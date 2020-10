Tem 3 dias de lives no ‘Prêmio Grão’ (com Susie Mathias), tem show de Élio Camalle, tem Arnaldo Afonso na ‘Conversa com Paula Autran’ e tem os cartuns solidários à Mafalda

…

Sexta a domingo – 2 a 4 de outubro … Santa Sede apresenta som ao vivo. Na sexta, das 18h às 20h30, no sábado, das 14h às 20h30 e no domingo, das 13h30 às 18h30. Com as devidas precauções à Covid, na av, Luiz Dumont Villares, 2104

SATYROS >>> Programação para sexta, sábado, domingo e segunda-feira, no Espaço S@tyros Digital. Clique no cartaz

PEDRO E FILÓ >>> Dupla também conhecida por Pê Éfe lança o cd ‘Aragem‘ com 11 músicas do ótimo compositor Pedro Milanesi (elogiado no texto do encarte pelo maestro Eduardo Fernandes, do Coral Usp). A voz de Filó Silva e o violão de Pedro (que também canta) se unem num pacote de canções bonitas de ritmos variados (tem samba, xote, balada, marcha e toques de jazz e tango), que vão fluindo com leveza, ora remetendo aos incríveis afrossambas de Baden (como em ‘Canto da Dor’), ora enveredando por reflexões filosóficas (como na bela ‘A Onda e o Vento’). Além das citadas, destaco o arranjo e a interpretação de Filó em ‘Rainha’ e a sequência com as lindas melodias de ‘Correnteza’ (instrumental), ‘Arrebol’ (parceria com Fe Su Christo) e ‘Até o Fim’ (parceria com Carol Milanesi). Se inscreva no canal deles no YouTube e saiba mais sobre seu trabalho no site. Para adquirir o cd, mande e-mail (pe.efe.brasil@gmail.com)

Sábado – 3 de outubro – 19h … Sebah de Assis e Vinicius Santana se apresentam no projeto ‘Expressões da Leste’, com a live ‘Na Estrada com o Rock Rural’. No Facebook

Quinta – 1 de outubro – 20h … Lançamento de ‘Com a corda no pescoço’, de André Nigri, no canal Primeira Prateleira. Clique no cartaz e saiba mais

ORTINHO >>> A música ‘Olhos Vermelhos’, parceria de Tião Cavalcanti e Ortinho, já está em todas as plataformas digitai

KLEBER ALBUQUERQUE >>> Todas as quartas-feiras, às 17h30, o cantor e compositor Kleber Albuquerque bate-papo e canta algumas de suas canções em live transmitida nas suas páginas no Face, Insta e YouTube

>>> KLEBER 2 >>> Rolê Aleatório é o programa de bate-papo que o cantor e compositor apresentou algumas vezes (ao lado de Vivi Correa e Tom Kbélo) comentando assuntos escolhidos ao acaso (fique ligado na página do artista no Facebook)

Wander B e Elenice Zerneri, durante 100 dias consecutivos, escreveram contos e crônicas, interpretaram, gravaram e postaram diariamente no YouTube(curta o canal). Este blog parabeniza a dupla de artistas pela demonstração de força criativa e pela qualidade do trabalho UMA HISTÓRIA CONTA OUTRA ‘ >>> Projeto artístico em que os multiartistasdurante 100 dias consecutivos, escreveram contos e crônicas, interpretaram, gravaram e postaram diariamente no(curta o canal). Este blog parabeniza a dupla de artistas pela demonstração de força criativa e pela qualidade do trabalho

… Quinta – 1 de outubro – 19h … O Som do Ravi. Série de 5 lives com as composições de Ravi Landim extraídas de seus discos ‘Das andanças e seus retalhos’ e ‘Fluxo/Essência’ (ainda inédito). Pra encerrar a série, show com convidados especiais

