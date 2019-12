Tem festa da diversidade no Cabeças Flutuantes, na Cidade Violeira, na Charada e no Teatro Garagem (e tem atos de repúdio ao AI-5)

“Autoritarismo não existe / Sectarismo não existe / Xenofobia não existe / Fanatismo não existe / Bruxa, fantasma, bicho papão

Miliciano não existe / Torturador não existe / Fundamentalista não existe / Terraplanista não existe / Monstro, vampiro, assombração

Trabalho escravo não existe / Desmatamento não existe / Homofobia não existe / Extermínio não existe / Mula sem cabeça, demônio, dragão

Esquadrão da morte não existe / Ku Klux Clan não existe / Neo-Nazismo não existe / O inferno não existe / Tirania eleita pela multidão”

A VOLTA DA CENSURA >>> Esses versos fazem parte da canção ‘O Real Resiste’, de Arnaldo Antunes, cujo videoclipe, que aborda e mostra cenas de violência policial e disseminação de preconceitos em nosso país, foi retirado da programação da TV Brasil, emissora pública que está sendo aparelhada para só fazer propaganda do atual (des)governo Bolsonaro. Mas aqui neste blog (por enquanto) não tem censura e o clipe taí, com letra e tudo. Nesta semana, além da ridícula retirada dos cartazes de filmes históricos da sede da Ancine (que gerou protestos internacionais), ainda tivemos que aguentar desse bisonho des(governo) a mudança na lei da MEI, aparentemente revogada após pressão dos artistas (vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos). A gente sabe que pra esse des(governo), formado por idiotas do quinto escalão da ignorância nacional, a cultura não vale nada e é um mal a ser extirpado (atitude semelhante a daquela gente que queimava livros). O jogo deles é apostar na perpetuação da ignorância (sucateando o sistema educacional para beneficiar escolas particulares), na desinformação (enviando absurdos fakenews através de disparos ilegais de zap) e na alienação (boicotando as produções, os artistas e o acesso à cultura) como forma de manutenção de seus cargos, privilégios e da paz de cemitérios. Mas a gente faz barulho, resiste, evita o pior e prepara o momento de dar o troco. Além da música (acima), ouça também o recado de Arnaldo Antunes (abaixo) sobre a motivação e a produção do clipe. Fala, xará:

… … …

AI-5 NUNCA MAIS >>> Nesta sexta faz 51 anos que uma canetada da ditadura militar fechou o Congresso e mandou prender, torturar e matar. Precisamos lembrar e repudiar, porque tem muito fascista saudoso do AI-5. Alguns fazem parte deste (des)governo que está no poder. Pelo país, os democratas organizam protestos. Nós vamos resistir, claro. Como sempre.

SEXTA – 13 de dezembro – 19h … AI-5 Nunca Mais. Democracia Sempre … Manifestação pela democracia acontecerá no dia em que o ato ditatorial imposto pelo regime militar completa 51 anos. Na Câmara Municipal de São Paulo, Salão Nobre, 8° andar. Sobre essa triste data, comentei aqui:

DIREITO DE RESISTÊNCIA >>> É o direito que qualquer pessoa tem de resistir ou insurgir contra qualquer fator que ameace sua sobrevivência ou que represente uma violência a valores éticos ou morais humanistas,como o golpe dado por militares e grandes empresários contra a democracia brasileira em 1964, que resultou numa ditadura que se arrastou até 1985, fechando o Congresso, matando, torturando e perseguindo milhares de brasileiros. Tenho vergonha de viver num país em que o atual presidente idolatra um torturador e defende pública e impunemente aquele regime fascista. Me sinto em falta com os que tombaram na luta contra a ditadura. Todos os que viveram aquele período sombrio não podem esquecer, nem permitir que torturadores reescrevam a história por seu viés mentiroso. Todos os jovens que vieram depois precisam saber a verdade e conhecer essa triste passagem da nossa história.

SEXTA – 13 de dezembro – 19h … AI-5, uma reconstituição cênica … Peça é encenada no dia em que o ato ditatorial imposto pelo regime militar completa 51 anos. Na rua Barão de Campinas, 529. Há uns dois meses, após assistir à montagem, comentei:

AI-5, A PEÇA >>> Eu ia comentar algumas cenas chocantes da peça (e que, de fato, aconteceram!) e falar do asco que senti pela figura do presidente (um carrasco terrível e temível – que existiu!) e seus ministros (as interpretações realçam detalhes cômicos que só ampliam o imenso ridículo do papel desempenhado por cada um daqueles fantoches). Mas, levado pela situação do país e com o eco daqueles discursos odiosos da montagem (e que foram, de fato, pronunciados!) ainda reverberando na minha mente, acabei espalhando pelo post vários textos contra a censura, a ditadura e a onda fascista que precisamos combater com urgência. É possível discernir, em meio ao texto original do ato (que são os discursos que culminaram na promulgação do AI-5), a inclusão de colocações fascistas atuais, pronunciadas pelo presidente em exercício e por seus ministros, o que evidencia a perpetuação do conservadorismo. Depois do espetáculo (dirigido por Paulo Maeda) houve um debate com os convidados Adriano Diogo e Rosalina Santa Cruz, ambos presos e torturados pelos militares golpistas durante a ditadura. Não dá pra ouvir um mínimo relato do que eles sofreram sem marejar os olhos. Aos dois, minha solidariedade, meu respeito e agradecimento por sua luta e resistência. Ao grupo de teatro, meus parabéns por levantarem discussão tão necessária, nesse outro momento histórico de estreitamento de nossas liberdades.

… … …

DESTAQUES DA SEMANA

… … …

QUINTA – 12 de dezembro – 15h30 às 22h … 4º Encontro de Cidadania Artística … Sindicato dos artistas convida para o evento com diversas intervenções e atividades sob o tema ‘Ocupações culturais em espaços públicos: a força da arte quando artistas se encontram”. Na Casa Marielle Franco, à alameda Barão de Limeira, 490

… … …

QUINTA – 12 de dezembro – 19h … Sarau Santa Sede, organizado pelos poetas Fabiano Fernandes Garcez e Sergio Rocha, promove encontro de editoras, coletivos, selos, autores e músicos, com palco aberto. Na abertura, pocket-show lítero-musical ‘Alcateia de Delírios’, com Vinicius Maganha, Samira Regina e Marcio Cassoni. Na av. Luiz Dumont Villares, 2104, perto do metrô Parada Inglesa. O poeta Cesar Augusto de Carvalho apresentará exposição de videopoemas criados pela produtora Dois de Dentro a partir de textos de seu mais recente livro, Curto Circuito.

… … …

QUINTA A SÁBADO – 12 a 14 de dezembro … Dezartes #03 – Mostra de Artes na Aldeia Satélite. Segunda semana de atividades, tendo por tema a diversidade racial, sexual e cultural. Na rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118, na ZL (clique no cartaz)

… … …

QUINTA E SEXTA – 12 e 13 de dezembro … Sambas do Melodia … O cantor Marco Palmah interpreta repertório de Luiz Melodia acompanhado por Renato Piau, violonista e parceiro do saudoso Pérola Negra em várias composições. Na quinta-feira, às 21h no Mundo Vivo Galeria, em Brasília. Na sexta, às 19h, no Bar Brahma, em São Paulo, à av. São João, 677

… … …

SEXTA – 13 de dezembro – 20h … Carol Naine no Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912. Cantora e compositora carioca, com dois cds gravados, faz show só com canções inéditas. Após ouvi-la num show, escrevi:

Carol é fina afinada e canta como quem fala. Não grita não precisa. E opina. Inspirada bem-humorada antenada com seu tempo, comenta sem forçar a mão. Há informalidade e classe na poesia mordaz com que revela o dia-a-dia, a tragicomédia dos homens, sua farsa e fome, seu circo e pão. Há toques daquele lirismo do jovem Chico em letras e harmonias, aqui. Há pitadas de graça das típicas piadas do eterno Noel, ali. E há uma consciência trágica que beira Nelson Cavaquinho ou mestre Cartola, acolá. Carol nos conecta ao espírito semprevivo dos bambas, ao som que atravessa eras. Traz na pulsação da veia e na doçura da garganta a herança de um olhar particular de um jeito amoroso e sedutor que um certo Brasil já produziu. Como uma dança que resiste dentro de um corpo que nem sabe se ainda existe. Ou como uma alma que se remexe ao som de um ritmo que sequer conheceu mas jamais esquece. Não sei se me expresso bem. Há um grande prazer em ouvir e sentir identificação com essas canções, mas um sintoma de difusa ancestralidade me atinge e comove. Uma quase dor me invade. Algo coletivo e impreciso de que estava com saudade de andar perto e de me sentir parte. Se bem recordo, é de uma arte. Daquele objeto artístico de primeira, perfeito casamento da bela melodia com a poesia da letra: chamava-se canção brasileira. Ainda chama. Há chama. Há sol. Ouvir Carol, me emociona e anima, me dá esperança, me salva o dia.

… … …

SÁBADO – 14 de dezembro – 20h … Ciro Pinheiro + Trio. Cantor e compositor tem larga trajetória na mpb: nos anos 80 fundou a banda ‘Arara de Neon’ e depois o grupo ‘Incontroláveis’ (com quem grava seu primeiro lp). Nos anos 2000 lança os cds ‘Triciclo’ (com trio homônimo), ‘Solo’ e ‘Uno’. Atualmente, prepara novo álbum. No show, será acompanhado por Edu Gomes (guitarra), Paulo Bira (baixo) e Caio Gomes (percussão), com participações dos músicos Marcelo Ska e Flavio Matunaga e das cantoras Kennya Macedo e Uli Oliveira. No Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912

… … …

DOMINGO – 15 de dezembro – das 12h às 20h … Cabeças Flutuantes Teleguiadas com seus Corações Suspensos … Multiartista Ca Cau promove encontro artístico com shows, lançamento de livros, exibição de filmes, debates e performances em seu belo espaço cultural, o Atelier Travessia (à rua Minas Gerais, 201), que estará aberto à visitação. Ainda no evento, acontece a instalação plástica urbana nas árvores vizinhas ao sobrado, com cabeças e corações “que transgridem e dialogam com a cidade, propondo reflexão sobre a manipulação da sociedade”. Este blogueiro agradece o convite e estará lá também (clique no cartaz e veja a programação)

… … …

DOMINGO – 15 de dezembro – das 14h à 0h … 38ª A Idade da Terra em Transe – ‘Especial Festa da Firma’. Último evento do ano, a festança do Videoclube Charada recebe dois artistas da Vila Maria: a banda Chêro da Poesia (que tocará repertório autoral e alguns clássicos de Sá, Rodrix & Guarabyra) e este blogueiro roqueiro Arnaldo Afonso (obrigado!). A sonzêra começa à tarde e se estende até meia-noite com apresentação das bandas Os Videntes Profanos, Nihilo Br, oSKArface, Porno Massacre e Ericsson Castro & Andrea. Vai rolar churrasquinho comunitário, lançamento de livro (de Alberto Santoz), discotecagemn em vinil (garage, psicodelia, blues, soul e brasilidades), exposição de objetos de arte (Marcello Dalla Dea) e de desenhos (Vander Bourbon). O evento acontece sempre no último domingo de cada mês (em dezembro, excepcionalmente, uma semana antes do Natal) e é uma produção do Jardim Psicodélico (com curadoria de Eduardo Osmedio, Ju Juliete, Marco Antonio Gonçalves e Romeu Rodrigues de Moura). A Charada, administrada pelo guerrilheiro cultural Gilberto Petruche, é um point de resistência que mistura bar, casa de shows, estúdio e videolocadora (com precioso acervo de mais de 12 mil filmes). Fica na rua José Antonio Fontes, 62, altura do número 8000 da avenida Sapopemba, na ZL

… … …

TERÇA – 17 de dezembro – 19h30 … Toca do Autor na Casa Pluri … Músico Alexandre Tarica convida artistas para seu tradicional sarau que desta vez acontece no recém inaugurado estúdio e espaço cultural administrado pela cantora Susie Mathias e pelo poeta Oswhaldo Rosa. Na avenida Pompéia, 1344

… … …

QUARTA – 18 de dezembro – 19h30 … São Paulo Cidade Violeira. Evento reúne várias duplas e grandes artistas da viola: Ivan Lobo & Vitor Cesar, Flavio & Juan, Cícero Gonçalves, Levi Ramiro, Cidão & Marinho, Pereira da Viola, Wilson Dias e Luis Salgado, entre outros. No Teatro Leopoldo Fróes, à av. João Dias 822, em Santo Amaro

… … …

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

… … …

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui:

…

QUINTA >>> Foi bem bacana curtir o sarau Encontro de Expressões, organizado e apresentado por Cale Narman (foto) mensalmente no Manjericanto (participei do palco aberto, cantando com meus amigos Teju Franco e Rosa Maria Freitas). Ainda teve dança cigana e a presença de vários músicos com canções autorais e covers. Antes, assisti aos divertidos causos do grande cantador e contador de histórias Eufra Modesto. Depois, ficamos por lá, falando de música e política, entre cervas e canções. Eita, noite boa!

…

SEXTA >>> Mais uma vez parabenizo a artista plástica Angelita Cardoso, de cujo trabalho sou admirador. A conheci expondo telas incríveis no sarau Feminino Infinito. Depois vi sua mostra de quadros e esculturas ‘Do Eu ao Nós Profundo’, na Casa Clara. Agora, pude admirar seus belos trabalhos na expo ‘A Palavra e A Imagem’, homenagem ao grande Darcy Ribeiro. Ainda vou voltar lá e dar uma olhada melhor nas obras dos outros 34 artistas – mas a exposição tá bem bonita e diversificada. Fica até o dia 13 de janeiro no Memorial da América Latina

…

SÁBADO >>> Ah.. que delícia passar no Lê Rock Bar (agora sob a administração do Daniel Pereira), cantar uns rocks com a moçada e abraçar minha querida amiga, a cantora Simone Barbour (e também meu brother Birodylan e os outros aniversariantes de novembro, na Festa dos Centauros). Teve bão!

…

DOMINGO – Foi superlegal participar do evento Rock in Vila Maria promovido por Dari Luzio e pelo Druida Estúdio no Limoeiro Bar. As bandas InRollando Stones e Jeca’s Blues fizeram aquela sonzêra boa, fechando a noite. Mas foi o Chêro da Poesia quem arrebentou com suas lindas canções e as belas vocalizações de Helen & Kita. Cada vez mais, acho que eles são a minha banda preferida do circuito dos saraus. No começo da tarde, Arnaldo Afonso (este blogueiro roqueiro), o cantor e compositor José Carlos Guerreiro e a dupla Cordeirovich & Vladinsky mandaram ver nos seus sons autorais e acústicos. Saí de lá pensando em algo que acho importante ressaltar: é curioso como, mesmo entre artistas formados na mesma região e quase ao mesmo tempo, a beleza da diversidade de estilos e temas sobressai. Espero que venham mais eventos como esse, abrindo espaço para a produção cultural da região. Fica a dica para a Regional e as Casas de Cultura do pedaço.

TERÇA – Fui ao Atelier Travessia e pude, mais uma vez, me deleitar com a voz e o talento da grande cantora Bruna Moraes, que apresentou algumas canções de seu cd ‘Nua’ (no vídeo acima, na íntegra). O anfitrião Ca Cau abriu os trabalhos, seguido do compositor Raí Freitas. Fechando a noite com chave de ouro, curti de montão o pocket-show lítero-musical ‘Alcateia de Delírios‘, com Vinicius Maganha, Samira Regina e Marcio Cassoni (eles estarão nesta quinta, no sarau do Santa Sede – veja na programação, ao alto). No próximo domingo, dia 15, o Atelier Travessia promove um dia inteiro de atividades variadas (saiba mais na programação, ao alto)

…

QUARTA – Estive na Uninove Vergueiro acompanhando a grande festa de entrega do I Prêmio Suburbano Convicto, evento da maior importância criado e organizado por Alessandro Buzo, poeta e guerreiro das artes alternativas. Saí de lá com a certeza de que o evento vai virar referência e ponto de encontro e discussão dentro do movimento das artes periféricas. O que acho mais bonito, além de constatar a confraternização entre gente de várias gerações, foi a premiação de cinco artistas (ou grupos) por categoria. Isso, por si só, já valoriza o coletivo e aponta para uma produção cultural vasta (e desprezada pela grande mídia). ‘Nóis tamo junto’, como o pessoal costuma dizer (e eu assino embaixo). Fiquei muito honrado de ter sido chamado pra entregar alguns prêmios (à mc Sofia, à Lecy Brandão e aos Listas Negras). Me senti parte desse movimento que clama por respeito e igualdade de oportunidades, que batalha com amor e dedicação através da arte. Isso me motiva e muito me orgulha. Agradeço ao Buzo (por ter me chamado ao palco) e o parabenizo pela grandiosa iniciativa (veja mais fotos do evento aqui). É nóis, manos!

… … …

MAIS & MERECIDAS

LOAS AO RUBÃO

… … …

Alguns dias após o sarau Gente de Palavra prestar merecida homenagem-surpresa ao muito querido poeta Rubens Jardim, o consagrado poeta Alvaro Alves de Faria publicou em seu blog um belo texto que aqui resumo (e complemento com dois poemas, um de Elcio Fonseca, outro de Vlado Lima, que fazem parte do livro ‘Rubens Jardim’, publicado pela Patuá):

“A poesia brasileira, sem generalizar, está repleta de gente que não presta, que não vale nada. Gente inútil. Alguns chegam ao estágio da sordidez. São aventureiros. Hoje, fazer uma crítica literária a um livro, por exemplo, pode significar uma ofensa ao autor e até à sua família. Gente que não tem o que fazer da vida. Mesquinha. É horrível lidar com gente medíocre. Felizmente, nem todos são assim. Exemplo disso foi a bela homenagem de poetas e amigos prestada a Rubens Jardim, um batalhador em favor da poesia sempre. Os poetas e amigos se reuniram no Café Patuscada, onde lançou-se o livro “Rubens Jardim” (Editora Patuá), uma coletânea de poemas de amigos de Rubens Jardim. Muita emoção de gente que sabe que poesia não é brincadeira, nem estupidez. Poesia é coisa séria para gente séria. O editor da Patuá, Eduardo Lacerda, deu o seu recado: ‘Vivemos um tempo de excelentes poetas e de humanos medíocres. Rubens Jardim é um excelente poeta. Rubens Jardim é um ser humano imenso, iluminado’. No prefácio, César Augusto de Carvalho escreveu: ‘Uma das formas de não sermos tragados é darmos as mãos, iluminarmos o mundo com nossa arte, a arte da escrita, a arte da palavra’. E está correto. Mais do que correto. É bom ver gente lutando pela poesia, de maneira honesta. Antes de tudo, é preciso ser sério com a própria poesia. Respeitar a poesia, porque a poesia pede respeito e o poeta verdadeiro atende”.

TEM UM TROVÃO NO PEITO DO POETA

(Elcio Fonseca)

tem um trovão no peito do poeta

palavras puras assomam à pleura

e espalham estrelas entre as costelas

tem um trovão no peito do poeta

que atravessa a noite e os alvéolos

lavando as gotas de sangue do verso

tem um trovão no peito do poeta

e o estro esplendente que ele emana

desenodoa o magma da alma humana

tem um trovão no peito do poeta

que troca gases transporta utopia

ele se indigna a gente respira

assim entre o tráfego da hemoglobina

e a eliminação das nossas toxinas

o poeta resgata refere e inspira

sabe que de seu peito quebrantado

sai o sol invicto que assenta o vento

voz que nos dá veio alvo e alimento

… … …

ARNALDO AFONSO FAZ SHOW

COM MÚSICAS DE CARTOLA

… … …

Nas minhas andanças por aí já tenho me apresentado com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora (com cenário simples e prático), onde canto dez canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Em 2020, ano em que completamos quatro décadas sem o Mestre, pretendo levar suas melodias a todas as Casas de Cultura da cidade, bem como aos Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz mais de um ano e meio que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano e meio depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

CONFESSO QUE SOBREVIVI >>> Editora Essencial, preocupada com o aumento dos crimes de feminicídios, abre canal para receber os relatos de mulheres que passaram por uma relação abusiva, opressora e violenta. Será organizada e publicada uma antologia. Saiba mais no site www.editoraessencial.com.br ou participe preenchendo o formulário

… … …

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento (assim como a TVT). Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam

… … …

QUINTA – 12 de dezembro – 18h … Lançamento O descimento ao Averno’, tradução do livro sexto da Eneida de Virgílio por Adriano Aprigliano, com sessão de autógrafos e apresentação de ‘Eneida Sonora’ (recriações musicais pelo Coletivo Capim Novo). Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37

… … …

ÀS QUINTAS – 18h30 … Mira essa Encrenca … Todas as quintas-feiras, com apresentações musicais gratuitas. No Mirante 9 de Julho (atrás do Masp)

… … …

QUINTA – 12 de dezembro – 19h … Lançamento de ‘O manuscrito do jovem Gabriel’, romance de João Batista de Andrade. Na A Casa Tombada, à rua Ministro Godoy, 109

… … …

QUINTA – 12 de dezembro – 19h … Lançamentos de ‘Arranjos de pássaros e flores’, do poeta mineiro Djami Sezostre e ‘Trilogia Amarga’, do escritor curitibano Daniel Osiecki (inaugurando a Coleção 277, voltada à poesia contemporânea do Paraná). No Boteco da Estação, em Ponta Grossa

… … …

QUINTA – 12 de dezembro – 19h30 … Sobrenome Liberdade – Edição Centenária. Com pocket-shows de Élio Camalle e Denise Alves. No Relicário Rock Bar, à rua Manoel de Lima, 178, em Interlagos

… … …

QUINTA – 12 de dezembro – 19h30 … Noite Manouche – Love is in the air. Com a cantora Giuliana Nogueira, o violonista Bina Coquet e o baixista Nando Vicencio. Na Quinta dos Infernos, à rua Coronel José Eusebio, 109

… … …

QUINTA – 12 de dezembro – 21h … Otto no Quinta + Cedo … Cantor e compositor se apresenta no Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 830

… … …

QUINTA – 12 de dezembro – 21h … O show é delas … Stand-up com as comediantes Aline Porto, Jessica Bita, Talita Halliday e Bruna Braga. No Lilith Comedy Lounge, à av. Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, 1506

… … …

QUINTA – 12 de dezembro – 22h … Baile dos Fios … Músicos do quarteto Fios de Choro se juntam ao trombone de Conrado Bruno, à percussão de Gustavo Surian e à voz de Paula Sanches para criar repertório festivo e dançante. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

… … …

SEXTA – 13 de dezembro – 18h30 … Lenita Estrela de Sá lança o livro de contos ‘Atrás do Baú de Guardados’, pela Editora Penalux. O prefácio é de Daniel Zanella e a orelha de Itamar Vieira Junior. Na Adega e Restaurante Dona Carmen, à rua Dr. Bacelar, 649

… … …

SEXTA – 13 de dezembro – 19h … Aniversário da Editora Primata, na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40. Com sarau, descontos especiais, discotecagem e lançamento dos livros:

– sumiço, de Macaio Poetônio

– X, de Daniel Wachowicz

– Cosmos / cacos, de Leonardo Chagas (relançamento)

– Desejo de terra, de Luís Perdiz (relançamento)

– Máquina orgânica, de Anna Vis (relançamento)

– Murro em ponta de faca, de Leo de Sá (relançamento)

… … …

SEXTA – 13 de dezembro – 19h … Sarau das Edições Trunca – Poemas e canções de luta. Palco aberto e lançamento do livro ‘Poemas para não perder’, da escritora e metalúrgica Golondrina Ferreira. No Espaço Cultural Mané Garrincha, à rua Silveira Martins, 131 – sala 11

… … …

SEXTA – 13 de dezembro – 19h … Balbúrdia Poética 2. Encontro de poetas no La Taberna de Laura, à rua Xavier da Silveira, 34, em Copacabana, no Rio de Janeiro

… … …

SEXTA – 13 de dezembro – 20h … Clarianas, grupo formado por Martinha Soares, Naloana Lima e Naruna Costa, fas show de lançamento do álbum ‘Quebra Quebranto’, com participações de Marcelo Pretto, Raphael Granco e Horoya. No Sesc Campo Limpo, à rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120

… … …

SEXTA – 13 de dezembro – 20h … Sarau Clamarte … Com palco aberto e pocket-show do rapper Jairo Periafricania lançando seu disco ‘Até quando eu quiser. Até quando eu puder’. No local, Metal-Morfose, exposição residente. Na rua Prof. Otávio Guimarães, 393, Jardim dos Lagos

… … …

SEXTA – 13 de dezembro – 20h … Banda Retrorama toca pop-rock dos anos 80 no Santa Sede, à av. Luís Dumont Villares, 2104

… … …

SEXTA A DOMINGO – 13 a 15 de dezembro … Barrela … Montagem da peça de Plínio Marcos com direção de Mário Bortolotto. No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384. Sexta e sábado, às 21h. No domingo, às 20h

… … …

SEXTAS E SÁBADOS – ATÉ 21 DE DEZEMBRO – 21h … Os Filhos da Noite. Com texto de Ernesto Hypólito e Jeson Dotti, a peça é baseada em conto sobre vampiro, de Lord Byron. No elenco, Anette Naiman, Jeson Dotti e Leandro Rossini. No Teatro da Garagem, à rua Silveira Rodrigues, 331a

… … …

SEXTA – 13 de dezembro – 22h … Red Hot Chili Peppers Tributo – com Daniela Califórnia. No Eclipse: Espaço Cultural, Bar e Café, à rua Astorga, 621, ao lado da estação Guilhermina do metrô

… … …

SEXTA – 13 de dezembro – 22h30 … Apocalipse Tropical – Uma Hecatombe de Amor. Festa no Teatro Mars, à rua João Passalacqua, 80

… … …

SEXTA – 13 de dezembro – 23h … Samboryê no Al Janiah … Canções autorais e releituras de cânticos e sambas referentes a cultura afro-brasileira. Com Raquel Martins (violão e voz), Adriana Aragão (atabaques) e Sandra Cavalcanti (percussão). Na rua Rui Barbosa, 269

… … …

SEXTA – 13 de dezembro – 23h … Saco de Ratos … Show da banda de rock e blues do dramaturgo e vocalista Mário Bortolotto. Com Fabio Brum (guitarra), Fabio Pagotto (baixo) e Rick Vechione (bateria). No The Wall Café, à rua Treze de Maio, 152, no Bixiga

… … …

SEXTA – 13 de dezembro – 23h … Sons e Furyas – Robertos Carlos especial de Natal. Espetáculo une os textos sarcásticos do escritor André Sant’Anna às canções de amor do Rei. Na banda, as cantoras e atrizes Helô Ribeiro e Vanessa Bumagny, e os músicos Zeca Loureiro, Henrique Alves e Rogério Bastos. No Picles, à rua Cardeal Arcoverde, 1838

… … …

SÁBADO – 14 de dezembro – das 11h às 20h … Ocupação Alceu Valença no Itaú Cultural … Mostra reúne depoimentos, objetos e produções literárias do artista pernambucano. Até 26 de janeiro de 2020, de terça a sexta, das 9h às 20h, e sábados, domingos e feriados, das 11h às 20h. Na av. Paulista, 149

… … …

SÁBADO – 14 de dezembro – das 15h às 22h … Sarau + Feira Sarath. Música, poesia, artesanato, terapias integrativas e feira de produtos orgânicos e veganos. No Instituto Sarath, à rua Umberto I, 146, perto do Sesc Vila Mariana

… … …

SÁBADO – 14 de dezembro – 18h … Lançamento do livro de poemas ‘Mulheres salgadas’, de Cecilia Furquim (com sumiês de Lúcia Hiratsuka). No Tectônica Café, à rua Ministro Ferreira Alves, 686. Do livro, extraio:

houve ontem

o desenterro

e da terra veio

o corpo fêmea

inteiro

e mesmo meio velho

e sem gelo

foi como la doncella

o corpo dela

que veio

não se decompôs

veio à tona

inteiro

em seu desterro

da terra

e reviveu

mais vivo

que um rebento

… … …

SÁBADO – 14 de dezembro – 18h30 … 127º Sarau Bodega do Brasil. Organizado pelo cordelista Costa Senna com apoio de Jubilo Jacobino, Carlos Buono e Vieira Pato, entre outros. Com palco aberto. Na Ação Educativa, à rua General Jardim, 660

… … …

SÁBADO – 14 de dezembro – 18h … Bhezão “Folk&Ando”. Show solo do cantor e compositor que fundou o grupo Rossa Nova, participa do trio Folk Na Kombi (com Jonavo e Felipe Câmara) e da dupla Duas Casas (com Nô Stopa). No novo Teatro da Rotina, à rua Simão Álvares, 697, em Pinheiros

… … …

SÁBADO – 14 de dezembro – 19h … Rafael Cirilo & A Raíz tocam as músicas do disco ‘Só’. No Estúdio Toca do Disco, à rua Grecco, 629, na ZL

… … …

SÁBADO – 14 de dezembro – 21h … Chapa Preta: A Isca (Sem) Polícia no Sesc Pinheiros

… … …

SÁBADO – 14 de dezembro – 19h … Sarau do Zulu de Arrebatá nos Parlapatões … Cantor, compositor e ativista se apresenta uma vez por mês na casa e reúne sempre um timaço de artistas. Nesta edição, com os poetas Ademir Assunção, Akira Yamasaki e Gilberto Braz, as duplas Ligia Regina & Eder Lima, Deise Capelozza & João Emilio, Helen Torres & Sidney Kitagawa, Giliane Meireles & Valter Gusmão, Paulo Miranda & Beatriz Carvalho, as cantoras Jordana e Marina Fama e outros convidados. Estará por lá também um certo blogueiro roqueiro, o cantor e compositor Arnaldo Afonso (obrigado, Zulu!). Na praça Roosevelt, 158

… … …

SÁBADO – 14 de dezembro – 22h às 4h … Festa de 15 anos do Teatro da Garagem … Espaço cultural administrado pela atriz Anette Naiman comemora niver com festa: no palco, show da cantora Lu Vitti; nas pick-ups, som do dj Régis Trovão Rodrigues; nos drinques, as misturas premiadas de Lucas Serranno (o Jiraya). Na rua Silveira Rodrigues, 331a, na Lapa

… … …

DOMINGO – 15 de dezembro – 15h … Edvaldo Santana se apresenta em show acústico na Tenda São João Batista, à rua Panhames, 104, na ZL (perto do Metrô Via Matilde)

… … …

DOMINGO – 15 de dezembro – 16h … ‘Vendaval de Dentro’ … Banda Suindara Rock Sertão, na versão trio, com Giliane Meireles (voz), Ricardo Félix (violoncelo e flauta) e Valter Gusmão (violão) apresenta quatorze canções autorais. Show visa arrecadar fundos para gravações em estúdio e a produção de vídeos. Contribuição a partir de R$10. O evento é uma parceria com o espaço Casa (perto do metrô Praça da Árvore), à rua Engenheiro Toledo Malta, 46

… … …

DOMINGO – 15 de dezembro – 18h … Quando os Versos se uniram pra reclamar Canção. Cantora e compositora Elaine Frere faz show de repertório autoral acompanhada por Felipe Mancini (guitarra portuguesa, cavaquinho, alau´de e viola~o cla´ssico). No Gansaral, à rua Demóstenes, 885 (perto do metrô Eucaliptos – linha Lilás)

… … …

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com artistas e ativistas da cena cultural alternativa. O programa tem reprise às sextas, às 13h, e aos domingos, às 17h. Na casileoca.com

… … …

ÀS TERÇAS – 21h … Maré Baixa … Quatro cenas curtas. No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

… … …

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

… … …

ATÉ 14 DE DEZEMBRO … Exposição reúne trabalhos dos quadrinistas Daniel Hdr & Gustavo Borges. Na 9 Arte Galeria, à rua Augusta, 1371, loja 113

… … …

ATÉ 14 DE DEZEMBRO … Exposição – Do Eu ao Nós Profundo … A artista plástica Angelita Cardoso expõe 45 obras, entre desenhos, aquarelas e monotipias. De segunda a sábado, das 17h30 às 21h30, na Casa Clara, à rua Alves Guimarães, 838

… … …

ATÉ 21 DE DEZEMBRO … III Mostra de Arte da Casa Rosa Manjericão. Com exposições de fotografia, artes plásticas, performances, saraus, shows e debates. Na rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque

… … …

ATÉ 23 DE DEZEMBRO >>> O escritor e letrista Léo Nogueira, que acaba de lançar o romance A Confraria dos Mascarados, será homenageado por seus muitos parceiros no cd “Um Mundo em Nós“, disco que será produzido com recursos de campanha de financiamento (clique aqui para saber mais e colaborar). Serão gravadas 13 letras de Léo musicadas por craques como Zeca Baleiro, Adolar Marin, Kleber Albuquerque, Sonekka, Marcio Policastro, Gabriel de Almeida Prado, Leo Costa e Élio Camalle, entre outros, e interpretadas por Augusto Teixeira e artistas convidados

… … …

ATÉ 31 DE DEZEMBRO … Coletivo de artistas expõe na Passagem Literária (na Consolação, esquina com Paulista). Entre eles, Euflavio Gois, o Madeirart, mostra trabalhos inéditos e convida poetas e músicos para sarau.

… … …

ATÉ 11 DE JANEIRO – de terça a domingo – das 10h às 18h … Exposição ‘Tempero da Carne’, do artista visual Julio Leão, no Museu da Diversidade Sexual, na Estação República do Metrô. Entrada franca

… … …

ATÉ 13 DE JANEIRO … Exposição ‘A palavra e a Imagem – Homenagem a Darcy Ribeiro’. 35 artistas interpretam, em seus trabalhos, as facetas de ambientalista e educador do intelectual brasileiro. Entrada franca. Na biblioteca do Memorial da América Latina (ao lado da estação Barra Funda do metrô), de segunda a sexta, das 9h às 18h (aos sábados, das 9h às 15h)

… … …

ATÉ 19 DE JANEIRO … Exposição William Blake: Portas da Imaginação – Com material raro (e inédito no Brasil) sobre o poeta, ilustrador, tipógrafo e gravador inglês que influenciou os surrealistas e os beats, entre outros artistas. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37. De terça a sábado, das 10 às 22h, domingos e feriados, das 10h às 18h

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Até lá!