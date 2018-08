Os lókis sempre são citados lembrados chamados. Não existe passado futuro nem fronteira pra canção e pro coração. É tudo agora e misturado. E eles ainda vivem respiram e piram em todos os cantos lados épocas lugares. Esquinas estradas escolas e bares. Girando na memória como discos abraços beijos e livros. Nunca partiram. Estão sempre comigo. John, Bob, Jimi, Tim, Raulzito… Nomes de meninos arteiros artistas encrenqueiros poetas sonhadores. Eles me iluminaram o riso a ideia o pranto. Me ensinaram tanto pela vida inteira. A busca sincera eterna comigo. Quase gênios mutcholokos zombados venerados alternativos. Os caretas diziam que meus anjos tortos e lúcidos não tinham lá muito juízo. Ao ouvir isso, escolhi logo o meu destino: prefiro ser louco, livre, solidário e bicho-grilo. É dessa loucura diferente que eu preciso. Da sanidade transparente dessa gente: meus brous friends companheiros queridos. Meus iguais tão desiguais, meus melhores amigos.

PASSEATA RAUL SEIXAS

TERÇA-FEIRA – 21 de agosto … Todo ano, no dia 21 de agosto, vários eventos (por todo o País) homenageiam nosso adorado e inesquecível Maluco Beleza. Em São Paulo, a malucada se concentra a partir das 12h em frente ao Teatro Municipal, com saída em passeata rumo à Praça da Sé, às 18h. Lá acontecem os shows com participações de artistas como Zé Geraldo e o trio Cabeçasss (Cabeças Enfumaçadas). Eu segui o cortejo no ano retrasado, cantando as canções de Raul com os olhos marejados: Sociedade Alternativa, Gita, Tente Outra Vez, Medo da Chuva, Ouro de Tolo, Trem das 7, Cowboy, MDC, O dia em que a Terra Parou, Eu Nasci há 10 Mil Anos, Capim Guiné, A Maçã, Metamorfose Ambulante, Metrô Linha 743, Super Herois, Mosca na Sopa, Amigo Pedro, Novo Aeon, Al Capone, SOS… quantas e quantas lembranças de momentos da minha vida, de alegrias com os meus amigos e amores, de desejos e ideias que compartilhamos e gritamos alto para o mundo ouvir. Raul, Raul… O mundo está muito careta e você faz uma falta danada por aqui. É por isso que a galera toda canta feliz e diz: toca Rauuuuulllllllll!!!!!

“EU VOU FAZER O QUE EU GOSTO” >>> Num show, no ano passado, Zé Geraldo (que estará na Praça da Sé, na terça) lembrou de Raul várias vezes. Cantou versões fodásticas de Dylan e Hendrix, além de contar histórias divertidas e de cantar uma canção do Tim Maia. Todos os citados por ele são grandes ídolos, reconhecidos por seu talento e temperamento difícil. Artistas de alma independente, comportamento livre e pensamento alternativo. Não são artistas que se vendem. Não é só uma questão de ser sempre do contra. Também é, mas não só… É que cada um deles sempre soube que há muitas injustiças e sacanagens no mundo. E um grande artista não pode dar mole, nem trair seu sonho. Pois sempre tem, mesmo que poucos, uns sonhadores loucos sonhando o mesmo sonho. E o amanhã, a gente sempre soube, será dos loucos de hoje. Sonhemos, pois!

SHOW DE AUGUSTO TEIXEIRA

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 19h … Augusto Teixeira – Estação Felicidade … Cantor e compositor ligado ao Clube Caiubi de Compositores lança cd autoral em show acompanhado por Leo Costa (violões) e Kabé Pinheiro (percussão e bateria), com participação da cantora Lilian Estela. O disco tem convidados como Ceumar, Zeca Baleiro, Lilian Estela e Pedro Iaco, Neymar Dias, Gian Correa e Alexandre Ribeiro, entre outros, além de capa assinada por Elifas Andreato. No Centro Cultural Olido, à av. São João, 473. Entrada franca. Ouçam duas pérolas do cd:

Sobre o imenso talento e o estilo único de Augusto Teixeira escrevi o seguinte texto (citando, ao final, um verso de uma parceria dele com Léo Nogueira): Augusto Teixeira é um mpbista. Captou, né? Quem aí se lembra daquele tipo de música brasileira com letra bem feita e melodia original? Ele é um digníssimo representante do que há de melhor na nova geração desse estilo em extinção (ou melhor, em desuso radiofônico, digamos assim). Suas harmonias são tramadas fio a fio. Seus acordes aracnídeos exigem dedos bailarinos. Seu cantar é delicado, porém grave. Seu silêncio reverbera, seu som tem conteúdo. A palavra vai sendo expirada sem pressão, ora à frente, ora atrasada, numa pulsação muito pessoal, de quem sabe criar tempos próprios a mando da emoção. Os ritmos seduzem, induzem meias-luzes, semitons. O clima poético vai se instaurando lento, gosmento, grudando na alma, tatuando cada canção. O mundo de Augusto é denso e lírico. Sua aparente candura fabrica um veneno licoroso, que bebemos absortos. Súbito nos vemos prisioneiros em seu labirinto estético. E quando seu som pesa e o céu ameaça desabar um chumbo cinzento, ele nos inventa melódicos campos verdes por onde corrermos. É um libertador de sentimentos, esse Augusto. Nos dá a prazerosa sensação de que o mais sofisticado é simples. De que é bom sentir que ainda há ar pra respirar. E pirar: Augusto Teixeira tem, implícita, uma espécie de eletricidade acolchoada. Nos inquieta, mas é zen. Nos conforta e depois tira a paz. O cara toca como quem ‘joga capoeira à beira de abismos ancestrais’.

FESTIVAL SONORASOMA

… … …



Terceira edição do Festival Sonora Soma ocupará quatro casas de São Paulo (Void, Casa do Baixo Augusta, Red Bull Station e Mundo Pensante) entre os dias 16 e 19 de agosto, com showcases, oficinas e bate-papos sobre o papel da mulher na indústria artística. Veja aqui a programação completa.

DOMINGO – 19 de agosto – das 10h à meia-noite … Sonora Soma no Mundo Pensante… Um dia inteiro de variada programação com palestras, oficinas e muitos shows. Entrada franca. No Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 830. Na programação musical:

12h – Obinrin Trio

12h30 – Anná

13h – Luana Bayô

13h30 – Lara Aufranc

14h – Tay Galega

14h30 – Bonde das Mina Livre

15h – Marina Melo (ver, mais abaixo, sua música para Marielle)

15h30 – 1 L U M 3

16h – Dolphinkids

18h – Mulheres Livres

19h – Héloa convida JosyAra

20h – Mulamba convida Verónica Valenttino

21h30 – Linn da Quebrada + BADSISTA em Trava-Línguas

FESTIVAL DAS NAÇÕES LATINO-AMERICANAS

… … …

SÁBADO E DOMINGO – 18 e 19 de agosto … Festival das Nações Latino-Americanas no Memorial da América Latina, das 11h às 21h. Com artesanato, comidas, bebidas e danças típicas, além da participação das comunidades latino-americanas da Argentina, Brasil, México, Paraguai e Uruguai, Chile, Peru e outros países (clique nos cartazes e veja a programação). Entrada franca. Na quinta, sexta e segunda-feira acontecerão várias outras atividades dos grupos latinos de música e literatura em teatros, livrarias e bibliotecas da cidade. Fique de olho e aproveite.

MINHAS ANDANÇAS

PELOS SARAUS

ABACAXEPA >>> Sábado estive no Al Janiah e assisti ao show dos jovens artistas da banda Abacaxepa. No repertório, basicamente, músicas de seu primeiro e ótimo ep. Há dois anos, eu os vi tocando Secos & Molhados, Baden, Los Hermanos e outros covers. Já era uma banda divertida e muito interessante. Agora, além das músicas autorais, encontrei vocais mais elaborados, figurino profissional, postura e atitude de pop-stars e instrumental caprichado. Formada por Bruna Alimonda (vocais), Carol Cavesso (vocais), Rodrigo Mancusi (vocais), Fernando Sheila (baixo), Juliano Veríssimo (bateria), Ivan Santarém (guitarra) e Vinícius Furquim (teclado e vocais), a banda deu um enorme salto de qualidade e é promessa de sucesso para os próximos anos. Não é adivinhação. Eles têm tudo pra chegar lá.

TOCA DO AUTOR >>> Na terça, cheguei ao bar do hotel Cambridge antes do início do sarau para ensaiar (com Brau, Tarica, Sandro, Regina e Ayrton) as canções que cantarei no show do Toca do Autor, dia 23, na Funarte (ver matéria abaixo). Isso me possibilitou assistir a todos os cantores e compositores que se apresentaram. O Toca é um sarau de alta qualidade organizado e apresentado pelo músico Alexandre Tarica há mais de dois anos. Nesta edição passaram por lá artistas como Cássio Figueiredo e Tato Fischer (que estão lançando cds), Volt, Chico Mar, Brau, Galba, O Zi Stafuzza & Cris, Vera Campano, Ayrton Mugnaini, Regina Cell e Walter Zanatta, entre outros (inclusive este blogueiro e cantor que vos escreve).

O fotógrafo oficial dos saraus, Roberto Candido (na foto, com sua amada Teresa), esteve lá e fotografou tudo (assim que ele postar na rede eu ponho aqui também). A ele, que aniversariou na quarta-feira, parabenizo duplamente: pelo niver e pelo brilhante trabalho de registrar os eventos alternativos da cidade. Nós, artistas dos saraus, lhe somos muito gratos.

VEM AÍ O SEGUNDO SHOW

DA TOCA DO AUTOR

23 de agosto – 20h … E por falar no pessoal do Toca… Na quinta-feira da semana que vem a Sala Guiomar Novaes recebe o segundo show da série Toca do Autor. A primeira apresentação foi realizada em julho no mesmo espaço. Ao todo, serão cinco sessões, sempre promovendo artistas do cenário independente que buscam espaço para mostrar seus trabalhos autorais.Esta edição reúne representantes de três famosos saraus da cidade: Max Gonzaga e Sonekka (do Clube Caiubi), Arnaldo Afonso e a banda Chero da Poesia (do Sarau da Maria) e Bráu Mendonça e Tarica (do Toca do Autor). Na Sala Guiomar Novaes (Complexo Cultural Funarte SP), à alameda Nothmann, 1058, nos Campos Elíseos. Ingressos a R$20 e R$10.

Max Gonzaga: É um dos fundadores do Clube Caiubi de Compositores, criado em 2002 com a proposta de valorizar a música autoral. Em 2005, lançou seu primeiro álbum, Marginal, com participação de Zé Rodrix. A faixa Classe Média, com grande repercussão nas redes sociais, faz parte da obra. Atualmente, está trabalhando em Fisiologia, com vídeos disponibilizados nas redes sociais e nas plataformas digitais.

Arnaldo Afonso: Sim, estarei lá também e agradeço o convite. Postaram sobre mim: é cantor, compositor e poeta. Trabalha no jornal O Estado de São Paulo onde mantém o blog Sarau, Luau e o Escambau. É um dos organizadores do Sarau da Maria e do Show da Maria. Suas poesias e canções são marcadas por uma sutil agressividade e por questionamentos sobre as relações humanas.

Sonekka: Lançou três álbuns autorais – Incríveis Amores, Agridoce e Cisma. Tem 92 canções gravadas por mais de 50 artistas, entre eles Luiza Possi e Sá e Guarabyra. Tem parcerias com Zé Rodrix e Paulinho Tapajós. Participou de oito shows da série As canções de Zé Rodrix, com Tavito e Barbara Rodrix, apresentados pela Jazz Big Band.

Tarica: Criador e organizador do sarau Toca do Autor. Lançou o cd Tarica & Chico, em parceria com Chico Mar. Apresenta-se com frequência em saraus e atua como produtor e músico da banda Roda Viva, se apresentando no espetáculo Meu Festival dos Festivais. Foi produtor e músico da banda Simpáticas e Morfológicas, que fazia releitura de músicas consideradas “bregas”. É produtor do show Elas cantam Milton.

Bráu Mendonça: É músico, diretor musical e produtor de diversos grupos e artistas, entre eles 4 Vozes em Trio, Roça Nova, Willie de Oliveira (ex-Rádio Taxi), Tato Fischer, Lucia Helena e Jeanne Darwich. O lançamento de seu cd instrumental está previsto para o final de 2018. Coordena o quarteto de música instrumental Cabedal.

Chero da Poesia: o grupo foi criado na década de 1970, na praça Santo Eduardo, na Vila Maria. Inspirados pelos festivais de música dos colégios das redondezas, se identificaram com os diversos estilos que compuseram o chamado rock-rural. Após trinta anos, três de seus componentes, Helen Torres, Sidney Kitagawa e Luiz Giadas, encontraram-se novamente no Sarau da Maria e voltaram a tocar em conjunto.

CINCO MESES DEPOIS:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

CINCO MESES SE PASSARAM >>> Vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? Pois é. Ainda não. Já são cinco meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Queremos a resposta: quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

As músicas acima são ‘Mar e ela, ela e eu‘, de Alexandre Tarica, na voz de Regina Cell e ‘Marielle‘, com Marina Melo (música, letra, arranjo e interpretação).

AGENDÃO

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

MULHERES POETAS – VOLUME 2 >>> O poeta Rubens Jardim disponibilzou na net o segundo volume (de três) do livro ‘As Mulheres Poetas‘, um brilhante levantamento da poesia feminina nacional realizado por ele (o primeiro volume você encontra aqui). Com apresentação de Wanda Monteiro, reúne 133 poetas, de Maria Luiza Ribeiro (1954) até Claudia Schroeder (1973). Clique pra ler ou baixe. É gratuito: https://issuu.com/rubensjardim/docs/livro_mulheres_poetas_volume_2

QUINTA, SEXTA E DOMINGO – 16, 17 e 19 de agosto – A Spio Orquestra apresenta seu show de música autoral, experimental e improvisada. Na quinta-feira, no Improvise! Especial. Na sexta, no Estúdio Lâmina. No domingo, na Pré-Bienal Ouvidor 63.

QUINTA-FEIRA – 16 de agosto – 19h … Margens – entre cicatrizes e poesia … As poetas Ryane Leão e Lâmia Brito reúnem-se no Sesc Araraquara e participam de um bate-papo e de uma oficina, para falar sobre como a escrita e a literatura podem ser cura. A mediação é da jornalista e pesquisadora Jéssica Balbino e a entrada é gratuita. Na rua Castro Alves, 1315 (em Araraquara).

QUINTA-FEIRA – 16 de agosto – 20h … Forró com Trio Camaradas … Trio formado por PC Canuto (sanfona e voz), Danilo Pêra (triângulo e voz) e Fabio Gagliano (zabumba e voz) apresenta repertório com Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Trio Nortista, Genival Lacerda e outros. No Joaquina Bar e Cozinha, à rua Doutor Álvaro Alvim, 22, na Vila Mariana.

QUINTA-FEIRA – 16 de agosto – 21h … Os Beneditos, trio composto por Rafael Cirilo (voz e violão), Benedito Cardoso Rapé (bongo, pandeiro e efeitos) e Pithy Cajonero (percuteria) apresenta repertório samba-rock nas quintas dançantes do Komb Bar ZL, à praça Miguel Ramos de Moura, 175, no Jardim Centenário.

QUINTA-FEIRA – 16 de agosto – 21h … Quinta em Cena … A Cia La Plongée e o Cemitério de Automóveis apresentam mais uma noite teatral com quatro peças curtas (clique no cartaz). Ingressos a R$40 e R$20. Na rua Frei Caneca, 384.

QUINTA-FEIRA – 16 de agosto – 21h30 … Quintemporâneas com Delyra Impro (instrumental e palavra falada), Culto ao Rim (jazz experimental) e Atønito (instrumental). Poetas convidados: Rangel, Lâmia Brito e Victor Rodrigues. No JazznosFundos / CCMI, à rua Cardeal Arcoverde, 742. Ingressos a R$15 e R$25.

QUINTA-FEIRA – 16 de agosto – 22h … Coco de Oya e Venga, Venga & os Seres Híbridos … O trio de mulheres do Coco de Oyá e seus baianás, coco rural, ciranda e coco de roda encontram com os samples multi-étnicos da musica eletrônica brasileira e a experiência sensorial característicos do incrível duo Venga, Venga. No Jai Club, à rua Vergueiro, 2676, na Vila Mariana.

QUINTA-FEIRA – 16 de agosto – 22h … Festa Bagunça Bonita … Nesta segunda edição as atrações são as bandas Anhangabahy e ArthurFreestyle Instinto Urbano, além do dj Jairo Helll’s. No Presidenta – Bar e Espaço Cultural, à rua Augusta, 335. Entrada R$15.

QUINTA-FEIRA – 16 de agosto – 23h … Quinta de Forró no CCB com a Banda Sarrabulho, formada por Valentina Guillen (vocal), Teo Menezes (percussão e vocal), Daniel Caverna (baixo e vocal) e Anderson Freitas (rabeca e vocal). O Centro Cultural Butantã fica na av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 16h … Sarau poético-musical “Vinícius, o poeta amador”, com a cantora Dani Mattos e violonista Tito Longo. Poemas e falas de Drummond, Bandeira e Rubem Braga trazem informações relevantes a respeito do artista. Investimento R$100 (30 vagas). No Augôsto Augusta Cultural, à rua Augusta, 2161.

… … …

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 19h … A Influência da Cultura Afro no Design Brasileiro … O designer de interiores Willian André exalta as referências africanas na cultura brasileira: “criei acessos para que a periferia seja contemplada pelos profissionais do design em comércios e empreendimentos que carreguem o conceito afro”. Na Biblioteca Padre José de Anchieta, à rua Antônio Maia, 651.

… … …

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 19h … Augusto Teixeira – Estação Felicidade … Cantor e compositor ligado ao Clube Caiubi de Compositores lança cd autoral em show acompanhado por Leo Costa (violões) e Kabé Pinheiro (percussão e bateria), com participação da cantora Lilian Estela. O disco tem convidados como Ceumar, Zeca Baleiro, Lilian Estela e Pedro Iaco, Neymar Dias, Gian Correa e Alexandre Ribeiro, entre outros, além de capa assinada por Elifas Andreato. No Centro Cultural Olido, à av. São João, 473. Entrada franca.

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 19h … Editora Redoma lança o sétimo número do Caixa de Pont[o] – jornal brasileiro de teatro (idealizado e capitaneado pelos poetas e críticos teatrais catarinenses Marco Vasques e Rubens da Cunha) e o livro de poemas ‘Calopsita’, de Eduardo Silveira. No Barió Café, à av. Governador Irineu Bornhausen, 5600, em Florianópolis.

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 19h30 … Show de Laís Oliveira e Eduardo Kawamura, educadores e agitadores culturais. No repertório, releituras de composições da mpb com intervenções poéticas autorais. A dupla organiza o Sarau do CEU Aricanduva e o projeto Versos em Cantos. No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233. Couvert R$8.

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 20h … Comemoração de 25 anos do MpbBlues e 2 do ManjeriCanto Pizza Bar com show da banda Tábula Rasa. Na rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 20h … ‘O Melhor Do FlashBack’, com JC Zeppelin, no The Brother’s Bar, à av. Buturussu, 1250.

SEXTA A SEGUNDA-FEIRA – 17 a 20 de agosto – 20h … Grupo Pandora apresenta a peça ‘Comum’ … O texto é inspirado na descoberta, em 1990, de uma vala comum com mais de mil ossadas, onde foram identificados desaparecidos políticos e cidadãos mortos pela violência da ditadura militar de 1964. Um jovem sai em busca de informações sobre o desaparecimento de seus pais. No Teatro de Contêiner Mungunzá, à rua dos Gusmões, 43, em Santa Ifigênia. Contribuição voluntária.

… … …

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 20h … Simone Santos na Carauari … Clássicos de Janis Joplin, The Doors, Whitesnake, Led Zeppelin, Black Sabbath e outros. Na praça Carauari, 8, na Vila Maria.

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 20h30 … Julinho Camargo, o popular Julinho Clube, apresenta seu repertório mpb no Paróquia Bar, à rua Wisard, 426.

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 21h … Tributo a Tim Maia com a banda Versão Brasileira. Na Casa Amarela Pub, à rua Doutor Mariano Jatahy Marcondes Ferraz, 96, em Osasco.

… … …

SEXTA-FEIRA A DOMINGO – 17 a 19 de agosto … Whisky e Hamburguer … Peça com Patricia Vilela e Mario Bortolotto (que escreveu e dirige). No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384. Ingressos a R$40 e R$20. Só neste final de semana: sexta e sábado, às 21h; domingo, às 20h.

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 22h … Heavy Metal no Kazebre … Banda ‘Up The Irons’ traz os clássicos do Iron Maiden, ‘Metal Gods’ apresenta o melhor de Judas Priest e ‘Metal Restless’ manda o metal dos anos 80. Na av. Aricanduva, 12011, em São Mateus.

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 23h … Quarteto São Jorge canta e toca Jorge Ben e Tim Maia. Entrada R$20 (até 0h30 – após R$25). No Miscelânea Cultural, à rua Cunha Gago, 678.

SEXTA-FEIRA – 17 de agosto – 23h … Forró Vem Vindo no Al Janiah … Com participação de Natan Oliveira, o Forró Vem Vindo traz seu som de forró instrumental, das elaboradas composições de Sivuca, Hermeto e Dominguinhos. Na rua Rui Barbosa, 269.

SÁBADO E DOMINGO – 18 e 19 de agosto … Festival das Nações Latino-Americanas no Memorial da América Latina, das 11h às 21h. Com artesanato, comidas, bebidas e danças típicas, além da participação das comunidades latino-americanas da Argentina, Brasil, México, Paraguai e Uruguai, Chile, Peru e outros países (clique nos cartazes e veja a programação). Entrada franca.

SÁBADO – 18 de agosto – 12h … Cardápio Musical recebe o cantor e instrumentista Betto Ponciano, acompanhado pelo percussionista Valmir Quinto. No repertório, músicas autorais de seu novo cd e clássicos de Edu Lobo, Vandré, Vander Lee, Zé Ramalho e Bob Dylan. Na Feira de Artes Antiguidades Artesanato da Praça Benedito Calixto.

SÁBADO – 18 de agosto – 12h30 … Feijuca ao som da mpb de Giba Ribeiro e Adelson Sabão. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

SÁBADO – 18 de agosto – 12h30 … Sarau Elefante … Monahyr Campos recebe convidados como Claudia Canto, Mano Réu, Marah Mends, Marco Vieira, Alohá De La Queiroz e Nilton Rodrigues de Araújo. Com espaço para o palco aberto. Na Casa Elefante, à rua Cesário Mota Junior, 277, sobreloja.

SÁBADO – 18 de agosto – 14h às 21h … Festival A Porta Maldita Nº35 … Jam a partir das 14h. Brechó e exposições. Shows a partir das 17h com as bandas ‘A 25ª Experiência, Oto Gris, Picanha de Chernobill e Odisseia em Construção. Na praça Homero Silva.

SÁBADO – 18 de agosto – 16h … Lançamento de “Acúmulo”, poemas de Lilian Sais … Primeiro livro de poemas de Lilian, doutora em Letras, pesquisadora e escritora, coeditora da Revista Libertinagem e uma das fundadoras da plataforma de ensino e difusão cultural Literartéria. No evento, declamações e pocket-show. O exemplar estará à venda por R$38. Na Patuscada, à rua Luís Murat, 40.

negação (poema da série homem-clichê)

mais ou menos quando eu disse

– te amo

e tive como resposta

– hoje vou cortar as unhas

me ocorreu como

é excessivo o branco

do teu figurino,

como caberia bem

ali, três dedos

abaixo da gola,

uma mancha

de café amanhecido

ou placenta

SÁBADO – 18 de agosto – 16h … Lançamento SP – “Um buraco com meu nome”, livro da escritora e cordelista Jarid Arraes. Na programação, bate-papo com a autora e performance de poemas do livro (16h), dedicatórias (17h) e Sarau do Clube da Escrita Para Mulheres (17h30). Na Blooks Livraria, no Shopping Frei Caneca.

SÁBADO – 18 de agosto – 16h … Show “Cantos Gerais” … Projeto musical reúne artistas do cenário da MPB, com músicas autorais. Na Casa de Cultura Chico Science, à rua Abagiba, 20.

SÁBADO – 18 de agosto – 17h … 53º Sarau Lapada Poética … Pocket-show com Partido Ácido e bate-papo sobre proteção animal. E mais: poemas, músicas e intervenções artísticas. No Ferradura Bar, à rua Prof Gieg, 15, no centro de São Bernardo do Campo.

SÁBADO – 18 de agosto – 17h30 … Encontro de Utopias … Sarau promove o lançamento do livro de contos ‘Por assim dizer’, de Yara Camillo (editora Patuá). Na programação, participação do quinteto paulistano Groovin High (Alex Campelo, Denial Twist, Francisco Ferreira, Guilherme Oliveira e Igor Barbieri), banda de música instrumental. Com palco aberto. No CCSP, à rua Vergueiro, 1000.

SÁBADO – 18 de agosto – 20h … Cabaré JT … Espetáculo teatral e musical no Centro Cultural Butantã. Só até o próximo sábado, dia 25 de agosto.

SÁBADO – 18 de agosto – 20h30 … Teatro – Peça ‘Domínio e Submissão’, de Claudemir Santos, com direção de Ivan Neris. No elenco, Juanita Aguirre e Gabriel Halib, todos da companhia Ato Real Fora Do Tempo. No local tem bar e rola música depois do espetáculo. Entrada franca. Na Aldeia Satélite – Espaço Cultural, à rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118. Também no dia 1 de setembro.

SÁBADO – 18 de agosto – 21h … Bravaguarda – Teatro da Rotina … Banda formada por Danilo Barreto (voz, guitarra, violão), Guilherme Barreto (voz, contrabaixo), Pablo Melo (bateria) e Milo Andreo (teclados) mistura rock alternativo, indie, country e folk. Na rua Augusta, 912. Ingressos a R$20 e R$40.

SÁBADO – 18 de agosto – 21h … Seresteiros da Viola … Com os violeiros Carlos Novaes, Celina Paixão e Pity Violeiro. Entrada franca. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479.

SÁBADO – 18 de agosto – 21h … Acústico ao vivo com a dupla L&P tocando clássicos do rock. No Old School Rock Bar, à rua Antônio de Barros, 816.

SÁBADO (21h) e DOMINGO (17h) – 18 e 19 de agosto … Projeto Rastejar … Dois atores e um músico ensaiam um espetáculo que pretende tematizar as conflituosas relações humanas no mundo contemporâneo por meio de uma trama intitulada “Sinhazinha”, que remonta ao período escravagista brasileiro e aborda um triângulo amoroso entre uma jovem sinhá e dois de seus escravos. Ingressos a R$40 e R$20. No Teatro Sérgio Cardoso, à rua Rui Barbosa, 153.

SÁBADO – 18 de agosto – 22h … Frequências … Tássia Reis e Baco Exu do Blues, dois novos expoentes do hip-hop nacional, se apresentam na Casa Natura Musical. Tássia canta as canções do ep “Outra Esfera” e depois Baco traz o repertório de seu disco “ESÚ”. Na rua Artur de Azevedo, 2134, em Pinheiro.

DOMINGO – 19 de agosto – das 10h à meia-noite … Sonora Soma no Mundo Pensante… Um dia inteiro de variada programação com palestras, oficinas e muitos shows. Entrada franca. No Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 830.

DOMINGO – 19 de agosto – 12h … Lançamento do livro “Sobre amor, morte e moscas”, de Mariana Lancellotti e Exposição Vernissage das ilustrações de Sofia Lemos e Isabella Rudge, criadas para o livro. Na Casa Tucupi, à rua Major Maragliano, 74, na Vila Mariana. A entrada é gratuita e o exemplar custa R$43.

DOMINGO – 19 de agosto – 14h … Livre! Festival Internacional de Literatura e Direitos Humanos … Encontro reúne 50 autores de quatro regiões, com dois homenageados. Neste e no próximo domingo, em Brasília.

No Parque Ecológico do Bosque, as escritoras Lisa Alves e Natalia Borges Polesso falam de suas obras e debatem questões relativas a lesbiandade na mesa “Amor entre iguais: a diversidade afetiva nas narrativas contemporâneas”.

DOMINGO – 19 de agosto – 15h … Sarau da Praça + Slam do Corre .. Batalha poética, sarau, música, exposição e palco aberto (clique no cartaz). Na praça Padre Aleixo Monteiro Mafra (Praça do Forró), 1.

DOMINGO – 19 de agosto – 18h … A Bandallera … Banda toca música do continente latino sem definir fronteiras. Com Mario Reyes (zampoñas, quenas, percussão, charango e voz), Jose Luís Chamorro Pacheco (violão e voz), Zé Sergius (violão, viola caipira, charango e voz) e Cesar Arrojo (violão, charango e voz). No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479.

DOMINGO (19h) e SEGUNDA-FEIRA (20h) – 19 e 20 de agosto … Nova temporada de ‘Siete Grande Hotel‘ – A Sociedade das Portas Fechadas, com o Grupo Redimunho de Investigação Teatral, prêmio APCA-2017 de Melhor Texto. Uma ocupação artística revela uma ocupação real, por meio de sete jornadas que interrogam o mundo contemporâneo com suas belezas, guerras, violências, migrações e esperanças. Pague quanto puder. Na rua Álvaro de Carvalho, 75, perto da estação Anhangabaú.

TERÇA-FEIRA – 21 de agosto – 18h … Os Cabeça’sss – na passeata do Raul … Trio formado pela cantora Daniela Neris, o guitarrista Ivan Dias e o violonista Ivan Cabeça canta canções do Maluco Beleza na praça da Sé. O cantor e compositor Zé Geraldo também participa do evento.Para a passeata: a malucada se concentra a partir das 12h em frente ao Teatro Municipal, com saída rumo à Praça da Sé, às 18h.

TERÇA-FEIRA – 21 de agosto – 20h30 … João Macacão e Conjunto Paulistano cantam sambas, choros e serestas. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554.

QUARTA-FEIRA – 22 de agosto – 20h … Peça-show: A Cerimônia de todas as Vozes… Acompanhada de músicos, Marianna Perna realiza a peça com os poemas do disco-livro “A Cerimônia de Todas as Vozes “, dança-performance recitativa e com projeções audiovisuais narrando a jornada de uma personagem feminina em uma busca de si mesma. Entrada R$20. Na Casa da Luz, à rua Mauá, 512.

ATÉ 1 DE DEZEMBRO … Exposição: O mundo das maravilhas de Monteiro Lobato … Nos 70 anos da morte do escritor exposição homenageia sua contribuição para a literatura e cultura nacional. Na Biblioteca Monteiro Lobato, à rua General Jardim, 485. De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábados das 10h às 17h e domingo das 10h às 14h. Entrada franca.

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS – Plano, seco e pontiagudo >>> Fotografias, cujo tamanho varia de 2 a 7 metros, expostas em cinco fachadas dos edifícios das ocupações da Frente de Luta por Moradia (FLM). As fotos fazem parte do fotolivro chamado Plano, seco e pontiagudo” (co-edição/Editora Ipsis e Editora Madalena, 80 páginas), de Monica Zarattini. Nos seguintes endereços do centro de SP:

rua Álvaro de Carvalho, 427

rua José Bonifácio, números 137 e 237

rua Quintino Bocaiúva, 242

av. Rio Branco, números 47 e 53

