Tem discão das parcerias de Jorge Mautner e Cecília Beraba, o primeiro romance de Oswhaldo Rosa, a live e o cd das Jazzmins, 30 links de canções e 40 livros de artistas alternativos

O DISCÃO DE JORGE MAUTNER & CECÍLIA BERABA >>> Chamou minha atenção o fato de uma jovem e desconhecida cantora e compositora carioca ser parceira do grande Jorge Mautner há pelo menos cinco anos. E ter lançado um álbum, ‘Eterno meio-dia‘, colocando melodia em onze textos dele (desde versos de seu premiado primeiro livro até poemas inéditos escritos durante a pandemia). E ainda tem o fecho amoroso, uma faixa-bônus, só dela, em homenagem ao mestre. Musicar a vastidão de citações e a complexidade das texturas verbais do Deus da Chuva e da Morte não era tarefa pra qualquer mortal, não. E Cecília Beraba, cabeça antenada, voz afinada e levadas criativas, mostrou a que veio: muito a fim de um delicioso passeio. O disco é um jorro poético, leve e denso, ágil e culto, divertido e profundo, inspirado e assoviável, original e popular, além de vários outros adjetivos gostosos de fundir e confundir (e que eu poderia elencar sem parar pra tentar definir – mas o melhor mesmo é você ouvir e curtir). Os sábios e já sabidos méritos de Jorge flutuam brilhantes e evidentes nos diversos versos videntes e vigorosos. Mas os arranjos e melodias de Cecília, sua voz, teatralidade interpretativa e verve alternativa viva se abraçam ao voo do doce vampiro e aliam oníricos sentidos canoros sonoros ao seu kaos maravilhoso. O disco passa rápido. Exige bis, gozoso. Chama quente que arde na carne e no pensamento da gente. O tris, o risco, a marca que fica. Instante que se eterniza. “todos os entes queridos que foram embora / estão unidos, batucando agora, juntos / sambas de alegria, carinho e amor / cantando no calor do ardor / do sol de eterno meio-dia” …

… Cecília, fã de Mautner, já havia lido todos os livros do profeta do Kaos e costumava incluir músicas dele em seu repertório. Num show do artista, chegou mais cedo com a intenção de convidá-lo a fazer uma participação especial numa canção que estava gravando. Jorge, acessível e gentil, pediu que ela mandasse o material por email. Ele gostou do que ouviu e convidou-a para uma conversa em sua casa. A partir daí nasceu uma enorme sintonia entre os dois: “As estrelas te mandaram. Daqui até o fim de minha vida nos encontraremos pelo menos uma vez por semana para que eu vá te passando o que acho importante e depois, quando eu morrer, eu volto para te assombrar”, disse ele, entre risos. E assim, nos últimos cinco anos os dois têm se encontrado regularmente para trocar ideias, produzir músicas ou analisar textos. “É um grande privilégio meu”, afirma Cecília. Sobre a canção ‘Coisas Tão Dela‘, talvez a minha preferida do disco (a de Jorge é ‘Teresa e a Tristeza‘), Cecília conta: “Quando toquei pela primeira vez essa música pro Jorge, ele demorou até entender que poema dele era aquele. Isso porque, na verdade, eu fiz essa música com enxertos poéticos do Mautner. Mas, ouvindo agora, me parece tudo parte do mesmo todo. E é. O raciocínio filosófico, poético e musical vai se entrelaçando, formando o tecido de um universo que é o multiverso do Kaos Mautneriano”. Parece complicado, mas é só ir ouvindo que você entende… No vídeo, abaixo, um texto-poema de Mautner pra Cecília e as canções do cd na talentosa interpretação dela, só com voz e violão: … … “Sou uma pessoa de laços e histórias. Esse é meu alimento e meu encantamento”, declarou a cantora em recente entrevista. A parceria filosófica e musical com Mautner já rendeu mais de 30 canções. Saiba mais sobre ela aqui e confira em sua página no YouTube os singles ‘Exu‘ e ‘Omolu‘, além de vídeos diversos com canções e entrevistas. Perguntada sobre o isolamento e a pandemia, finalizou: “lançar um disco em um momento de tamanha tragédia humana, é muito delicado. Quis que ele trouxesse toda a dor de saudade, a reverência aos que se foram, ao mesmo tempo que buscasse nesse amor, nesse grande coração coletivo partido, força para seguirmos não só sobrevivendo, mas vivendo”

… … …

OSWHALDO ROSA >>> Poeta lança seu primeiro romance, ‘Ilha de Mar Nenhum‘, disponível para pré-venda na Editora Crystal Books. Capa de Elifas Andreato. Acesse, leia a sinopse e adquira o livro

>>>

>>> O poeta Oswhaldo Rosa é autor de ‘Ácido Paulistânico’, ‘Amornauta’ e ‘O céu é vertical’. Lançou livro duplo (dois em um) com a ‘A Bomba que Falta’ (contos) e ‘O Domador de Cometas’ (poesia). Letrista, é parceiro de Susie Mathias (no cd ‘Canção das Moças‘), de Paulo Barroso (no cd ‘As Marés’) e de Joca Freire (no samba ‘Alerta Geral‘)

… … …

JAZZMINS >>> Banda formada por instrumentistas mulheres lança seu disco de estreia, ‘Quando Eu Te Vejo‘, com lives, workshops e rodas de conversa no YouTube:

dia 9 de maio, às 11h, no canal Jazzmin’s Big Band

dia 13 de maio, às 19h, no canal do Museu da Casa Brasileira

dia 22 de maio, às 17h, no canal da Fundação Ema Klabin

dia 26 de maio, às 20h, no canal Jazzmin’s Big Band

Jazzmins é uma big band constituída por 17 mulheres de diversas gerações. Combina os conhecimentos de suas instrumentistas a uma nova e refinada experiência timbrística. O repertório é voltado à música popular sem fronteiras, porém com um olhar predominante à música brasileira. A banda é formada por:

Beatriz Pacheco – saxofone alto

Carol Oliveira – vibrafone e percussão

Estefane Santos – trompete e flugelhorn

Fabrícia Medeiros – clarinete e clarone

Gê Cortes – baixo elétrico

Grazi Pizani – trompete e flugelhorn

Joyce Peixoto – trombone

Kelly Vasconcelos – trompa

Lis de Carvalho – piano

Marta Ozzetti – flautas

Mayara Almeida – saxofone tenor

Paula Pires – clarinete

Paula Valente – saxofone soprano e saxofone alto

Priscila Brigante – bateria

Renata Montanari – guitarra

Sheila Batista – trombone

Tais Cavalcanti – saxofone tenor

… … …

OUTROS DESTAQUES

… … …

MARX >>> ‘Karl Marx: uma biografia‘, de José Paulo Netto, lançado pela Boitempo em dezembro passado, teve sua primeira edição (de 6 mil exemplares) esgotada. Ao blog da editora, o autor afirmou: “o interesse e a simpatia com que o livro foi recebido decorrem da relevância contemporânea da obra de Marx. Não me surpreende a informação de que a maioria dos seus leitores seja constituída de jovens universitários e militantes de movimentos sociais. Na pandemia, a ordem capitalista desvestiu todas as suas fantasias – e, num país como o nosso, que tem um mentecapto à frente do poder executivo operando descaradamente a necropolítica do capital, é compreensível o interesse dos jovens pela vida e pela obra do homem que foi o primeiro a examinar com rigor, entre outras, as raízes da desigualdade social”. Saiba mais

…

FLIGRAJA >>> Feira Literária do Grajau vai de 4 a 7 de maio. Saiba mais no cartaz

…

Sábado – 8 de maio – 19h … Sarau Bodega do Brasil. Projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc abre espaço para músicos, poetas e performers, tendo à frente os cordelistas Costa Senna e Cacá Lopes. Nesta edição, com Escobar Franelas, Alba Atroz, Adão Fernandes e Lúcia Cavalheiro, entre outros. Via Facebook

…

Quinta – 6 de maio – 20h … Música no Cafofo. A dupla formada por Vinicius Maganha e Samira Regina convida Rafael Faria e Nemias Santana para participar da primeira live da série. Com transmissão pelo Facebook

>>>

>>> Na terça, dia 11 de maio, às 21h30, show online com músicas de Gil, Caetano e Chico. Colabore com os músicos e saiba mais

…

Sexta e sábado – 7 e 8 de maio – 21h … Peça ‘O grande inquisidor’. Texto de Dostoievski, interpretação e direção de Celso Frateschi. Após o espetáculo, debate com a participação de Diana Junkes (sexta) e Mario Vitor Santos (sábado). Ingressos aqui

…

HÉLIO BRAZ >>> Cantor e compositor com vários discos lançados, Hélio iniciou sua carreira junto ao grupo de artistas que participava de feiras e festivais escolares e se reunia na ‘Praça Maldita’, como era chamada por eles a praça Santo Eduardo, na Vila Maria. Baiano de Santo Amaro da Purificação, onde se encontra durante a pandemia, publicou recentemente ‘Alma de Artista‘, música dedicada ao seu amigo, o músico Renato Luiz Consorte. Confira sua página no YouTube

>>>

>>> Sábado, dia 8 de maio, 18h … Hélio Braz inicia série de lives visando arrecadar fundos para a manutenção do Espaço Bossa Zen

…

FEMININO INFINITO >>> Coletivo de mulheres encabeçado pela multiartista Paula Valéria Andrade lança em suas páginas uma série de vídeos com leituras de poetas e atrizes. Nas próximas quatro sextas-feiras de maio, dias 7, 14, 21 e 28. Confira

…

VÍDEO QUE TOCA >>> Sarau Toca do Autor, organizado pelo produtor cultural Alexandre Tarica, além de pocket-shows com vários artistas da cena alternativa, agora oferece também a realização de vídeos de qualidade para os inscritos.

>>>

>>> Quinta – 6 de maio – 20h … Assista aos vídeos dos compositores e intérpretes: Carlos Taricano – Fábio Galio – Caio Bars – Ama Campos – Álvaro Cueva – Geraldo Lima – Bráu Mendonça- Beto Bellucci – Walter Zanatta – Galba – Marc Florindo – Vera Campano – Théo do Valle – Célia Demézio – Cássio Figueiredo – Tato Fischer

…

Quinta – 8 de maio – 17h … ‘Garoa’, live-show do cantor e compositor Jota.Pê, com Kabé Pinheiro (bateria e percussão), Marcelo Mariano (baixo) e participação de Bruna Black. No YouTube

…

SÉRIE NA WEB >>> Coletivo Fragmento Urbano apresenta a série ‘Para Além das Ruas’, em cinco episódios, às quintas-feiras, às 19h. Projeto revela o que antecede o trabalho cênico realizado pelas praças, calçadas, vielas e outros palcos vivos das cidades, expondo a intensa rotina de pesquisa, produção e ensaios. Transmissão pelo Instagram do grupo, gratuitamente, com audiodescrição e interpretação em libras. Saiba mais