Tem festa de 7 anos do Sarau da Maria, show do violeiro Betto Ponciano no Bruta Flor e da dupla Giliane & Gusmão na Casa

O Sarau da Maria aniversaria. Tem muito trabalho e alegria aí… Tem suor e esperança. Tem muito amor e humor. Tem um mar enorme de gentes & nomes que passarinharam e que passarinharão pela comissão e sempre estarão nessa nossa festa (e em nosso coração): Helen, Lalá, Marici, Deise, Fanca, Kita, Selma, Cida, Oswa, Veronica, Zé, Robertinho, Moa, Mea, Rosa, Felipe, João, Vlado, Arnaldo e… você! Sem falar nos muitos amigos queridos que dão ‘aquela força’ e comparecem, assistem, fotografam, declamam, cantam, tocam, dançam, bebem, dão ideias, criticam, conversam e fazem a bagunça acontecer. Já são sete anos assim. Suando a camisa pra criar um bom lugar, um feliz ponto de encontro de amigos novos e antigos. Quem já foi lá, sabe o que eu digo. Mas, como cantou o grande Dorival, sarau é que nem acarajé: o trabalho que dá pra fazer é que é. Quem organiza, se diverte muito, mas também briga. Ora se abraça e concorda, ora diverge e se xinga. Depois de sete anos de guerra e paz, a gente (do sarau) já aprendeu que isso é bem normal. Só não podemos perder a ternura (‘o importante é que a nossa emoção sobreviva’). Eu me sinto honrado em fazer parte dessa história bonita e mando beijos e abraços a todos, desejando muitos anos de vida pra nossa querida, cantada e decantada Maria.

No dia 8 de fevereiro, às 20h, no Clube Vila Maria, acontece a primeira edição do Sarau da Maria em 2020. Além do palco aberto para músicos, poetas e performers (como sempre), o sarau terá a presença do cantor e compositor Zé de Riba, que faz pocket-show do musical ‘Samba para os Bambas‘ (acompanhado pelo também compositor Walmir Pinto e pelos músicos Beto Bianchi, Junior Batera e Herculano Oliveira). Ainda tem a banda Macaco Fantasma (em formato ‘Versax’), com o cantor e guitarrista Flávio Hernandes, a poeta e performer Chris Cruz, o saxofonista Dharma Samu e o percussionista Luis Fernando Rodrigues. O escritor Luis Mendes lerá textos de seu livro ‘Conversa de Encruzilhada‘, lançado recentemente pela editora Desconcertos (alguns viraram música e serão cantados). Esta edição especial de aniversário terá também a apresentação do cantor e compositor José Carlos Guerreiro (famoso pela canção ‘Morte no Escadão’, premiada com o segundo lugar no festival da Globo de 2000) e de vários artistas da Vila Maria (entre eles, Deise & João, Giadas, Kita & Helen, Cordeirovich & Vladinsky, Dari Luzio, Zé Paulo Guerreiro e Arnaldo Afonso). Ah… um passarinho me contou que Tunai e Luiz Vieira, falecidos recentemente, serão homenageados e terão canções suas interpretadas por Ligia Regina & Eder Lima e por Sidney Kitagawa & um certo blogueiro cuja identidade secreta ainda estou apurando… Então, venha prestigiar todos esses artistas e brindar conosco. Tim-tim!

E ANOTA AÍ >>> No sábado de carnaval vai rolar o ‘desfile’ de 5º ano do Bloco da Maria (no CarauariBar e Mercearia, na praça Carauari, 8). Prepara!

… … …

DESTAQUES DA SEMANA

… … …

SEXTA – 7 de fevereiro – 19h … O Som da Estrada … Duo de voz e violão formado por Giliane Meireles e Valter Gusmão apresenta novas canções e histórias de suas andanças pelos interiores de Minas. Na abertura, dois pocket-shows: Birodylan e Arnaldo Afonso apresentam repertório autoral. Na Casa, à rua Engenheiro Toledo Malta, 46, na Saúde

…

SEXTA – 7 de fevereiro – 20h … ‘Samba para os Bambas’ … Show criado pela dupla de compositores Zé de Riba e Walmir Pinto apresenta canções inéditas inspiradas em Cartola, Nelson Cavaquinho, Clementina e outros bambas do samba. ‘Navio’, acima, é uma delas. No Café Maria Fumaça, à av. Ricieri José Marcatto, 527, em Mogi das Cruzes. No sábado, o grupo se apresenta no Sarau da Maria (matéria ao alto)

…

SEXTA – 7 de fevereiro – 21h … Betto Ponciano no Teatro Bruta Flor … Com mais de 30 anos de carreira musical, o artista se apresenta com viola caipira, violão folk e harmônica, ao estilo ‘raízes on the road’. Na rua Augusta, 912

…

SEXTA – 7 de fevereiro – 21h … Sopa de Letrinhas + Clube Caiubi … O poeta Vlado Lima apresenta seu famoso e divertido sarau há mais de 17 anos. Com palco aberto, presença de compositores do Clube Caiubi e vários convidados (clique no cartaz): a poeta Carolina Montone lança o livro ‘Amor no Ventilador’ e Álvaro Cueva faz pocket-show de abertura. No Julinho Cluber, à rua Mourato Coelho, 585

…

Domingo – 9 de fevereiro – a partir das 15h … 83º Sarau da Casa Amarela … Organizado e apresentado pelo poeta Akira Yamasaki, com o auxílio luxuoso de Escobar Franelas e Luka Magalhães, um dos melhores saraus da cidade tem palco aberto e convidados muito especiais: a escritora Marcia Barbieri (com seu livro ‘Casa das Aranhas’), o escultor e escritor Euflávio Góis (com ‘Sertão Valente’) e o grupo musical Pau a Pique. Na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista

…

TERÇA-FEIRA – 11 de fevereiro – 20h … Toca do Autor … Organizado e apresentado pelo músico Alexandre Tarica, com participação dos músicos Bráu Mendonça, Ayrton Mugnaini, Rosangela Alves, Regina Cell e Cássio Figueiredo, entre outros. Participar do Toca rende um clipe: as apresentações são gravadas e postadas na internet posteriormente. Portanto, capriche! Na rua João Adolfo, 108, perto do metrô Anhangabaú

… … …

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

… … …

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui:

QUINTA – A tchurma da Aldeia Satélite Espaço Cultural promoveu um encontro entre autores da literatura brasileira contemporânea e músicos da cena alternativa no Teatro Lelia Abramo (à rua Carlos Sampaio, 305). Participei cantando alguns de meus rocks & pops e ainda pude apreciar a apresentação de vários artistas (Inês Santos, Candida Almeida, Vasqs, Silvia Maria, Tarcísio Hayashi e Claudemir Santos, entre outros). Roberto Candido esteve lá e registrou tudo. Saí todo feliz com dois livros de poesia nas mãos: ‘Brincar Poesia’, cartonera de Rosinha Moraes, e ‘Horizonte Vertical’, de Ivan Neris (que também organizou e apresentou o evento)

…

SEXTA – Era a festa de quatro amigos da tchurma da Maria: Deise, João, Flori e Selma nos receberam no Antonico (à praça Santo Eduardo, 152) com deliciosas comidinhas e bebidinhas num ambiente acolhedor. O pessoal foi chegando, se abraçando, conversando e quando nos demos conta já rolava uma animada cantoria dos velhos amigos da ‘praça maldita’ (Guerra, Gê, Kita, João, Nilsão, Helen, Deise e mais Eder & Ligia). Eita, que noitada boa, sô!

…

SÁBADO– Nos duros anos 70 (época de ditadura militar, cassações e perseguições) era na casa do seu Reynaldo e da dona Edíria que a tchurma do Jardim Brasil se reunia pra falar de política, fazer festa, ensaiar, cantar e beber (não necessariamente nessa ordem). No sábado, o seu Rey fez 90 anos. Foi uma imensa alegria estar lá e brindar à saúde dele. E poder agradecer por tantos & tão belos momentos de amizade e amor. O violeiro Café Ezequias comandou a cantoria. Eu curti de montão…

…

DOMINGO – Fui ao Itaú Cultural assistir ao show do grupo vocal Seis Canta, que interpretou, a capela, músicas de Caetano, Gil, Mutantes, Kiko Dinucci e outros. Foi comovente ouvir aquela junção de vozes belas arrepiando minha pele e marejando meus olhos. Os arranjos, o repertório, o talento dos cantores. Parabéns para Amanda Temponi, Aninha Ferrini, Everton Dantas, Paulla Zeferino, Raquel Bernardes e Wilson Alves. Seis jovens que fazem a emoção da música reverberar no ar e adentrar aos corações.

…

QUARTA – Nesses tempos em que nossos governantes fascistas ignoram que exista machismo, racismo e feminicídio (entre várias de suas múltiplas ignorâncias) torna-se imprescindível assistir à peça Uma Louça Quebrada e Nenhuma Roupa Lavada (clique no vídeo acima). O texto do espetáculo é baseado em pesquisas e depoimentos de mulheres que sofreram algum tipo de violência de gênero. As ótimas atrizes Cléo Moraes e Rosa Freitas se desdobram interpretando mães, filhas, irmãs ou amigas de mulheres violentadas e oprimidas (além de maridos espancadores, vizinhos que fingem não ouvir os gritos da espancada e policiais que culpam a vítima pela violência sofrida). Em meio a cenas rápidas e fragmentadas, as atrizes apresentam diversificado repertório de expressões faciais, timbres de voz e movimentos corporais para nos envolver e prender a atenção do começo ao fim da peça (ora denunciando, ora comovendo ou até mesmo divertindo). A premiada montagem da Meraki Cia Teatral tem direção de Edhuardo Osório e texto da própria Cléo. Está sendo encenada desde 2016 e é importante que siga em cartaz por muito tempo, pois, infelizmente, seu tema continua atual: a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Um governo que não combate o machismo e que não defende os direitos das mulheres é conivente com o aumento dos crimes de feminicídio, assédio e estupro (na matéria abaixo, dou sequência ao tema). O grupo fará mais três apresentações (nas próximas quartas-feiras, dias 12, 19 e 26 de fevereiro) no Giostri Livraria e Teatro, à rua Rui Barbosa, 201 (entre o Al Janiah e o Teatro Sergio Cardoso)

… … …

PRECISAMOS FALAR

SOBRE FEMINICÍDIOS

… … …

Aproveitando o assunto da peça de teatro Uma Louça Quebrada e Nenhuma Roupa Lavada (acima), escrevi:

Filósofos nos ensinam que a violência germina quando (e onde) a cultura se ausenta. E que ser culto é exercer e aprimorar a capacidade de compreensão. E que compreender é colocar-se no lugar do outro. Ponha-se no lugar de uma dessas mulheres que apanhou, fugiu e escapou com vida; que chegou a uma delegacia, violentada, sangrando, com um olho roxo, cheia de dores, hematomas e ouviu o delegado perguntar:

O que você fez para ele te bater? Que roupa você estava usando? Porque você não gritou? Porque você estava andando na rua sozinha a essa hora? Você sempre sai? Você tinha bebido? Você deu mole, né?

O Brasil é o quinto país do mundo em violência contra a mulher. Só ‘perdemos’ para quatro países. Nós, homens brasileiros, somos machistas e violentos. Números frios e vergonhosos nos delatam. Temos que mudar isso. Já. Mudar desde a primeira infância, nas escolinhas, dentro de casa, dentro de cada um de nós, homens. Temos que educar nossos meninos, formar jovens melhores e punir homens violentos, não acobertando seus crimes. Temos de criar leis que protejam nossas filhas, amigas, namoradas e mães. Temos de pedir perdão por nosso histórico de crimes, por matá-las, espancá-las e amedrontá-las desde a pré-adolescência. Por cercear sua liberdade de ser, pensar, vestir, de ir, vir e estar, de se sentir à vontade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Temos de ser homens de verdade, companheiros, pais, irmãos. Temos de respeitar a ‘ousadia’ de uma mulher ser ou querer ficar só. Ou a de compartilhar conosco um lar e nos dar filhos e futuro. Temos de criar, com elas, a possibilidade de sonhar um mundo melhor e uma vida mais bem dividida. Temos que respeitar as mina as mona as mana: nossas mães, namoradas e filhas. Nossas mulheres amadas, nossas amigas queridas.

AS FEMINISTAS >>> Eu sou homem e sei. Todo homem sabe. Não diga que não sabe do que elas estão falando. Você sabe muito bem. Nós sabemos. Elas não estão loucas nem histéricas. Olha os dados da violência: no Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos e espancada a cada 24 segundos. Os números gritam. Elas também. A cultura machista (em mim, em você) agoniza. Nós precisamos ser melhores, sim, respondi a um amigo, conversando sobre a questão feminista. Todos gostam de amor e sexo, mas não é disso que se trata: eu e você sabemos muito bem o quanto pisamos na bola. Ele sorriu, nervoso, de canto de boca. Nosso perdão envergonhado e quase mudo começa a se ouvir. Nós sabemos, meninas. Desculpem, desculpem… Nós sempre soubemos de tudo.

Você aí, homem como eu, meu igual, meu amigo. Não se faça de desentendido, não finja que não é contigo. Abra os olhos, os braços, a cabeça. E as receba. Destape seus ouvidos, ouça as queixas e perceba: elas estão agindo, reagindo, se insurgindo. Velhas estruturas estão ruindo. Um novo mundo vem surgindo. E é melhor. Não ignore, não deboche, não faça piadas idiotas como o presidente, não seja mais um ‘macho escroto branco no comando’. Homens, nós sabemos muito bem do que elas estão falando. E, infelizmente, sabemos que elas têm razão do que dizem sobre nós. Respeita as mina. Ponto.

DISQUE DENÚNCIA >>> O número 180 da Central de Atendimento à Mulher recebe denúncias e orienta mulheres vítimas de violência. As ligações são gratuitas e o serviço funciona 24 horas.

… … …

NA NET, O CD ‘AS MARÉS’,

DE PAULO BARROSO

… … …

Já falei aqui que o belo álbum duplo As Marés, do cantor e compositor Paulo Barroso, está agora disponível nas plataformas digitais. Então, clica aí: você pode ouvi-lo no Spotify, Deezer, Google Play, ITunes e Youtube. Neste link, acesse também seu primeiro disco, Vozes da Cidade, inteiro. A toada ‘Mares de Minas‘ é uma das cinco parcerias que tenho com o Paulo no álbum. Ouça e acompanhe a letra:

MARES DE MINAS

(Paulo Barroso & Arnaldo Afonso)

O poeta abre os braços e voa

A caminho do mar

Não do mar cheio de águas e conchas

Mas de um outro que há

Um mar enorme de gentes, de nomes

Ondas que vêm derramar

Seu movimento no peito dos homens

Marés de amar, desamar

Solidões que o poeta retrata

E desata a chorar

Será a falta de amor que maltrata

Ou o que mata é lembrar?

Vai reaver cada gota de pranto

Pra toda dor represar?

Vai desfazer dos seus cantos o encanto

Até desencantarolar?

Na cidade pequenina

A saudade foi morar

Tinha o sino da igrejinha

Tinha a sina de cantar

Tinha a pedra no caminho

E os mistérios do lugar

Tinha o mar, rodamoinho

E eu, sozinho, a desvendar

Pensamento que é feito de asa

Te liberta do chão

Inventando um caminho pra casa

Sobrevoa o sertão

Cidadezinhas tão pequenininhas

Visões de gaviãozão

Quando entro dentro do imenso das Minas

Sou peixe-boi-de-arribação

Quem me diz qual montanha não cisma

De molhar os pés no mar

Ou que mar não quer ter lá de cima

A beleza de olhar?

Gira o dia a dia dos homens pequenos

O seu veloz carrossel

Sonhos e trilhas se enroscam no tempo

Onde é meu chão, é meu céu

Na cidade pequenina

A saudade foi morar

Tinha um clube na esquina

Tinha o mundo a transformar

Tinha o tronco onde um dia

Desenhei um coração

Tinha o mar que arrastaria

O que eu tinha em minhas mãos

O poeta, entre versos que fogem

Ama o que a vida dá

Porque a soma das obras de um homem

São espumas no mar

Ah! quanto tempo me sobra, quem sabe?

Ainda que tarde, virá

Meu mar de Minas nos olhos não cabe

Mar, doce mar, de mirar

Mar, doce mar, marejar

Mar doce de admirar

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz quase dois anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Quase dois anos depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

QUINTA – 6 de fevereiro – 19h … Ensaios do Bloco Mulher com Colher. No Bodega da XV, em Santos

… … …

QUINTA – 6 de fevereiro – 20h … Basa + convidados. Rock e blues acústico no Papo, Pinga & Petisco, à praça Roosevelt, 118

… … …

QUINTA – 6 de fevereiro – 20h … Picanha de Chernobill. Ótima banda de rock se apresenta no Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912

… … …

QUINTA – 6 de fevereiro – 20h … Rhaissa Bittar – Turnê ‘João’ no Audio Rebel do Rio de Janeiro

… … …

QUINTA A SÁBADO – 6 a 8 de fevereiro – 20h30 (qui e sex) e 18h (sáb) … Minhas queridas … Peça sobre as cartas da escritora Clarice Lispector às suas irmãs. Com Marilene Grama e Simone Evaristo. Direção de Stella Tobar. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195

… … … …

QUINTA A DOMINGO – 6 a 9 de fevereiro – 20h30 (qui a sáb) e 18h30 (dom) … Peça ‘O Que Mantém Um Homem Vivo?‘. Coletânea de textos de Bertolt Brecht com Renato Borghi, Elcio Nogueira Seixas e Georgette Fadel. No TUSP, à rua Maria Antonia, 294. Até 16 de fevereiro

… … …

QUINTA – 6 de fevereiro – 21h … Ritchie & Black Tie no Sesc 24 de Maio – participação de Tuco Marcondes

… … …

QUINTA – 6 de fevereiro – 22h30 … Sambas de enredo e marchinhas de carnaval no repertório do cantor e compositor Umanto e do violonista e cavaquinista Paulo Ramos. No Sem Saída Bar, à rua Fidalga, 27, em Pinheiros

… … …

ATÉ SEXTA – 7 DE FEVEREIRO – EDITAL >>> Secretaria de Cultura de Suzano abre inscrições para financiamento de projetos de organizações e coletivos artísticos com iniciativas em dança, teatro e artes circenses. (saiba mais no Documento link PDF ). No Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, à rua Benjamin Constant, 682, no Centro, de segunda a sexta, entre 8h e 16h

… … …

SEXTA – 7 de fevereiro – 19h30 … Dramaturgia Transatlântica – Ciclo de dramaturgia contemporânea. Primeira edição conta com textos de autores portugueses e brasileiros que, através de suas peças, questionam os paradigmas das sociedades contemporâneas. Na Livraria da Travessa, à rua dos Pinheiros, 513. Terceiro dia de programação tem ‘O meu suicídio preferido’, de Mickaël de Oliveira, com leitura de Victor Nóvoa, Helena Cardoso, Jussara Braco, Fernanda Raquel e Ana Vitória Bella e ‘Verniz náutico para tufos de cabelo‘, de Victor Nóvoa, com leitura de Fernanda Raquel, Jussara Bracco e Mara Helleno

… … …

SEXTA – 7 de fevereiro – 21h … Iracunda – A Ópera do Silício … Espetáculo da SPIO Orquestra agrega narrativa poética, artes do corpo, teatro e visuais em live image e conta com bailarinas da Antonima Cia de Dança e participação da poeta Beth Brait. Na Trackers, à rua dos Pinheiros, 1243

… … …

SEXTA A DOMINGO – ATÉ 17 DE FEVEREIRO – Programação teatral no espaço cultural dos Satyros, na praça Roosevelt. Confira no cartaz (reservas pelo fone 11-3255-0994 ou pelo e-mail www.satyros.com.br)

… … …

SEXTAS – 7 e 14 de fevereiro – 21h … Navalha na Carne. Após se apresentar em Portugal, retorna ao Brasil a elogiada remontagem do clássico de Plínio Marcos. Com os atores Anette Naiman, Mauricio Bittencourt e Carca Rah. Direção de Marcos Loureiro. No Teatro Cemitério dos Automóveis, à rua Frei Caneca, 483

… … …

SÁBADO E DOMINGO – 8 e 9 de fevereiro – 16h … Nem Isso Nem Aquilo – Quando os Pais se Separam … Espetáculo teatral reúne quatro cenas sobre o impacto da separação dos pais na vida das crianças: ‘Como Falar com um Anjo?’, de Claudia Barral, ‘Uma Barraca Para o Resto de Minha Vida’, de Bruna Pligher, ‘Pé na Estrada’, de Lucas Mayor, e ‘Ninguém Sabe’, de Marcos Gomes. No CCSP, Sala Jardel Filho, à rua Vergueiro, 1000

… … …

DOMINGO – 9 de fevereiro – 14h … Baile Pré-carnavalesco Art Folia & Cidadania. No Restaurante Cama e Café, à rua Roberto Símonsen, 79. O desfile será no dia 23

… … …

DOMINGO – 9 de fevereiro – a partir das 16h … Sarau Caiçara … 40º edição do evento que abre espaço para a música autoral na baixada. Na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos

… … …

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com artistas e ativistas da cena cultural alternativa. No dia 11, com Os Conversadores (Cacá Mendes e Edson Tobinaga – do Sarau dos Conversadores), Vieira Pato (do Sarau da Vergueiro) e Carlos Moura (do Sarau do Jornal). O programa tem reprise às sextas, às 13h, e aos domingos, às 17h. Na casileoca.com

… … …

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

… … …

QUARTA – 12 de fevereiro – 20h … Marcio Policastro apresenta as canções de seu primeiro cd ‘Pequeno Estudo sobre o Karma’, além de inéditas. No Coletivo Pura, à rua rua Mourato Coelho, 1404

… … …

ÀS QUARTAS – dias 12, 19 e 26 de fevereiro – 21h … Uma Louça Quebrada e Nenhuma Roupa Lavada … Espetáculo composto por cenas curtas e fragmentadas, com dramaturgia inspirada em pesquisas e depoimentos de mulheres que sofreram algum tipo de violência de gênero (veja o teaser). Montagem da Meraki Cia Teatral com direção de Edhuardo Osório e texto de Cléo Moraes, que atua ao lado de Rosa Freitas. No Giostri Livraria e Teatro, à rua Rui Barbosa, 201, no Bixiga