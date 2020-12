Tem a Big, a Dezartes, a Feira de Poesia Desvairada, a live de Arnaldo Afonso na Charada, as homenagens a Clarice Lispector e novos poemas indignados com o racismo estrutural

LUTO / LUTA >>> Por Emilly e Rebecca, de 4 e 7 anos, crianças negras assassinadas pelo Estado, na porta de suas casas, repito alguns textos de posts de semanas atrás. O racismo estrutural, negado por Bolsonaros, Mourões e outros fascistas do governo, continua matando e obriga a repetição do óbvio discurso antirracista, o grito que precisa ser ouvido, vingado, reparado, acalentado. Na música ‘Olho de Tigre’ o rapper Djonga canta o verso ‘fogo nos racista’, que viralizou e se tornou um símbolo da luta contra o racismo. Perguntado se não estaria incitando a violência, ele respondeu: ‘Eu seria hipócrita se eu falasse o contrário num mundo onde os caras colocaram fogo na gente no passado‘. Djonga citou a violência policial que muitas crianças negras são vítimas, principalmente em regiões periféricas no Brasil: ‘É muito triste saber que só de eu falar isso numa música, supor isso, de alguma forma (…) num mundo onde os caras vão lá na favela e metem bala na cabeça de criança de 14, de 13 anos (…) Nesse mundo, é estranho as pessoas se incomodarem (com a frase), porque perto disso tudo (que acontece) é uma coisa muito pequena’. Veja o clipe RACISMO ESTRUTURAL >>> No dia 20 de novembro, exatamente no dia da Consciência Negra, aquele bárbaro assassinato no Carrefour expôs, tragicamente, o óbvio: a dolorosa e sangrenta ferida aberta do racismo estrutural que só fascistas ou idiotas (ou fascistas idiotas – como esses que estão presidindo o país) são capazes de não admitir e negar. Velhas raposas oportunistas se aproveitaram da onda retrógrada gerada pela LavaJato (e pelo desgastado anticomunismo repercutido a rodo na grande mídia) e se elegeram levando ao poder o mais fétido pensamento anacrônico, preconceituoso e anti-humanista. Devemos afastar essa ‘jente’ dos cargos públicos imediatamente, antes que matem mais brasileiros (por incompetência ou descaso, como têm matado). Enquanto nos iludimos com nossa democracia política representativa (de quem?), vivemos – e morremos – sob um fascismo social incentivado (impunemente) pelo discurso e pelas práticas do (des)governo Bolsonaro. Até quando? … POEMA DE CLAUDINEI VIEIRA: não há mais o que dizer.

e tudo para se gritar.

não há mais o que chorar.

mas, inacreditável o tanto de lágrimas

quando tantas já houve

e, no entanto,

e, no entanto,

o sangue continua a jorrar

o choro continua a jorrar

as mortes continuam a jorrar

e os assassinos

e os assassinos

lindos

leves

soltos

e as balas perdidas continuam a encontrar

os mesmos corpos negros

os mesmos jovens corpos negros

cada vez mais jovens

cada vez mais mortos

cada vez mais encontrados por balas desencontradas

e os assassinos fardados uniformizados

leves soltos

os assassinos psicopatas fardados uniformizados

nem sequer se voltaram para os corpos

os corpos

já estavam mortos

já não interessavam

já tinham sido encontrados pelas balas

nada a dizer

mas um universo inteiro de dor ainda por gritar ESTUPIDEZ – POEMA DE LIGIA REGINA LIMA: ontem morri estatelada

no meio da viela, na rua do beco

tiro no meio da cara, caí no susto

sem tempo pra saber o motivo

sábado no meio da tarde

morri na porta de casa

confundida com bandido

estava de folga do trabalho

minha filha no colo sorrindo

eu tentando protegê-la

com meu próprio corpo

só ouvi os zunidos

hoje morri no quintal

dez tiros a queima roupa

no varal, um véu pendurado

vi botinas pisando na grama

a bola de capotão murchando

o sangue de mim se esvaindo

eu ali estirada, olhando pro céu

a lua vermelha … BALA PERDIDA TEM ALVO – POEMA DE OSWHALDO ROSA: bem perto da porta

do lado esquerdo do berço

uma bala atravessa a janela

atinge a criança no peito

seu crime, sua delinquência:

ser negra, pobre, indefesa no pátio da escola

o medo estanca o recreio

águias de metal sobrevoam

vomitam tiros certeiros

abjeta, a mira tem por objeto

o pobre, o negro indefeso nas ruas e becos

de toda e qualquer favela

a fera fareja sua caça

ataca, destroça, esfacela

um jovem sem sonho ou direito

de ser livre, ser vivo, ser negro Ágatha, com um tiro nas costas

Kauê, com um tiro na cabeça

Jenifer, na porta de casa

João Pedro, caído na sala

Que bala perdida é essa

que reconhece por presa

o jovem, o pobre, o negro? (dedicado às crianças Ágatha Félix, oito anos, morta com um tiro de fuzil nas costas, no Complexo do Alemão; Kauê Ribeiro dos Santos, doze anos, assassinado com um tiro na cabeça, no Complexo do Chapadão; Kauan Rosário, onze anos, assassinado em Bangu; Jenifer Cilene Gomes, onze anos, assassinada na porta de casa; Kauan Peixoto, doze anos, baleado, em março, na comunidade da Chatuba, quando saiu de casa para comprar um lanche; e Ketellen Umbelino de Oliveira Gomes, cinco anos, morta com um tiro, no Realengo; João Pedro Mattos Pinto, 14 anos, assassinado em casa, no Complexo do Salgueiro) … … … NALDO’S NEWS … … … LIVE >>> Nesta sexta, dia 11, às 20h, a convite dos queridos amigos Gilberto Petruche e Eduardo Osmedio, cantarei meus pop-rocks e alguns sambas do Cartola na página da Charada, no Facebook. A live é para ajudar a levantar fundos para este imprescindível espaço cultural alternativo da ZL. Se puder, colabore! A cantora e atriz Rosa Freitas participa declamando Conceição Evaristo e cantando ‘Basta de Clamares Inocência’, entre outras canções Nesta, a convite dos queridos amigos Gilberto Petruche e Eduardo Osmedio, cantarei meus pop-rocks e alguns sambas do Cartola na, no Facebook. A live é para ajudar a levantar fundos para este imprescindível espaço cultural alternativo da ZL. Se puder, colabore! A cantora e atriz Rosa Freitas participa declamando Conceição Evaristo e cantando ‘Basta de Clamares Inocência’, entre outras canções RESSONÂNCIA >>> Na semana seguinte, no dia 17 de dezembro, quinta-feira, às 20h, participo da live de entrevistas promovida pelo poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira. Vou falar deste blog, do Sarau da Maria e das minhas músicas e letras AOS AMIGOS ARTISTAS >>> Tive o celular roubado na semana passada e estou com problemas de som no meu computador de mesa. Portanto, infelizmente, estou impossibilitado de assistir às lives que estão rolando neste final de ano, bem como de responder a mensagens de áudio (além de estar fora do whats’app, claro). DOAÇÃO >>> Aproveito o relato desse lamentável acontecimento para apelar ao espírito natalino dos amigos: quem trocou de celular recentemente e puder dar de presente aos necessitados o seu celular antigo, saiba que estou recebendo doações em nome do LAP (Lar do Artista Pobre). Podem me mandar mensagem no inbox (a sede do LAP é aqui em casa, mesmo – risos). Brincadeira, gente… Mas eu tô rindo para não chorar. … Ô SEMANINHA AGITADA, SÔ! >>> Na sexta-feira passada, Arnaldo Afonso (este blogueiro e artista) foi um dos convidados do Sarau da Casa Amarela (foto acima – veja como foi), onde leu seu poema ‘A Entrega‘ (a partir do minuto 49), incluído na coletânea Revista Ramo, cuja terceira edição foi lançada no sarau. No sábado, participou, representando o Sarau da Maria, do Sarau A Plenos Pulmões, com Vlado Lima, Rosa Freitas e a dupla Cordeirovich & Vladinsky. No domingo rolou a live ‘Festival Satyrianas. Acompanhe a live na íntegra: Na sexta-feira passada, Arnaldo Afonso (este blogueiro e artista) foi um dos convidados dofoto acima, onde leu seu poema ‘‘ (a partir do minuto 49), incluído na coletânea, cuja terceira edição foi lançada no sarau. No sábado, participou, representando o Sarau da Maria, docome a dupla. Norolou a live ‘ Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola ‘, também com participação de Rosa Freitas, dentro da programação doAcompanhe a live na íntegra: … MEU CANAL NO YOUTUBE >>> Após postar no YouTube minhas canções Além da Lenda (em parceira com Conrado Pera), Chama de Amor e Tom Jobim no Telhado, me dei conta de que estou com dois canais lá (desorganização total). Um é esse. O outro, tá aqui. Em ambos, posto algumas músicas de quando em quando – além das várias espalhadas em páginas dos saraus de que participei (é só pesquisar pelo meu nome que elas vêm). Um dia organizo e junto tudo num lugar só. Essas gravações são o teste para um pacote de músicas que postarei, em breve, como se fosse um cd. No vídeo, ‘A Sereia Encantada‘

CCN NOTÍCIAS >>> O Coletivo de Comunicação Norte Notícias (acesse o site), voltado principalmente para a Zona Norte, é o site de notícias de que participo como colaborador. Nele, dou prosseguimento ao meu trabalho no blog, informando sobre as atividades culturais dos artistas alternativos. Divulgue também mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia. …

AS 3 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube – contatos por inbox). São eles: Este blogueiro, poeta e cantor, aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube – contatos por. São eles: 1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da atriz e cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minha página no Facebook 2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros >>> MAIS ‘PROFESSORA’ >>> A live da professora Margarida tem variações com perfis educativos: Dona Margarida e A Primavera e Dona Margarida e o Verão, onde a mestra/cantora aborda a chegada de cada estação e suas relações com a preservação do meio ambiente, o aquecimento global, sustentabilidade e cuidados com a Covid, de modo bem humorado e em meio a clássicos de nossa música e poemas pertinentes aos temas. Datas como Natal, Dia da Mulher, Carnaval e Aniversário de São Paulo também renderam espetáculos 3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

UM DOC, UMA PEÇA E UM SONHO

O FILME DO EMICIDA >>> O jornalista e artista plástico Fernando Paulino, meu querido amigo mangueirense de coração, postou comentário superinteressante sobre o documentário disponível na Netflix, ‘AmarElo – É tudo para ontem‘, do rapper Emicida. Eu ainda não assisti, mas Nando é profundo conhecedor das raízes do samba e da cultura negra e eu reproduzo aqui suas impressões sobre o filme:

“É obra fundamental para entender o Brasil. Mostra em linguagem clara, objetiva e ao mesmo tempo apaixonada e reverente com os que vieram antes, a trajetória do povo negro. Bota o dedo na ferida e ao mesmo tempo homenageia grandes personalidades brasileiras que construíram e constroem a luta que desaguou na apresentação de um rapper no Theatro Municipal de S. Paulo. A relação de Emicida com Wilson das Neves é emocionante. O filme vai de Luiz Gama a Lélia Gonzalez, dos irmãos Rebouças a Abdias do Nascimento, de Pixinguinha a Wilson Simonal, de Candeia à Estação São Bento do Metrô de São Paulo. É obra imprescindível para pensar as relações de poder e dominação de ontem, de hoje e de amanhã”

…

BARULHO D’ÁGUA – ATÉ 5 DE JANEIRO >>> Peça, que aborda o drama dos milhares de refugiados que morrem atravessando o mar Mediterrâneo, critica políticos e governos que tratam a questão da imigração como mercadoria. Texto de Marco Martinelli, com direção e tradução de Carina Casuscelli. Atuam Alexandre Rodrigues (o fotógrafo Buscapé, do filme ‘Cidade de Deus’), Vençam Guigui, Fábio Mráz e Rosa Freitas. Espetáculo, que fez parte do projeto #EmCasaComSesc, está disponível até 5 de janeiro na página do Sesc, no YouTube (clique para assistir)

SOBRE A VERSÃO ONLINE DA PEÇA >>> Adorei a versão para a tela da peça Barulho D’Água. Já tinha visto ao vivo, no teatro, mas acompanhar pelo Youtube, numa tevê, teve um sabor diferente e bastante prazeroso. Os cortes de câmera e os closes nos atores foram muito precisos e deram força à dramaticidade do texto e às ótimas atuações, além do que, as imagens ficaram plasticamente muito bonitas. Me mantive envolvido o tempo todo, com o olhar fixo na cena, a atenção concentrada no discurso. Seria absurdo dizer que a peça ficou melhor na tela que no palco (risos), mas é preciso reconhecer que o espetáculo tem agora uma nova versão, um produto paralelo, anexado ao original, mas que se desenvolve de modo independente. Para uma companhia que utiliza recursos multimídia em suas montagens, nada mais natural. O caminho aberto com o sucesso dessa empreitada soa como consequência de um trabalho experimental desenvolvido à base de paixão, observação, talento e resistência. A live foi no teatro do Sesc Santana, vazio pelas precauções à Covid. Mas eu, de minha casa, juro que pude ouvir os merecidos e entusiasmados aplausos que o público reserva aos que artistas que ousam.

…

LENNON SOBREVIVEU >>> Na última terça, 8 de dezembro, fez 40 anos do assassinato de John Lennon. No canal The Beatles School, de Gilvan Moura, no YouTube, foi postado esse vídeo saudando a importância do músico e ‘refazendo a história’, caso ele tivesse sobrevivido ao atentado. Beatlemaníacos, como eu, não conseguem assistir sem marejar os olhos (‘oh, minha estrela amiga, porque você não fez a bala parar?’). Aproveite e se inscreva no canalque é repleto de posts legais sobre os Fab Four

HOMENAGENS À CLARICE

CLARICE NA MADRUGADA >>> “Era uma vez uma mulher que faria 100 anos… e que merece todas as homenagens. Ela vive em sua obra, eterna”. No projeto, a atriz, diretora e dramaturga Stella Tobar narra 100 contos ou crônicas de Clarice Lispector até o dia 10 de dezembro, data do centenário de nascimento da escritora. As lives são transmitidas no perfil de Stella, no Instagram e depois ficam disponíveis no YouTube. Inscreva-se no canal e acompanhe …

Quinta – 10 de dezembro – 19 h… Clarice no Teatro (clique no cartaz)

…

>>> MAIS CLARICE >>> A Editora Rocco e a Toca Livros lançaram o audiolivro ‘A descoberta do mundo‘, de Clarice Lispector, como parte das comemorações do centenário de nascimento da autora. São crônicas, reflexões e anotações publicadas no Jornal do Brasil entre os anos 1960 e 1970 narradas por Stella Tobar, Adélia Nicolete, Zeza Mota e Priscila Scholz

…

CLARICE LISPECTOR E JOÃO CABRAL DE MELO NETO: O CENTENÁRIO >>> Coletânea de artigos, ensaios, contos, crônicas e poemas em homenagem ao centenário de Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Publicação reúne professores, pesquisadores, leitores e artistas visuais em uma homenagem a essas duas célebres personalidades da literatura brasileira. Para fazer o download gratuito, clique aqui

…

SARAU ‘EU TAMBÉM SOU O ESCURO DA NOITE’ >>> O Clube das Escritoras de Rondônia e o Jardim das Vulvas realizam neste dia 10 de dezembro, às 19h, encontro poético em homenagem ao centenário de Clarice Lispector com a participação de Ana Yanca Maciel, Erlândia Ribeiro, Izabela Lima, Jéssica Lima, Márcia Letícia e Mari Santos. Microfone aberto para leituras de textos de Clarice: inscreva-se

>>> MAIS CLUBE DAS ESCRITORAS DE RONDÔNIA >>> O Clube das Escritor@s de Rondônia, projeto para dar visibilidade às mulherxs que escrevem literatura na região, lançou sua primeira coletânea. Após um ano de atividades do coletivo, nasce ‘Primeira Fagulha’, e-book gratuito com mais de 30 obras de escritoras rondonienses. Tem 99 páginas e aborda temas como questões de gênero e raça. Saiba mais sobre o coletivo e baixe o livro aqui

…

FESTIVAL >>> Dia 10 de dezembro, às 21h, a Funarte promove festival em homenagem à Clarice Lispector em seu centenário de nascimento. Participação de Stella Tobar e Sérvulo Augusto. Com transmissão pelo YouTube

>>> MAIS FUNARTE >>> Vai até 24 de dezembro o #ConectArte2020 Festival, com espetáculos de teatro, dança, música e uma exposição de artes virtual. Também no canal da Funarte no YouTube

OUTROS DESTAQUES DA SEMANA

Terça – 15 de dezembro – 20h … Matutu: canto mineiro. Live com Giliane & Gusmão traz o sentimento das terras mineiras nas canções autorais e releituras. Com transmissão pelo Facebook dela

>>> MAIS GILIANE & GUSMÃO >>> Dupla de cantores e compositores disponibilizou algumas canções nas plataformas digitais: ‘Nas cabeceiras do rio‘, ‘Na poeira da estrada‘, ‘Virada do Alto‘ e ‘Terreiros da Madrugada‘. Além das citadas, é só digitar ‘Som da Estrada Duo’ para acessar outras músicas. Entra lá e se inscreva

…

DEZARTES >>> Nas sextas e sábados desta semana e da próxima (dias 11, 12, 18 e 19 de dezembro) a Aldeia Satélite Espaço Cultural (espaço cultural administrado pelos artistas Ivan Neris e Claudemir Darkney dos Santos) promove a terceira edição da Mostra de Artes Anual. O ‘Aldeia Bunker’ realiza eventos presenciais, com número de público reduzido e ingresso colaborativo de R$15, oferecido ao artista convidado. Colabore (público limitado a 12 pessoas com transmissão ao vivo nas redes sociais). Programação no cartaz

…

V BIG – Bienal Internacional de Guarulhos do Pequeno Formato >>> Por iniciativa de coletivos e artistas da cidade de Guarulhos, acontece a quinta edição da mostra independente de artes, agora online, cuja exposição dos trabalhos vai de 8 de dezembro de 2020 (live de abertura, às 17h) a 9 de fevereiro de 2021 no Instagram.com/@bigbienal e no blog do evento

…

Quinta – 10 de dezembro – 21h … Los Borges no Facebook. Em live solidária, os músicos Rafael Cirilo, Telo Ferreira e Sergio Basseti apresentam canções do Clube da Esquina. Participação de Adriano Stofaleti, na técnica e projeções

…

RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores, com transmissão pelo Youtube (acesse aqui as ótimas lives já realizadas). Nesta sexta, dia 11, Ninil Gonçalves. Na segunda, dia 14, Andri Carvão. Na quinta, dia 17, Arnaldo Afonso (eu mesmo!). Sempre às 20h

>>> MAIS ANDRI CARVÃO >>> Já está disponível para venda o sexto livro do escritor, ‘Dança do fogo dança da chuva’, publicado pela editora Penalux (R$45, com frete)

…

MAHLUNGO >>> Cantor, compositor e poeta Carlos Mahlungo lançou ‘Meu Pensar’, pela Desconcertos Editora. Aqui, um dos poemas (clique para ler melhor):

…

ITAQUERA – HISTÓRIAS E MEMÓRIAS – Os movimentos sociais da zona leste e seus protagonistas. Série de dez entrevistas mediadas por Escobar Franelas, com ativistas da região. Acompanhe na página do evento, no Facebook (aqui o bate-papo com Valter de Almeida Costa)

…

REVISTA RAMO >>> O poeta Escobar Franelas anuncia a nova edição da revista que destaca a produção poética da região de São Miguel Paulista, prestando tributo a Severino do Ramo, escritor da região. Além de matérias sobre a arte poética, assinadas por Punky, Daniel Carvalho e João Caetano do Nascimento, participam escritores como Arnaldo Afonso (eu mesmo!), Antonio Miotto, Sueli Kimura, Silvia Maria Ribeiro, Manogon, Janete Amaral, Daniel Carvalho, Éder Lima, Sabrina Lopes, Teresa Lopes, Andrio Candido, Edilson Borges (Lobinho) e Rafael Vieira, além de incluir e homenagear três poetas já falecidos: Rose Beltrão, Daniel Marques e João Maloca

…

CANAL CLÓE >>> O fanzine publicado de maneira independente durante dez anos agora está na net (se inscreva aqui). Projeto dos poetas Carlos André e Marcelo Torres apresenta um panorama da poesia brasileira contemporânea através de recortes íntimos dos entrevistados que se autofilmam em suas próprias residências (toda terça-feira tem vídeo novo). No mais recente, Jô Freitas O fanzine publicado de maneira independente durante dez anos agora está na net (). Projeto dos poetasapresenta um panorama da poesia brasileira contemporânea através de recortes íntimos dos entrevistados que se autofilmam em suas próprias residências (). No mais recente,

>>> MAIS CARLOS ANDRÉ >>> Neste sábado, dia 12 de dezembro, às 18h, o poeta lança seu livro Mínima Lâmina na Feira de Poesia Desvairada… DESVAIRADA – FEIRA DE POESIA DE SÃO PAULO >>> Quarta edição do evento online acontece de 10 a 13 de dezembro. Organizada por Emily Hozokawa, Fabiano Calixto, Natália Agra e Tiago Marchesano (com colaboração de Marília Garcia, Francisco Mallmann, Nina Rizzi e Ricardo Aleixo), a feira apresenta mesas de debate, leituras de poesia, oficinas, performances, Concurso Desvairada de Videopoesia e homenagens a João Cabral de Melo Neto, em seu centenário. Confira também as leituras de poemas no Podcast Desvairada. Clique nos cartazes e veja a programação completa … PAULA AUTRAN – lives diárias – 11h … A jornalista e escritora Paula Autran, em seu perfil no Instagram, realiza entrevistas diárias com artistas, pensadores e produtores culturais. Veja também a série ‘Simplificando a escrita com Paula Autran’, em seu canal no YouTube

…

LIGIA REGINA & EDER LIMA >>> Dupla lançou videoclipe de ‘Paixão Marginal‘, linda canção de Eder Lima (em parceria com Edvaldo Santana) que já fazia parte do cd ‘Pisagens‘, da dupla. Assista, se inscreva no canal do Youtube e compartilhe o belo e singelo videoclipe

>>> MAIS LIGIA >>> Na mais recente edição do Sarau da Casa Amarela, a cantora e atriz Deise Capelozza, do Sarau da Maria, interpretou o poema ‘Os sorrisos são de plástico’, do livro ‘Quando a alma tem olhos de zinco’ de Ligia Regina Lima. A edição do vídeo é de Odair Capelozza. Assista aqui

…

Sábado – 12 de dezembro – 14h … Zé de Riba participa da 6a Mostra Mangue Cultural, com transmissão pelo Facebook do Associação Raso da Catarina

>>> MAIS ZÉ DE RIBA >>> O cantor e compositor tem postado seus contos no canal Rabiluca: três da minissérie ‘A Cerca’ e alguns abordando o isolamento social na pandemia, entre outros temas. Entra lá e confira. Zé de Riba lançou também vídeo de sua música em parceria com Wolney de Assis, sobre a vida e obra do pintor Marc Chagall (e em dezembro sai o cd). O multiartista produziu e atuou no curta ‘Caixa de Retratos‘, de Herculano de Almeida

>>> MAIS WALMIR PINTO >>> ‘Tá Faltando Poesia‘ é a coletânea de interpretações feitas por Walmir Pinto durante os meses da quarentena, unindo sua história com o teatro à experiência acumulada no audiovisual (8 novelas e 4 filmes), além do gosto inerente por poesia. “Gostaria de ver mais artistas fazendo isso e se juntando a mim e ao canal”, diz ele, se dispondo a conversas inbox CLIPE E SINGLE >>> Chegaram às plataformas digitais o single e o clipe da música ‘Navio‘, parceria de Zé de Riba com Walmir Pinto. Ambos são criadores da série de shows ‘Samba para os Bambas‘, em que se apresentam ao lado dos músicos Beto Bianchi, Junior Batera e Herculano Oliveira

…

VIDEOCANÇÕES (LYRIC VIDEOS) >>> ‘Vai e Vem‘, ‘Limite‘ e ‘Revisitada‘ são lançamentos que fazem parte da série apresentada por Beto Bianchi e Marcia David, em playlist, premiada pela Lei Aldir Blanc

O AGENDÃO & AS DICAS DUKA

Sexta – 11 de dezembro – 18h … Live semanal da Lavra Editora promove o lançamento do livro ‘Parque dos Cães’, de Chico Lopes. No Facebook

…

15º FESTIVAL DE CINEMA LATINO-AMERICANO DE SÃO PAULO 2020 >>> Edição online e totalmente gratuita acontece até 16 de dezembro (www.festlatinosp.com.br). Com exibição de 36 filmes, representando 15 países da América Latina e Caribe

…

REVISTA GUETO >>> Quarto aniversário da publicação de literatura luso-brasileira (contos, crônicas, poemas, ensaios, resenhas) de periodicidade trimestral cujo selo editorial realiza, eventualmente, edições especiais temáticas, além de publicar e-books com download livre. A revista é resultado da seleção de publicações diárias (de segunda a sexta-feira)

…

FEIRA VIRTUAL DO LIVRO DAS PERIFERIAS >>> Prorrogada até 15 de dezembro. Saiba mais no site da feira

…

1ª BIENAL VIRTUAL DO LIVRO DE SP >>> Versão online do tradicional evento vai até 13 de dezembro com mais de 200h de programação. Confira as atrações e todas as informações no site

…

PROJETO ARTE CULTURA OFICINAS >>> Até 15 de dezembro acontece a Mostra Cine Vídeo de Poesia Falada, com exibição de vídeos do ator poeta e dramaturgo Antônio Cunha (da série ‘Outros Autores’, na página Studio Fulinaíma Produção Audiovisual) interpretando textos de Ademir Assunção, Ademir Demarchi, Artur Gomes, Carvalho Junior, Rubens Jardim, Nic Cardeal, Nina Rizzi e Vladimir Maiakovski, entre outros

ARTUR FULINAÍMA >>> O poeta e performer Artur Gomes, o popular ‘Fulinaíma’, é conhecido agitador cultural da cidade de Campos, no RJ. Recentemente, teve seu livro ‘Pátria A(r)mada’ contemplado com o Prêmio Oswald de Andrade 2020, pela UBE-Rio. O multiartista criou o Projeto Arte Cultura na cidade de São Francisco de Itabapoana, onde mora há 11 anos. A ideia é fomentar a produção artística da região, descobrir talentos e incentivar coletivos através de oficinas de teatro, fotografia, poesia, cinema e produção de vídeo, dando à população ‘acesso às ferramentas necessárias para sua construção cidadã’. Saiba mais aqui. Qualquer artista pode se inscrever e se cadastrar no ‘Projeto Arte Cultura Oficinas da Fulinaíma MultiProjetos‘

…

Quinta – 10 de dezembro – 18h … Cantor e compositor Wolf do Vale toca clássicos da mpb (e autorais) no Gato Gordo. Clique no cartaz

…

MARCOS JORGE NASSER >>> Escritor capixaba radicado na cidade fluminense lança ‘Poemas de Niterói – 2º volume’, pela editora Autografia (R$55), sequência de ‘Poemas de Niterói – O Inominado’, publicado em 2019. Visite o canal do YouTube

…

CLAUDICAÇÕES >>> Série de entrevistas realizadas pelo psicólogo e editor Cláudio Brites, em seu canal no YouTube, sobre saúde mental, artes e bem estar. As lives acontecem em dias e horários variados (acompanhe a divulgação no perfil do escritor no Facebook) … MARCOS MUNRIMBAU >>> No show ‘Sentidos da Terra’, postado no canal do artista no YouTube (se inscreva) o cantor e compositor fez o lançamento do single ‘Acabem com isso‘. Munrimbau (filho do professor Oswaldo de Camargo), que realizou antes da pandemia uma série de shows em homenagem às mulheres (Aquarela de Batons), também postou nas plataformas digitais ‘Quando você se aproxima’, música que originou um belo videoclipe. Ouçam e o sigam também no Spotify

>>> MAIS MUNRIMBAU >>> No Mês da Consciência Negra, artista lançou o single ‘Tocaia Lelê‘, música que fala sobre a resistência na adversidade. Exaltando Dinorá, capoeirista filha de doméstica, a canção relembra a história da personagem interpretada por Jéssica Barbosa no filme ‘Besouro‘. Nas plataformas digitais

…

OSWALDO DE CAMARGO >>> A Câmara Municipal de Bragança Paulista aprovou projeto de lei que homenageia o poeta e escritor, natural da cidade, com a criação da Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo, como reconhecimento a uma vida inteira dedicada à literatura e cultura negras. Crítico e historiador, jornalista e ativista das causas antirracistas, Oswaldo fundou, em 1978, o Grupo QuilombHoje, que publica anualmente os Cadernos Negros. Lançou recentemente a novela Negro Disfarce, pela Ciclo Contínuo Editorial. Saiba mais sobre ele nesta entrevista concedida a Roberta Flores Pedroso e Luís Augusto Fischer

…

RADIALIVRES >>> Produtores musicais combatem a mesmice executada pelas rádios jabalizadas e divulga artistas que não têm espaço na grande mídia através de uma playlist intitulada ‘radia_lista‘ (que também foge aos padrões impostos pelas plataformas digitais)

…

VANESSA MOLNAR >>> O romance ‘A Importância dos Telhados’, vencedor na categoria nacional do prêmio CEPE, foi um dos livros lançados no evento da semana passada. Sobre o livro: “Elle é uma professora recém-aposentada de 67 anos que narra seu cotidiano solitário, vendo a velhice passar e refletindo sobre a morte que parece prestes a chegar, mas ao longo do livro nos surpreendemos com acontecimentos e memórias revividas que aos poucos transformam a vida da protagonista e a nossa leitura”

…

WILSON ALVES BEZERRA >>> Visite, no Youtube, o canal do poeta paulistano autor de ‘Vertigens’ (Iluminuras, 2015 – vencedor do Prêmio Jabuti) e de ‘O Pau do Brasil’ (Urutau, 2016). Lá tem vídeos e poemas de vários livros, além de bate-papos e palestras

…

PEDRO E FILÓ >>> Dupla também conhecida por Pê Éfe lança o cd ‘Aragem‘ com 11 músicas do compositor Pedro Milanesi. A voz de Filó Silva e o violão de Pedro (que também canta) se unem num pacote de canções bonitas de ritmos variados. Se inscreva no canal deles no YouTube e saiba mais sobre seu trabalho no site. Para adquirir o cd, mande e-mail (pe.efe.brasil@gmail.com)

…

CELSO VIÁFORA >>> Artista, famoso por suas belas canções, lança segundo romance ‘A Névoa dos Olhos’, já está à venda. Saiba mais

…

PRÊMIO OFF FLIP >>> Com 20 mil reais de premiação e inscrições gratuitas pela internet no site do Selo Off Flip. Contos, crônicas e poemas serão avaliados por uma curadoria indicada pela editora e os textos selecionados serão publicados em coletâneas colaborativas, no Centro Cultural Sesc Paraty durante a FLIP prevista para julho de 2021. Além da premiação em dinheiro, os autores vencedores serão contemplados com assinaturas do Jornal Rascunho e do Clube Realejo, cota de livros do Selo Off Flip, mentoria e bolsa de criação literária. Leia o regulamento e faça sua inscrição

…

‘HÁ UM FANTASMA NESSE POEMA’ >>> Texto de Angela Zanirato é interpretado pelo multiartista Milton Luna, ao som da música ‘Asas’, de Luedji Luna, cantada por Fátima Castro

…

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana produziu uma série de vídeos divertidos abordando nossa rotina na quarentena. Ela escreveu e interpreta Kiki, personagem que faz rir desnudando seus preconceitos, dúvidas e sua pouca informação sem deixar de comentar, a seu modo confuso, as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

…

EDVALDO SANTANA >>> Cantor e compositor lançou o clipe da canção ‘Voo Iluminado’, um fado escrito em parceria com Carlos Miguel Gonçalves, em seu canal no Youtube.E chegou às plataformas digitais o cd ‘Edvaldo Santana‘, lançado há 20 anos

… CHRIS HERRMANN >>> Carioca radicada na Alemanha desde 1996, é editora da Revista Ser MulherArte e articuladora do Mulherio das Letras Alemanha. Recentemente fez o lançamento virtual de seu livro ‘Entre Amoras e Amores‘, com 50 minicontos (saiba mais aqui). Além da revista, e do podcast ‘PodPapo’, onde Chris entrevista escritoras, o coletivo Ser MulherArte lançou a antologia ‘Porque somos mulheres’, entre outras iniciativas literárias. Escritora premiada, é musicista, musicoterapeuta, tradutora e webdesigner, tendo lançado nove livros (de poesia, romance, contos e infantis). …

ANA LEE >>> A ótima cantora Ana Lee lançou seu novo (e já muito elogiado) trabalho ‘Labirinto Azul‘ nas plataformas digitais. O disco tem participação de Zeca Baleiro, Mario Manga e Swami Júnior, letras de Etel Frota e Maria Rita Kehl, versos de Emily Dickinson e regravações de pérolas de Chico Buarque/Dominguinhos e Beto Guedes/Ronaldo Bastos. Ozias Stafuzza, artista ligado ao Sarau Toca do Autor e ao pessoal do Clube Caiubi de Compositores, comparece com quatro canções e toca violão, ao lado de Bráu Mendonça e Lula Gama

…

MANOGON >>> Escritor fez lançamento virtual de seu livro ‘Dentes moles não mastigam pedras’, pela Lavra Editora. No vídeo, a dramatização de um dos poemas (clique para assistir outra). O livro custa R$ 35 (compre aqui) fez lançamento virtual de seu livro, pelaNo vídeo, a dramatização de um dos poemas (). O livro custa R$ 35 (

…

TRILHAS >>> O produtor musical Felipe Zangrandi vem postando na net há mais de um ano uma série de programas denominada Trilhas. É ele mesmo quem comenta: “Meus trabalhos são de pesquisa e organização de material. O que era para ser um canal com o intuito de apresentar histórias curiosas de alguns discos, selos e cenas, acabou por virar um resgate de verdadeiros heróis da nossa música”

…

ZOOM ZOOM ZOOM… É POESIA! >>> Programa do multiartista Claudio Laureatti, que acontece desde agosto, é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Na edição passada, apresentação de ‘I-Juca-Pirama’ (O que será morto), poema indianista romântico escrito pelo poeta Gonçalves Dias e de trecho, em língua guarani, da música ‘O índio é forte, canção de resistência da luta indígena por seus direitos. Na quinta passada, com Mário Bortolotto. Nesta, dia 10, com Glauco Mattoso

…

GINCO >>> Primeira edição da série ‘Coletivos Teatrais Paulistas’. Juliana Calligaris entrevista o poeta e ator Antonio Ginco, fundador da Cia Trilhas da Arte (em seu canal no YouTube, acompanhe a série Clownstico)

…

JULINHO CLUBE >>> Fique por dentro da programação musical do Julinho Clube, tradicional point de resistência cultural localizado na Rua Mourato Coelho, 585, em Vila Madalena. O bar apresenta vários tipos de shows, dentro das normas de prevenção à Covid. Na quarta tem o ‘Encontro de Gerações’, na quinta o ‘Sala do Som’ e na sexta o ‘SextaSons’, entre outras atrações no final de semana. Clique e saiba mais

…

SÁBADOS – a partir das 20h >>> Cacá Lima Trio apresenta repertório do “Clube da Esquina”, entre outros sons de mpb e pop rock. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585 (seguindo os protocolos de segurança – reserve pelo 11996101860)

…

ATLAS LÍRICO DA AMÉRICA HISPÂNICA >>> Demetrios Galvão e Floriano Martins estão à frente do novo projeto da Revista Acrobata (com apoio da Agulha Revista de Cultura) que reúne textos de 57 poetas de distintas gerações dos 19 países hispano-americanos. A cada mês, novos poetas serão incluídos na lista. Visite o site e saiba mais.

>>> MAIS REVISTA ACROBATA >>> Editada por Demetrios Galvão e Aristides Oliveira, com apoio dos colaboradores Floriano Martins (editor de outra revista de cultura, a Agulha), Dante Galvão, Monyse Damasceno, Anna Apolinário e Paola Marugan, entre outros, a revista oferece poemas, artigos, contos e entrevistas com cineastas, escritores e músicos

… DESVARIO >>> Editada pela poeta Thainá Carvalho, a revista online Desvario é especialmente voltada para a publicação de literatura produzida por mulheres (e os textos sempre são acompanhados por desenhos de ilustradoras). O site (que replica seu posts no Facebook) também apresenta poemas, contos, entrevistas e resenhas … O PARTISANO >>> Com curadoria de William Dunne, escritores publicam regularmente seus textos no site: Deborah Dornellas (sexta), Sergio Rocha (sábado), Mell Renault (domingo), Felipe Mendonça (segunda), Andri Carvão (terça), Fernanda Noal (quarta) e Helena Arruda (quinta). Colabore com a campanha para manter esse espaço progressista (saiba mais aqui) … SUPLEMENTO LITERÁRIO A ILHA >>> Conheça a revista (que já existe há 40 anos!), com 72 páginas de muita prosa, poesia, informação literária e cultural. O número 154 traz matérias sobre Adélia Prado, Ana Maria Machado, Borges e Cruz e Souza, entre outros … SONG BOOK SACHA 70 >>> Livro traz letras e harmonias cifradas das músicas de Sacha Arcanjo, um dos grandes artistas que conheci em minhas andanças pela ZL (ouça seu cd ‘Feito Bicho‘). O songbook custa R$35 (mais frete de R$10) e pode ser adquirido no inbox das Edições Archangelus ou com Luka Magalhães (9.9861-9450). Eu já estou com o meu… Tô louco pra sair tocando Sacha por aí. ‘Chão Americano‘ vai ser a primeirona, claro!

…

ÀS SEGUNDAS – 20h … Conversa no Instituto Sarath. Roda de conversa e entrevistas sobre qualidade de vida e saúde mental, sob o comando de Cassia Sarath (psicanalista e filósofa). No canal do Instituto no Instagram. A TOCA >>> Na sede do Instituto Sarath está funcionando também um espaço alternativo que visa incentivar a qualidade de vida para todos, com venda de produtos orgânicos e naturais, brechó e consumo consciente, agricultura urbana, exposição e venda de artes. Na rua Humberto I, 146, perto do Sesc Vila Mariana

…

VIOLEIRO CHICO LOBO >>> Artista, que já havia lançado o cd ‘Alma e Coração’ nas plataformas digitais, anuncia agora a edição física do trabalho (que será enviada às pessoas que participaram na campanha da Vakinha colaborativa). Na agenda, show presencial de lançamento, dia 19 de dezembro, sábado, ás 20h, no Teatro do Sesc Palladium (com as devidas precauções à Covid). Clique para assistir ao clipe de ‘Própria História‘

…

VIOLA DE PAPO >>> Zé Terra, músico da banda ‘Freud à Deriva‘, apresenta programa de entrevistas, no YouTube, onde conversa com grandes violeiros e artistas da música sertaneja (confira aqui ). Clique e confira o papo com Valdir Verona, músico e compositor de Caxias do Sul

… ÀS SEXTAS – 20h … Charada – Sala Privada Convida. Espaço cultural promove shows e bate-papos todas as sextas-feiras direto da ‘sala privê’ da locadora, via Facebook (nesta sexta, excepcionalmente, não haverá live. Nesta semana, dia 11, tem Arnaldo Afonso (eu mesmo!) CHARADA 2 >>> Gilberto Petruche, Edu Osmedio e o grupo de artistas que participa das atividades culturais do VideoClube Charada lançaram campanha no Abacashi. Acesse para saber mais e colaborar CHARADA 3 >>> Rafael Cirillo e Dharma Samu (com Sergio Basseti e Clayton Martin), talentosos artistas ligados ao centro cultural da locadora Charada, na ZL, lançaram duas canções no canal ‘Menino Muquito Records’: ‘‘Não’ (deles dois, mais Tom Kbélo) e ‘5090’ (só dos dois) Rafael Cirillo e Dharma Samu (com Sergio Basseti e Clayton Martin), talentosos artistas ligados ao centro cultural da locadora Charada, na ZL, lançaram duas canções no canal ‘’: ‘(deles dois, mais Tom Kbélo) e(só dos dois) … ÀS SEGUNDAS – 15h … Sarau Segunda Negra. Confirme presença no evento e assista pelo Instagram … POETAS PELA DEMOCRACIA >>> O poeta Elcio Fonseca, criador e organizador do projeto, define: “é um coletivo dos mais expressivos talentos da rede, numa rede de proteção à democracia”. Todos os dias, ao meio-dia, um poeta apresenta um poema com temática política, na perspectiva de que ‘não podemos nos calar diante do retrocesso por que passa o país. Página no Instagram. Inscreva-se. MAIS ‘POETAS’ >>> O coletivo lançou a campanha ‘Maria Bonita no Natal‘, para ajudar mulheres moradoras de rua … CURSO SOBRE DADAÍSMO >>> Em 4 encontros (nas terças-feiras de dezembro), André Raimundo dos Santos pega como eixo a obra de Duchamp, Schwitters e Hannah Höch e o livro de Hans Richter ‘Dada: arte e antiarte’ para traçar paralelos com os tempos atuais e a produção das neovanguardas. Inscrições e informações pelo e-mail pisonatinta@gmail.com …

ÀS TERÇAS – 21h … Sarau Elétrico. Leituras de textos por Luís Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, com um convidado escritor e outro músico. Pelo www.rádioeletrica.com ou na página de Leituras de textos por, com um convidado escritor e outro músico. Peloou na página de Katia no YouTube. Nesta edição, Sarau Clarice Lispector, com Diana Corso (canja Elisa Meneghetti) … ZÉ MANOEL >>> Cantor, compositor e instrumentista talentoso, Zé Manoel lança ‘Canção e Silêncio‘, de 2015. Este blogueiro assistiu, no ano passado, a um show maravilhoso de Zé Manoel no Teatro do Centro da Terra. Escrevi: ‘sou tão fã dele que nem sei que música escolher pra postar (escolhi ‘ Cantor, compositor e instrumentista talentoso,lança ‘ Do meu coração nu ‘, novo álbum de inéditas após ‘‘, de 2015. Este blogueiro assistiu, no ano passado, a um show maravilhoso de Zé Manoel no Teatro do Centro da Terra. Escrevi: ‘sou tão fã dele que nem sei que música escolher pra postar (escolhi ‘ Delírio de um Romance a Céu Aberto ‘ porque só o título já é um poema). Sua canções carregam um misto de leveza e densidade que me remetem à grandiosidade de Edu Lobo, Jobim e Caymmi. Mas é Zé Manoel, mesmo. Ele é, sem dúvida, a maior revelação da música brasileira nesse século’

…

DESLOCAMENTOS MÍNIMOS >>> Novo trabalho do Coletivo Teatro Dodecafônico. Organizado em 11 faixas, as peças sonoras são compostas por instruções que convidam a vivenciar os deslocamentos mínimos possíveis no ambiente da casa em tempos de crise. O link de acesso ao álbum pode ser adquirido até 6 de dezembro de 2020, pelo Sympla

…

GRAZIELA MEDORI >>> Cantora lançou ‘Tudo que você podia ser‘, primeiro single do disco ‘Nossas Esquinas‘, um trabalho feito durante a quarentena com o pianista Alexandre Vianna. O segundo é ‘O que foi feito devera (De Vera)‘, com clipe produzido pela dupla

…

KLEYSE L’AMOUR >>> Cantora lançou nas plataformas digitais seu ep autoral ‘Poesia em Mim’. Saiba mais

…

MEL DUARTE >>> Poeta e slammer lançou livro comemorando seus mais de dez anos de trabalhos dedicados às artes. Colmeia apresenta poemas escritos de 2012 a 2020. Saiba mais aqui

…

CARLOS GALDINO >>> De segunda à sexta, às 14h, acontece o programa Megafone apresentado pelo poeta e radialista Carlos Galdino, no Facebook da Rádio Comunitária Cantareira FM …

O BOM & VELHO >>> A excelente cantora Ana Deriggi e o renomado músico e produtor musical Mario Manga apresentam esse programa de rock superlegal, todos os sábados, às 16h. Entra lá pra ver os programas anteriores e curta o canal

…

GALBA >>> Todo sábado, às 20h30, tem live do grande artista Antonio João Galba em sua página no Facebook

…

NA MINHA CASA >>> Série de entrevistas do músico Adolar Marin na net agora virou programa de rádio (na Radiola Livre). Toda terça-feira, às 19h30 (com reprises na quinta-feira, às 17h, e no sábado, às 10h). Depois, por volta das 19h45, tem o quadro Dica sem Jabá

…

BHEZÃO >>> Cantor e compositor Bhezão (do trio Folk na Kombi) lança o single e videoclipe de ‘Eu preciso falar menos’, com produção de Felipe Câmara. Confira também no Spotify

…

FOCUS CIA DE DANÇA >>> A premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, que já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte a países como EUA, México, Canadá, Portugal, Itália, França e Alemanha, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Clique aqui para saber mais sobre a campanha e as recompensas

…

NA PRATELEIRA >>> Série produzida pelo Selo Eskambo promove apresentações ao vivo e entrevistas com cantores e bandas alternativas (no vídeo acima, a terceira edição, com a banda Macaco Fantasma). Os organizadores do programa, que conta com o apoio do Centro Cultural Vila Formosa, procuram formas de sobrevivência para os artistas nesses tempos de pandemia. O músico Giuliano del Sole afirma que, para seguir produzindo, o coletivo precisa dos ‘likes’ do público. Portanto, inscreva-se no canal