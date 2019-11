Tem Arnaldo Afonso & Chêro da Poesia (no Rock and Blues), tem dose dupla de Léo Nogueira (livro e cd) e tem a Maratona Cultural de Eder & Ligia (na Carauari)

Depois do duplo feriadão quase emendado, este blog volta revolta todo animado. Os artistas têm feito movimento e ocupado o asfalto, o pavimento, ampliado o espaço, juntado gente pra ouvir falar discutir e formar opinião em meio a rodas de poesia, teatro e violão. Cabeças matutando assuntos interessantes, gente muito importante que não sai no jornal nem passa na televisão. Sarau vida real na secura das vielas e ruas, na amplidão do coração, juntando gente e indo em frente, na contramão dos ideários excludentes desses governantes de plantão. A gente não. Nós tamo junto na vibe da paixão. Me dê a mão…

Curte aí o agendão: sabadão vou cantar no Rock and Blues Bar. Vamo lá?

.. … …

SÁBADO – 23 de novembro – a partir das 20h … Shows de Chêro da Poesia e Arnaldo Afonso (participação de Betto Ponciano) … Atendendo ao convite de Vander Bourbon e Maria Justiniano (a quem muito agradeço), estarei tocando o repertório do meu show ‘Pops, Rocks & uns Toques de Poesia’, com dez das minhas composições e mais três releituras: ‘Não Leve Flores’, de Bel, ‘Cachorro Urubu’, de Raul e ‘As Curvas da Estrada de Santos’, de autor desconhecido (risos). Convidei o grande violeiro Betto Ponciano para me acompanhar na canção ‘A Música e Eu’ (tocando gaita) e também para ouvi-lo apresentar suas toadas e executar solos de viola como se fossem riffs de guitarra. O cara é fera! Depois o Chêro da Poesia (ótima banda de Helen Torres, Sidney Kitagawa e Luiz Giadas) mostrará sua deliciosa mistura de mpb e rock rural autoral, além de interpretar alguns clássicos de Sá, Rodrix & Guarabyra, como ‘Mestre Jonas’, ‘Jesus numa Moto’ e ‘Primeira Canção da Estrada’. Eu não tenho dúvidas: será uma noite maravilhosa. Veeeenhaaaaa!!! O Rock and Blues Bar, fica na av. Marari, 466, na Cidade Ademar

…

SÁBADO – 23 de novembro – das 16h às 23h … Segundo Festival de Música e Poesia na Carauari … Maratona cultural organizada pela dupla Ligia Regina e Eder Lima reúne músicos, poetas e performances variadas no CarauariBar e Mercearia, à praça Caruari, 8, na Vila Maria (clique no cartaz). Veja a programação:

16h – Feira Literária – com exposição e venda de livros e cds dos participantes

17h – Roda de Conversa – sobre literatura, mercado editorial, editoras e leitores. Com João Caetano do Nascimento (Lavras), Antonio Miotto (Va Cartonera), Marcelo Nocelli (Reformatório) e Sandra Regina de Souza (Feminas)

18h30 – Lançamentos de livros

19h30 às 23h – Sarau – com música, poesia, performances teatrais, dança e palco aberto apara a participação de artistas da cena de resistência ao desmonte cultural promovido pelos (des)governos que ora nos regem

… … …

DOSE DUPLA DE LÉO NOGUEIRA

… … …

O talentoso poeta e letrista radicado no Japão, Léo Nogueira, está no Brasil para lançar seu novo livro (que tive o prazer de ler em primeira mão e prefaciar) e também para divulgar a vaquinha virtual iniciada por seus parceiros musicais visando a produção de um cd com 13 canções com letras dele (veja os links mais abaixo).

Foi numa já distante e imprecisa edição do divertido sarau Sopa de Letrinhas, do poeta Vlado Lima, que conheci e rapidamente simpatizei com esse cara legal chamado Léo Nogueira. Já tinha ouvido falar do letrista de mão cheia, parceiro de muitos craques da música: Zeca Baleiro, Augusto Teixeira, Marcio Policastro, Adolar Marin, Gabriel de Almeida Prado e Kana Aoki (com quem é casado e mora no Japão). Depois, descobri o talentoso escritor: seu romance, “Filho da Preta“, é um comovente retrato dos conflitos da alma brasileira, uma crítica reflexão sobre os dramas e a beleza de nossa miscigenação (além de ser leitura prazerosa).

Não bastasse isso tudo, o cara ainda mantém um blog onde comenta música, literatura e política: ‘O X do Poema‘, com quase uma década de regular publicação (entre lá e confira, pois além de poesia, ele esbanja informação). Por sua vasta cultura, por sua postura democrática, por suas aventuras poéticas, digitei-lhe (em meu blog) essas elogiosas linhas tortas:

Léo Nogueira escreve escava crava. Labuta. Letra poema pedra fruta locomotiva. Queima teima inventa. É chama viva. Qualquer tema fato formato o diabo à quatro ele lapida. Craque da palavra lavra livro blog song comportamento política. Léo não cabe no pouco. Não basta em si. É louco pelo outro. Pelo reverso do verso. Enxerga no escuro. É vasto amplo e complexo. Mas tudo ele esclarece, descomplica recicla. Mergulha na estrutura. E a tritura. A escritura é fácil quando se sabe os atalhos. Seus versos têm cheiro de gol. De placa, pura pintura. Tudo é tempero pra sua fina mistura. Vida sonho e literatura se confundem. O que é real ou ficção? Onde o limite do possível? Quando tudo parece perdido, Léo nos desilude. Ele escreve de onde as fronteiras humanas se fundem.

SEXTA – 22 de novembro – 20h … “A Confraria dos Mascarados” … Léo Nogueira, autor do elogiado romance “Filho da preta!”, lança e autografa seu novo livro (pela Editora Sopa de Letrinhas). No Restaurante Dona Carmem, à rua Dr. Bacelar, 649

SOBRE ‘A CONFRARIA DOS MASCARADOS’ ESCREVI >>> A exatidão do que houve depende de quem ouve e de quem conta ou oculta a urdidura. Um escritor nunca é o inocente de alma pura. Quanto mais mascara, mais desnuda. Em sua nova escritura, nosso heroi ecoa vozes mudas e fatos não acontecidos pra alterar os destinos da nossa vida dura (ao menos da sua). E não se trata aqui de uma óbvia crítica às fakenews, mas o ficcionista é surpreendido na própria impostura. O pêndulo da vingança oscila sua lâmina afiada e rubra. Um tirano apontaria seu míssil ou afrontaria com prisão e ditadura. Nosso frágil e hábil Léo só tem a literatura, esse inutensílio imprescindível que ele mais e mais apura. Sabe bem, que, para além de qualquer história vivida, é ela, a escrita (maldita!), quem perdura.

MAIS LÉO >>> Além do lançamento do livro, Léo Nogueira será homenageado por seus muitos parceiros no cd “Um Mundo em Nós“, disco que será produzido com recursos de campanha de financiamento (clique aqui para saber mais e colaborar). Serão gravadas 13 letras de Léo musicadas por craques como Zeca Baleiro, Adolar Marin, Kleber Albuquerque, Sonekka, Marcio Policastro, Gabriel de Almeida Prado, Leo Costa e Élio Camalle, entre outros, e interpretadas por Augusto Teixeira e artistas convidados. É Augusto quem compôs e canta essa linda música que tem uma das letras mais sensacionais de Léo (na gravação, participação de Zeca Baleiro e Lilian Estela). Ouça e leia, que pérola:

A LUZ DE LUZIA

(Augusto Teixeira – Léo Nogueira)

Quem recorda quanto tempo faz

Que a luz de Luzia se desfez na Luz,

Fumando um cachimbo podre de outra paz,

A pedra no meio do caminho… a cruz?

Putas, noias, nerds, camelôs

Transitam num zoo em transe, e tudo bem

Tem funk e orquestra, artistas, gigolôs

Irmãos num estado terminal… de trem

E, a me fitar,

Lá estava Luzia

Co’aquele olhar

De quem nem sequer via

Qual esse arquiteto rococó

Que planejou ruas de contradição?

Triunfo é derrota, Aurora é noite só

Barrocas malocas, rude erudição

Presa em palácios e museus

A classe dos que têm classe pede bis

Enquanto aqui fora o sangue dos sem Deus

Escorre num bangue-bangue entre zumbis

E, a me fitar,

Lá estava Luzia

Co’aquele olhar

De quem já não luzia

Qual Lúcifer

Que já nem recorda

Quando a corda se rompeu

De seu céu caiu,

E eis que da luz se fez o breu

… … …

OUTROS DESTAQUES DA SEMANA

… … …

QUINTA A DOMINGO – 21 a 24 de novembro – das 10h às 22h … Festival Ninja … Inauguração da Nave Coletiva, novo espaço da Mídia Ninja, com 80h de programação e centenas de convidados e colaboradores de todo o Brasil e América Latina. Já estão confirmados: Fernando Haddad, Guilherme Boulos, Sonia Guajajara, Manuela D’Ávilla, Caetano Veloso, Glenn Greenwald, Ivana Bentes, Ale Youssef, Arnaldo Antunes, Criolo, Marina Person, Marcelo Freixo, João Pedro Stedile, Sâmia Bomfim, Petra Costa, Daniel Ganjaman, Juca Ferreira, Vik Muniz e Laís Bodanzky, entre outros. Para participar do evento ou seguir as atividades clique aqui

…

SEXTA – 22 de novembro – 20h … Cabeçasss na Carauari … Ótima banda faz um som viajante e psicodélico. O trio é formado por Daniela Neris (vocal, gaita e percussão), Ivan Cabeça (violão) e Luis Dias (guitarra solo). No repertório, os clássicos de ícones do rock e da mpb: John Lennon, Bob Dylan, The Animals, Janis Joplin, Raul Seixas, Zé Ramalho e muitos outros. No CarauariBar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

SOBRE DANIELA NERIS >>> Foi em 2016, num show de bar, que tive o prazer de ouvir pela primeira vez o som dos (então) Cabeças Enfumaçadas. Pelo nome, pensei se tratar de alguma banda de churrascaria, ou de roqueiros gaúchos, talvez (rsrsrs). Além de um ótimo e bem tocado repertório de pop-rock internacional e nacional, conheci essa excelente cantora chamada Daniela Neris. Ela canta rock, mas não grita. E arrepia. Sua voz, que parece mixada na altura exata, rasga as melodias e nos emociona sem que saiamos do show com os tímpanos estourados (e ela canta Janis Joplin como ninguém). Sua entrega é total e absoluta: além de ser uma figuraça superlegal, Daniela mergulha com amor no universo lisérgico da grande música popular composta nos anos 1960/70.

…

SEXTA – 22 de novembro – 20h … Abre Alas que eu vou Passar – Projeto Negralizando … Com direção de Rosangela Alves e Brau Mendonça, o Cabedal Quarteto apresenta músicas de compositores negros (do final do século XIX ao início do século XX). Ancestralidade, costumes e cotidiano são os temas abordados em ritmos como maracatu, maxixe, forró, baião, samba de roda e samba do morro. Na Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão, à praça Oscar da Silva, 110 – Entrada Gratuita

…

SÁBADO – 23 de novembro – 19h … Coletivo de artistas expõe na Passagem Literária (na Consolação, esquina com Paulista). Entre eles, Euflavio Gois, o Madeirart, mostra trabalhos inéditos e convida poetas e músicos para sarau.

SOBRE EUFLÁVIO >>> Um belo dia, o sergipano Euflávio Gois Lima, metalúrgico aposentado, pegou um galho de pau-brasil que havia se quebrado durante uma forte ventania e o analisou cuidadosamente. Foi aí que pensou: ‘como é que posso jogar fora esse galho de pau-brasil, uma madeira que emprestou seu lindo nome para essa terra’. Euflávio pegou uma serra, mediu e cortou um pedaço. Foi a uma papelaria, comprou um estilete e fez os primeiros talhos. Trabalhou durante uma semana nessa que foi sua primeira escultura. E nunca mais parou. Como ele mesmo diz, se transformou num ‘fazedor de esculturas’: ‘meus trabalhos são peças únicas, feitas com galhos. E como galhos não são iguais, as peças também não são. É uma arte em conjunto com a natureza, que me dá 50% do trabalho já pronto, porque eu uso os contornos dos galhos para fazer os movimentos da escultura’. Visite seu blog e saiba mais sobre esse grande artista popular

…

DOMINGO – 24 de novembro – 15h … Sarau da Paulista … Sob o lema ‘o lugar do poeta é onde possa inquietar, o lugar do poema são todos os lugares’, acontece esse sarau de rua organizado por Rubens Jardim, Cesar Augusto de Carvalho e Claudio Laureatti. Na av. Paulista, esquina com Peixoto Gomide

…

DOMINGO – 24 de novembro – das 16h à 0h … 37ª A Idade da Terra em Transe – Especial Garage Psicodélica … Videoclube Charada promove festival com exposição de desenhos e objetos, feira de vinis e dvds, discotecagem e shows de 5 bandas: Momento 68, Trash Soul Swingers, Agapantos, Wallacy Williams e Os Carpas. Na rua José Antonio Fontes, 62, em Bairro Sapopemba. Assista ao vídeo (abaixo) e saiba mais sobre a Charada (uma curiosidade: os shows acontecem numa espécie de porão da locadora, onde antigamente era a seção de filmes pornô)

SOBRE GILBERTO PETRUCHE >>> A Idade da Terra em Transe é uma festa roqueira e psicodélica que acontece sempre no último domingo do mês, no videoclube Charada, estabelecimento administrado pelo agitador cultural Gilberto Petruche (com apoio de Eduardo Osmedio & tchurma de músicos e cinéfilos). Além de trabalhar vendendo DVS, VHS, Vinil e K7 (entre outras raridades) desde os anos 1980, o Petruche foi transformando sua loja de vídeos e cds num verdadeiro centro cultural da ZL, promovendo shows, discotecagens, exposições, rodas de conversa e exibição de filmes. Assim, fazendo aquilo que o Estado deveria fazer e não faz, a Charada foi se tornando um point de resistência cultural, abrindo espaço aos artistas da periferia e proporcionando lazer e cultura num ambiente superlegal alicerçado na amizade e na paixão pela música e pelo cinema. Sobre esses temas, dois caras que conheci por lá mantêm blogs bem interessantes. Recomendo o ‘O que tem na nossa estante‘, do Ítalo Morelli, enciclopédia viva da sétima arte, e o Sinister Salad, do Marco Antonio Gonçalves, que há mais de 10 anos vem postando e comentando seu vasto acervo de discos de vinil, além de acompanhar de perto as bandas do underground

…

DOMINGO – 24 de novembro – 19h … Sarau do Bar do Frango. Tradicional point de resistência cultural na ZL realiza sarau sempre no último domingo do mês. Na avenida São Lucas, 479

SOBRE O BAR DO FRANGO >>> Há 30 anos, Flávio Tavares, o Tatau, abria um bar na zona leste, para vender frango assado. Por sugestão de amigos, colocou algumas mesas e começou a servir bebidas e petiscos a quem aguardava o pedido. Em pouco tempo, violeiros, sanfoneiros e cantores apareceram e o bar se transformou num reduto cultural da região, servindo de ponto de encontro para diversos artistas. Em outubro, o famoso Bar do Frango comemorou três décadas de resistência cultural (etílica e gastrônomica, também!)

…

SEGUNDA A SEXTA – 25 a 29 de novembro … Semana literária … Paula Autran realiza entrevista e depois disponibiliza na net. Os convidados são: Andrea del Fuego, Ivana Arruda Leite, Jhonny Salaberg, Juliana Rosenthal, Maria Shu, Mário Bortolotto, Mario Viana, Natalia Timerman e Santiago Nazarian. Para se inscrever e assistir, clique aqui

… … …

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

… … …

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui:

…

CASA PLURI >>> No dia 9 de novembro foi inaugurada a Casa Pluri (à avenida Pompéia, 1344), um estúdio de gravações que é também espaço cultural. A casa é administrada pelo poeta Oswhaldo Rosa, a cantora Susie Mathias e o fotógrafo Edgar Bueno (pela ordem, na foto). O trio, a quem parabenizo pela iniciativa, acolherá no local shows, saraus, lançamentos de discos, livros e variados eventos de artistas alternativos. Faço este registro atrasado da festa de inauguração (não pude comparecer pois tinha Show da Maria nesse mesmo dia) desejando muito sucesso aos amigos da Casa Pluri.

…

SEXTA – Após tomar umas brejas na festinha de niver da minha querida amiga Sandra de Lira (parabéns, San!), peguei o metrô até a estação Guilhermina onde, logo ao lado (na rua Astorga, 621), funciona o Eclipse, maravilhoso espaço cultural administrado pela poeta Adriana Caló. Fui assistir ao Chêro da Poesia que fazia releituras dos sucessos de Sá, Rodrix & Guarabyra, além de cantar suas próprias composições. Com casa lotada, foi um showzaço contagiante. Já falei aqui o quanto sou admirador do talento dessa ótima banda formada por Helen Torres, Sidney Kitagawa e Luiz Giadas (na foto acima, com o baterista Renan). A meu ver, só falta ao trio gravar um bom ep com suas lindas canções para o sucesso vir. E virá, sim. Depois do Chêro, ainda rolou um sarauzinho com Brau Mendonça, Rosangela Alves, Karina França, Gilson Bizerra e a dupla Cordeirovich & Vladinsky. Este blogueiro Arnaldo Afonso estava meio tralalá, mas juntou todas as suas forças e interpretou duas joias preciosas do repertório de Mestre Cartola: Cordas de Aço e Peito Vazio, atendendo aos milhares de pedidos dos amigos (esse final já é imaginação de bebum: na verdade, só Kita e Silvia pediram). Confira as fotos da página do Eclipse e também a cobertura do fotógrafo oficial dos saraus,Roberto Candido (além de alguns vídeos que postei na #SarauLuaueoEscambau)

…

SÁBADO – Dentro da programação do Festival Satyrianas, fui até o bar Presidenta e curti de montão as apresentações de vários artistas. Do balcão do bar, antes mesmo de entrar no salão, já pude ouvir um pouco do show da banda Macaco Fantasma (do cantor e compositor Flavio Hernandes). Depois, acompanhei ao show da carismática dupla Issoo (na foto acima) formada pelos cantores Tati Luck e Tin Oliveira (que compõe as canções), com Telo Ferreira na bateria e um baixista cujo nome não guardei (sorry!). Mais tarde, um ator e cantor do grupo Calêndula fez aplaudida performance misturando teatro burlesco, Dzi Croquettes, sátira e música pop. Antes de sair ainda me diverti ouvindo uma dupla de rapazes e seu bem humorado pop dançante com letras apimentadas. Como em outros festivais que presenciei, a garotada que lotava a casa estava numa vibe de paz e amor. E, pelo visto, a festa ainda ia looongeee. Mas, como eu já sou tiozinho, saí de lá cedo: quando deu 4h, caí fora…

…

TERÇA – Sampa, trânsito infernal, hora do rush e véspera de feriado. Mesmo assim fui ao Salão Nobre da FGV para participar da palestra Arte, Cultura e Brasil: Entre desmontes e resistências. Era pra ser um debate sobre produção cultural em tempos de censura, racismo e discriminação de gênero com o grande Zé Celso Martinez Correa, a produtora cultural Anna Butler e a diretora de teatro, cineasta e professora da USP Érika Bodstein. Era… Mas Zé Celso estava lá. Em poucos minutos percebi, emocionado, que estava diante de uma lenda viva. Zé Celso é história do nosso teatro. Da nossa cultura. Ele é transgressor. Ele não se acomoda. Ele incomoda. Ele é inquieto. Ele não é velho. Ele é eterno. É um ser humano que não cabe numa sala fechada, num debate com mesas e cadeiras. Não cabe em nada que lhe pareça opressor, diminuto ou empobrecedor. O debate virou uma palestra (veja aqui). Todos ficamos ouvindo Zé Celso falar de sua vida, obra e impressões sobre o mundo. Havia uns 20 jovens na plateia. Ele fez todos se sentarem, se tocarem, se olharem e cantarem seu mantra de paz e amor. Depois, fez todo mundo deitar no chão, num círculo, e rolou seu corpo sobre os corpos deles. Que figura rara… O mundo sonhado pelos loucos dos anos 60 não se viabilizou, mas que teria sido um mundo melhor, disso não tive dúvidas. Os caretas venceram mais uma vez (sempre vencem). Acho que é por causa do medo, esse cagaço ancestral que o ser humano tem de mudar demais. Deve ter a ver com nosso instinto de preservação (mudar, só se uma hecatombe obrigar). Fiquei olhando para aquele homem sábio e pensando essas coisas (teria lhe perguntado: porque loucos geniais como ele, Paulo Freire e outros propagadores da pluridade e do amor não mudaram de vez a mentalidade tacanha desse pobre Brasil que levou os idiotas bolsonários ao poder). Zé Celso foi censurado, perseguido e torturado pela ditadura militar. Ainda assim, mantém um discurso otimista e sem rancor. É um artista atemporal cujas ideias (que são seu próprio corpo) planam muito acima das mesquinharias cotidianas. Mesmo discordando (objetivamente) de várias de suas falas (claro: ele elogiou a subjetividade), devo dizer que ele é admirável. Ele faz pensar. Ele inspira. Transpira utopia. Voa revoa e revoluciona. Loas a ele. Zé Celso é uma iluminação. Viva Zé. Viva o amor. Viva o tesão.

…

TERÇA – Ainda com o discurso amoroso do Zé Celso ecoando na minha cabeça, peguei o busão e segui pra Vila Maria. No CarauariBar, o violonista Cale Narman (que organiza e apresenta o sarau Encontro de Expressões) esbanjava talento e virtuosismo tocando sambas, rocks, pops e o que mais pedissem. Fez até um som de música cigana para acompanhar a dança de Elenice e Simone, do Grupo Girassol (a foto é de Veronica Delgado). Era o aniversário do amigo Márcio Vaka Codepê, que é baterista e participou da cantoria fazendo percussão, claro. Noite boa… Fiz alguns videozinhos de celular e postei na #SarauLuaueoEscambau

… … …

ARNALDO AFONSO FAZ SHOW

COM MÚSICAS DE CARTOLA

… … …

Nas minhas andanças por aí já tenho me apresentado com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora (com cenário simples e prático), onde canto dez canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Em 2020, ano em que completamos quatro décadas sem o Mestre, pretendo levar suas melodias a todas as Casas de Cultura da cidade, bem como aos Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais. Para divulgar meu projeto e preparar o espírito dos interessados, continuo postando aqui a série em capítulos com a íntegra do texto e todas as músicas citadas na minha peça. Acompanhe:

MESTRE CARTOLA: VIDA E OBRA EM VERDE E ROSA

(Um musical de Arnaldo Afonso – Capítulo 5)

CENÁRIO: Fundo branco, com tiras finas de pano verde e rosa, enroladas como serpentinas, caindo do teto ao chão, como cortina. Fila de músicos sentados, com seus instrumentos e microfones. À frente deles, um microfone central diante de uma mesa com duas cadeiras. Numa delas, um violão encostado. Sobre a mesa, um jornal, uma garrafa de bebida, dois copos. Um maço de cigarros, uma caixa de fósforos, um cinzeiro, um bloco de anotações e uma caneta. Ao lado da mesa, suspensa no teto por dois fios móveis, a moldura de uma janela com flores sobre o batente.

CENA 8 >>> Agora eu vou falar de Dona Eusébia Silva do Nascimento, a Zica, minha mulher. Já nos conhecíamos desde a infância, mas quis o destino que a gente se reencontrasse, quando meu grande amigo e parceiro Carlos Cachaça, se casou com a irmã dela. Era um momento em que eu estava bem mal: saúde debilitada, desdentado, entregue à bebida e sobrevivendo de biscates. Sem contar o agravamento do meu inchaço no nariz, que se tornou demasiadamente grande devido a uma doença chamada rosácea. Mas a Zica, que era admiradora dos meus sambas, mesmo assim, se apiedou de mim, me conquistou e me levou de volta ao morro da Mangueira. Aos poucos, fui me restabelecendo, contando com o apoio dela, que além de tudo, era exímia cozinheira. Após as rodas de samba, ela servia uma deliciosa sopa aos participantes. E foi desse hábito, que nasceu o nosso restaurante, o Zicartola, ponto de encontro do samba na noite carioca. A gente comia, bebia, sambava e se divertia. Só não ganhava dinheiro. Após três anos, saímos tão pobres quanto entramos. Mas muitas amizades e alguns bons sambas nasceram lá… ‘Alvorada‘, por exemplo.

(E canta um trecho de “Alvorada“, acompanhado apenas pela percussão… “Alvorada lá no morro… Que beleza…Ninguém chora, Não há tristeza… Ninguém sente dissabor… O sol colorindo é tão lindo, É tão lindo… E a natureza sorrindo…Tingindo, tingindo… A alvorada…” … A percussão vai baixando e ele aos poucos tb vai silenciando… senta-se à mesa e fuma.)

CENA 9 >>> Banda começa a tocar “Corra e olha o céu“. Cartola cantarola: “Linda… Te sinto mais bela… Te fico na espera… Me sinto tão só, mas… O tempo que passa… Em dor maior, bem maior… Linda… No que se apresenta… O triste se ausenta… Fez-se a alegria… Ah! Corra e olha o céu… que o sol vem trazer… bom dia…”

(Cartola, que estava no palco sambando ao final da última música, traz um dos músicos do palco para a mesa, conversando e rindo… quando se sentam, ele diz…) … Dentre as minhas músicas, tem essa aqui que é uma das harmonias mais elogiadas… (E enquanto o músico vai dedilhando os acordes de “Disfarça e chora” ele começa a cantar:) …

“Chora, disfarça e chora… Aproveita a voz do lamento… Que já vem a aurora… A pessoa que tanto queria… Antes mesmo de raiar o dia… Deixou o ensaio por outra… Oh! triste senhora… Disfarça e chora… ” … (O músico continua solando enquanto Cartola conta)

Sabe quem elogiava muito as minhas músicas? O grande maestro Heitor Villa Lobos. Gostava das minhas harmonias. Dizia que estava tudo errado, mas que no fim dava tudo certo… (Cartola ri) … Mas nem com o reconhecimento do maestro e com o sucesso do Zicartola, gravar um disco que era meu grande sonho, necas!… Nem com Nara Leão pondo música minha no seu show. Nem com Gal, Paulinho, Elizeth, Beth e Clara cantando minhas músicas… Nem assim… (O músico pára de solar, bebe do copo. Cartola continua falando…) Eu só fui lançar meu primeiro disco em 1974, aos 65 anos! E quer saber de uma coisa? Mesmo depois de ter gravado eu ainda não acreditava. Precisei ter o disco na mão. Precisei ver ele sendo vendido nas lojas pra acreditar. E me senti muito emocionado quando ouvi a minha voz no disco. Eu já tinha até pensado que ia morrer sem gravar um disco. Tava até perdendo a vontade de compor, vendo que tanta gente gravava e só a minha vez nunca chegava. Quando o disco saiu, voltei a fazer música correndo… (Os dois se levantam, Cartola leva o músico de volta ao palco, se coloca na janela cenográfica e diz:) …. Um dia, a Zica estava olhando nossa roseira, num vaso grande que ficava na janela. Ela me chamou e perguntou: “Cartola, vê como tá florido! como essas rosas podem crescer tanto?” … Ao que eu respondi: “Como eu vou saber, Zica. Não sei… As rosas não falam…”… E fiquei com aquele verso ecoando na minha cabeça durante três dias. As rosas não falam… as rosas não falam… as rosas não falam… (Ele vai baixando a voz enquanto entra o solo de cavaquinho da introdução de “As rosas não falam“. Banda toca a música)

(Na semana que vem, posto o sexto capítulo da peça)

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz mais de um ano e meio que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano e meio depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento (assim como a TVT). Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam

… … …

TODOS OS DIAS DE NOVEMBRO … À mesa negra III … Inspirada no dia da Consciência Negra, em Carolina Maria de Jesus e no pouco que se conhece de autoria literária negra, a terceira edição do evento organizado por Catia Luciana Pereira oferece um banquete virtual diário: todos os dias de novembro, ao meio dia, um texto de um autor negro, nacional ou internacional, da poesia, prosa ou teatro. Acesse e saiba mais na página ‘Letras Catitas’, no Facebook

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 18h30 … Mira essa Encrenca … Todas as quintas, com três apresentações musicais gratuitas. No Mirante 9 de Julho

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 19h … Sarau do Santa Sede Rock Bar. Palco aberto para música e poesia. Na av. Luis Dumont Villares, 2104

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 19h … Lançamento de “Partes Homólogas”, contos de Leila Guenther (pela Editora Reformatório). No Eugênia Café Bar, à rua Cônego Eugênio Leite, 953

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 19h … Quinta Latina – La Caravana Orquestra. Antes, a dj peruana Cecyza. Na Casa Barbosa, no Bixiga, à rua Rui Barbosa, 559

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 19h30 … III Mostra de Arte da Casa Rosa Manjericão. Até 21 de dezembro, com exposições de fotografia, artes plásticas, performances, saraus, shows e debates. Na rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 19h30 … O Fim Da Beleza. O escritor e filósofo Contador Borges fala sobre seu livro. Na rua Tinhorão, 60

… … …

QUINTA A SÁBADO – ATÉ 30 DE NOVEMBRO – 20h (sábado às 18h) … O Livro das Maravilhas – Espetáculo de dança da Cozinha Performática. Com Isabelle Delmondes, José Artur Campos, Marcos Moraes, Natalia Barros, Renato Vasconcellos e Biba Rigo. Na Oficina Cultural Oswald de Andrade

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 20h … Blues acústico com Leone da Gaita. Na rua do Hipódromo, 1330

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 20h … Eder Martins faz show voz e violão no novo Espaço da Malelu, à rua José Moraes de Ferraz, 25

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 21h … Max B.O. faz show no Centro Cultural São Paulo

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 21h … Isabel Aurora, Pedro Iaco e Canções Velhas Para Embrulhar Peixes. Na Casa Do Mancha

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 21h30 … Vermelha … Dança solo propõe ‘mergulho no caos do corpo de uma mulher’. Com Liana Zakia Martins. Trilha sonora de Danilo Pêra. No Sesc Pompeia

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 22h … Cabaré Feminista – show ‘Não Cala!’ … No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 22h … Allan Piter faz versões reggae para clássicos da mpb. No Teatro Shopping West Plaza

… … …

QUINTA – 21 de novembro – 22h … Quintal do Mau … Músico Mau Sant’anna e convidados tocam repertório mpb toda quinta-feira no Bar do Julinho, à rua Mourato Coelho, 585

… … …

SEXTAS E SÁBADOS – ATÉ 21 DE DEZEMBRO – 21h … Os Filhos da Noite. Com texto de Ernesto Hypólito e Jeson Dotti, a peça é baseada em conto sobre vampiro, de Lord Byron. No elenco, Anette Naiman, Jeson Dotti e Leandro Rossini. No Teatro da Garagem, à rua Silveira Rodrigues, 331a

… … …

SEXTA – 22 de novembro – 22h … Criatura, Uma Autópsia. Espetáculo solo de Bruna Longo. No Espaço Cia. da Revista, à al. Nothmann, 1135

… … …

SÁBADO E DOMINGO – 23 e 24 de novembro – 19h … Bailei na Curva – Retrato do Brasil dos anos 60 , 70 e 80, a peça conduz à reflexão de como tempos de repressão são capazes de mudar planos, sonhos e amores. Com a Oficina de Atores, no Teatro Maria Della Costa, à rua Paim, 72. Também nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro

… … …

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. Na última terça, dia 19, foi ao ar a terceira edição, com participação do jornalista e ativista cultural Carlos Moura. Acompanhe também as reprises do programa: às sextas, às 13h, e aos domingos, às 17h. Na casileoca.com

… … …

ATÉ 23 DE NOVEMBRO … Exposição Botânica de Ju Violeta. Na A7MA Galeria, à rua Harmonia, 95

… … …

ATÉ 30 DE NOVEMBRO – Prêmio Maraã de Poesia … Prêmio é uma iniciativa da Editora Reformatório (nesta edição, em parceria com a Patuá) que premia dois poetas brasileiros inéditos, dando a eles a oportunidade de publicação, a partir da leitura de crítica especializada (incluindo poetas experientes e membros da comunidade acadêmica). Poderão participar autores inéditos, sem livros publicados comercialmente. Os vencedores terão como prêmio suas obras publicadas e distribuídas comercialmente pelas editoras Reformatório e Patuá. Saiba mais e inscreva-se aqui

… … …

ATÉ 31 DE NOVEMBRO … Exposição Bruno Maron – “Máquinas de guerra”. Vernissage com a presença do artista. Na 9 Arte Galeria, à rua Augusta, 1371. De terça a sábado

… … …

ATÉ 8 DE DEZEMBRO … Exposição – Do Eu ao Nós Profundo … A artista plástica Angelita Cardoso expõe 45 obras, entre desenhos, aquarelas e monotipias. De segunda a sábado, das 17h30 às 21h30, na Casa Clara, à rua Alves Guimarães, 838

… … …

ATÉ 11 DE JANEIRO – de terça a domingo – das 10h às 18h … Exposição ‘Tempero da Carne’, do artista visual Julio Leão, no Museu da Diversidade Sexual, na Estação República do Metrô. Entrada franca

… … …

ATÉ 19 DE JANEIRO … Exposição William Blake: Portas da Imaginação – Com material raro (e inédito no Brasil) sobre o poeta, ilustrador, tipógrafo e gravador inglês que influenciou os surrealistas e os beats, entre outros artistas. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37. De terça a sábado, das 10 às 22h, domingos e feriados, das 10h às 18h

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Até lá!