Tem a voz de Dandara (na mostra ‘Expressões’), o protesto de Socorro Lira (que assino embaixo), o prêmio ao livro de Artur Gomes, a aposentadoria do grande Mujica e a homenagem ao Candinho (e aos ‘invisíveis imprescindíveis’)

EU TENHO TANTO PRA LHES FALAR e é com palavras que eu sei dizer: por mim, escreveria todo dia toda hora sem parar. Sobre tantos talentos que me encantam e às vezes se desencantam mas não se cansam da labuta da luta artística. Tantos passando dificuldades financeiras e criando belezas imensas, mesmo sem grana mídia ou reconhecimento. Queria elogiar cada um deles enaltecer suas letras criativas sua postura digna independente alternativa. Abraçá-los ofertar meu verbo e sorriso como um sincero incentivo: prossigam persigam sigam não desistam. A gente precisa de música original de poesia marginal de sarau presencial ou virtual de amizade e festa de alegria e diversidade em nossa vida e na cidade. Escrevam componham e disponham deste blog. O post como sempre está enorme e tem muita gente boa que ficou de fora mas de quem um dia eu ainda vou falar. Aos poucos, vamos chegando lá. Passo a passo, juntos nesse enduro. É sempre já todo futuro. Quem anda encurta os caminhos do mundo. Borandá!

MUJICA >>> Nesta semana, aos 85 anos, o ex-presidente uruguaio renunciou a seu cargo no Senado e se retirou da vida pública, sob aplausos e elogios vindos de todas as partes do mundo. Obrigado, José Mujica: este blogueiro é mais um dos que se levantam para aplaudi-lo de pé (seu depoimento ao documentário ‘Humanos’, no vídeo acima, é uma lição de vida e humanismo). Cabe aqui aquele poema do Brecht, sobre os homens imprescindíveis. Mujica é um deles. MAIS BRECHT >>> Há várias lives entrevistando os produtores culturais, escritores e músicos responsáveis pela cena efervescente dos saraus. A maioria delas, esclarecedoras sobre o trabalho heroico desses tantos e invisíveis batalhadores da arte alternativa. Destaco duas, ambas com transmissão pelo Facebook: a de João Caetano do Nascimento (às quintas-feiras, na página da Editora Lavra) e a de Tom Kbélo (às terças e quartas, em sua página). Os dois, frequentemente, abrem espaço para personagens anônimos da maior importância nos contarem sua histórias incríveis de resistência, amor e dedicação a um ideal (marejei meus olhos ouvindo os comoventes depoimentos de alguns desconhecidos guerreiros das lutas populares). Sabe aqueles que estão lá embaixo, carregando as pedras, sustentando tudo, segurando a barra pesada do trabalho de base? Pois, é. Esses são os imprescindíveis…

Quem construiu a Tebas de sete portas? / Nos livros estão nomes de reis. / Arrastaram eles os blocos de pedra?

E a Babilônia, várias vezes destruída / Quem a reconstruiu tantas vezes?

A grande Roma esta cheia de arcos do triunfo. / Quem os ergueu?

O jovem Alexandre conquistou a Índia. / Sozinho?

César bateu os gauleses. / Não levava sequer um cozinheiro?

Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos. / Quem venceu além dele?

Cada página uma vitória. / Quem cozinhava o banquete?

A cada dez anos um grande Homem. / Quem pagava a conta?

Tantas histórias. / Tantas questões. (Trecho de ‘Perguntas de um trabalhador que lê’, de Bertolt Brecht – na tradução de Paulo César de Souza). … CANDINHO >>> Após citar Mujica e Brecht, quero apresentar a vocês mais um homem da estirpe rara dos imprescindíveis: Cândido Antônio dos Santos, o Candinho. Um livro será lançado neste domingo, resgatando sua história: Domingo – 25 de outubro – 15h … Lançamento do livro ‘O Poeta Militante’, do jornalista João Teixeira (com inclusão da tese de doutorado de Gilvan Matias e produção gráfica de Genivaldo Matias). O evento, com sarau poético e musical, acontece no Largo Conselheiro Moreira de Barros, em Santana. Será ao ar livre, por precaução à Covid e respeitando as orientações das autoridades sanitárias. O POETA MILITANTE >>> Biografia de Cândido Antônio dos Santos, o popular Candinho, músico e poeta de cordel, que dedicou décadas de sua vida às causas populares, atuando artística e politicamente na zona norte de São Paulo. De fins dos anos 70 a meados dos anos 80, este blogueiro que vos digita era um jovem militante comunista que ajudava a organizar as fileiras do Partido na ZN. Lembro com alegria dos muitos momentos em que convivi (e aprendi) com a sapiência simpática do saudoso ‘Comandante Cândido’, como eu gostava de chamá-lo. Testemunhei várias de suas incansáveis andanças por Santana e arredores, costurando apoios, zelando pela ‘unidade’ e promovendo encontros diversos (inclusive clandestinos, pois os comunistas ainda estavam na ilegalidade). Sua animação constante contagiava os jovens como eu, que admiravam sua disposição em organizar eventos, festas e rifas para arrecadar fundos e manter a sede aberta e em funcionamento, ou para comprar material de campanha e divulgar os candidatos aliados (como nas campanhas de Rezk e Goldman, das quais tive a honra de participar a seu lado). Atuando sempre na defesa da pluralidade partidária, Candinho é mais um desses grandes heróis desconhecidos a quem o movimento democrático deve muito. A ele e a homens anônimos como ele, revolucionários que deram sua vida ao trabalho de base, esse livro homenageia e faz justiça. Candinho usou sua arte na atividade política e literária, de forma simples e profunda, dirigindo ao povo sua mensagem democrática (e transformadora). Saudade, Comandante… Sei que vou ter que me esforçar para segurar algumas lágrimas bobas, mas estarei lá ‘contigo’ no domingo. Para lhe agradecer (em silêncio, com respeito). E lhe aplaudir (com entusiasmo e barulho): você fez por merecer. … … …

O BLOGUEIRO TAMBÉM É ARTISTA >>> Meus amigos queridos às vezes me perguntam como eu vou, como eu estou… Respondo brincando: vou levando… na cabeça! Como todos nós em 2020 (rsrsrs…). Agradeço a atenção e retribuo os afagos e mimos. Sigamos na resistência, juntos, batalhando por melhores dias. A palavra ‘resistência’ extrapolou o sentido político e nos serve hoje de alento e incentivo íntimo, além do coletivo: temos que nos manter sãos, saudáveis e vivos. Parece óbvio, mas requer esforço e tornou-se o mandamento imperativo: resistamos, meus amigos. Neste espaço, descrevo minhas participações em lives, alguns outros trabalhos e divulgo meus variados projetos artísticos:

…

Brevemente comentarei aqui sobre o cd do talentoso cantor e compositor Gabriel de Almeida Prado (que tive o privilégio de ouvir em primeira mão por estar revisando as letras e os textos do material de divulgação). Informo que participarei de um site de notícias sobre a Zona Norte a ser lançado daqui a algumas semanas pelo ator e professor Sergio Santos. Por fim, nesta semana, dediquei um merecido texto ao produtor cultural Beto Antunes, por seu belo trabalho à frente da Casa Gramo. E botei no papel a programação do Sarau da Maria para o ano que vem (se houver 2021, teremos 5 saraus, 3 shows, 1 desfile do bloco de carnaval, uma feirinha de livros e outra de artesanato). Aguardem mais detalhes sobre esses assuntos e sobre a gravação de um pacote de canções que postarei em minha página no YouTube, como se fosse um cd (entre as músicas estará essa do video, minha parceria 'Além da Lenda', com o talentoso Conrado Pera).

…

AS 3 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, que não pôde receber nenhum tostão de auxílio emergencial (nem da Lei Aldir Blanc) devido a cláusulas restritivas do projeto (aquela sobre os rendimentos em 2018!), aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da atriz e cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minha página no Facebook

2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros

>>> MAIS ‘PROFESSORA’ >>> A live da professora Margarida tem variações com perfis educativos: Dona Margarida e A Primavera e Dona Margarida e o Verão, onde a mestra/cantora aborda a chegada de cada as estação e suas relações com a preservação do meio ambiente, o aquecimento global, sustentabilidade e cuidados com a Covid, de modo bem humorado e em meio a clássicos de nossa música e poemas pertinentes aos temas. Datas como Natal, Dia da Mulher, Carnaval e Aniversário de São Paulo também renderam espetáculos

3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

… … …

SOCORRO LIRA – SOBRE EDITAIS >>> A cantora, compositora e escritora Socorro Lira (no vídeo acima cantando um dos poemas de Maria Firmina dos Reis, que musicou), talentosa artista e produtora cultural que organiza o Prêmio Grão de Música (cuja coletânea está disponível na net), postou contundente depoimento no Facebook: ‘A Lei Emergencial #AldirBlanc e o Caráter Excludente dos Editais‘. Concordo com ela e acho importante fazer o registro de alguns trechos (aqui a íntegra do texto endereçado à Secretaria de Estado da Cultura de SP)

“Sou uma trabalhadora da cultura há 20 anos. Já lancei 13 cds, 1 dvd, 3 eps, 5 livros e organizei 7 edições do PGM. Desde 2004 me inscrevo em editais desta Secretaria, sem nunca aprovar um. No que concerne à Lei Aldir Blanc eu esperava que esta Secretaria fizesse uma chamada acessível com distribuição mais justa, a fim de alcançar mais profissionais da cadeia produtiva. Aplicar as mesmas regras dos Proacs, que bem conhecemos, destinará montantes até razoáveis para quem tem equipe para fazer projetos, para quem escreve ‘o melhor’ projeto – esta forma exclui já na largada artistas e grupos que não dispõem de estrutura de produção para concorrer. Porque fazer edital, eu faço, muita gente tenta. Mas ganhar edital é para profissional da burocracia, e não para quem normalmente aprendeu a cantar, tocar e escrever. Sinceramente, é triste e lamentável”

Sexta-feira – 23 de outubro – 19h … Cultura a Contrapelo. Por falar em Socorro Lira, ela é uma das convidadas do programa de bate-papos culturais apresentado por Tadeu de Souza (clique no cartaz). Transmissão pelo YouTube

… … …

OUTROS DESTAQUES

… … …

Sexta – 23 de outubro – 16h … O poeta Artur Gomes receberá o prêmio Oswald de Andrade pelo livro ‘Pátria A(r)mada’ (Desconcertos Editora – 2019), concedido pela Diretoria da UBE-Rio, com evento transmitido através de live. Também ator, videomaker e produtor cultural, Artur tem diversos livros publicados, leciona Poéticas no Curso Livre de Teatro em Campos dos Goytacazes-RJ e coordena o Sarau dos Pretos e das Pretas na Casa Criativa Santa Paciência. Do livro premiado:

ê fome negra incessante

febre voraz gigante

ê terra de tanta cruz

onde se deu primeira missa

índio rima com carniça

no pasto pros urubus

oh! myBrazyl

ainda em alto mar

Cabral quando te viu

foi logo gritando:

terra à vista!

e de bandeja te entregando

pra união democrática ruralista.

por aqui nem só beleza

nesses dias de paupéria

nação de tanta riqueza

país de tanta miséria

O POETA ENQUANTO COISA >>> Artur Gomes (autor de ‘Juras secretas’ e Pátria A(r)mada’) lançou novo livro de poemas (saiba mais). O multiartista também tem realizado entrevistas com escritores e produtores culturais. Acompanhe suas conversas com Rubens Jardim, Luis Mendes, Lisa Alves, Carvalho Junior, Salgado Maranhão e Demetrios Galvão. Acompanhe aqui a entrevista do próprio poeta ao editor da Desconcertos, Claudinei Vieira

…

FOCUS CIA DE DANÇA – Corações em Espera >>> Sábado e domingo, 24 e 25 de outubro, às 16h. Duas últimas exibições da coreografia em que os bailarinos da Focus abordam o isolamento social, dançando de suas casas, ao vivo e online. Se inscreva no canal da companhia no YouTube e tenha acesso ao link para assistir ao espetáculo gratuitamente Duas últimas exibições da coreografia em que os bailarinos daabordam o isolamento social, dançando de suas casas, ao vivo e online. Se inscreva noe tenha acesso ao link para assistir ao espetáculo gratuitamente

>>> MAIS FOCUS >>> A premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Clique aquipara saber mais sobre a campanha e as recompensas … Sábado e domingo – 24 e 25 de outubro – 20h37 … #sejoga180x260. Temporada online do Núcleo Ximbra, com transmissão pelo YouTube. A ação faz parte do projeto ‘Memórias Marginais’ contemplado pela 27ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo … EXPRESSÕES SONORAS DA ZONA SUL >>> Sarauzão online encabeçado pelo turma do Sarau das Águas, que tem à frente o músico e ativista cultural ZeMarcio Kaipira, vai até sábado, dia 24 de outubro, sempre às 17h30. As apresentações são gratuitas e com transmissão no YouTube do sarau (clique aqui e assista tudo). Na sexta, dia 23, tem live de Dandara (com Eufra Modesto, seu talentoso pai, cantador e contador de causos). Aqui você vai ouvir uma grande cantora entoando lindas canções daquelas que já não se fazem mais. Ou melhor, se fazem, sim. Daquelas lindas canções que já não se ouvem mais, porque não tocam em lugar nenhum. Nem no rádio, nem na tevê. Porque o jabá ladrão ocupou o lugar da nossa grande canção. Mas aqui você vai ouvir e se emocionar com melodias sutis febris de acelerar o coração. Com letras feitas de poesia, tesão e imaginação. Pra acender o sentimento, alertar o pensamento e acordar a razão. Pérolas sonoras cantadas e encantadas pela voz supravoz baitavoz vivavoz de Dandara. Ela é ‘a cara’. DANDARA 1 >>> Era bela dela de Dandara a voz clara e cristalina costurando a delicada melodia de ‘Corte e Costura’, do compositor revelação da mpb, Conrado Pera. Foi assim, através dessa canção dele, que conheci o canto e a presença luminosa dela. Desde então, passei a acompanhar seus vídeos, discos e shows. Eu também já tinha conhecimento do enorme talento de Bruno Batista, por isso, não foi surpresa descobrir Dandara cantando em seu cd e valorizando ainda mais aquelas canções incríveis que ele faz. Conrado, Bruno e Dandara são alguns dos muitos talentos da nova mpb, aquela música que o mundo venera e que não toca nas emissoras de rádio e tevê nacionais. Nossa grande arte boicotada pelo sistema corrupto e corruptor do suce$$$$o fácil, que veicula em sua programação diária, há alguns anos, cerca de 80% de canções de um único gênero musical (nem importa dizer qual). Mas aqui, neste espaço vivo e alternativo, a propina não tem vez e a diversidade reina soberana. As canções se impõem, por beleza e merecimento. Como essas que a Dandara canta aqui pra gente. Ouça: DANDARA 2 >>> Já disse aqui que “Dois Tempos de um Lugar“, de Dandara e Paulo Monarco, é um baita objeto artístico. Um cd de temas e questionamentos hipercontemporâneos, mas com qualidade e densidade poética e musical típica dos melhores discos de mpb dos anos 70. Sobre essa pequena obra-prima que eles criaram, escrevi: O humano na fronteira entre os mais ousados sonhos e amassado sob o peso de suas tacanhas limitações. O mistério de nunca saber e sempre querer descobrir, relacionar, ligar, religar, imaginar coisas, mundos, possibilidades. Nossas crenças frágeis, nossa religiosidade insustentável, o animal racional lutando contra o acaso, avançando contra seu próprio atraso e não admitindo admitir sua falta de sentido. Sua contradição de ser pensante e vivo, fadado à morte e ao limbo. Um dia tudo será só pó estelar, de onde vim, vieste, viemos e para quê? Para passar sem saber o porquê. Para viver, sentir, contemplar. Inventar e partir. Sem jamais aceitar que não deixaremos vestígio algum, além de rudimentares objetos, desenhos, vídeos e cds girando em naves vazias pelo cosmos. Um dos cds precisa ser este, de Dandara e Paulo Monarco, um arco amplo de nossas motivações iludidas. E lindas. As vozes, violões e canções que eu não ouvia desde os grandes discos dos anos 70. É música brasileira inteligente, adulta e triste. É música musical, autoral, melodiosa, raivosa e amorosa. Antes de tudo, talentosa. O ser humano é um conflitante e sensível animal. Tolo e apaixonante. Grandioso e admirável em sua pequenez e imperfeições. Tantos grandes livros já li sobre isso. Mas arrepia mais reaprender através de canções. Monarco e Dandara esculpiram na pedra bruta da dor de amar uma (des)encantada joia rara. ‘Dois tempos de um lugar’ é um temporal devastador. Atemporal, veio para sempre tocar. E nos tocar, retocar, ensinar. Tocar sem ter final. É o som da batida do coração (demasiado humano) ecoando no espaço sideral. All. All. All… … ÀS TERÇAS – 21h … Sarau Elétrico. Leituras de textos por Luís Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, com um convidado escritor e outro músico. Pelo www.rádioeletrica.com ou na página de Katia no YouTube. No vídeo acima, o sarau da terça passada, com participação de Martha Medeiros e canja musical de Monica Tomasi. Veja que delícia de live (pra mim, é o melhor sarau literário que vi nesses tempos de lives e pandemia). Toda terça passo por lá: sou fã demais! Leituras de textos por, com um convidado escritor e outro músico. Peloou na página de Katia no YouTube. No vídeo acima, o sarau da terça passada, com participação de Martha Medeiros e canja musical de Monica Tomasi. Veja que delícia de live (pra mim, é o melhor sarau literário que vi nesses tempos de lives e pandemia). Toda terça passo por lá: sou fã demais! … PRÊMIO MARAÃ DE POESIA >>> O editor Marcelo Nocelli, da Reformatório, informa que vão até 30 de novembro as inscrições para a edição de 2020 que tem categoria para poetas inéditos (sem livros publicados) e para poetas com obras já publicadas. Os vencedores (um em cada categoria) terão suas obras publicadas pela Editora Reformatório em coedição com a Editora Cousa no primeiro semestre de 2021. Saiba mais e inscreva-se: www.premiomaraa.com.br … SP ESCOLA DE TEATRO >>> Inscrições abertas para oito novos cursos online e gratuitos de curta duração, via plataforma Zoom. Aulas de produção cultural, sonoplastia, acrobacia, mágica e ilusionismo, investigação poética e processos sobre teatro digital. Mais informações e inscrições … Domingo – 25 de outubro – 16h … Sarau Perifatividade convida Sarau na Quebrada. Lançamento do livro digital ‘Luz & Ribalta’, de Cláudio Laureatti. Transmissão via Facebook e Instagram … SOLIDARIEDADE >>> O Grupo da Rede de Apoio e do Memorial das Vítimas do Coronavírus no Brasil, mais alguns amigos e admiradores, criaram uma rifa virtual para arrecadar recursos emergenciais para ajudar João Cândido da Silva, artista plástico e mestre da cultura popular afrobrasileira, que aos 87 anos passa por dificuldades financeiras nesta pandemia (el é também um dos co-fundadores da tradicional Escola de Samba Unidos do Peruche de São Paulo). Quem compra um bilhete concorre à tela ‘Festa de Aniversário e Dança’ (na foto) feita por ele em julho. Saiba mais e colabore … 44ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA >>> De 22 de outubro a 4 de novembro, com transmissão online, acontece o festival com 198 produções cinematográficas de vários países. Os filmes estarão disponíveis nas plataformas durante todo o período, divididos em blocos, com ingressos a R$6 (31 filmes serão exibidos gratuitamente nas plataformas Sesc Digital e Spcine Play). Saiba mais e veja toda a programação aqui … Sexta – 23 de outubro … A Jazzmins Big Band, composta por 17 mulheres que mesclam instrumentos dos universos popular e erudito, se apresenta no festival Rio Montreaux Jazz, que vai de sexta a domingo e tem Som Imaginário, Macy Gray, João Donato, Roberto Menescal, Marcos Valle, Yamandu Costa, Stanley Jordan e Milton Nascimento, entre várias feras. Confira a programação … DANIEL MEDINA >>> Cantor e compositor cearense lança clipe de sua canção ‘Sortilégios‘ (produzido por Clara Capelo), single que já está disponível nas plataformas digitais … CINE OLHAR >>> Cineclube de exibições gratuitas de cinema em espaços públicos e online. As obras cinematográficas nacionais ou estrangeiras apresentadas são coerentes com temáticas sociais, atrelando sempre o entretenimento e a cultura. Em parceira com a Mubi, uma lista de 30 filmes está disponível gratuitamente aos usuários (durante 3 meses). Acesse o site e veja os filmes disponíveis na plataforma (acompanhe as novidades e saiba mais na página do Facebook e no site www.cineolhar.com.br)

…

UNIQUE BOOK >>> Quem tiver um tempinho, mergulhe na viagem desse vídeo (ou ao menos, dê uma espiada geral). É um lindo trabalho do poeta Tavinho Paes que pretende dar acesso ao material através de uma expo. É um livro único, um inutensílio imprescindível, um objeto artístico precioso (aqui o link, no Facebook).

…

GALBA >>> Todo sábado, às 20h30, tem live do grande artista Antonio João Galba em sua página no Facebook

…

O BOM & VELHO >>> A excelente cantora Ana Deriggi e o renomado músico e produtor musical Mario Manga apresentam esse programa de rock superlegal, todos os sábados, às 16h. Numa edição recente , teve homenagem aos 80 anos do genial John Lennon. Entra lá pra ver e curta o canal

…

Quinta-feira – 22 de outubro – 20h … Live de lançamento do livro ‘Corpos-Sentidos’, da poeta Helena Arruda, que conversa com o editor Eduardo Lacerda na página da Patuá, no Instagram

…

KLEBER ALBUQUERQUE >>> Todas as quartas-feiras, às 17h30, o cantor e compositor tem programa de bate-papo e canta algumas canções em live transmitida nas suas páginas no Face, Insta e YouTube

…

EDVALDO SANTANA >>> Cantor e compositor lançou o clipe da canção ‘Voo Iluminado’, um fado escrito em parceria com Carlos Miguel Gonçalves, em seu canal no Youtube