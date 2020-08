Tem a estreia da peça ‘O Peso do Pássaro Morto’, o Balé Guaíra dançando com a Focus, o niver do podcast Trilhas, a Revista Acrobata e a campanha da Desconcertos

…

Esquece. Esquece esse futebolzinho de quinta categoria (e em meio à pandemia!). Esquece a programação mundo-cão dos oportunistas da televisão. Não tem nada que preste nos canais dos bispos, do Silvio nem no Faustão. Esquece o lixo que eles te empurram, a fé que fede, o dízimo e os carnês que eles querem te vender, numa eterna prestação. Esquece o sermão da ilusão. Cai fora desse entretenimento sem nada dentro feito pra cabeças-de-vento. Queria até te pedir o impossível: esquece por um momento esse (des)governo desprezível (o pior que nos poderia ter acontecido). Ao menos, livre-se a ti, por um átimo de segundo, dessa lamentável e cotidiana empulhação exploração espoliação (escolha o ão que mais expresse a sua indignação à inação da nação). E mesmo que tudo desabe, sem grana e opção, mantenha pulsando teu digno coração. Já nem digo a Amazônia (que arde), mas preserve tua humanidade sonhadora e proteja-se desse fascismo e enganação. Como o poeta (Bandeira), eu também não quero mais “o que não é libertação”. Como outro poeta (Ferreira), sou mais uma flor nesse muro que resiste à opressão:

HOMEM COMUM

(Ferreira Gullar)

Sou um homem comum

de carne e de memória

de osso e esquecimento.

e a vida sopra dentro de mim

pânica

feito a chama de um maçarico

e pode

subitamente

cessar.

Sou como você

feito de coisas lembradas

e esquecidas

rostos e

mãos, o quarda-sol vermelho ao meio-dia

em Pastos-Bons

defuntas alegrias flores passarinhos

facho de tarde luminosa

nomes que já nem sei

bandejas bandeiras bananeiras

tudo

misturado

essa lenha perfumada

que se acende

e me faz caminhar

Sou um homem comum

brasileiro, maior, casado, reservista,

e não vejo na vida, amigo,

nenhum sentido, senão

lutarmos juntos por um mundo melhor.

Poeta fui de rápido destino.

Mas a poesia é rara e não comove

nem move o pau-de-arara.

Quero, por isso, falar com você,

de homem para homem,

apoiar-me em você

oferecer-lhe o meu braço

que o tempo é pouco

e o latifúndio está aí, matando.

Que o tempo é pouco

e aí estão o Chase Bank,

a IT & T, a Bond and Share,

a Wilson, a Hanna, a Anderson Clayton,

e sabe-se lá quantos outros

braços do polvo a nos sugar a vida

e a bolsa

Homem comum, igual

a você,

cruzo a Avenida sob a pressão do imperialismo.

A sombra do latifúndio

mancha a paisagem

turva as águas do mar

e a infância nos volta

à boca, amarga,

suja de lama e de fome.

Mas somos muitos milhões de homens

comuns

e podemos formar uma muralha

com nossos corpos de sonho e margaridas.

Além dessa abertura citando gênios da nossa cultura (ignorada pelos imbecis que estão no poder), o blog destaca o movimento de vários outros artistas que nos orgulham: a estreia da peça baseada no poético e pungente livro de Aline Bei, a chance única de assistir aos bailarinos da Focus dançando com os do Balé Guaíra, o niver do podcast Trilhas, de Felipe Zangrandi, e pede uma força para várias campanhas de financiamento: a da Desconcertos Editora, a do espaço cultural Charada, a dos artistas ligados ao Instituto Juca, a da Tapera Taperá e a da própria Focus, estão entre as que merecem o apoio de quem tiver condições de ajudar:

DESCONCERTOS 1 >>> A pandemia, o isolamento social e o consequente cancelamento dos lançamentos, foi um baque tremendo para a editora que entra em campanha de financiamento no Catarse, sábado, prometendo fazer valer cada contribuição com ‘prêmios carinhosos e sensíveis que expressarão toda nossa gratidão’

>>> DESCONCERTOS 2 >>> RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores, sempre às 20h, com transmissão pelo Youtube (acesse aqui as ótimas lives já realizadas). Nesta sexta, dia 21, com Diana Mendes Machado da Silva. Na segunda, dia 24, com Lúcia Rosa. Na quarta, dia 26, com Esmeralda Ribeiro

>>> DESCONCERTOS 3 >>> HISTÓRIAS DE QUEM >>> A editora disponibilizou o link para a pré-venda do livro de contos de Cesar Augusto de Carvalho. O lançamento oficial será no dia 29 de agosto, às 16h, mas o livro impresso já está à venda neste link

INSTITUTO JUCA DE CULTURA >>> O IJC, acolhedora casa de cultura administrada pelo poeta Paulo Nunes, lançou a Campanha do Fundo Solidário Permanente para poder ajudar os artistas que a frequentam a superarem este período de crise com a pandemia. Clique aqui para saber mais e colaborar



>>> MAIS JUCA >>> Saiu o famoso Sarau-Lão Virtual com quase duas horas de vídeos da maravilhosa turma de artistas que faz a festa na casa (veja aqui). Normalmente (em tempos pré-pandemia) os famosos saraus do Juca começavam com uma galinhada ou feijoada no sábado à tarde e iam até o sol raiar na manhã de domingo. E os artistas iam chegando a qualquer hora, se revezando entre a sala de cantorias e a cozinha de conversas, comilanças e cachacinhas

TAPERA TAPERÁ >>> A Tapera Taperá (sediada na Galeria Metrópole, à av. São Luís, 187) é um misto de biblioteca, livraria, bar e espaço cultural. Para a manutenção de suas atividades, pede que o público se associe a ela, contribuindo com qualquer valor. De sua equipe guerreira, fazem parte: Antonio Freitas (idealizador e organizador), Manuela D’Albertas, Marcelo Finateli e Michele Vasconcelos. Colabore e saiba mais aqui … CAMPANHA DA CHARADA >>> Gilberto Petruche, Edu Osmedio e o grupo de artistas que participa das atividades culturais do VideoClube Charada lançaram campanha no Abacashi. Acesse para saber mais e colaborar … FOCUS CIA DE DANÇA >>> A premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Clique para saber mais sobre a campanha e as recompensas

O PESO DO PÁSSARO MORTO >>> Sábados e domingos, às 16h >>> Estreia neste sábado, dia 22, a peça baseada no livro de Aline Bei, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. O monólogo, com Helena Cerello, tem direção de Nelson Baskerville e música original de Dan Maia. A história trata da vida de uma mulher dos 8 aos 52 anos, “desde as singelezas cotidianas até as tragédias que persistem, uma geração após a outra”. Parte da arrecadação será destinada a CEDECA Casa Renascer (ONG que luta pelos direitos de crianças e adolescentes em situação de risco, em especial vítimas de violência sexual).

Em 2018 eu li ‘O peso do pássaro morto‘, primeiro romance de Aline Bei, a quem conheci no Sarau do Caixote (e depois reencontrei no Jazz Poetry) declamando poemas interessantes, longos e reflexivos, pontuados por observações aparentemente paralelas, que vão se encaixando, e versos quase falados de tão proseados. Já a prosa de seu livro me parece um grande poema dilacerado, as ideias suspensas, plenas de beleza e leveza, as linhas quebradas pelo peso e violência da vida. Aline tem um jeito só dela. Aquilo que Bukowski cravou na pinta: estilo. Aqui o poético texto que escrevi, comovido, após a leitura do livro:

SOBRE O LIVRO >>> Respirar pirar expirar. Nada cura. Existir é resistir. A vida é uma barca quase sempre à deriva. Te vira rema nada viva. No texto quebrado a escrita única de Aline prendendo meus olhos meus poros em cada linha sofrida cortada, vivenciando e revelando a lida a vida doida doída a poesia escondida nas brechas do dia a dia. A verdade de toda uma vida de cada umazinha vivida falada contada mas sempre omitida. Por que a gente não consegue explicar entender a gente mesmo? Por que porque porquê não somos capazes. As asas quebradas a paz quedada os azares e jaz. Que violência é essa que ecoa em cada vida e nos traz e desfaz acomete e submete. Quanto de heroísmo é preciso forjar inventar em si pra ser alguém. O que é ser alguém. Olhar o sol o céu o mar amar e curtir. Não basta? Parir cuidar descuidar ver o rebento crescer casar cansar sumir assumir. Deixar passar o tempo e ir acumulando um arsenal de sentimento pensamento sofrimento que nenhum leitor amor vizinho governo filho jamais saberá. Ou saltar de si cair em si voar tentar fugir. Calar. Engolir a dor. Ou gritar espernear surtar em praça pública. Quem compreenderia? Qual policial ou guardião da moral entenderia se solidarizaria e te abraçaria aos prantos balbuciando: eu sei bem como é que é… Ninguém é só mais um. Ninguém é ninguém. Somos todos alguma coisa em movimento esse esboço o rascunho de um sonho o tropeço de um desejo. O risco. Sempre à beira do abismo. A morte o medo o fracasso. E os abandonos vários. Tantos planos de amor de sexo e romance tantos beijos não dados sob a luz da lua tantas estrelas & pedidos os projetos o trabalho o filho o pai xerocado tanto verso quebrado e o peso do universo conspirando ao contrário, Paulo. Tanto silêncio explodindo pra dentro vasto amplo anestesiando cada voo interrompendo cada sonho. Estamos sempre morrendo. Partindo. E a vida (ela mesma) às vezes só se percebe num filme num disco num livro comovente e poético como esse. Me fez pensar e chorar, Aline. O choro que seria o da tua personagem e que é o de todos nós, pobres homens… Porque a gente sabe que a vida às vezes também pode ser bem linda. Agora mesmo, enquanto estamos todos vivos. Meio vivos. Ainda.

FOCUS CIA DE DANÇA CONVIDA O BALÉ TEATRO GUAÍRA >>> Sábado e domingo, 22 e 23 de agosto, às 16h, com ingresso a R$35 – compre diretamente na pagseguro (se possível, com algumas horas de antecedência) e receba o link para assistir ao vivo, direto pelo YouTube. Terceiro episódio da série em que a Focus convida outras companhias a participar de sua live dançando o espetáculo Corações em Espera.

‘Os médicos são essenciais, mas as artes são essenciais para que não fiquemos doentes‘, disse Alex Neoral, diretor e coreógrafo da Focus, antes da live de estreia. O novo espetáculo da companhia reflete a situação em que todos nós nos encontramos hoje, no isolamento da pandemia: ‘se as emoções estão em compasso de espera, os corações seguem pulsantes e em constante movimento, para manter viva a nossa arte’. Após assisti-lo, comentei: A ESTREIA >>> Me emocionei muito assistindo à estreia do espetáculo ‘Corações em Espera‘. Meus olhos marejaram em algumas ocasiões. Para além da beleza ousada das coreografias e do talento dos sete bailarinos, algo mais humanamente imenso e intraduzível saltava dos passos, do movimento dos corpos e da expressão facial de cada um. Uma esperança acalentada há tempos, um olhar solidário se espalhando. Em meio às imagens espelhadas, ao jogo dúbio e voraz desses tristes dias, o entra-e-sai pelas portas e janelas da imaginação. Em meio à solidão e ao isolamento no quarto, o sonho de estar juntos no palco novamente. Bailarinos se maquiando ao som da voz divina de Elizeth cantando Chão de Estrelas, com a genialidade de Jacob brilhando ao bandolim. Era o Brasil, aquele que o nosso coração espera, dançando e cantando, subindo a ladeira da arte, da vida amorosa e do futuro melhor. Senti que podemos salvar o mundo. E que sensação maravilhosa poder crer que isso ainda é possível!” Na segunda vez que vi, mandei a seguinte mensagem para minha filha, a bailarina Carolina de Sá: A SEGUNDA VEZ >>> Acabei de assistir novamente. Estou emocionado, mais uma vez. O espetáculo é muito bem bolado e interessante em vários aspectos. Une dança, vídeo, música, comportamento e conteúdo social, com interações inteligentes entre esses tópicos. Enfim, não é apenas uma live, não. É um objeto único e especial. Mais um trabalho bem feito e inovador dessa ótima Cia. É algo de que vocês podem verdadeiramente se orgulhar. … TRILHAS >>> O produtor musical O produtor musical Felipe Zangrandi vem postando na net uma série de programas denominada Trilhas, que comemorou um ano. É ele mesmo quem comenta: “Foram 12 trabalhos de pesquisa e organização de material. O que era para ser um canal com o intuito de apresentar histórias curiosas de alguns discos, selos e cenas, acabou por virar um resgate de verdadeiros heróis da nossa música, com bate-papos animados e esclarecedores. E aguardem: mais um podcast especial vem vindo aí…” … REVISTA ACROBATA >>> Seguindo a dica do querido poeta Artur Gomes, entrei no site da Revista Acrobata e li a ótima entrevista de Floriano Martins (editor de outra revista de cultura, a Agulha, que existe há mais de 20 anos), concedida a Anna Apolinário e Demetrios Galvão (um dois editores responsáveis, ao lado de Aristides Oliveira). E acabei dando uma olhada geral, claro. Li poemas de Flavia Andrade, André Guilherme, Nercy Luiz Barbosa e Chris Herrmann, entre artigos, contos e entrevistas com cineastas, escritores e músicos. Vai lá conferir que tem muita coisa boa. Finalizo com um dos ‘seis poemas inomináveis‘, de Humberto Mello: se repararmos bem nota-se

acima do lábio superior

um ardente desejo de bigodes à la Adolf,

nas concavidades oculares

o olhar frio tipo Benito

na fala tatibitati

a cruel tenacidade de Ustra brilha esta foi minha primeira autópsia. …

OS DITOS >>> Neste dia 20 de agosto, às 17h, o cantor e compositor Arnaldo Afonso (eu mesmo!) participa de um bate-papo sobre sarau, música e literatura no Instagram do coletivo Os Ditos. Além dessas lives quinzenais chamadas ‘Compro Prosa Vendo Poesia’, acompanhe nas plataformas digitais esse criativo grupo multiartístico que tem à frente Paulo Pepe (cantor, compositor e letrista), Marc Florindo (baixista, compositor e letrista) e Rivaldo Giancotti (compositor, músico especializado em tecnologias digitais e música experimental). Deles, ouça ‘Eu Vim Assim‘, ‘Peleja e a mistura de reggae e xote em ‘Ensimesmado‘ (clique para saber mais sobre seus projetos)

AS 3 LIVES DE ARNALDO AFONSO

Este blogueiro, poeta e cantor, aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minhas página no Facebook

2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros ( >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida (que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos eé o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores comoentre outros ( veja uma das lives

3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80 … … E AINDA TEM A MINHA LIVE ANTIFASCISTA >>> Mais um projeto deste intrépido blogueiro Arnaldo Afonso (e que deve continuar mesmo após o fim do isolamento social). A ideia é transmitir pela minha página no Facebook uma live de uma hora cantando e declamando canções e poemas (entre autorais e conhecidos) que conclamem à luta pela liberdade e à resistência à opressão, além de ler textos e mensagens antifascistas postadas pelos internautas durante a sessão. No meio da live, vou abrir o microfone para um artista logado na transmissão. Tudo seguindo o mote criado pelo meu amigo, o poeta e ativista cultural Professor Betinho: ‘opinião a gente respeita, fascismo a gente combate”. Neste momento da vida nacional, não há tarefa mais necessária e urgente: é preciso combater o fascismo … A RESPEITO DA ABSURDA ATITUDE DO

GOVERNADOR ROMEU ZEMA, DE MG … A foto é da Mídia Ninja. O texto, da mineira Cecília Caetano (a quem nem conheço), eu colhi na net, resumo e assino embaixo. É necessário que se reproduza: “Uma usina falida nos anos 90 não paga o que deve aos funcionários. Esses funcionários não tem pra onde ir e ficam nas terras da usina. Lá eles criam uma vila com 450 famílias que vivem da agricultura familiar e orgânica. Foram capazes de produzir um dos melhores cafés de Minas: o Café Guaí. Na pandemia mantinham um projeto e doaram toneladas de alimentos aos mais necessitados. Construíram uma escola onde as crianças da vila recebiam educação de qualidade. O dono, que deve 400 milhões ao Estado, pediu reintegração, depois de 20 anos. (….) usucapião indiscutível. Um ato criminoso ordenado pelo juiz Walter Esbaille, que também é conhecido pelo codinome: o advogado da morte. Ele determinou esse despejo, executado com violência pela PM de Minas, que primeiro derrubou a escola, depois colocou fogo nas plantações e em seguida partiu pra cima dos moradores aproveitando a correria para derrubar as casas. Triste momento para nós, mineiros. O Estado que tem como referência seus cafés, teve hoje destruída uma plantação que dava mais de 500 toneladas por ano, e sustentava muitas famílias, para privilegiar um estelionatário. Esse Juiz não tem mãe”

OUTROS DESTAQUES DA SEMANA

VAMOS FALAR DE POESIA? >>> No canal do coletivo Chama Poética no Instagram, Fernanda de Almeida Prado realiza série de entrevistas. Neste sábado, dia 22, às 19h30, o papo é com a poeta e designer Paula Valéria Andrade, que lançou recentemente o livro de poesia (e de imagens, cinema e filosofia) “Amores, Líquidos e Cenas”, pela Editora Laranja Original (com prefácio de Claudio Willer). Do título, “Amores”, se refere ‘à poesia, a percepção da autora perante o universo de outros autores e as fusões de suas vivências íntimas e amorosas’. “Líquidos”, traz na palavra, ‘a simbologia plena da filosofia de Zygmunt Bauman’. “Cenas”, são ‘referências, retratos, fotografias, sombras, contornos e imagens das vivências das relações’. Com belo acabamento gráfico, cada poema é ilustrado por um dos artistas visuais convidados: Bete Nobrega, Celso Gitahy, Simone Siss e Guto Lacaz (que também assina o projeto gráfico). E ainda tem caricatura de Paulo Caruso e fotografia de Marcelo Navarro. Leia um dos poemas de Paula:

descabelado amor

afinal eu aqui,

ralando o pé na estrada

e enfiando o pé na jaca,

entre afazeres e quereres

que não importam mais nada.

algumas chuvas são bonitas na praça,

outras enxurradas.

irreverentes falam, passam e surdos-mudos-cegos

não escutam, lutam.

a poesia escorre pelos orifícios da cidade,

em alarde que arde, finca semente.

eu amo você profundamente,

do lado avesso do pente.

e assim,

a vida é larga

como o gole d’água.

FANON BLUES >>> Podcast (no Spotify) dedicado a reflexões sobre a questão racial, é uma produção da AZ2 Comunicação Antirracista com redação e locução de Anelito de Oliveira, jornalista, professor e apresentador do ‘Diário Negro’, no YouTube (nesta sexta, às 21h, tem live com o angolano Abreu Paxe)

OS 4 VÍDEOS DO ‘SOPA’ >>> Comemorando os 18 anos do Sopa de Letrinhas Sarau e do Clube Caiubi de Compositores, o poeta Vlado Lima comunicou: “os vídeos mandados pelos muitos participantes foram divididos em quatro postagens e estão disponíveis no Youtube”. O farto material foi editado e montado pelo poeta Filipe Luiz. Confira cada um deles: no vídeo 2 (com O Zi e Vitor Miranda) tem Arnaldo Afonso (este blogueiro) interpretando a sua nova canção ‘Talvez‘ (a partir de 21min e 40seg). Os outros três vídeos estão nos seguintes links: vídeo 1(com Max Gonzaga e Álvaro Cueva), vídeo 3(com Fernando Cavallieri e a dupla Cordeirovich & Vladinsky) e o vídeo 4(com Deise Capelozza e Sander Mecca)

Quinta – 20 de agosto – 21h … Sarau do Vinil, com transmissão pelo Facebook (saiba mais no cartaz)

AOS SÁBADOS – Papo Sons do Brasil >>> Projeto do produtor cultural Serginho Sagitta reúne artistas que participaram de seu famoso programa na rádio USP. Lives no Facebook. No domingo, dia 22 de agosto, às 14h, tem entrevista com a cantora e compositora Raquel Martins

Sábado – 22 de agosto – 17h … Ádyla Maciel e J. P. Silva: jovens escritores negros discutem sobrem intelectualidade, literatura e sobre imposto do livro. Com transmissão pela página dela, no Instagram

Sexta – 21 de agosto – 20h … Show de lançamento do disco Beira de Folha, de Consuelo de Paula & João Arruda, pelo YouTube/c/beiradefolha

ENTREVERBO >>> Saiu a lista dos autores selecionados para a edição 33 da EntreVerbo, que terá 39 poemas publicados, número recorde de poetas participantes (clique no cartaz para ler melhor)

ÁS QUARTAS – 17h30 … O cantor e compositor Kleber Albuquerque bate-papo e canta algumas de suas belas canções em live transmitida nas suas páginas no Face, Insta e YouTube (agora em versão semanal, com uma hora de duração). No vídeo, ouça ‘Astrolábios‘, uma parceria dele com Gero Camilo, interpretada por Rubi Waf, que está no filme “Não me olhe com o Canto dos olhos“ O cantor e compositorbate-papo e canta algumas de suas belas canções em live transmitida nas suas páginas no Face, Insta e YouTube (agora em versão semanal, com uma hora de duração). No vídeo, ouça ‘‘, uma parceria dele com, interpretada por, que está no filme “

LIVROSLIVROSLIVROS

Livro falado alado pesado prensado musicado. Livre leve levado achado perdido. Livro livre lindo relido. Livro é bicho vivo. Aqui uma lista de livros, sites literários e campanhas de financiamento de autores do circuito alternativo (ao menos, alguns registros):