E lá vai o bardo Arnaldo alucinaldo caminhando e cantando e sarauzando adoidado com programação e amação pra todo lado: em cima por baixo de lado, na esquina na pia no carro, no escuro do cine no banheiro do bar. Na piscina, no quarto ou nas ondas do mar. Todo lugar é legal de se ligar e se largar, de alargar a mente e alongar o músculo de amar. E o de pensar: no sábado, à pampa, vou de vento em popa pro Sopa. No domingo, Terra em Transe e à flor da pele, vou trançar amizades na ZL. E na terça, sem mancada, estarei com minha Gente de Palavra na Patuscada. Semana animada transada gozada. Por isso, não me amola: não me bolsonara nem dorea, não me censura nem tesoura. Eu adoro minha zona livre e bem doida. Não discrimina meus mano nem as mina nem as mona. Abaixo a separação e a ordem, viva a mistura perigosa: amar é essa zorra deliciosa. É tudo junto que a gente gosta. E goza. Morou, Moro? Morou, Mourão?

SÁBADO – 24 de novembro – 21h … Sopa de Letrinhas Sarau … O Sopa é o sarau superlegal organizado e apresentado pelo poeta Vlado Lima há 16 anos. Nesta edição, o multiartista cearense Ricardo Kelmer lança o livro ‘Pensão das Crônicas Dadivosas’ e o grupo ‘Clowns & Caos’ faz pocket-show de abertura. E ainda tem poetas como Celso de Alencar, Claire Feliz Regina, Cesar Veneziani e Daniel Perroni Ratto, entre outros; e músicos como Daniel Golinelli, Cauê Procópio, Emerson Boy, Carô de Oliveira e eu, que agradeço o convite do Vlado (e do Kelmer). Claro que tem palco aberto, sorteio de livros e outras coisinhas mais (clique no cartaz). No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena.

DOMINGO – 25 de novembro – das 13h às 22h … Festa ‘A Idade da Terra em Transe’ … O coletivo Jardim Psicodélico e o Vídeoclube Charada promovem mensalmente ‘A Idade da Terra em Transe’, festa onde as artes se encontram e proliferam: com mais de 10 mil títulos de filmes, bandas da cena alternativa e artistas independentes de vários estilos (rock, mpb e soul), além de performances, artes plásticas, fanzines, brechó e discotecagem com trilha sonora que vai do ‘básico’ aos sons mais ‘lado Z’. Nesta 25ª edição, sob o tema ‘Manifesto pela Arte!’, a tchurma de resistentes culturais da ZL convida bandas e artistas como Capitão Bourbon, Agapantos, Fabricio Dér Fortes, Toca-fita de Corcel (de Mossoró – RN) e Laís Metzger (de Florianópolis). Eu fui convidado também e estarei lá para falar deste blog, do Sarau da Maria, de música e poesia (valeu, pessoal, fiquei superfeliz!). Na rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, em Sapopemba. Curta esse curta:

Fazendo jus ao nome cinematográfico da festa, os glauberianos organizadores do evento sempre produzem um teaser-cinemanovista pra nos contar tudo o que vai rolar por lá. Deste filme participaram Gilberto Petruche, Rafael Cirilo, Ju Juliete, Flavio Andrade, Eduardo Osmedio e Ana Clara Costa (na foto). Assim que sair o vídeo, eu posto aqui.

TERÇA-FEIRA – 27 de novembro – 21h … Cláudio Laureatti no 30º Sarau Paulistano Gente de Palavra … Sarau convida diversos poetas e escritores (clique no cartaz) para prestar homenagens ao ator, poeta e animador cultural Cláudio Laureatti, um dos organizadores do Sarau da Paulista. Eu também estarei lá (com Rubens Jardim, César Augusto de Carvalho, Beth Brait, Vlado Lima, Claire e tchurma boa) para dar meu abraço e reverenciar essa grande figura do movimento das artes. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40, na Vila Madalena

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

SARAU DOS CONVERSADORES … No sábado estive presente, com meus amigos do Sarau da Maria (Helen, Deise, João, Veronica, Selma, Marici, Kita, Giadas e tchurma), em um dos cinco saraus que promoveram o lançamento de Uma Poesia Hoje, Antologia Brasil – Itália, parceria entre os Conversadores, a Patuscada e a Desconcertos. O livro foi lançado em 7 de novembro e será publicado também na Itália, em 2019, pela Gilgamesh Edizioni, em edição bilíngue. Como nos outros saraus, foram lidos os poemas da antologia, nas vozes dos autores brasileiros presentes (Ingrid Morandian, Ligia Regina Lima, Carlos Ildefonso e Cacá Mendes) e da escritora ítalo-brasileira Rosana Crispim da Costa, que fez leitura dos poetas italianos (Lisa Bortolato, Valéria Raimondi, Andrea Garbin e Giovanni Fierro) no original e em português. Os eventos tiveram a poeta Silvia Maria Ribeiro na produção artística e contaram ainda com a música e a poesia falada da dupla “Os Conversadores” (Cacá Mendes e Edson Tobinaga) e palco aberto (com a participação de Jean Garfunkel, do grupo de jovens atores de Paraopeba e de outros músicos e poetas). O fotógrafo oficial dos saraus, Roberto Candido, esteve lá e fotografou tudo (veja aqui).

FRED MERCURY >>> Na terça-feira fui ao Cinearte Petrobras assistir ao filme ‘Bohemian Rhapsody’ e não posso deixar de registrar o ótimo desempenho do ator Rami Malek e a minha admiração, lágrimas e emoção ao relembrar na telona o talento desse grande artista chamado Fred Mercury. Deixando de lado as questões sobre a precisão de alguns pontos da biografia, o inegável (e precioso) foi constatar, arrepiado, a vitalidade revolucionária de alguém que se joga na vida sem rede de proteção porque sabe que nasceu pra fazer aquilo: cantar, encantar, confrontar e transformar pra melhor esse mundo caduco (como diria o poeta de Itabira). Obrigado, Freddy: nós te amaremos forever, my dear.

ÉLIO CAMALLE >>> Na quarta-feira fui ao Terraço 775 (um espaço bem legal na Domingos de Moraes) e assisti a mais uma performance incrível do cantor e compositor Élio Camalle, brasileiro radicado na França (onde apresenta o espetáculo ‘Samba D’Accord’). Ver um show de Élio é uma injeção de alegria e energia na veia: seus personagens são indignados, seus temas abordam as agruras cotidianas sem jamais se resignar, seu ritmo contagia: Élio conjuga simultaneamente, e com desenvoltura, os verbos dançar e pensar. Não é pra qualquer um. Requer talento musical, espírito poético, carisma, performance afiada e antena ligada na questões contemporâneas. Isso tudo ele tem de sobra. Na quarta-feira que vem (dia 28, às 19h) Élio & banda (da pesada!) encerram a temporada de um mês no Terraço (fica bem perto do metrô Ana Rosa). E você pode vê-lo também neste sábado, no 1º Festival Fruuto (clique no cartaz), onde lança o clipe de ‘Zé da Bronca‘, uma de suas canções mais originais. O festival acontece no Mundo Pensante, à rua 13 de Maio, 830 (saiba mais sobre o evento aqui). Os diversos shows vão de 18h às 5h da manhã (Élio deve se apresentar por volta de 1h). Entre as atrações estão Felipe Cordeiro, Totonho e Os Cabra, João Perreka & os Alambiques e Coco de Oyá. Vai lá, meu filho, vai lá…

MPA 40 ANOS

ATÉ 16 DE DEZEMBRO … MPA 40 anos … Uma série de eventos artísticos marca a comemoração dos 40 anos do Movimento Popular de Arte – o MPA de São Miguel Paulista, na ZL, em vários locais do bairro. Neste sábado tem programação na Aldeia Satélite e na terça no Senac São Miguel. Confira no cartaz a programação completa para novembro (em dezembro tem mais e eu vou informando por aqui).

‘CEMITÉRIO’ E ‘JUCA’:

VAMOS PRESERVAR

CEMITÉRIO >>> Já falei na semana passada e volto ao tema: um ponto cultural importante da cidade, o Teatro e Bar Cemitério de Automóveis, administrado pelo dramaturgo Mário Bortolotto (e amigos), vai fechar as portas após seis anos de muitas peças, shows, lançamentos de livros, debates, exibição de filmes e discussões acaloradas sobre literatura, música e teatro. Bortolotto, que já mantinha o espaço a duras penas, diz que vai haver um novo aumento no aluguel e que “não há condições de continuar”. Existe a possibilidade de um grupo assumir o ponto e manter as atividades culturais em funcionamento. O bar, que já é um point de artistas e intelectuais, um reconhecido espaço de resistência da cultura alternativa e do espírito underground da cidade, não pode fechar. Algo precisa ser feito. Vocês aí, investidores, empreendedores, gente da grana… Quem se habilita?

A data limite é 5 de dezembro. Até lá os interessados podem visitar o local (rua Frei Caneca, 384), à noite, ou telefonar para os números 9.8649-0041 ou 9.5299-0707.

JUCA >>> O Instituto Juca de Cultura, administrado pelo poeta Paulo Nunes (foto), é outro espaço cultural que frequento e admiro. O imóvel onde está sediado o IJC (e onde o poeta mora e mantém um sebo de livros, à rua Cristiano Viana, 1142) sofreu aumentos de aluguel cada vez mais difíceis de serem pagos. Enquanto se decide sobre a saída para outro local mais em conta, um grupo de artistas e amigos está promovendo uma ‘vaquinha‘ para quitar os aluguéis atrasados (além de ações culturais para levantamento de fundos – que noticiarei aqui). Paralelamente à campanha, o grupo busca forma efetiva de manter o espaço (montar CNPJ e criar uma Associação Sem Fins Lucrativos para contribuições mensais de associados, em troca de obras de artistas e convites para shows, saraus, peças e oficinas). Eu, que curto demais o IJC, vou contribuir. Peço a quem puder que faça o mesmo:

Colabore com qualquer valor na conta 20.323-8, de Paulo Cesar Nunes (CPF 555.532.226 -72), na agência 3043-0 do Banco do Brasil.



BALADA LITERÁRIA

… … …

TERÇA (20) A DOMINGO (25) – Balada Literária >>> Tradicional evento anual organizado pelo escritor Marcelino Freire chega à décima-terceira edição com superprogramação em São Paulo, Teresina e Salvador. Acompanhe no agendão o dia-a-dia dos shows, oficinas e debates em éssepê (de 20 a 25 de novembro) e acesse aqui a programação completa com as datas, horários e locais de todos os eventos nas três cidades participantes. Abaixo, trecho do texto de abertura:

UMA BALADA ROMÂNTICA >>> A gente vai confessar mais uma vez. O nosso amor pelos livros. Pelos escritores. Pelos artistas. Em um tempo em que muita gente não quer saber de afeto. A gente vai falar de música. Celebrar o verso. A rima. Amor e mais amor. Respeito pelo próximo. Pela amizade. Pelas diferenças. A Balada Literária sempre foi uma das festas mais democráticas do país. Nosso coração é aberto. Cabe quem quiser entrar. A gente vai abraçar Alice Ruiz. Ela que abraçou Itamar Assumpção. A partir dessa dupla de homenageados, vamos dizer que estamos juntos. Mais do que nunca. A gente anda em bando. Em banda. Fazendo barulho. Fazendo arte. Misturando as tribos e todos os gêneros literários e sexuais. Sem preconceito e sem nenhum medo jamais.

10 ANOS DA CIA MUNGUNZÁ

ATÉ 10 de DEZEMBRO – Cia Mungunzá 10 anos – repertório completo’ … Comemorando aniversário, a Mungunzá segue a apresentação de seus cinco espetáculos. As peças ficam duas semanas em cartaz no Teatro de Contêiner Mungunzá, à rua dos Gusmões, 43, em Santa Ifigênia. O público decide quanto pagar pelo ingresso, de acordo com sua condição financeira e consciente do trabalho envolvido para realização do espetáculo. Aqui a programação com as próximas peças e as datas:

“Luis Antonio – Gabriela” – direção de Nelson Baskerville – de 23 a 26 de novembro (sexta, às 21h; sábado, domingo e segunda, às 20h) – atriz convidada para a temporada: Fábia Mirassos

“Porque a criança cozinha na polenta” – direção de Nelson Baskerville – de 30 de novembro a 10 de dezembro (sextas, sábados, domingos e segundas, às 20h)

OITO MESES REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda temos que ouvir o presidente eleito e suas balelas de ‘militarização’. Já são mais de oito meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

VERGONHA 2 >>> Se o presidente eleito fosse mesmo ‘bom de segurança’, uma vereadora não teria sido assassinada (ao que tudo indica, por milicianos) no Estado onde ele fez toda sua carreira política (e que se encontra sob intervenção militar). Será que seus eleitores refletiram sobre isso? Apoiadores do ‘coiso’ posaram para fotografias sorrindo ao quebrar ao meio uma ‘placa de rua’ com o nome de Marielle (junto deles, o governador eleito do Rio. Pode?). Será que os eleitores do ‘coiso’ concordaram com essa ‘gracinha’? Não posso crer nisso. Como também não consigo compreender o porquê do ‘coiso’, ou do governador eleito do Rio, jamais terem exigido o esclarecimento do caso Marielle. Por que será?

AGENDÃO

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

ATÉ 24 DE NOVEMBRO … Mix Literário … Evento faz parte do 26º Festival Mix. Durante uma semana, com 16 mesas de debates, workshop, palestra, encontros, minilivraria com dezenas de títulos importantes, além da presença de cerca de 80 autores, editores e outros profissionais ligados ao meio editorial. Veja aqui a programação completa. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000

ATÉ 25 DE NOVEMBRO – 20h … Semana da Consciência Negra – no RS … Na programação (clique no cartaz), shows de música, poesia e tributos a artistas negros. No London Pub & Bistrô, à rua José do Patrocínio, 964, em Porto Alegre – RS

ATÉ 30 DE NOVEMBRO – À Mesa Negra II … Todos os dias de novembro, ao meio-dia, você pode se sentar à mesa-texto de uma autora negra ou autor negro, nacional ou internacional, da poesia, prosa ou teatro, atual ou das antigas e desfrutar de um cardápio muito variado: racismo, escravidão, injustiça, preconceito, fome, silenciamentos, exclusão socioeconômica e solidão, mas também ancestralidade, realeza, poder, amor, família, comunidade, futuro e conquistas. Evento criado e organizado pela escritora Cátia Luciana Pereira (entre na página Letras Catitas)

ATÉ 16 DE DEZEMBRO … MPA 40 anos … Uma série de eventos artísticos marca a comemoração dos 40 anos do Movimento Popular de Arte – o MPA de São Miguel Paulista, na ZL

ATÉ 16 DE DEZEMBRO – de QUINTA a SEGUNDA-FEIRA … Os 3 Mundos … Primeira obra teatral dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá, o espetáculo multimídia mescla teatro, cinema, hq e kung-fu. Com direção de Nelson Baskerville. No elenco, Paula Picarelli, Thiago Amaral, Tamirys Ohanna, João Paulo Bienemann, Alice Cervera, Artur Volpi, Rafael Érnica E Luciene Bafa. Até dezembro. No Sesi, à av. Paulista, 1313. Entrada franca (reserve ingressos). Quinta, sexta e sábado às 19h. No domingo, às 20h

ATÉ 18 DE DEZEMBRO – ÀS TERÇAS-FEIRAS – 20h30 … João Macacão e Conjunto Paulistano (com André Fajersztajn de Almeida no clarinete e Ivan Banho no pandeiro) cantam sambas, choros e serestas. No repertório, clássicos de Noel, Ary, Hervê Cordovil, Monsueto, Sílvio Caldas e Cartola, entre outros. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554

ATÉ 23 DE DEZEMBRO – de QUINTA a SEGUNDA-FEIRA – 19h30 … Teatro – Vala Comum … Espetáculo surge a partir de depoimentos de jovens artistas do grupo “Impulso Coletivo” sobre abusos e ações arbitrárias de agentes e do aparelho do Estado. A narrativa compara o processo de abatimento do boi com a gestão de morte e violência reforçada por esquemas de controle, exclusão e vigilância. Numa casa no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro (mandar mensagem inbox)

QUINTA-FEIRA – 22 de novembro – 14h … Perspectivas & Resistência: No existir da Juventude Negra … Programação da Semana da Consciência Negra tem participação de Rincon Sapiência, Érica Malunguinho e Cristhiane Faria, entre outros. No IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, à rua Pedro Vicente 625, Canindé

QUINTA-FEIRA – 22 de novembro – 19h … Quintas Elétricas e Delirantes do Refresco Lisérgico Autoral … Nona edição da festa psicodélica na ZL traz a banda Afrosoviéticos (21h). Discotecagem em vinil de Ju Juliete e Eduardo Osmedio. No Madiba Urban Bar, à avenida Vila Ema, 5090

QUINTA-FEIRA – 22 de novembro – 19h … Direito e Internet: privacidade e dados pessoais … Lei geral de proteção de dados pessoais, que entra em vigor no início de 2020 é debatida por Mariana Valente (InternetLab), Dennys Antonialli (Faculdade de Direito da USP e InternetLab), Marina Pita (Alana e Coalizão Direitos na Rede) e Natália Langenegger (Artigo 19). Na Tapera Taperá, à av. São Luis, 187, 2º andar, loja 29 – Galeria Metrópole

QUINTA-FEIRA – 22 de novembro – 20h30 … Clarianas Cantam Quebraquebranto no Quintasoito … Grupo adianta o repertório do show “quebraquebranto” que será lançado oficialmente em 2019. No Espaço Clariô, à rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra

QUINTA-FEIRA – 22 de novembro – 20h30 … Cunhado de Lobisomem – Paulo Freire e Danilo Moraes … O violeiro Paulo Freire vem trabalhando com a mitologia brasileira, criando músicas e causos. Danilo Moraes realiza apresenta composições e a afinidade entre guitarra e viola caipira. No Sesc Avenida Paulista, número 119

QUINTA-FEIRA – 22 de novembro – 21h … Jazz Poetry … Quinta edição do encontro onde escritores leem textos autorais ao som de jazz. Com Aline Bei, Cassiano Antico, Ian Uviedo, Isabela Johansen, Marcelo Montenegro, Mario Bortolotto e Tarcisio Buenas. No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

QUINTA-FEIRA – 22 de novembro – 21h … Pedro Luís – Pérolas Negras – com Zezé Motta … Cantor e compositor faz releitura do primeiro álbum de Luiz Melodia, que tem sucessos como “Vale Quanto Pesa”, “Estácio, Holly Estácio” e “Magrelinha”. Com Élcio Cáfaro (bateria), Miguel Dias (baixo), Pedro Fonseca (teclados) e a presença da cantora Zezé Motta. No Bourbon Street, à rua dos Chanés, 127, em Moema. Couvert a R$90 e R$70

QUINTA-FEIRA – 22 de novembro – 21h … Contraveneno … No show, os cantores Kleber Albuquerque e Rubi apresentam ‘canções para desenvenenar corações em tempos tóxicos’. Na Casa Teatro de Utupias, à rua Duílio, 46, na Vila Romana. Ingressos a R$30 e R$15

QUINTA-FEIRA – 22 de novembro – 21h … Trupe Chá de Boldo – na Casa de Francisca … Grupo apresenta as canções de seu quarto disco ‘verso’. Na rua Quintino Bocaiuva, 22

QUINTA-FEIRA – 22 de novembro – 21h … Até Deus Dança #14 … Festa tem discotecagem de vinil com Jorge Du Peixe, Lúcio Maia, Rodrigo Brandão & Daniel DvBz. No Boteco Pratododia, à rua Barra Funda, 34 (metrô Marechal Deodoro). Entrada R$20

QUINTA-FEIRA – 22 de novembro – 21h … Felipe Camara – no Teatro da Rotina … Um dos cantores e compositores do trio Folk na Kombi, Felipe faz show e fala sobre seu projeto #PATUnasestradas, em campanha de arrecadação de fundos (saiba mais aqui). Na rua Augusta, 912. Ingressos a R$20 (antecipado) e R$40 (na porta)

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 10h … Frente Única da Cultura conclama artistas para participar da última audiência pública de discussão do orçamento da cidade de SP para 2019. Projeto prevê corte de aproximadamente 20% em relação ao orçamento anterior. Na Câmara Municipal de São Paulo, no Viaduto Jacareí, 100

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 16h … Lançamento do livro ‘Um Sol Para Cada Montanha’, de Andri Carvão … Trilogia composta por poemas escritos entre 1993 e 2013, resgatados dos cadernos de exercícios poéticos da adolescência até o início da juventude. No DLCV da FFLCH – USP), à av. Prof. Luciano Gualberto, 403, na Cidade Universitária

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 18h … Música Brasileira I – Sexta grátis com Grazi Medori … Cantora, acompanhada pelos Brazucálias, faz show (às 20h30) interpretando clássicos da mpb. Entrada free, couvert colaborativo opcional. No Que Tal, à rua Vergueiro, 3393 (metrô Vila Mariana)

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 19h … Banda da Portaria no Cemitério de Automóveis … Banda, que faz mistura mpb, bossa e rock autoral, surgiu após Vitor Miranda lançar seu livro “poemas de amor deixados na portaria”. Na banda, além do poeta, Daniel Nakamura (guitarra), João Paulo Mantovani (violão e voz) e Telo Ferreira (percussão). No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 19h … ‘Mulher Lua’, livro de Paulo Mapu … Desconcertos Editora convida para o lançamento na Patuscada, à rua Luis Murat, 40. O livro será vendido a R$32.

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 19h … Gringa Music: Um Viva aos Portugueses com Joana Reais … Projeto musical idealizado por Yannick Delass apresenta artistas imigrantes residentes em São Paulo. Nesta edição, com a cantora portuguesa Joana Reais. Na Biblioteca Mário de Andrade, à rua da Consolação, 94. Entrada franca

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 20h … Happy hour com mpb, na voz e no violão de Giba Ribeiro. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 20h … Live com Lucas Adon – Lançamento do ep ‘Luto’ … Cantor e compositor Lucas Adon faz live na Fanpage do Brasileiríssimos. O ep “À Luta”, que completa o disco “Do Luto À Luta”, chega em janeiro de 2019, com músicas políticas. Acompanhe por aqui

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 20h … Projeto Eterna Lembrança … Faeti Ramos, Carlos Bacelar, Veloso e Léo Athos cantam clássicos dos anos 60 a 90. Na rua Botuporã, 46, em Itaquera

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 20h … Bárbara Beats no Teatro Raposo Shopping … Show com lançamento do clipe de ‘Eu Sou Brasileira’. Ingressos a R$15. Na Rodovia Raposo Tavares

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 20h30 … AI-5: 50 anos … Peça reconstitui a reunião que criou o Ato Institucional Nº5, resultando na ditadura militar brasileira. No Espaço Redimunho, à rua Álvaro de Carvalho, 75

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 20h30 … Show de Lançamento do cd ‘Anambé’, de Grazi Nervegna … Cantora e compositora paulistana apresenta as canções de seu primeiro disco (‘Anambé’ significa “aqueles que caminham em parceria e permanecem unidos”) acompanhada pelos músicos João Arruda e Carlinhos Ferreira. No Centro Cultural Casarão (durante a abertura da exposição Casa Planta, da artista Marly Wunder), à rua Maria Ribeiro Sampaio Reginato, s/n, em Campinas. Entrada franca

SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO – 23, 24 e 25 de novembro … Birdland … Montagem do grupo Cemitério de Automóveis para texto do dramaturgo Simon Stephens. Com direção de Mário Bortolotto. Na rua Frei Caneca, 384 (clique no cartaz para mais informações). Última semana

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 21h … Thiago Ramil + Alexandre Kumpinski … Thiago apresenta as canções dos cds ‘Leve Embora’ e ‘EmFrente’ acompanhado por Gutcha Ramil (percussão, rabeca, vocais), Andressa Ferreira (percussão, vocais), Pedro Petracco (bateria, vocais), Lorenzo Flach (guitarra) e Guilherme Ceron (baixo). Alexandre é cantor e compositor porto alegrense, reconhecido por seu trabalho à frente da banda Apanhador Só. Ingresso R430 (shows a partir das 22h). Na Casa do Baixo Augusta, à rua Rego Freitas, 553

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 21h … Duas Casas – no Teatro da Rotina … Dupla formada por Bezão (Folk na Kombi) e Nô Stopa (ex-Teatro Mágico) apresenta as canções de seu primeiro álbum, além de inéditas que estarão no próximo cd. Na rua Augusta, 912. Ingressos a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado)

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 21h … Jota Erre, Brunêra e Nando Diniz … Três artistas da cena musical paulistana interpretam suas composições e parcerias. Ingressos a R$20 (antecipado) e R$40 (na portaria). No Hangar Teatro, à rua Conselheiro Brotero, 305, na Barra Funda

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 21h … Ilya e Carlos Gadelha … Guitarrista e produtor, Gadelha apresenta suas composições acompanhado pelos músicos Klaus Sena (baixo) e Victor Bluhm (bateria). Em seguida, a artista Ilya lança seu disco Doces Náufragos, com canções autorais. Participação da cantora paraense Luê. Na FauHaus, à rua Faustolo, 983 (perto da estação de trem Lapa)

SEXTA-FEIRA – 23 de novembro – 21h30 … Thomas Incao – nas Sextas Acústicas do Bar do Frango … Projeto da Tom-K Produções apresenta uma atração musical toda última sexta-feira do mês. Nesta edição, o multi-instrumentista Thomas Incao apresenta repertório autoral, em voz e violão. Entrada franca. Na av. São Lucas, 479

QUARTA-FEIRA – 28 de novembro – 20h … Samba de Terraço – com Élio Camalle… O supertalentoso cantor e compositor brasileiro radicado na França inicia a temporada do espetáculo ‘Samba D’Accord’, com releitura de clássicos e canções autorais engajadas, acompanhado por um time de músicos da pesada. No Terraço 775, à rua Domingos de Morais, 775, na Vila Mariana

QUARTA-FEIRA – 28 de novembro – 20h … Mostra de processos do Núcleo de Dramaturgia da Escola Livre de Teatro. Serão apresentadas cenas curtas de projetos individuais dos aprendizes, que criaram dramaturgias a partir do tema “Insurgências”. Após as apresentações, os dramaturgos conversam com o público. No Sesc Ipiranga, à rua Bom Pastor, 822

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado (muitos eventos ainda vão entrar). E toda quinta-feira tem um post novo.

