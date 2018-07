Sábado tem cantoria e poesia. Tem o último Sarau da Maria de 2017. E promete ser diferente: sarau-festa com roda de violão e cantoria de mesa. Sem palco nem salto alto. Zói no zói pé no chão e mão na mão. Vale canção autoral mas também pode mandar um sucesso internacional. Uma marchinha de carnaval. Um protesto de festival. Valem tuas rimas anônimas mas pode declamar Drummond, Vinicius ou Pessoa. Vale under cover hit vale Beatles e Beethoven. Ouve: a gente só quer um feliz ano novo. De novo e sempre. Venha cantar abraçar extravasar e brindar com a gente.

SARAU DA MARIA >>> Sábado – 2 de dezembro – 20h … Roda de música e poesia no Clube Vila Maria, à rua Profa. Maria José Barone Fernandes, 483. Entrada R$8.

DARILUZIO E O JECA’S BLUES

NA MERCEARIA DA CARAUARI

Sexta-feira – 1 de dezembro – 20h … Jeca’s Blues na Carauari … Show de lançamento do dvd da banda Jeca’s Blues, ‘Classics volume 1’, com o melhor do rock e do blues. Participações de Chero da Poesia e Nasa Lourenção. Entrada franca. No Carauari Bar e Mercearia, à Praça Carauari, 8, na Vila Maria.

Valmir Piccinato era um garoto da periferia do Jardim Brasil. Mais um que, como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones e o Pessoal do Ceará. De família interiorana, também era fã de modas de viola e duplas sertanejas (aquelas lá, da antiga). Não por acaso, participou do ‘Chero da Poesia’ (com Helen, Giadas e Kita), lendária banda da Vila Maria, que faz um bem vocalizado rock rural. Quando dosou cada porção de seus múltiplos gostos, transformou-se em Dariluzio, um personagem nascido de seu talento inventivo. Dari era um trovador solitário em meio ao caos das buzinas paulistanas, cuspindo versos na paisagem cinza.

Inquieto, lançou um disco independente (capa acima) que é cult hoje em dia. Fez shows, cantou, batalhou e caiu fora. Após duas décadas morando em Londres, eis que nosso heroi à casa torna. E retorna cheio de dedos, como naquele chorinho, mas com a alma calejada de riffs de blues. E é com sua guitarra áspera lustrando as panelas da cozinha do batera Rod Munhoz Magna Furia e do baixista Wagner Montagner, que se forma o Jeca’s Blues. Esse som maneiro que eles nos oferecem é composto de ousadas misturas apreendidas e aprendidas nos palcos da vida. Há um histórico de muitas lutas e viagens nessa levada aparentemente simples. Deleite-se! Deuísque-se! The blues, man!

CORAL DA UNIFESP

NA ‘ERA DO RÁDIO’

A partir de sexta-feira – 1 de dezembro – 20h30 … A Era do Rádio … Com direção musical do maestro Eduardo Fernandes, o Coral da Unifesp remonta um de seus mais elogiados espetáculos: A Era do Rádio. Anote as datas: nos dias 1 e 2 de dezembro (sexta e sábado), 8 de dezembro (sexta) e 16 e 17 de dezembro (sábado e domingo). Às sextas, 20h30, aos sábados, 15h30 e no domingo às 17h. No Teatro Marcos Lindenberg, à rua Botucatu, 862, próximo ao metrô Santa Cruz. Entradas a R$20 e R$10.

O grande compositor Álvaro Cueva, além de ser um dos principais nomes do Clube Caiubi, também participa do Coral da Unifesp, cujo belo trabalho fiquei conhecendo através dele. O coral, criado em 1967, e há 25 anos sob a regência do maestro Eduardo Fernandes, já levou ao palco a obra de compositores como Noel, Caymmi, Chico Buarque (Saltimbancos) e os afrossambas de Baden & Vinicius. Em 2014, o coral encenou a Ópera Chica, um conjunto de ótimas canções compostas pelo Álvaro e parceiros, com inspiração nos espetáculos de cabaré e na Ópera do Malandro, de Chico. Em 2015, assisti maravilhado à bela montagem do Grande Circo Místico, com as incríveis canções originais do musical de Edu Lobo e Chico.

No ano passado, sob o tema ‘Cinco olhares sobre Lenine‘, foram convidados cinco diretores, cada um criando a cenografia para três canções. Os gestos, expressões e coreografias deram uma força cênica ímpar ao coral, que, somada a já conhecida qualidade vocal, fez de ‘Lenine’, o mais completo dentre os espetáculos que vi deles. O que será que eles aprontaram para esse ano? Já estou ansiosamente esperando o momento de assistir à ‘Era do Rádio’. Fiquei fã.

PROJETO SUING

DE MALOQUEIRO

Sábado – 2 de dezembro – 19h … 2ª edição do projeto Suing de Maloqueiro (Cama & Café) … O coletivo ‘Poesia é da hora‘ (Marah Mendes, Nicanor Jacinto e outros) organiza saraus mensais para (e com) pessoas em situação de rua em centros de acolhida e ocupações de resistência. Seu novo projeto, Suing de Maloqueiro, leva a arte do povo de rua para centros culturais, restaurantes e bares para que eles participem como protagonistas de suas histórias e lutas. O espaço está aberto para os artistas que quiserem apoiar. No Cama & Café São Paulo, à rua Roberto Simonsen, 79, perto do metrô Sé. Couvert R$10. Durante o evento haverá sarau, lançamento de livro, exposições e música:

– Intervenção dos Poetas do Tietê (acima, um poema de Paulo D’Auria) e pocket-show com o Samba da Maloca, grupo que se formou debaixo do viaduto Alcântara Machado e “se reúne no espaço Tia Estela pra cantar, batucar e sambar na cara das gestões higienistas”.

– Lançamento do segundo livro de Paulo Escobar ‘Memórias da rua – Há vida do lado de baixo’ (Editora Córrego). O autor já lançou ‘Memórias da rua – Amor, Luta e Maloca’.

– Exposição e venda de camisetas do projeto ‘Nois da Rua Serigrafia’, um projeto autônomo criado pelo povo de rua e parceiros que estampa camisetas debaixo do viaduto. As temáticas são diversas: resistência, futebol e música. E eles vendem sob encomenda.

– Projeto “Onde está o seu irmão de rua… eu estou presente nele” aceita doação de alimentos, brinquedos e roupas. Contribua.

MINHAS ANDANÇAS PELOS SARAUS

SHOW DO ÉLIO CAMALLE >>> Na quinta-feira da semana passada (dia 23) fui ao Julinho Clube e pude presenciar (ao lado da minha amiga Veronica Lopes, na foto) o show comovente e eletrizante de um grande e pouco conhecido artista brasileiro: Élio Camalle. Comovente porque as canções nos dizem respeito, nos tocam feridas e sentimentalidades ancestrais. Eletrizante porque exala espírito guerreiro e afrobrasilidade festeira por todos os poros. Cantor, compositor, músico e ator, Élio já participou de festivais, filmes, peças e espetáculos variados. Já lançou cds, tem músicas gravadas por grandes cantores e é parceiro do pessoal talentoso do Clube Caiubi. Atualmente mora na França, onde apresenta este ‘Samba D’Accord’, uma saborosa roda de canções e batuques por onde Élio desfila seus muitos estilos de compor samba: num determinado momento da apresentação, um jongo interpretado por ele me marejou os olhos. Não sei explicar ao certo o porquê. Talvez eu estivesse batucando e dançando com ele em algum terreiro brasileiro, numa dimensão paralela, num tempo interior onde emoções perdidas afloram. Chorei feliz, Élio. O Brasil é uma rica mistura de culturas. Dia 16 de dezembro (um sábado), às 21h, ele apresenta o mesmo show no Bar do Frango, à avenida São Lucas, 479, na ZL. Não deixe de ver.

ORAÇÃO PARA UM PÉ DE CHINELO >>> Na sexta-feira (dia 24) fui ao teatro do Espaço Parlapatões (na Praça Roosevelt, à meia-noite) para ver a montagem da Cia Teatroendoscopia, de uma peça escrita por Plinio Marcos em 1969, censurada até 1979 e que, lamentavelmente (para nós brasileiros) se mantém atual. O que podem fazer três personagens sufocados pela repressão policial, pela opressão do sistema político, pelas injustiças cotidianas, pelo abandono e exclusão a que estão condenados pelo Estado? Presas fáceis e frágeis nas mãos sujas de governantes, policiais ou patrões, eles se digladiam, se ofendem, se humilham e se matam uns aos outros. Você precisa ir lá pra ver o brilhante desempenho de Alexandre Santo como o delator e alcoólatra Rato. Thais Dias faz a prostituta Dilma e Ícaro Rodrigues é o bandido Bereco. Os três nos dão pena, nos dão raiva e nos fazem pensar: são como nós, nesse beco-sem-saída chamado Brasil. A união, que jamais é aventada, fica suspensa no ar, como um último suspiro de uma possível esperança. A direção é de Flavio Marin, a cenografia de Rafael Clemente e o figurino de Paula Valeria Andrade (a quem agradeço a gentileza do convite). Tem espetáculo nas duas próximas sextas-feiras: dias 1 e 8 de dezembro, às 23h59.

FORRÓ NA GRUTA >>> Na madrugada de sábado (dia 25) fui à Gruta (um bar na Rua Major Quedinho, 112) e me acabei de dançar e cantar numa festa popular (entrada R$5, cerveja de 600 ml a preço honesto) com ritmos brasileiros e repleta de jovens na faixa dos 25/30 anos. Parecia um buraco perdido no tempo. A garotada cantando Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Gilberto Gil… Fiquei pensando: onde eles aprenderam, se não toca em lugar nenhum? Lá, habitualmente, a banda Xoroxangô atravessa noites tocando chorinhos e sambas. Agora, o forró também faz parte do leque das festividades. Baião Lascado (foto acima) é um grupo que pesquisa e desenvolve repertório de xote, arrasta-pé, música instrumental brasileira e elementos da cultura popular. É formado por Antonio Vito (sanfona e voz), Renato Macedo (rabeca e voz), Lincoln Pontes (violão e bandolim), Allan Gaia Pio (pandeiro e percussão), Ruan Levy Reis (triângulo e voz) e Bogoló (zabumba e voz). Hoje, dia 30 de novembro, tem a roda de choro do XoroXangô. No dia 2 de dezembro tem apresentação da banda feminina Sambadas. No dia 9, o Baião Lascado retorna. Vai lá conferir que é muito bom!

SARAU DA MERCEARIA >>> No sábado (dia 25) fui ao Carauari Bar e Mercearia, na Vila Maria, participar de mais uma edição de seu sarau mensal, o Som & Poesia. Foi o poeta Oswhaldo Rosa quem organizou e apresentou a festa que teve convidados (como Tinho Ribeiro e Arnaldo Marques) e muito espaço para o palco aberto. Passaram por lá músicos e poetas como Eder Lima, Ligia Regina, Yanca Palumo, Italo Butzke, Tião Baia, Marcelo Nocelli, Aécio Oliveira, Joaquim Lima e tantos outros. Vindas do Sarau das Mulheres Poetas, outro evento importante desse sábado, Silvia Maria Ribeiro, Claire e Esther Alcântara também se apresentaram. Eu, além de duas canções da minha lavra, cantei até ‘parabéns pra você’: afinal, era o niver da Marici, minha mulher, e toda a nossa família estava lá (ói, nóis na foto acima – valeu, Andrea, por mais essa recepção carinhosa). Só sei que a gente comeu, bebeu e a cantoria continuou nas mesas, mesmo depois que o som foi desligado. Como disse um certo poeta (quem será?) naquela famosa marchinha de carnaval: “nós somos do balacobaco, nosso sovaco sempre cheira a folia”. Veja mais fotos da bagunça no álbum de Roberto Candido, o fotógrafo oficial dos saraus.

SARAU DO BAR DO FRANGO >>> Acompanhado pelas poetas Esther Alcântara e Silvia Maria Ribeiro (a quem agradeço a carona e as fotos) fui ao Bar do Frango pela primeira vez (avenida São Lucas, 479, no Parque São Lucas). Tradicional ponto de encontro de músicos e poetas, o famoso bar existe há mais de 25 anos e é considerado uma trincheira de resistência da música autoral e não-comercial brasileira. O sarau acontece sempre no último domingo do mês. O ambiente é superagradável, com mesinhas de madeira e paredes decoradas com fotos de grandes artistas, pôsteres de causas nobres e humanistas, além de fotos de personalidades históricas da esquerda mundial. Os poetas e músicos participantes também desceram a lenha em Temer, no liberalismo e no capitalismo nacionais. Ou seja, este velho e anacrônico comunista ateu se sentiu absolutamente ’em casa’. Após o sarau, a cantoria continuou nas mesas, onde fiz amigos que conheciam as músicas e os discos lançados por artistas da Vila Maria nos anos 1980 (Dariluzio, Pedro Lua e Paulo Barroso). O dono do bar, Tatau, também é músico e sempre toca algumas canções no final da noite. Você precisa conhecer o Bar do Frango, pois, além do sarau legal, tem cachacinhas e comidinhas muito boas (eu comi uns bolinhos de carne seca deliciosos). Nessa sexta-feira (dia 1 de dezembro) tem show da cantora chilena Claudia Manzo. No sábado (dia 2), é a vez da dupla Daniel Sanches e Marcelo Barum. E, como eu já disse (lá em cima), no dia 16 de dezembro tem o ‘Samba D’Accord’, de Élio Camalle. Vai lá, meu filho, vai lá!

FESTA DO LIVRO NA USP

… … …

Até sexta-feira – de 28 de novembro a 1 de dezembro – das 9h às 21h … 19ª Festa do Livro da USP (2017) … Organizado pela Edusp, o tradicional evento procura aproximar editoras e leitores, oferecendo livros de qualidade a preços especiais, com desconto mínimo de 50%. Na avenida Professor Mello Moraes, Travessa C, na Cidade Universitária.

SHOWS NO TEATRO DA ROTINA

… … …

Quinta-feira – 30 de novembro – 21h … Teatro da Rotina … Termina hoje, com festa, a programação especial de aniversário do Teatro da Rotina. Nesta quinta-feira, dia 30, tem show do cantor e compositor Flavio Tris, que lança seu segundo disco, “Sol Velho Lua Nova” e rememora canções do álbum de estreia, além de inéditas. Ingressos a R$40 (compre antecipadamente por R$20 clicando no link. Na rua Augusta, 912, às 21h.

Entidade sem fins lucrativos, o Teatro da Rotina é um espaço alternativo incrível onde a gente vê shows e peças como se estivesse na sala de casa. Fundado em 2012 pelo ator, diretor e dramaturgo Leonardo Medeiros, tem como proposta a resistência artística. O espaço é mantido pela renda da bilheteria e pelo trabalho voluntário da companhia formada por Clara Moraes, Bruna Brito, Diego Monteiro, Elly Dantas, Juliana Simon, Neto Medeiros, Paula Vilhena, Rodrigo Lavorato, Victor Deamo e Vinícius Ferreira. Durante todo o mês de novembro, ao celebrar cinco anos de atividades, o TR apresentou uma eclética programação com excelentes artistas e bandas de folk, rock, mpb, psicodelia e prog (curadoria de Bijou Monteiro).

Passado o mês especial, a primeira semana de dezembro mantém o alto nível: tem show da maravilhosa cantora e compositora Blubell (sexta, dia 1), da banda gaúcha Lítera (sábado, dia 2) e da cantora colombiana Victoria Saavedra (quarta, dia 6). O TR é minha casa de shows preferida. Sempre que posso, eu estou por lá.

SEMANA DO CINEMA

DE GUARULHOS

1ª Semana do Cinema Guarulhos >>> Entre os dias 1 e 5 de dezembro, acontece a “1ª Semana do Cinema Guarulhos” que conta com mostra de filmes locais, nacionais e internacionais, além de música ao vivo com artistas guarulhenses e food trucks abertos das 14h às 23h. A entrada é gratuita (clique no cartaz para ler melhor a programação). Na Praça Getúlio Vargas (com avenida Tiradentes, s/n, no Centro).

Na sexta-feira, dia 1º, às 19h, tem início o ciclo de filmes com o curta-metragem “In Carcere Et Vinculis“. Às 20h, o longametragem “Vai Guarulhos”, que conta um pouco da trajetória da AD Guarulhos, equipe de futebol profissional da cidade. Três curtas nacionais, com tradução em libras, serão exibidos na terça-feira, dia 5, a partir das 16h. Na Praça Getúlio Vargas (com avenida Tiradentes, s/n, no Centro).

REVELANDO SP

… … …

Até domingo – de 29 de novembro a 3 de dezembro – das 9h às 21h … Revelando São Paulo 2017 … Nesta edição, o festival de cultura tradicional paulista tem como tema a Festa do Divino e contará com exposição fotográfica, rodas de conversa e mostra com vestimentas, gastronomia e música. Serão oitenta espaços de culinária, 100 ambientes/estandes de artesanato, 160 grupos de cultura popular, 12 Ranchos Tropeiros e participação de representantes de 170 cidades.

Durante todos os dias do evento, por preços que variam de R$5 a R$20, os visitantes poderão degustar delícias da comida caipira, caiçara e tropeira, e ainda conferir encontros de violeiros, sanfoneiros, congadas e moçambiques, samba rural, catira, orquestras de viola e fanfarras. No Parque do Trote e no Mart Center, à av. Nadir Dias de Figueiredo, na Vila Maria. Veja a programação completa no site www.cultura.sp.gov.br

VIRADA INCLUSIVA

… … …

Sexta, sábado e domingo – dias 1, 2 e 3 de dezembro … Evento celebra o ‘Dia Internacional da Pessoa com Deficiência’ e trabalha para que pessoas com e sem deficiência possam estar juntas nas ruas e parques. “O crescimento da ‘Virada Inclusiva‘ é sinal de que cada vez mais pessoas estão aderindo ao movimento pela inclusão da pessoa com deficiência. Isso é fruto do trabalho de todos os que acreditam ser possível realizar atividades para todas as pessoas, tenham elas deficiência ou não”. Veja a programação completa no http://viradainclusiva.sedpcd.sp.gov.br/

O evento é constituído de uma série de shows (veja AQUI os horários das apresentações de Victor Cali, Nina Oliveira, Lucas Adon e outros), oficinas, mostras teatrais, exposições, gincanas e demais manifestações de arte, cultura, esporte e lazer em diversos espaços e municípios do Estado de SP. A preocupação em garantir o pleno exercício da cidadania e a inclusão social de todas as pessoas, com e sem deficiência, é uma forma de dar base a uma sociedade verdadeiramente democrática e inclusiva.

A ‘Visita Educativa em Libras‘, na exposição ‘Di Cavalcanti 120 anos’ (sexta-feira, 1 de dezembro, às 10h30), faz parte dos muitos eventos. A visita conta com a participação da educadora surda Sabrina Denise Ribeiro e a intérprete de libras Elizabeth Aparecida Andrade. Na Pinacoteca de São Paulo, à Praça da Luz, 2.

A ‘Bicicletada Inclusiva‘ ocorre no dia 3 (domingo, às 10h), na Praça do Ciclista. Serão disponibilizadas bicicletas comuns e adaptadas para pessoas com e sem deficiência passearem e se divertirem na ciclovia e na ciclofaixa de lazer da Avenida Paulista (perto do número 2500). Os apoiadores garantem que mesmo pessoas que nunca andaram de bicicleta poderão participar.

O PROJETO ECOMPOR

… … …

Apesar da caretice reinante, do ar oligárquico, recatado e do lar que impera sobre nossa nação Tupi, sempre aparecem uns malucos maravilhosos cheios de ideias incríveis que extrapolam os formatos tradicionais. Um descolado grupo de músicos, atores, designers, fotógrafos, videomakers e demais pensadores da coisa artística bem acabada, criou um projeto superlegal para o letrista que queira ouvir seu texto embalado por uma melodia mas não sabe como fazer. O ‘Ecompor‘ convidou os operários da palavra a enviarem seus escritos, letras, poemas, ideias, rascunhos ou rabiscos: tudo que pudesse disparar o gatilho da criação. Os textos escolhidos são trabalhados, musicados e produzidos por uma equipe de compositores como Rodrigo Bottari, Vinícius Dias Zurlo e Guilherme Garboso, entre outros. Os autores dos escritos escolhidos participam do processo e são registrados co-autores da obra, junto aos demais que colaborarem. A produção e o processo são compartilhados através de canais na internet. Enfim, uma equipe de craques somando habilidades individuais pra desembolar o meio-de-campo e fazer um golaço coletivo.

E, abrindo os trabalhos do Ecompor, o guitarrista e compositor Rodrigo Bottari postou na net a primeira dessas criações coletivas. A canção ‘No Fundo Nem Piro’ surgiu em oficina com Guilherme Garboso e Rafael Paiva a partir de textos dos novos parceiros Pedro Biondi e Remisson Aniceto, que contataram o site. Ouça a música deles (acima) e mande também a sua letra pra lá. Os ‘parceiros’ do Ecompor estão no aguardo.

ROUBARAM O VIOLÃO

DO BRAU MENDONÇA

… … …

O talentoso violonista e querido amigo Brau Mendonça, está inconsolável. Ele teve seu instrumento de trabalho roubado. Além do valor sentimental, pois o violão estava com ele há mais de 15 anos, é muito difícil comprar outro com a mesma qualidade. Seus amigos e admiradores, solidários, iniciaram uma campanha para arrecadar fundos e tentar adquirir outro violão semelhante. Clique no cartaz e veja como colaborar. O Brau merece!

AGENDÃO

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

Quinta-feira – 30 de novembro – 10h30 … Luz, Câmera, Canção! … Apresentação reúne trilhas e canções dos filmes mais famosos do cinema, adaptadas para canto coral. Entrada franca. Na Etec de Artes, à avenida Cruzeiro do Sul, 2630.

Quinta-feira – 30 de novembro – 12h … À Mesa Negra … Último dia da programação (criada pela escritora Cátia Luciana Pereira) que atravessou o mês de novembro. Inspirado no dia da Consciência Negra, em Carolina Maria de Jesus e na pouca divulgação dada à literatura negra, o evento “À mesa negra” apresentou diariamente na página ‘Letras Catitas‘ criadores (em poesia, prosa ou teatro) como Paloma Franca Amorim, Natasha Félix, Lubi Prates, Maria Shu, Edimilson de Almeida Pereira, Gabi Nyarai, Luz Ribeiro, Ricardo Aleixo, Maria Firmina dos Reis, Abdias do Nascimento, Jarid Arraes, Mariana Félix, Elisa Lucinda, Conceição Evaristo e Mel Duarte, entre outros.

Quinta-feira – 30 de novembro – 18h … Sarau da Capivara Primata – A Morte … Sarau organizado pelo coletivo Poesia Primata (Luís Perdiz e Macaio Poetônio) chega à nona edição com palco aberto e espaço de troca para autores e editoras independentes. Com Anna Beatriz Ribeiro, Daniel Perroni Ratto, Grace Kelli Pereira, Diogo Luiz, Jeanine Will, Pedro Tostes, Lilian Sais, Fabiano Fernandes Garcez, Natasha Felix, João Pedro Innecco, Lubi Prates, Pedro Magalha, Marcus Groza e Pedro Blanco. Felippe Boujikian lança o zine “Entre Ondas”. Na Toca da Capivara, à rua Major Diogo, 865/863.

Quinta-feira – 30 de novembro – 18h30 … Cineclube de Novembro: “O Filho dos Outros” … Organizado pelo Projeto Cinegri, cineclube dá continuidade ao tema de outubro (Prisões), abordando a questão da ‘Punição’ em nosso País, com exibição da websérie documental “O filho dos Outros”, produzida pelo Coletivo Rebento. Nela, é discute-se a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e suas consequências, caso a proposta seja aprovada. Na Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391.

Quinta-feira – 30 de novembro – 19h … Show PAR – André Fernandes e Vinícius Paes … PAR é o show autoral que celebra a parceria dos compositores André e Vinícius. Faz parte da I Mostra de Artes da Casa Rosa Manjericão, que se estende até o dia 22 de dezembro, com vasta programação. Entrada franca (contribuição no chapéu). Na rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque.

Quinta-feira – 30 de novembro – 20h … Carina Assencio & MusicMan Jazz … Cantora apresenta seu repertório de standards acompanhada pela MusicMan Jazz, banda formada por Vinícius da Silva Gomes (piano), Sandro Premmero (contrabaixo) e Cassiano MusicMan (bateria). No Drosophyla Bar, à rua Nestor Pestana, 163.

Quinta-feira – 30 de novembro – 20h … 86º Quintasoito – Trupe Benkadi, Najara Costa e Luiz V. Belizário … No mês da Consciência Negra, projeto recebe a socióloga e ativista negra Najara Costa e o cientista social Luiz Vinicius Belizário, além do novo espetáculo da Trupe Benkadi, ‘Nimba’. No Espaço Clariô de Teatro, a rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra.

Quinta-feira – 30 de novembro – 20h … Dharma Samu – no Bistrô … Banda formada por Dharma Samu (sax tenor, alto, soprano e barítono), Rogério Antonio (bateria), Douglas Carvalho (baixo) e Pedro Rocha (sax tenor) apresenta jazz experimental psicodélico. Couvert R$5. No New Holiday Café & Bistrô, à rua Fontoura Xavier, 375.

Quinta-feira – 30 de novembro – 21h … Ribanceira … A peça tem texto de Aramyz, direção de Maria Basilio e uma emocionante atuação do ator e poeta Antonio Ginco. “Ribanceira” é um texto inspirado na observação de uma realidade vivida por muitas famílias no Brasil e em outros países. Leva à cena o Zé, personagem sem sobrenome que representa os diversos sobreviventes de catástrofes, sejam as causadas por enchentes, pela falta de recursos financeiros ou pela impotência de quem vive nesse lado abandonado da humanidade, à margem das benesses do dinheiro e do poder. Ingressos a R$50 (inteira) e R$25 (meia). No Espaço Cia da Revista, à alameda Nothmann, 1135 (entre as estações de metrô Santa Cecília e Marechal Deodoro). Às quartas e quintas-feiras, até 7 de dezembro.

Quinta-feira – 30 de novembro – 21h30 … Raquel Martins – no Beco das Garrafas … Raquel Martins, fluminense radicada em SP, volta ao Rio e apresenta as canções de seu quarto trabalho autoral “Percepções sonoro poéticas”. Coim Marcio Castiga (contrabaixo) e Rodrigo Bucair (percussão). Entrada R$30. Na rua Duvivier, 37, em Copacabana, Rio de Janeiro.

Quinta-feira – 30 de novembro – 21h30 … Iara Rennó: Arco & Flecha Participação Especial Elza Soares … A cantora e compositora Iara Rennó apresenta as canções de seu cd e convida a grande Elza Soares, homenageada no disco, para participar do show. Com Mariá Portugal (bateria e mpc), Maria Beraldo Bastos (clarone e clarinete), Curumin (bateria), Lucas Martins (baixo e synth), Maurício Badé (percussão), Gustavo Cabelo (guitarra), Amilcar Rodriges (trompete) e Filipe Nader (sax barítono). No Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93.

Quinta-feira – 30 de novembro – 23h … Psych Out apresenta: Os Haxixins (BRA) … A banda brasileira da zona leste de SP, Os Haxixins, foi convidada para tocar na Cidade do México, ao lado de The Broccolis, Ramona, Los Reverse e The Silver Stones. Nossos meninos estão sendo apresentados por lá como ‘a melhor banda de psicodelia do Brasil’, o que é muito merecido. Os Haxixins são Sir Uly (vocal e bateria), Edu Osmédio (baixo) e Douglas Farias (vocal e guitarra), com o reforço de Rafael Cirillo (teclado) e a participação especial de Vander Bourbon (guitarra e vocal). Eles se apresentam no Foro Bizarro, à avenida Yucatan, 10, no México.

Sexta-feira – 1 de dezembro – 12h … Lançamento da marchinha ‘Santa Cecília’ … Parceria dos compositores Juli Manzi e Tatá Aeroplano, a marchinha foi feita especialmente para o carnaval de blocos de rua de SP 2018. É o primeiro single do álbum “Sambas, Pagodes e Uauás”, com lançamento previsto para o ano que vem. Confira no link.

Sexta-feira – 1 de dezembro – 18h30 … Zona Western – no Mirante … Zona Western é uma banda de country formada por Wagner Creoruska Junior (banjo), Ivan Valle (contrabaixo acústico) e Speedy Victor (vocal e Violão). O trio, que também costuma tocar pelas ruas da cidade, faz apresentação gratuita no Mirante Nove de Julho. No dia 15 de dezembro eles repetem a dose.

Sexta-feira – 1 de dezembro – 19h30 … Mbeji Lua de Encantarias … Banda intercultural de mulheres pesquisadoras de música e dança de origem afroameríndia e afrolatina apresenta repertório autoral e canções tradicionais encontradas nas religiões de matriz afrobrasileiras. Com Ariane Molina (voz, atabaque, cuíca e efeitos) e Victória do Santos (voz, atabaque, teclado e efeitos). No Sesc São José dos Campos, à Av. Adhemar de Barros, 999.

Sexta-feira – 1 de dezembro – 20h … Companheiros do Sol: Cantoria e Violão … “Companheiros do Sol” é uma canção de Ismael Birodylan que fala de amizade, da estrada e da música, sintetizando o clima do show: um superencontro de artistas ‘viajeros’. Já confirmadas as participações de Birodylan, Tháta Luz, Ju Gonçalves, Nill Caldeira, Rosana Camilo, Aécio Oliveira e do duo Som da Estrada, formado por Giliane Meireles e Valter Gusmão. Apoio cultural R$10. No ECLA – Espaço Cultural Latino Americano, na Rua Abolição, 244, no Bixiga.

Sexta-feira – 1 de dezembro – 20h … Dezartes – 1ª Mostra Cultural Aldeia Satélite … Sob o tema ‘Arte e Mal Estar na Sociedade’, diversos grupos de teatro apresentam seus trabalhos, seguidos de rodas de conversa e pocket-shows com convidados. Nesta sexta, a peça ‘Fantasmas de São Miguel’ (criação coletiva dos artistas da Aldeia) terá reflexões e bate-papo com Claudemir Santos e música de Anna Bueno. Veja AQUI a programação completa. Até dia 14 de dezembro, na Aldeia Satélite – Espaço Cultural, à rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118, em São Miguel Paulista.

Sexta-feira – 1 de dezembro – 20h30 … Manas Sessions – Primeira edição em São Paulo … Grupo formado por mulheres empoderadas e artistas independentes em prol da arte, da música e da valorização do feminino. São sete mulheres que se encontram para cantar músicas autorais e versões de tirar o fôlego. Entrada R$20. No Brazileria, à rua Clélia, 285.

Sexta-feira – 1 de dezembro – 21h … Claudia Manzo – no Bar do Frango … Cantora e compositora chilena promove seu primeiro álbum “América por una mirada femenina”, que tem participações de Déa Trancoso e Marcelo Pretto, entre outros. Na Avenida São Lucas, 479, no Parque São Lucas.

Sexta-feira – 1 de dezembro – 21h … Consertamos Disco Voador … Show com Peri Pane, Gustavo Galo e Daniel Xingu traz as canções inéditas do cd que será lançado em breve. No Teatro de Bolso do IV Mundo, à Praça Jesuino Bandeira, 124, na Vila Romana.

Sexta-feira – 1 de dezembro – 21h … Aniversário de 1 ano do Sarau da Coletividade … Sarau mensal convida poetas, músicos e performers para o palco aberto especial de aniversário. No Vinil Retrô Cafeteria e Tabacaria, à Praça Roosevelt, 230.

Sexta-feira e sábado – dias 1 e 2 de dezembro – 21h30 … Amar e mudar as coisas me interessa mais – Sesc Pompeia … Homenagem a Belchior com a Banda Radar e participações especiais de Ceumar, Ednardo, Gero Camilo e Jorge Mello. A banda é formada por João Mourão (baixo), Sérgio Zurawski (guitarra), Arnaldo “Monsieur” Parron (bateria) e Leandro Neri (teclado), com direção musical de Rovilson Pascoal. Na rua Clélia, 93.

Sexta-feira – 1 de dezembro – 22h … Marcelo Pretto – ‘Boi’ convida … Cantor e percussionista Marcelo Pretto celebra seu primeiro álbum solo, ‘Boi’, acompanhado por Renata Amaral (baixo e voz), Leonardo Mendes (cordas), Ricardo Vignini (viola e guitarra) e Henrique Menezes (percussão). Show pretende juntar fundos para a finalização do cd (contribua aqui) que lança um olhar contemporâneo sobre o bumba-meu-boi. Na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22.

Sexta-feira – 1 de dezembro – das 22h às 4h20 … Samba da Gruta Edição 9 … Toda primeira sexta-feira do mês, a Roda de samba da Gruta atravessa a madrugada. A dj Marina Lopes gira os discos nos intervalos. Couvert R$5. A Gruta Bar e Bilhares fica na rua Major Quedinho, 112-A.

Sexta-feira – 1 de dezembro – 23h59 … Oração Para um Pé de Chinelo … Texto do grande Plinio Marcos será apresentado nesta e na próxima sexta-feira, à meia-noite. A montagem é da Cia Teatroendoscopia, com direção de Flávio Marin. No elenco, Thais Dias, Ícaro Rodrigues e Alexandre Santo. Ingressos a R$40 e R$20. Teatro dos Parlapatões, na Praça Roosevelt.

Sábado – 2 de dezembro – 11h … Versos que Compomos na Estrada – nas Bibliotecas de SP … Lívia Humaire e Markus Thomas formam o duo, influenciado por sons regionais, poesia e mpb, que inicia ciclo de apresentações nas bibliotecas paulistanas. Na Biblioteca Prestes Maia, à avenida João Dias, 882, em Santo Amaro.

…

No domingo, dia 3 de dezembro, às 11h, a dupla faz show na Biblioteca Marcos Rey, à avenida Anace, 92, em Campo Limpo. Na semana que vem eu posto a agenda completa.

Sábado e domingo – 2 e 3 de dezembro … Outro Lugar – Focus dança na Biblioteca … A Focus Cia de Dança continua a série de intervenções urbanas nas bibliotecas e espaços comunitários de SP. Sábado (14h) é na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, à rua Henrique Schaumann, 777. Domingo (às 16h), eles se apresentam no Centro Municipal de Culturas Negras do Jabaquara, à rua Antonio Tavolieri, 45. Com entrada franca.

Sábado – 2 de dezembro – das 14h às 22h … Festival de Fim de Ano – ‘A Porta Maldita’ … Desde 2014 o coletivo vem fomentando o cenário de música autoral e contribuindo para a divulgação de artistas independentes. Nessa despedida de ano, shows com seis bandas: Zumbi e o Folclore, Vitreaux, Oto Gris, In Venus, Amoradia do Som e Monstro Amigo. Na Praça General Oliveira Álvares, em Pinheiros.

Sábado – 2 de dezembro – 15h … Seminário & Debate Epicontro … O quinto Epicontro apresenta a temática ‘Os gêneros híbridos e seus desdobramentos – da teoria composicional à pratica discursiva’, evidenciando a análise de autores que desafiam a ortodoxia da crítica literária. Com Pedro Marques Neto (escritor, poeta e professor de literatura), Gutemberg Araujo de Medeiros (jornalista e pesquisador) e Laercio Silva (poeta, ensaísta e editor do Epigrama Coletivo Editorial). Na Oficina Cultural Oswald Andrade, à rua Três Rios, 363, no Bom Retiro.

Sábado – 2 de dezembro – 15h … Lançamento do livro: A Beija-Flor e o Girassol … Livraria da Travessa e Editora do Brasil convidam para o lançamento do livro “A Beija-Flor e o Girassol”, de Paula Valéria Andrade, com ilustrações de Luis San Vicente. Na rua Visconde de Pirajá, 572, em Ipanema, Rio de Janeiro.

Sábado – 2 de dezembro – 17h … Sarau Encontro de Utopias – Edição Dezembro … Organizado e apresentado pela cantora Regina Tieko, o sarau traz o poeta Mario Piva lançando o livro Menino Brincante, o chargista Fernando Vasqs expondo seu trabalho e os compositores Vinicius Soares Pessoa e Carú Bonifácio fazendo pocket-show. Com palco aberto. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000.

Sábado – 2 de dezembro – 19h … 2ª edição do projeto Suing de Maloqueiro (Cama & Café) … O coletivo ‘Poesia é da hora’ (Marah Mendes, Nicanor Jacinto e outros) organiza saraus mensais para (e com) pessoas em situação de rua em centros de acolhida e ocupações de resistência. Seu novo projeto, Suing de Maloqueiro, leva a arte do povo de rua para centros culturais, restaurantes e bares para que eles participem como protagonistas de suas histórias e lutas. Durante o evento haverá sarau, lançamento de livro, exposições e música. No Cama & Café São Paulo, à rua Roberto Simonsen, 79, no centro. Couvert R$10.

Sábado – 2 de dezembro – 19h … Marcos Fonseca – Show de aniversário … Cantor e compositor Marcos Fonseca faz 40 anos e comemora com show ‘voz e violão’, com repertório autoral e sucessos do pop rock. No piso inferior, apresentações poéticas e exposição de livros da Editora Essencial. Entrada R$10. No Gambalaia Espaço de Artes e Convivência, à rua das Monções, 1018, em Santo André.

Sábado – 2 de dezembro – 19h … Cantigas e Causos … O contador de causos Eufra Modesto se apresenta acompanhado pela cantora Mari Ananias. Contribuição R$10. Na Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391.

Sábado – 2 de dezembro – 19h30 … 33º Sarau Caiçara – Arte e Gastronomia … Realizado desde 2008, o sarau propõe um diálogo de continuidade e reflexão entre o ancestral e o contemporâneo, para celebrar e debater a cultura caiçara a partir da literatura, música, artes visuais, dança e gastronomia. Com o coletivo Percutindo Mundos, Flávio Viegas Amoreira, Paulo Cezhar Luz, Maria José Goldschimidt, Caio Ferraz, Marcelo Ignacio e palco aberto. Apresentação e curadoria Márcio Barreto. No Capim Mascavo, à rua Euclides da Cunha, 170, em Santos. Couvert R$10. Olha só o que vai ter pra comer:

Menu Degustação Caiçara – R$ 30,00

– Tirinhas de Mandioca fritas

– Pupunha assada com vinagrete

– farofa de Banana da Terra

– Bolinho de falsa Taioba

– Sobremesa – Tapioca de Coco com Caju

Bebida: Suco de cidreira com limão

Sábado – 2 de dezembro – 20h … Canto para Rinocerontes e Homens – no Galpão do Folias … Há dois anos em cartaz, o premiado espetáculo inspirado na obra ‘O Rinoceronte’, de Eugene Ionesco, tem direção de Rogério Tarifa, dramaturgia de Jonathan Silva e direção musical de William Guedes. A temporada se estende até 17 de dezembro, com apresentações aos sábados, domingos e segundas (ver horários no cartaz). No dia 19 de dezembro, o grupo organiza show musical ‘para cantar a liberdade’ e um seminário com João das Neves, um dos criadores no CPC da UNE. No Galpão do Folias, à rua Ana Cintra, 213, em Sta Cecília, perto do metrô.

Sábado – 2 de dezembro – 20h … Laura Lavieri – no Bona … Grande cantora, parceria de Marcelo Jeneci, prepara cd solo. “Desastre Solar” será lançado em 2018 e está em processo de financiamento coletivo no Catarse (colabore aqui). Dentre as ‘recompensas’ oferecidas aos colaboradores há piqueniques, leitura de mapa astral e até uma serenata musical. No show, acompanhada pelo violonista João Erbetta, ela mostra as canções do cd e interpreta alguns clássicos. Na rua Álvaro Anes, 43, em Pinheiros.

Sábado – 2 de dezembro – 22h … The East West Band – no Boutique Vintage … Excelente banda de blues formada por MaurusBlues (gaita & voz), Fernando Hipólide (guitarra), Felipe Barba (baixo) e Eduardo Camargo (bateria & backing vocals), se apresenta no Boutique Vintage, à rua Padre Adelino, 949, perto do Sesc Belenzinho. Discotecagem do dj Makako.

Sábado – 2 de dezembro – 22h … Daniel Sanches e Marcelo Barum – no Bar do Frango … ‘Roda de Curiós’ é o nome sugerido pelo compositor e cantador Daniel Sanches para o projeto que faz com o parceiro musical Marcelo Barum, pois remete ao canto peculiar da ave nativa brasileira. No repertório, canções autorais e obras de artistas estimados pelo duo. Na percussão (triângulo e pandeiro), Isabella Prudêncio. Na Avenida São Lucas, 479, no Parque São Lucas.

Sábado – 2 de dezembro – 23h … Somos todos Gi Vincenzi … Excelente cantora se apresenta em noite solidária: a renda será revertida a ela, que vai operar o joelho e ficará de molho por uns tempos. Vai ter Baile de Máscaras, com recepção de Bruna Popper e F. Gonzalez, clássicos do pop rock com a banda Jully On The Rocks, sorteio de prêmios e karaokê. Entrada R$10. No Amor Amor Pub, à rua Luiz Gama, 10, em Itapecerica da Serra.

Domingo – 3 de dezembro – 15h … Show na Paulista … Show na rua com Simona Talma, Angela Castro e Banda Androide Sem Par, ao lado do Parque Trianon Masp.

Domingo – 3 de dezembro – 15h … Sarau – Memorial da Resistência … Como parte da programação especial da “Semana de Direitos Humanos: solidariedade derrubando muros”, o Memorial da Resistência preparou o Sarau #SonharoMundo, atividade gratuita (ver cartaz). Para conferir a programação completa do Memorial da Resistência e outros museus, clique AQUI.

Domingo – 3 de dezembro – 15h … Racha CorAção – última edição do ano … Além da tradicional batalha de poesias, tem sarau com palco aberto. Lançamento do livro ‘Todas as funções de uma cicatriz’, de Lâmia Brito e show de Marcos Wilder. No Buraco de Minhoca, à avenida São Miguel, 9296.

Domingo – 3 de dezembro – 16h … Black Mantra no Sesc Interlagos … Superbanda apresenta seu funk & soul instrumental. Com Leonardo Marques (bateria), Caio Leite (baixo), Ricardo Mastria (guitarra), Kiko Bonato (teclado), Igor Thomaz (saxofone barítono), Pedro Vithor (saxofone tenor), William Tocalino (trombone) e Felippe Pipeta (trompete). Entrada franca. Na avenida Manuel Alves Soares, 1100, no Pq. Colonial.

Domingo – 3 de dezembro – 17h30 … Rock na Ema … Raphael Andhra e a banda Rock Insane apresentam o melhor do rock do anos 80 e 90. No Gogó da Ema, à rua Capitão Alcook, 466, no Pq. Edu Chaves.

Terça-feira – 5 de dezembro – 18h30 … Lançamento do livro Comida Cheia de História … Receitas e crônicas deliciosas de Patricia Ferraz, editora do Paladar, suplemento de gastronomia do Estadão. Entrada gratuita. No Museu da Casa Brasileira, à av. Faria Lima, 2705.

Terça-feira – 5 de dezembro – 21h … Betto Ponciano no Brazileria … De volta da Europa, o compositor, cantor e violeiro Betto Ponciano apresenta sua ‘música de raiz contemporânea’. A convite dele, cantarei uma de minhas canções (valeu, Betto!). Entrada R$20. Na rua Clélia, 96.

Quarta-feira – 6 de dezembro – 11h … Viegas lança novo clipe – “Perceba a Criação” … Música fará parte do ep a ser lançado no início de 2018. Com produção da BraBo Films, clipe trata das mudanças que acontecem na vida e o quanto devemos estar preparados para elas.

Quarta-feira – 6 de dezembro – 18h … Desconcertos de Poesia … Sarau organizado e apresentado pelo poeta Claudinei Vieira tem palco aberto e convidados: a voz e o violão de Joaquim Lima, a voz e os quadros de Ligia Regina Lima (acima), o sax e as composições de Eder Lima e os poemas de Paula Autran (abaixo) e Pam Araújo. E ainda tem o Bazar Para Tudo com as obras dos artistas do Coletivo Arte Permanente. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40.

POEMA DE PAULA AUTRAN

Todos os caras depois de mim

encontraram a moça certa,

aquela

que consegue fazer

a concessão definitiva:

(para toda a vida)

aprender a tocar

baixo para fazer parte

da banda punk dele,

mesmo sendo bailarina,

aprender a andar

de bicicleta

entre ônibus, só

para dividir o

desejo dele

de

viver

no

meio

fio.

morar em um sítio

em Cotia e de lá não sair,

só para satisfazer o desejo

secreto dele

de possuir uma onça

parda

na coleira.

E por aqui

coleira, baixo, bicicleta

me olham sorrateiros do

fundo do armário

me lembrando que ainda

guardo

(para mim)

todas as

chances

de conceder.

Quarta-feira – 6 de dezembro – 18h30 … Simona e Androide … A cantora Simona Talma (lançando o cd ‘Ficção’) e a banda Androide Sem Par se apresentam no Brazileria, à rua Clélia, 285. Ingressos a R$15 e R$20.

Quarta-feira – 6 de dezembro – 19h … Contramão Gig Apresenta: Missing Takes & BTRX … Projeto que traz música autoral ao Baixo Augusta, fecha 2017 com duas bandas da cena independente: BTRX, do interior de SP e Missing Takes, de Porto Alegre. No Bar da Avareza, à rua Augusta, 591. Entrada R$10 (ou R$30 consumíveis).

Quarta-feira – 6 de dezembro – 19h … Lançamento do Fanzine Vasto 5ª edição … Reunindo os contos das 4 edições da Comunidade do Conto de 2017, a 5ª edição do Fanzine Vasto terá a presença dos autores, com sessão de autógrafos e coquetel. Os contos tratam sobre Direitos humanos, LGBTQ, Depressão e síndrome do pânico e Paródia. Quem for prestigiar receberá gratuitamente um exemplar do fanzine. No Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, em Suzano.

Quarta-feira – 6 de dezembro – 21h … Carol Naine … Cantora e compositora finalista do Prêmio da Música Brasileira faz show no JazzB, à rua General Jardim, 43. Entrada R$25.

Quarta-feira – 6 de dezembro – 21h … Ribanceira … A peça tem texto de Aramyz, direção de Maria Basilio e uma emocionante atuação do ator e poeta Antonio Ginco. Ingressos a R$50 (inteira) e R$25 (meia). No Espaço Cia da Revista, à alameda Nothmann, 1135 (entre as estações de metrô Santa Cecília e Marechal Deodoro). Amanhã, quinta-feira (dia 7 de dezembro), é o último dia da temporada.

Até 22 de dezembro … Exposição de Arquitetura – Observatório + Devires do Brasil … O Observatório e a Exposição Devires do Brasil são parte das atividades da 11a Bienal de Arquitetura de São Paulo, que tem várias outras expos e atividades em diversos outros locais. Na Praça das Artes, Av. São João, 281. Saiba mais no site.

Até 23 de dezembro – Exposição … A artista plástica Beatris Maurício Rocha expõe suas pinturas no Espaço Cultural Alberico Rodrigues, na praça Benedito Calixto, 159.

Até 30 de dezembro – das 10h às 20h … Robert Frank: Os americanos + Os livros e os filmes … A obra de Robert Frank, um dos nomes mais importantes da história da fotografia, será apresentada em duas exposições no IMS Paulista: “Os americanos” e “Os livros e os filmes”, com entrada franca. Em paralelo às exposições, o IMS promove retrospectiva de sua filmografia, exibindo 25 títulos, entre curtas, médias e longas-metragens. Na avenida Paulista, 2424.

Até 14 de fevereiro/2018 … Exposição – Histórias da sexualidade … Com mais de 300 obras e cerca de 130 artistas, tanto do acervo do MASP, quanto de coleções brasileiras e internacionais, incluindo desenhos, pinturas, esculturas, filmes, vídeos e fotografias, além de documentos e publicações, de arte pré-colombiana, asiática, africana, europeia, latino-americana, entre outras. A mostra divide-se em nove núcleos temáticos e ocupa três espaços do Museu: o primeiro andar (Corpos nus, Totemismos, Religiosidades, Performatividades de gênero, Jogos sexuais, Mercados sexuais, Linguagens e Voyeurismos), a galeria do primeiro subsolo (Políticas do corpo e ativismos) e a sala de vídeo (Voyeurismos). No Masp, à av. Paulista, 1578. Só para maiores de 18 anos (pode isso, Arnaldo?).

