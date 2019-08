Sim, eu sei que não é piada que o meio ambiente já tá menos de um terço e não adianta rezar. E que tá tudo imundo nesse mundo de amargar. Que o nosso Brasil tá osso duro de roer. E que a estupidez grassa sem graça desgraça de doer. Mas bem aqui, temos parênteses a fazer. Um sorriso florido um invento solidário um brilho no olhar que ilumina onde ir. Um presente quente pronto pra gente abrir. Temos tesão e vontade de brincar. Temos ideias e mãos para mudar. E não vamos arredar pé do nosso lugar. Pois todo canto do planeta é nosso quarto pra se amar. Finda a tempestade, o sol nascerá. Temos também que saudar brindar celebrar. Ele veio de Gonçalves para cá: é a volta do talentoso Adolar à Casa da Palavra, no projeto Quintas Lá em Casa. Temos que ir lá curtir e aplaudir: a poderosa Lu Vitti retorna ao aconchego do Clandestino, bar/lar onde a conheci (num show incrível!), após um giro longo (en)cantarolando pelo Velho Mundo. E temos que ressaltar e parabenizar a TV Artmult Cultural: já são nove anos resistindo e registrando os eventos dos artistas alternativos (abração, Nicanor, amigo querido!). Só isso já seria um bom motivo. Mas ainda tem o lançamento de um montão de livros. E o Camus em São Miguel. E o som dos Beneditos na Marari. E aquelas bandas lokas na festa da Charada. E a abertura do Estéticas das Periferias. E é quase tudo ‘na faixa’. Como diz o Jeneci: o melhor da vida é de graça! (mais amô, por favô…)

E nas noites que o tempo para e você me abraça

Sinto que o melhor da vida sempre vem de graça

Sinto que o melhor momento é aquele que não quer passar

E que dura toda a eternidade

E isso é só pra começar

O que vale nessa vida, vale como um bom presente

Cai do céu, um bem que a gente sente

Vem como você vem antes de eu me preparar

E me diz: Vai ficar aqui, pois aqui é seu lugar

QUINTA – 22 de agosto – 19h … Adolar Marin faz show na Casa da Palavra (à praça do Carmo, 171, em Santo André), com participação de Zé Terra (do trio Freud à Deriva). Entrada franca. O cantor e compositor já tem quatro cds gravados: Qualquer Estação (1999), Atemporal (2006), Epílogo (2013) e lançou recentemente o álbum ‘Outros Caminhos‘ (em parceria com o poeta e produtor musical Flávvio Alves). Ao Adolar dediquei este texto, exaltando sua devoção à música. Sou muito fã desse cara:

O ADOLAR MARIN É ASSIM. Feito de cordas couro metais e marfim. Sente a orquestra inquieta soando dentro de si. E os mundos em movimento & os múltiplos instrumentos & os vários músicos em um. Muitas musas numa só, todas as músicas num som. Os mil tons num milton. Sente o dom. Pressente a troca de passes dos craques até o gol. Ele ginga, é michael garrincha, é bamba. Tem levadas guardadas na manga. É bosco benjor e baden, é samba. Tira canções da lapela da lapinha da caixola. É chorinho cavaquinho e é viola. É ravel com adoniran é noel com chopin é villa com cartola. Nas dobras da blusa, ele é blues & reggae. É rap brasilis & repente USA. Na estampa da camiseta num toque de palheta o rock explode feliz: em elvis stones e hendrix. No nylon do violão, é bossa e mpb, edu chico e joão. Em sua casa, a voz rasgada do john canta imagine ao som do piano do tom. Ele põe o suingue do djavan no quase jazz do sting. O adolar gosta assim. Diz sim ao som e sing. Faz song de boa de bowie do bbking ao tim. Seu sol não tem fronteira. Soleira sem eira sonzeira sem fim. Seu lar é ali. É dentro da música que ele mora. Como num templo onde os deuses são feitos de som. Adolar é um lugar em que se adora a canção.

… SEXTA – 23 de agosto – 22h … Lu Vitti – no Clandestino Estúdio … A grande cantora e performer retorna ao Brasil após temporada na Europa e se apresenta com banda & convidados. Na rua Augusta, 2366, casa 1. No final do ano passado, após assistir a um de seus shows lá, escrevi mais ou menos isso aqui: A GRANDE VOZ DE LU VITTI >>> Foi no Clandestino, essa deliciosa casa de shows alternativos que eu a ouvi cantar pela primeira vez. O repertório era de conhecidas baladas e clássicos do rock e do blues, mas os mui competentes músicos Basa e Fabio Brum estraçalharam nos solos e levadas para acompanhar à altura o brilho e as inventivas interpretações da grande cantora Lu Vitti. Ela puxa o nível de qualidade lá pra cima. Me deu a nítida impressão de sempre ousar e tentar improvisar, para nunca cantar a mesma canção de forma repetida. Lu, além de ser dona de um timbre único e de um alcance de voz poderoso, tem uma técnica que adapta sua emissão (e emoção) tanto às ranhuras quanto à maciez melódica que a canção exigir. Não bastasse isso, ela é uma figuraça, contadora de histórias hilárias. Lu é dessas artistas carismáticas e arrebatadoras, que a gente ouve uma vez e vira fã & seguidor de não perder nenhum show. Vai lá também se arrepiar e saber: que gogó, que poder, que baita cantora ela é… Yeah!

SÁBADO – 24 de agosto – 20h … Sarau Poesia de Porão … Além do sarau, com o professor Betinho, a nona edição traz a banda Os Beneditos, em celebração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. Com Rafael Cirilo (voz e violão), Benedito Rapé (bongô, pandeiro e efeitos) e Pithy Cajonero (percuteria). No Rock and Blues Bar/Adega, à avenida Marari, 400, na ZS

DOMINGO – 25 de agosto – 13h … Aniversário de 9 anos da TV ArtMult Cultural, canal de registro de eventos alternativos promovido pelo articulador cultural Nicanor Jacinto. Com microfone aberto, no Cama & Café São Paulo, à rua Roberto Simonsen, 79. O Coletivo Poesia é da Hora lança o livro ‘Quanto mais abaixa, mais aparece a bunda‘, de Henrique Ramos. Vários artistas confirmaram presença: Celso de Alencar, Aline Lopes, Alexandre Paulino, Zemarcio Kaipira, Sebah de Assis, Carlos Galdino, Vidal França, Carlos Mahlungo, Mauri de Noronha, Costa Senna e Lando Suarez, Carlos Bacelar e Casulo, entre outros. Vai ser um festão… Parabéns, Nicanor!

DOMINGO – 25 de agosto – 15h … Sarau da Casa Amarela, com Akira, Escobar, Luka e toda a tchurma, leva seus artistas e o palco aberto para a Casa de Cultura São Miguel, à rua Irineu Bonardi, 169, na Vila Pedroso

DOMINGO – 25 de agosto – 16h … “A Idade da Terra em Transe” … Festa roqueira organizada por Gilberto Petruche, Edu Osmedio e o pessoal do Jardim Psicodélico. Tem feira de vinis, discotecagens variadas e som das bandas Oskarface Wou, Trovadores de Bordel, Projeto sindicato, Renato Coffeé e Nicolas não tem banda, além da exposição ‘Decore-se Drink’s’ com objetos incríveis bolados pelo artista Marcello Dalla Dea. No Videoclube Charada, tradicional espaço de resistência da música alternativa na ZL, à rua José Antonio Fontes, 62 (altura do número 8000 da av. Sapopemba)

DOMINGO – 25 de agosto – 19h … Show “Fui Feita Pra Vadiar” – Abertura do Estéticas das Periferias … Espetáculo musical com a participação de seis coletivos de samba e atrizes da cultura popular, atuantes pela emancipação das vozes das mulheres e da negritude na sociedade brasileira: Samba Negras em Marcha, Amigas do Samba, Samba da Elis, Sambadas, Samba de Dandara e Pura Raça, além da intervenção das atrizes Palomaris e Regina Santos.

Os eventos da nona edição do encontro Estéticas das Periferias vão de 24 de agosto a 1 de setembro. Acesse e veja toda a programação. Dia 31 de agosto, tem Sarau da Maria na Biblioteca da Vila Maria (na semana que vem eu dou os detalhes)

LIVROSLIVROSLIVROS

Livro falado alado pesado prensado musicado. Livre leve levado achado perdido. Livro livre lindo relido. Livro é bicho vivo. Conforme o prometido (no post passado) eis aqui mais uma lista de livros de autores do circuito alternativo. Semanalmente nesta seção, alguns registros (não necessariamente de lançamentos). Hoje, cito o primeiro eBook do jornalista e músico Roger Marzochi, os eventos que relembram os 70 anos da passagem de Albert Camus pelo Brasil e alguns outros lançamentos que acontecem por esses dias. Confira:

OPERAÇÃO RIGA: Sons entre a guerra e a sublimação >>> Músico, jornalista da área musical e do blog Entresons, Roger Marzochi apresenta seu primeiro livro em formato eBook Kindle. Eis a sinopse: ‘música é uma questão de gosto? A repórter e musicista Victória, protagonista do romance, sentirá na pele que o som pode destruir, construir e transcender. Enfrentando barreiras para publicar reportagens sobre música no Diário Brasileiro, recebendo pouco com as apresentações de sua banda de jazz, Victoria ainda descobrirá segredos familiares que estão intrinsecamente ligados ao mistério dos sons’

OS 70 ANOS DA VISITA DE CAMUS AO BRASIL >>> Autor de clássicos da literatura moderna como os romances ‘O Estrangeiro’ e ‘A Peste’, e prêmio Nobel de Literatura de 1957, o escritor francês Albert Camus esteve no Brasil em 1949. Camus passou por Rio, São Paulo, Recife, Olinda, Salvador e Porto Alegre, mantendo contato com intelectuais e artistas como Manuel Bandeira, Aníbal Machado, Murilo Mendes e Dorival Caymmi. Para celebrar os 70 anos da visita, a Editora Record organiza, entre 20 e 31 de agosto, o ciclo de eventos ‘Camus: um Estrangeiro no Brasil’. Mais informações sobre a programação aqui. A Casa Amarela e a Aldeia Satélite, dois atuantes espaços culturais alternativos em São Miguel, na zona leste de São Paulo, se juntaram para participar das celebrações. Confira seus eventos:

SÁBADO – 24 de agosto – 16h … Declamação de ‘Mediterrâneo’, poema inédito de Camus, leituras, esquete teatral, participações musicais e palestra com o crítico e jornalista Manuel da Costa Pinto, uma das maiores autoridades em Camus no Brasil. A Casa Amarela fica na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista

SÁBADO – 31 de agosto – 20h … Leitura dramática de trechos da peça inédita “O improviso dos filósofos”, além de bate-papo e interações musicais. A Aldeia Satélite fica na rua Ten. Luís Fernando Lobo, 118, em São Miguel Paulista

QUINTA – 22 de agosto – 19h … ‘A moça caminha alada sobre as pedras de Paraty’ … Lançamento do livro de poemas de Vitor Miranda (ilustrações de Aline Fraga Seelig) com bate-papo entre o autor e outros escritores (clique no cartaz). No Quinto Pecado Café Bistrô, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana

QUINTA – 22 de agosto – 19h … Lançamento livro ‘A Classe trabalhadora. De Marx ao nosso tempo’, do historiador Marcelo Badaró. Evento terá debate com o autor e com o professor Ruy Braga. No Auditório Milton Santos, na Cidade Universitária da Usp

…

SEXTA – 23 de agosto – 19h … Lançamento de “A Última Folha do Caderno”, primeiro livro do premiado poeta e slammer Lucas Afonso, que estará autografando. Com design de Daniel Minchoni, fotografias de Tiago Santana, revisão de Fernanda Pereira e orelha de Roberta Estrela D’Alva. Na Ocupação Cultural Mateus Santos, à avenida Paranaguá, 1633

SEXTA – 23 de agosto – 19h … Projeto ‘Ninguém Lê’ promove leitura e discussão dos lançamentos literários das periferias. Nesta edição, roda de conversa sobre “Penteando a Vida“, livro de Maria Vilani. Na Casa de Cultura de Parelheiros, à rua Nazle Mauad Lutfi, 169

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui:

SÁBADO – 1 >>> Este blogueiro Arnaldo Afonso adorou participar do programa de rádio Sintonia Cultural, de Adão Alves dos Santos, na Rádio Comunitária Cantareira FM. De violão em punho e, mesmo com voz rouca, cantarolei um Chico, um Raul e algumas das minhas composições, além de contar e ouvir histórias e poemas dos anfitriões (pilotando a mesa de som, Anilson Brito também participou do papo e das brincadeiras). Ao final, ganhei dois livros do poeta Adão (sob o pseudônimo de Anesino Sandice – clique nas capas, acima) e um gentil convite para retornar em breve, no niver da rádio. E eu já disse que vou. A região é uma das mais populosas e carentes da cidade. O trabalho de cunho social e político dos radialistas é de fundamental importância. Fiquei orgulhoso de ser convidado e voltarei com muito prazer (aqui o link da transmissão que foi feita ao vivo via Facebook).

SÁBADO – 2 >>> No Carauaribar rolou a festa-surpresa, comandada pela Teresa Vidal, para comemorar o niver de seu marido (e nosso querido amigo) Roberto Candido. Eu o parabenizei e agradeci pelo trabalho imprescindível que tem realizado, fotografando os eventos alternativos e registrando a história dos movimentos e da vida cultural underground da cidade. Além de ser essa gentileza de pessoa, Roberto é mesmo ‘o cara’!



DOMINGO – 1 >>> Curti de montão a terceira edição do Sons do Brasil no supertransado espaço Atelier Travessia, do multiartista Ca Cau. Perdi a palestra de Rodrigo Ratto, da Ditto Music, mas cheguei a tempo de assistir ao belo show do cantor e compositor Daniel Conti. O cara é um ótimo violonista, suas composições tem harmonias inusuais e as letras são quase poesia (minha preferida foi a parceria de Daniel com Alexandre Lemos, ‘Dolinha de 20’, no vídeo acima). As canções interpretadas no show estarão no segundo disco do artista, a ser lançado em breve. Aguardemos, pois. A série de shows é uma iniciativa do produtor musical Serginho Sagitta, que apresenta programa homônimo na rádio Usp, já há alguns anos. A este guerreiro da mpb, escrevi:

Serginho Sagitta agita. É nóis na fita é voz importante da seara alternativa. Dá vez ao artista que cria divulga a luta da gente debate combate o jabá desce a lenha na política dos entraves propõe saídas une a classe procura a chave. E abre espaço pra quem sofre o boicote da dita mídia especializada acomodada vendida comprada. Tem um programa na rádio Usp onde discute a cultura e o capital o ‘x’ o quanto o cuspe o ponto central. Lá o couro come ele abre o microfone e deixa cantar deixa sangrar sem levar dindin nem ficar no blablablá. Serginho é independente é craque da equipe mas joga pro time é nosso igual. Cadeira cativa ou melhor, livre e ativa, na grande mesa virtual onde discursam e tomam iniciativa os inquietos artistas deste crescente sarau.

DOMINGO – 2 >>> Saindo do Atelier, ainda dei uma passada no Centro Cultural Ouvidor, uma ocupação artística à rua do Ouvidor, 63, administrada pelo coletivo Desorganizações Tabajara. Lá, o festival dominical DesConserto reúne bandas, djs, vjs, performers, tatuadores e skatistas, além de colaboradores do local, que vendem camisetas, doces (o brigadeiro estava ótimo!), salgados e bebidas para ajudar na manutenção do espaço. Rolaram os sons do Otis Trio, da Early Morning Sky e das duas bandas pauleiras a que assisti: o trio Giallos (foto de cima) e a dupla Thee Dirty Rats (foto de baixo – com um interessante híbrido de guitarra e baixo fabricado pelos próprios músicos). Muitos jovens curtiram a sonzera e fizeram festa na maior paz. Achei tudo muito bacana.

SEGUNDA >>> Fui à sala Nicette Bruno, no West Plaza, assistir ao monólogo ‘Me dá tua mão‘, onde o ótimo ator Clovys Torres (na foto, comigo) nos recebe simpaticamente papeando na porta e a peça começa emendando nossas conversas com as falas do personagem contador de histórias. Arrepia e comove acompanhar as mudanças de humor e de personalidade que o ator assume a cada momento para representar o protagonista, sua mulher, seu pai, sua amada, seu filho… E para dissimular suas dores e tragédia ou, repentinamente, nos contagiar com suas esperanças e alegria. Clovys toca acordeon e berrante (e toca nosso coração ao dar aos instrumentos significados profundos e humanos), canta bem, interage com o público e se movimenta com precisão de bailarino. Há poesia e encantamento no modo como o protagonista ora oculta, ora conta os acontecimentos familiares. Há os fatos que não queríamos ter vivido. Há os que sonhamos uma vida inteira e não aconteceram. E lá vamos nós, entre suspiros, arfando no fole do acordeon e mergulhando alma e corpo no fundo escuro do mar, como quem canta, como quem ama, como quem deseja voar. A vida é sonho (são lindas as cenas que citam Fernando Pessoa e Calderón de La Barca) e também é a dura convivência com a proximidade da morte. É nossa beleza e fardo. Enquanto respirarmos.

O trabalho do ator foi ‘desconstruído’ pelo diretor Amir Haddad, técnica que visa valorizar a força narrativa. Clovys Torres também está em cartaz com ‘DesolaDor‘, monólogo sobre a vida do escritor Antonin Artaud (às terças-feiras, às 20h30, na rua Rui Barbosa, 201). Quero ver também…

QUARTA >>> Todos os anos acontece a passeata em homenagem a Raul Seixas no centro de SP (o interessante vídeo acima comenta seu primeiro disco, ‘Krig-Ha, Bandolo!’). Após sua morte, uns fãs malucos começaram as homenagens e a coisa foi crescendo, espontaneamente, ano após ano, até a data entrar no calendário oficial de celebrações da cidade. Raul fez por merecer a legião de adoradores: criou canções incríveis, comoventes e divertidas, debochou dos poderosos de plantão, ridicularizou a ganância por bens materiais e valorizou o sonho, a paz e o amor. Enfim, deu seu recado humanista e libertário, com muito humor e naturalidade. Na praça da Sé, um povão ensandecido só queria desabafar entoando alto todos os refrões do ídolo. A todo instante, eu confundia mendigos, drogados do crack e fãs de Raul, eu mesmo me misturando no meio deles e me perdendo em meio às nossas mazelas. Somos todos um sonho só, um só pó, um coração batendo um rock doido, uma zabumba arretada, enquanto o couro aguentar. Acho que Raulzito diria mais ou menos isso… entre risos. No palco, Zé Geraldo fechou a noite cantando ‘Viva a Sociedade Alternativa’ com Bezão, Nô Stopa, Daniela Neris, Os Cabeçasss e outros artistas. E eu, deste blog que defende a diversidade, também cantei junto com eles: ‘Viva!’

APOIE ESSA CAMPANHA

O músico e produtor cultural Alexandre Tarica, organizador do sarau Toca do Autor e de vários shows musicais, está com uma interessante campanha em sua página no Facebook. Num cartaz, ele pergunta: ‘Você já foi a algum show esse mês?“. Aqui neste blog eu divulgo semanalmente cerca de 50 espetáculos superlegais e gratuitos (ou com entrada inferior a R$30). Este blog encampa e endossa a mesma luta de Tarica há quase cinco anos: os artistas alternativos precisam se frequentar, ir aos shows uns dos outros, divulgar os eventos dos amigos e batalhar mais pela criação de público. Após a eleição de governantes descompromissados com a cultura e com os movimentos populares, nota-se uma crescente diminuição de público também nos saraus. Neste momento de retrocesso político e perda de direitos em várias áreas, nós, artistas e ativistas da Cultura precisamos estar unidos e resistir. Não é fácil, mas a luta é coletiva. Vamos de ‘Mãos Dadas’, como escreveu o poeta. Abaixo, um outro pertinente post sobre o tema.

NA NET, O CD ‘AS MARÉS’,

DE PAULO BARROSO

E eu continuo falando do álbum duplo As Marés, do cantor e compositor Paulo Barroso, agora disponível nas plataformas digitais. Então, clica aí: você pode ouvi-lo no Spotify, Deezer, Google Play, ITunes e Youtube (acesse também o primeiro disco de Barroso, Vozes da Cidade, inteiro). Hoje, posto o samba bosconeano ‘Vítimas‘, música e letra de Paulo, que conta a trágica história de um bancário desempregado. Qualquer semelhança com pessoas e fatos da vida real, não é mera coincidência. Ouça:

MARIELLE PRESENTE!

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Faz um ano e cinco meses que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Há um ano repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como Marielle não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem ameaçar Marcia Tiburi e Jean Wyllis. E podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

AGENDÃO

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

ATÉ SÁBADO – 22 a 24 de agosto … Mostra Cine Matilha no Tendal da Lapa (à rua Guaicurus, 1100). Com três exibições diárias e programação para todas as idades, o evento conta com filmes selecionados na 4ª Chamada Pública de Cinema Independente do Cine Matilha, que aconteceu em 2018

Quinta-feira: 11h – Zarafa (infantil) >>> 14h – Sessão Chamada Pública (Em Torno do Sol, Sentinelas, Saturn Voyager, Balanceia, O Tempo da Vida e Manhê!) >>> 16h – Deslembro (comercial)

Sexta-feira: 11h – Irmão do Jorel (infantil) >>> 14h – Oswaldo (infantil) >>> 16h – Como Nossos Pais (Comercial)

Sábado: 11h – Zarafa (infantil) >>> 14h – Sessão Chamada Pública (Terra Não Dita, Mar Não Visto; Victor Vai Ao Cinema; Invisíveis; Tiro no Pé; Caminho de Sempre; Rio Cultura Vintage) >>> 16h – Hilda Hilst Pede Contato (comercial)

ATÉ 31 DE AGOSTO … Agosto Indígena. Comida, artesanato, filme, oficinas e rodas de conversa. Veja a programação. No Colabirinto, à rua Francisca Miquelina, 118

QUINTA – 22 de agosto – 18h … Festa Magnéticos, com Gabriel Thomaz (Autoramas). No Mandíbula, à praça Dom José Gaspar, 106, 2o. andar, na Galeria Metrópole

QUINTA – 22 de agosto – 19h … Mata Rasteira … A peça retrata as lutas da população negra no Brasil. Inspirada em romance de Abner Laurindo, é produzida pelo grupo Caras Pintadas: Rodrigo Negão (concepção e atuação), Gabriel Coupe (direção e dramaturgia), Anderson Martins e Alexis Abraham. No Espaço Clariô, à rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra

QUINTA – 22 de agosto – 20h … Show ‘Mar’, com a cantora e compositora Silvia Sant’anna. No Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912

QUINTA – 22 de agosto – 21h … Cantor e compositor Criolo no show ‘Nélson Gonçalves 100 anos – Caixa de Memória’. No Sesc Santo André, à rua Tamarutaca, 302

QUINTA – 22 de agosto – 21h30 … Juliana Amaral – Margens da Palavra … Cantora apresenta músicas do seu disco mais recente, ‘Açoite’, e parte do repertório de ‘Futuro do Pretérito’, novo trabalho em construção. Na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22

SEXTA e SÁBADO – 23 e 24 de agosto – 14h e 15h … Trupe DuNavô realiza duas apresentações gratuitas de seu premiado espetáculo ‘Refugo Urbano’. No Sesi AE Carvalho, à rua Deodato Saraiva da Silva, 110

SEXTA – 23 de agosto – 18h … Manifestação SOS Amazônia … Ato público em defesa do meio ambiente. No Masp

SEXTA – 23 de agosto – 19h … Sarau Encontro de Utopias – edição 122. Com apresentação de Regina Tieko, sarau faz lançamento de ‘Olhares que Devoram Sonhos’, de Sônia Bischain. E ainda tem pocket-show de Anna Bueno e a performance do trio OsRetirante (Verena Lombardi, Robert Holanda e Thainá Borges). Com palco aberto. Na Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luiz Murat, 40

SEXTA – 23 de agosto – 19h … Festival Jardim Psicodélico #01 no Centro Cultural Vila Formosa. Estreia da programação que acontecerá sempre na penúltima sexta-feira do mês. Nesta edição, com as bandas Capitão Bourbon e Romeu Soul & Os Barbudinhos. Na rua Renata, 163. Entrada franca. Clique no cartaz abaixo e veja outros eventos do mês no CCVF

SEXTA – 23 de agosto – 19h … Banda Rarefeito 011 toca rock e hip hop no Estúdio Toca do Disco, à rua Grecco, 629. Nos intervalos, dj Nawa

SEXTA – 23 de agosto – 19h30 … Slam da Guilhermina – edição de agosto … Com batalha poética, lançamento do livro ‘Abstinência’, de Mariana Felix, e pocket-show de Timm Arif. Na rua Astorga, ao lado do metrô Guilhermina

SEXTA – 23 de agosto – 19h30 … Sarau da Vergueiro … Organizado e apresentado por Vieira Pato, Carlos Buono e outros artistas, sempre na terceira sexta-feira do mês. Com palco aberto. Na rua Vergueiro, 803

SEXTA – 23 de agosto – 19h30 … Cine Gramo apresenta: ‘Espero Tua (Re)volta’, sessão gratuita do filme de Eliza Capai. Roda de conversa com Lucas Koka, um dos protagonistas. Na rua Bento de Abreu, 223

SEXTA – 23 de agosto – 20h … Happy Hour com Clederson Vieira (rock e pop). No Carauaribar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

SEXTA – 23 de agosto – 20h … Círculo Room … Victor Cronos lança videoclipe “Mini Saia”, o cantor Lafetah abre a festa e dj Mari Verzaro fecha a noite. No “Quinta dos Infernos”, à rua Coronel José Eusebio, 109

SEXTA – 23 de agosto – 20h … Banda Carcaju + Ná Ozzetti & Amanticidas – no Teatro de Conteiner, à rua dos Gusmões, 43

SEXTA – 23 de agosto – 21h … Seleta Blues Band toca B.B King, Muddy Waters, Ray Charles, Cream, Stevie Wonder, James Brown e Stones. No Porão da Cerveja, à rua Gal. Olímpio da Silveira, 39, em Santa Cecília

SEXTA – 23 de agosto – 21h … Jota.pê no “Sons do Brasil no Utopias”. Show intimista com as participações de Marcelo Mariano, Bruna Black, Bruno Gadiol e Souza Anamari. Na Casa Teatro De Utopias, à rua Duílio, 46

SEXTA – 23 de agosto – 21h30 … Associação Livre Invisível – Show das 22h no Estúdio Bixiga, à rua Treze de Maio, 825. Banda toca músicas do disco Trânsito, inéditas do 2º disco e releituras de clássicos. Participação da poeta Kimani

SEXTA – 23 de agosto – 21h30 … Projeto Giro na Cidade traz o cantor Fernando Lauria e o pianista João Cristal ao Porto do Céu, em Gonçalves, MG, para três apresentações do show ‘Gonzaguinha Palavra por Palavra’. No sábado, dia 24, às 20h30, no Sebastian Bar. No domingo, dia 25, às 11h30, na Praça São Benedito

SEXTA – 23 de agosto – 22h … Festa Pernambucalizando – nada de errado em sua etnia. Com o dj Obá, Ângelo Madureira e Orquestra de Alfaias, show de Gustavo da Lua, exposição do Ateliê Agbaiyé e poesia de cordel com Carlos Galdino. No Espaço170, à rua Inácio Pereira da Rocha, 170

SEXTA – 23 de agosto – 23h … Regional do Seu Fagundes toca chorinho (e um pouco de samba, baião e forró) na Gruta Bar e Bilhares, à rua Major Quedinho, 112

SEXTA – 23 de agosto – 23h … Audição Discofônica – Discos de todos os estilos e épocas. Leve sua bolacha pra tocar também. Na Casa Matahari Mariposa, à rua Silva Bueno, 729

SEXTA – 23 de agosto – 23h … Banda Xaxado Novo convida Edmilson do Pife. No Mundo Pensante, à rua 13 de Maio, 830

SEXTA – 23 de agosto – 21h … Jardim das Delícias … Petiscos, bebidas e discotecagem à beira da piscina. Com os djs Fred Lima, Leiloca Pantoja, Marcio Cassares e Yndjáh Báh. Na Casa Híbrida, à av. Dr. Arnaldo, 1620 (ao lado do metrô Sumaré)

SEXTA E SÁBADO – 23 e 24 de julho – 21h … Fuck You, Baby … Peça tem texto e direção de Mário Bortolotto, que também atua (veja o elenco, clicando no cartaz). No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

SÁBADOS – ATÉ 31 DE AGOSTO – 20h30 … Temporada do espetáculo “Vanja bonita do cangaço brasileiro”. Na Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – Sala Irene Ravache

DE SÁBADO (24 de agosto) A DOMINGO (1 de setembro) … MIA – Mostra Integrada de Artes – em Poços de Caldas ... Evento ocupa diferentes pontos da cidade mineira com inúmeras atividades gratuitas: música, fotografia, literatura, cinema, teatro, artes visuais, dança, gastronomia, moda, economia criativa e sustentabilidade. Neste sábado, às 10h, a abertura fica por conta da cantora Jesuane Salvador acompanhada pela Orquestra de Cordas. Nas Thermas Antonio Carlos

DOMINGO – 24 de agosto – 19h … Meus Tons de Mulher – com Bárbara Francesquine … Pintura em tempo real com bambolês de tinta. Antes da apresentação, oficina de bambolê para iniciantes. Depois, roda de conversa. No Teatro Flavio Império

SEGUNDA E TERÇA >>> Dois espetáculos com o ator Clovys Torres estão em cartaz: ‘Me dá tua mão‘, onde o ator canta, dança, toca acordeon e comove ao abordar temas como amor, solidão e cumplicidade (às segundas-feiras, às 20h30, no Shopping West Plaza, na Barra Funda) e ‘DesolaDor‘, um monólogo sobre a vida do escritor Antonin Artaud (às terças-feiras, às 20h30, na rua Rui Barbosa, 201)

QUARTA – 28 de agosto – 19h … Atelier Desenha-me. Proposta visa treinar a observação da figura humana através a partir de uma dinâmica co-criada entre o modelo vivo e os artistas. No Atelier Travessia, à rua Minas Gerais, 201

FORMAS BREVES >>> Oitava edição da Oficina de Dramaturgia com Lucas Mayor e Marcos Gomes. Parte dos textos criados serão levados ao palco no ‘Terça em Cena’, espetáculo mensal apresentado no Cemitério de Automóveis. Com textos dos dois diretores da oficina, a peça ‘Amores‘ está em cartaz só até esta quarta-feira, dia 28 de agosto, e ‘Escola‘ é apresentada somente neste domingo (clique nos flyers abaixo). Na rua Frei Caneca, 384

ATÉ 24 DE AGOSTO … Exposição – Téo & O Mini Mundo, a webcomic delicada e intimista criada por Caetano Cury, que conta histórias de um universo observado por um menino através de seu microscópio. Na 9 arte galeria, à rua Augusta, 1371 – loja 113

ATÉ 30 DE AGOSTO … Exposição ‘Corpo e Afeto’ … As obras de Nora Sari, Rosângela Gayu e Nando Paulino abordam as diversas formas de resistência à questões cada vez mais presentes nos dias atuais: as pessoas da vida real, fora do padrão de beleza estereotipado, a valorização e o respeito à cultura negra e do samba e a preocupação com os direitos dos animais abandonados. Na Casa de Pedra Ipanema, à rua Redentor, 64, no Rio de Janeiro

ATÉ 5 DE SETEMBRO … A Utopia na Era da Incerteza – Imersão Artística Múltipla: Instalação cenográfica com atividades sensoriais e espetáculo teatral. Projeto da Cia Lúdica ocupa o Tendal da Lapa, na rua Guaicurus, 1100

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Até lá!

