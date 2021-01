Tem a live do Sarau Bodega do Brasil (pela Lei Aldir), o vídeo da performance de Rosa Freitas (pela Funarte), o Festival de Arte do Vale do Paraíba (online) e a diversidade de vozes no Cultura Alternativa

CCN NOTÍCIAS >>> O Coletivo de Comunicação Norte Notícias (acesse o site), voltado principalmente para a Zona Norte, é o site de notícias de que participo como colaborador (em 2021 prometo participar mais). Nele, dou prosseguimento ao meu trabalho no blog, informando sobre as atividades culturais dos artistas alternativos. Divulgue também mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia. …

AS 3 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube – contatos por inbox). São eles: Este blogueiro, poeta e cantor, aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube – contatos por. São eles: 1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da atriz e cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minha página no Facebook 2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros >>> MAIS ‘PROFESSORA’ >>> A live da professora Margarida tem variações com perfis educativos: Dona Margarida e A Primavera e Dona Margarida e o Verão, onde a mestra/cantora aborda a chegada de cada estação e suas relações com a preservação do meio ambiente, o aquecimento global, sustentabilidade e cuidados com a Covid, de modo bem humorado e em meio a clássicos de nossa música e poemas pertinentes aos temas. Datas como Natal, Dia da Mulher, Carnaval e Aniversário de São Paulo também renderam espetáculos 3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

AGENDÃO

BARULHO D’ÁGUA >>> Espetáculo da Cia Nova de Teatro fez parte do projeto #EmCasaComSesc e foi tema de dois pequenos docs postados nas páginas do Sesc. No primeiro, depoimentos dos atores e produtores . No segundo ( Espetáculo da Cia Nova de Teatro fez parte do projetoe foi tema de dois pequenos docs postados nas páginas do Sesc. No, depoimentos dos atores e produtores . No segundo ( vídeo acima ), um resumo da peça, que aborda o drama dos milhares de refugiados que morrem atravessando o mar Mediterrâneo, critica políticos e governos que tratam a questão da imigração como mercadoria. Texto de Marco Martinelli, com direção e tradução de Carina Casuscelli. Atuam Alexandre Rodrigues (o fotógrafo Buscapé, do filme ‘Cidade de Deus’), Vençam Guigui, Fábio Mráz e Rosa Freitas

O CD #gozi >>> A partir da dupla Gozi, formada por Ozi e Gisele Garófalo, surgiu a banda, que, após três anos de batalha, acaba de disponibilizar seu cd denominado ‘#gozi‘ nas plataformas digitais. Confira a play-list e acesse aqui para ver as fotos, cifras e agradecimentos ou mandar mensagem inbox para adquir o cd físico. Confira o canal da Gozi no YouTube e ouça, entre outras, Ode ao álcool e Eu Quero Mais

MORTE E VIDA SEVERINA EM DESENHO ANIMADO >>> Saga de um retirante nordestino que, como tantos brasileiros, viaja do sertão ao litoral em busca de melhores condições de vida. A história de Severino, contada por meio de versos na obra-prima de João Cabral de Melo Neto, foi adaptada para os quadrinhos pelo cartunista Miguel Falcão e é retratada nesta animação 3D. Com duração de 52 minutos, o desenho animado, que mantém o texto original do livro, tem narração de Gero Camilo e trilha sonora de Lucas Santanna

A VOZ SUPREMA DO BLUES >>> Na Chicago de 1927, em uma sessão de gravação, surgem tensões entre a cantora negra Ma Rainey, seu trompetista ambicioso e os empresários brancos determinados a controlar a lendária Mãe do Blues. Assisti e recomendo o filme (no original, ‘Ma Rainey’s Black Bottom‘), disponível na Netflix, que tem Denzel Washington à frente do trio de produtores (os empoderados artistas negros norte-americanos estão expondo as feridas da segregação racial e recontando as coisas como elas foram – e ainda são). Baseado em peça de teatro do dramaturgo August Wilson (Prêmio Pulitzer, em 1982), tem texto vigoroso e uma performance extraordinária de Viola Davis (além da ótima atuação do ator Chadwick Boseman, falecido recentemente). Adorei o clima geral, a fotografia, as atuações e a música, claro. Pra mim, a cena com Chadwick desabafando as dores de sua vida trágica e argumentando sobre a inexistência de Deus é, desde já, um marco na história do cinema comercial americano (um momento de crítica e reflexão, único e maravilhoso). É um filmaço!

(Leia mais sobre o filme na ótima matéria do jornalista Julio Maria, no Caderno2, do Estadão)

O FILME DO EMICIDA >>> Finalmente assisti ao maravilhoso documentário ‘AmarElo – É tudo para ontem‘, do rapper Emicida (disponível na Netflix). Em três ou quatro momentos, as lágrimas me encheram os olhos, porque o racismo no Brasil é tão evidente, abominável e ridículo que me envergonha ao ponto de chorar copiosamente (só fascistas idiotas como Bolsonaro e a tchurma de debilóides que está no poder para negar ou fingir que aqui não existe racismo). E que bom constatar que um artista da nova geração de nossa música, como Emicida, já tenha tamanha consciência e capacidade para realizar esse tão necessário instrumento de alta qualidade estética e de contundente crítica social

MARCOS MUNRIMBAU >>> No show ‘Sentidos da Terra’, postado no canal do artista no YouTube (se inscreva) o cantor e compositor fez o lançamento do single ‘Acabem com isso‘. Munrimbau, que realizou antes da pandemia uma série de shows em homenagem às mulheres (Aquarela de Batons), também postou nas plataformas digitais ‘Quando você se aproxima’, música que originou um belo videoclipe. Ouçam e o sigam também no Spotify. Em novembro, mês da Consciência Negra, o artista lançou o single ‘Tocaia Lelê‘, música que fala sobre a resistência na adversidade. Exaltando Dinorá, capoeirista filha de doméstica, a canção relembra a história da personagem interpretada por Jéssica Barbosa no filme ‘Besouro‘. No começo deste ano, já participou de live internacional promovida pela Association Cultive Art Littérature Solidarité, sediada na Suíça

DIÁLOGOS >>> O dramaturgo Lenerson Polonini e a Cia Nova de Teatro promoveram durante os primeiros meses da pandemia uma série de encontros com personagens da cena cultural brasileira (passaram por lá dramaturgos, produtores, políticos, religiosos, atores e cantores – acesse @cianovadeteatro no Instagram para ver as ótimas entrevistas já realizadas). Assisti a várias delas e parabenizo ao coletivo pelo trabalho. Aqui o bate-papo com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, cujo discurso indignado, amplo, amoroso e contundente me revigorou e estimulou a agir

… TATTOOS TO YOU >>> O multiartista Pedro Felício está incrementando com novos desenhos seu book de tatuagens. Visite sua página no Instagram e admire seus trabalhos. Requisitado tatuador, o cara é mestre de bateria do bloco carnavalesco Ano Passado Eu Morri Mas Esse Ano Eu Não Morro, baixista da banda O Selo, ator (nas peças AI-5, Quanto Cu$ta, Kavernistas), agitador cultural e faz-tudo das coisas de palco (desde os tempos do coletivo Ivo 60), além de desenhista e roteirista de quadrinhos (uma de suas hqs na revista ‘O Contínuo‘ até virou filme)

MOSTRA CINE VÍDEO DE POESIA FALADA >>> Exibição do videopoema Partida, de Tchello d’Barros (um jogo semiótico entre letras e palavras de uma frase, que vai sendo montada formalmente e desmontada no significado, em partes que se dividem por conta de uma partida, uma ausência, alguém que partiu). Ainda na página Studio Fulinaíma Produção Audiovisual, interpretação de textos de Ademir Assunção, Ademir Demarchi, Artur Gomes, Carvalho Junior, Rubens Jardim, Nic Cardeal, Nina Rizzi e Vladimir Maiakovski, entre outros Exibição do videopoemade(um jogo semiótico entre letras e palavras de uma frase, que vai sendo montada formalmente e desmontada no significado, em partes que se dividem por conta de uma partida, uma ausência, alguém que partiu). Ainda na páginainterpretação de textos de, entre outros >>> MAIS ARTUR FULINAÍMA >>> O poeta e performer Artur Gomes, o popular ‘Fulinaíma’ (que teve seu livro ‘Pátria A(r)mada’ contemplado com o Prêmio Oswald de Andrade 2020) criou o Projeto Arte Cultura na cidade de São Francisco de Itabapoana, onde mora há 11 anos. A ideia é fomentar a produção artística da região, descobrir talentos e incentivar coletivos através de oficinas de teatro, fotografia, poesia, cinema e produção de vídeo, dando à população ‘acesso às ferramentas necessárias para sua construção cidadã’. Saiba mais aqui. Qualquer artista pode se inscrever e se cadastrar no ‘Projeto Arte Cultura Oficinas da Fulinaíma MultiProjetos‘ O poeta e performer, o popular ‘Fulinaíma’ (que teve seu livro ‘Pátria A(r)mada’ contemplado com o Prêmio Oswald de Andrade 2020) criou o Projeto Arte Cultura na cidade de São Francisco de Itabapoana, onde mora há 11 anos. A ideia é fomentar a produção artística da região, descobrir talentos e incentivar coletivos através de oficinas de teatro, fotografia, poesia, cinema e produção de vídeo, dando à população ‘acesso às ferramentas necessárias para sua construção cidadã’.. Qualquer artista pode se inscrever e se cadastrar no ‘

EVA-PROTO-POETA >>> Conheci a escritora mineira Adriane Garcia através de Akira Yamasaki, num Sarau da Casa Amarela, em São Miguel. Desde então, acompanho seus ótimos poemas pelo Facebook e Instagram (entre também em seu site). “Eu vim do mundo dos excluídos – por classe social e gênero – e sou uma mulher que abomina a exclusão”, afirmou ela numa entrevista a João Gomes, na revista Mirada. Ela acaba de lançar ‘Eva-proto-poeta‘, livro de poemas que celebra a voz das mulheres sob o ponto de vista bíblico (para adquiri-lo, clique aqui). Adorei seus textos concisos e os merecidos comentários elogiosos que li sobre ele: “Garcia reescreve o mito da criação da humanidade, ao empoderar a resignada Eva, a partir do momento que ela descobre a insubordinada Lilith, colocando em pauta a questão da sororidade tão necessária ao movimento feminista” (da resenha de Leila de Carvalho e Gonçalves)

>>> MAIS ADRIANE GARCIA >>> Mineira de Belo Horizonte, é poeta, escritora, teatroeducadora e atriz. Graduou-se em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e se especializou em Arte-Educação na UEMG. Publicou: Fábulas para adulto perder o sono, O nome do mundo, Só, com peixes, Enlouquecer é ganhar mil pássaros, Embrulhado para viagem, Garrafas ao mar, Arraial do Curral del Rei e Eva-Proto-Poeta (veja a matéria no site CCN Notícias)

O EP DO ANHANGABAHY >>> No final do ano a formada por Hévelin Gonçalves, Wady Issa Fernandes e Rui Condeixa Xavier apresentou seu novo álbum, o ep experimental ‘Doismilevinte‘, que não será lançado em nenhuma plataforma, mas será enviado individualmente aos interessados. Cadastre-se e receba as músicas por e-mail ou whatsapp, gratuitamente

GIULIANO DEL SOLE >>> Artista ligado ao coletivo que promove atividades na VideoClube Charada, na ZL, músico acaba de lançar Topadas, sua canção em parceria com Jefferson Garrido. Participam, além de Giuliano (voz, violão e guitarra), Paulinho Lima (bateria), Bruno Rocha (baixo), Katia Aqkino (coro) e Sergio Basseti (teclado e produção)

LIMA DUARTE >>> Até 10 de janeiro de 2021 o site do Itaú Cultural (IC) exibe a mostra ‘Lima Duarte: Profissão Ator’, que reúne cinco filmes com os personagens mais conhecidos do artista no cinema. Confira a programação completa

LOJA DO MST >>> Inaugurada a loja de e-commerce com produtos orgânicos dos trabalhadores ligados ao MST (armazemdocampo.shop). Saiba mais

REVISTA GUETO >>> Quarto aniversário da publicação de literatura luso-brasileira (contos, crônicas, poemas, ensaios, resenhas) de periodicidade trimestral cujo selo editorial realiza, eventualmente, edições especiais temáticas, além de publicar e-books com download livre. No final do ano foi lançada a revista ‘Brasil: (im)possíveis diálogos‘, com 27 textos de ficção e de não ficção (de autores convidados da 7ª edição do Printemps Littéraire Brésilien) que evidenciam as inquietações diante de um mundo cada vez mais confrontado a derivas totalitárias e às intolerâncias. E-book para download gratuito

ZÉ TERRA >>> Artista lançou o clipe ‘Menino Rei‘, do repertório do ep ‘Natal Caipira‘, também disponível nas plataformas digitais. Com o Duo Canta Viola (Laura Campanér e Zé Terra), o videoclipe tem direção de Rene de França. Zé Terra, músico da banda ‘Freud à Deriva‘, também apresenta o programa de entrevistas Viola de Papo, no YouTube, onde conversa com grandes violeiros e artistas da música sertaneja (confira aqui).

UMA LOUÇA QUEBRADA E NENHUMA ROUPA LAVADA – Apresentação do vídeo da peça da Meraki Cia Teatral na página da Casa de Cultura Vila Guilherme, o Casarão, no YouTube. O texto é baseado em pesquisas e depoimentos de mulheres que sofreram algum tipo de violência de gênero. No elenco, Cleo Moraes e Rosa Freitas (direção de Eduardo Osório). Após a transmissão, rolou um bate-papo com as atrizes (veja o vídeo)

DESIGUALDADE >>> O fotógrafo americano Johnny Miller, em seu projeto ‘Unequal Scenes’ (Cenas Desiguais), produz imagens aéreas (com o uso de drones e helicópteros) que evidenciam a desigualdade de renda expressa na arquitetura e na organização urbana das cidades. Atualmente no Brasil, declarou que nosso país ‘se desviou do caminho de redução da desigualdade’, lamentando que ‘o Brasil, infelizmente, não está no caminho certo’. Conheça seu trabalho e saiba mais sobre ele nesta ótima matéria do Globo

ITAQUERA – HISTÓRIAS E MEMÓRIAS – Os movimentos sociais da zona leste e seus protagonistas. Série de dez entrevistas mediadas por Escobar Franelas, com ativistas da região. Acompanhe na página do evento, no Facebook (aqui os bate-papos com Leandro Martins, da escola de samba Leandro de Itaquera, e com o historiador Zé Carlos Batalhafam)

REVISTA RAMO >>> O poeta Escobar Franelas anunciou a nova edição da revista que destaca a produção poética de São Miguel Paulista, prestando tributo a Severino do Ramo, escritor da região (mensagens inbox). Além de matérias sobre a arte poética, assinadas por Punky, Daniel Carvalho e João Caetano do Nascimento, participam escritores como Arnaldo Afonso (eu mesmo!), Antonio Miotto, Sueli Kimura, Silvia Maria Ribeiro, Manogon, Janete Amaral, Daniel Carvalho, Éder Lima, Sabrina Lopes, Teresa Lopes, Andrio Candido, Edilson Borges (Lobinho) e Rafael Vieira, além de incluir e homenagear três poetas já falecidos: Rose Beltrão, Daniel Marques e João Maloca

RHAISSA BITTAR >>> Cantora e compositora participou da série ‘Ô de Casas’, com Mônica Salmaso, interpretando a canção ‘Pra Acordar‘, de Suely Mesquita e Paulo Monarco, que faz parte de seu álbum ‘João‘. Além da carreira solo, Rhaissa é também a organizadora do Sarau As Minas Tudo, onde abre espaço para cantoras e compositoras

… DANI MATTOS >>> Cantora, regente e produtora cultural postou na net o primeiro episódio da série de vídeos #CronistasDaCidade, readequada ao confinamento imposto pela pandemia. Além dela, o grupo Toque de Bambas é formado Tito Longo, Edu Batata, Koka Pereira e Marcelinho Monserrat (visite o canal no YouTube) …

PAULA AUTRAN – lives diárias – 11h … A jornalista e escritora Paula Autran, em seu perfil no Instagram, realiza entrevistas diárias com artistas, pensadores e produtores culturais. Veja também a série ‘Simplificando a escrita com Paula Autran’, em seu canal no YouTube

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana produziu uma série de vídeos divertidos abordando nossa rotina na quarentena. Ela escreveu e interpreta Kiki, personagem que faz rir desnudando seus preconceitos, dúvidas e sua pouca informação sem deixar de comentar, a seu modo confuso, as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

ÀS TERÇAS – 21h … Sarau Elétrico. Leituras de textos por Luís Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, com um convidado escritor e outro músico. Pelo www.rádioeletrica.com ou na página de Leituras de textos por, com um convidado escritor e outro músico. Peloou na página de Katia no YouTube

… GILIANE & GUSMÃO >>> Dupla de cantores e compositores disponibilizou algumas canções nas plataformas digitais: ‘Nas cabeceiras do rio‘, ‘Na poeira da estrada‘, ‘Virada do Alto‘ e ‘Terreiros da Madrugada‘. Além das citadas, é só digitar ‘Som da Estrada Duo’ para acessar outras músicas. Entra lá e se inscreva … V BIG – Bienal Internacional de Guarulhos do Pequeno Formato >>> Por iniciativa de coletivos e artistas da cidade de Guarulhos, acontece a quinta edição da mostra independente de artes, agora online, cuja exposição dos trabalhos vai até 9 de fevereiro de 2021 no Instagram.com/@bigbienal e no blog do evento Por iniciativa de coletivos e artistas da cidade de Guarulhos, acontece a quinta edição da mostra independente de artes, agora online, cuja exposição dos trabalhos vaino Instagram.com/@bigbienal e no …

CLAUDICAÇÕES >>> Série de entrevistas realizadas pelo psicólogo e editor Cláudio Brites, em seu canal no YouTube, sobre saúde mental, artes e bem estar. As lives acontecem em dias e horários variados (acompanhe a divulgação no perfil do escritor no Facebook)

GINCO >>> Primeira edição da série ‘Coletivos Teatrais Paulistas’. Juliana Calligaris entrevista o poeta e ator Antonio Ginco, fundador da Cia Trilhas da Arte (em seu canal no YouTube, acompanhe a série Clownstico. Aqui o mais recente)

A TOCA >>> Na sede do Instituto Sarath, além das atividades artísticas, está funcionando também um espaço alternativo que visa incentivar a qualidade de vida para todos, com venda de produtos orgânicos e naturais, brechó e consumo consciente, agricultura urbana, exposição e venda de artes. Na rua Humberto I, 146, perto do Sesc Vila Mariana

… ÀS SEGUNDAS – 15h … Sarau Segunda Negra. Confirme presença e assista pelo Instagram …