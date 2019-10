Tem a Ocupação ‘Arena Conta AI-5’, os eventos literários ‘Felino’ (na ZN) e ‘Virada do Livro’ (no centrão) e os nivers do Bar do Frango e do Circuito Dandô

Na sexta, participo da homenagem ao poeta Vitor Miranda, no Sopa de Letrinhas. No sábado, estarei com minha tchurma querida da Vila Maria apresentando mais uma edição do Sarau da Maria (com músicos, poetas e a performance do ator Sergio Santos). Destaco ainda as comemorações pelos 30 anos do Bar do Frango e os dois dias de shows pelo niver do Circuito Dandô, além dos eventos literários Virada do Livro, no centrão, e Felino, na ZN. E ainda tem muita coisa legal rolando na semana: a Festa Relança (com djs e re-lançamento de quatro livros), o som psicodélico dos Cabeça’sss (no Santa Sede), o show ‘Aquarela de Batons’, de Marcos Munrimbau (no Cacilda Becker), o suingue de Zulu de Arrebatá (nos Parlapatões) e a revelação da mpb, Rafael Cirilo (no Videoclube Charada). Confira também, durante todo o mês de outubro, a ocupação artística que rediscute a barbárie da ditadura militar de 1964:

DIREITO DE RESISTÊNCIA >>> É o direito que qualquer pessoa tem de resistir ou insurgir contra qualquer fator que ameace sua sobrevivência ou que represente uma violência a valores éticos ou morais humanistas, como o golpe dado por militares e grandes empresários contra a democracia brasileira em 1964, que resultou numa ditadura que se arrastou até 1985, fechando o Congresso, matando, torturando e perseguindo milhares de brasileiros. Tenho vergonha de viver num país em que o atual presidente idolatra um torturador e defende pública e impunemente aquele regime fascista. Me sinto em falta com os que tombaram na luta contra a ditadura. Na implantação da democracia, a partir de 1985, nós falhamos ao não encarcerar e punir todos os assassinos e canalhas envolvidos naquela barbárie. Estamos devendo a construção de um museu em homenagem aos mortos e desaparecidos, aos torturados, aos perseguidos, aos que tiveram coragem para levantar a voz contra a opressão dos ditadores. Todos os que viveram aquele período sombrio não podem esquecer, nem permitir que torturadores reescrevam a história por seu viés mentiroso. Todos os jovens que vieram depois precisam saber a verdade e conhecer essa triste passagem da nossa história. Por isso, a ‘Ocupação Arena Conta AI-5‘ é um evento da maior importância.

ATÉ 29 de OUTUBRO … “Ocupação Arena Conta AI-5“ – organizada pelos artistas do Coletivo Ato de Resistência … De hoje a 29 de outubro, o Teatro de Arena Eugênio Kusnet (de quartas a domingos) e a Companhia do Feijão (às terças) recebem atividades da ‘Ocupação’ que envolve mais de 50 artistas mobilizados a pensar a ditadura civil-militar no Brasil e suas sequelas. Serão apresentadas leituras dramáticas de clássicos como ‘Um Elefante no Caos’ e ‘Liberdade, Liberdade’, de Millôr Fernandes e Flávio Rangel; ‘Dois perdidos numa noite suja’, de Plínio Marcos; e ‘O novo sistema’, de Hilda Hilst, além de exibição de filmes, debate-papos, oficinas e ônibus-livraria. Todos os espetáculos têm entrada gratuita ou com contribuição livre.

PROGRAMACÃO >>> Entre os debates (clique no cartaz) estão ‘Formas de Produção, Formas de (R)Existência – Quem somos? O que produzimos?’, com Rodrigo Mercadante, Vera Lamy, Caio Marinho, Luiz Carlos Moreira (quarta, dia 9) e ‘Periferia e corpos periféricos – Vozes que o AI-5 tentou calar’, com Thalita Duarte, Ruivo Lopes e Ave Terrena (quarta, dia 16); além de apresentações do espetáculo ‘AI-5: Uma reconstituição cênica’ (na foto – aos sábados, às 20h30, e aos domingos, às 19h), dirigido por Paulo Maeda, que também conduzirá a oficina ‘Teatro Documentário’, com Roberto De Mello Junior e Fernando Pernambuco (domingo, dia 6, às 14h). Os dois teatros ficam na rua Teodoro Baima (números 68 e 94). Leia outras informações e acesse toda a programação aqui.

5 DE OUTUBRO – SÁBADO – 20H >>> SARAU DA MARIA … Último Sarau da Maria de 2019 (porque em novembro vai ter Show da Maria e em dezembro tem a festa de despedida de ano). Como convidados, virão os músicos Hélio Braz, Marcio Policastro, Teju Franco e Zulu de Arrebatá, o poeta Vitor Miranda e o ator Sergio Santos (que apresentará o “Monólogo de Aston”, de Harold Pinter). Ainda tem a tchurma da Vila Maria (Deise & João, Helen & Kita, Arnaldo e outros mais) e o palco aberto pra quem chegar. No Clube Vila Maria. Veeeenhaaa!

Acima, dois videoclipes de artistas que estarão neste sábado no Sarau da Maria: Hélio Braz (que lançou recentemente o cd ‘Parcerias’) e Teju Franco, autor do ‘Samba Lula Livre’, que teve adesão e participação de vários artistas e viralizou na internet. Abaixo, o som dos cantores e compositores Zulu de Arrebatá, ligado ao Sarau da Casa Amarela, de São Miguel (e participante do Movimento Popular de Arte, nos anos 80) e Marcio Policastro (de quem falei aqui no post passado), um dos mais talentosos compositores que integram o famoso Clube Caiubi, grupo de artistas que costuma se reunir no Julinho Clube, na Vila Madalena.

QUINTA A SÁBADO – 3 a 5 de outubro – 13h às 19h … Felino – 2ª Feira Literária da Zona Norte. A programação acontece em dois lugares:

Na Fábrica de Cultura Jaçanã

Dia 3 – 13h – Oficina de Zines, com João Innecco

Dia 3 – 14h45 – Roda de conversa: “Literatura Feminina no Cárcere”

Dia 4 – 13h – Oficina de Escrita Criativa, com Cissa Lourenço e Paulo D’Auria

Dia 4 – 14h45 – Roda de conversa: “Literatura nas Escola, com Sandra Heraclia e alunos do CEU Paz

No Ceu Jaçanã

dia 5 – 15h – Feira de Publicações Independentes

dia 5 – 18h – Sarau de encerramento

SEXTA – 4 de outubro – 21h … Sopa de Letrinhas Sarau & Clube Caiubi de Compositores … Dose dupla de talentos na programação cultural apresentada pelo poeta Vlado Lima. Além da presença dos compositores do famoso Clube Caiubi, o sarau homenageia o poeta Vitor Miranda, que lança ‘A moça caminha alada sobre as pedras de Paraty’. No pocket-show de abertura, Ayrton Mugnaini, apresenta as canções de seu cd ‘Sujeito Determinado’. Entre muitos outros convidados (clique no cartaz), eu estarei lá também lendo um poema do Vitor e cantando uma de minhas canções. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585

Acima, a bela voz da cantora Luma Aiub, participante do Sopa de Letrinhas. Abaixo, um dos poemas circulares e envolventes de Vitor Miranda, poeta homenageado nesta edição do sarau:

A gente não quer voltar pra casa

(Vitor Miranda)

abri o portão

o cachorro fugiu

joguei tudo pelos ares

corri atrás dele

que virou a esquina

o cachorro virou lebre

eu virei cachorro

enquanto os ciganos

apostavam na lebre

ou no cachorro

eu virei Alice

e nós viramos tudo

que queríamos ser

assim correndo pela noite

fomos sendo qualquer coisa

pois assim como Waly Salomão

temos fome de ser tudo que não somos

assim sendo

corremos por todos os mundos

que nunca correríamos

de repente já somos dois

qualquer coisa

correndo lado a lado

de repente um casal de namorados

de mãos dadas caminhando

por uma folha amassada

que o escritor arrancou da máquina

e jogou no chão

que agora era lida pela empregada

que foi obrigada pela vida

a recolher sonhos frustrados

de outras pessoas

que amassam papéis

corremos pela folha

deixando histórias

corremos pelo quarto

corremos pela vida da empregada

levando ela pela sala

fizemos uma salada

de amor

agora éramos três

e eu já nem sabia

quem era Alice

quem era eu

quem era o cão

já nem sabia

quem era a empregada

quem era cigano

quem era patrão

estávamos numa festa

junto com os ciganos

nós três éramos dez

dançando num abraço apertado

onde o gato era a lebre

e a lebre era o gato

e eu já era empregada do mês

corri dali atrás

do gato lebre

que correu

outra vez

dessa vez

fomos mais longe

pois a lebre

era mais rápida

que o cachorro

o gato subia muro

e eu

eu descia do escuro

para o claro

lembrei-me

que era raro

alterar o percurso da vida

nas idas e vindas

do trabalho pra casa

só fui desviar de rota

quando o cachorro fugiu

aquilo que eu chamava de vida

já nem sabia se assim

se chamava

descobri

que não me amava

e então

continuei a correr

sabendo que jamais

alcançaria o cachorro

pois a gente não queria voltar pra casa

SEXTA E SÁBADO – 4 e 5 de outubro – 20h … Dandô 6 Anos … Comemora aniversário com dois dias de atividades o Circuito Dandô, projeto idealizado pela cantora Kátya Teixeira e que em SP é realizado pelo coletivo do Instituto Juca de Cultura em parceria com a Unibes Cultural. Série de eventos reúne cantadores e músicos de várias gerações, estilos e culturas de diferentes lugares do Brasil (e exterior).

Na sexta, 4 de outubro, às 20h, Encontro dos Circuitos Dandô e Ruta de Violeta Parra, com Kátya Teixeira e Tita Parra, mais a participação de Greco Acuña. Na Unibes, à rua Oscar Freire, 2500 (ao lado do metrô Sumaré)

No sábado, dia 5 de outubro, às 20h, Encontro dos Circuitos Dandô e Violada, com Osni Ribeiro, Duo Paulo Nunes & Victor Mendes e Fábio Miranda, mais o Duo Marina Ebbecke & Gabriel de Souza. Na Unibes, à rua Oscar Freire, 2500 (ao lado do metrô Sumaré)

SEXTA A DOMINGO – 4 a 6 de outubro – 19h … Festival Mário de Andrade – A Virada do Livro … Festa de rua dedicada ao livro e à leitura conta com 150 atividades gratuitas, entre conversas com autores, oficinas, espetáculos, duelo de cordel, saraus, teatro, dança e música, em onze pontos da cidade. Na programação, nomes como Fernanda Montenegro (dia 6, no Teatro Municipal), Mia Couto e Milton Hatoum (domingo no Tendal da Lapa), Ailton Krenak, Lilia Schwarcz e Russo Passapusso.

Batizado de Corredor do Livro, o trajeto entre a Biblioteca Mário de Andrade e a Praça das Artes, passando pela Rua Coronel Xavier de Toledo e pelo Theatro Municipal, é o eixo central do evento, que se espalha ainda por pontos como os centros culturais Tendal da Lapa e Cidade Tiradentes, Centro de Culturas Negras e Centro Cultural da Juventude. Neste trecho, 100 tendas abrigam as principais editoras, livrarias, bancas e coletivos do país. Confira aqui a programação completa

30 ANOS DE BAR DO FRANGO >>> Há 30 anos, Flávio Tavares, o Tatau, abria um bar na zona leste, para vender frango assado. Por sugestão de amigos, colocou algumas mesas e começou a servir bebidas e petiscos a quem aguardava o pedido. Em pouco tempo, violeiros, sanfoneiros e cantores apareceram e o bar se transformou num reduto cultural da região, servindo de ponto de encontro para diversos artistas. Neste mês de outubro, o famoso Bar do Frango comemora três décadas de resistência cultural (etílica e gastrônomica, também!) oferecendo aos frequentadores quatro sábados de shows especiais (dias 5, 12, 19 e 26) e lançando, no domingo, dia 27, um cd com canções de vários artistas que por lá se apresentaram. Os eventos têm entrada franca. Parabéns ao Tatau e a todo o pessoal que frequenta o bar e participa de seu tradicional sarau, que acontece sempre no último domingo do mês (neste, dia 27, com lançamento do cd)

SÁBADO – 5 de outubro – 21h … O violinista João Galba e o violeiro Victor Batista abrem a série de shows (que continua nos sábados dias 12, 19 e 26 de outubro). A dupla apresenta as músicas de seu recente cd instrumental ’28 cordas ao vivo’. O Bar do Frango fica na av. São Lucas, 479

DOMINGO – 6 de outubro – 18h … Galba e Victor se apresentam também no Instituto Juca de Cultura, à rua Cristiano Viana, 1142, próximo à estação Sumaré do metrô

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui:

QUINTA – Show da banda Saco de Ratos. Mais uma vez fui ao Cemitério de Automóveis e me diverti assistindo ao show da banda do dramaturgo e cantor Mário Bortolotto, acompanhado pelos mui competentes músicos Rick Vecchione (bateria), Fabio Brum (guitarra) e Fabio Pagotto (baixo e vocal). Os caras tocam rocks e blues deliciosos, autorais, com letras descaradas e jocosas. Torço para que eles façam sucesso e levem seu recado desbocado para além da cena underground. A caretice fascistóide reinante nesses tempos bolsonários precisa de uma bela cusparada na cara. Hoje (quinta, dia 3, às 19h) eles repetem a dose (entrada franca, na base do ‘pague o quanto puder, se quiser). Vai lá ver e curtir: rua Frei Caneca, 384. No local, aprecie também a exposição dos desenhos e cartazes do ilustrador e designer André Kitagawa. Veja a programação do Cemitério de Automóveis para estes dias:

Quinta – 21h – Escola. Peça tem direção de Lucas Mayor, Carolina Fabri e Marcos Gomes

Sexta, sábado (21h) e domingo (20h) – Barrela. Remontagem do clássico de Plinio Marcos. Direção de Mário Bortolotto, que também atua. Com Marcos Gomes, Walter Figueiredo, Nelson Fidalgo Peres, Paulo Jordão, Andre Ceccato, Daniel Sato e Alexandre Tigano

Quarta – 19h – Wagner Andrade – Acústico. Músico toca repertório de rock, blues e folk: Robert Johnson, Clapton, Van Morrison e Tom Waits, entre outras feras

Quarta – 21h – Toda Saudade do Mundo. Direção de Regis Trovão Rodrigues. Peça com Paulo Vilhena, Talytha Pugliesi, Marcos Roza e Mariana Barbosa. Participação em vídeo de Sérgio Guizé

SÁBADO – Show de Vieira Pato, Jhony Uriel e Betto Ponciano …. Três artistas, cada um com seu estilo, apresentando suas canções. As cantigas nordestinas de Vieira, as baladas pop de Uriel e os solos de rock das modas de viola de Betto (pela ordem, nas fotos). Assim foi o show ‘3 Vozes, 3 Expressões Musicais’, produzido pelo poeta Carlos Moura, no Teatro Studio Heleny Guariba, um aconchegante espaço de resistência cultural (no local, que frequentei tantas vezes na minha adolescência, funcionava nos anos 70 o Cine Bijou, onde assisti ‘Cria Cuervos’, ‘Mamãe faz 100 anos’, ‘Ana e os Lobos’, ‘O Jovem Frankenstein’ e ‘O Homem de La Mancha’, entre outros filmes: fiquei emocionado!). Jubilo Jacobino fez percussão, Aline Lopes tocou berimbau e eu cantei uma de minhas músicas, a convite do grande violeiro Ponciano (a quem agradeço!). Foi uma noite de músicas bonitas e um promissor encontro de artistas ativistas: entre outros contatos, já marquei presença no aniversário do sarau Bodega do Brasil, dia 19.

…

MADRUGADA DE DOMINGO – SP na Rua … Na saída, passei pelo centrão e pude constatar a festa de rua de diversas tribos de jovens. Era a 7ª edição do ‘SP na Rua’, que adentrou a madrugada do domingo, em 16 pontos da região em torno da praça da República. Cada tenda tinha seu som, seu público de visual e gírias próprias. Mas notei um ponto em comum: ‘Ei, Bolsonaro… vai tomar no c#u‘ foi o grito de guerra ouvido tanto na Barão, quanto na 24 de Maio, ou na Dom José e na Sete de Abril. A juventude demonstrou seu desprezo aos métodos e condutas preconceituosas de um presidente anacrônico e seu governo fascista.

DANÇA E TEATRO

DO BRASIL NO EXTERIOR

QUARTA, QUINTA E SEXTA – 2, 3 e 4 de outubro … Focus Cia de Dança – Na Colômbia, no Canadá e nos EUA … Após dançar em Montreal e Halifax (no Canadá) e Manizales e Medellin (na Colômbia), companhia carioca dirigida por Alex Neoral (e mantida pela Petrobras) apresenta sua premiada coreografia Still Reich em Vancouver (no Canadá) e Washington (nos EUA, dias 12 e 13). Clique no cartaz e veja a programação completa. No elenco, estão os bailarinos Carolina de Sá, Marcio Jahú, Cosme Gregory, José Villaça, Roberta Bussoni, Marina Teixeira e Monise Marques

QUINTA E SEXTA – 4 e 5 de outubro … Navalha na Carne – em Portugal … Remontagem do clássico de Plinio Marcos tem direção de Marcos Loureiro e os atores Anette Naiman (Neusa Sueli), Carca Rah (Vado) e Mauricio Bittencourt (Veludo). No Teatro Taborda, em Lisboa. Recentemente, atores portugueses se apresentaram no Brasil, num intercâmbio cultural promovido por Anette, que administra o Teatro da Garagem (rua Silveira Rodrigues, 331, na Vila Romana)

MAIS BRASIL EM PORTUGAL >>> E por falar na pátria-mãe, a cantora e poeta Branca Lescher está de volta ao Brasil após se apresentar por lá durante o mês de setembro: foram nove concertos nas Fnacs de várias cidades portuguesas e uma participação no Festival de Poesia de Lisboa. Ela já lançou os cds ‘Intimidade e Silêncio’ (2005) e ‘Branca’ (2017), além do livro de poemas ‘Fibromialgia’ (2016)

DOMINGO E TERÇA – dias 6 e 8 de outubro … ‘Kassandra-Hecuba’ – na Grécia e na Romênia … Peça baseada em trechos de “Mulheres de Tróia”, de Eurípedes. Com Rosa Freitas e Carina Casuscelli. Espetáculo multimídia, da Companhia Nova de Teatro, faz parte do Projeto Apátridas, que começa com esta produção e se desenvolve a partir de pesquisas e experiências na Grécia e na Romênia, confrontadas com a realidade brasileira. O grupo participou do Analogio Festival Athens no dia 25 (no Museu da Universidade de Plaka) e se apresentou no dia 26 (no Teatro da Universidade de Atenas). Agora vai ao Festival ‘25 horas de teatro sem parar‘ em Sibiu, na Romênia, no dia 6 de outubro (0h30, no Teatro Gong) e no dia 8 de outubro (20h, no Teatro de Arte Bucarest).

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz um ano e meio que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano e meio depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um(‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

AGENDÃO

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento. Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam

CAMPANHA: ATÉ 7 DE OUTUBRO >>> A Pinot Noir Literatura é um projeto literário que visa divulgar três artistas independentes: as escritoras Marcia Barbieri e Graziela Brum e o artista plástico e ilustrador Ivan Sitta, publicando os livros “A casa das Aranhas” de Marcia (terceiro de sua ‘trilogia do corpo’, que inclui ‘A Puta’ e ‘O Enterro do Lobo Branco’) e “Jenipará”, de Graziela (idealizadora do projeto literário ‘Senhoras Obscenas’). A campanha vai até o dia 7 de outubro e, além dos exemplares em pré-venda, existem outras recompensas.Acesse e saiba mais

I PRÊMIO “SUBURBANO CONVICTO” >>> Suburbano Convicto é sarau, livraria e editora administrados pelo produtor cultural e poeta Alessandro Buzo. Este guerreiro das artes periféricas criou agora (com apoio do coletivoPoetas do Tietê) um prêmio para valorizar os artistas e coletivos que fazem a vida cultural das quebradas da cidade. Desde 1 de setembro estão abertas as votações para o ‘I Prêmio Suburbano Convicto‘, com 15 indicados em cada uma de suas dez categorias. A votação é dividida em três fases e vai até novembro. A entrega do Prêmio será no dia 11 de dezembro, no Centro Cultural Olido. Para conhecer os indicados e votar, clique aqui.

QUINTA E SEXTA – 3 e 4 de outubro … X Festival da Palavra da Unesp de Assis. Na programação:

Quinta, dia 3, no Anfiteatro Antônio Merisse: às 10h, palestra a partir da obra de Dostoiévski com o Prof. Dr. Flávio Vassouler, e às 19h30, mesa e intervenção literária com participação dos escritores Cesar Augusto de Carvalho, Celso de Alencar e a da atriz Janaína Santana, sob a mediação de Fernanda de Almeida Prado

Sexta. dia 4, no Salão de Atos, às 12h, ‘Som do meio dia’, com participação dos alunos da Unesp e do cantor e compositor Daniel Medina. Às 15h, peça teatral ‘Pedro e o lobo’ com a companhia Lúdica de Teatro. Às 20h, intervenção do grupo Chama Poética: sarau com os artistas Gabriel de Almeida Prado, Déborah Castolline, Liw Ferreira, Danilo Moura e Beatriz Pacheco, com poemas declamados por Fernanda de Almeida Prado e a atriz Janaína Santana (participação do músico Daniel Medina e dos poetas Celso de Alencar e César Augusto de Carvalho). Às 21h30, sarau literário com o grupo Poema Novo: Alexandre Mello, Neide Nell, Carla Lopes, Liw Ferreira, Danilo Moura (participação do poeta e ator guienense Vensam Abeny Iala)

QUINTA – 3 de outubro – 19h … Show da banda Saco de Ratos no Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384. Com Mário Bortolotto (vocal), Rick Vecchione (bateria), Fabio Brum (guitarra) e Fabio Pagotto (baixo e vocais).

QUINTA – 3 de outubro – 19h30 … Oráculo musical de Merlim, com Márcio Cassoni. No Atelier Travessia, à rua Minas Gerais, 201

… … …

QUINTA – 3 de outubro – 19h45 … Samba Jazz com Jaci Sambô Trio. Na Quinta dos Infernos, à rua Coronel José Eusébio, 109

… … …

QUINTA – 3 de outubro – 20h … Miryan Lopez Canta Las Canciones de Mercedes. Com Leandro de Abreu (violão), Zé Terra (charango), Grazzy Lopez (flauta transversal) e Karyn Carolyne (percussão). Entrada franca. Na Casa da Palavra, à praça do Carmo, 171, em Santo André

… … …

QUINTA – 3 de outubro – 20h30 … Zulu de Arrebatá … Cantor e compositor se apresenta no Espaço Novo Mundo, em Guarulhos, na av. Salgado Filho, 1453

… … …

QUINTA – 3 de outubro – 20h30 … Raquel Martins apresenta repertório de bossa nova, afro-sambas e as canções autorais de seu ep ‘Música Para (R)Existir’, acompanhada de Rodrigo Bucair na percussão. No Beco das Garrafas, à rua Duvivier, 37, em Copacabana, Rio de Janeiro

… … …

QUINTA – 3 de outubro – 20h30 … Dama da Noite … Indicada a prêmios como melhor espetáculo LGBTQ, peça é adaptação do conto homônimo de Caio Fernando Abreu. Com o ator Luiz Fernando Almeida. Direção de André Leahun. No Teatro West Plaza, à av. Francisco Matarazzo

… … …

SEXTA – 4 de outubro – 18h … 2° Lupa Paloza Fest … Espaço de cultura e lazer para artistas independentes. Com as bandas Skateria, Pola Essa, 7ContoRap e os djs From e Romeu. No Estúdio Toca do Disco, à rua Grecco, 629

… … …

SEXTA – 4 de outubro – 19h … Relança: Festa comemora e relança os livros de poemas de Cátia Luciana Pereira (Morada), Lubi Prates (Um corpo negro), Natasha Felix (Use o alicate agora) e Viviane Nogueira (Uma casa se amarra pelo teto). Com apresentação das poetas, bate-papo com mediação da Ariadne Catarine, comidinhas, bebidas e discotecagem de Odara Kadiegi. No Bar da Tapera Taperá, na Galeria Metrópole, à avenida São Luis, 187, 2o andar

… … …

SEXTA – 4 de outubro – 19h … Jardim Psicodélico apresenta: Rafael Cirilo & Banda, lançando o Disco Só. No Videoclube Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, na ZL

… … …

SEXTA – 4 de outubro – 19h30 … Sarau Pretas Peri – De/generadas … Com Jô Freitas, Juliana Jesus e Tayla Fernandes mais as convidadas Sistah Chilli (com Rasec), a perfomance ‘Minha Luta Não é Branca’, de Keithy Alves e discotecagem da dj Bee Bru. No Sesc Santana, à av. Luís Dumont Villares, 579

… … …

SEXTA – 4 de outubro – 20h … ‘Alta Velocidade Parada’ … Além das canções do seu cd, Danilo Moura apresenta, ao violão, clássicos de Edu Lobo, Fito Paez e Sergio Sampaio. No Quinto Pecado Café Bistrô, à rua Coronel Artur de Godoi, 12

… … …

SEXTA – 4 de outubro – 20h … Duo Plínio & Sabá apresenta variedade musical no Happy Hour do Carauaribar, à praça Carauari, 8, na Vila Maria. No repertório, pop, forró, mpb e rock nacional

… … …

SEXTA – 4 de outubro – 20h … Show: Ao Som da Viola, da Rebeca e da Percussão. Show com os músicos Victor Batista, Antônio João Galba e Carlinhos Ferreira. No repertório, músicas autorais e clássicos de Zequinha de Abreu, Milton Nascimento, Renato Teixeira, Almir Sater e Chico Buarque. No Centro Cultural Butantã, à av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882

… … …

SEXTA E SÁBADO – 4 e 5 de outubro – 20h … Hospital da Gente – Grupo Clariô de Teatro encena textos de Marcelino Freire. No Sesc Osasco, à av. Sport Club Corinthians Paulista, 1300

… … …

SEXTA – 4 de outubro – 21h … Fernandes faz show voz e violão no Manjericanto, interpretando canções de seus 4 cds e releituras da mpb. Participação de Carlão Odinjor El. No Manjericanto, à Rua Voluntários da Pátria, 3558

… … …

SEXTA – 4 de outubro – 21h … Os Cabeças’sss no Santa Sede, à avenida Luís Dumont Villares, 2104, perto do metrô Parada Inglesa, na ZN. Trio formado por Daniela Neris (voz), Luis Dias (guitarra) e Ivan Cabeça (violão) toca clássicos de Stones, Beatles, Kansas, Janis, Dylan, Raul, Zé Ramalho, Belchior e outros

… … …

SEXTA – 4 de outubro – 23h … Samba da Gruta #29 – tocando os melhores sambas de todos os tempos. Encontro acontece na primeira sexta-feira do mês na Gruta Bar e Bilhares, à rua Major Quedinho, 112

… … …

SÁBADO – 5 de outubro – das 14h às 18h … 1° Piquenique da Mama. Evento propõe discussão e apoio a pacientes com câncer de mama. Na programação: aula de yoga com Juliana Simon, roda de conversa com Claudio Loureiro, pocket-show autoral com Ciro Pinheiro e sorteio de brindes criados por Domitila Gonzalez. Entrada franca. No Alvenaria Espaço Cultural Colaborativo, à rua Turiassu, 799

… … …

SÁBADOS – 5 e 19 de outubro – 14h … Photopoesia oficina … Atividades de escrita e fotografia finalizando com um livro. Na rua Fortunato, 117, em Santa Cecília

… … …

SÁBADO – 5 e 12 de outubro – 15h … Oficina de Fotografia com Uly Nogueira “Olho do Furacão”. Também nos dias 5 e 12 de outubro. No Videoclube Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba

… … …

SÁBADO – 5 de outubro – 20h … Banda Caldonia, formada por Leo Prado, Elvis Rodrigues e Dico Santana, toca clássicos do rock. No Point do Charuto, à praça Comandante Eduardo de Oliveira, 254

… … …

SÁBADO – 5 de outubro – 20h … “Canções Velhas Para embrulhar Peixes – Volume 3” … Show com Peri Pane & arrudA, Marina Bastos, Daniel Xingu e Ivam Gomes. No Armazém do Campo do MST, à alameda Eduardo Prado, 499

… … …

SÁBADO – 5 de outubro – 20h30 … Especial Chico. Na Refinaria Burguer e Petiscos, à rua Fontoura Xavier, 1090. Com Moacyr Santos (voz e violão), Jarbas Monteiro (baixo), Gustavo Surian (bateria e percussão) e Filipe Surian (violão e cavaquinho)

… … …

SÁBADO – 5 de outubro – 21h … The East West Band … Banda apresenta clássicos do blues no Let’s Bar, a casa da música popular blueseira. Na avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 3958

… … …

SÁBADO – 5 de outubro – 21h … Tributo Roupa Nova – Jorge Canti & Banda. No Eclipse: Espaço Cultural, Bar e Café, à rua Astorga, 621, ao lado da estação Guilhermina do metrô

… … …

SÁBADO – 5 de outubro – 21h30 … Festa dos Librianos – Com Sebah de Assis, Ricardo Martins e convidados. No Casa Grande Bar, na ZL

… … …

SÁBADO – 5 de outubro – 23h … Capítulo 01 – Trilhas de Filmes Icônicos ou não do Cinema. Festa para quem ama a sétima arte. Com os djs Rogério Troiani, Os Doiis e Kiko Costato. No Espaço170, à rua Inácio Pereira da Rocha, 170, na Vila Madalena

… … …

DOMINGO – 6 de outubro – 19h … Encontrão + Vanessa Bumagny … Shows da banda (Rafael Castro, Ga Setubal e Caue), que toca canções dos três compositores e da cantora, que apresenta seu trabalho solo. Na Casa do Mancha, à rua Felipe de Alcaçova

… … …

QUARTA – 9 de outubro – 20h30 … Show ‘Aquarela de Batons’, com Marcos Munrimbau. Cantor e compositor apresenta 14 canções autorais em homenagem às mulheres, acompanhado pelas instrumentistas Anete Ruiz (teclado), Luciana Rosa (violoncelo) e Paula Padovani (bateria). Exibição do videoclipe da música “Quando Você se Aproxima”. No Teatro Cacilda Becker, à rua Tito, 295, na Vila Romana

… … …

ATÉ 12 DE OUTUBRO … Festival Artistas de Rua – Shows gratuitos em vários espaços públicos da cidade durante 15 dias (veja a programação completa)

ATÉ 12 DE OUTUBRO … Exposição ‘Vende-se’, de Allan Sieber, na 9 arte galeria, à rua Augusta, à rua Augusta, 1371, loja 113

… … …

ATÉ 23 DE OUTUBRO – Terças e quartas, às 20h … Hamlet-ex-Máquina … Montagem adaptada e dirigida por Érika Bodstein à partir da obra de Heiner Müller, com trechos do original de Shakespeare. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000

… … …

TERÇA – 8 de outubro – 20h30 … Gardênia. Peça inspirada no romance ‘O amor nos tempos do cólera’, de Gabriel García Márquez. Com Cybele Jácome e Luís Mármora. No Teatro West Plaza – Sala Laura Cardoso. Também nos dias 15, 22 e 29

… … …

ATÉ 9 DE NOVEMBRO … As Várias Faces de Darcy Ribeiro. Exposição homenageia o antropólogo, sociólogo, educador, escritor e político brasileiro que se destacou por suas ideias humanistas e pela defesa da causa indígena. No Memorial da América Latina

