Neste findi tem mais uma superedição do Show da Maria, programão todobão pro sabadão na Vila Maria. A dupla do poeta Cordeirovich com o violonista Vladinsky faz o som cabeça & coração na abertura. A Banda Luneta Vinil encerra a festa com pop rock pra tirar o pé do chão. Não perca!

… … …

CASARÃO DA MARIA

… … …

CASARÃO >>> Na semana passada a tchurma de Marias dessa vila encantada saiu emocionada do sarau especial no lindo Casarão da Vila Guilherme. Escadaria amarelada de alegria ensolarada. O Edson Silva sempre sonhou, o Estéticas das Periferias propiciou, o Jamir conversou, o Paulo D’auria convidou, o Juninho nos recepcionou e o sarau da Maria no Casarão rolou pleno de amor e brotou que nem flor: delicado perfumado cheio de dengos e cuidados cheio de artistas e amigos cada vez mais chegados. Casa Amarela, Bordel Poesia, Essencial, Reformatório, Sopa de Letrinhas e os tantos amigos novos e aqueles véios e tão queridos conhecidos do fut da praça da vida da Vila. Todos lá, iluminados por um breve e eterno instante. Foi tanta poesia e cantoria que saímos extasiados e ainda vibrantes. Acho que nada será como antes. Deixamos naquele salão um pedaço de nós, alma abraço sorriso carinho emoção. A voz o arrepio e o pulsar feliz do coração. Temos que voltar pra nos buscar nos resgatar nos reencontrar no Casarão. Sei lá… tem coisa que a gente vive mas parece imaginação.

(AQUI as fotos de Roberto Candido, o cara que nos prova que essas lindas histórias são reais. Espalhei algumas fotos dele pelo post. Obrigado a ele e a todos que lá estiveram)

… … …

IÁ

… … …

A CANTORA IÁ >>> Na terça-feira, a convite da Jazz House, fui a um ‘Iá na Sala’, série de apresentações intimistas que a jovem cantora realiza em casas de amigos (com transmissão pela net) para apresentar as canções de seu cd Direito Esquerdo. A mineira Iá tem 22 anos, é pianista, tem bela voz e , recentemente, começou a compor também. Em 2015 fez aulas de improvisação vocal e linguagem de música brasileira e jazz com o guitarrista Peter Farrell, pupilo de George Benson, que produziu e arranjou as faixas deste seu primeiro disco solo. No cd, composto em sua maioria de (necessárias) regravações de belas canções já bem conhecidas, sobressai o tratamento jazzificado e as novas colorações que a cantora imprime com sua delicada interpretação. Fiquei muito bem impressionado com as sutis e belas alterações melódicas em ‘Como 2 e 2’, com o fôlego demonstrado na pegada ligeira de ‘Cérebro Eletrônico’ e com o frescor da atualíssima ‘Geraldinos e arquibaldos’, pinçada do repertório do grande Gonzaguinha. Iá já lançou um trabalho em duo com o guitarrista Fernando Corrêa, estudou com saxofonista George Garzone, com o baterista Edu Ribeiro e com a professora de canto Tutti Baê. Cercada de excelentes músicos, o show ainda teve a participação especial do lendário e genial violonista Filó Machado. Quer mais o que? Sem dúvidas, Iá começa muito bem.

… … …

SÁBADO TEM

SHOW DA MARIA

… … …

Sábado – 2 de setembro – 20h … Show da Maria … No Clube Vila Maria … Além de seu tradicional sarau com palco aberto, o Coletivo Sarau da Maria criou o Show da Maria para que dois artistas (ou bandas, ou grupos de teatro e coral) tivessem mais tempo para apresentar seu trabalho ou lançar um cd. São sempre dois shows com quase uma hora de duração cada. É cobrada entrada e a renda revertida integralmente aos músicos. Grandes artistas já passaram por lá: Rica Soares, Sacha Arcanjo, Galba, Bráu Mendonça, Cabras de Baquirivu, Cueva, Banda Téssera e Inrollando Stones. Sem falar no pessoal da Vila Maria: Paulo Barroso, Pedro Lua, Hélio Braz, Conrado Pera, Café, Guerreiro, Lhamas, Chero da Poesia, Susie Mathias, Dari Luzio e Ciro Pinheiro. Até alguns famosos nos brindaram com sua presença: Tavito, Edvaldo Santana, Gerson Conrad, Lula Barbosa, Kleber Albuquerque e Ortinho. Nesta edição, teremos a dupla Cordeirovich & Vladinsky e a banda Luneta Vinil.

21h … CORDEIROVICH & VLADINSKY >>> Cordeiro e Vladi são figuras que conheço (e admiro) de muitos projetos culturais na Vila Maria, desde fins dos anos 70. Vladi, ator, agora revela-se um seguro acompanhante ao violão e também faz os vocais de apoio. Cordeiro, multiartista inquieto e criativo, é ator, diretor de teatro e lançou um precioso disco independente nos anos 80: ‘Brincadeira Manhã’, em parceria com o compositor e violonista Lé Dantas (no vídeo abaixo, uma participação deles no programa A Fábrica do Som, de Tadeu Jungle, nos anos 80).

Recentemente, Cordeiro lançou dois livros de poesia, o ‘Baú de Qualquer Coisa‘ e o ‘Arranjador de Palavras‘. Os poemas dos livros (alguns musicados por Luiz Carlos Afonso, outros pela própria dupla) se misturam às canções do show, em meio a pequenas e precisas intervenções cenográficas e gestuais. Após assistir a um show deles, escrevi: “as canções são curtas e circulares, flutuam pelo espaço e ficam girando em nossa mente, criando envolvimento e um clima de beleza e comoção que nos arrasta ao centro do sentimento que importa: o respeito aos valores humanos”. Cordeiro (voz e percussão) e Vladinsky (violão e vocais) serão acompanhados pelos músicos Dan Grasso (guitarra) e Rafael Fazzion (percussão). Recentemente eles lançaram o cd Instantes (produzido pelo Dan). Ouça AQUI o álbum completo.

22h … LUNETA VINIL >>> Luneta Vinil é uma banda guarulhense que mistura música brasileira com folk e rock setentista, tendo como influências Tom Zé, Itamar, Arnaldo Antunes, Maglore, Pélico, Beatles e Wilco. O quinteto formado por Elís Lucas (voz e violão), Cris Araujo (voz e percussão), Marcio Menechini (guitarra), Bruno Dela Torre (baixo) e Carlão (bateria) está lançando seu primeiro disco intitulado Tocando Amores. Ouça AQUI o álbum completo.

… … …

4 VEZES EDVALDO SANTANA

… … …

Sábado – 2 de setembro – 19h … Edvaldo Santana na Casa Preta, à rua coronel Meireles, 409, perto do metrô Vila Matilde. Entrada R$15.

Terça-feira – 5 de setembro – 10h … Edvaldo na EMEF Professor Carlos Corrêa Mascaro, na travessa Salve a Mocidade, 932.

Quinta-feira – 7 de setembro – 18h … Show de Edvaldo com gravação do clipe da música ‘Predicado’, pela Lentes Periféricas em parceria com o Instituto Pombas Urbanas e a DMK Art Studio. Na av. Metalúrgicos, 2100, na Cidade Tiradentes.

Sexta-feira – 8 de setembro – 20h30 … Edvaldo Santana e Banda no Sesc Ribeirão Preto, à rua Tibiriçá, 50, Setor Central.

…

Aproveito que tem quatro shows de Edvaldo Santana no agendão, pra falar de novo dele. Porque nunca é demais falar de Edvaldo. Grande compositor, cantor, guitarrista, parceiro de Tom Zé, Itamar, Arnaldo Antunes e de grandes poetas como Leminski, Akira Yamasaki e Ademir Assunção. Esse coração solidário faz show em teatros e sescs, mas tá sempre presente na Casa Amarela, nos centros culturais da ZL e nas escolas da quebrada. Bom saber que ainda existe artista assim.

O Edvaldo está lançando o cd ‘Só Vou Chegar Mais Tarde’. Que discaço ele fez. Queria comentar uma a uma todas as músicas, os assuntos, a poesia, as levadas variadas. Queria dizer que as quatro primeiras já me nocautearam. Queria falar que já ouvi o cd trocentas vezes. Que ‘Ando Livre’ é linda, que ‘Dom’ é uma homenagem muito merecida ao dr. Sócrates, que ‘Gelo no Joelho’ é divertida, que ‘Canção’ é uma obra-prima, um esporro criativo, que o ‘Retorno do Cangaço’ é foda, que ‘Fazendo pra Aprender’ e ‘Predicado’ são comoventemente líricas. Mas queria falar tudo isso com imagens bonitas e convincentes, que fizessem jus à beleza das canções e ao talento dele. Mas me emocionei, misturei as estações e escrevi esse texto doido aí de baixo. Quem ouvir o cd vai entender. Ouça:

Edvaldo das quebradas do dom da bola no pé no barro preto de São Miguel. Edvaldo do som blueseiro guitarreiro dos sambas e cantos tortos pretos afros brasileiros. Edvaldo artista roqueiro repentista urbano Edvaldo menino boleiro encrenqueiro humano. Edvaldo sem rabo preso sem preço amigo dos manos dos brodi da liberdade sem adjetivo nem endereço. Edvaldo de Boris Elifas Akira Osnofa Pinduca Sacha. Edvaldo das noitadas do MPA da arte que depura das calçadas das cachaças das loucuras da gente: cada um é diferente. Edvaldo das ervas malucas das letras pontiagudas da poesia concreta antibush antijabá jataí já tá cá já não tá mais comigo. Edvaldo nordestino do cordel do rap do samparaná. Do Leminski do Antunes do Augusto do Itamar. Da zona lost da perifight da night da bola sete da leste. Paulistano da lira da ira da briga com a ditadura com a injustiça. Edvaldo do amor à família à camisa, do suor da malandragem, do amor que é maior e tem mais valor. E que apesar de tudo, das coisas tristes do mundo, não há nada tão bom. Edvaldo do Joe do John do Ico da Judite do Faro da canção. Edvaldo da Carol do gol do coração.

… … …

EU, NO PRIMEIRO

SARAU DESVIRTUAL

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – das 19h30 às 23h … 1º Sarau Desvirtual … O Menino Muquito Bar é um point de resistência cultural da ZL que abre espaço para apresentações autorais de artistas independentes. É lá que acontece o primeiro Sarau Desvirtual, promovido por Giuliano Del Sole e a Jardim Psicodélico Produções, coletivo que já promove festas, shows e eventos diversificados de perfil alternativo, como Doces Tardes de Domingo, Festival Mosca Branca e A Idade da Terra em Transe. Veja alguns vídeos com alguns caras dessa turma que agita a vida cultural da ZL:

Além do palco aberto para poetas, músicos e performers, o sarau terá também convidados (clique no cartaz) e a tradicional Feira de Vinil da Charada Discos. Este blogueiro que vos escreve também estará lá (obrigado ao Tom Kbélo e a todo o pessoal pelo convite). Na semana que vem eu conto como foi. Na av. Vila Ema, 5090, com entrada franca.

… … …

EUFLÁVIO MADEIRART

LANÇA LIVRO DE POESIA

… … …

Domingo – 3 de setembro – 15h … Lançamento do livro “Cobra no Bico”, primeiro livro de poesias do escultor Euflávio Gois ‘Madeirart’. No The Wall Zé Rock Bar, à rua Igarapés, 1219A, no Jardim dos Ipês, Itaim Paulista.

O escultor Euflávio é participante ativo de saraus e eventos artísticos. Também é ‘fazedor de poemas’. Sobre esse outro ofício, afirma: ‘as palavras passavam voando sobre a minha cabeça e eu só as laçava, como se laça um bezerro’. A editora Essencial convida para o lançamento de ‘Cobra no Bico’. Seu editor, Carloz Torres, escreveu um belo texto sobre o escultor e poeta. Aqui, alguns trechos:

“Euflávio é um poeta do sertão. Vindo de Sergipe, vencedor na cidade de SP com fibra, coragem e muito trabalho, é um menino que hoje nos conta esse ‘Cobra no Bico’. Não sabemos o limite desse homem artista. Escultor visionário de peças emblemáticas do ser nordestino, do ser humano, do ser brasileiro em terra de abismais desigualdades sociais? Ou o poeta do sol, da lua, da terra, apaixonado pelo seu país, pelo Sergipe, por São Paulo? Existe nas entrelinhas um homem feliz, um artista que registra sua obra para as pessoas entenderem o mundo da arte, ou um mundo que hoje precisamos respirar, da poética. É urgente a necessidade de poesia na vida das pessoas. E Euflávio, que lutou muito na vida, abre para nós suas pérolas, pensamentos, descobertas e amadurecimento”.

… … …

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

Até 31 de agosto, no Metrô Paulista. De 1 a 30 de setembro, no Metrô Faria Lima … Exposição ‘Rugas’ … A fotógrafa Ana Paula Paiva, que já expôs no Sarau da Maria, agora leva sua mostra fotográfica ‘Rugas’ para a linha amarela do metrô. Segundo ela, “Rugas” segue seu objetivo e viagem, sem roteiro e passagem de volta, para quem sabe olhar o envelhecer com leveza, seguir os processos de vida, repensar e celebrar.

… … …

Até 3 de setembro … Exposição #éssepê [fotografias de Tiago Queiroz]… Com curadoria de Marcello Vitorino, o fotógrafo Tiago Queiroz, do Estadão, apresenta conjunto de onze imagens em preto e branco produzidas durante suas andanças pela cidade de SP, utilizando um aparelho celular. Na Casavitorino, à rua dom Antonio de Melo, 114. A entrada é franca, mas as visitas precisam ser agendadas pelo e-mail casavitorinofoto@gmail.com.

… … …

Quinta-feira – 31 de agosto – das 16 às 23h … Niver do Mug … Comemoração dos 60 anos do músico, escritor e pesquisador da música brasileira Ayrton Mugnaini, grande figura sempre presente nos saraus e eventos de músicos alternativos. Além de ser um dos membros do Clube Caiubi, o Mug é também apresentador do programa Rádio Matraca e foi um dos compositores da banda Língua de Trapo. Vai ter sarau com palco aberto. Entrada franca. No Bar Susi, à rua da Figueira, 611, no Brás, em frente à estaçao de metrô Dom Pedro II.

… … …

Quinta-feira – 31 de agosto – 16h … 7º Mostra Mario Pazini De Teatro Do Gueto … A ‘Mostra de Teatro do Gueto’ passou à se chamar ‘Mostra Mario Pazini de Teatro do Gueto’, em homenagem ao diretor e fundador do Grupo Clariô de Teatro, falecido em 2014. A vasta programação, que vai até 11 de setembro, reflete sobre a produção da cultura nas periferias, suas estéticas, discursos e formas de luta. Na abertura, às 16h, ‘Um canto para Carolina – Cia Inventivos’. Ás 20h30, debate com Cleide Queiroz, Oswaldo Faustino e Heraldo Firmino sob o tema ‘A pele negra no teatro’. No Espaço Clariô, à rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra.

… … …

Quinta-feira – 31 de agosto – 18h … Cineclube de Agosto: Juventudes … Segundo o Mapa da Violência de 2017, desenvolvido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os jovens são as maiores vítimas de homicídios no Brasil. Debate com convidados especiais e exibição dos filmes:

Insegurança Pública, 2016 (direção de Raphael Martins e Talita Catosso)

Escolas ocupadas – A verdadeira reorganização, 2015 (direção de Jimmy Bro)

Meu guri – Além do castigo, 2014 (direção de Bianca Santos e Gabriel Freires Arruda)

Na Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391, pertinho da estação Marechal Deodoro do metrô.

… … …

Quinta-feira – 31 de agosto – 19h … Debate Saraus e Slams (7ª Estéticas das Periferias) … Debate faz parte da sétima edição do evento que tem a programação elaborada por mais de 30 coletivos culturais. Na mesa de discussão sobre saraus e slams estarão o poeta e slammer Emerson Alcalde e Raquel Lima com mediação de Ruivo Lopes, do coletivo Perifatividade. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37.

… … …

Quinta-feira – 31 de agosto – 19h … Quintesia no Espaço Tempo #4 … Sarau associado ao projeto Existe em SP tem palco aberto e convidados: Murillo Zyess (que acaba de lançar seu EP “No Recinto”), Victor Concha (vocalista e guitarrista da banda Concha), exposição e venda de Chico Brownie, Akasha Esoterismo, E’studio Imaterial por Barbarhá Milano’s e Omororó. A casa conta com bar. No Espaço Tempo, à rua Caranguejo, 106, no Tucuruvi.

… … …

Quinta-feira – 31 de agosto – 19h … Sarau da Capivara Primata VI: O Casamento … Sarau com palco aberto pra música e poesia e convidados: Ana Rüsche, Fabiano Fernandes Garcez, Giselle Porto, João Pedro Innecco, Lilian Sais, Marcelo Augusto Felippe Boujikian e Pedro Magalha. Intervenção sonora de Gustavo Araujo Borges. Espaço de troca e mesa de exposição para editoras e autores independentes. Falar com Macaio Poetônio, Luís Perdiz ou Gustavo Berbel. Na Toca da Capivara, à rua Major Diogo, 865.

… … …

Quinta-feira – 31 de agosto – 20h … Trajetória Literária com Cidinha da Silva … Projeto traz a mineira Cidinha da Silva, escritora que transmite em seus trabalhos o sentimento de indignação e revolta ao racismo. No Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, à rua Benjamin Constant, 682, em Suzano.

… … …

Quinta-feira – 31 de agosto – 20h … Palco Madalena – Música e Cena … Segunda edição do projeto criado pelo ator João Aranha e os músicos Alê e Carlos Moreno, do Grupo Tarumã, que abre espaço para músicos e atores, com dois palcos para apresentações (veja os convidados, no cartaz). Na rua Fradique Coutinho, 1332, Vila Madalena.

… … …

Quinta-feira – 31 de agosto – 20h … Laya no Loki Bicho … Ótima cantora cearense radicada em sp faz show intimista, voz e violão. Entrada R$20. Na rua Chácara do Carvalho, 109.

… … …

Quinta-feira – 31 de agosto – 21h … Teatro da Rotina Apresenta Isabela Moraes … Cantora pernambucana se apresenta acompanhada por Tiago Farah (violão) e Alencar Martins (bandolim). No show, Isabela mostra a influência dos cantadores de repente e da literatura de cordel em seu trabalho. Ingressos a R$40 e R$20. Na rua Augusta, 912.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – 18h30 … Luiz Claudio de Santos na Casa Fórum … Cantor e compositor santista apresenta clássicos da mpb e compsições autorais. Couvert artístico R$10. Na rua Primeiro de Maio, 57, em Santos.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – 19h … Giba Ribeiro na Carauari … Giba volta à Mercearia tocando seu vasto repertório de mpb e rock nacional: Cartola, Lenine, Raul, Legião, Djavan, Caetano, Chico, Gil, Capital, Barão, Ira!, Tim Maia, Marisa Monte, Jeneci, Nando Reis, Maria Gadú, Zé Ramalho e “Clube da Esquina”. Entrada franca. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – das 19h às 23h … Festival Partydacena 1ª Ed … Mostra da música independente paulistana, autoral e viva. A primeira edição conta com a participação das bandas Macaco Fantasma, Anhangabahy, Feiticeiro Julião – que se apresenta com Júnior Kaboclo – e Fabricantes de Planetas, com participação do performer Gustavo Saulle. Ingresso na base do ‘pague o quanto achar justo’. No Teatro de Conteiner Mugunzá, à rua dos Gusmões, 34, próximo ao metrô Luz.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – 19h … Sarau Literário Castro Alves: Poemas e Micro contos … A Galeria Retrô e Afins convida para a primeira edição do sarau, com microfone aberto para apresentação de poemas e microcontos e violão folk para músicos. Discussão sobre o fanzine literário Retrozine. Na rua Emiliana Pinheiro Policarpo, 22, no Grajaú.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – 19h … Sarau, show e otras cositas más … Show com a Banda Vila Morena (da cantora Regina Tieko) e sarau com vários convidados (ver cartaz) e palco aberto. Na Patuscada.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – 19h … Slam da Norte – Estética das Periferias … Slam mensal e itinerante da ZN é organizado pelas poetas Viic Oliveira, Ingrid Martins e Yara Alves. Dentro da programação do ‘Estéticas’, na Biblioteca Pública Municipal Álvares de Azevedo, à praça Joaquim José da Nova, s/n, na Vila Maria.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – das 19h30 às 23h … 1º Sarau Desvirtual … O Menino Muquito Bar é um point de resistência cultural da ZL que abre espaço para apresentações autorais de artistas independentes. É lá que acontece o primeiro Sarau Desvirtual, promovido por Giuliano Del Sole e a Jardim Psicodélico Produções (leia matéria no alto).

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – 20h … Pré-Lançamento Um verão qualquer … O duo Versos Que Compomos Na Estrada – formado por Lívia Humaire e Markus Thomas – faz pré-lançamento do seu novo disco Um verão qualquer. Ingressos a R$40 e R$20. No Espaço Cia da Revista, à alameda Nothmann, 1135, em Sta. Cecília.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – 20h … Tambora na Mora Mundo … Tambora é um trio feminino que mergulha na obra das compositoras da América Latina. O grupo é formado por Renata Espoz (Chile), Luana Baptista (Uruguai) e Emilia Desire (Ecuador) e em seus arranjos sobressaem tambores e vozes. Contribuição R$10. Na rua Barra Funda, 391.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – 20h … Marília Calderón no Quinto Pecado Café Bistrô … Integrante da banda Teko Porã, que se apresenta nas ruas e vagões de metrô, Marília faz show acompanhada do violonista Ayosunú e dos convidados Kbça (percussão), Paula Duarte (flauta), Sander Mecca (voz) e Vini Máximo (violino). Couvert R$15. Na rua coronel Artur Godói, 12, na Vila Mariana.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – 20h … Ronaldo Ferro & Banda … No show ‘Meu São Miguel Underground’, o músico e compositor Ronaldo Ferro (da banda Os Cabras de Baquirivu) mostra, através de canções, ‘o ritmo do vai e vem entre o bairro e o centro da cidade’. Na Casa de Cultura São Miguel, à rua Irineu Bonardi, 169, em São Miguel Paulista.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – 20h30 … Lançamento do cd “Branca” … Cantora, e agora, compositora, Branca Lescher lança cd com participação de Paulo Pascali Junior (sax e flauta), Sidney Ferraz (piano), Chrys Galante (percussão) e Bruno Coppini (baixo). No Teatro Metrópole Taubaté, à rua Duque de Caxias, 312. Entrada franca.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – 20h30 … Oração para um pé de chinelo – de Plínio Marcos … Peça do grande dramaturgo é a nova montagem da Cia Teatroendoscopia. Com Alexandre Santo, Ícaro Rodrigues e Thaís Dias. Direção de Flávio Marin. Ingressos antecipados a R$20 e R$10. Na Escola Nacional de Teatro, à rua Senador Flaquer, 958, em Santo André.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – 21h … Festa de encerramento do 28° Festival de Curtas … Depois de dez dias de programação e mais de trezentos filmes, a festa de premiação para se acabar de dançar com dj Luanda acompanhada de Simonissima. Entrada franca. Na Cinemateca Brasileira, no largo senador Raul Cardoso, 207, na Vila Clementino.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – 22h … Wolf Do Valle & Davi’d Assunção … Dupla apresenta de clássicos do rock nacional e internacional às grandes canções de Belchior. No Bar Padre Celestino, à rua padre Celestino, 65, em Guarulhos.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – das 22h às 6h … Samba da Gruta – edição 6 … Projeto que abre espaço à música brasileira traz samba e exposições ao centrão de éssepê, sempre na última sexta-feira do mês. Couvert R$5. Com a Roda de Samba da Gruta e a dj Marina Lopes. Na Gruta Bar e Bilhares, à rua Major Quedinho, 112-A.

… … …

Sexta-feira – 1 de setembro – das 22h às 3h … Tori e Arthur Matos – em Aracaju … Tori, que lançou recentemente seu ep Akoya, é acompanhada por Alexandre Damasceno (bateria), Fábio Aricawa (baixo) e Ricardo Ramos (guitarra). Arthur Matos vem com Rafael Ramos (baixo), Vinícius BigJohn (teclados), Ravy Bezerra (bateria) e João Mário (guitarra) para mostrar as canções do seu cd Homeless Bird. Entrada R$15. No Capitão Cook, Coroa do Meio, entrada próximo ao farol, em Aracaju/SE.

… … …

Sábado – 2 de setembro – das 11h às 15h … Conversa de Livraria … Dois grandes poetas e ativos militantes dos saraus lançam seus livros e batem papo com os leitores em Santo André: Cesar Augusto Carvalho (Lavras ao vento, pá) e Claudinei Vieira (Olá, pequeno monstro do dia). Na Alpharrabio Livraria, à rua doutor Eduardo Monteiro, 151.

… … …

Sábado – 2 de setembro – das 14h às 17h … Bordando com Miçangas e Canutilhos … A bordadeira Marilena é uma das fundadoras e responsáveis pelo figurino do Grupo Cupuaçu. Aprendeu a técnica do Bordado com Pedrarias com Ana Maria Carvalho, artista popular maranhense. Oficinas mensais gratuitas, sempre no primeiro sábado do mês. Rua doutor Cicero de Alencar, 173, na Vila Pirajussara (Morro do Querosene).

… … …

Sábado – 2 de setembro – das 14h às 22h … Vaidapé n’A Porta … O coletivo A Porta Maldita, que promove shows com artistas independentes, se associa à Revista Vaidapé trazendo hip-hop de qualidade, batalha de mcs e jam sessions ao vivo. Com shows, exposições e bar. Entrada franca. Na praça general Oliveira Álvares, em Pinheiros.

… … …

Sábado – 2 de setembro – das 14h às 17h30 … Música da Gema – em Santos … O grupo Música da Gema, formado por Peri Oliveira (percussão), Carlão do Tempero (voz e percussão) e Luiz Cláudio de Santos (voz e violão), toca clássicos do samba e da mpb. Couvert R$6. No Bodegaia, à rua República Argentina, 80, em Santos.

… … …

Sábado – 2 de setembro – 16h … A Língua e a alma – show de Gabriel de Almeida Prado … Cantor e compositor mostra as músicas de seu cd (no vídeo, a parceria com Kleber Albuquerque). No Sesc Thermas, à rua Alberto Peters, 111, em Presidente Prudente.

… … …

Sábado – 2 de setembro – 16h … Sarau na Quebrada – Primaveras Periféricas … Apresentação do coletivo que tem como objetivo difundir poesia, arte e literatura, promovendo debates com temas de relevância social, política e cultural. Acontece toda última sexta-feira do mês em diferentes espaços da periferia de Santo André. O “Sarau na Quebrada” é organizado por Neri Silvestre, poeta, produtor e gestor cultural. Na praça de evento do Sesc Itaquera.

A primeira edição do projeto Primaveras Periféricas (Florescer nas Margens) convida pessoas, organizações e coletivos cujas experiências transformaram e ressignificaram o seu território, dando visibilidade e valorizando o que está à margem. AQUI, a programação completa.

… … …

Sábado – 2 de setembro – 18h … Bruna Black no Laje795 … Nascida em Diadema, Bruna Black frequentou aulas de percussão em instrumentos recicláveis e fez o curso técnico em canto. Hoje, é vocalista e baterista da banda As Despejadas. Em seu repertório solo, prioriza músicas autorais. Na rua Pamplona, 795, Jardim Paulista.

… … …

Sábado – 2 de setembro – 19h … DaviDariloco no Rasta Bier … Banda de reggae music formada exclusivamente por mulheres: May Sistah (vocal, guitarra e trompete), Clave de Lua (contrabaixo), Flávia Pantaleão (percussão e vocal), Sue Cavalcante (teclado e vocal) e Pitee Batelares (bateria). No repertório composições da vocalista Maytê Rodrigues Borges com arranjos do grupo. No Rasta Bier, à rua Antônio Hélio de Azevedo Marques, 70, na Vila Inglesa.

EM TEMPO >>> Antes, às 15h, a banda faz show gratuito no encerramento do projeto “Estéticas da Periferia”, na Casa de Cultura Tremembé, à rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 190.

… … …

Sábado – 2 de setembro – 19h … Sapo Kambô no Menino Muquito Bar … Trio instrumental de música apresenta temas variados e improváveis. Os músicos Chon, Giuliano del Sole e Bruno Rocha imprimem sua musicalidade ao mesmo tempo que uma bateria eletrônica convida o ouvinte a dançar. Entrada franca. Na avenida Vila Ema, 5090.

… … …

Sábado – 2 de setembro – 19h … Edvaldo Santana na Casa Preta, à rua coronel Meireles, 409, perto do metrô Vila Matilde. Entrada R$15 (leia matéria no alto).

… … …

Sábado – 2 de setembro – 19h … Lançamento – Páthos de fecundação e silêncio – de Marcelo Torres … Evento de lançamento do livro de poemas terá performances de Mônica Rodrigues e Lucia Capunchinqui, música de Gracco Liveira, André Raimundo e Carlos José, além de leitura de poemas. A entrada é gratuita e o exemplar custa R$38. Na Patuscada – Livraria, Bar e Café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

… … …

Sábado – 2 de setembro – 20h … Show da Maria … No Clube Vila Maria … Nesta edição, com a dupla Cordeirovich & Vladinsky e a banda Luneta Vinil (leia matéria no alto).

… … …

Sábado – 2 de setembro – 20h30 … The East West Band – no Mão Única Music Bar … Ótima banda de blues faz tributo a Paul Buitterfield. Entrada franca. Na rua Euclides Pacheco, 171.

… … …

Sábado – 2 de setembro – 21h … Freud a Deriva Interpreta Alucinação … Trio formado por Zé Terra Livre, Renne de França e Marcelo Mazzucatto, apresenta as músicas do disco Alucinação, de Belchior.

Entrada R$10. No Cactus Grill & Music, à rua Abolição, 387, em Santo André.

… … …

Sábado – 2 de setembro – 21h … Gero Camilo canta Belchior – Alucinação … Ator cearense interpreta as canções do disco e outras do repertório de Bel. Na banda, Simone Julian (sax e flautas), Caio Lopes (bateria), Rovilson Pascoal (guitarras), André Bedurê (baixo) e Marcelo Castilha (teclado). No Sesc Belenzinho, à rua Padre Adelino, 1000.

… … …

Sábado – 2 de setembro – 22h … Clarimbó no Boutique Vintage … Roda de carimbó, estilo muito difundido no norte do País. Com Antonio Novaes (banjo, guitarra, teclados e voz), Fabio de Oliveira (trompete), Helder Gama (percussão e voz), Tony (bateria e percussão). Entrada R$15, na Boutique Vintage Brechó e Bar, à rua padre Adelino, 949, quase em frente ao sesc Belenzinho.

… … …

Domingo – 3 de setembro – das 10h às 22h … Som na Praça convida São Mateus em Movimento … Dois coletivos se unem no encerramento do Estéticas das Periferias. Com Gritos Ocultos, Odisseia das Flores, Bocão DRR, Negotinho Rima, Villa Reggae e Kiu Adadaua e os Etiópicos com convidados da Banda Mato Seco e feira gastronômica e de artesanato, além de oficinas, grafitti com a Família Febre e brincadeiras para a criançada.

… … …

Domingo – 3 de setembro – 15h … Lançamento do livro “Cobra no Bico”, primeiro livro de poesias do escultor Euflávio Gois ‘Madeirart’. No The Wall Zé Rock Bar, à rua Igarapés, 1219A, no Jardim dos Ipês, Itaim Paulista (leia matéria no alto).

… … …

Domingo – 3 de setembro – 16h … Festival da Mosca Branca #4 – No Menino Muquito Bar … Com entrada franca, o reduto da cultura independente na ZL (av. Vila Ema, 5090), traz três bandas:

Oskarface >>> Banda formada por Fabio Much (guitarra e voz), Daniel Ganjabilly (baixo e voz) e Alexandre Gabóra (bateria e voz), mistura ska, rock tradicional, um pouco de surf music e letras sarcásticas e debochantes.

Giallos >>> Trio formado por Flávio Lazzarin (bateria), Luiz Galvão (guitarra) e Claudio Cox (vocal), influenciado pelo rock de garagem e primitivo.

Santo Veneno >>> Banda da ZL com três cds lançados, tem fortes influências do blues e do rock and roll. Com Eri Rocha (vocal), Dé Monteiro (guitarra), Alê Pereira (baixo), Bruno Buga (guitarra) e Monna (bateria).

… … …

Domingo – 3 de setembro – 17h … Galba … show do multi-instrumentista e compositor Antonio João Galba. No repertório, as canções de seus cds Tribuzana e Caçador de Lua com a participação do violonista Bráu Mendonça. No IJC – Instituto Juca de Cultura, à rua cristiano viana, 1142, perto do metrô Sumaré.

… … …

Segunda-feira – 4 de setembro – 21h … Curso “Pelas Margens: vozes femininas na literatura periférica” … Curso online de 80 horas, com duração de 65 dias (até 6 de novembro) e custo de R$60. Com vídeos, filmes, textos, fóruns de debates, atividades online e produção textual. O material fica disponível por 65 dias e o interessado acessa no horário que preferir. Curadoria de Jessica Balbino. Inscrições no http://bit.ly/inscrevamargens

… … …

Terça-feira – 5 de setembro – 19h … Terça Autoral 14° edição … Sarau organizado por Wolf do Vale e Fabricio Dias abre espaço para músicos com repertório próprio e para performers de várias artes. Pocket-show de Diego Andrade e Wolf do Vale. Na rua Hungria, 128, em Guarulhos.

… … …

Terça-feira – 5 de setembro – 20h30 … Três é Bom: Paulo Freire, Mauricio Pereira e Wandi Doratiotto … Três músicos, três compositores, três conversadores. Tocando juntos e contando histórias poéticas e bem-humoradas. No sesc Campinas, à rua dom José I, 270, em Campinas.

… … …

Quarta-feira – 6 de setembro – 21h … Mauri de Noronha e Chico Pedro … O poeta e compositor Mauri apresenta suas canções no show ‘De Repente, um Cantador’, acompanhado pelo flautista Chico. Entrada franca. No Bar do frango, à av. São Lucas, 479.

… … …

Quarta e Quinta-feira – 6 e 7 de setembro – 21h … André Abujamra no Teatro da Rotina … Criativo músico das bandas Karnak e Mulheres Negras (com Mauricio Pereira), André faz duas apresentações de seu show acústico. Ingressos de R$20 a R$40. Na rua Augusta, 912.

… … …

Quarta-feira – 6 de setembro – 21h … Blubell & Black Tie … A excelente cantora Blubell (de quem sou muito fã e já falei AQUI) e o trio Black Tie (só feras: Mario Manga, Fábio Tagliaferri e Swami Jr), mostram as incríveis canções do cd em que misturam The Who, Cole Porter, Edith Piaf, Michael Jackson e Nelson Cavaquinho (além dessa pérola da própria Blubell, no vídeo acima). Participação de Danilo Moraes e Wandi Doratioto. Entrada R$55. No Tupi or not Tupi, à rua Fidalga, 360, na Vila Madalena.

… … …

Quinta-feira – 7 de setembro – 18h … Show de Edvaldo com gravação do clipe da música ‘Predicado’, pela Lentes Periféricas em parceria com o Instituto Pombas Urbanas e a DMK Art Studio. Na av. Metalúrgicos, 2100, na Cidade Tiradentes (leia matéria no alto).

… … …

Sexta-feira – 8 de setembro – 20h30 … Edvaldo Santana e Banda no Sesc Ribeirão Preto, à rua Tibiriçá, 50, Setor Central (leia matéria no alto).

… … …

AGENDÃO >>> no domingo eu ainda incluo eventos que me chegam tardiamente. Fique ligado, pois o agendão é constantemente atualizado.

… … …

BOM FINDI A TODOS

… … …

.