Tem charges e memes zoando o anacrônico ‘voto impresso’, o ‘Brasil por Dentro’ (com Socorro Lira), os 11 anos da TV ArtMultCultural e tem Arnaldo Afonso (com Rosa Freitas) no ‘Música no Cafofo’ (quinta) e nas ‘Lives Caetanas – Volume 5’ (terça)

CECILIA BERABA >>> Todas as quartas-feiras, a partir das 20h, a artista apresenta minilives com repertórios temáticos em seu canal no Instagram. Recentemente a cantora lançou o videoclipe de ‘Esquadrão da Morte‘, canção dela em parceria com Jorge Mautner. Veja as interessantes entrevistas com os jornalistas especializados Bruno Paes Manso e Luarlindo Ernesto abordando o tema da canção

>>> MAIS CECILIA & MAUTNER >>> Cantora e compositora carioca Cecilia Beraba lançou ‘Eterno meio-dia‘, álbum em que apresenta 11 canções feitas a partir de textos do grande Jorge Mautner (desde versos de seu premiado primeiro livro até poemas inéditos escritos durante a pandemia). E ainda tem uma faixa-bônus, só dela, em homenagem ao mestre. Ouça o cd, saiba mais sobre ela aqui e confira em sua página no YouTube os singles ‘Exu‘ e ‘Omolu‘, além de vídeos diversos com canções e entrevistas. Neste outro vídeo, um texto-poema de Mautner pra Cecilia e, na sequência, as canções do cd na talentosa interpretação dela, só com voz e violão. A parceria filosófica e musical com ele já rendeu mais de 30 canções