa delas, um violão encostado. Sobre a mesa, um jornal, uma garrafa de bebida, dois copos. Um maço de cigarros, uma caixa de fósforos, um cinzeiro, um bloco de anotações e uma caneta. Ao lado da mesa, suspensa no teto por dois fios móveis, a moldura de uma janela com flores sobre o batente.

CENA 10 >>> (Após cantar ‘As rosas não falam‘, Cartola se detém por uns momentos observando os pequenos vasos de flores sobre o batente da janela. Depois, volta à mesa, se senta, acende um cigarro, cruza as pernas e diz, entre baforadas:)

Depois do sucesso dos meus dois primeiros discos, por uma pequena gravadora alternativa, a Marcus Pereira, eu tive até música em trilha de novela e comecei a ser muito requisitado. Participei de shows pelo Brasil inteiro e vivia sendo chamado para entrevistas e depoimentos. Estava de bem com a vida… tão feliz que voltei a desfilar pela Mangueira após 28 anos de ausência… ausência forçada devido a desentendimentos com os diretores e suas politicagens, que eu nunca concordei…. A Rede Globo fez um programa especial comigo e a poderosa gravadora RCA-Victor, vendo que eu era um bom negócio, me procurou pra gravar meu terceiro disco lá… E eu gravei, com a mesma turma de grandes músicos que já vinha me acompanhando nos outros… Dino 7 cordas… Copinha ou Altamiro na flauta… Nelsinho ou Raul de Barros no trombone… teve arranjo do maestro Radamés Gnatalli, que ainda tocou piano… só fera!!!… Nesse disco gravei a música que fiz especialmente para meu casamento com a Zica: (cantarola ‘Nós dois‘, batendo na caixa de fósforos) …

“Está chegando o momento de irmos pro altar… Nós dois… Mas antes da cerimônia… devemos pensar em depois… Terminam nossas aventuras… Chega de tanta procura… Nenhum de nós deve ter… Mais alguma ilusão… … Devemos trocar idéias e mudarmos de idéias… Nós dois… E se assim procedermos… Seremos felizes depois… Nada mais nos interessa… Sejamos indiferentes… Só nós dois, apenas dois, eternamente”…

A nossa casa na Mangueira vivia cheia de gente… (sorri…) … Era uma alegria: músicos, amigos, jornalistas, pessoal da escola… O Hermínio Bello de Carvalho, poeta e amigo, que já tinha me chamado pra fazer os shows do Projeto Pixinguinha, junto com o João Nogueira, teve a ideia de captar essa atmosfera festiva e quis gravar lá em casa um especial com os melhores sambas mangueirenses… e chamou Carlos Cachaça, Nelson Sargento, Padeirinho, Preto Rico, Darcy, Pelado, Helio Turco, Nelson Cavaquinho… a turma toda… e foi gravando… só que a Zica e a sua irmã Menina prepararam uma feijoada daquelas… e aquele cheiro bom da feijoada foi se espalhando… e tinha uma cachacinha rolando… e o povo foi ficando, ficando… comendo, bebendo, falando, sorrindo, cantando… … Quando o Hermínio foi conferir a fita, viu que as vozes já estavam bem alteradas pela bebida… e que, além do barulho das conversas e risadas, o som às vezes sumia de repente, porque alguém sempre sentava em cima do gravador… e que o microfone não captava direito a s vozes, porque estava todo engordurado de manteiga… Conclusão… trabalho perdido… (risos)… mas valeu a festa.

(Banda começa a tocar ‘Festa da vinda‘)

“Eu e meu violão / Vamos tocando em vão / O seu regresso / Se soubesses como choro / E como peço / Para que nosso fracasso / Se transforme em progresso /Apesar de todo erro / Espero ainda / Que a festa do adeus / Seja a festa da vinda / Já perdi tantos amores / Não notei diferença / Pensei que passava séculos / Sem a sua presença / Misturada entre as pedras preciosas / do mundo / Com um simples olhar / A você não confundo

(Na semana que vem, posto o último capítulo da peça)

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz mais de um ano e meio que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano e meio depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

LÉO NOGUEIRA >>> O escritor e letrista Léo Nogueira, que acaba de lançar o romance A Confraria dos Mascarados, será homenageado por seus muitos parceiros no cd “Um Mundo em Nós“, disco que será produzido com recursos de campanha de financiamento (clique aqui para saber mais e colaborar). Serão gravadas 13 letras de Léo musicadas por craques como Zeca Baleiro, Adolar Marin, Kleber Albuquerque, Sonekka, Marcio Policastro, Gabriel de Almeida Prado, Leo Costa e Élio Camalle, entre outros, e interpretadas por Augusto Teixeira e artistas convidados

… … …

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento (assim como a TVT). Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam

… … …

TODOS OS DIAS DE NOVEMBRO … À mesa negra III … Inspirada no dia da Consciência Negra, em Carolina Maria de Jesus e no pouco que se conhece de autoria literária negra, a terceira edição do evento organizado por Catia Luciana Pereira oferece um banquete virtual diário: todos os dias de novembro, ao meio dia, um texto de um autor negro, nacional ou internacional, da poesia, prosa ou teatro. Acesse e saiba mais na página ‘Letras Catitas’, no Facebook

… … …

ÀS QUINTAS – 18h30 … Mira essa Encrenca … Todas as quintas, com apresentações musicais gratuitas. No Mirante 9 de Julho (atrás do Masp)

…

QUINTA E SEXTA – 28 e 29 de novembro … Semana literária … Paula Autran entrevista escritores e depois disponibiliza na net. Para se inscrever e assistir, clique aqui

… … …

QUINTA A SÁBADO – 28 a 30 de novembro – das 9h às 21h … 21ª Festa do Livro da USP. Na av. Prof. Mello Moraes, travessa C, na Cidade Universitária. (sábado só até 20h)

… … …

QUINTA E SEXTA – 28 e 29 de novembro – das 8h às 22h … São Paulo Tech Week – 5º edição … São mais de 300 eventos (pagos e gratuitos) envolvendo tecnologia em áreas como gastronomia, moda, mobilidade urbana, arte, cultura e games. Inscreva-se previamente no site (a programação do festival é atualizada diariamente)

… … …

QUINTA – 28 de novembro – 20h … Novas Rotações: Jacintho e Marina Melo. No Sesc Santana. Entrada franca

… … …

QUINTA – 28 de novembro – 20h … MariElle & Cave na Quinta dos Infernos, à rua Coronel José Eusebio

… … …

QUINTA – 28 de novembro – 20h … Raquel Lara e Candongueiros do Campo Limpo. No Espaço Clariô, em Taboão

… … …

QUINTA A SÁBADO – 28 a 30 de novembro – 20h (sábado às 18h) … O Livro das Maravilhas – Espetáculo de dança da Cozinha Performática. Com Isabelle Delmondes, José Artur Campos, Marcos Moraes, Natalia Barros, Renato Vasconcellos e Biba Rigo. Na Oficina Cultural Oswald de Andrade

… … …

QUINTA – 28 de novembro – 20h30 … Colab na Aparelha Luzia, à rua Apa, 78. Projeto colaborativo composto de duetos de rap. Com Mano Réu, Barbara Crystina, Joyce Amaro, Nomah Dashiki Diê, Gabriellê, Rê Lopes e Nathallí Monteiro, mais a dj Camila Mina

… … …

QUINTA – 28 de novembro – 21h … Galba Trio … Músico se apresenta com Brau Mendonça e Carlinhos Ferreira, no Ecla, à rua Abolição, 244

… … …

QUINTA – 28 de novembro – 21h … Sarau das Imbuias #23. Com o grupo OsRetirante, o poeta Mavot e a banda Ressonância. À rua José Solana, 341

… … …

QUINTA – 28 de novembro – 21h … Albano & Canuto apresentam mpb, pop e rock autoral. No ‘O Quinto’, à avenida Senador Pinheiro Machado, 51, em Santos

… … …

QUINTA – 28 de novembro – 22h … Quintal do Mau … Músico Mau Sant’anna e convidados tocam repertório mpb toda quinta-feira no Bar do Julinho, à rua Mourato Coelho, 585

… … …

SEXTAS E SÁBADOS – ATÉ 21 DE DEZEMBRO – 21h … Os Filhos da Noite. Com texto de Ernesto Hypólito e Jeson Dotti, a peça é baseada em conto sobre vampiro, de Lord Byron. No elenco, Anette Naiman, Jeson Dotti e Leandro Rossini. No Teatro da Garagem, à rua Silveira Rodrigues, 331a

… … …

SÁBADO – 30 de novembro – 17h … Carroça21 – Documentário será exibido na Mostra Sesc de Cinema. No CineSesc, à rua Augusta, 2075

… … …

SÁBADO E DOMINGO – 30 de novembro e 1 de dezembro– 19h … Bailei na Curva – Retrato do Brasil dos anos 60 , 70 e 80, a peça conduz à reflexão de como tempos de repressão são capazes de mudar planos, sonhos e amores. Com a Oficina de Atores, no Teatro Maria Della Costa, à rua Paim, 72

… … …

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. Na última terça, dia 26, foi ao ar a quarta edição, entrevistando o escritor Benedito Bergamo. Acompanhe também as reprises do programa: às sextas, às 13h, e aos domingos, às 17h. Na casileoca.com

… … …

ÀS TERÇAS – 21h … Maré Baixa … Quatro cenas curtas. No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

… … …

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

… … …

ATÉ 30 DE NOVEMBRO – Prêmio Maraã de Poesia … Prêmio é uma iniciativa da Editora Reformatório (nesta edição, em parceria com a Patuá) que premia dois poetas brasileiros inéditos, dando a eles a oportunidade de publicação, a partir da leitura de crítica especializada (incluindo poetas experientes e membros da comunidade acadêmica). Poderão participar autores inéditos, sem livros publicados comercialmente. Os vencedores terão como prêmio suas obras publicadas e distribuídas comercialmente pelas editoras Reformatório e Patuá. Saiba mais e inscreva-se aqui

… … …

ATÉ 31 DE NOVEMBRO … Exposição Bruno Maron – “Máquinas de guerra”. Vernissage com a presença do artista. Na 9 Arte Galeria, à rua Augusta, 1371. De terça a sábado

… … …

ATÉ 4 DE DEZEMBRO … 3ª Mostra Sesc de Cinema … Festival exibe mais de 90 filmes nacionais que não chegam ao circuito comercial. No CineSesc, à rua Augusta, 2075

… … …

ATÉ 8 DE DEZEMBRO … Exposição – Do Eu ao Nós Profundo … A artista plástica Angelita Cardoso expõe 45 obras, entre desenhos, aquarelas e monotipias. De segunda a sábado, das 17h30 às 21h30, na Casa Clara, à rua Alves Guimarães, 838

… … …

ATÉ 11 DE JANEIRO – de terça a domingo – das 10h às 18h … Exposição ‘Tempero da Carne’, do artista visual Julio Leão, no Museu da Diversidade Sexual, na Estação República do Metrô. Entrada franca

… … …

ATÉ 21 DE DEZEMBRO … III Mostra de Arte da Casa Rosa Manjericão. Com exposições de fotografia, artes plásticas, performances, saraus, shows e debates. Na rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque

… … …

ATÉ 31 DE DEZEMBRO … Coletivo de artistas expõe na Passagem Literária (na Consolação, esquina com Paulista). Entre eles, Euflavio Gois, o Madeirart, mostra trabalhos inéditos e convida poetas e músicos para sarau.

… … …

ATÉ 19 DE JANEIRO … Exposição William Blake: Portas da Imaginação – Com material raro (e inédito no Brasil) sobre o poeta, ilustrador, tipógrafo e gravador inglês que influenciou os surrealistas e os beats, entre outros artistas. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37. De terça a sábado, das 10 às 22h, domingos e feriados, das 10h às 18h

… … …

