Há cinco anos nascia o Sarau da Maria. E como é que vai pra frente um sarau? Como começa um grande amor? Quando é que dá na telha na pele dele na dela aquela centelha primeira a fagulha original que principia o incêndio o clarão no pensamento a dança comum da clarividência do acasalamento. Será no pátio da escola cantarolando canções no intervalo cabulando aulas de química. Será num bloco de carnaval dando voltas na praça de mãos dadas e sovaco suado. Será entregando folhetos políticos na rua na porta da fábrica nas barbas da ditadura. Será virando noites de sábado ensaiando teatro tocando guitarra e bateria de madrugada declamando poesia. Será acampando em praias desertas fazendo fogueira enquanto o sol não desperta. Será virando parceiro de barulho de baralho de viagem de cama mesa e da vida inteira… Tudo isso precisou acontecer para o Sarau da Maria um dia nascer.

Precisou de muita reunião no Centro Cívico Escolar de colar cartazes de inventar motivos. De sair pra beber de fumar escondido de abraçar e chorar e sorrir com o amigo. De show em Trindade na praça no sítio no Primeiro de Maio na Sociedade Amigos. De não fugir à luta. De escolher candidato fazer campanha boca-de-urna e tomar partido. De montar grupos de estudo de livro. Foi preciso ler discutir aprender a não gritar e a saber ouvir. Foi preciso brigar separar ficar sem se ver se afastar e desiludir. Pra acreditar de verdade é preciso sempre duvidar do que se sente do que se quer realmente do que se pensa do outro e de si. Foi preciso sentir que era preciso voltar e que havia verdade ali. E ainda há. Precisou ter um parafuso a menos pra supor que o amor pode mudar as pessoas e que um mundo mais justo e solidário é possível. Precisou ser muito bobo pra acreditar nisso. Nós fomos. Ainda somos.

Há cinco anos, o Oswaldo postou: ‘eu proponho Sarau da Maria‘. Ele, bom de nome, já tinha batizado nosso time de futebol, o quase imbatível (só que não) BASEC, sigla para ‘Bar dos Artistas Sociedade Etílico-Cultural’. Outro Oswhaldo, o Rosa, criou os versos: ‘O céu só tem três Marias, meu coração tem infinitas, uma vila de Marias”. O Felipe bolou o logotipo, desenhou a ‘Maria’ e fez os cartazes. A coisa pegou… Mas antes, em meio a uma grande cantoria, foi o Vlado quem falou pra Verônica: por que vocês não fazem um sarau? O sopro da criação se deu num reencontro de amigos durante os shows de lançamento do projeto ‘As Marés‘, disco do Paulo Barroso. A Cida havia encampado a divulgação dos shows e juntou o grupo que viria a ser ‘a comissão’. E isso só aconteceu porque, um ano antes, a Deise criou no Facebook um grupo fechado dos amigos da Vila Maria, o VM4ever, reunindo beatleamaníacos, boleiros e a turma antiga que já nem no futebol ia mais. Tchurma essa que se conheceu nos anos 70, resistindo à ditadura, e que já vinha de outras turmas, que ocupavam praças ruas e espaços culturais disponíveis na Vila Maria, Vila Medeiros, Vila Sabrina e Jardim Brasil. Acho que a vida é mesmo assim: um grupo sempre leva pra frente os sonhos sonhados por outro, como num jogo de equipe, em que se passa o bastão pro time seguir em frente. Sábado, no aniversário do Sarau da Maria, vou mais uma vez imaginar que todos esses amigos estão em volta da mesa, soprando a velinha comigo, juntos, num imenso abraço coletivo. Que me arrepia. Que me ilumina.

… … …

5 ANOS DE

SARAU DA MARIA

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 19h30 … SARAU DA MARIA … No quinto aniversário do Sarau da Maria, a comissão organizadora (formada por Veronica Lopes, Deise Capelozza, Marici Silva, Selma Bizon, Helen Torres, Nilzete Lalá, Oswaldo Alves e por mim) faz festa e homenageia os vários “Marias” que já a integraram: Cida Sarraf, Luis Mea, Zé Mauro, Oswhaldo Rosa, Sidney Kitagawa, Felipe Neri e Vlado Lima. E ainda tem a presença de Moacir Barbosa e Roberto Candido (nas fotos) e Francisco Fanca (no som), além das muitas apresentações de músicos e cantores da Vila: Alex Garcia, Jhose Cordeirovich & Vladinski, Dari Luzio, Deise e João Emilio, Helen e eu, José Carlos Guerreiro, Luiz Carlos Afonso, Luiz Giadas, Nilson Copede, Pedro Lua e Susie Mathias.

No ‘Momento Maria’, uma ‘canção-surpresa’ com participação de parte da comissão do sarau e artistas da Vila, mais Aduzinda Barroso e os Grupos vocais “Auá” e “Tom de Batom”. E ainda tem o lançamento dos livros “Diário da Vertigem” e “Blasfêmeas”, com a poeta Marilia Kubota (nas fotos abaixo, os livros e algumas das 64 participantes), além do sarau normal, com palco aberto para quem chegar. Entrada R$8. No Clube Vila Maria, à rua Profa. Maria José Barone Fernandes, 483, na Vila Maria.

… … …

OLHA O BLOCO DA MARIA

Aí, GEEEEENTE!

… … …

E ANOTE NA AGENDA >>> Dia 10 de fevereiro, sábado de carnaval, vai rolar a terceira edição do Bloco da Maria, com a turma do Sarau da Maria (mais os amigos da Vila & dos saraus) dando voltas na praça Carauari, cantando nossas marchinhas dos anos anteriores e a desse ano (Os Bicho Pira). Se prepare que o bicho vai pegar… Vai ser no Carauari Bar e Mercearia, na Praça Carauari, 8. Lá não precisa de abadá. No Bloco da Maria todo mundo é vip!

… … …

HISTÓRIAS FEMINISTAS

… … …

QUINTA E SEXTA-FEIRA – 1 e 2 de fevereiro – das 10h às 16h … MASP Seminários – Histórias das mulheres, histórias feministas … O seminário é a parte inicial de um projeto que inclui exposição a ser inaugurada no MASP, em 2019. Desdobramento do projeto “Histórias da sexualidade” (de 2016), o seminário de dois dias englobará apresentações sobre arte feminista, direitos humanos e ativismo, projetos curatoriais, raça e gênero, e tem a participação de artistas, curadoras, ativistas, escritoras e pesquisadoras. Na avenida Paulista, 1578, com entrada FRANCA. A retirada de ingressos será realizada duas horas antes do seminário, a partir das 8h, na bilheteria do Museu. Veja a programação:

QUINTA, 1 DE FEV – 10h – 10h30 >>> Introdução

QUINTA, 1 DE FEV – 10h30 – 12h30 >>> Claudia Calirman (O jogo de esconde-esconde: a abortagem do feminismo na arte brasileira), Regina Vater (Ser mulher é um eterno desafio) e Catherine Morris (Revisando a segunda onda: Black Radical Women, 1965-85).

QUINTA, 1 DE FEV – 14h – 16h >>> Eliane Dias (Conexão mulher ativista, advogada e produtora) e Carmézia Emiliano (A mulher faz-tudo não mora mais em mim).

SEXTA, 2 DE FEV – 10h30 – 12h30 >>> Gabriele Schor (Por que é importante chamar o Movimento de Arte Feminista da década de 1970 de vanguarda?), Judy Chicago (Lembrando The Dinner Party) e Marina Vishmidt (Realismo reprodutivo: Rumo a uma estética crítica do trabalho de gênero).

SEXTA, 2 DE FEV – 14h – 16h >>> Margareth Tago (Os feminismos e a construção de um mundo filógino), Claire Fontaine (Elevar o levante) e Minoo Moallem (O enigma da mulher muçulmana).

… … …

SARAU ERÓTICO

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de fevereiro – das 23h até o amanhecer … Sarau Erótico Yopará no Universo de Netuno … Sarau erótico promove literatura libertária para assumir o controle dos desejos. Artistas vêm ‘das profundezas do mar, nos reinos de Odoyá e Netuno com alegria e feitiços de amor’. No Presidenta – Bar e Espaço Cultural, à rua Augusta, 335. Participam:

FRUTOS DO MAR >>> Pratas da Casa, Lilian Sais, Pedro Tostes, Caco Pontes, Franco Chiarello, Benedito Bergamo, Yvone FS, Ruano Berenguel, Geraldo Fernandes, Leandro Lago, Estela Izeppe, Tula Pilar e Claudia Canto.

PERFORMANCES >>> Yara Yarusha, Eliana Toscano, Hellen Hissa e Pan Lopes.

Stand up do NA HORA DA MISSA com Michel Weber e Bruna Braga.

Dj Britadeira nas picapes e Zorra com Rai Queiroz e Sofia Guimarães.

… … …

PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS

… … …

A Prefeitura de São Paulo divulgou a programação oficial de blocos de rua para o carnaval. De 3 a 18 de fevereiro, 491 blocos desfilarão em todas as regiões da cidade (No ano passado, lembro que o atual prefeito, além de pensar em confinar o carnaval numa espécie de ‘sambódromo-gueto’, queria proibir blocos com mais de 20 mil pessoas. E se autodenomina ‘o gestor’. Só rindo mesmo!). A expectativa é de que quatro milhões de pessoas participem da festa. Só no pré-carnaval, esta semana, serão 187 desfiles. No total, 183 desfiles na zona oeste, 125 no centro, 74 na zona norte, 54 na zona Leste e 55 na zona sul.Tem bloco para quem curte punk, brega, músicas internacionais ou ritmos nordestinos. Há também ensaios e festas com temáticas sociais, divertidas e políticas. Clique nos links abaixo e veja toda a programação (que varia um pouquinho de um pra outro…).

blocos – 1 (página do ‘Carnaval de Rua’ no Facebook)

blocos – 2 (página do ‘Catraca Livre’ no Facebook)

blocos – 3 (site oficial da Prefeitura)

NOMES DE BLOCOS >>> Claro que, não posso deixar de enfileirar os nomes de blocos mais divertidos e criativos. Aqui, alguns deles: 50 Tons de Pinga, Ameli Pulando, Arriano Suassunga (imbatível!), Bloco Amoribunda, Boêmios da Madame, Pitbull Banguela, Casa Comigo, Bloco de Notas, Let’s Block, Jegue Elétrico, Nu Nu Mundo, Nú Interessa, Pedra do Rim, Pinga Ni Mim, Ritaleena, Sigam-me Os Bons, Tarado Ni Você, Tô de Bowie, Vai Quem Qué, Me Fode Que Eu Sou Produção, Chacoalha Bichona, Cordão Cheiroso, Bloco Descaxota, FrancisKryshna, Levanta Quem Cai, Libera o Badaró, Liberte a Ivonete, Marchistas, Me Ocupa Que Eu Sou da Rua, Quem Me Viu Mentiu, Marquei de Combinar, Mi Interna Que Tô Loco, México Pra Baixo, Nu Vuco Vuco, Nunca Fiz Amigos Bebendo Leite, Nós Travamos, Os Cabecinhas Tântricos, Passaram a Mão na Pompeia, Pilantragi, Pinto do Visconde, Pipoca da Rainha, Pop do Cassete, Quem Dera Ser um Peixe, Queimando a Largada, Quero Morrer Amigo da Amy Winehouse, Rabusuju, Sai Hétero!, Será Que É?, Siga Bem Caminhoneira, Socanelas, Sovaco de Cobra, Tá Com Medo Por Que Veio, Te Amo Mas Só Como Amigo, Tô de Chico, Vem Ku Nóis Ó, Vá Tomá na Cupecê, É Pequeno Mas Balança.

… … …

DOIS NOVOS CLIPES

… … …

Lançamento do CD “Estação Felicidade”, de Augusto Teixeira … Eu já postei aqui, na semana passada, sobre o “Estação Felicidade”, primeiro cd do grande compositor Augusto Teixeira. Hoje, divulgo o vídeo oficial da canção que dá título ao disco. O cd está disponível nas principais plataformas digitais: http://ouca.la/estacao-felicidade

Lançamento do CD “Amor e Liberdade”, de Olivia Gênesi … ‘Astrologia’ é uma das canções do novo cd “Amor e Liberdade” da cantora e compositora Olivia Gênesi. O videoclipe tem produção e direção de Letícia Lima e participação de doze bailarinos representando os signos do zodíaco. Ouça outras canções e saiba mais sobre Olivia em seu canal no Youtube.

… … …

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

QUINTA E SEXTA-FEIRA – 1 e 2 de fevereiro – das 10h às 16h … MASP Seminários – Histórias das mulheres, histórias feministas … Seminário de dois dias englobará apresentações sobre arte feminista, direitos humanos e ativismo, projetos curatoriais, raça e gênero, e tem a participação de artistas, curadoras, ativistas, escritoras e pesquisadoras. Na avenida Paulista, 1578, com entrada franca (ver matéria no alto).

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de fevereiro – 18h … Poesia na Praça 2 … Sarau com microfone aberto, varal poético e distribuição de poemas, o Poesia na Praça 2 é uma ação conjunta de diversos saraus e projetos de poesia de (e em) Porto Alegre, como Gente de Palavra, Sarau Selvagem, Siriricas Poetisas (Ivam Martins e Floren De Bas), O Café Poético, Cidade Poema, Sarau Livre e Mulherio das Letras. Em frente ao Mercado, no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de fevereiro – das 18h às 2h … Coletivo SuperJazz – Happy Hour … Coletivo envolve djs, músicos e cantores que visam preservar e expandir a memória e o espírito do Jazz e da música afro americana. Nesta quinta, o Superjazz convida True Sounds com os músicos Reginaldo 16 toneladas, Thiago Duar e Cris Du Vosian. Na av. São Luís, 272, perto das estações Anhangabaú e República do metrô.

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de fevereiro – 20h … Sobrenome Liberdade #79 … Sarau que acontece na primeira quinta-feira do mês traz exposição e exibição do doc “Sou Minha” de Alessa Melo, pocket-show e lançamento do cd “Abstrativismo de uma metrópole”, de Tiago Cabeça e a despedida do poeta Mano Ril. No Relicário Rock Bar, à rua Manoel de Lima, 178, Bairro Jordanópolis.

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de fevereiro – 20h30 … Quinta MPB … Dupla Biofa & Kafu recebe o cantor e compositor Zulu de Arrebatá no Espaço Cultural Siri Cascudo, à av. Tenente Laudelino Ferreira do Amaral, 487, em São Miguel Paulista.

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de fevereiro – 21h … Difusão#20 – Abacaxepa e Teko Porã … Show das bandas. Entrada vip até 22h. Depois, R$10 e R$20. No Jai Club, à rua Vergueiro, 2676.

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de fevereiro – 21h … Bloco Do Sargento Pimenta na Casa Natura Musical … Eram garotos que, por amarem os Beatles e o carnaval, uniram a música do quarteto à bateria de uma escola de samba. No repertório, as cirandas “All You Need Is Love” e “Hey Jude”, as marchinhas “She Loves You” e “All My Loving”, o baião “Can’t Buy Me Love”, o samba “I Want To Hold Your Hand”, a quadrilha “Here Comes The Sun”, o maracatu “Come Together”, o xote “Love Me Do”, o funk “Ticket To Ride” e o afoxé “Twist And Shout”. Na rua Artur de Azevedo, 2134, em Pinheiros.

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de fevereiro – 21h … Filó Machado & Lula Barbosa – Teatro da Rotina … Lula Barbosa ganhou projeção nacional ao conquistar, com a música “Mira Ira”, o segundo lugar no Festival dos Festivais da Rede Globo. Tem canções gravadas por Roberto Carlos, Fábio Júnior e Jair Rodrigues. Filó Machado tem 13 CDs lançados, Participou de dezenas de festivais de jazz pelo mundo e em 2017 foi eleito ‘melhor compositor’ pelo Prêmio Profissionais da Música. No repertório, além de composições autorais, um passeio pelo Clube da Esquina. Participação de Felipe Machado. Na rua Augusta, 912.

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de fevereiro – das 23h às 6h … Roda Na Gruta … Grupo XoroXangô faz roda de samba, choro e muita música brasileira de raiz. Até amanhecer o dia. Na Gruta Bar e Bilhares, à rua Major Quedinho, 112-A.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de fevereiro – 19h … Las Puperelles & Os Estilhaços … Las Puperelles nasce da mistura de Las Fantásticas Pupés (Buenos Aires) e Parallèles (São Paulo), além de parte das Sisters MindTrap. O combo apresenta “Selva Latina” e conta com as convidadas Bloody Mary e Cristina Alves, d’Os Estilhaços, banda que também se apresenta. Rock de garagem e psicodelia no Menino Muquito Bar, à av. Vila Ema, 5090, na ZL.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de fevereiro – 20h … Lê Guedes & Paulo Miranda na Carauari … Lê apresenta referências musicais da região nordeste: Gonzagão, Zé Ramalho, Alceu, Caetano, Raul e Zeca Baleiro. Paulo é influenciado por bossanova, choro, baião, samba e jazz. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de fevereiro – 20h … Blubell no Bona … No show “Canções & Confissões” Blubell canta e conta sua história através de canções que fizeram parte da sua vida. Acompanhada de Zé Ruivo nas teclas, cordas e programações, ela canta e “confessa” pecados, desejos e aflições num show recheado de humor e teatralidade. No repertório, além de canções autorais (como a bela ‘Cosmos’, do vídeo acima), versões de clássicos do jazz, pop e música brasileira. O Bona fica na rua Álvaro Anes, 43.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de fevereiro – 21h … 1 ano de Banda da Portaria – no Teatro da Rotina … Banda aniversaria e segue misturando música e poesia, ‘cantando o amor em tempos sombrios’. Com Arthur Lobo (voz e guitarra), Binho Siqueira (voz e percussão), Danilo Trevisan (voz e violino), João Mantovani (voz e violão), Henrique Stella (voz e baixo) e Vitor Miranda (poesia). Ingressos a R$20 (antecipado) e R$40 (na porta). Na rua Augusta, 912.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de fevereiro – 21h30 … Parceragem – Teju Franco e Parceiros … Cantor e compositor Teju faz show com seus parceiros e amigos do Clube Caiubi de Compositores (clique no cartaz). Ingressos R$15 e R$20. No Brazileria, à rua Clélia, 285.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de fevereiro – 22h … Samba das Flores – no Al Janiah … Conduzido pelas cantoras Flora Poppovic, Mariana Furquim e Paula Sanches, o ‘Samba das Flores’ reúne músicos de diferentes trajetórias artísticas, mas que se encontram nos espaços de preservação do samba na cidade. No repertório, além das canções de sambistas consagrados, há também composições próprias dos participantes. Ingressos a R$15. Na rua Rui Barbosa, 269.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de fevereiro – das 23h ao amanhecer … Sarau Erótico Yopará no Universo de Netuno … Sarau erótico promove literatura libertária para assumir o controle dos desejos. Artistas vêm ‘das profundezas do mar, nos reinos de Odoyá e Netuno com alegria e feitiços de amor’. No Presidenta – Bar e Espaço Cultural, à rua Augusta, 335 (ver matéria no alto).

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de fevereiro – 23h59 … Peça ‘Alma’: nova temporada … Espetáculo teatral ‘Alma’, do grupo Teatroendoscopia, traz a costura de textos feministas na interpretação de Andressa Ferreira. Nova temporada no Teatro Parlapatões, à praça Roosevelt. Sempre às sextas-feiras, às 23h59, de 19 de janeiro à 9 de fevereiro (véspera do carnaval). Entradas a R$40 e R$20.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – das 13h às 18h … Desfile Bicho Maluco Beleza … A magia de Alceu Valença e do Bicho Maluco Beleza representando o incrível carnaval de Pernambuco desfilam pela quarta vez em SP. Às 13h, Elba Ramalho comanda o Bloco Frevo Mulher. Às 15h30, Alceu assume a folia. Em frente ao Parque Ibiraquera, entre o Monumento às Bandeiras e o Obelisco.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – das 14h30 àS 18h … Bloco do Pedal, Viocó no seu Gogó e a bateria inclusiva Tombon … Criado em 2016, o Bloco do Pedal é movido pelas pedaladas dos foliões, que geram energia para as caixas de som. É acompanhado pelo Bloco Viocó no seu Gogó, formado por coralistas de diversos grupos de São Paulo, com a regência do maestro Eduardo Fernandes. Este ano, haverá a participação da bateria Tom Bon formada por portadores de necessidades especiais regidos por Gustavo Godoy. Concentração na rua Vergueiro (na altura da praça Prof. Noé de Zevedo), ao lado do metrô Vila Mariana.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 16h … Sarau Vermelho: Trans’Ação Clandestina … Sarau com microfone aberto e entrada franca. A artista H-TA! lança o livreto ‘Trans’Ação Clandestina’, com poemas que trazem a realidade de uma travesti que vive na periferia. Na rua Salvador Gilardi, 77, em Cidade Tiradentes.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 16h … Sarau VOPO na praça … Primeiro Sarau do coletivo Vozes Poéticas tem microfone aberto para poetas, músicos e performers. Na praça do Parque Novo Mundo.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 17h … Casinha 68 Sessions – com Jota.pê e Digo Cardkamp … A Casinha 68 Sessions é um canal de Youtube que toda semana lança vídeo de artistas interpretando músicas autorais ou não, em formato intimista. Também promove encontros mensais propiciando que artistas, colaboradores e ouvintes façam contato (saiba mais aqui). Nesta edição, com Jota Pê e Digo Cardkamp (haverá transmissão ao vivo do show pelo facebook). Entrada R$20, destinada aos artistas (e à Casinha, para cobrir custos). Com oferta de tortinhas e venda de bebidas. Inscreva-se.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 17h … A 3ª Grande Batalha, Slam vs Slam … Nesta edição, Slam Das Minas contra Slam do Prego. Como é quase carnaval, tanto poetas quanto público estão convidados a vir com fantasia, purpurina e glitter. No Largo da Batata.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 17h … Anhangabahy no Teatro de Contêiner Mungunzá … O trio Anhangabahy (formado por Rui Condeixa Xavier, Hévelin Gonçalves e Wady Issa Fernandes) leva seu samba poético e paulistano para o Teatro de Contêiner Mugunzá. Entrada franca. Na rua dos Gusmões, 43, Santa Ifigênia.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 17h … Leitura dramática e lançamento de livros de Thiago S. Bechara … O escritor paulistano Thiago Sogayar Bechara, em parceria com o Teatro Garagem e a Editora Autografia, lança em conjunto seus dois primeiros livros de dramaturgia (‘As xícaras’ e ‘Macacos Falantes’) com prefácios de figuras representativas do teatro brasileiro como Naum Alves de Souza (in memoriam), Ana Lucia Torre, Claudia Mello, Claudia Alencar, Imara Reis e Gabriela Alves. Antes da sessão de autógrafos haverá leitura dramática de “As xícaras”. No elenco: Lilian Blanc, Fernando Polignano, Thiago Sogayar Bechara e Anette Naiman. No Teatro Garagem, à rua Silveira Rodrigues, 331A, na Lapa.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 19h … Zé Geraldo e banda no CCSP … O folk-rock de Zé Geraldo, com novas canções e seus clássicos, como Senhorita e Cidadão. Felipe Camara (do Folk na Kombi) faz show de abertura. Na rua Vergueiro, 1000.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 19h30 … SARAU DA MARIA – 28ª edição … No quinto aniversário do Sarau da Maria, festa (com apresentação de vários artistas da Vila), lançamento dos livros “Blasfêmeas” e “Diário da Vertigem” (com a poeta Marilia Kubota) e sarau normal, com palco aberto. Entrada R$8. No Clube Vila Maria, à rua Profa. Maria José Barone Fernandes, 483, na Vila Maria (ver matéria no alto).

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 20h … Salomão e Wellington – no Quinto Pecado Café Bistrô … Encontro do clarinetista, compositor e arranjador, Salomão Sidharta com o violonista, professor, arranjador e regente coral, Wellington Silva busca preservar a cultura brasileira, trazendo ao público a música de grandes nomes do choro como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Jacob do bandolim e Waldir Azevedo. Na rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 20h … Cício Bonneges e Grupo CSM … Show do violonista Cicio Bonneges, acompanhado por Michele Souza (flauta) e Lilian Rocha (cânticos e percussões). Participação especial da poeta Flá Perez (autora de “Poesia se Escreve com T” e “AntropoFlágica”), que também tem poemas musicados por Cicio. A noite ainda conta com o “Grupo CSM”. Entrada franca. No Bar do Frango, à avenida São Lucas, 479, no Parque São Lucas.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 20h … Peça – La Petite Mort … O termo é o eufemismo com que os franceses se referem ao orgasmo. O espetáculo mostra o lado mais animal do ser humano, levando esta animalidade para o corpo e sua relação com o espaço, os objetos em cena, os estímulos causados pela música, num híbrido de teatro e dança. Com Matheus Pamplona. Ingressos a R$10 e R$20. Na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, à rua João Gonçalves, 439, em Guarulhos.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 21h … François Muleka – Teatro da Rotina … François, artista brasileiro, filho de congoleses, faz músicas em português e outras línguas existentes ou inventadas, para pessoas de todo o mundo. No show, apresenta as canções dos discos Karibu (2013), Feijão e Sonho (2015), O Limbo da Cor (2016) e Fauno Aflora (2016). Ingressos a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado). Na rua Augusta, 912.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 22h … Fernanda Abreu – no Circo Voador – RJ … Cantora carioca apresenta as canções do seu novo cd ‘Amor Geral’ e convida a Focus Cia de Dança para coreografar e dançar alguns números. Participação de Dream Team do Passinho, Pam de Brito, Não Recomendados, Fausto Fawcett, dj Zé Pedro e dj Nepal. Ingressos de R$40 a R$100. Na rua dos Arcos, s/n, no Rio de Janeiro.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 22h … Baile de Pré Carnaval com o Bloco Pernambulistas … Deca Madureira & Orquestra Multicultural Brasílica trazem a potência das raízes pernambucanas: maracatu, frevo, coco, ciranda, cavalo-marinho e boi compõem o repertório do show. No Centro Cultural Butantã, à av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 22h … Rick Wakeman Project – Viagem ao Centro da Terra … No programa, a íntegra do épico álbum de Rick Wakeman (baseado na obra de Julio Verne) “Viagem ao Centro da Terra”, de 1974, com narração em português. Além da suíte, haverá surpresas no espetáculo. No Teatro UMC, à avenida Imperatriz Leopoldina, 550.

… … …

SÁBADO – 3 de fevereiro – 23h … Hilda Maria e Regional do Serau no Esquenta de Carnaval … Cantora e banda apresentam as clássicas marchinhas de carnaval. Entrada R$20. No Ó do Borogodó, à rua Horácio Lane, 21, em Pinheiros.

… … …

DOMINGO – 4 de fevereiro – 11h … Circo Teatro Palombar – no Casarão … Dimbo é um vendedor de pipocas que sonha ser artista de circo. Convidado por uma trupe itinerante, mergulha numa viagem divertida que conta um pouco da história do circo através dos tempos. Esse é o enredo do espetáculo ‘Uma Arriscada Trama de Picadeiro e Asfalto’, que o Grupo Circo Teatro Palombar apresenta na Casa de Cultura Vila Guilherme (o Casarão), à praça Oscar da Silva, 110, na Vila Guilherme.

… … …

DOMINGO – 4 de fevereiro – 11h40 … Boletim Poesia é da hora (Programa meu Caro Amigo) … Primeiro boletim radiofônico do coletivo poético que há mais de cinco anos organiza saraus mensais para (e com) pessoas em situação de rua em centros de acolhida e ocupações de resistência. No bolteim, dicas culturais e um adiantamento dos textos da revista Poesia Sem Medo, edição de março. Na Rádio Comunitária Cantareira FM 87,5.

… … …

DOMINGO – 4 de fevereiro – 13h … 28° Sarau Ocuparte, Edição Especial: Aniversário de 3 Anos … Sarau comemora niver e convida os amigos e coletivos para a festa., que terá Sarau do Vale, Coletivo Coragem, Poesia de Esquina, Expovinil, Batalha do Lago e algumas surpresas. No Parque do Carmo.

… … …

DOMINGO – 4 de fevereiro – das 15h às 21h … Desfile do Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta … Bloco fundado em 2009 para celebrar a diversidade e revitalização da região enquanto território livre para manifestações culturais e boêmia. Desde então, sua história se confunde com o processo de retomada do carnaval de rua cidade. Com seu ativismo pelo direito ao lazer e à ocupação das ruas, o Acadêmicos do Baixo Augusta logo se tornou o maior bloco de carnaval de SP. Participações de Parlapatões, Tatá Aeroplano, Marcelo Rubens Paiva, Tulipa Ruiz, Leci Brandão, Emanuelle Araujo, Alessandra Negrini, Simoninha e Maria Rita, entre outros. Na Consolação, esquina com Paulista.

… … …

DOMINGO – 4 de fevereiro – das 15h às 21h … Desfile Pitbull Banguela 2018 … Desfile do bloco que relembra marchinhas dos anos 40 a 70. Na rua Catão esquina com rua Camilo, na Vila Romana.

… … …

DOMINGO – 4 de fevereiro – 16h … Raquel Martins – no Sesc Bom Retiro … Cantora, violonista e compositora, Raquel Martins se apresenta acompanhada por Mauricio Mohamed (sax e flauta), Fernando Garcia (bateria) e Arthur Souza (baixo). No repertório, Guiné Bissau, Moçambique e Angola (Tim Maia), Nem vem que não tem (Wilson Simonal), 16 toneladas (Noriel Vilela), Deixa isso pra lá (Jair Rodrigues) e Zamba Bem (Marku Ribas), além de canções autorais (Raquel acaba de lançar seu quarto cd “Percepções sonoro poéticas”) . Na Alameda Nothmann, 185, no Bom Retiro.

… … …

DOMINGO – 4 de fevereiro – das 16h às 22h … Custta Fest 2018 … Festa ressurge na ZL e promove Baile do Hawaii. Com Superdrink, Banda Hitchcocks e Os Tulipas Negras. No Menino Muquito Bar, à avenida Vila Ema, 5090.

… … …

DOMINGO – 4 de fevereiro – 18h … MPB e brejas na cuca … Lenine, Caetano, Gil, Melodia, Belchior e muito mais, na voz de Eduardo Neves e nas cordas de Tinho Ribeiro. Na Art Drink’s Bar e Petiscaria, um novo point da ZN. Na Avenida Júlio Buono, 2122, na Vila Gustavo.

… … …

DOMINGO – 4 de fevereiro – 19h … ManaTiana e as 30 voltas da Lua ao redor do Sol … ManaTiana é um projeto de música instrumental com influência de ritmos cubanos, misturados à jazz e música brasileira, com improvisações, groove e uma pitada de psicodelia. A banda conta com Rayra Maciel (percussão), Leandro Melque (bateria), Lua Bernardo (que aniversaria – baixo elétrico), Carlos Junior (teclado), Mariana Oliveira (saxofone alto) e Deivide Bubone (trombone de vara). No Bar Do Frango, à av. São Lucas, 479.

… … …

SEGUNDA-FEIRA – 5 de fevereiro – 18h … 1ª Edição Slam Resistência de 2018 … Patricia Meira e Nato Ral … O Slam Resistência inicia o ano convidando Patricia Meira, que lança o livro ‘Por Amar Outra Mulher, Resisto’ e Nato Ral, poeta equilibrista, que vai declamar seus versos enquanto pratica Slackline. Na Praça Roosevelt, 100.

… … …

SEGUNDA-FEIRA – 5 de fevereiro – 19h … Dança (e) Autonomia … Curso tem proposta de identificação e desconstrução de vícios e tabus socialmente enraizados na movimentação do corpo, a partir de um encontro entre antropologia, sociologia e dança. Cada ciclo passa por 4 módulos, focando pé, bacia, tórax e crânio (com um possível quinto módulo de revisão). Aulas aplicadas pela ministrante Bárbara Côrtes. Inscrições (e informações sobre preços, horários e duração) através do seumovimento@gmail.com. No Lab-C ConeCsoma, à rua Cardeal Arcoverde, 119 C, em Pinheiros.

… … …

SEGUNDA-FEIRA – 5 de fevereiro – 19h … Posse do SATED … Depois de 32 anos de presidência única, acontece a renovação no Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo. A solenidade de posse da nova diretoria, encabeçada pelo ator e dramaturgo Dorberto Carvalho, terá os atores Sérgio Mamberti e Luah Gabanini como mestres de cerimônia. Vários artistas já confirmaram presença: o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, a cantora Cida Moreira, a banda Poema Novo e as companhias teatrais do Tijolo e Antropofágica, entre outros. Na rua Tabatinguera, 192.

… … …

TERÇA-FEIRA – 6 de fevereiro – 19h … Contraveneno – no Paraná … O compositor e cantor Kleber Albuquerque e o cantor Rubi apresentam o espetáculo ‘Contraveneno’, celebrando o “prazer de cantar canções que apostem na poesia para desenvenenar corações em tempos tóxicos”. Ingressos a R$20 e R$10. No Teatro Do Paiol, à praça Guido Viaro, s/n, em Curitiba.

… … …

TERÇA-FEIRA – 6 de fevereiro – 21h … Índio Indie: Toca & Entrevista: As Mina Tudo … Primeira edição do projeto entrevista as artistas do grupo “As Mina Tudo”. No evento, discussão sobre o protagonismo e empoderamento feminino, a violência contra a mulher e a desigualdade de gênero, além de performances musicais sobre esses temas. Participam: Carol Naine, Carol Navarro, Dessa Brandão, Loreta Colucci, Luiza Caspary, Lu Manzin, Marina Melo e Silvia Sant’anna. No Espaço Cia da Revista, à al. Nothman, 1135, em Santa Cecília. Ingressos a R$15 (antecipado). Moradores da região pagam R$10.

… … …

TERÇA-FEIRA – 6 de fevereiro … Amanticidas – EP de Carnaval … Banda Os Amanticidas lança o ep ‘No Meio do Aglomerado’, com quatro canções autorais celebrando o Carnaval. Acompanhe na página deles.

… … …

TERÇA-FEIRA – 6 de fevereiro – 20h30 … Espetacular Ensaio Aberto de Fevereiro – no Mundo Pensante … Ensaio aberto da Espetacular Oficina de Sopro do França (das 21h30 às 23h). A noite segue com a Terça Open House. No Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 830, na Bela Vista.

… … …

QUARTA-FEIRA – 7 de fevereiro – 16h … Charanga Bubiô, Dançô! … Banda cômica composta por um casal de palhaços e músicos populares apresenta baiões, lundus, marchinhas, modinhas e forró, com letras divertidas. Durante o show, os músicos percebem que um dos integrantes se atrasou, mas precisam começar a apresentação. Diante disso, o palhaço Tuingo, que está na plateia, vê a possibilidade de fazer parte da banda. Aí começam as aventuras. Entrada franca. Na Casa de Cultura Municipal de São Mateus, à rua José Francisco Santos, 502.

… … …

QUARTA-FEIRA – 7 de fevereiro – 20h … Quarta é Feira com Vinil – no Bebo Sim … Especial em clima de carnaval: o dj residente Fred Lima recebe os amigos e djs João Laion e Obá, para tocarem música brasileira de todos os tempos com beats, popismos e grooves. Projeções especiais com VJ Foga. Entrada franca. Na avenida Professor Alfonso Bovero, 1107.

… … …

ATÉ 24 DE FEVEREIRO … Rugas – no Rio …. A fotógrafa Ana Paula Paiva, que já expôs no Sarau da Maria, agora leva sua mostra fotográfica ‘Rugas’ para o Rio de Janeiro. Segundo ela, a expo segue seu objetivo e viagem, sem roteiro e passagem de volta, para quem sabe olhar o envelhecer com leveza, seguir os processos de vida, repensar e celebrar. Na Galeria Modernistas, à rua Paschoal Carlos Magno, 39, em Santa Teresa.

… … …

ATÉ 14 DE FEVEREIRO … Exposição – Histórias da sexualidade … Com mais de 300 obras e cerca de 130 artistas, tanto do acervo do MASP, quanto de coleções brasileiras e internacionais, incluindo desenhos, pinturas, esculturas, filmes, vídeos e fotografias, além de documentos e publicações, de arte pré-colombiana, asiática, africana, europeia, latino-americana, entre outras. A mostra divide-se em nove núcleos temáticos e ocupa três espaços do Museu: o primeiro andar (Corpos nus, Totemismos, Religiosidades, Performatividades de gênero, Jogos sexuais, Mercados sexuais, Linguagens e Voyeurismos), a galeria do primeiro subsolo (Políticas do corpo e ativismos) e a sala de vídeo (Voyeurismos). No Masp, à av. Paulista, 1578. Eu soube que menores de 18 anos, inicialmente proibidos de entrar, agora já podem ir, desde que acompanhados de seus pais ou responsáveis (aos poucos, a gente vai saindo das trevas).

… … …

AGENDÃO >>> E fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. Bom findi a todos!

… … …