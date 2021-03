Tem as lives de Adolar Marin, Marcia Cherubin, Mauri de Noronha e Zé Marcio Kaipira, tem manifesto humanista, canções e poemas feministas; mas tem a vergonha pelos 3 anos de impunidade no caso Marielle

Domingo – 14 de março – 19h … Cantor e compositor Adolar Marin faz live com transmissão no canal da Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba, no YouTube. Sobre esse grande artista, escrevi:

O Adolar Marin é assim. Feito de cordas couro metais e marfim. Sente a orquestra inquieta soando dentro de si. E os mundos em movimento & os múltiplos instrumentos & os vários músicos em um. Muitas musas numa só, todas as músicas num som. Os mil tons num milton. Sente o dom. Pressente a troca de passes dos craques até o gol. Ele ginga, é michael garrincha, é bamba. Tem levadas guardadas na manga. É bosco benjor e baden, é samba. Tira canções da lapela da lapinha da caixola. É chorinho cavaquinho e é viola. É ravel com adoniran é noel com chopin é villa com cartola. Nas dobras da blusa, ele é blues & reggae. É rap brasilis & repente USA. Na estampa da camiseta num toque de palheta o rock explode feliz: em elvis stones e hendrix. No nylon do violão, é bossa e mpb, edu chico e joão. Em sua casa, a voz rasgada do john canta imagine ao som do piano do tom. Ele põe o suingue do djavan no quase jazz do sting. O adolar gosta assim. Diz sim ao som e sing. Faz song de boa de bowie do bbking ao tim. Seu sol não tem fronteira. Soleira sem eira sonzeira sem fim. Seu lar é ali. É dentro da música que ele mora. Como num templo onde os deuses são feitos de som. Adolar é um lugar em que se adora a canção.

>>> NA MINHA CASA >>> Série de entrevistas do músico Adolar Marin na net agora virou programa de rádio (na Radiola Livre). Toda terça-feira, às 19h30 (com reprises na quinta-feira, às 17h, e no sábado, às 10h). Depois, por volta das 19h45, tem o quadro Dica sem Jabá

Sábado – 13 de março – 15h … Música com M de Mulher. Live com o poeta e cantador Mauri de Noronha (que acaba de lançar o livro de poemas ‘Rebelião do Amor’) e o produtor musical e violeiro Zé Marcio (do Sarau das Águas e do Grupo Macaia), também conhecido por Kaipira Urbano. Transmissão pelo Facebook e YouTube do Centro Cultural Santo Amaro

A REBELIÃO DO AMOR >>> Livro de poemas do cantador e compositor Mauri de Noronha, pela Lavra Editora, com ilustração de capa feito pelo artista plástico Rodrigo Martins. À venda por R$30 (adquira aqui)

GRUPO MACAIA SHOW >>> ‘Violas, Encantos e Pontos‘ é o vídeo completo da apresentação do grupo liderado pelo cantor, compositor e produtor cultural Marcio Balthazar, o ZeMarcio Kaipira Urbano, organizador entre outros eventos, do Sarau das Águas

LISA ALVES >>> Sobre a urgência de seus belos e tristemente necessários versos, a poeta afirmou que ‘Made in Brasil é uma série de missivas poéticas, estilo notícias’ que vem escrevendo (clique na imagem para ler melhor). ‘É difícil escrever sobre este tempo, escrever sobre como me sinto… apenas olhar e talvez um dia (se eu sobreviver) tentar explicar o que foi tudo isso e como chegamos até aqui’. Lisa Alves integra a antologia ‘Teus olhos rímel com poesia’, da Revista Mirada. Saiba mais aqui

PROJETO RODA LER LIVROS >>> Sob a curadoria da multiartista Paula Valéria Andrade, o coletivo Feminino Infinito porssegue com as atividades de celebração e luta pelo Dia Internacional da Mulher. Durante todo o mês de março acontece a campanha de valorização da leitura de livros de autoria feminina, feita por poetas, escritoras e outras artistas (as artes são de Angelita Cardoso – ver texto abaixo). Visite a página delas no Instagram Sob a curadoria da multiartista, o coletivoporssegue com as atividades de celebração e luta pelo Dia Internacional da Mulher. Durante todo o mês de março acontece a campanha de valorização da leitura de livros de autoria feminina, feita por poetas, escritoras e outras artistas (as artes são de– ver texto abaixo). Visite a página delas no Angelita Cardoso foi escolhida para a exposição mensal do site Pagina de Arte, que destaca um artista a cada mês. Admiro o trabalho dela desde que vi sua exposição no sarau ‘O Feminino Infinito’ (no Teatro Garagem, em 2017). Não sou especialista, claro, mas, passeando os olhos pelas dezenas de trabalhos expostos, senti que ela realmente cria em estado de transe (como no vídeo em que a vi pintando com gestos tensos e intensos). E foi o que me tocou nos quadros: seu traço visceral, o negrume borrado dos rostos ganhando cores luminosas, o sexo exposto, desafiador. As figuras, frontais, sem medo de exibir as muitas faces da fome de ser. E vi densidade política nos movimentos sinuosos daqueles corpos, o feminino orgulhoso de si. As três esculturas também me impressionaram: são pequeninas mas parecem grandes, como se armazenassem forças muito poderosas, concentradas e condensadas quase ao ponto de explodir. Que grande artista Angelita é. Me comoveu.

O CANTO DA MULHER >>> Nesta segunda-feira, dia 15 de março, às 20h, Marcia Cherubin realiza a terceira de uma série de 6 lives do projeto. Cantora e compositora já lançou quatro cds autorais: Pobre Chão, Mundos, Canto Forte e Vai em Casa. Indicada duas vezes ao Prêmio da Música Brasileira, coleciona diversas premiações nos festivais de música independente de que participa pelo Brasil afora. Acompanhe sua página no YouTube

TRÊS ANOS DE VERGONHOSA IMPUNIDADE

MARIELLE VIVE – 1 >>> E os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson continuam impunes. Pega mal pro Brasil, né? É uma vergonha… Mas o que poderia se esperar de um presidente que defende ditadura, tortura, pena de morte e porte de armas? Assassinatos impunes, obviously: milícia carioca envolvida e blindada, intervenção na PF do RJ (estado onde a família Bolsonaro fez ‘carreira política’, digamos assim…), indicação de ministro ‘amigo da família’, proteção aos filhos do presidente acusados de envolvimento com as milícias, sumiço do porteiro do prédio onde o presidente mora, sumiço dos celulares de um envolvido que foi morto na Bahia, entre outros ‘mistérios’… Uma representante do povo foi assassinada (seu motorista também) e os mandantes do crime continuam impunes. E ninguém entrevistou nem ouviu uma única palavra dos dois assassinos confessos. Só mesmo numa ditadura ou sob um governo fascista isso poderia acontecer. E é isso que o golpe de 2016 (encaminhado pelo juiz de araque e seus procuradores paus-mandados, com apoio do Congresso e ‘com o Supremo, com tudo’) nos deu: o impeachment de Dilma, a prisão de Lula e o massacre diário para desmoralizar o PT, na mídia, provocaram a eleição de um fascista idiota e genocida, cercado por anacrônicos e perigosos anticomunistas debilóides. Empresários ‘de visão’ (só que não!), celebridades ‘patriotas’ (só que não!), políticos ‘honestos’ (só que não!), jogadores de futebol e artistas ‘que pensam no povo’ (só que não!) e jornalistas ‘isentos’ (só que não!) apoiaram essa farsa (que começa a ser desmascarada até mesmo na esfera ‘legal’). Todos abraçaram o fascismo vestindo o ‘manto verde-e-amarelo’ da seleção. Seus nomes estão sujos na história e não serão esquecidos. Que ao menos façam mea culpa, seus canalhas irresponsáveis! O Brasil precisa afastar de vez o fantasma do fascismo e reencontrar o caminho democrático.

MARIELLE VIVE – 2 >>> Eu já sabia, né? Tava na cara. Eu repito esse texto há três anos e vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos do crime) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Três anos depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar os democratas (como fizeram com Freixo, Marcia Tiburi, Jean Wyllis…) ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.