Tem clipe novo de Conrado Pera (com Chico César) e tem Vanessa Bumagny (cd) e Focus (balé) em campanha de financiamento. E vamos defender o SUS, né gente?

“A Constituição Federal de 1988 reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

BLOGUEIRO DOENTE >>> Não bastasse estarmos em meio a uma pandemia que limita o número de leitos e atendimentos nos hospitais públicos, este trabalhador informal foi acometido de uma complicação renal ‘das brabas’ que o tirou de combate na última semana (motivo pelo qual este post sai na sexta e não na quinta, como habitualmente). Ainda em processo de recuperação, quero deixar registrado que fui prontamente atendido no posto do SUS de Vila Maria (graças à opção pelo sistema universal de saúde incluída na Constituição de 1988, árdua luta do movimento popular ligado aos profissionais da saúde, que vinha desde os anos 70). Obrigado à Nacha, à Regina, à Lizandra, ao doutor Matheus e a toda a tchurma do SUS que me atendeu superbem. Tive também, por telefone, uma palavra orientadora de um amigo gastro (ao doutor Victor Lawrence meu agradecimento pela paciência e generosidade). Ao invés de injetar recursos na saúde pública, os fascistas e direitistas que estão no poder fazem planos para acabar com o SUS. É preciso defendê-lo e melhorá-lo. Temos visto no Brasil, de Temer a Bolsonaro, que tudo sempre pode piorar um pouquinho: da perda de direitos trabalhistas à diminuição de recursos para educação, ciência e saúde. Precisamos resistir ao (des)governo atual e defender os poucos direitos que temos. Além de continuarmos firmes na resistência, peço a todos que me leem, cada um de sua casa, uma merecida salva de palmas aos bravos trabalhadores da saúde. E #VamosDefenderOSus, né gente?

O VISIONÁRIO DE ARAQUE >>> Bolsonaro é o nosso visionário de araque. Do alto de sua vastíssima ignorância, o (des)presidente brasileiro pensa ser o único, no mundo inteiro, a enxergar que uma grave crise econômica virá. É preciso ser muito mau (ou idiota) para assumir publicamente, em meio a uma pandemia, que as pessoas devem voltar a seus postos de trabalho. A economia americana parou. A alemã também. De mais de 100 países infectados pelo coronavirus, só o empresariado brasileiro teve a cara de pau de pedir a volta ao trabalho (criminosamente argumentando que ‘morreriam poucas pessoas’ ou ‘morreriam apenas velhinhos’). Sim, eles são uns grandessíssimos ‘f.da.p’ e querem nos matar (mas ninguém os esquecerá: seus nomes estão anotados em vexatórias listas que correm pelas redes sociais). Enquanto as maiores economias do planeta reservam grandes porcentagens de seu PIB para auxiliar todos os seus cidadãos, aqui, a duras penas, começa a sair algum dinheirinho (os R$600 para MEIs, trabalhadores informais cadastrados e pessoas de baixa renda). Mas, para proteger as pessoas e mantê-las em casa nos próximos três meses, é preciso ser mais abrangente (inserir mais trabalhadores desempregados e informais) e tomar medidas mais específicas (por exemplo, anistiar o pagamento das contas de água, luz e aluguel). Junto a isso, proibir demissões de trabalhadores contratados e garantir algum subsídio às empresas para que os paguem regularmente. Não é nenhum favor que os governos nos fazem: se trata apenas de gastar o dinheiro que é do povo com o povo. Não sou eu, um reles blogueiro de sarau quem ‘descobriu a pólvora’. É o que todos os presidentes do mundo têm feito (até mesmo o abilolado e direitista Trump) ao seguir as orientações da OMS. Só Bolsonaro, nosso visionário de araque, não vê. Ou não quer ver.

ARTISTAS NA PIOR >>> Com tristeza vejo que vários espaços culturais precisam de ajuda para pagar o aluguel (acima, vídeo do pessoal do VideoClube Charada, da ZL). E muitas companhias de teatro e dança já iniciaram campanhas de financimento para a manutenção de suas equipes. Músicos criaram shows ‘ao vivo, de casa’ e pedem colaborações. Tá todo mundo se virando como pode, mas é preciso medidas que amparem os trabalhadores da cultura. As secretarias municipais e estaduais de cultura devem se movimentar e exigir do órgão federal uma política de subsídios ao setor (mesmo sabendo que Regina Duarte se posicionou favorável ao fim do isolamento, é preciso cobrar dela um pronunciamento público e oficial assumindo ‘isso’).

CEMITÉRIO DE AUTOMÓVEIS >>> O teatro e bar administrado pelo dramaturgo Mário Bortolotto está promovendo um leilão virtual pra viabilizar o pagamento do aluguel e das contas. Tem livros (de vários autores ligados ao teatro) e pôsteres de peças (feitos pelo designer André Kitagawa). Clique no cartaz e confira também uma campanha promovida pela Heineken no Youtube

TEVÊ NA QUARENTENA >>> Em casa, isolado e agora, doente, não tenho tido muita capacidade de concentração para ler. Vejo alguns filmes e fico zapeando a tevê. Fico indignado ao assistir na tevê aberta programas vespertinos que vendem ‘remédios’ salvadores indiscriminadamente para nosso povo (tem até um canal que ‘cede’ horário longo para as variadas ‘pechinchas’ de uma certa farmácia). Vejo que as muitas igrejas, em sua programação diária (incluindo a Universal, dona da Record), têm pedido dinheiro aos seus fiéis nesse ‘momento de crise’. Não seria este o momento de essas ricas igrejas mostrarem compaixão para com o próximo e doarem alguns milhões aos necessitados fiéis? Canais de televisão são concessões públicas e não podem estar nas mãos de aproveitadores da boa-fé (sem trocadilho) das pessoas. O certo seria que os órgãos governamentais nos defendessem desses oportunistas, né? Mas o que fazer quando o (des)presidente do país, aliado desses ‘religiosos’, convoca manifestação para que um ‘jejum de fé’ nos proteja do coronavirus? Até quando o país vai tolerar essas idiotices de Bolsonaro? A gente precisa de investimentos em pesquisa, na saúde e na ciência. Verbas que ele vem cortando desde que assumiu a presidência.

O (des)presidente idiota, em mais uma de suas irresponsáveis idiotices, saiu às ruas nesta manhã de sexta-feira e interagiu com correligionários (após levar a mão ao nariz, cumprimentou uma idosa: pode isso?). Durante a semana, Bolsonaro quase demitiu seu ministro da Saúde, simplesmente porque ele segue as orientações da OMS pelo isolamento (anteontem jornais estamparam diálogo entre o deputado Osmar Terra e o ministro Onyx Lorenzoni falando sobre um meio de derrubar Mandetta). Até quando vamos permitir que esse idiotas nos (des)governem?

Além dos meus textos (acima), acrescento à #forabolsonaro um resumo de mais dois escritos por poetas amigos. Um de Ademir Assunção (que está postando um poema, diariamente, em sua página), outro de Carlos Galdino (que tem divulgado campanhas de vários artistas em sua página). Confira:

O PAÍS EM SURTO EPIDÊMICO E O DESPRESIDENTE SURTADO

(por Ademir Assunção)

“O Brasil não tem Presidente da República. E não é de agora. É desde o dia 1º de janeiro de 2019.

As pataquadas de Bolsonaro não foram poucas. Ele e seus filhos arrumaram treta com a ONU, com a França, a Alemanha, a Argentina, a Itália, com os Países Árabes, com a China.

Bolsonaro endossou sandices de terra plana, colocou na pasta da educação um psicopata com dificuldades cognitivas, no Ministério das Relações Exteriores um completo idiota, que pensa que o mundo se resume aos Estados Unidos e Israel, desmontou uma rede de médicos da família que seria extremamente útil neste momento de pandemia e transformou o Brasil num imenso UBERquistão.

Enfim, basta uma rápida googada para refrescar a memória.

Incapaz de compreender a realidade, totalmente despreparado para o cargo que ocupa, oscila psicologicamente entre pressões: uma hora, ouve seu Ministro da Saúde e parece entender o que ele está dizendo, mas logo vem a pressão do Ministro da Economia, um banqueiro, e ele surta. Desdiz tudo o que disse no dia anterior. Às vezes, o que disse algumas horas antes.

Assim como vários auxiliares de primeiro escalão, é cada vez mais evidente que Bolsonaro tem incapacidade cognitiva. O lugar do surtado Bolsonaro não é, nunca foi, a Presidência da República. Seu lugar é uma clínica especializada em tratamento de psicóticos.

Na melhor das hipóteses, claro.”

PÉSSIMO

(por Carlos Galdino)

“O governo atual é ruim, não consegue sustentar-se, não consegue manter-se, ou proteger-se.

Como conseguiria cuidar do povo? Não, não consegue!

Não constrói relação com a sociedade, não dialoga.

O presidente é incapaz de formular uma frase completa de maneira correta e audível

e sem utilizar o sentimento de ódio, sem procurar fora de si o problema, elegendo de forma sistemática um inimigo a ser enfrentado.

O presidente todos os dias dá exemplo de como não comportar-se social e politicamente,

mostrando-se inapropriado para o cargo para o qual foi conduzido

(não pela maioria da população, por uma parte que não representa o todo.

E dessa parte, mais da metade mostra-se arrependida e decepcionada).

Como confiar em um presidente que busca governar por decreto?

Como confiar em um presidente que ataca os poderes da República?

Como confiar em um presidente que mente em rede nacional e que ao fazer um pronunciamento

mais parece um analfabeto em início de aprendizado?

Como confiar em um presidente que publica e espalha fakenews?

Como confiar em um presidente que coloca a família no governo

como se fosse sua casa, sua empresa?

Como respeitar um presidente que ataca direitos humanos?

Como confiar em um presidente que tem discursos preconceituosos, machistas?

Como confiar em um presidente que ofende profissionais da imprensa

no exercício de seu trabalho?

Como confiar em um presidente que tem ligação com pessoas ligadas a milícia?”

CLIPES NOVOS

O que era bom ficou melhor. A bela canção ‘Corte e Costura’, de Conrado Pera e Achiles Neto, premiada em festivais pelo Brasil, está disponível no Youtube em linda versão videoclipe com participação especialíssima de Chico César. A produção musical é de Raul Misturada. Confira que belezura. Parabéns aos envolvidos (ao Conrado, também, parabéns pelo niver! Esse menino tá voando…)

A cantora e compositora Vanessa Bumagny (que está em campanha de financiamento para gravar novo cd) acaba de lançar o videoclipe de ‘Cinema Ilusão’, canção sua em parceria com Zeca Baleiro. No clipe, além deles, participação de Chico César. Produção musical de Rafael Castro.

YOUTUBE, FACE E INSTAGRAM … … … Muitos artistas e grupos de música, dança, teatro e poesia realizam lives e lançam campanhas na net. O blog registra alguns shows, ensaios e saraus virtuais. Acompanhe o movimento de resistência dos criadores da arte alternativa tentando sobreviver em tempos de coronavirus e sob o desamparo do des(governo) Bolsonaro

A CAMPANHA DA FOCUS CIA DE DANÇA >>> A premiada companhia carioca, dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Com 20 anos de existência, 23 coreografias e 10 espetáculos no repertório, a Focus já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá. Diante do cenário de crise mundial (agravado pela pandemia), a solidariedade e a colaboração dos admiradores são fundamentais para manter a companhia ativa nos próximos meses (enquanto o patrocínio não chega). Os bailarinos já têm realizado ensaios online, ao vivo (todos os dias, às 13h), abertos à participação de colaboradores e seguidores (acompanhe no Instagram ou no Facebook). Clique para saber mais sobre a campanha e as recompensas

CARTA ABERTA >>> O setor da música é um dos mais impactados pela crise do coronavírus. As atividades na área foram de 100 a 0 em menos de duas semanas. Por isso, os profissionais do setor organizaram abaixo-assinado para enviar suas reivindicações ao Governo Federal. Saiba mais aqui.

INSCREVA-SE >>> Artistas alternativos que possuem contas no YouTube estão em campanha para alcançar a quantidade de 1000 inscritos, número a partir do qual, dizem, o YouTube passa a pagar pelas visualizações. Além do apoio de admiradores, a ideia é que cada artista se inscreva no canal do outro, e que este retribua, provocando um efeito cascata. Segue uma relação (extraída da página do poeta Carlos Galdino) com alguns dos que já estão em campanha:

Marco Vilane … Sonekka Osmar Lazarini … Márcio Lugó … Cassia Maria … Daniel Medina … Fabio Nunez … Jordanna Souza … Lia Cordoni … Lika Rosa … CIA Bueiro Aberto … MC Crespo – Casa Di Caboclo … Indiara Ayokunle … Gabriel De Almeida Prado … Kleber Albuquerque … TV Arte Multicultural – Nicanor Jacinto da Silva … As Clarianas … Camila Brasil … James Bantu … Yzalú Oficiall … Lentes Periféricas … Barbara Beats … Marcy Santos … Élio Camalle (veja seu clipe)

NO FACEBOOK >>> Vários artistas do circuito alternativo têm postado no Facebook informações sobre shows, ensaios e aulas online, cursos e campanhas, poemas e músicas. Eis alguns deles (clique e visite suas páginas): Ricardo Kelmer, Teju Franco, Adolar Marin, Graziela Medori & Alexandre Vianna, Rubens Jardim, Aldeia Satélite, Jeanne Darwich, Paulo Miranda,Focus Cia de Dança, Vanessa Bumagny, Victor Mendes Santos, Socorro Lira, Luis Mendes, Poesia Primata, Tato Fischer, Rosinha Morais, Paula Valéria Andrade, Tavinho Paes, Cordeirovich, Léo Nogueira, Zé Manoel, Zé Marcio Kaipira Urbano e Galba (no agendão, logo abaixo, tem mais)

MARIELLE PRESENTE

AGENDÃO

Como todos os eventos foram cancelados e adiados por precaução devido à pandemia do coronavirus, o agendão se restringe às atividades online, aos programas de rádio e a algumas exposições com visitação controlada (além de shows, ensaios e aulas de canto e violão que alguns artistas estão transmitindo online). Cuide-se, informe-se, inconforme-se e divirta-se!

SARAU VIRTUAL >>> Acompanhe as várias apresentações de artistas no sarau Delivery promovido pelo BemBlogado em seu site e também no Facebook

CONTOS DE VITOR MIRANDA >>> Em sua página no Facebook o poeta (autor do recém lançado ‘A moça caminha alada sobre as pedras de Paraty’) postará um conto por dia enquanto durar o período de isolamento por precaução ao coronavirus.

HOME POETRY >>> A cada noite o poeta (e performer) Ademir Assunção postará no Facebook e no Instagram (@ademirgassuncao) a leitura de um de seus poemas. Quem quiser acompanhar literatura de qualidade, fique ligado: esse cara é fera (vencedor do Prêmio Jabuti, entre outros). O nono poema da série é de seu novo livro, ‘Risca Faca’ (ainda inédito). Veja aqui

MÁQUINA DE POESIA >>> Autor de vários livros e organizador de coletâneas, o poeta Marcos Torquato, da cidade de Jandira, está à frente do projeto ‘Máquina de Poesia’, que disponibiliza na net 100 poesias gravadas em vídeos e traduzidos em libras (por Tati Milanez). Dos textos, 50 são de autores da literatura clássica (como Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, Mário de Andrade, Camões, Rilke e Shakespeare) e outros 50 são do município de Jandira e região (escolhidos através de concurso). Visite a página do projeto (no Facebook e Youtube) e tenha acesso aos vídeos poéticos interpretados pelos atores Chico Neto, Daniel Bernardes Pinto, Nana Pequini e Rosa Maria Freitas

LIVES COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS >>> Pelo Instagram algumas artistas farão lives com contação de histórias para entreter as crianças durante a pandemia (clique nos nomes): Fafa Conta: 10h30 (seg, qua e sex) e 16h30 (ter e qui), Mãe que lê: 11h, Carol Levy: 11h30 e 20h (live pra dormir), Marina Bastos: 12h30, Camila Genaro: 15h e Marina Bigio: 15h

CONTOS >>> O escritor e promotor de eventos literários Jorge Ialanji Filholini, disponibiliza para download gratuito seu primeiro livro de contos ‘Somos mais limpos pela manhã’, publicado em 2016 pelo Selo Demônio Negro. Saiba mais no site do Livre Opinião – Ideias em Debate

#ekspomondo. Trabalhos do fotógrafo Lucas Siqueira mostram costumes e tradições das mais antigas civilizações do planeta. O autor anuncia que todo o conteúdo da obra logo estará online e que, semanalmente, realizará lives interagindo com os interessados através do canal Humaniza Corona

MOSTRA VIRTUAL DE ARTE >>> Em Mogi das Cruzes, a Secretaria de Cultura acaba de fazer um chamamento público para contratar (por 3 meses) artistas e profissionais mogianos do segmento da arte e da cultura que dependam financeiramente das atividades culturais (os valores terão por base o Edital 045/2019). Além do apoio financeiro, o objetivo é que os artistas possam desenvolver conteúdos virtuais, fazendo uso de sites e redes sociais, para dar continuidade às suas atividades (durante a quarentena do coronavirus)

CURSOS >>> Aproveitando o isolamento das pessoas em suas casas, algumas empresas estão oferendo cursos online gratuitos nas mais diversas áreas. A FGV liberou 55 cursos (Administração, Negócios, Carreira e Direito). a Udemy mais 40 (Desenvolvimento de Software e Inteligência Artificial) e o Senai, 12 (em diversas areas). Clique e confira Aproveitando o isolamento das pessoas em suas casas, algumas empresas estão oferendo cursos online gratuitos nas mais diversas áreas. A(Administração, Negócios, Carreira e Direito). a(Desenvolvimento de Software e Inteligência Artificial) e o(em diversas areas). Clique e confira … L IVROS >>> Durante a quarentena, todos os livros das editoras Patuá e Reformatório, administradas por Eduardo Lacerda e Marcelo Nocelli, respectivamente, estarão com frete gratuito para todo país. Com os lançamentos físicos cancelados, as pequenas editoras precisam muito do apoio dos leitores. Clique para saber mais Durante a quarentena, todos os livros das editoras Patuá e Reformatório, administradas por Eduardo Lacerda e Marcelo Nocelli, respectivamente, estarão com frete gratuito para todo país. Com os lançamentos físicos cancelados, as pequenas editoras precisam muito do apoio dos leitores. Clique para

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com escritores, músicos e ativistas da cena cultural alternativa. O programa da terça passada, com Germano Gonçalves (do sarau Urbanista Concreto), tem reprise na sexta, às 13h, e no domingo, às 17h. Na casileoca.com

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

CULTURA EM CASA >>> Secretaria da Cultura disponibiliza conteúdo online durante toda a campanha de combate ao coronavirus: shows de música, concertos, visitas virtuais a museus, palestras, bate-papos, livros e espetáculos. A lista será atualizada diariamente. Confira aqui

LIBERTO TRINDADE CONVIDA >>> O espaço cultural CasIleOca (à rua Perpétuo Junior, 178, em Santana) administrado por Liberto Trindade (filho do poeta e ativista Solano), além dos programas de rádio e encontros literários que promove, possui um belo acervo de livros, funcionando como sebo, aos domingos. O salão da sede pode ser alugado para pocket-shows, lançamento de livros ou outros pequenos eventos (reservas pelo telefone 2950-4666)

CONFESSO QUE SOBREVIVI >>> Editora Essencial, preocupada com o aumento dos crimes de feminicídios, inicia campanha para contar em coletânea as histórias de mulheres anônimas que venceram seus limites e sobreviveram a uma relação abusiva, opressora e violenta (não é preciso assinar a história com seu nome real – use um nome fictício). Regulamento e inscrição gratuita no link

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento(assim como a TVT). Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam

‘ARNALDO AFONSO CANTA E CONTA CARTOLA’ >>> Este blogueiro e cantor fará, assim que passar a quarentena, a pré-estreia de seu show com canções e histórias sobre o grande sambista Cartola. A entrada será franca, mas, como o número de lugares é limitado, o espetáculo será apenas para 20 convidados (quem quiser ver, se prepare para fazer reserva pelo inbox do Facebook assim que a nova data for divulgada). Será no salão anexo ao CarauariBar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

O SHOW >>> Nas minhas participações em saraus já vinha me apresentando com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora, onde canto dez canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Neste ano em que completamos quatro décadas sem o Mestre, vou levar suas melodias às Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais

