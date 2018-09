Semana agitada de muito trabalho, textos e ensaios para mim. Com muito prazer, estarei tocando sábado no Show da Maria e domingo no Transformadoria. Finalmente cedi aos convites da tchurma da Maria e topei fazer um ‘show’. Será ‘simplicito, pero cumplidor’: voz, violão, histórias, presença de amigos e canções afetivas. Obrigado pela força, Deise, Helen, Mari, Lalá, Selma e Veronica, minhas queridas amigas. Elas já haviam me convidado antes, mas eu havia protelado minha participação por não me sentir ‘engajado’ na música o suficiente, com a devoção que a música exige e merece. Com a dedicação que eu desejo e espero ainda me engajar. Por isso, não queria ‘tirar o espaço’ de bandas que estão na ativa, loucas para mostrar seu repertório superensaiado. E também porque nunca quis fazer uma apresentação só com voz e violão (sou basicamente o ‘compositor que canta’, não sou um ‘cantor’, nem ‘instrumentista’). Mas, por não conseguir o tempo livre para ensaiar, juntar músicos identificados com minhas ideias e colocar meu projeto em andamento, eis-me aqui, falando do meu ‘Show da Maria‘ deste sábado. Sou mais um, entre tantos artistas dos saraus, que se equilibra na corda bamba do dia a dia, trabalhando 10 a 12 horas por dia, escrevendo textos para o blog, compondo músicas, letras e poesias, procurando assistir aos shows e espetáculos que tanto me motivam, lendo livros e acompanhando as notícias das artes e da política, organizando os saraus e shows da Maria, dando um pouco de atenção à família e parando, às vezes, pra tomar um breja no balcão e refletir sobre as agruras e belezas da vida. Quer saber? A gente vai indo em frente, do jeito que dá, do jeito que pode. Como diz aquele filósofo da galhofa, ‘quem fica parado é poste’.

O MISTÉRIO DO PLANETA

(Galvão e Moraes)

Vou mostrando como sou

E vou sendo como posso,

Jogando meu corpo no mundo,

Andando por todos os cantos

E pela lei natural dos encontros

Eu deixo e recebo um tanto

E passo aos olhos nus

Ou vestidos de lunetas,

Passado, presente,

Participo sendo o mistério do planeta

O tríplice mistério do “stop”

Que eu passo por e sendo ele

No que fica em cada um,

No que sigo o meu caminho

E no ar que fez que assistiu

Abra um parênteses, não esqueça

Que independente disso

Eu não passo de um malandro,

De um moleque do Brasil

Que peço e dou esmolas,

Mas ando e penso sempre com mais de um,

Por isso ninguém vê minha sacola

… … …

SHOW DA MARIA, NO SÁBADO,

TRANSFORMADORIA, NO DOMINGO

… … …

Nesta semana participo de dois eventos superlegais:

SHOW DA MARIA >>> No dia 15, sábado, eu e a banda Chero da Poesia dividimos a noite do Show da Maria (no Clube Vila Maria, às 20h). Eles, claro, fazem o showzão principal. Kita, Helen & Giadas, o trio que originou a banda em fins dos anos 70, será acompanhado por Quinho, Nam Torres e Renan Alves no espetáculo ‘Desenhos na Paisagem‘. No repertório, as lindas canções antigas que a gente já sabe de cor e as novas composições que eles andam criando e (en)cantando pelos saraus. Eu, na abertura da sessão, recebo amigos queridos e canto algumas canções que fiz para eles (e com eles) no show ‘With Lovers & Friends’ (em homenagem a meu ídolo John Lennon). Estarão comigo Pérola Negra e os Cabras de Baquirivu (Ronaldo, Xaxá, Quinho e Sandra), Deise Capelozza & Banda, Alê da Mata, Ezequias Café, Helen Torres e Marcio Butarello. Pretendo chamar ao palco alguns dos amigos citados nas músicas e cantar olhando para eles. Prometo que tentarei não chorar (mas não garanto). Perdoem se a voz embargar. Serão muitas emoções, bicho… Yeah! Veeeenhaaa!

…

TRANSFORMADORIA >>> No dia 16, domingo, vou falar um pouco deste blog e do Sarau da Maria, cantar uma canção e ler um poema no sarau itinerante Transformadoria, promovido e apresentado pelo cantor e compositor Marcelo Barum (do grupo Tarumã) e pela produtora de eventos Isabella Montagnana (IsArtice Produções), a quem agradeço o convite. Espero os amigos lá. Vai ter um delicioso pocket-show do Duas Casas, a dupla formada por Bezão & Nô Stopa. Bezão é um dos cantores e compositores do trio Folk na Kombi e Nô participou do grupo Teatro Mágico. Além do tradicional espaço para o palco aberto, o sarau terá a presença da cantora Zhaira Mirage, do cantor e compositor Lê Guedes e da poeta Letícia Pallo. No Quintal do Baba, à rua Azevedo Soares, 220, no Tatuapé, a partir das 20h. Eu vou ir!

… … …

O NOVO ESPETÁCULO DA FOCUS

E O NIVER DA CAROLINA DE SÁ

… … …

DE QUINTA A DOMINGO – de 13 a 16 de setembro >>> A Focus Cia de Dança apresenta sua nova coreografia, ‘Still Reich‘, de quinta a domingo, por duas semanas (dos dias 13 a 16 e dos dias 20 a 23). O espetáculo foi criado pelo bailarino e diretor Alex Neoral e reúne, em um programa único, peças compostas a partir de músicas do compositor contemporâneo americano Steve Reich. Ingressos a R$40 e R$20. No Teatro Cacilda Becker, à rua do Catete, 338, no Rio de Janeiro. No elenco, além de Neoral, estão Marcio Jahú, Cosme Gregory, José Villaça, Roberta Bussoni, Marina Teixeira, Monise Marques e Carolina de Sá (minha filha, de quem falo na matéria a seguir).

Eu já falei aqui das qualidades da bailarina Carolina de Sá. Hoje, além do talento da artista, vou jogar um pouco de confete na filha. Nesta quinta-feira ela estreia coreografia no Rio. Não bastasse essa alegria, 13 de setembro é o dia em que ela aniversaria. Não posso deixar de bancar o pai babão e bobão: parabéns, filha, papai te ama de montão! (imaginem milhares de emojis de coraçõezinhos aqui) Há pouco mais de um ano, ela estava indo morar no Rio de Janeiro, pra dançar na Focus. Fui com ela até a rodoviária, nos abraçamos, nos despedimos e depois que o ônibus partiu, escrevi este poema (com os olhos marejados, claro):

CAROLINA FOI PRO RIO

(Arnaldo Afonso)

O Rio da Bossa de Copa da Garota

de Tom

O Rio idílico

que sumiu

O Rio ainda lindo daquele abraço

com que Gil se despediu

O exílio

O Brasil que resistia

e ainda tinha esperança

O Rio do tráfico do noticiário trágico

O Rio para onde minha filha

está indo

nesta tarde de sol

com seu amor e sua dança

cheia de planos

O Cristo de braços abertos

O Rio que dá certo

Rio da arte do trabalho

que abre espaço pro esforço

10 de setembro de 2017

céu azul que promete

Sorrio

Carolina entra no ônibus

e vai atrás do seu sonho

Ela tem talento e garra

É forte

Eu sou apenas seu pai.

Enxugo lágrimas bobas

e lhe desejo sorte

Após um ano de muito esforço e trabalho na nova cidade (sem falar nos momentos de solidão e na superação da saudade), creio que ela se sente feliz por ter feito essa opção. Já se apresentou em várias cidades e países, dançou diversas coreografias, participou de oficinas e shows e está contente com o ambiente amistoso entre os colegas da companhia. Por isso, a parabenizo triplamente: pelo niver da filha, pela competência da artista (nas fotos acima, ela suando, num ensaio, e brindando com sua irmã Nacha, no Natal) e por comemorar um ano na Cidade Maravilhosa (já está quase falando com chiado!).

Finalizo com a Gal lhe cantarolando ‘baby, i love you’ e com outro poema que lhe escrevi, enquanto contemplava uma linda ‘árvore-bailarina’ na cidade de Paraty (foto abaixo). Parabéns, filha.

PRESENÇA

(Arnaldo Afonso)

No pátio de uma pousada em Paraty

tem uma árvore inquieta e linda,

quase uma escultura andante.

De troncos e galhos

que são pernas e braços… voadores!

Como no salto triunfal

de uma bailarina em transe.

A raiz. O tronco. A dança.

A crença na vida que se lança.

O gesto que se alonga.

A onda que espalha uma esperança.

O que se plantou e cresceu.

O que o vento levou…

viajou, vicejou, transcendeu.

Aquilo que vemos (de onde viemos)

aquilo que somos (para onde vamos)

aquilo que queremos ser.

E o sumo que extraímos

do nosso mundo de sonhos.

E os projetos triturados

no moinho insano dos dias.

E o que a gente ensaia tanto!

(o tesão, o suor…)

E o pouco que consegue fazer.

(o ouro, o pó…)

Surfando e se equilibrando

ora sobre, ora sob

as ondas revoltas de prazer e dor.

Arco. Ponta. Empina. Vem!

A lembrança do jeito único

de um certo alguém em movimento.

Seu sorriso e beijo,

seu olhar e silêncio.

Uma presença que ocupa a mente

e o espaço-tempo.

E se manifesta sem pedir licença.

Festa sem data ou lugar

sem ligar

nem fazer favor.

Uma saudade que existe e respira comigo.

Já está.

Não invade, nem parte.

Arte que dá sentido ao criador.

O nome disso

só pode ser amor.

Ou, num sinônimo que melhor o defina:

Carolina.

… … …

5 ANOS DO PROJETO DANDÔ

… … …

QUARTA-FEIRA a DOMINGO – 12 a 16 de setembro … Dandô – Circuito de Música Dércio Marques … Circuito comemora cinco anos com palestras, rodas de conversa, sarau, exposição ‘Olhar da Utopia’, oficinas de música e dança latino-americanas, contação de histórias, shows e mostras regionais com artistas dos circuitos de SP, PR, RS, MG e GO/DF. Os artistas anfitriões são João Bá, Doroty Marques, Zé Geraldo, Ceumar e Alzira E. A Ocupação acontece paralelamente ao II Encontro Latino-Americano do Dandô que recebe parceiros do Chile, Venezuela e Argentina e as “1000 Guitarras para Victor Jara”. Saiba mais na página do evento. Clique no cartaz e leia a programação completa:

12 a 16/9 – Ocupação Dandô – 5 Anos – Unibes Cultural, à rua Oscar Freire, 2500 (ao lado do metrô Sumaré)

16/9 das 10h às 12h – “Mil Guitarras para Victor Jara” – Memorial da América Latina – Salão dos Atos

… … …

NOVO LIVRO DO

POETA PEDRO TOSTES

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 14h … Lançamento do livro ‘Na casamata de si’, de Pedro Tostes … O evento começa na Biblioteca Pública Municipal Alceu Amoroso Lima, à rua Henrique Schaumann, 777, em Pinheiros. Na sequência do bate-papo, o lançamento continua na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40, na Vila Madalena. A entrada é gratuita e o exemplar estará à venda por R$30. Leia (e ouça) alguns poemas de Pedro:

POÉTICA

A poesia é mesmo caso sério:

vez por outra vai parar no cemitério.

E sempre volta, como um

zumbi literário.

A poesia brasileira anda broxa,

não mata a cobra,

esconde o pau

e espera ansiosamente pelo

próximo edital.

A poesia brasileira contemporânea

é esquizofônica;

uma hora fala duro,

na outra difícil (e demonstra

pouca propensão a atirar-se

de edifícios).

A poesia brasileira corrente é polida,

faz foto pro cartaz, gosta

de ser notícia no jornal, do caderno

de resenhas, é bonita

limpinha, correta e erra pouco.

Fuma mas não traga,

estupra mas não mata

e tá sempre em cima do muro.

O poeta? Que se foda! Ele que morra duro.

…

NA CASAMATA DE SI

Não quero ser

poeta de vestibular

ter versos cantados

consagrados canônicos

com lastro de interpretação

resposta certa e errada

trabalhado em sala de aula

citado pelos grandes mestres.

Antes ser

o poeta riscado em banheiro

falado à boca miúda

escrito em cantos do papel

passado à mão de mão em mão

sobrevivendo escondido

com um fuzil

habitando o que resta

de nós.

O CORO DOS CONTENTES

não podemos reclamar

está tudo uma maravilha:

cada um em sua ilha, incomunicáveis

em celulares plugados,

caminhando desligados,

perdidos sem rumo e direção

essa prodigiosa geração

não podemos reclamar

economia nau vagando verdes mares,

pleno emprego a garantir

uma sobrevivência miserável

sem tempo para o que se desvela

aguardando um amanhã incerto

na angústia estalam tempestades

não podemos reclamar

produzir, produzir, produzir

máquina moendo a todos

apertados em latas de sardinha

parando no tráfego desinformações

nada anda

mas rendemos um bom troco

a troco de que?

não podemos reclamar

parar, respirar

resistência que nos cabe

flor que súbito abre

não mais refletir o espelho

que reflete e reflete e reflete

num jogo labirinto

sem chegar a lugar algum

não podemos reclamar

temos sangue, suor,

quem sabe até coração

belas estórias de amor

projetada em telas

tridimensionais

sem sequer nos atingir

não podemos reclamar

a ciência garante longa vida;

caixinhas de leite com soda cáustica,

cada um com a sua: deixam até colorir!

só não pode beber, fumar, comer,

embriagar-se de prazer

vivamos, pois, a contar

as faixas da colorbar

e não podemos reclamar

“Pedro Tostes é poeta insistente. Já teve seus livros apreendidos e ainda sim não aprendeu. Fez parte da Poesia Maloqueirista, mas lembrou que sua mãe sempre o aconselhou a evitar más companhias. Editou a revista “Não Funciona”, cujo título expressa bem o sentido da sua vida. Seus crimes anteriores são também conhecidos como “o mínimo” (Ibis Libris, 2003), “Descaminhar” (Annablume, 2008) e “Jardim Minado” (Patuá, 2014), no entanto comete publicações em antologias e revistas desde 1996. Detesta escrever minibiografias, pois não gosta de apresentar crachá, preferindo o escracho. Quando risca palavras com sua pena, quase arrisca ter razão”.

… … …

SAIU O TERCEIRO VOLUME

DAS ‘MULHERES POETAS’

… … …

O poeta Rubens Jardim acaba de lançar o terceiro e derradeiro livrinho virtual da série ‘As Mulheres Poetas‘, um levantamento precioso da história da poesia feminina em nosso País. Neste volume, a apresentação é da poeta, filósofa e ensaísta Mirian de Carvalho. O acesso aos três livros é gratuito. A intenção do poeta, agora, é transformar esses e-books em livros impressos.

Durante 6 anos Rubens foi publicando a série ‘As Mulheres Poetas‘ em seu blog e em sua página no Facebook. Ao organizar o material para a publicação em e-book, adotou o critério cronológico por entender que, assim, facilitaria a vida de leitores e pesquisadores. Nesse terceiro volume estão reunidas 124 poetas, desde Camila do Valle (1973) até Luiza Midlej(2000). Postei os links do volume 1 (capa preta), volume 2 (capa vermelha) e volume 3 (capa verde). É só clicar e curtir.

… … …

SEIS MESES DEPOIS:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

SEIS MESES SE PASSARAM >>> Vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda há candidato discursando balelas de ‘militarização’ por aí. Já são mais de cinco meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Queremos a resposta: quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

… … …

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

ATÉ 22 DE SETEMBRO … Felizs 2018 – IV Feira Literária da Zona Sul … Quarta edição da feira literária tem como eixo a pergunta “De onde você vem?”, com o propósito de refletir sobre as origens e ancestralidades na construção de trajetórias de vida e suas relações com a literatura. Os eventos acontecerão em vários espaços culturais e de educação na zona sul. Confira toda a programação aqui.

… … …

ATÉ 23 DE SETEMBRO … Parlapatões Sortidos e Variados … Comemorando 27 anos de trajetória o grupo coloca em cartaz vários espetáculos de seu repertório. Ingressos a R$40 e R$20. Na praça Roosevelt, 158. Clique no cartaz pra ler melhor a programação.

… … …

QUINTA A DOMINGO – 13 a 16 de setembro … Os 3 Mundos … Primeira obra teatral dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá, o espetáculo multimídia mescla teatro, cinema, hq e kung-fu. Com direção de Nelson Baskerville. No elenco, Paula Picarelli, Thiago Amaral, Tamirys Ohanna, João Paulo Bienemann, Alice Cervera, Artur Volpi, Rafael Érnica E Luciene Bafa. Até dezembro. No Sesi, à av. Paulista, 1313. Entrada franca (reserve ingressos). Quinta, sexta e sábado às 19h. No domingo, às 20h. Até 16 de dezembro.

… … …

QUINTA-FEIRA a DOMINGO – 13 a 16 de setembro … Dandô – Circuito de Música Dércio Marques … Imagine uma grande cantoria, que reúna músicos de lugares diferentes do Brasil, e que de forma coletiva e colaborativa promova encontros, trocas e reflexões acerca da música (veja a programação completa em matéria acima). Esta é a proposta do “Dandô” que comemora 5 anos de atividades com cinco dias de shows e ‘Ocupação’ na Unibes Cultural, à rua Oscar Freire, 2500 (ao lado da estação Sumaré do metrô).

… … …

QUINTA-FEIRA – 13 de setembro – 19h … Quintas Elétricas e Delirantes do refresco Lisérgico Autoral … Festa psicodélica acontece toda segunda quinta-feira do mês no Menino Muquito Bar. Com a banda oSKArface e discotecagem em vinil de Ju Juliete e Eduardo Osmedio. Na avenida Vila Ema, 5090, na ZL.

… … …

QUINTA-FEIRA – 13 de setembro – 19h30 … Lançamento de “A Guerra – A ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil” … As entranhas das organizações criminosas e da falência da segurança pública no Brasil. Bate-papo com Drauzio Varella e os autores Bruno Paes Manso e Camila Nunes Dias, sob mediação do jornalista Marcelo Godoy. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000.

… … …

QUINTA-FEIRA a DOMINGO – 13 a 16 de setembro … Still Reich – Focus Cia de Dança … Novo espetáculo da Focus reúne, em um programa único, peças compostas a partir de músicas do compositor contemporâneo americano Steve Reich. Ingressos a R$40 e R$20. Quinta a sábado, às 20h. Domingo, às 18h. No Teatro Cacilda Becker, à rua do Catete, 338, ao lado do metrô Largo do Machado.

… … …

QUINTA-FEIRA – 13 de setembro – 20h … Raias do Pensamento: pulsões, psicanálise e literatura … Encontro foca nas ‘dobras afetivas da linguagem e os processos artísticos, culturais e clínicos’. No Instituto Sedes Sapientiae, à rua Ministro de Godoi, 1484.

… … …

QUINTA-FEIRA – 13 de setembro – 20h30 … Show de Edvaldo Santana com participações de Rita Benneditto e Chacal … Cantor e compositor apresenta as canções do novo cd “Só Vou Chegar Mais Tarde’, além de antigos sucessos. No Espaço Cultural Sergio Porto, à rua Humaitá, 163. No Rio de Janeiro.

… … …

QUINTA-FEIRA – 13 de setembro – 21h30 … Segunda edição de “O Giramundo” propõe um mergulho na cultura e tradição árabe com o músico palestino Yousef Saif e o coletivo Yaqin Ensemble. Com o radialista e produtor Edgard Piccoli e o jornalista Bento Araújo. Na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22.

… … …

SEXTA-FEIRA – 14 de setembro – 19h … Banda Gozi no Cemitério de Automóveis … Ozi, Gisele e tchurma apresentam seus rocks e folks no lendário point de resistência da cultura alternativa na cidade. À rua Frei Caneca, 384.

… … …

SEXTA-FEIRA – 14 de setembro – 19h … Caminhos da HQ … Na terceira edição da série sobre o processo criativo das histórias em quadrinhos, palestras a respeito de recursos narrativos e seu uso para a educação. No Itaú Cultural, à av. Paulista, 149. Entrada franca.

MAIS HQ >>> Durante dois finais de semana (dias 15 e 16 e 22 e 23) evento abre espaço para 50 expositores: artistas, coletivos, selos, editoras e outras instituições trocam experiências, apresentam trabalhos e falam sobre a temática dos quadrinhos brasileiros.

… … …

SEXTA-FEIRA – 14 de setembro – 19h … Banda Corcel 73 apresenta tributo a Raul Seixas … Dos maiores clássicos aos lados b. Antes e depois do show, discotecagem JunkieBox do dj Tadeu Alcaide. No local, exposição “Hoje há ensaio”, com quadros do artista Rodrigo Silva retratando a construção da Vila Ferroviária de Paranapiacaba. No Apostrophe’, à rua Coronel Ortiz, 290, em Santo André.

… … …

SEXTA-FEIRA – 14 de setembro – 20h … Voz Nômade no Sesc – Coletivo Teatro Dodecafônico … Performance lítero-musical que mescla corpo, voz e criação literária, a partir da leitura de escritas e registros de derivas e caminhadas realizadas na cidade, em diálogo com bases sonoras mixadas ao vivo. Por meio de instruções lançadas pelo microfone, o público é convidado a jogar junto com os performers. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195. Entrada franca.

… … …

SEXTA-FEIRA – 14 de setembro – 21h … Caiubi Autoral … Famoso clube de compositores realiza seu encontro mensal. Com palco aberto e os convidados Ricardo Soares, Cacá Lopes e Guilherme Barbosa. Pedro Iaco faz pocket-show de abertura. No Bar do Julinho, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena.

… … …

SEXTA-FEIRA – 14 de setembro – 21h … Banda Fenix interpreta sucessos nacionais e internacionais dos anos 70, 80 e 90. No Manjericanto, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

… … …

SEXTA-FEIRA – 14 de setembro – 21h … Um Homem Comum … Peça tem como tema as dificuldades de pessoas com deficiência visual e levanta questões sociais, familiares e sexuais. Com direção de André Luiz e atuação do ator Edgar Jacques, que é cego, o espetáculo fica em cartaz até o final de setembro, sempre às sextas-feiras. No Teatro Paiol, à rua Amaral Gurgel, 164, na Vila Buarque.

… … …

SEXTA-FEIRA – 14 de setembro – 23h … Festa Sossega Minha Boca na Vila Madalena … Muita música brasileira, algumas cumbia, tropicália, românticas, e rocks e pops dos 80 e 90. Na Nossacasa Confraria das Ideias, à rua Mourato Coelho, 1032. Entrada R$25.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 8h … Horti – Cultural … Evento une saraus, música, hortifrutis orgânicos, artesanato, expressões artísticas e gente de todas as tribos. Na praça Doná Carmela Dutra, na Cidade Dutra.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – das 11h às 21h … Feira SUB 2018 … Terceira edição da feira anual de arte impressa e publicações independentes com foco na produção que circula fora do meio editorial tradicional, com conceito artesanal, baixa tiragem e alto valor artístico e inclui: livros de artista, ilustrações, xilogravuras, pôsteres, fotografias, fotolivros, livros, zines, revistas e uma infinidade de produtos impressos. A feira é gratuita para público e expositores. Na Biblioteca Pública Municipal Professor Ernesto Manoel Zink, à avenida Benjamin Constant, 1633, em Campinas. Aqui os expositores (clique no cartaz):

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 11h … Teatro Grátis – Irmãos Carreto na Praça … Inspirado no universo dos catadores de materiais recicláveis, sucatas e andarilhos das grandes cidades, o novo espetáculo da Trupe DuNavô o grupo de teatro infantil conta a divertida disputa de dois palhaços pela única herança deixada pelo pai: um carreto de recicláveis. Na Praca Cornelia – Feira de Artesanato, Antiguidade e Comida Tipica, na Lapa. Nos dias 15, 22 e 29 de setembro.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 11h … Bazar Orquídeas na Vila … Bazar abre espaço para todo tipo de artesão. Na rua Harmonia, 497, em Pinheiros.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 12h30 … Lu Lopes e Adão Santos, com participação de Tiago Andrello. Feijuca da Carauari ao som de MPB: Marisa Monte, Adriana Calcanhotto, Marina Lima, Paula Toller, Fernanda Takai e Rita Lee, entre outros. Na praça Carauari, 8, na Vila Maria.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 14h … Lançamento do livro ‘Na casamata de si’, de Pedro Tostes … O evento começa na Biblioteca Pública Municipal Alceu Amoroso Lima, à rua Henrique Schaumann, 777, em Pinheiros. Na sequência do bate-papo, o lançamento continua na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40, na Vila Madalena. A entrada é gratuita e o exemplar estará à venda por R$30.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 14h … A Porta das Minas Nº 36 … Festival apresenta bandas formadas por mulheres. Com Manacá Me Viu Pequena, SixKicks, Obinrin Trio e As Despejadas. Na praça Homero Silva, em Perdizes. No local, exposição de artes e artesanato.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 14h … Circo di SóLadies é feito por mulheres – palhaças, atrizes, musicistas, pesquisadoras e realizadoras. Com Lilyan Teles, Tatá Oliveira, Kelly Lima e Verônica Mello. No Sesc Santana, à avenida Luís Dumont Villares, 579.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 15h … Lançamento do episódio MariaRitaKehl … Bate-papo na Tapera Taperá sobre psicanálise e política. … Tupi Produções, Tapera Taperá e Taturana Mobilização Social convidam para lançamento do novo episódio da série Psicanalistas que Falam. Na avenida São Luis, 187, 2º andar, na Galeria Metrópole.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 15h… Estudos do audiovisual na Aldeia Satélite … Curso de encontros mensais, com enfoque na história do desenvolvimento da linguagem audiovisual e estudo de sua produção, seguindo uma metodologia que instigue a reflexão crítica e pesquisadora. Na rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 16h … 3º Cine Clube debate o filme ‘Retrato De Dorian Gray‘, do acervo da Videoclube Charada.Com o psicanalista Wagner Marinho. Na rua José Antonio Fontes, 62, na ZL.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 16h … Lançamento de ‘A Lua Nos Olhos De Maria’ … “Quando deixamos de prestar atenção ao céu? E se os astros morassem na gente?” O mito da caverna e fundamentos da astronomia são revisitados neste quarto livro de Willian Delarte. Pocket-show de Patricia Ashanti e Inaiá Araújo. À rua Luiz Murat, 40, na Vila Madalena.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 17h … 53º Sarau Lapada Poética … Nesta edição, pocket-show de Partido Ácido, bate-papo sobre proteção animal e palco aberto. No Ferradura Bar, à rua Professor Gieg, 15, no centro de São Bernardo do Campo.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 17h30 … Sarau Encontro de Utopias – 112ª edição … Com a Banda UmBrado, pocket-show de Renato Pessoa, lançamento do livro Res Piração Boca a Boca, de Diego Pereira, e palco aberto. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 18h … 113º Sarau Bodega do Brasil … Encontro de culturas populares, sarau faz homenagem ao Jornal Linguagem Viva. Na Ação Educativa, à rua General Jardim, 660.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 18h … Brasilidades & Grooves com dj Brito. Na Rua Vergueiro, 3393, Metrô Vila Mariana.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 18h … Deca Madureira & Orquestra Multicultural no Casarão … No show, a cultura popular brasileira e suas diversas, formas e facetas de expressões artísticas, unindo dança música e interação. Na Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão, à praça Oscar da Silva, 110, na Vila Guilherme.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 19h … o TUOV, Teatro Popular União e Olho Vivo, recebe o grupo Dolores Boca Aberta em sua sede no Bom Retiro para uma apresentação gratuita do espetáculo Narrativas da Cozinha. À rua Newton Prado, 766.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 19h … ‘O Sal das Suas Pernas’, poemas de Izabela Orlandi … No evento, leituras de Jaqueline de Lira, Claudia Lima Petini e Janaína Moitinho. Na Patuscada, livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 19h … Acabocaria – Aniversário e Lançamento … Acabocaria comemora 8 anos de atuação, lançando o disco Sotaque Poético. Com forró. Na Casa Mestre Ananias, à rua Conselheiro Ramalho, 939.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 19h30 … Ideário Filosófico Música E Reflexões … Projeto com roda de conversa e shows (informações no cartaz). No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 20h … Augusto Teixeira e Convidados … Cantor e compositor apresenta as músicas de seu cd Estação Felicidade, além de canções inéditas e releituras de clássicos da mpb. No Quinto Pecado Café & Bistrô, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana. Ingressos a R$15.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 20h … Festival da Canção Brasileira em Campinas chega à fase decisiva. Entre os finalistas, o Pê Éfe, de Pedro e Filó. No Sesi, à avenida das Amoreiras, 450.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 20h … Banda Caldonia na Carauari … Uma das bandas mais aclamadas da ZN apresenta repertório com Secos & Molhados, Rita Lee, Raul Seixas, Beatles, Doors e Joelho de Porco, entre outros. Na praça Carauari, 8, na Vila Maria

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 20h … 19° Show da Maria … Equipe do Sarau da Maria promove dois shows: às 21h, Arnaldo Afonso (eu!) e convidados. Às 22h, Chero Da Poesia. No Clube Vila Maria, à av. Professora Maria José Barone Fernandes, 483.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 20h30 … Há Dois Mil Anos … Peça psicografada por Chico Xavier. No Teatro Raposo – Sala Irene Ravache, na rodovia Raposo Tavares, km 14,5, no Jardim Boa Vista.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 20h30 … Lando Suarez – Mais Romântico … Continuando a série de eventos em comemoração aos 20 anos do Sarau do Frango, show de Lando tem participação de Santiago Dias e Mauri de Noronha. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479. Entrada franca.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 21h … Trupe Chá de Boldo apresenta as canções de seu quarto álbum, “verso” (2017), no teatro do Sesc Vila Mariana, à rua Pelotas, 141.

.. … …

SÁBADO – 15 de setembro – 21h … Ekena – Teatro da Rotina … Cantora apresenta inéditas e o repertório do cd ‘Nó’. Ingressos a R$40 e R$20. Na rua Augusta, 912.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 21h … Cansei apresenta Lau Lo-Fi, JP (live PA) & Vigarioz Crod Alien. Na Casa Do Mancha, à rua Felipe de Alcaçova. Ingressos a R$20.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 22h … Tributo a Ella Fitzgerald por Alma Thomas … Cantora, compositora e arranjadora se apresenta com Lupa Santiago (guitarra), Daniel Ribeiro “Pezim” (baixo acústico) e Edu Nali (bateria). No JazzB, à rua General Jardim, 43.

… … …

SÁBADO – 15 de setembro – 23h … Festa Bagunça Bonita 3ª edição … Festa tem shows das bandas Anhangabahy, Macaco Fantasma e discotecagem de Jairo Hell’s. Entrada R$15. No Presidenta, à rua Augusta, 335.

… … …

DOMINGO – 16 de setembro – 16h … Sarau Mulamba | 4ª edição … Artistas e ativistas culturais de coletivos curitibanos organizam e se apresentam na quarta edição do sarau, arrecadando produtos de higiene e agasalho para mulheres em situação de pobreza. Na programação: Pré-lançamento do clipe “Desses nadas”, shows de Miniconto, Agnes e A Vera. E mais: performances, bate-papos, bazar e tatoo. No Asteroide, à rua Flávio Dallegrave, 2661, em Curitiba.

… … …

DOMINGO – 16 de setembro – 17h … Ca Cau no “Sons do Brasil no Lab MP” … Quinta edição do projeto que leva o programa de rádio de Serginho Sagitta aos palcos traz o compositor e multi artista Ca Cau, idealizador do espaço cultural Atelier Travessia. No Lab Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 733.

… … …

DOMINGO – 16 de setembro – 18h … Stereotrilhos no Skull Rock Bar, à rua Amauri, 244, no Itaim Bibi.

… … …

DOMINGO – 16 de setembro – 18h … Os Amanticidas convidam a cantora Tata Fernandes … No repertório, canções deles, de Tata e de Itamar Assumpção. No Teatro Décio de Almeida Prado, à rua Lopes Neto, 206, no Itaim Bibi.

… … …

DOMINGO – 16 de setembro – 18h … Coquetel de lançamento do site e exposição das peças artesanais feitas por Mildred Oliveira. No Gambalaia, à rua das Monções, 1018, em Santo André. O site da artista: www.mildredoliveirasemijoias.com

… … …

DOMINGO – 16 de setembro – 18h … Manu Maltez no Sesc Pompeia … O multiartista Manu Maltez (quatro discos, seis livros e três filmes) apresenta “O Rabequeiro Maneta e a Fúria da Natureza”, uma “fábula perturbada”, que mistura conto, música, artes plásticas e a animação. Com a Banda Fúria da Natureza: Zé Pitoco (zabumba), Rafa Barreto (guitarra), Alessandra Leão (percussão e voz) e Manu Maltez (voz, violão e rabecão). Na rua Clélia, 93.

… … …

DOMINGO (19h) e SEGUNDA-FEIRA (20h) – 16 e 17 de setembro … Nova temporada de ‘Siete Grande Hotel‘ – A Sociedade das Portas Fechadas, com o Grupo Redimunho de Investigação Teatral, prêmio APCA-2017 de Melhor Texto. Uma ocupação artística revela uma ocupação real, por meio de sete jornadas que interrogam o mundo contemporâneo com suas belezas, guerras, violências, migrações e esperanças. Pague quanto puder. Na rua Álvaro de Carvalho, 75, perto da estação Anhangabaú.

… … …

DOMINGO – 16 de setembro – 20h … Pocket show Duas Casas – Transformadoria Sarau Itinerante … Eu estarei cantando e declamando no sarau apresentado pelo músico Marcelo Barum, a quem agradeço o convite. Vai ter pocket-show do Duas Casas, dupla formada por Bezão & Nô Stopa. Além do tradicional espaço para o palco aberto, presenças da cantora Zhaira Mirage, do cantor e compositor Lê Guedes e da poeta Letícia Pallo. No Quintal do Baba, à rua Azevedo Soares, 220, no Tatuapé, a partir das 20h.

… … …

SEGUNDA-FEIRA E TERÇA-FEIRA – 17 e 18 de setembro – 21h … O Escafandro de Pirandello – 2ª temporada … Abandonados por seu autor, personagens perdidos decidem procurar um palco onde possam apresentar seu drama inacabado. Com adaptação e direção de Leonardo Medeiros (a partir da obra de Pirandello), a comédia tem em seu elenco 6 atores e 3 músicos. No elenco, Clara Moraes, Diego Monteiro, Juliana Simon, Paula Vilhena e Neto, com os músicos Vitória Alves, Fernando Filizola e Thiago Romaro. A peça fica em cartaz até 2 de outubro (às segunda e terças). No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Ingressos a R$20 e R$40.

… … …

TERÇA-FEIRA – 18 de setembro – 20h30 … João Macacão e Conjunto Paulistano (com André Fajersztajn de Almeida no clarinete e Ivan Banho no pandeiro) cantam sambas, choros e serestas. No repertório, clássicos de Noel, Ary, Hervê Cordovil, Monsueto, Sílvio Caldas e Cartola, entre outros. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554.

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado (muitos eventos ainda vão entrar). E toda quinta-feira tem um post novo.

… … …