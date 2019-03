Tem Edvaldo Santana no niver do Sopa de Letrinhas, Ortinho lançando single e os recuerdos do meu show nos Parlapatões

Vai ter show de Edvaldo Santana nesta sexta, no Sopa de Letrinhas, entre muitas outras atividades legais na cidade. O agendão é diariamente atualizado, você sabe. Então, entre nessa e se jogue de cabeça que é bom à beça!

Arnaldo Afonso (eu) nos Parlapatões >>> Voz, violão, canções autorais e algumas histórias. Assim, no domingo passado, apresentei o show ‘Rocks, Pops & Uns Toques de Poesia’ no palquinho dos Parlapatões. Os amigos artistas Helen Torres, Sidney Kitagawa e Dari Luzio participaram. O grande cantor Pérola Negra chegou de surpresa e arrebentou. Muitos amigos apareceram pra nos prestigiar e eu fiquei feliz pra chuchu. E ainda estou. Ai, ai… por que todos os dias não são assim? Era o que eu mais queria!

É amigos… ainda estou curtindo as fortes emoções do meu show de domingo nos Parlapatões. Já agradeci à Anne e ao Reinaldo, pelo convite, acolhida e pela produção. Já agradeci à Helen Torres, ao Sidney Kitagawa e ao Dari Luzio pelas participações especialíssimas. Já superagradeci ao grande Pérola Negra que apareceu de surpresa e foi ovacionado ao cantar a minha canção ‘Volta’ (que agora é dele, né?). Agradeci à Silvia (que levou o Pérola), à Cida (que arrecadou uma bufunfa considerável), ao pessoal que fotografou e filmou (roubei essas fotos deles) e a cada um dos amigos que foi lá me prestigiar e que sempre me dão a maior força (queria ter aberto o espaço para outros músicos, mas o tempo era curto). Agradeci (num discursinho improvisado, ao microfone) às turmas do Jardim Brasil e da praça da Vila Maria por me iluminarem o caminho desde a adolescência até aqui (obrigado ao mano Luiz e ao movimento coletivo, que sempre nos leva além). E ainda estou agradecendo ao giro dos astros, aos movimentos do acaso e aos deuses inventados pela arte por me possibilitarem fazer isso que eu amo fazer: escrever, tocar, cantar, compor, subir num palco e respirar os ares mágicos desse mundo paralelo onde minha cabeça, corpo, alma e coração se sentem realmente felizes. Mesmo com todos os meus defeitos pessoais, minhas desafinações vocais e violinísticas, meus excessos de letra e falatório, minhas limitações harmônicas e meu muito que aprender… sinto que não posso parar. É praticar, melhorar e botar o pé na estrada. Eu sigo o que o meu mestre Raulzito me ensinou: ‘eu vou fazer o que eu gosto!’

NESTA SEXTA TEM SOPA DE LETRINHAS >>> Já são 17 anos de sarau… e quem já foi lá, sabe: o Sopa é, sem dúvida, um dos melhores saraus da cidade. Acontece uma mágica muito misteriosa ali. Talvez, pelo carisma e credibilidade artística do apresentador e por suas tiradas bem-humoradas. Talvez pelo clima intimista e aconchegante do Bar do Julinho e por sua simpatia ao nos receber. Talvez pela presença alegre de tantas turmas de amigos, que vão se entrelaçando e se desdobrando em novos e maiores grupos, sem ninguém sentir pressa de ir embora. Talvez porque tudo isso junto contribua para que músicos e poetas talentosos se sintam em casa, com seus egos desinflados, e se aproximem uns dos outros, desarmados e felizes. O fato é que o poeta Vlado Lima está de parabéns, pelo niver, e porque o Sopa é um baita sarau, divertido e repleto de atrações. E, pra comemorar em alto nível, nesta sexta tem Edvaldo Santana. Obaaaaaaa…

EDVALDO SANTANA NO

SOPA DE LETRINHAS

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 21h … Sopa de Letrinhas Sarau & Noite Autoral do Caiubi. No Bar do Julinho, à rua Mourato Coelho, 585. Vai ter pocket-show de abertura com Edvaldo Santana e lançamento do livro ‘Dicioneto Minipoético de Afrodite a Zeus’, de Cesar Veneziani, o poeta homenageado desta edição. Os outros convidados são o músico Teju Franco e os poetas Ingrid Morandian, Betty Vidigal, Allan Vidigal, Matheus Bueno, Celso Alencar, Germano Quaresma, Lilian Sais, Rodrigo Bravo, Ruy Villani, Ruth Broglio e Tamires Trevine. E ainda tem o palco aberto pra quem chegar chegando. Vai lá que vai ser bão.

O pessoal do Clube Caiubi de Compositores fez uma ótima entrevista com o grande Edvaldo Santana. Transcrevo aqui (entremeando outros textos e algumas canções do artista):

Fale um pouco sobre teu começo de carreira e a banda Matéria-Prima >>> Iniciei minha trajetória artística ainda na adolescência, me apresentando em festivais estudantis, salões de igreja, circos. Em 1974 fundei o grupo Caaxió que mais tarde se tornaria Matéria Prima. Nessa época de ditadura militar no Brasil, me apresentei no teatro de Arena e minha banda foi convidada a acompanhar Tom Zé. Em seguida, em 1975, o Matéria Prima gravou seu primeiro lp e foi lançado nacionalmente pela gravadora Chantecler. Você costuma participar de saraus, como o da Maria e da Casa Amarela. O que acha desse tipo de evento no geral? >> Sarau já foi uma atividade da elite, hoje é um espaço de manifestação artística muito democrático, onde todos podem mostrar sua arte. Pra mim além de aprender com os participantes, encontrar pessoas é uma forma de divulgar a obra. Acho um espaço resultado da democracia, sem preconceito, sem exclusão. Acredito que o sarau é uma atividade independente, onde todos se manifestam, sem precisar estar vinculado a orgãos públicos ou privados. Você tem muitos discos gravados, desde 1978. Algum plano de relançar toda tua obra, ou o quanto for possível, fisicamente e/ou na internet? >>> Sim, já tenho discos gravados desde 1975. São 4 vinis, 9 cds, 1 fita cassete, mais uma meia dúzia de coletâneas. Tem uma boa parte da obra que já está na internet, já pensei em fazer uma caixa com todos os discos, quem sabe uma hora dessas dá certo. Estou lançando um novo cd gravado ao vivo com a banda e tenho planos de lançar ainda esse ano um livro que estou escrevendo sobre o bairro de São Miguel Paulista. Que disco teu você tocaria ao vivo na íntegra em um show? >>> Tenho muito respeito e amor pela obra que desenvolvo, acho que todos os discos que lancei podem ser apresentados na íntegra, desde o primeiro solo Lobo Solitário até o mais recente Só vou chegar mais tarde. Alguma mensagem para artistas iniciantes? >>> Não sou de dar conselhos, pois cada um tem suas características próprias. Digo sempre que a arte foi fundamental para minha sobrevivência como ser humano e tenho me esforçado pra me dedicar ao máximo. Uma obra artística não pode ficar dependendo das oscilações da bolsa de valores do mercado. Liberdade é fundamental para a criação e potencializar as idéias me interessa mais. Seguindo em frente sempre, sem deixar de respeitar o que já foi criado por outros artistas.

SOBRE EDVALDO >>> Paulistano da periferia, Edvaldo Santana é um dos fundadores do Movimento Popular de Arte (MPA), em São Miguel Paulista. Nos anos 80, o MPA realizou atividades de lazer e cultura ocupando ruas, praças, favelas e salões de igrejas. Nessa época, ele participou de disco coletivo e do programa Cidade dos meus amores, da TV Cultura. Dos seus cds, ‘Lobo Solitário‘ era o meu preferido. Mas o mais recente, ‘Só Vou Chegar Mais Tarde’ acaba de roubar essa primazia. Que discaço ele fez dessa vez. Queria comentar uma a uma todas as músicas, os assuntos, a poesia, as levadas variadas. Queria dizer que as quatro primeiras faixas já me nocautearam. Queria falar que já ouvi o cd trocentas vezes. Que ‘Ando Livre’ é linda, que ‘Dom’ é uma homenagem muito merecida, que ‘Gelo no Joelho’ é divertida, que ‘Canção’ é uma obra-prima, um esporro criativo, que o ‘Retorno do Cangaço’ é foda, que ‘Fazendo pra Aprender’ e ‘Predicado’ são comoventemente líricas. Mas queria falar tudo isso com imagens bonitas e convincentes, que fizessem jus à beleza das canções e ao talento dele. Mas não deu. Me emocionei, misturei as estações e escrevi um texto doido (logo abaixo). Só quem já ouviu o cd pode entender. Ouça!

Edvaldo das quebradas do dom da bola no pé no barro preto de São Miguel. Edvaldo do som blueseiro guitarreiro dos sambas e cantos tortos pretos afros brasileiros. Edvaldo artista roqueiro repentista urbano Edvaldo menino boleiro encrenqueiro humano. Edvaldo sem rabo preso sem preço Edvaldo amigo dos manos dos brodi da liberdade sem adjetivo nem endereço. Edvaldo de Boris Elifas Akira Osnofa Pinduca Sacha. Edvaldo das noitadas do MPA da arte que depura das calçadas das cachaças das loucuras da gente: cada um é diferente. Edvaldo das ervas malucas das letras pontiagudas da poesia concreta antibush antibozo antijabá jataí já tá cá já não tá mais comigo. Edvaldo nordestino do cordel do rap do samparaná. Do Leminski do Antunes do Augusto do Itamar. Da zona lost da perifight da night da bola sete da leste. Paulistano da lira da ira da briga com a ditadura com a injustiça. Edvaldo do amor à família à camisa, do suor da malandragem, do amor que é maior e tem mais valor. E que apesar de tudo, das coisas tristes do mundo, não há nada tão bom. Edvaldo do Joe do John do Ico da Judite do Faro da canção. Edvaldo da Carol do gol do nosso coração.

NOVO PROJETO DOS

ROQUEIROS DA ZL

… … …

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 20h … Projeto Novo Rock Brasilis com Os Videntes Profanos … Festa criada por Jairo Souza vem mostrar que existe muita vida além do mainstream. Lá vão se apresentar as bandas ‘que estão no underground, no submundo, nos becos escuros, na rede, nas praças e esquinas, que pulsam sua arte como uma faca afiada cortando o vento’. Nesta primeira edição, a festa acontece na Toca do Rock – Tattoo Beer Rock Bar, à av. Sapopemba, 7660, no subsolo. Vai rolar show dos Videntes Profanos, banda roqueira-brega & psicodélica-tropicalista formada por Rafael Cirilo (guitarra e vocal), Eduardo Osmedio (guitarra e backing vocal), Fábio Batista (bateria) e Bruno Buga (baixo e backing vocal). Entrada franca (contribua no chapéu). No evento ainda vai rolar a Feira da Charada Discos, com Gilberto Petruche apresentando suas raridades em vinil. Vai lá conferir. Essa turma é do balacobaco!

O NOVO SINGLE DO ORTINHO

E ALGUNS OUTRO TOQUES

ASTRONAUTA (clique aqui para ouvir) >>> Já está disponível em todas as plataformas digitais o segundo single de “Nas Esquinas do Coração”, quarto álbum do cantor e compositor pernambucano Ortinho (parceiro de Chico Science, Arnaldo Antunes, Marcelo Jeneci e Zeca Baleiro, entre outros craques). A música ‘Astronauta‘ tem participação de Marcelo Monteiro, Jorge Dupeixe e Pupilo. O cd vai ser lançado em abril. A primeira faixa foi ‘Um Samba‘. A bela arte da capa é de Flavio Emanuel.

PRÉ-VENDA DO CD ‘CANTOS À BEIRA-MAR” >>> A compositora paraibana Socorro Lira prepara Cantos à Beira-Mar, com dez composições sobre poemas da maranhense Maria Firmina dos Reis. Reserve o seu e participe da próxima audição

CAMPANHA DE FINANCIAMENTO DO CD DA DUPLA ‘PÊ ÉFE’ >>> Primeiro disco da dupla Pê Éfe, formada pela cantora Filó Silva e pelo violonista, cantor e compositor Pedro Milanesi terá canções de Pedro e duas inéditas de Luhli, famosa cantora e compositora (falecida no ano passado) autora de “O Vira”, “Fala” e “Bandoleiro”, sucessos na voz de Ney Matogrosso. A dupla fará shows de divulgação da campanha, mas você já pode acessar esse link e saber detalhes do projeto, como contribuir, quais os valores e as recompensas correspondentes.

EU, NO TRIBUNA AUTORAL >>> Projeto da TBL Comunicações, de Guarulhos, entrevista artistas e agentes culturais da cidade. Minha participação já está disponível no youtube (mas tem entrevistas superlegais de Akira Yamasaki, Vlado Lima, Rosinha Morais, Escobar Franelas, Marcy Santtos, Rogério Brito, Daniel Golinelli, Cláudia Luz, Marcos Munrimbau e Filipe Fritos, entre outros). Eu agradeço ao Wolf do Vale pela lembrança e pela oportunidade de contar alguns detalhes da minha trajetória.

BAILÃO DO SANTO >>> A Santo de Casa Band está promovendo seus bailões por todo o Estado. É composta de 4 músicos e o repertório dançante formado apenas por obras autorais de artistas da Baixada Santista. Para contratar a banda, fale com o Rogério Baraquet (voz, violão e idealizador do projeto) ou saiba mais aqui

AULAS DE TEATRO NA CHARADA >>> O Centro Cultural Charada, point de resistência de artistas da ZL, abriu inscrições aos interessados em participar de seu curso de teatro. O preço é de R$60. Serão dois meses de aula e um mês de preparação do grupo para uma apresentação teatral. Tratar com o professor Rafael Cirilo. No local também serão dadas aulas de guitarra, baixo, violão, bateria e saxofone. Mais informações aqui ou à rua José Antônio Fontes, 62, quase esquina da av. Sapopemba

E ESSE (DES)GOVERNO, HEIN?

… … …

Eu não queria que o título acima virasse uma seção semanal, mas já virou. O presidente, seus ministros e sua base aliada não param de me dar munição (mas eu sou pelo desarmamento, presidente!). Assunto não falta: após o vexame entreguista nos EUA, o Bozo, nossso fascista, retrógrado e homofóbico de plantão, elogiou Pinochet (ditador e assassino sanguinário) e liberou militares para ‘comemorarem’ o aniversário da ditadura militar de 1964, golpe que culminou no assassinato e desaparecimento de vários herois patriotas que opuseram resistência a esses ditadores. Em memória das vítimas da ditadura de 1964, já há um movimento pedindo a todos que, no dia 31 de março, usem uma tarja preta na roupa, no carro, na fachada de casa ou em sua página nas redes sociais.

Enquanto o próprio presidente tem vergonha da repercussão negativa de aprovar a tal Reforma da Previdência que vai ‘salvar o Brasil’ (só que não) e ‘criar 8 milhões de empregos’ (balela, claro), seus ministros batem cabeça e desdizem o que disseram na véspera: Guedes falou que ia mas não foi debater com o Congresso, depois acabou indo ao Senado. Velez disse que o MEC ia suspender a avaliação de crianças em fase de alfabetização mas voltou atrás no dia seguinte. Foi demitido, mas depois ‘desfoi’. O ‘superministro’ Moro (será?) recebeu puxão de orelha público de Rodrigo Maia que chamou seu projeto anticrime de um ‘copia e cola’ do projeto de Alexandre Moraes. Maia e Bolsonaro quebram o pau pela imprensa. O presidente insiste em comemorar o 31 de março se dizendo democrata (gargalhadas, por favor). E assim segue o (des)governo, rumo a lugar nenhum. Este blog não está surpreso. Articulistas da grande mídia (aqueles mesmos que defenderam o conluio jurídico-parlamentar que afastou Dilma e colocou Temer no poder, agora criticam Bolsonaro e Temer, como se estivessem surpresos com as (in)consequências dos seus atos. Alguns deles avaliam as probabilidades do Bozo não terminar o mandato e os militares assumirem de vez (na terça-feira, enquanto o presidente ia ao cinema, o vice Mourão se reunia com 700 empresários). E o Brasil, pobre país, se encontra novamente na encruzilhada do atraso com a ignorância, entregue à soberba do autoritarismo nacionalista (disfarçado de patriotismo) das Forças Armadas. Não tem como dar certo. Presidente: eu já vi esse filme… O Brasil morre no final.

3 SUGESTÕES DE ‘PROGRAMA DE DOMINGO’ PARA O PRESIDENTE FASCISTA >>> Esse (des)governo Bolsonaro quer que o Brasil retorne à ditadura. Mas a resistência já está nas ruas. Será que ele, agora presidente, vai querer cumprir aquela sua célebre (e ainda impune) declaração de campanha: “a gente devia ter matado uns 30 mil” (sobre os assassinatos cometidos pela ditadura militar de 1964). Ói nóis aí de novo, presidente… Mata um, nasce dez. Mata dez, nasce cem. Sabe aquele verso do grande poeta chileno, que Pinochet ou ditador algum poderá calar? Pois é: a primavera é inexorável.

DOMINGO – 31 de março – 14h … Ato contra a celebração do golpe de 64 … “Às ruas contra a ditadura e contra Bolsonaro, em nome da memória daqueles que foram exilados, torturados e vitimados pelos generais assassinos de 1964”. Em frente ao Masp, em São Paulo

DOMINGO – 31 de março – 14h … Ditadura Nunca Mais! … “Não aceitaremos que o Estado Brasileiro comemore o golpe que impôs medo e terror na sociedade, fechou o Congresso e silenciou muitas vozes sob mortes e torturas bárbaras praticadas por agentes do Estado. Por isso, a nossa resposta virá das ruas”. Em frente à Cinelândia, no Rio de Janeiro

DOMINGO – 31 de março – 14h … I Caminhada do Silêncio … Concentração na Praça da Paz (dentro do parque do Ibirapuera), com apresentações lítero-musicais das 16h às 18h. Saída em caminhada silenciosa às 18h30 da Praça da Paz em direção ao Monumento pelos Mortos e Desaparecidos Políticos, localizado ao lado do Parque. “As pessoas interessadas poderão trazer velas, bem como flores e fotos de seus entes queridos, vítimas de violência estatal, para serem depositadas no Monumento”.

ADEUS, DOMINGOS

… … …

Não queria fechar este post sem falar da importância de Domingos de Oliveira, morto na semana passada. Seus filmes, sua presença poética, sua arte humanista ficarão. A ele, minha lágrima e meu agradecimento pela paixão que deixou eternizada nas telonas. Domingos deixou duas cartas comoventes (uma para a filha e outra para a mulher) que me fizeram chorar emocionado, refletir sobre a existência e admirar ainda mais a grandeza de sua alma. Mas vou me despedir dele deixando um trecho do lindo texto que o dramaturgo Mário Bortolotto escreveu após assistir ao seu filme ‘BR 716’. O Mário publicou nas redes sociais e eu tomo a liberdade de divulgar aqui. Valeu, Domingos.

TODO O AMOR PURO DE DOMINGOS DE OLIVEIRA >>> “Não existem mais caras como o Domingos de Oliveira. Apaixonados. Extremados. Excessivamente românticos e talentosos. Artistas na essência. Artistas que fazem valer cada sílaba dessa porra de palavra tão vulgarizada hoje em dia quando qualquer zé mané leitor de livro de auto ajuda pensa que é. O Domingos é um artista. Esse é o filme de um cara que ama esse negócio que nós também amamos. O Domingos não ama apenas o cinema, ou sua literatura. O Domingos ama a vida. E é da vida que extraímos todo esse negócio que tentamos transformar em arte. Das nossas derrotas, dos nossos infortúnios, do nosso desconforto de existir, do nosso jeito errado de lidar com os sentimentos, mas que mesmo assim, desconfortáveis, teimamos em insistir. E do nosso amor inegociável pela vida. (…) Assistam Domingos de Oliveira. Não há mais ninguém como ele por aí. E ele não vai deixar discípulos. Não a sua altura”. (Mário Bortolotto)

MARIELLE PRESENTE!

… … …

Faz um ano que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Há um ano repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos, ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como Marielle não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Podem ameaçar Marcia Tiburi e Jean Wyllis. Podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 19h … Literatura à flor da pele: nossas vozes por Marielle … Evento-manifesto poético-político. Como parte da programação, lançamento da antologia “Um girassol nos teus cabelos”, organizada pelo Mulherio das Letras e publicado pela Quintal Edições. No Sindicato dos Jornalistas, à rua Rego Freitas, 530, sobreloja

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 17h … Jardim Elétrico #1ª Edição. Fred Lima, dj residente, convida Marina Lopes e Theo Werneck. Na Casa Híbrida, à Avenida Doutor Arnaldo, 1620, no Sumaré. Entrada R$10

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 19h … Show de Joana Reais (com Daniel Grajew, Marcos Paiva e Rodrigo Digão Brás) na vernissage da exposição “Terra à Vista – Brasil volta os olhos para a cultura portuguesa feita à mão”, que reúne trabalhos de artesãos portugueses contemporâneos. No Morumbi Shopping, à avenida Roque Petroni Júnior, 1089

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 19h30 … Quinta Cultural no Espaço Laet. Sarau com pocket-shows de Birodylan e outros artistas (clique no cartaz)

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 20h … Curso: “A Filosofia Política de Judith Butler”, com Carla Rodrigues, doutora em Filosofia pela PUC-Rio. No Espaço Revista CULT, na Praça Santo Agostinho, 70

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 20h … QuintanoChapéu: “Íntimo” com Cia LaMala. Espetáculo sobre a relação entre dois acrobatas. Com Marina Bombachini e Carlos Cosmai. Direção de Bruno Rudolf, trilha de Rodrigo Zanettini. No Centro Cultural Tendal da Lapa, à Rua Guaicurus, 1100

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 20h … QuintaSoito – Show com Indy Naíse. Batuques, hip hop e eletrônico temperam as músicas do cd “É questão de cor”. No Espaço Clariô, à rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 20h … Abacaxepa e Trupe Chá de Boldo no Sesc Santana. Ótimas bandas apresentam repertório próprio e ainda tocam juntas. Na av. Luís Dumont Villares, 579

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 20h … Cantoria Folk – no Teatro Municipal de Botucatu … O cantador Cláudio Lacerda, o cantor e violeiro Wilson Teixeira e a dupla Duas Casas (Bezão e Nô Stopa) apresentam suas canções. Participação do grande cantor e compositor Zé Geraldo. Na Praça Coronel Rafael de Moura Campos, 27, centro. Ingressos a R$30 e R$60

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 20h … Sarau As Mina Tudo – em Curitiba – Sarau de mulheres artistas é produzido por Rhaissa Bittar e Andressa Brandão. No Ornitorrinco, à rua Benjamin Constant, 400

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 20h … Encontro de Expressões. Sarau organizado e apresentado pelo músico Cale Narman reúne cantores, poetas e bailarinos. No Manjericanto, à rua Voluntários da Pátria, 3558

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 20h30 … A grande cantora Lu Vitti interpreta rocks, blues e jazz acompanhada por Flipe Alves (baixo) e Clecio Rosa (guitarra). No Quinta dos Infernos, à rua Coronel José Eusebio, 109. Ingressos a R$20

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 20h30… A cantora e rapper Yzalú apresenta as canções de seu primeiro álbum, “Minha Bossa é Treta”. No Quinta Independente do Centro Cultural da Juventude, à avenida Deputado Emílio Carlos, 3641, na Vila Nova Cachoeirinha

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 20h30… Achados e Perdidos no Bar Amigos do Zé, à Praça Franklin Roosevelt, 92. Sarau organizado por Rogerio dos Santos, Eloi Fonseca, Benedito Bergamo, Moacir Marques, Paulo Banduk e Vinicios Lourenço Costa tem palco aberto e convidados como Beth Braith Alvim, Celso de Alencar e Pedro Tostes, entre outros

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 21h… Seis Graus de Etarismo. O Grupo Melhor Deixa apresenta um jogo-espetáculo que tem como protagonistas jovens solícitos que apresentam situações cotidianas evidenciando as relações de preconceito com a velhice (etarismo). Nos Parlapatões, à praça Roosevelt, 158

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 21h… Quintal Autoral – no Rio de Janeiro … Casa da Táta recebe projeto musical quinzenal com canções de Rachel Lessa, Matias Zibecchi, Renato Frazão, David Rosenblit e Luísa Lacerda. Couvert R$25. Na rua Professor Manoel Ferreira, 89, na Gávea

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 21h… Bruna Romaro – No Teatro Bruta Flor … Show de lançamento de “Mundo Meu”, álbum de estreia da cantora e compositora. Na rua Augusta, 912

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 21h30… Xenia França no Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93. Cantora indicada ao Grammy Latino se apresenta com sua banda (e participação especial de seis músicos cubanos na música “Pra que me chamas?”)

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 22h… ‘Não Cala!’ – Cabaré Feminista … Show de variedades contra o estado de exceção e o patriarcado, é um canto pelas Mães de Maio, pelas mulheres negras, pelas mulheres periféricas, pelas mulheres dos movimentos sociais, e por todas aquelas que ainda não se libertaram das amarras de um estado atroz. Com composições de Elaine Guimarães, no Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269. Ingressos a R$10

QUINTA-FEIRA – 28 de março – 22h… Curtido no Picles … Rock autoral, psicodélico, grunge e rock and roll com Os Videntes Cabeça de Cebola. No Picles, à rua Cardeal Arcoverde, 1838. Entrada franca

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 19h … Sarau das Águas … Sarau prganizado por Zemarcio Kaipira tem palco aberto e convidados: Vidal França, Anabel Andres e Rap Game. Na rua Cambuci do Vale, 109

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 19h30 … Papacústico no Arranca #5. Shows de Caique Rudá e Bicho, exposição de Locos e Arte.IP, e discotecagem de Filipe Fritos. No Espaço Arranca, à rua Santa Catarina, 520, em Guarulhos

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 19h30 … Nina Oliveira … Cantora apresenta músicas que falam da sua realidade de mulher, negra, artista e periférica. Com Pitee Batelares (bateria), Fernanda Horvath (baixo) e Theo Nagô (violão e backing vocals). No Sesc São José dos Campos à av. Adhemar de Barros, 999. Entrada franca

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 20h … Saco de Ratos … Banda de rock do cantor e dramaturgo Mário Bortolotto se apresenta no Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

SEXTA-FEIRA A DOMINGO – 29 a 31 de março – 20h (sex e sab) e 19h (dom) … Roda Viva – temporada: até 28 de abril. Remontagem da clássica peça de Chico Buarque. No Teatro Oficina, à rua Jaceguai, 520. Ingressos de R$5 a R$60

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 20h … Gerson Borges interpreta canções da World Music em show intimista. No Manjericanto, à rua Voluntários da Pátria, 3558

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 20h … Kanduras e Toca-fita de Corcel … Bandas de indie rock se apresentam no Estúdio Aurora, à rua João Moura, 503. Ingressos a R$20

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 20h … Happy hour com Luiza Ciglione cantado clássicos do rock no Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

SEXTA-FEIRA E SÁBADO – 29 e 30 de março – 20h e 18h … Utopia Da Memória – Temporada até 27 de abril. Experiência teatral da Companhia Estudo de Cena. Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, à rua Três Rios, 363

SEXTA-FEIRA E SÁBADO – 29 e 30 de março – 20h30 e 15h30 … Cantos de São Paulo – Segunda Temporada … A cidade de São Paulo e suas contradições são o cenário do mais novo espetáculo do Coral Unifesp. Com direção musical de Eduardo Fernandes e direção cênica de Reynaldo Puebla. Com sucessos de Paulo Vanzolini, Adoniran Barbosa, Geraldo Filme e Criolo, entre outros. No Teatro Marcos Lindenberg, à rua Botucatu, 862. Ingressos a R$10 e R$20. Também nos dias 5 e 6 de abril

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 21h … Uma Louça Quebrada e Nenhuma Roupa Lavada … Montagem da Meraki Cia Teatral aborda diferentes formas de violência contra a mulher. O texto é de Cléo Moraes, que atua ao lado de Rosa Freitas. Direção de Eduardo Osório. Mulheres pagam meia (homens vestindo alguma peça rosa também). Às sexta-feiras, até 5 de abril, no Espaço Parlapatões, à praça Roosevelt, 158

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 21h … Show com Edu Guimarães (sanfona) e Gustavo de Medeiros (violão 7 cordas). Duo interpreta obras de Sivuca, Dominguinhos, Garoto e Baden Powell. No Gansaral, à rua Demóstenes 885. Ingressos a R$30

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 21h … Chico Suman no Santa Sede Rock Bar. Guitarrista e banda apresentam clássicos do rock. Na avenida Luís Dumont Villares, 2104, perto da estação Parada Inglesa do metrô

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 21h30 … João Perreka e os Alambiques no Estúdio Bixiga, à rua Treze de Maio, 825. Ingressos a R$10 e R$25. Banda lançou disco, Corote Sonoro, e clipe da música ‘Purificar’

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 22h … Irene Atienza no show ‘A Dança da Chuva’. Cantora se apresenta com banda e os convidados Patricia Bastos e Paulo Neto. Na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 23h … Raquel Martins na Casa Gramo, à rua Bento de Abreu, 223 (clique no cartaz)

SEXTA-FEIRA – 29 de março – 23h … Forró – Borogodó do Zé na Gruta. À rua Rua Major Quedinho, 112a

SÁBADO – 30 de março – 20h … Absurdos. Espetáculo do Grupo Ato Real dialoga com questões como preconceito racial, homofobia e relações abusivas de trabalho. Também no dia 6 de abril. Entrada franca. Na Aldeia Satélite, à rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118

DOMINGO – 31 de março – 17h … Anabel Andres no Instituto Juca de Cultura (clique no cartaz)

