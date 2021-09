Tem a estreia dos ‘Bichos Dançantes’ (espetáculo da Focus), a programação pela diversidade (na mostra MIA), 10 livros sobre visibilidade lésbica e 10 antigordofobia (por Jéssica Balbino) e o 7 de setembro em defesa da democracia (no Anhangabaú)

BICHOS DANÇANTES >>> Estreia neste fim de semana (sábado e domingo, dias 4 e 5 de setembro, às 16h) o novo espetáculo da Focus Cia de Dança no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro (com patrocínio da Petrobras Cultural para Crianças, o projeto inclui também a produção de um livro). Além dos bailarinos que compõem a companhia, os 14 personagens são representados pelas vozes de grandes artistas brasileiros como Lucinha Lins (a jabuti aniversariante), Bianca Byngton (a inocente esperança, interpretada por Monise Marques), Tânia Alves (a coruja protetora), Reynaldo Gianecchini (o coelho sabichão, interpretado por Cosme Gregory), José Loreto (o cavalo destemido, interpretado por Isaias Estevam), Juliana Alves (a bailarina cisne, interpretada por Marina Cervo), Gabriel Leone (o peixe apaixonado, interpretado por Vitor Hamamoto) e Vilma Melo (a galinha maternal, interpretada por Carolina Sá)

.

Ao todo, serão oito apresentações, nos quatro sábados e quatro domingos de setembro, sempre às 16h (saiba mais sobre a temporada)

‘Bichos Dançantes‘ (veja um trecho) tem direção artística, concepção, coreografia e texto de Alex Neoral, e direção musical e canções originais de Tuim (Felipe Habib e Paula Raia).

.

…

“Cultura é gente, diversa, plural, multifacetada, que na identidade de cada um forma o caldo coletivo que alimenta a história.

O que importa é alimentar gente, educar, empregar gente”

Palmas para o grande ator Sérgio Mamberti (pequena homenagem ao artista que nos deixou em 3 de setembro de 2021).

“A elite e o conservadorismo brasileiros mostraram sua resistência aos governos populares (de Lula e Dilma) através de uma violência tão forte quanto a da ditadura militar de 1964”.

Essa foi a análise que Sérgio Mamberti fez da atual conjuntura política do país. O ator, que teve um longa história de militância no Partido Comunista Brasileiro, na juventude, e no PT, ultimamente, vaticinou:

“Eu temo, não por mim, mas pelo futuro. Dá uma pena quando a gente olha para frente e vê nosso país ameaçado, nossas riquezas sendo entregues de mão beijada, nossa saúde, educação e cultura ameaçadas”

A gente vai tentar evitar isso, Sérgio.

Obrigado, por seu enorme talento, seu humanismo contagiante e suas lutas por um mundo melhor para todos.

.

… … …

Terça – 7 de setembro – a partir das 10h, no Vale do Anhangabaú … 7 de Setembro em defesa da democracia, contra o golpe fascista: #foraBolsonaro. Saiba mais sobre os vários eventos e ações diversas de resistência ao fascismo bolsonarista

…

7 DE SETEMBRO – parte 2 >>> Brasil, pátria à deriva. Sem governo. Sem democracia. Sem empatia. Sem amor. Sem independência. Sem respeito. Sem graça. Sete sem, mas poderia listar muitos mais. Sem saúde, sem cultura, sem emprego. Sete de setembro com falso nacionalismo e falsa moral. Com assassinos no poder. Com ditadores no poder. Com torturadores no poder. Com mentirosos no poder. Os falsos no poder desse Brasil sem futuro. Um golpe, dois golpes… e a facada fake que matou o país ‘que poderia ter sido e não foi’.

…

7 DE SETEMBRO – parte 3 >>> Fascistas negacionistas estão no poder. Bolsonaro e seus seguidores querem dar um ‘golpe legal’ contra a democracia. É preciso dar nomes aos bois, aos tocadores de aboio e a todo esse gado abilolado. Quem botou essa ‘jente boa’ lá, hein? Eu, aqui do meu cantinho anônimo, fico esperando que aqueles que contribuíram para que essa nulidade chamada Bolsonaro chegasse à presidência, com sua corja de fascistas idiotas, deve fazer um mea culpa e tirá-los de lá imediatamente: o golpe dado em 2016, em nome de um antipetismo doentio, gerou a aberração que nos (des)governa. Eu tenho aqui na memória uma longa lista de nomes… De políticos ‘sérios’ (só que não) a jornalistas ‘isentos’ (só que não), passando por empresários ‘de visão’ (só que não) e artistas ‘de sucesso’ (só que não), muita ‘jente de bem’ (só que não) prestou esse desserviço ao povo brasileiro, apoiando o crescimento da onda fascista. Que ao menos se retratem, seus canalhas!

…

7 DE SETEMBRO – parte 4 >>> Semanalmente faço compras maiores, mas de 3 em 3 dias tenho que passar no supermercado pra comprar alguma coisa (enquanto o dinheiro do meu fundo de garantia não acabar)… constato que os preços sobem toda hora… em uma semana, um produto que era 7 ou 8 reais, sobe ao menos 1 real… isso aconteceu com o leite, o café, o feijão… a carne, então, nem compro mais… … e sempre tem remarcação de preços, na nossa cara….. fora os aumentos absurdos do gás, da luz e da condução… e a falta de emprego… e a inexistência de políticas públicas (em todos os setores)… e a omissão diante da covid… e o descaso diante das mortes… e a desinformação, a burrice, a corrupção e o fascismo desse presidente e seus seguidores… e essa nação prostrada… sem reação… E no 7 de setembro, esses vermes ainda vão tentar dar mais um golpe pra acabar com o que resta de democracia… Pobre Brasil.

(ilustração do grande Nando Motta – ver matéria sobre ele mais abaixo)

…

7 DE SETEMBRO – parte 5 >>> Ouçam ‘História Natural da Minha Pátria‘, poemaço inédito de Wilson Alves-Bezerra, declamado pelo autor, ‘em memória do 7 de setembro de 2021’. Música: Cocktails, de Dan Bodan (Biblioteca do Youtube, sem copyright).

Visite a página de Wilson no YouTube. Na sequência, dois de seus livros:

.

‘MALANGUE MALANGA – 30 poemas para ler no exílio’ >>> De Wilson Alves Bezerra, pela Iluminuras. Assista a live de lançamento (com participação do poeta Eduardo Jorge) e clique para saber mais e adquirir o livro. Ouça um dos textos na voz de Natália Barros . NECROMANCIA TROPICAL >>> Livro de Wilson Alves Bezerra está disponível no site da editora Douda Correria. Na live de lançamento, teve declamação de poemas e bate-papo entre Luis Maffei, Maria João Cantinho e o autor (veja como foi), que já lançou Histórias zoófilas e outras atrocidades (EDUFSCar / Oitava Rima, 2013), Vertigens (Iluminuras, 2015) e O Pau do Brasil (Urutau, 2016)

.

… … …

A ‘MIA Especial Diversidade’

quer fazer com que as pessoas

olhem para a cidade

e reconheçam seu potencial

e força cultural.

Quer voltar os olhos

para a essência única de cada um,

enaltecendo as diferenças

e os detalhes que fazem

deste

um mundo mais bonito e plural

.

MIA >>> De 2 a 7 de setembro, Poços de Caldas (MG) conta com diferentes intervenções artísticas que acontecem em pontos distintos da cidade e podem ser acompanhadas de forma virtual através da Mostra de Artes Integrada, a MIA, que realiza o Especial Diversidade. Confira aqui a programação, com transmissão nas redes sociais da Mostra

.

No Museu Histórico e Geográfico, a história da cidade será contada através de video-projeções do vj Bah. Além disso, o prédio do Ceu ganha um mural feito pela artista Lo Firmino, com o tema ‘Mulheridades’. Durante dos os dias, djs da cidade e o músico Gustavo Infante farão shows online. Clique e saiba mais

.

… … …

10 LIVRAS LIVRES LIVROS

… … …

Dia 29 foi o Dia da Visibilidade Lésbica, data importante por fomentar discussões sobre o combate a lesbofobia. Entrevistada por Camila Cetrone, do site IG Queer, a produtora cultural, jornalista e multiartista Jéssica Balbino (ativista admirada e sempre presente neste blog), indicou 10 livros sobre vivências lésbicas (de poesia, hq, conto e romance). “Elencar apenas uma dezena de livros é uma tarefa difícil quando pensamos no quanto tem a ser dito e lido; e em como é urgente que o tema seja debatido a partir de múltiplos olhares, recortes e atravessamentos. Espero que as obras listadas perturbem e desloquem quem as ler, como fizeram comigo”, expressa a curadora. Eis a lista, com pequenos comentários de Jéssica (aqui a matéria, na íntegra):

.

1 – “No útero não existe gravidade”, de Dia Nobre (Editora Penalux) – ‘É impossível ler e não se emocionar, sair inteira’

2 – “Antes que eu me esqueça”, com organização Gabriela Soutello (Quintal Edições) – ‘Todo processo editorial foi feito por um grupo inteiramente diverso e composto por 50 mulheres lésbicas e bissexuais’

3 – “Interiorana”, de Nívea Sabino (Padê Editoral) – ‘É um livro que atravessa vidas, muitas Minas Gerais, silêncios, lutas e belezas’ – 4 – “A extinção das abelhas”, de Natália Borges Polesso (Companhia das Letras) – ‘A obra nos traz olhares sobre a falta de empatia e respeito às pluralidades com pessoas como as LGBTQIAP+’

5 – “Elas marchavam sob o sol”, de Cristina Judar (Editora Dublinense) – ‘Cristina Judar garante a voz da jovem Ana e da mística Joan, personagens que são presas políticas torturadas durante a ditadura militar.’

6 – “O essencial de Perigosas Sapatas”, de Alison Bechdel (Editora Todavia) – ‘Por mais de duas décadas, a autora deu vida a Mo, Lois, Ginger, Sparrow e suas amigas — quase todas lésbicas — em publicações em dezenas de jornais com Perigosas Sapatas.’

7 – “O enterro das minhas ex”, de Anne-Charlotte Gautier (Editora Nemo) – ‘A narrativa gráfica remonta os relacionamentos da vida dela da adolescência até a vida adulta.’

8 – “Sereia no copo d’água” de Nina Rizzi (Editora Jabuticaba) – ‘As poemas de Nina dizem tudo que ficou por dizer, calado na bala que encontra corpos cotidianamente num país de genocídios velados.’

9 – “Garota, mulher, outras”, de Bernardine Evaristo (Companhia das Letras) – ‘Distante das cartilhas feministas — que ao tentar libertar, aprisionam —, Bernardine Evaristo troca as personagens de posição o tempo todo e consegue ser singular ao escolher a diversidade.’

10 – “Jamais peço desculpas por me derramar”, de Ryane Leão (Editora Planeta) – ‘A poesia da Ryane é simples, direta e calorosa. Ela tem o dom de ser intensa e, por isso, de falar com quem se permite abrir seus livros e ler os escritos como uma conversa ancestral.’

.

…

MAIS JÉSSICA >>> Setembro é o mês da prevenção ao suicídio e também o mês de luta contra a gordofobia. Ao ‘Estado de Minas’, Jéssica Balbino fala sobre saúde mental e comenta os altos índices de suicídio de pessoas gordas (‘30% dos pacientes que buscam tratamento para emagrecer têm depressão’). Leia na íntegra

.

De quebra, ela lista (ao Portal IG Delas) 10 livros escritos por pessoas gordas ou sobre vivências em corpos gordos, inclusive o escrito por ela, que aborda a estratégia de apagamento de pessoas gordas na mídia. As outras nove autoras são Mariana Salomão Carrara, Roxane Gay, Carmem Maria Machado, Agnes Arruda, Isabela Figueiredo, Malu Jimenez, Virgie Tovar, Gabriela Rocha e Lorena Otero. Confira

.

… … …

DESENHOS DO NANDO >>> Sempre presente com seu traço certeiro cutucando e denunciando os malfeitos dos nossos (des)governantes, o ilustrador e chargista Nando Motta é figura admirada por este blog. Nando postou uma série de quadrinhos sobre sua rotina de criação e pede, a quem puder, que colabore para a manutenção de seu trabalho: no link do Apoia-se ou pelo PIX nandomotta79@gmail.com

.

NANDO 2 >>> Quando o Brasil conquistou a centésima medalha da história dos jogos paralímpicos, o cartunista publicou esse desenho sensacional onde estão representados os atletas Gabriel Araujo (natação), Beth Gomes (lançamento de disco), Petrúcio Ferreira (velocista), Daniel Dias (natação), Mariana D’Andrea (levantamento de peso), Alana Maldonado (judô), Carol Santiago (natação), Gabriel Bandeira (natação), Yeltsin Jacques e o guia Antônio Carlos dos Santos (atletismo), comemorando suas medalhas e conquistas.

Sentada em frente às imagens, vemos uma criança com deficiência em um dos braços, vibrando. Em volta dela, alguns itens esportivos espalhados (pés de pato, óculos de natação, uma bola e uma raquete de tênis de mesa). Que demais, Nando!

Pô, meu velho… Fiquei comovido pagarááái!

…

Quinta – 9 de setembro – 19h … A Lavra lança ‘Sujeito Oculto’, trilogia de Osvaldo Higa (composta por ‘Um começo feliz’, ‘Sujeito oculto’ e ‘Transmutação’), com transmissão pelo facebook da editora.

…

CACÁ MENDES >>> Manifesto do Fim do Mundo é o livro de poemas lançado pelo multiartista da dupla Os Conversadores. Pela Desconcertos Editora (adquira aqui)

…

Na quinta, dia 2 de setembro, rolou a live de abertura do Festival Palavras e Maravilhas com participação e transmissão pelo Facebook da Tom-K Produções. As lives serão nos dias 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 de setembro, sempre às 15h (com exceção do dia 8, às 11h). Se inscreva e acompanhe o festival

…

COMO FOI >>> SHOW DA MARIA >>> A XXIV edição do Show da Maria teve participação de Dari Luzio, Élio Camalle, Jordanna e Gabriel de Almeida Prado, cada um apresentando meia hora de canções autorais. Foi mais um showzaço promovido pela intrépida tchurma da Vila Maria. Veja como foi acessando a página do Sarau da Maria

>>> TV DA MARIA >>> Pra quem não sabe, no YouTube tem um canal com um montão de vídeos de diversas apresentações acontecidas no saraus e shows organizados pelo coletivo Sarau da Maria ao longo de seus 8 anos de atividades. As filmagens foram feitas pela querida Selma Bizon. Entre lá e confira