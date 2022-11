.

Nesta semana tem Sarau Sopa de Letrinhas no superaprazível Jardim do Petrus (nas fotos, acima), com Vlado Lima lendo os poemas de seu quarto livro, ‘Noia’. Outra grande poeta, Mar Becker, lança ‘Sal’, seu segundo trabalho publicado. Duda Jardim disponibiliza nas plataformas a bela parceria com Kleber Albuquerque, ‘Calendário’. Este blogueiro que vos digita, o também artista Arnaldo Afonso, apresenta ‘Ins’, penúltima e mais original canção de seu terceiro ‘LP’. O talentoso Lando Suarez faz show no Bar do Frango cantando as músicas de seu cd ‘Simplesmente Romântico’. E um grupo de artistas da pesada canta canções do repertório de Gal, no Bossa Zen. Confira esses e outros programas legais que acontecem na seara alternativa. Ainda tem links e dicas variadas, de vídeos, shows, filmes, peças, expos e lives. Certifique-se, curta o circuito, curtecircuite-se.

Sábado – 19 de novembro … Estreia de ‘Calendário’, single de Duda Jardim, composição em parceria com Kleber Albuquerque, na sua plataforma digital preferida. Faça o pré-save . DUDA JARDIM MUSICANDO >>> O músico, cantor, compositor e ator Duda Jardim também é produtor cultural. Organiza eventos, realiza shows e participa dos saraus da cidade. Visite seu canal no YouTube e confira a série de entrevistas com artistas da cena alternativa. Arnaldo Afonso, este blogueiro e artista que vos digita, já participou do programa. As mais recentes foram com os músicos Cesar Fontes, Jocélio Amaro e com o cordelista Costa Senna . . ZULU >>> O mais recente entrevistado é o cantor e compositor Zulu de Arrebatá, um dos expoentes do MPA, movimento artístico que agregava músicos, poetas e produtores culturais em São Miguel Paulista, desde fins dos anos 1970 . >>> DUDA E JORGE MELLO >>> Confira o bate-papo do artista e produtor cultural Duda Jardim, em seu canal Musicando, com Jorge Mello, um dos principais parceiros de Belchior e membro fundador e participante ativo do grupo que ficou conhecido como ‘Pessoal do Ceará’ (este blogueiro participa da conversa). Aqui a primeira parte da entrevista. E a segunda . … Sábado – 19 de novembro – 19h … Espaço Bossa Zen apresenta ‘Tributo à Gal Costa’, show com a participação de Hélio Braz, Luma Aiub, Café Ezequias e vários outros artistas. Na rua José Antonio Coelho, 583, perto da estação Vila Mariana do metrô . >>> Em breve, Duda Jardim se apresentará no Bossa Zen também. Eu confirmo data e horário no post da semana que vem. . … . HÉLIO BRAZ >>> Cantor e compositor fez homenagem musical ao educador Paulo Freire. Administrador do Espaço Cultural Bossa Zen, Hélio é baiano de Santo Amaro da Purificação e mudou-se para SP em fins dos anos 70. Venceu o Festival da TV Bandeirantes com a música ‘Canto Corrido’, parceria com Jorge Portugal. Em 1984 lançou o compacto duplo ‘Na Marra’. Já gravou seis cds e se apresentou em diversas cidades do Brasil e Europa. Atuou (como músico) no Grupo do Teatro Oficina, de Zé Celso Martinez. Em 2011 lançou o cd infanto-juvenil ‘Lagarta Pintada’, com a arte-educadora Wanda Moreira. Lançou em 2017 o cd Parcerias Acoustic. Confira sua página no YouTube . >>> COLETIVO PAULO FREIRE >>> Coletivo Paulo Freire divulga a obra do grande filósofo e educador cujo método de aprendizagem é reconhecido no mundo inteiro. Entre os livros, ‘Pedagogia do Oprimido’, de 1968 e os quatro volumes do e-book ‘100 anos com Paulo Freire’, coletânea organizada por Ivo Dickmann e Ivanio Dickmann reunindo textos de ‘freirianos e freirianas, conhecidos e anônimos’. Visite o site do coletivo

. … Sábado – 19 de novembro – 19h … Sopa de Letrinhas, sarau criado e apresentado por Vlado Lima há mais de 20 anos, realiza uma edição no Jardim do Petrus, à rua Visconde de Pelotas, 286, no Alto da Lapa. Além do tradicional palco aberto, haverá o lançamento de ‘Noia’, quarto livro do poeta. Aqui, um texto do livro: . SOBRE A IMPORTÂNCIA FISIOLÓGICA DAS HIENAS VELHAS RIREM 5 VEZES AO DIA . precisa-se de velhos amigos velhos senhores & senhoras de cabeleira gris e com 50 invernos de rodagem sob as cracas e cicatrizes . preferencialmente aqueles que estiveram comigo na Subida da Trindade nos botecos nas rodas de violão nos carnavais e velórios na sopa de letras e nas tantas e tontas batalhas de mamonas . precisa-se de velhos amigos velhos pra não falar de dinheiro ciático abortos naufrágios dores imaginárias e amores à beira da falência . a saudade do Lê e da Lé ainda lateja lá mas a ordem hoje é desnumerar o verbo rir de fotos amarelas e conjugar a alegria na primeira pessoa do plural do passado mais que perfeito . precisa-se de velhos amigos velhos pra secar uma penca de tintos sobrevivemos até aqui e depois do primeiro gole no último aclive tudo será lucro e líquido e abismo . precisa-se urgentemente de velhos amigos velhos pra correr por aí numa matilha de respeitáveis hienas grisalhas cantando maneiras canções mineiras do século XX e apertando campainhas . >>> NOIA – Vlado Lima >>> Lançado pela Editora Patuá, traz 97 poemas escritos durante a pandemia. Tem arte de capa feita por Emerson Ferreira, revisão de Léo Nogueira, orelha por Marcelo Nocelli, prefácio de Betty Vidigal e posfácio de Celso de Alencar. O jovem Lucas, filho do autor, criou videoclipes para alguns poemas, como ‘Minha síndrome de Gwynplane’ e ‘Fredo‘. Adquira aqui Vlado já publicou ‘Sabe de Nada, Inocente!‘, ‘Como Suportar Jabs no Baço e Encarar Nocautes‘ e ‘Pop Para-Choque‘. Além de criar e apresentar o Sarau Sopa de Letrinhas, há duas décadas, é também cantor e compositor. Foi um dos fundadores do famoso Clube Caiubi