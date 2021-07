Tem a revista da Laranja Original, os vídeos do ator Antônio Cunha, as lives do festival Sesc de Inverno, o clipe ‘Desgoverno’ e o racismo do secretário de Cultura

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO … … … . Domingo – 18 de julho – 16h … 87° Sarau da Casa Amarela. Edição online segue comemorando seus 10 anos de atividades. Organizado e apresentado pelo poeta Akira Yamasaki (com o auxílio luxuoso de Escobar Franelas, Rosinha Morais, Luka Magalhães e uma tchurma da pesada), um dos melhores saraus da cidade faz a festa e convida vários artistas: Arnaldo Bispo do Rosário e Luka Magalhães lançam livros; José Carlos Guerreiro e Jocélio Amaro cantam; Inês Santos e Rafael Carnevalli poetizam. Clique no cartaz e saiba mais.

Dois poemaços de Akira Yamasaki (na foto com sua filha Clarice):

brasília

covil de facínoras

reduto de canalhas brasília

pátria desamada

sepultura da democracia brasília

repulsa repugnância

horror horror … (nos acréscimos) apenas olhei

para o banco de reservas

e pedi substituição apenas arriei

os meiões até os tornozelos

e desamarrei os cadarços tirei a camisa suada

coloquei-a nos ombros

e saí sem olhar para trás não apontei os dedos

para os céus nem maldisse

o sentido da vida não teve jogo de despedida

nem placa de homenagem

pelos gols marcados não teve volta olímpica

nem discursos ou abraços

ninguém notou apenas saí

como se fosse pra lotérica

fazer uma fezinha … Sexta – 16 de julho – 19h … Editora Laranja Original lança a Revista Laranja Original 5, que reúne seus autores e colaboradores em uma publicação coletiva. Na página da editora no Facebook … Sexta – 16 de julho – 18h30 … Sarau Poesia de Esquina na Biblioteca Raimundo de Menezes. Live no Facebook do sarau. Com os convidados AneDilei e Marcos Wilder … 19 ESCRITORAS >>> Revista Prosa Verso e Arte indica 19 livros escritos por mulheres que os homens deveriam ler. Dos recomendados, eu já li quatro: ‘O Segundo Sexo’, ‘A Hora da Estrela’, ‘Persepólis’ e ‘Só Garotos’. Entre lá e confira que a lista é boa … FESTIVAL SESC DE INVERNO >>> De 16 a 25 de julho. Com maior parte da programação online, a 19ª edição do festival contempla literatura, audiovisual, música, teatro, dança, circo e artes visuais. Na abertura (sexta, dia 17), exibição do documentário ‘Nelson Sargento’, de Estevão Ciavatta (às 20h) seguido de live-show da cantora Maria Rita (às 20h30). Veja aqui toda a programação …

ÀS TERÇAS – 20h >>> Estreou no dia 6 de julho o programa ‘Contraponto‘, que vai entrevistar produtores, instrumentistas e compositores para compreender um pouco mais do mercado brasileiro da música. Com Serginho Sagitta, do programa Sons do Brasil, e Mateus Mello, do canal Tropicalismo Selvagem. Se inscreva no canal do YouTube

Sábado – 17 de julho – 20h … Mauri de Noronha se apresenta no Bar do Frango, acompanhado por Lucas Tokumoto (só até 22h, devido às precauções com a Covid). Av. São Lucas, 479

