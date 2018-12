Akira Yamasaki é o organizador do Sarau da Casa Amarela. Militante ativo e artista criativo, tem blog, livro, música e o escambau. No fim dos anos 70, ainda sob ditadura, ele já fazia parte do Movimento Popular de Arte, um grupo de jovens artistas loucos e sonhadores, comprometidos com a liberdade, que levavam sua palavra e seu som aos confins da periferia de São Miguel (ver vídeo, acima). Ele, mais o conhecido cantor e guitarrista Edvaldo Santana, Sacha Arcanjo, Raberuan (precocemente falecido e jamais esquecido), Zulu de Arrebatá, João Caetano, entre muitos outros queridos e admirados amigos. O MPA e seus artistas estavam presentes nos movimentos sociais organizados, como os de luta por moradia e saúde, além de sindicatos, escolas, universidades, setores progressistas da igreja católica, grupos de música, teatro e diversos movimentos culturais de resistência. Hoje o MPA é memória e exemplo de luta. Seus integrantes estão por aí, em muitas frentes artísticas e nos movimentos sociais, criando, levando e trazendo poesia, fazendo arte e resistência cultural. A eles, aos que aqui estão e aos que se foram, a todos os que resistiram e desafiaram aquele sistema opressor, toda a minha admiração e uma reverência emocionada. Hoje, renovada: porque a luta nunca acaba.

Neste sábado, eu e meus amigos do Sarau da Maria estaremos no Sesc Itaquera participando de uma das atividades em comemoração aos 40 anos do MPA. Posso abrir meu coração? Isso me emociona. É uma baita honra!

ATÉ 16 DE DEZEMBRO … MPA 40 anos … Desde novembro uma série de eventos artísticos vem marcando a comemoração dos 40 anos do Movimento Popular de Arte – o MPA de São Miguel Paulista, na ZL, em vários locais da região. Confira no cartaz a programação completa para dezembro. Neste sábado as atividades acontecem no Sesc Itaquera, à rua Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000. Veja o que vai rolar:

10h30 – Teatro de rua – Grupo Buraco d’Oráculo com a peça “Pelas Ordens do Rei que Pede Socorro” (vídeo acima), espetáculo baseado no livro homônimo do cenopoeta Ray Lima

12h30 – Encontro de saraus – Sarau da Casa Amarela, Sarau na Galeria e Sarau da Maria (com Arnaldo & Helen, Deise & João Emilio e a excelente banda CiriloAmém, (ver vídeo abaixo) com Katia Aqkino, Rafael Cirilo, Sergio Basseti, Cecília Valentim, Telo Ferreira e Felipe Cirilo)

15h30 – Show “Pisagens”, com Ligia Regina & Eder Lima – participação de Sacha Arcanjo

ZÉ GERALDO NO

JAZZB (E POR AÍ)

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 21h … Zé Geraldo convida Renato Godá, Duas Casas e Horses & Joy … O grande cantor e compositor Zé Geraldo convida vários artistas da cena folk. Show faz parte da programação noturna da ‘SIM São Paulo 2018’. No JazzB, à rua General Jardim, 43. Ingressos a R$30

NIVER DO ZÉ GERALDO >>> Na semana que vem, no dia 14 de dezembro, Zé Geraldo faz aniversário e comemora cantando (com muitos convidados) no seu tradicional sarau (na Estação Rio Verde, à rua Belmiro Braga, 119. Ingressos a R$30 e R$40). Após ver um show deste grande cantador brasileiro, eu escrevi:

“Era ele que erguia casas

Onde antes só havia chão

Como um pássaro sem asas

Ele subia com as casas

Que lhe brotavam da mão”

Como o ‘Operário em Construção‘ do incrível poema do Vinícius, o personagem da canção do Zé Geraldo ergueu casas onde não ia morar, escolas onde seus filhos não podiam estudar e prédios que não podia sequer visitar. Na última estrofe, é consolado por Cristo, que se solidariza com ele ao dizer que criou o céu e o mar, fez montanhas e encheu rios, mas na maioria das casas também já não pode entrar. Mesmo um velho ateu de coração peludo como eu, mareja os olhos ao ouvir essa canção. Poeta hippie, as músicas de Zé Geraldo são assim: diretas, sinceras e comoventes, como seu autor. E é nessa simplicidade que o canto pungente e verdadeiro de Zé habita, se fortalece e ganha relevância. Seus versos arrepiam porque brotam da vida real, das histórias sofridas de gente como a gente. Por isso, Zé é um artista amado pelo seu público fiel. Tem uma carreira de quase quarenta anos, tocando e cantando pelo Brasil, sem contar com divulgação da grande mídia. Os que fazem da arte balcão de negócios, que se danem: Zé vive de sua música e não precisa deles. Íntegro, seu relativo sucesso tem muito mais valor do que o megassucesso dos artistas comerciais das tevês e rádios movidas a jabá. Zé Geraldo é um artista de verdade. No show, lembrou de Raul várias vezes. Cantou versões fodásticas de Dylan e Hendrix, além de contar histórias divertidas e de cantar uma canção do Tim Maia. Todos os citados por ele são grandes ídolos, reconhecidos por seu talento e temperamento difícil. Artistas de alma independente, comportamento livre e pensamento alternativo. Não são daqueles que se vendem. Não é só uma questão de ser sempre do contra (também é, mas não só). É que cada um deles sempre soube que há muitas injustiças e sacanagens no mundo. E um grande artista não pode dar mole, nem trair seu sonho. Pois sempre tem, mesmo que poucos, uns sonhadores loucos sonhando com ele o mesmo sonho. E o amanhã, como sabemos, será dos loucos de hoje. Sonhemos, pois!

SIM-SP

ATÉ DOMINGO – de 5 a 9 de dezembro … Semana Internacional de Música de São Paulo chega à sexta edição reunindo artistas, produtores, empresários, selos e festivais no Centro Cultural São Paulo. Lá acontecem palestras, debates, workshops, showcases diurnos, gratuitos e abertos ao público (confira aqui os artistas que irão se apresentar lá). À noite, a programação com mais de 150 shows se alastra por outros 30 espaços da cidade (no agendão, destaco alguns deles). Veja aqui a programação completa.

FESTA DE ABERTURA >>> Show das argentinas Ninfas, com discurso feminista e ritmos latinos (ver vídeo). Discotecagem das djs Deschw e Pensanuvem. Em seguida, show da banda Francisco, el Hombre com participação de Keila Treme (ex-Gang do Eletro). No Cine Joia, à praça Carlos Gomes, 82, na Liberdade

KELMER LANÇA LIVRO E

FAZ FESTA NO DOMINATRIX

Humorista e produtor cultural, Ricardo Kelmer também é escritor, letrista e poeta. Tem vários livros lançados (Pensão das Crônicas Dadivosas é o mais recente) e dá palestras comentando sua literatura, além de cursos sobre humor. Mantém um blog, onde atualiza sua trajetória artística, posta comentários a respeito de temas polêmicos do cotidiano. Lúcido, Kelmer é leitura imprescindível. Visite também seu canal no youtube. Sobre ele, escrevi:

O Kelmer canta, conta causos, interpreta, diverte a gente. Tem raciocínio rápido e humor aguçado: a marca dos inteligentes. Mais um grande artista do fértil solo cearense. Humorista antenado, tirador de sarro e ativista, dá voz a quem não tem. Escreve bem o que vê e o que imagina: é ficcionista também. Seus contos estão prontos pra serem filmados. Observador nato, é cronista (e romancista, claro). Tem ampla visão da cidade e sertão, da política e cultura. Depura a opinião dos amigos, conserta os equívocos da imprensa, comenta sem ranço. Pacientemente nos convence. Esclarece as mil e uma obscuridades do poder. Não foge ao combate, polemiza, pisa em terreno minado: nomeia os tiranos de rosto abstrato. Didático, desenha pra quem não capta: leia, saiba. Seu texto denso alarga os pensamentos estreitos. Antifanático, Kelmer defende o estado laico, as liberdades civis e os direitos democráticos (tão ameaçados). Escancara o silêncio da selva domesticada e encara a turba ignara conectada ao atraso: é o puxador da alegria no bloco dos filósofos anárquicos. Kelmer absorve os conceitos, tritura e nos oferece sua água pura. Alquimista da utopia, destila a dor e nos alivia com suas doses de quimera fria. Sonhador sereno, seu blog pé-no-chão nos ilumina. Kelmer é um ponto de luz nas trevas de nossa idade mídia.

Lançamento do livro ‘Pensão das Crônicas Dadivosas’, de Ricardo Kelmer … O multiartista cearense exercita seu ofício de cronista das coisas do mundo, abordando arte, literatura, comportamento, sexo, política, religião, ateísmo, futebol, gatos e ‘o feminino’. Livro tem ilustrações de Elinaudo Barbosa, Ana Costalima, Beatris Rocha, Denis Akel, Vasqs, Glauco Sobreira, Mychel Távora, Raisa Christina, Raymundo Netto e Rogério Bessa. Em preço promocional, estará à venda por R$20. A temporada paulistana termina com dois lançamentos (um deles, é festa!):

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 19h às 23h>>> Bar Mr. Cult, na praça Roosevelt, 100.

SEXTA-FEIRA – 7 de dezembro – 22h às 4h >>> Bar Dominatrix, à rua Fernando de Albuquerque, 298, na Consolação. Ingressos a R$20 ou R$40 consumíveis (envie mensagem ao Kelmer e ganhe 50% de desconto). Festa com projeções de imagens felinas e femininas ao som de sucessos bordélicos de todos os tempos. Números de dança com Priscila Marques e Núbia del Fuego. No primeiro andar, o ambiente Masmorra estará à disposição para quem curte fetiches

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

QUINTA >>> No Teatro Folha assisti emocionado ao lindo show ‘Para não Dizer que me Esqueci das Flores’. A grande cantora Susie Mathias marejou meus olhos com suas viscerais e arrepiantes interpretações. Com roteiro de Oswhaldo Rosa e direção cênica de Antonio Ginco, o espetáculo foi inspirado no painel “A Verdade Ainda Que Tardia”, de Elifas Andreato, e resgatou as lindas canções que protestaram contra o autoritarismo, as arbitrariedades e os crimes cometidos pela ditadura militar de 1964. Com arranjos de Ivan de Andrade (à frente da banda Projeto Coisa Fina), projeções de fotos e filmagens de momentos históricos, declamação de poemas e participação dos atores Jairo Mattos, Elis Pessotti e Luy Romero e esbanjando solidariedade e humanismo, é o tipo do espetáculo que se faz necessário nesse momento de retrocesso político e de disseminação de discursos fascistas. Parabéns ao coletivo de herois que se esforçou e tirou dinheiro do próprio bolso para nos brindar com essa beleza. Espero que surjam patrocinadores para que a temporada se estenda por muitas e muitas apresentações. Esses artistas merecem. E o Brasil precisa.

SEXTA >>> No palquinho do bar dos Parlapatões tem rolado um monte de pocket-show legais de bandas alternativas (ao fim das tardes de sextas, sábados e domingos). Eu assisti ao show do Macaco Fantasma, performática banda que mistura rock pesado com mpb, composições próprias com releituras de Itamar Assumpção e Mulheres Negras, além de poesias de José Paulo Paes, Fernando Pessoa e Hilda Hist. No domingo eles também se apresentaram na Paulista livre (foto de Marco Antonio Gonçalves). O band leader Flávio Hernandes compõe, toca guitarra e canta, Chris Cruz performa e lê poemas, Daniel Soares toca batera e Bruno Rocha, baixo. Dharma Samu participou tocando sax e Douglas Froemming, guitarra. Fique ligado que vale a pena ver esses caras.

SÁBADO >>> As duplas Deise Capelozza & João Emilio, Cordeirovich & Vladinsky e Arnaldo Afonso (eu) & Helen Torres representaram o Sarau da Maria no primeiro Festival Literário da Zona Norte (Felino), que ofereceu quatro dias de variada programação cultural na Fábrica de Cultura Jaçanã. Na mesma tarde, participaram de um sarau o coletivo dos Poetas do Tietê e Alessandro Buzo, pelo Suburbano Convicto, além de vários poetas presentes. Teve contação de histórias e atividades infantis (com Sabrina Carvalho e Cissa Lourenço), feira de livros e apresentações musicais de José Luis e Eduardo Neves.

SÁBADO >>> No Dragster (também conhecido como Bar do Mazinho, na Vila Maria) a cantora Simone Barbour comemorou seu niver e chamou a banda Esbórnia para animar a festa (com João Emilio, Tiago Eira, Pedro Almeida e o vocal incrível do Lucas Ilgen). O fotógrafo oficial dos saraus, Roberto Candido, esteve lá e registrou tudo (veja aqui). Eu me esbaldei cantando e dançando até o final. A modéstia (que eu não tenho) me impediria de dizer, mas o ponto alto da noite foi quando este blogueiro acompanhou Simone nos vocais da lennoniana e fodástica canção ‘I Want You‘, dos Beatles. É amigos… Que posso dizer? Quem viu, viu!

DOMINGO >>> Num estúdio, na Vila Madalena, um grupo de aproximadamente 20 artistas e jornalistas (eu entre eles) se reuniu com a promotora de eventos culturais Bijou Monteiro (foto), curadora musical do Teatro da Rotina. Fomos informados que o espaço passará a se chamar Bruta Flor e que um coletivo de 17 pessoas (ela à frente) irá administrá-lo com autonomia total para gerir a programação de 2019. No encontro, ações coletivas foram esboçadas visando a construção de um perfil de resistência cultural que faça frente à onda retrógrada e fascista que assola o País. Este blog está solidário e pronto pra luta. Enquanto isso, o TR segue a programação já agendada para dezembro, com shows sempre às 21h: Chico Saraiva (quinta), Theo Werneck (sexta) e Rafael Ops (sábado).

TERÇA >>> Na terça dei uma passada na Confraria das Ideias, um espaço alternativo e divertido que curto demais e recomendo. Cheguei a tempo de assistir a algumas performances no sarau onde os poetas são acompanhados pelas feras do Renato Alves Trio, que altera o andamento do jazz de acordo com o ritmo e a entonação dos versos proferidos. Vários poetas de diferentes coletivos se revezam na apresentação: Emerson Alcalde, Berimba Jesus e Zinho Trindade, entre eles. Depois teve um showzaço do quinteto do lendário trombonista Bocato (foto), que trouxe um convidado pra lá de especial: o baita cantor Lino Krizz, que arrasou nos grooves, scats e 1001 efeitos vocais. Não bebi muito (a cerveja podia ser mais baratinha, né?) mas saí de lá feliz da vida!

FOCUS – NO RIO

… … …

QUINTA-FEIRA A DOMINGO – Até 16 de dezembro … Still Reich – Focus Cia de Dança … A Focus Cia de Dança apresenta sua nova coreografia, ‘Still Reich‘, de quinta a domingo, por três semanas consecutivas. O espetáculo foi criado pelo bailarino e diretor Alex Neoral e reúne, em um programa único, quatro peças compostas a partir de músicas do compositor contemporâneo americano Steve Reich: “Pathways” (2008), “Trilhas” (2010), “Keta” (2018) – com três indicações ao Prêmio Cesgranrio de Dança (Melhor coreografia, Melhor bailarino/Marcio Jahú e Melhor bailarina/Carolina de Sá) – e a inédita “Wood Steps” (2018).

Ingressos a R$40 e R$20. No Teatro Cacilda Becker, à rua do Catete, 338, no Rio de Janeiro. No elenco, além de Neoral, estão Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Marcio Jahú, Marina Teixeira, Monise Marques e Roberta Bussoni.

OITO MESES REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda temos que ouvir o presidente eleito e suas balelas de ‘militarização’. Já são quase nove meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

VERGONHA 2 >>> Se o presidente eleito fosse mesmo ‘bom de segurança’, uma vereadora não teria sido assassinada (ao que tudo indica, por milicianos) no Estado onde ele fez toda sua carreira política (e que se encontra sob intervenção militar). Será que seus eleitores refletiram sobre isso? Apoiadores do ‘coiso’ posaram para fotografias sorrindo ao quebrar ao meio uma ‘placa de rua’ com o nome de Marielle (junto deles, o governador eleito do Rio. Pode?). Será que os eleitores do ‘coiso’ concordaram com essa ‘gracinha’? Não posso crer nisso. Como também não consigo compreender o porquê do ‘coiso’, ou do governador eleito do Rio, jamais terem exigido o esclarecimento do caso Marielle. Por que será?

AGENDÃO

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

ATÉ 9 DE DEZEMBRO – (sábados, 20h30 – domingos 19h) … Cafona … Peça é um ensaio do diretor e dramaturgo Anderson Zanetti sobre brega, preconceito e violência. No Teatro Studio Heleny Guariba, à praça Roosevelt, 184. Ingressos a R$20 e R$10

ATÉ 10 de DEZEMBRO – “Porque a criança cozinha na polenta” … Comemorando 10 anos a Cia Mungunzá apresenta seus cinco espetáculos. Fechando a programação, “Porque a criança cozinha na polenta” – direção de Nelson Baskerville – de 30 de novembro a 10 de dezembro (sextas, sábados, domingos e segundas, às 20h). No Teatro de Contêiner Mungunzá, à rua dos Gusmões, 43, em Santa Ifigênia

ATÉ 16 de DEZEMBRO … Udumbara … Um andar inteiro num edifício tombado no centro de SP é o cenário do espetáculo da dramaturga e diretora Lígia Souto. Peça esmiúça angústias e incertezas de cinco personagens frente aos primeiros sinais do fim do mundo. No Tokyo, à rua Major Sertório, 110. Ingressos a R$15 e R$30. Aos sábados (21h) e domingos (20h)

ATÉ 16 DE DEZEMBRO – de QUINTA a DOMINGO … Os 3 Mundos … Primeira obra teatral dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá, o espetáculo multimídia mescla teatro, cinema, hq e kung-fu. Com direção de Nelson Baskerville. No Sesi, à av. Paulista, 1313. Entrada franca (reserve ingressos). Quinta, sexta e sábado às 19h. No domingo, às 20h

ATÉ 18 DE DEZEMBRO – ÀS TERÇAS-FEIRAS – 20h30 … João Macacão e Conjunto Paulistano (com André Fajersztajn de Almeida no clarinete e Ivan Banho no pandeiro) cantam sambas, choros e serestas. No repertório, clássicos de Noel, Ary, Hervê Cordovil, Monsueto, Sílvio Caldas e Cartola, entre outros. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554

ATÉ 22 DE DEZEMBRO … II Mostra de Arte da Casa Rosa Manjericão … Mostra reúne expositores das artes plásticas, artesanato, cerveja artesanal e marcenaria, atrações musicais, teatro Lambe, cine debate, rodas de conversa e TV Confaca (Confraria de Autores de Canções). Entre os expositores estão Cris Gonçalves, Eduardo Ramalho, Lereno, Perceu Pezzotta, Pierre Franclet e Teresa Grossi. Entre os músicos e debatedores, Os Cafumangos, Selma Fernands, João Gabriel, Vinicius Paes, João Bid, Matheus Pezzotta, Pedro Cobra, Larissa Miyashiro, Annelise Godoy, Renata Amaral. A Casa Rosa Manjericão fica na rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque.

ATÉ 23 DE DEZEMBRO – de QUINTA a SEGUNDA-FEIRA – 19h30 … Teatro – Vala Comum … Espetáculo surge a partir de depoimentos de jovens artistas do grupo “Impulso Coletivo” sobre abusos e ações arbitrárias de agentes e do aparelho do Estado. A narrativa compara o processo de abatimento do boi com a gestão de morte e violência reforçada por esquemas de controle, exclusão e vigilância. Numa casa no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro (mandar mensagem inbox)

… … …

ATÉ 24 DE FEVEREIRO … Grande Sertão: Veredas no Sesc Pompeia … Peça de teatro e instalação na adaptação que Bia Lessa faz da obra-prima de Guimarães Rosa. Com Caio Blat, Luiza Lemmertz, Leo Miggiorin e grande elenco. Ingressos de R$12 a R$40. Na rua Clélia, 93. Aos sábados (20h30) e domingos (18h30)

ATÉ 15 de dezembro … Dezartes – Mostra de Artes Aldeia Satélite … Com curadoria de Claudemir Santos e Ivan Neris mostra aborda arte, diversidade e intolerância na sociedade. Às sextas e sábados (entrada franca). Na rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118

SEXTA – 7 de dezembro – 20H … Alucinógeno Dramático (teatro) com o espetáculo “Três Irmãs”, de Tchekov. Rogério del Novaes dá aula aberta: O realismo de Tchekov e a Revolução Russa. Ivan Neris faz intervenções poéticas e Darkney, musicais. E mais o palco aberto

SÁBADO – 8 de dezembro – 20H … Alexandre d’Lou dá aula aberta: Expressionismo e Nazismo no Cinema. Cia de teatro Ato Real Fora do tempo apresenta o espetáculo Domínio & Submissão. Tiago Nascimento dá aula aberta: Teatro dos mortos – Olhares acerca das possíveis formas e fôrmas teatrais. Agatha Moreno faz intervenções poéticas e

Roberto Tersi lança o livro “Angelus: a profecia” e canta suas músicas

ATÉ 21 DE DEZEMBRO … A Cia Antropofágica estreia sua nova peça E.M.E.R.G.Ê.N.C.I.A. (Espasmos Mnemônicos Extra Reacionários Geradores de Experiências sobre Natureza e Cultura de Ilações Anti-capitalistas). Máquina teatral estabelece jogo entre a história da arte e a da humanidade, buscando responder à urgência da realidade em meio a uma modernidade tóxica. Até 21 de dezembro. De terça a sexta, às 20h. Sábado e domingo, às 19h e 21h (duas sessões). Entrada franca. Á rua Turiassú, 481

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 18h … SP_U ocupa a Praça do Pôr do Sol … Até 16 de dezembro, local será ocupado pela instalação “Miragem”, do artista visual uruguaio Fernando Velázquez. No dia 9, às 19h, ‘Poesia do diurno, palavras e sons’, com Bruno Palazzo e Daniel Minchoni. No dia 12, às 19h, ‘Poesia do crepuscular, palavras e sons’, com Raquel Krügel e Paulo Nunes.

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 18h30 … Lançamento do livro ‘Alfredo Gomes – Vidas, Vitórias e Conquistas’ … Alfredo Gomes foi o primeiro negro a participar de uma olimpíada (Paris, 1924) e foi o ganhador da primeira São Silvestre (1925). Walter Gomes, seu neto, lança o livro e expõe acervo de conquistas e troféus do avô. No salão azul do Club Speria, à av. Santos Dumont, 1313

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 19h … Blues na Boutique – Carlos de Lucca Blue Trio … Guitarrista e vocalista apresenta releituras de clássicos do blues e de Santana, BB King, Amy Winehouse e Nirvana. Com Andrei Ivanovic (baixo). Na rua Padre Adelino, 949

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 19h … Nossas vozes em 4 tempos … As poetas Miriam Alves, Neide Almeida, Lubi Prates e Natasha Felix conversam sobre poesia afro-brasileira, suas trajetórias, processos de escrita, referências e livros (mediação de Mariana Per). Com leituras e venda dos livros. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 19h … Thiago Romaro no Alvenaria … Cantor e compositor faz show acompanhado por Helena Gomes (percussão e bandolim) e Pedro Lemos (piano). Couvert R$10. À rua Turiassu, 799 (perto do metrô Barra Funda)

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 19h … Encontro com as escritoras Aline Bei e Cristina Judar … Vencedoras do Prêmio São Paulo de Literatura conversam sobre literatura, processo criativo e prêmios sob a mediação de Sheyla Smanioto. No Eugênia Café Bar, à rua Cônego Eugênio Leite, 953, em Pinheiros

QUINTA-FEIRA A DOMINGO – 6 a 9 de dezembro – 20h … Roda Viva … Nova montagem de Zé Celso e do grupo Oficina para a peça de Chico Buarque estreia no Sesc Pompeia. Protagonista da peça é o coro formado pela diversidade de raças, gêneros e sotaques. Na rua Clélia, 93. Ingressos a R$ 50 e R$15.

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 20h … Exibição do filme ‘Scam Republique’ … Filme de Ken Ngwa. Na cidade Yaoundé (Camarões), o jovem Niko vê sua mãe em estado terminal por causa da malária. E sai em busca de dinheiro para o caro tratamento. No evento, discotecagem de Cello Nascimento. Na Aparelha Luzia, à rua Apa, 78

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 20h … Trupe Chá de Boldo no MASP. Ótima banda se apresenta no projeto ‘Música no Vão’

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 20h … Sobrenome Liberdade #89 … Sarau com palco aberto, convidados, bar e lojinha de livros e cds de artistas independentes. Mano Moneis faz pocket-show e lança o ep “Tempo novo”. No Relicário Rock Bar, à rua Manoel de Lima, 178, em Interlagos

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 21h … Noite “Rexistência”: com a cantora e compositora Malu Maria (21h), a atriz e percussionista Nath Calan (22h30) e o grupo vocal feminino Vozeiral (0h). Dentro do projeto Sim-SP. Na Casa Gramo, à rua Bento de Abreu, 223, na Lapa

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 21h … Andhra no Refúgio … Vocalista e guitarrista da banda Rock Insane interpreta canções de Eddie Vedder, Chris Cornell, Scott Stapp, Bowie, Dylan, Elvis, Sinatra, Zé Ramalho, Djavan, Tim Maia, Raul, Renato Russo, Cazuza e muito mais. No Refúgio Music Bar, à av. General Edgard Faco 1279,

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 21h30 … Circus canta Ná Ozzetti … Show em que Luiz Tatit, Suzana Salles e diversos artistas da produtora (clique no cartaz) homenageiam a cantora. Com a presença dos músicos Mario Manga, Sérgio Reze, Zé Alexandre Carvalho e Dante Ozzetti. Na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiuva, 22

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 21h30 … Fennesz no Sesc Pompeia … Christian Fennesz é compositor e músico austríaco que utiliza elementos experimentais como o ‘ruído branco’. Na rua Clélia, 93. Ingressos a R$9 e R$30

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 22h … JAMniah #9 … Festa com os djs da Stereo Royale (Ed, Morelli e Ronaldo PJ) tem funk, soul, dancehall e música brasileira. No local, deliciosos pratos da culinária árabe. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269. Ingressos a R$10

QUINTA-FEIRA – 6 de dezembro – 22h … Lu Vitti, Basa e Fabio Brum… Excelente cantora apresenta rocks, blues e soul nacional e internacional acompanhada dos dois violonistas. No Clandestino Estúdio, à rua Augusta, 2366. Ingressos a R$20

SEXTA-FEIRA A DOMINGO – 7 a 9 de dezembro … Feira de Livro da Biblioteca Mário de Andrade … Diversas editoras oferecem livros com desconto a partir de 30% para presentear no Natal. Na sexta, das 11h às 22h. No sábado e no domingo, das 8h às 20h. À rua da Consolação, 94

SEXTA-FEIRA – 7 de dezembro – 18h … Banda Gozi – no Bar do Seu Luiz … Ozi e Gisele, acomapnhados por Rafael Lima (percussão), Carlos Eduardo (gaita) e Ayrton Mugnaini (baixo), apresentam composições autorais e clássicos de Rita Lee, Velhas Virgens, Edvaldo Santana e Secos & Molhados, entre outros. Na rua Itanhaém, 669

SEXTA-FEIRA – 7 de dezembro – 18h30 … Kalàscima live – no Centro Cultural São Paulo … Dentro da programação do Sim-SP, apresentação da banda italiana que mistura ritmos eletrônicos a melodias originais em atmosfera folk. Na rua Vergueiro, 1000

SEXTA-FEIRA – 7 de dezembro – 19h … Anná canta Ivone Lara … Ótima cantora e compositora da nova geração, Anná faz show acompanhada por Samuel da Silva (violão de 7), Guilherme Lacerda (cavaco), Matheus Marinho (bateria), Diego Mundão (surdo), Luiz Fonseca Lobo (percussão) e Angela Coltri (flauta). Participação de Geovana. Na Sala Olido, à av. São João, 473. Entrada franca

SEXTA-FEIRA – 7 de dezembro – 20h … Lançamento – No canto da quadra, de Tarcísio Buenas, pela Reformatório. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

SEXTA-FEIRA – 7 de dezembro – 20h … 4° ‘Era uma Vez no Oeste’ … Festival folk brasileiro independente promovido pelo músico e poeta Douglas Mam. Nesta edição, com a banda Gran Tormenta e os músicos Wallacy Williams e Thiago Juliani. No Brazileria, à rua Clélia, 285. Entrada R$20

SEXTA-FEIRA – 7 de dezembro – 20h30 … AI-5: 50 anos … Peça reconstitui a reunião que criou o Ato Institucional Nº5, resultando na ditadura militar brasileira. No Espaço Redimunho, à rua Álvaro de Carvalho, 75. Também no dia 13, quinta-feira.

SEXTA-FEIRA – 7 de dezembro – 22h … Duas casas … Dupla formada por Bezão (Folk na Kombi) e Nô Stopa (Teatro Mágico) apresenta as canções do cd ‘Duas Casas’. Na Casa Amarela Pub, à rua Doutor Mariano Jatahy Marcondes Ferraz, 96, em Osasco. Entrada R$15. Acompanhe também o lançamento digital do novo single da dupla, “Pedaços de Nós”.

SEXTA-FEIRA – 7 de dezembro – 23h … Grupo Noir … Banda da cantora e compositora Célia Demézio se apresenta no Burako’s “Quase no Centro da Terra”, à rua Marques de Herval, 11/13, no Valongo, em Santos

TERÇA-FEIRA – 11 de dezembro – 21h … Terça em Cena – Teatro … 51a. edição do projeto traz quatro novos textos (clique no cartaz para ler melhor). No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

QUARTA-FEIRA – 12 e 19 de dezembro – 20h … Samba de Terraço – com Élio Camalle… O supertalentoso cantor e compositor brasileiro radicado na França apresenta seu espetáculo ‘Samba D’Accord’, com releitura de clássicos e canções autorais engajadas, acompanhado por um time de músicos da pesada. Músico acaba de lançar clipe de sua incrível canção ‘Zé da Bronca’ (vídeo acima), No Terraço 775, à rua Domingos de Morais, 775, na Vila Mariana

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado (muitos eventos ainda vão entrar). E toda quinta-feira tem um post novo.

