Tem a Primavera dos Museus, o Caiu na Rede é Cultura, o Mulherio das Letras, o sarau Re(E)xistência, o cd de Pedro & Filó e a aula da Professora Margarida

Vem que tem. Vem contente você também. Tem gente inteligente agente do bem. Vem quente que tem. Mesmo na vibe online, tem sarau pra dedéu. Com 1000 guitarras pra Victor Jara, com palavra que não se cala, com sapatilha, berimbau e o escambau. Na praça virtual, no CEU do teatro e da biblioteca, tem live da primavera, na tela do seu celular, tem violeiro doido pra tocar na festa (in)contida. Tem sarau antifascista resistindo ao ‘coiso’ e suas mentiras. Mesmo sem recurso, nóis faz de um tudo (viu, papudo?). Tem livro, vídeo, single e cd pulando o muro do apartheid da cultura. Tem uma novíssima literatura sendo falada e escrita (à revelia da grande mídia). Tem muito talento de artista na pista, na via alternativa (que só este blog noticia), cantando, dançando e espalhando a onda de resistência com alegria. Querendo pão com música e poesia na cesta básica, todo dia. Com esperança e prazer. Terê-te-te… terê-te-te… terê-te-tem. Aqui tem uns loko e uns amô tamanho trem. Tem sonhador… E é com eles que eu vou. Vem também. Nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, às 15h, Arnaldo Afonso (eu mesmo!) participa, a convite da atriz e cantora Rosa Freitas, de mais uma ‘aula da Professora Margarida‘. Nesta live, textos, poemas e clássicos da mpb sobre a importância da natureza e a chegada da primavera. Com transmissão pela página da Afubesp, no Facebook e YouTube … AS 3 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, que não pôde receber nenhum tostão de auxílio emergencial (nem da Lei Aldir Blanc) devido a cláusulas restritivas do projeto (aquela sobre os rendimentos em 2018!), aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da atriz e cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minha página no Facebook

2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros

3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

… … …

OS DESTAQUES

… … …

Sábado – 26 de setembro – 18h … Sarau Re(E)xistência. Dupla de multiartistas Ligia Regina & Eder Lima recebe músicos e poetas em mais um encontro em defesa da democracia e de resistência ao (des)governo fascista que nos ameaça. Arnaldo Afonso (eu mesmo) já se inscreveu para participar. Veeeenhaaa!

…

5º ENCONTRO LITERÁRIO CAIU NA REDE É CULTURA >>> Evento acontece de 26 de setembro a 9 de outubro. Acompanhe as atividades pelo Facebook. Desde de 2015, articuladores culturais (educadores, produtores, professores e artistas) de Cidade Ademar, Pedreira e Jabaquara se juntam para realizar o encontro que promove saraus, debates, shows, intervenções artísticas, peças de teatro, filmes e exposições. Sua 5ª edição, online, celebra as diferentes linguagens e a diversidade, abrindo espaço para mais de 50 artistas periféricos, atuantes nas escolas e ações educativas em suas comunidades

…

Sábado – 26 de setembro – 18h … II Encontro do Mulherio das Letras Portugal – Roda de conversa com mulheres escritoras. Curadoria e mediação de Paula Valéria Andrade, a convite de Adriana Mayrinck. Acompanhe toda a programação dos dias 25 a 28 de setembro, que tem 280 poetas e escritoras de língua portuguesa, residentes em vários países, celebrando a liberdade de expressão e a arte da escrita

…

PEDRO E FILÓ >>> Dupla também conhecida por Pê Éfe lança o cd ‘Aragem‘ com 11 músicas do ótimo compositor Pedro Milanesi (elogiado no texto do encarte pelo maestro Eduardo Fernandes, do Coral Usp). A voz de Filó Silva e o violão de Pedro (que também canta) se unem num pacote de canções bonitas de ritmos variados (tem samba, xote, balada, marcha e toques de jazz e tango), que vão fluindo com leveza, ora remetendo aos incríveis afrossambas de Baden (como em ‘Canto da Dor’), ora enveredando por reflexões filosóficas (como na bela ‘A Onda e o Vento’). Além das citadas, destaco o arranjo e a interpretação de Filó em ‘Rainha’ e a sequência com as lindas melodias de ‘Correnteza’ (instrumental), ‘Arrebol’ (parceria com Fe Su Christo) e ‘Até o Fim’ (parceria com Carol Milanesi). Se inscreva no canal deles no YouTube e saiba mais sobre seu trabalho no site. Para adquirir o cd, mande e-mail (pe.efe.brasil@gmail.com)

…



14º PRIMAVERA DOS MUSEUS >>> Programação diária do Centro Cultural Fundação CSN, com transmissão pelo Facebook. De 21 a 27 de setembro, 520 museus irão desenvolver 1385 atividades: palestras, visitas mediadas virtuais, exibição de filmes, contação de histórias, exposições, shows musicais e rodas de conversa. Saiba mais

Quinta – dia 24 – 14h às 14h30 – Websérie Prosa de Rádio com Maestro Nicolau Martins

Sexta – dia 24 – 17h às 18h – Live Fora do Eixo ConVida

Sexta – dia 25 – 14h às 15h – Oficina Sala Desenhista – tutorial de desenho com Magela Bastos

Sábado – dia 26 – 15h às 16h – Live Diálogos da Música com Jefferson Rodegheri

Domingo – dia 27 – 15h às 16h – Educativo para a família com contação e interpretação de história com ‘Ih Contei‘

…

Sábado – 26 de setembro – 21h … Kleber Albuquerque se apresenta, via Zoom, no projeto Ágora Sonora

>>> KLEBER 2 >>> Todas as quartas-feiras, às 17h30, o cantor e compositor Kleber Albuquerque bate-papo e canta algumas de suas canções em live transmitida nas suas páginas no Face, Insta e YouTube

>>> KLEBER 3 >>> Rolê Aleatório é o programa de bate-papo que o cantor e compositor apresentou algumas vezes (ao lado de Vivi Correa e Tom Kbélo) comentando assuntos escolhidos ao acaso (fique ligado na página do artista no Facebook)

…

Segunda – 28 de setembro – 18h30 … Alessandro Buzo convida Marcelo Nocelli (editor da Reformatório) para bate-papo sobre literatura com transmissão pelo Instagram dos dois

REFORMATÓRIO DE PORTÕES ABERTOS >>> Editora do escritor Marcelo Nocelli também está em campanha de financiamento. Conheça as recompensas e colabore

… Sexta – 25 de setembro – 19h … Acústico do cantor e compositor Ortinho (participação dos músicos Tiago Brandão, Zeca Loureiro e Gustavo Souza). Artista apresenta as canções de seu mais recente álbum ‘Nas Esquinas do Coração’. Transmissão pelo YouTube da Estação Rio Verde >>> ORTINHO 2 >>> A música ‘Olhos Vermelhos’, parceria de Tião Cavalcanti e Ortinho, já está em todas as plataformas digitais …

ÚLTIMOS DIAS >>> ‘Uma História Conta Outra‘ é o nome do projeto artístico do multiartista Wander B e da atriz e dramaturga Elenice Zerneri que chega ao fim nesta sexta-feira, após 100 dias de postagens diárias ininterruptas. Este blog parabeniza a dupla de artistas pela demonstração de força criativa e pela qualidade do trabalho: eles escreveram contos e crônicas, interpretaram, gravaram, convidaram outros atores e postaram tudo no YouTube. A série, que mistura teatro, literatura e audiovisual, teve participação de Georgette Fadel

…

Quinta – 24 de setembro – 19h … O Som do Ravi. Série de 5 lives com as composições de Ravi Landim extraídas de seus discos ‘Das andanças e seus retalhos’ e ‘Fluxo/Essência’ (ainda inédito). No primeiro show (dia 22), o artista se apresentou solo. Nesta quinta, dia 24, com seu grupo. No dia 27, com Luana Bayo e Edvan Mota. No dia 29, com a participação de Maurício Pazz e no dia 1 de outubro, com o grupo e participações

… … …

OUTRAS DICAS DA SEMANA

… … …

Sexta e sábado – 25 e 26 de setembro – Festival de Violeiros de Santo Antônio do Grama chega à sua 21ª Edição tem participação de cantores de várias partes do país e shows musicais em formato de live da dupla Ramon & Rozado, dia 25 (vencedores de duas edições do festival) e do violeiro Chico Lobo, no dia 26. Transmissão pelo canal do Setor de Cultura e Turismo no Youtube e na página do Facebook

…

Segunda a sexta – 21 a 25 de setembro – 17h … Cavalo Marinho Boi Brasileiro – Websérie com 10 episódios (iniciada dia 14) registra saberes dos mestres, a história da brincadeira, a importância cultural e sua estrutura cênica – trupés (dança), figuras (personagens), banco (instrumentos), loas (cantos) e muito mais. Transmissão pelo Facebook

…

Sábado e domingo – 26 e 27 de setembro – a partir das 16h … Mil Guitarras Para Víctor Jara. Terceira edição brasileira do festival acontece de forma virtual, com organização do grupo EntreLatinos, em parceria com o Dandô – Circuito de Música Dércio Marques, UneChile e Fundação Víctor Jara. Transmissões a partir das 16h pelo Facebook do EntreLatinos e pelo YouTube do Dandô

…

Sexta – 25 de setembro – 20h … Slam da Guilhermina online – Transmissão pela página do coletivo no Youtube

…

Sexta – 25 de setembro – 17h … Ato Global pelo Clima em SP – Em defesa do meio ambiente. En frente à sede do Ibama, na alameda Tietê, 637

…

Sexta – 25 de setembro – 20h … Cantor e compositor Marcio Policastro faz live em sua página no Facebook

…

Sábado – 26 de setembro – 20h … Roda dos Confinados. Sarau online de música autoral chega à vigésima edição. Com Daniel Conti, Max Gonzaga, Lia Cordoni & Jairo Cechin, Tiê Alves e outros. No Facebook

…

Quinta – 24 de setembro – 20h … A poeta e editora Esther Alcântara convida Valeria Marchello para bate-papo sobre produção literária. Live no Instagram da revista Ser MulherArte

…

Quinta – 24 de setembro – 21h … Sarau dos Imbuias, organizado pelo músico e produtor cultural Zemarcio Kaipira. Com convidados e microfone aberto. Transmissão pelo Facebook

…

Domingo – 27 de setembro – 18h … Sebah de Assis faz live com Sandro Premmero, cantando canções do cd ‘Idas e Vindas’ e do grupo O Som do Bando. Transmissão via Facebook

…

WIL DELARTE >>> Escritor lança ‘Onde Aqui Rebentamos’, primeiro livro de uma sequência de seis. Clica para acessar o link da pré-venda

…

Sábado – 26 de setembro – 21h … Meia-Meia. Peça com Luís Mármora estreia no Teatro Cacilda Becker (vai até 10 de outubro). Transmissão pelo YouTube e Facebook do ator

…

Sábado – 26 de setembro – 20h … Cantora e compositora Marcia Mah faz show no Projeto Boteco do Ribeira. Transmissão pelo YouTube. Inscreva-se

…

PINCELADAS DE POESIA >>> Podcast de Lu Valença no Spotify. Ouça ‘Desenho’, poema de Cecília Meirelles

…

Quinta – 24 de setembro – 20h … SP Companhia de Dança, sob a direção de Inês Bogéa, se apresenta com transmissão direta do Teatro Sergio Cardoso, via Facebook e YouTube

…

Domingo – 27 de setembro … Após 11 anos, Bob Dylan volta a apresentar seu programa de rádio ‘Theme Time Radio Hour‘, na cadeia de estações norte-americana Sirius XM

…

Sábado – 26 de setembro – 17h … Mesa-redonda ‘Revistas, Sites e Concursos Literários: plataformas de lançamento de novos autores’. Com Demétrios Galvão (Revista Acrobata), Nuno Rau (Revista Mallarmargens), Myrian Naves (Revista InComunidade) e Rogério Pereira (Jornal Rascunho). Evento promovido pelo Instituto Estação das Letras

…

Terça e Quarta – 22 e 23 de setembro – Tom Kbélo Entrevista >>> O poeta e produtor cultural abre espaço para os artistas alternativos contarem sua história

…

Sexta a domingo – 25 a 27 de setembro … Santa Sede apresenta som ao vivo. Na sexta, Marcelo Moreira (das 18h às 20h30), no sábado, Nelsinho Gritzappis (das 14h às 20h30) e no domingo Daniel Kid (13h30 às 18h30). Com as devidas precauções à Covid). Na av, Luiz Dumont Villares, 2104

…

LIVES DA ACORDE EM SI … Produtora promove regularmente shows com artistas independentes em sua página no Facebook. Nesta quinta, 24 de setembro, às 20h, com Ro Cabelini

…

O PESO DO PÁSSARO MORTO >>> Sábados e domingos, às 16h >>> Peça baseada no livro de Aline Bei, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. O monólogo, com Helena Cerello, tem direção de Nelson Baskerville e música original de Dan Maia. A história trata da vida de uma mulher dos 8 aos 52 anos, “desde as singelezas cotidianas até as tragédias que persistem, uma geração após a outra”

…

AOS SÁBADOS – Papo Sons do Brasil >>> Projeto do produtor cultural Serginho Sagitta reúne artistas que participaram de seu famoso programa na rádio USP. Lives no Facebook … FOCUS CIA DE DANÇA CONVIDA A CIA DE DANÇA DE DIADEMA >>> Sábado e domingo, 26 e 27 de setembro, às 16h, com ingresso a R$35 – compre diretamente na pagseguro (se possível, com algumas horas de antecedência) e receba o link para assistir ao vivo, direto pelo YouTube. Focus convida outras companhias a participar de sua live dançando o espetáculo Corações em Espera – compre diretamente na(se possível, com algumas horas de antecedência) e receba o link para assistir ao vivo, direto pelo YouTube.convida outras companhias a participar de sua live dançando o espetáculo >>> MAIS FOCUS >>> A premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Clique aquipara saber mais sobre a campanha e as recompensas …

Sexta – 25 de setembro – 20h … A Fim de + Poesia. Em seu perfil no Instagram, Noélia Ribeiro troca poemas com Iara Maria Carvalho e Luci Collin

…

ÀS QUINTAS – 22h … Mau Sant’Anna apresenta sua live de todas as quintas-feiras, ‘Quintal do Mau’, em suas páginas no Facebook e Instagram (fique ligado em outras apresentações que o excelente músico realiza) …

COLETIVO LIVE AOS VIVOS >>> Doze talentosos artistas que costumavam se apresentar no Julinho Clube (à rua Mourato Coelho, 585) antes da pandemia, organizou uma série de lives que estão sendo transmitidas na fanpage do coletivo no Facebook e compartilhada para as páginas dos artistas. Saiba mais e colabore

…

CANAL CLÓE >>> O fanzine publicado de maneira independente durante dez anos agora está na net (se inscreva aqui). Projeto dos poetas Carlos André e Marcelo Torres apresenta um panorama da poesia brasileira contemporânea através de recortes íntimos dos entrevistados que se autofilmam em suas próprias residências (toda terça-feira tem vídeo novo). No mais recente, o poeta Zho Bertholini afirma: ‘poesia deveria vir na cesta básica‘

…

DESVARIO >>> Editada pela poeta Thainá Carvalho, a revista online Desvario é especialmente voltada para a publicação de literatura produzida por mulheres (e os textos sempre são acompanhados por desenhos de ilustradoras). O site (que replica seu posts no Facebook) também apresenta contos, entrevistas e resenhas, além de ótimos poemas

…

RADIOCRACIA JÁ!>>> Saúdo a Radiocracia Já, um oásis em meio à indigência dominante na cena política, social e cultural brasileira. Um lugar que se abre em flor, generosamente, ao pensamento livre, à convivência democrática, à luz da ciência e ao amor entre as pessoas.

NA MINHA CASA >>> Série de entrevistas do músico Adolar Marin na net agora virou programa de rádio (na RadiocraciaJá). Toda terça-feira, às 12h30, com reprises na quinta-feira, às 23h20 e no sábado, às 11h. Um quadro que fazia parte do programa, o ‘Dica sem Jabá‘, agora tem horários próprios: segunda-feira às 11h30 (com reprises na quarta-feira, às 15h10 e sexta-feira, às 19h20). Clique no cartaz abaixo e saiba mais também sobre o programa de André Bedurê e Ana Clara Fischer Série de entrevistas do músicona net agora virou programa de rádio (na). Toda, com reprises na quinta-feira, às 23h20 e no sábado, às 11h. Um quadro que fazia parte do programa, o ‘‘, agora tem horários próprios:com reprises na quarta-feira, às 15h10 e sexta-feira, às 19h20). Clique no cartaz abaixo e saiba mais também sobre o programa de

CAMPANHA >>> Com poucos meses de vida, a ‘Radiocracia Já’ também sentiu as dificuldades da crise atual e entrou em campanha de assinaturas no Catarse. Veja as recompensas e contribua para a manutenção desse projeto tão importante (ainda mais nesse momento sombrio de nossa história). “Apoiar a cultura se torna cada vez mais fundamental para o bem social e coletivo”. Clique e confira Com poucos meses de vida, a ‘’ também sentiu as dificuldades da crise atual e entrou em. Veja as recompensas e contribua para a manutenção desse projeto tão importante (ainda mais nesse momento sombrio de nossa história). “Apoiar a cultura se torna cada vez mais fundamental para o bem social e coletivo”.

…

CLARICE NA MADRUGADA >>> “Era uma vez uma mulher que faria 100 anos… e que merece todas as homenagens. Ela vive em sua obra, eterna”. No projeto, a atriz, diretora e dramaturga Stella Tobar narra 100 contos ou crônicas de Clarice Lispector até o dia 10 de dezembro, data do centenário de nascimento da escritora. As lives são transmitidas no perfil de Stella, no Instagram (sem data nem hora definida) e depois ficam disponíveis no YouTube. Inscreva-se no canal e acompanhe. No vídeo acima, conto lido e interpretado pela atriz, fonoaudióloga e preparadora vocal Marilene Grama. Aqui, um dos posts …

‘UM POEMA PARA…’ >>> Olga Ribeiro de Favari apresenta, na companhia de André Castro, um programa diário de leitura de poesias onde, além de ler os textos, comenta sobre a história dos artistas e divulga o lançamento de seus livros e outros eventos literários. O programa agora está também na Rádio Praieira FM, de Santo André. Inscreva-se gratuitamente e ouça os vários podcasts postados no Spotify. O centésimo programa foi dedicado a Fernando Pessoa . Nesta semana, em que o poeta Ferreira Gullar completaria 90 anos, tem leitura de seu poema ‘Não Há Vagas’

…

NO TREM DO TEMPO >>> Podcast recebeu o depoimento do educador, músico, escritor e artista plástico Eder Lima. Ouça aqui

…

RÁDIO TELÚRICA >>> Podcast da atriz, locutora e produtora cultural Jeyne Stakflett. Nesta edição, a escritora Paula Valéria Andrade fala sobre seu livro, ‘A Pandemia da Invisibilidade do Ser’

…

CLAUSURA >>> Coletânea organizada pela poeta Rosana Piccolo tem a pandemia como mote dos poemas. Participam, além da organizadora, Adriane Garcia, Álvaro Alves de Faria, Celso de Alencar, Dalila Teles Veras, Daniel Wachowicz, Divanize Carbonieri, Edson Valente, Flora Figueiredo, Germana Zanettini, Luís Perdiz, Luiz Roberto Guedes, Manoel Herzog, Micheliny Verunschk e Rubens Jardim, entre outros. Baixe por R$1,99 ou acesso gratuitamente no Kindle unlimited (ou baixe o aplicativo no computador ou celular)

…

TRILHAS >>> O produtor musical Felipe Zangrandi vem postando na net uma série de programas denominada Trilhas, que comemorou um ano, apresentando histórias de discos, selos e cenas, com bate-papos animados e esclarecedores. Ouça o papo com o músico e pesquisador Johnny Boaventura, sobre o documentário ‘Sou Ana Mazzotti‘, feito com Gabriela Jardim e Breno Dalas. ‘Conheça essa história incrível de luta, persistência e dedicação à música brasileira’