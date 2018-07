Arnaldão alquebrado na quebrada em ritmo de férias forçadas e desventuras. destruir é mais fácil que construir, já dizia o sábio da camisa 10. pedreiros tocam a campainha às 8 da manhã todos os dias. e começam a quebração, pow crash ação! o som sem (Luiz) melodia. dodecafonia. dor de cabeça. e a nuvem de poeira espessa se espalha pelo ar, irrespirável, como aquela outra (incomparável) de Hiroshima. família deslocada sem casa sem canto pra dormir. todo mundo irritado rinitado a espirrar assoar tossir. troca de encanamento, porta ausente, despudorada parede nua sem acabamento, banheiro inutilizado, sem cabimento. e sem vaso (eca!). banho frio de caneca no inverno gelado. fogão aposentado e dá-lhe pão, resto de pizza e café outra vez. como ser feliz sem um teto? responda, brasileiro, expert em sofrer desrespeito. como ser eficaz sem direitos? sem voz nem linguagem. como resistir desaprendendo o alfabeto? sobreviver sem saneamento básico. sem saber do poder da política do prazer da mais-valia do ágio? é assim que me sinto eu, nessa paródia de mim. parece o meu fim: como ler ou ouvir cd? como tocar ou ensaiar pro sarau? como escrever para este blog ou jornal? meu raciocínio símio. o caos que cerca e consome. mil e um compromissos e não vai. ‘n’ afazeres e o tempo encolhe. some arnaldo some. um homem que não dá conta de alimentar sua imensa fome. sua imagética prole. mesmo assim, eis-me aqui. a ti oferto este texto repleto de areia e cimento. com cheiro de poeira e privação. de massa suja onde misturo alguma pura emoção. sempre é possível construir. um chão no ar um lugar paralelo um invento. é lá onde moro rio choro comemoro (ou tento). lanço às moscas e ao vento meu confuso pensamento. desenho no espaço uma ideia capenga um gemido oprimido um poema tenso. meu berro meus erros diversos meu passo incerto. meu verso ao avesso meu eu de dentro. meu sim singelo. meu sincero sentimento. Seja como for, é sempre só hoje o muito/pouco/tudo que sou.

Ontem, após a saída dos pedreiros, desabei de sono e cansaço, zonzo no sofá empoeirado da sala. acordei com a voz de Marina Lima flutuando no meu sonho, cantando na trilha de uma novela de tevê. e pensei: ‘como é linda a música brasileira’. ou será que sonhei? não sei. há muitas zonas que se interseccionam. coisas que são só dos que sonham.

NESTE SÁBADO TEM

ESTÉTICAS DAS PERIFERIAS

Idealizado pela Ação Educativa, o Estéticas das Periferias chega à sua sétima edição em SP. O evento mobiliza inúmeros espaços culturais em todas as áreas da cidade por uma semana. O fazer artístico permeia toda a programação que é construída de forma colaborativa por mais de 30 coletivos. Os números somam, desde a primeira edição, cerca de 450 apresentações artísticas, 145 debates, mais de 150 espaços e um público estimado em mais de 83 mil pessoas. Pela primeira vez o Estéticas das Periferias terá patrocínio: a Oi e a Jontex (por meio do ProAC-ICMS) são as empresas oficiais do evento, que ainda conta com apoio de outros parceiros, entre eles a Via Varejo, que apoiou o Estéticas em outras edições. Eis a programação do Território Vila Maria – Vila Guilherme:

Dia 26.agosto – sábado – às 17h – Roda de Conversa sobre Literatura Feminina no Sarau no Meio do Mundo – Biblioteca municipal José Mauro de Vasconcelos, à praça comandante Eduardo de Oliveira, 100, no Parque Edu Chaves

Dia 27.agosto – domingo – às 16h – Sarau da Maria especial no Casarão – Casarão da Vila Guilherme, à praça Oscar Silva, 110, na Vila Guilherme. (veja AQUI os artistas que já confirmaram presença nesse Sarau da Maria especial)

Dia 30.agosto – quarta-feira – 16h30 – Sarau Asas Abertas (Poetas do Tietê) no Presídio Feminino da Capital, à avenida Zaki Narchi, 1369, no Carandiru (este evento é fechado ao público e ocorre apenas para as internas do PFC)

Dia 1.setembro – sexta-feira – 19h – Slam da Norte na Biblioteca municipal Álvares de Azevedo, à praça Joaquim José da Nova, s/n, na Vila Maria Alta

Dia 2.setembro – sábado – 18h – Baile do Budiga – Casarão da Vila Guilherme, à praça Oscar Silva, 110, na Vila Guilherme

Dia 2.setembro – sábado – 19h – Blackyard – Cowork Space, à rua Nigata, 116, no Jardim Japão

FESTA DE ABERTURA >>> No dia 25 de agosto, sexta-feira, acontece a abertura do evento, no Auditório Ibirapuera, com duas programações:

às 17h – Debate Ocupações e Política Cultural: Conflito e Negociação (duração de 2h – gratuito – no foyer)

às 20h – Espetáculo-performance “SLAM! – Eu, tu, nós, VOZ!”, com direção da atriz, poeta e mc Roberta Estrela D’Alva (duração de 70 minutos – gratuito, com distribuição de ingressos – na plateia interna)

Saiba mais no site.

MEU FESTIVAL DOS FESTIVAIS,

SÁBADO, NO JULINHO CLUBE

Sábado – 26 de agosto – 21h … Meu Festival Dos Festivais – Julinho Clube … Um show emocionante que você não pode perder. O Grupo Roda Viva, formado por músicos, cantores e compositores (alguns ligados ao Clube Caiubi), apresenta as inesquecíveis canções dos festivais, eleitas por votação popular na internet. Você vai ouvir canções incríveis como Roda-viva, O Mal é o que sai da boca do homem, Foi Deus que fez você, Eu quero é botar meu bloco na rua, Escrito nas estrelas, Travessia, Nostradamus, Fio Maravilha, Universo no teu corpo, Ponteio, Disparada, Porto solidão, Andança, Bandolins e, claro, Pra não dizer que não falei das flores, além de Arrastão, Planeta Água, Domingo no Parque e muitas outras…

Prepare seu coração pras coisas que eu vou contar: você vai se emocionar muito. O projeto foi idealizado e produzido pelo músico e historiador Alexandre Tarica. A direção musical é de Bráu Mendonça e a apresentação de Luís Carlos (que também canta). A banda é formada por Bráu (violão, guitarra e voz), Antonio Galba (violino e bandolim), Tarica (baixo), Rosangela Alves (voz e piano), Regina Célia (voz) e Sandrinho Silva (percussão). Artistas convidados: Aline Alves, Sidney Kitagawa e Cássio Figueiredo. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, em Pinheiros. Entrada R$15.

E NO DOMINGO TEM

SARAU DA PAULISTA

Domingo – dia 27 de agosto – 15h … Sarau da Paulista … Após completar um ano de atividades, o Sarau da Paulista vai homenagear o poeta Carlos Felipe Moisés (falecido nesta semana) que dedicou sua vida inteira ao fazer literário. Como bem observou o poeta Ronaldo Cagiano, “ao lembrarmo-nos de Carlos Felipe Moisés, sempre suscitaremos a presença necessária desse gentleman (avis rara num meio comumente dominado pela empáfia acadêmica e pela arrogância excludente dos intelectuais) que fez da literatura a sua vida e da vida recolheu matéria e circunstância para a melhor literatura.”

Rubens Jardim, Cesar Augusto, Claudio Laureatti e todos os organizadores do evento, conclamam alunos, colegas, amigos, leitores e admiradores do poeta Carlos Felipe Moisés a participarem desse sarau-homenagem, despojado e democrático. O pessoal se reúne na esquina da Paulista com a Peixoto Gomide, em frente ao prédio da Justiça Federal. Encerro com este belo poema que o Rubens Jardim escreveu há mais de 30 anos e hoje dedica à memória do Carlos. O tema é a nossa perplexidade diante dessa única certeza: a morte.

Mas como, como explicar este corpo

Que é a única coisa que me pertence

E que não me abandona

E que carrego 24 horas por dia

Incansavelmente nestes 37 anos.

Corpo que é meu retrato no álbum de família

Minha identificação

E única forma que tenho de estar aqui

E não em outro lugar.

Corpo que é meu limite

Minha margem

Minha transitória presença no mundo.

Corpo que já coube num abraço

Num berço

E que certamente vai caber num caixão

Vai caber

Como a última roupa vestida às pressas

Vai caber

Como o último sapato

Vai caber

Como vai caber tudo aquilo que nunca coube

E nunca teve cabimento.

Corpo que é minha represa

Meu ôlho-d’água

E que vai secar

Como o fundo de um rio do Nordeste

Como um cachorro atropelado num dia

De sol quente

Ou como o molho de macarrão

que esqueceste no fogo.

Esqueceste?

Mas como esquecer deste fogo

irrompendo de uma panela

Em uma cozinha

Dentro de uma casa

Junto de uma família

E que ainda hoje está aqui — queimando

Como o pavio de um lampião

Que acaba de arder

Que acaba

Como a luz acaba dentro de uma lâmpada

Que acaba

Como a fome acaba dentro de um corpo

Quando ele acaba

Quando ele

Quando?

E ASSIM ROLOU MAIS UM

SOM & POESIA NA MERCEARIA

Sábado passado teve Som & Poesia na Mercearia, mais um sarau legal no bar da Andrea e do Toninho, na praça Carauari. Organizado por Cida Sarraf, o evento contou com palco aberto e convidados. Na parte literária, Mariana Félix, que lançou o livro ‘Vício’, declamou seus pungentes poemas feministas, denunciando a opressão e a violência contra a mulher. O escritor Lucas Verzola lançou seu impactante livro ‘Em Conflito com a Lei’, dando voz aos meninos (des)amparados pela Fundação Casa. O ponto mais emocionante da noite, foi quando dois dos seus textos-porrada-na-cara foram declamados de forma contundente por Aduzinda Barroso. Marcelo Noceli, das editoras Reformatório e Pasavento, além de acompanhar ‘seus’ escritores, também fez leitura (muito aplaudida) de uma de suas crônicas. Na parte musical, dois grupos vocais, um da Vila Maria, outro de São Miguel, meio que se misturando. As já conhecidas meninas do Grupo Auá (Rosinha, Janete, Selma, Inês… com Tião Baia e Gue-Guê) e o novo grupo Tom de Batom, reunindo amigas da Vila (Cida, Flori, Veronica, Rosa…) e também do Auá, sob a regência (e o violão) do João Emilio. João que também acompanhou Deise, como sempre faz, mas agora com Odair (no baixo) e Alexandre (na percussão), num trabalho que cresce em qualidade e profissionalismo. Ainda teve a minha querida Helen Torres cantando duas de minhas canções (e sendo ovacionada na ‘Ópera’), o som do Mu, a poesia de Akira e Rosinha e o palco aberto pra vários artistas, além do show de encerramento da ótima banda Luneta Vinil, que botou todo mundo pra dançar e se divertir. Quem viu, viu. Tava frio, mas a chapa ferveu.

Veja AQUI todos os artistas e as turmas de amigos que foram ao sarau pelas lentes do Roberto Candido, que aniversariou e ganhou bolo em formato de máquina fotográfica (foto acima). Ao Roberto, nossos parabéns e um muito obrigado por registrar e participar de nossas maluquices coletivas.

ANOTA AÍ >>> O Luneta Vinil (cd acima) vai participar do próximo Show da Maria, no dia 2 de setembro, dividindo a noite com Cordeirovich e Vladinsky (cd abaixo). No Clube Vila Maria. Entrada R$10. Aguarde!

HOMENAGEM A DANIEL MARQUES

NO SARAU ‘O QUE DIZEM OS UMBIGOS’

… … …

Nos dois últimos posts, fiz comentários sobre a repercussão da morte do jovem artista Daniel Marques, tão querido no meio dos saraus. Sábado passado aconteceu mais uma edição do ‘O que dizem os Umbigos’, sarau que ele ajudou a criar. Seus amigos e admiradores lhe prestaram diversas homenagens, inclusive, inaugurando uma biblioteca com seu nome. Não conheci o Daniel pessoalmente, mas mando um grande abraço e a minha solidariedade ao pessoal que sofre nesse difícil momento, pedindo a eles que juntem forças e não desistam de continuar com o sarau. Por tudo que ouvi de tão bonito a respeito do Daniel, imagino que é isso que ele gostaria que os amigos fizessem. AQUI mais algumas fotos do evento, ‘roubadas’ da página do escritor Makenzo Kobayashi.

AGENDÃO

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

De 1 a 31 de agosto, no Metrô Paulista. De 1 a 30 de setembro, no Metrô Faria Lima … Exposição ‘Rugas’ … A fotógrafa Ana Paula Paiva, que já expôs no Sarau da Maria, agora leva sua mostra fotográfica ‘Rugas’ para a linha amarela do metrô. Segundo ela, “Rugas” segue seu objetivo e viagem, sem roteiro e passagem de volta, para quem sabe olhar o envelhecer com leveza, seguir os processos de vida, repensar e celebrar.

Até 3 de setembro … Exposição #éssepê [fotografias de Tiago Queiroz] … Com curadoria de Marcello Vitorino, o fotógrafo Tiago Queiroz, do Estadão, apresenta conjunto de onze imagens em preto e branco produzidas durante suas andanças pela cidade de SP, utilizando um aparelho celular. Na Casavitorino, à rua dom Antonio de Melo, 114. A entrada é franca, mas as visitas precisam ser agendadas pelo e-mail casavitorinofoto@gmail.com. Neste sábado, dia 26, tem roda-de-conversa com o fotógrafo, às 14h.

Quinta-feira – 24 de agosto – 10h … ArtLab – Dança Contemporânea – Aula Aberta … O projeto ArtLab visa dar acesso ao estudo da arte. São 4 meses de curso, ao preço de R$80 mensais. Na aula de Dança Contemporânea a bailarina Laia Mora trabalhará movimentos relacionados com sua pesquisa sobre a histeria na visão de Freud. Apenas 20 vagas. No Espaço Vivartte, à praça Vicente Celestino, 364.

Quinta-feira – 24 de agosto – 17h … Vila Morena na Toca … Banda da vocalista (e produtora cultural) Regina Tieko, a Vila Morena apresenta clássicos da mpb. Couvert sugerido: R$5. Na Toca da Capivara, à rua Major Diogo, 865.

… … …

Quinta-feira – 24 de agosto – 18h30 … Lançamento do livro ‘Diário de um desesperado’ … O livro, de Friedrich Reck-Malleczewen, será lançado pela Sesi-SP Editora na Livraria da Vila (Rua Fradique Coutinho, 915, na Vila Madalena). O organizador, poeta e tradutor Andre Caramuru Aubert estará presente.

Entre maio de 1936 e outubro de 1944, o escritor alemão Friedrich Reck escreveu um diário, só interrompido por sua captura e morte pelos nazistas. O relato que ele nos deixou, é, segundo Hannah Arendt, “um dos testemunhos mais importantes da Alemanha de Hitler”. Eis alguns trechos:

“Eu o vi de perto uma vez jantando na Osteria Bavaria em Munique. Um Gêngis Khan de hortaliça, um Alexandre abstêmio, um Napoleão sem mulheres, uma efígie de Bismarck que certamente teria que ficar de cama por quatro semanas se algum dia tentasse comer somente um dos cafés da manhã de Bismarck”

“Enquanto escrevo, uma imensa revoada de bombardeiros está zumbindo por sobre minha cabeça. Estremeço por cada árvore e cada bosque que desaparece, por cada vale silencioso que é devastado, por cada córrego que esses piratas da indústria ameaçam. Eu preferiria morrer dez vezes a vê-los triunfar”

“Agora, lá em cima, esses selvagens brancos pilotam suas máquinas idiotas, voando rumo à brutalidade e ao crime, afogando a pacífica tranquilidade deste dia primaveril. Estou chorando. Mas é mais de fúria e vergonha que de tristeza”

“Ignorarei os avisos e prosseguirei com estas notas, que almejam ser uma contribuição para a história cultural do período nazista. Noite após noite, escondo este registro bem profundamente nas florestas de minhas terras, permanentemente atento para ver se estou sendo observado, e constantemente mudando o lugar do esconderijo”

“Eu vi Hitler pela última vez em Seebruck, lentamente conduzido num carro com laterais blindadas: uma face de lava escura e gelatinosa, um rosto de lua no qual dois olhos melancólicos da cor do azeviche foram plantados como uvas passas. O que vi deslizando ali, como o Príncipe das Trevas em pessoa, não era uma figura humana. Era uma figura saída de uma história de fantasmas.”

Quinta-feira – 24 de agosto – 19h30 … Anette Camargo Trio no Pina Musical … A cantora e pianista interpreta grandes standards do jazz e da música brasileira. Acompanhada de Libero Dietrich (contrabaixo) e Rodrigo Braz (bateria), tem no repertório Rodgers e Hammerstein, Horace Silver, Miles Davis, Esperanza Spalding, Gershwin e Paul Desmond, além de Edu Lobo, Ivan Lins e Tom Jobim. Entrada franca. No Salão Principal da Pinacoteca de São Bernardo do Campo. Rua Kara, 105, no Jardim do Mar.

Quinta-feira – 24 de agosto – 20h … Mariá Portugal no Loki Bicho … A baterista Mariá mostra suas composições ao violão, com participação de Arthur de Faria. Na rua Chácara do Carvalho, 109. Entrada R$20.

Quinta-feira – 24 de agosto – 20h … Show de lançamento #opendrive no Sesc Pinheiros … Projeto lítero-musical mescla performances poéticas, experimentos sonoros e visuais, incorporando também elementos de intervenção urbana. O álbum, além das faixas de áudio, terá também e-book e videoperformance de show gravado ao vivo no Teatro Oficina, oferecendo o equivalente a três produtos em um só: disco, livro e dvd. Show de lançamento com Arnaldo Nardo (bateria), Caco Pontes (voz, intervenção), Caleb Mascarenhas (sintetizadores), Felipe Chacon (sopros) e Felipe Julián (baixo e samples). Participação de Arrigo Barnabé, Dani Nega e Sandra-X. Na praça do Sesc Pinheiros, grátis.

Quinta-feira – 24 de agosto – 20h … Encontro de Expressões … Sarau organizado pelo músico Cale Narman, com palco aberto para música, poesia, dança, artes plásticas, espaço para exposição de artesanato, teatro e muito mais. Entrada franca. No Espaço MpbBlues, do Grão Espresso Voluntários, à av. Voluntários da Pátria, 3558.

Quinta-feira – 24 de agosto – 20h … Para Manter a Loucura Estável com Vitoriano e Seu Conjunto … Banda lança “Nau dos insensatos”, primeiro disco do álbum duplo “Para Manter a Loucura Estável”. Show em dois atos: “Poetas Loucos Marginais” e “A Balada do Anjo Torto”, com participação de Bárbara Eugênia e Juliano Gauche. O disco narra a história de um artista de rua vivendo entre a imaginação e o mundo real. Em constante questionamento das convenções sociais e dos parâmetros mentais, acaba internado em um manicômio. Ouça:

Com Vitoriano (voz e guitarra), Natália Coehl (voz e performance), Carlos Gadelha (guitarra e voz), Mau (baixo), Monstro (teclado e voz), Felipe Maia (bateria) e Xavier (percussão e bateria eletrônica). Na discotecagem, Jonnata Araújo (Jonnata Doll & Os Garotos Solventes) e Clayton Martin. Na Casa do Mancha, à rua Felipe de Alcaçova, 89, em Pinheiros. Entrada franca.

Quinta-feira – 24 de agosto – 20h30 … Teatro: Hybris – A tragédia Tebana … Espetáculo de montagem da Turma 4 do Curso Livre de Teatro da Cia Naturalis, com direção de Poliana Pitteri. Peça baseada na trilogia de Sófocles: Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Também na sexta-feira, dia 25. No Teatro Studio Heleny Guariba, à praça Franklin Roosevelt, 184.

Quinta-feira – 24 de agosto – 20h30 … Trupe Chá de Boldo no CCSP – Verso … Banda apresenta as músicas de seu quarto disco, Verso, na Sala Adoniran Barbosa do CCSP. Ingressos a R$25 e R$12,50.

Sexta-feira – 25 de agosto – 0h … Abacaxepa lança ‘Pimenta’ … Banda lança primeiro single autoral (gravado ao vivo na T.O.C.A), disponivel em áudio em todas as plataformas digitais e em vídeo no Youtube.

Sexta-feira – 25 de agosto – 18h … III Sarau Epicontro – A poética disforme da cidade ao caos … O terceiro Epicontro apresenta escritores contemporâneos que refletem sobre os dilemas da vida urbana e que reconsideram a função social da literatura. Participação do poeta e ensaísta Claudio Willer e dos escritores Marcelo Ariel, Flávio Viegas Amoreira, Lucius de Mello, Daniel Lisboa, Leonardo Aldrovandi, Clayton de Souza e Laercio Silva. Entrada franca. Na Casa Guilherme de Almeida, à rua Macapá, 187.

… … …

Sexta-feira – 25 de agosto – 19h … Sarau das Águas … Sarau organizado pelo músico Zemarcio Kaipira Urbano homenageia o grande Luiz Melodia. No Espaço Formação, à rua Cambuci do Vale, 109, na Cidade Dutra.

… … …

Sexta-feira – 25 de agosto – 19h30 … Slam da Guilhermina … Coletivo formado por Emerson Alcalde, Uilian Chapéu, Cristina Assunção e Rodrigo Motta apresenta evento dividido em dois momentos: Roda Livre (19h30) e Slam (20h). Com Intervenção Fahrenheit 451 do Slam da Guilhermina + BiblioSesc e lançamento do livro ‘Vício’, de Mariana Felix. Na praça ao lado do Metrô Guilhermina-Esperança, todas as últimas sextas feiras do mês.

Sexta-feira e sábado – 25 e 26 de agosto – 19h … Curumin – no CCSP … Cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista, Curumin lança “Boca”, seu quarto disco. Participação de Russo Passapusso, na sexta, e de Anelis Assumpção, no sábado. A espanhola Indee Styla nos dois shows. Na rua Vergueiro, 1000.

Sexta-feira – 25 de agosto – 20h … Luciana d’Avila canta o amor – em MG … Cantora mineira interpreta as canções de seu cd ‘Falando de Amor’. Couvert R$10. Espaço Excalibur, à rua São Mateus 265, em Juiz de Fora.

Sexta-feira – 25 de agosto – 20h … Duo Sai Conde e Guilherme Lamas … Sai Conde toca a bandola (instrumento típico colombiano) e Guilherme Lamas o violão 7 cordas de aço (instrumento típico brasileiro). O Duo lança o disco “O Alvorecer”. Na Casa das Artes, à rua Campos Sales, 4, em Itapira/SP.

Sexta-feira – 25 de agosto – 20h … Álvaro Cueva & Leo Costa – no Quinto Pecado Café Bistrô … Álvaro Cueva apresenta as músicas do seu mais recente disco “Tempos de Canção”, acompanhado do violonista Leo Costa. Na rua coronel Artur Godói, 12, na Vila Mariana. Couvert R$15.

Sexta-feira – 25 de agosto – 20h … Show Mari Ananias e Mari Brandão … Mari Ananias apresenta o show: “Jogo de Cordas – Uma viagem nos rumos da canção brasileira”, com participação de Mariana Brandão. Na Casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391. Contribuição sugerida R$10.

Sexta-feira – 25 de agosto – 20h … Seis Canta – no SESC São Caetano do Sul … Projeto “Voz às Vozes” traz ao palco mostra do repertório de grupos vocais paulistas. O ‘Seis Canta’ é formado por Amanda Temponi, Ana Ferrini, Everton Dantas, Paulla Zefferino, Raquel Bernardes, Wilson Alves e George Ferreira na percussão. Participação de Jonatan Carvalho Goes. à rua Piauí, 554, no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul.

Sexta-feira – 25 de agosto – 20h … British in Concert recebe Magno Camilo … O ‘BinC’, em sua 70ª edição, apresenta o cantor, arranjador e compositor paulistano Magno Camilo, que interpretará canções autorais acompanhado de Leandro de Abreu (contra-baixo) e Vagner Camilo (teclado). No Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, à rua Vinte e Sete de Outubro, em Suzano.

Sexta-feira – 25 de agosto – 20h … Imigrantes Italianos do Século XXI – no Disjuntor … Banda formada na Mooca por Fabiano Martinelli e Lucas Adon com a proposta de inovar o rock brasileiro, com riffs diferentes e temáticas reflexivas e raivosas. Com Marcelo Pato (guitarrista solo) e Felipe Dok (baterista). Ingressos a R$10 e R$20. Na rua da Mooca, 1747.

Sexta-feira – 25 de agosto – 21h … Edvaldo Santana – no Teatro de Bolso do Quarto Mundo … Grande cantor, compositor e guitarrista apresenta as canções de seu novo cd “Só vou chegar mais tarde”. Na praça Jesuíno Bandeira, na Lapa.

Sexta-feira – 25 de agosto – 21h … Ju Gonçalves – voz & violão … Som intimista relembra canções da mpb, música latina, flashback anos 70 e 80, e mais as que entrarão no futuro ep. Participação do parceiro Nill Caldeira. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

Sexta-feira – 25 de agosto – 21h … Sará O Quê? … “Sará o quê?” são shows, projeções de filmes e saraus promovidos pelo cineasta Sérgio Roizenblit (O Milagre de Santa Luzia) com o apoio da produtora Geórgia Gugliotta e dos músicos Caito Marcondes, Dante Ozzetti e Patrícia Bastos. Na Viração Filmes, à rua Cristiano Viana, 1430. Com comidinhas e bebidinhas, a colaboração é na base do ‘pague o quanto acha que vale/pode’. Nesta edição, uma noite dedicada ao samba paulistano atual: a compositora e percussionista Anná Furtado, acompanhada por Samuel da Silva “Samuca”, apresenta seu primeiro ep “Pesada”; e Guilherme Lacerda interpreta canções do seu quarto disco, “Atalho”.

Sexta-feira – 25 de agosto – 22h … Chico César – na Casa Natura Musical … Show de lançamento do álbum ‘Estado de Poesia’, que une a riqueza dos ritmos brasileiros à sonoridade universal, misturando samba, forró, frevo, toada e reggae. Na rua Artur de Azevedo, 2134.

… … …

Sábado – 26 de agosto – das 14h às 21h … 1º Sarau Brincando de Poetizar … Novo sarau organizado pela poeta Rosinha Morais, militante cultural das regiões de Guarulhos e São Miguel. Segundo as poéticas palavras do seu filho, também artista, Joel Dias:

“Falta um espaço para trocas sem compromisso

Um espaço apenas para abraços e sorrisos

Sem competições

Sem grande estrutura

Só nós, nossa amizade

e nosso amor pela arte

Que a partida de Daniel Marques

seja o estopim de mais amor

e não de mais dor.”

O primeiro Sarau Brincando de Poetizar (inspirado na página e nas vivências da Rosinha Morais) acontece na praça Gilberto van Mill, em Guarulhos.

Sábado – 26 de agosto – das 14h às 18h … Slam da Ponta convida Sérgio Vaz – Casa de Cultura Raul Seixas … Batalha de poesias autorais acontece toda primeira sexta-feira de cada mês no Instituto Reação Arte e Cultura, na Cohab José Bonifácio. Em 2017, para aumentar as possibilidades dos poetas da região participarem do Slam Brasil, acontecem essas edições extras. Para participar, basta ter três textos autorais e se inscrever na hora. O produtor cultural e poeta Sergio Vaz, da Cooperifa, estará presente. No Parque Raul Seixas, à rua Murmúrios da Tarde, 211, em Itaquera.

… … …

Sábado – 26 de agosto – das 14h às 22h … Sarau Anticapitalista Nossas Vidas Valem mais que o Lucro Deles … Espaço de trocas aberto à intervenções artísticas, políticas e sociais. O MRT, Pão E Rosas, Faísca e outros coletivos independentes se juntam na A Casa Socialista Karl Marx, em frente ao metrô Vila Madalena, à praça Américo Jacomino, 49. ‘Filhos da época’, este poemaço de Wislawa Szymborska, postado na página do sarau, dá bem o espírito do evento:

Somos filhos da época

e a época é política.

Todas as tuas, nossas, vossas coisas

diurnas e noturnas,

são coisas políticas.

Querendo ou não querendo,

teus genes tem um passado político,

tua pele, um matiz político,

teus olhos, um aspecto político.

O que você diz tem ressonância,

o que silencia tem um eco

de um jeito ou de outro político.

Até caminhando e cantando a canção

você dá passos políticos

sobre um solo político.

Versos apolíticos também são políticos,

e no alto a lua ilumina

com um brilho já pouco lunar.

Ser ou não ser, eis a questão.

Qual questão, me dirão.

Uma questão política.

Não precisa nem mesmo ser gente

para ter significado político.

Basta ser petróleo bruto,

ração concentrada ou matéria reciclável.

Ou mesma de conferência cuja forma

se discutia por meses a fio:

deve-se arbitrar sobre a vida e a morte

numa mesa redonda ou quadrada.

Enquanto isso matavam-se os homens,

morriam os animais,

ardiam as casas,

ficavam ermos os campos,

como em épocas passadas

e menos políticas.

… … …



Sábado – 26 de agosto – das 15h às 18h … Lançamento do livro ‘Preamar’ – poemas de Rudá Ventura … No lançamento, sarau com leitura dos poemas do livro e um coquetel de confraternização (clique no poema, acima, para ler melhor). A entrada é gratuita e o exemplar estará à venda por R$30. Na Casa Mario de Andrade, à rua Lopes Chaves, 546, na Barra Funda. No prefácio, a poeta Clara Baccarin escreveu: “A arte poética de Rudá tem uma grandeza própria, dessas que capturam o silêncio das sementes, as espumas do mar num vão de areia. De repente nos vemos inundados por um canto ancestral. Parece que nossas almas tangenciam a eternidade.”

Sábado – 26 de agosto – 16h … Relançamento ‘Os Dias da Peste’, de Fábio Fernandes … Relançamento em e-book do livro do tradutor e acadêmico Fábio Fernandes tem prefácio do lendário escritor e músico Fausto Fawcett. No livro, os computadores executam comandos sem receber ordens, xingam seus donos, recusam-se a desligar. As máquinas parecem estar tentando se comunicar com os humanos, adquirindo consciência. No Instituto Sarath, à rua Humberto I, 183, na Vila Mariana.

… … …

Sábado – 26 de agosto – das 16h às 20h30 … Lançamento – Yliê-Samê (como estiletes para riscar brumas) … O poeta Claudinei Vieira (autor de “Yurei, Caberê” e “Olá, Pequeno Monstro do Dia”, além de ser organizador e apresentador do sarau “Desconcertos de Poesia”) lança novo livro pelas mãos da editora e artista gráfica Lunna Guedes (Scenarium), que trata cada exemplar como obra de artesanato. A edição tem tiragem limitada, numerada e personalizada, ao custo de R$35. Com ilustração de Felipe Stefani e prefácios de Fabiano Fernandes Garcez e Adriana Aneli Costa Lagrasta. Na Starbucks, à alameda Santos, 1054. Abaixo, um dos poemas do livro:

RETALHOS

(Claudinei Vieira)

houve aquele tempo

e o tempo se acumula em camadas,

como colchas em colchões velhos,

como camisas pardas em cabides quebrados,

como sapatos abandonados, perdidos

mas nunca jogados fora

houve aquele tempo

e o tempo nunca evapora,

só penetra na pele

e se esconde em memórias fortuitas quebradas

como colchas de retalho coloridas

de colchões embrutecidos

onde antes já se deitara

um amor

onde antes já existira

este amor

No mesmo evento, a Editora Scenarium Plural comemora quatro anos com quatro lançamentos de seus belos livros artesanais. Além do “Yliê-Samê”, do Claudinei, ainda tem: “Impressões”, de Cíntia Araújo; “Tarja Preta”, de Daniel Velloso; e a revista de poemas “Plural 360”.

Sábado – 26 de agosto – 16h30 … Grupo Palimpsesto – La Mujer que yo más quiero … Além de compositora, intérprete e artista plástica, Violeta Parra foi a grande responsável pela propagação do folclore chileno no cenário latino-americano, além de influenciar a “Nova Canção Chilena”. O Grupo Palimpsesto apresenta um resumo de sua trajetória artística, interpretando suas composições, com arranjos próprios. Entrada franca. Na Fundação Ema Klabin, à rua Portugal, 43, no Jardim Europa.

… … …

Sábado – 26 de agosto – das 17h às 22h … Mostra na Rua – Mostra Autoral de Mulheres Artistas … “Num cenário político cada vez mais conservador, higienista, que esteriliza as ruas, proíbe encontros, silencia a contestação, isola e cala as pessoas, precariza as condições de vida”, coletivos de mulheres artistas de diferentes linguagens se encontram num movimento de fortalecimento e apoio mútuo para colocar sua arte na rua. O ponto de encontro é no Lokal Snooker Bar, à rua Barão de Tatuí.

Música>>> Tatiana Nascimento, Dani Vieira e Daisy Serena, Joana Flor e os Ervas Daninhas, Roda de Samba de Mulheres e QCFoster (discotecagem)

Exposição >>> Luísa Malzoni (fotografia revelada em lambe-lambe), Assouan Wadja (jóias artesanais), Bruna Zanichelli (colagens), Moyra Madeira (foto-ímãs), Fernanda Guedes (ilustrações), Cibely Zenari Guadalupe (zine), Olívia Marquioli (cadernos artesanais), Ana Elisa Rodrigues (tingidura em tecido de algodão) e Ju Arraes (poesia visual)

Intervenção >>> LambeBuceta (lambe-lambe), Marina Alegre (Jardinagem de guerrilha)

Poesia >>> Cibely Zenari Guadalupe, Ju Arraes, Caixa.Editora (publicações) e Carlota Novaes (metralhadora poética)

Performance >>> Carla Lombardo, MUMBRA Corpomóvel, Ana Paula Digues e Ana Cecília (Ciça)

Realização >>> Mostra na Rua: Ju Arraes, Nana Foster, Tatiana Nascimento, Joana Flor e Thais Yamashita, com o apoio de Espiral – Cultura, Educação e Saúde.

Sábado – 26 de agosto – das 17h30 às 23h … Música no quintal … No quintal do Teatro Imaginário da Fábrica de Caleidoscópios, o cantor e compositor Kleber Albuquerque recebe amigos e canta canções do seu novo cd. Além de música e poesia, o espaço oferece, às sextas e sábados, petiscos e comidinhas vegetarianas caseiras feitas pela mãe do cantor. Na rua Chá de Frade, 25.

… … …

Sábado – 26 de agosto – das 18h a 0h … Sarau Em Homenagem a Drummond + Lançamento De Livros … Sarau em homenagem ao poeta, nos 30 anos de sua morte. Com microfone aberto para leituras de poemas próprios e do homenageado, além da leitura dos textos das poetas Carla Moura e Pâmela Filipini, que lançarão seus livros. A música ficará por conta da banda Suindara Rock Sertão. Na Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

… … …

Sábado – 26 de agosto – das 9h às 15h … As Despejadas na Praça – Itaim Paulista … O pessoal da Escola Municipal Prof.ª Laura da Conceição Pereira Quintaes bolou um sarau para as crianças, suas famílias e para quem mais quiser dançar, brincar, cantar, colorir e ocupar a praça. As Despejadas se apresentam das 13h30 às 14h10, em formato acustico, com a Bruna Black, a Ariadne Pereira, a Nataly Ferreira e a Vitória Silva. Na praça da rua Coração Paulista, no Itaim Paulista. Lembro que a banda está em campanha de financiamento de seu cd “SouFrida Luta’. Para colaborar, saiba mais AQUI).

Sábado – 26 de agosto – das 14h às 18h … Roda de Conversa com Tiago Queiroz … Conversa com o fotojornalista Tiago Queiroz, que está com a exposição #ÉSSEPÊ, na Casavitorino, à rua dom Antonio de Melo, 114.

Sábado – 26 de agosto – das 19h às 22h … Odisseia das Flores … Apresentação do grupo de rap feminino composto por Chai, Srta Jô Maloupas e Letícia. Além do trabalho musical, as artistas realizam eventos culturais, atividades em ongs e associações, oficinas de mc, palestras, debate e elaboração de projetos sociais e culturais. Na Casa de Cultura Municipal de São Mateus, à rua José Francisco Santos, 502. Entrada franca.

Sábado – 26 de agosto – 19h … 41ª Sarau dos Conversadores … No último sábado do mês acontece o sarau organizado pelos ‘conversadores’ Cacá Mendes e Edson Tobinaga, com microfone aberto e convidados. Nesta edição, o cantor Renato Pessoa divulga seu projeto autoral e a escritora Luiza Bortolatto lança “SP e seus planos”. Presença dos coletivos poéticos Sarau Clamarte e Quinta em Movimento, ambos da Zona Sul de SP. Na Livraria da Vila, à alameda Lorena, 1731. Entrada franca.

Sábado – 26 de agosto – 19h … Sarau Ermelino Ocupa no Estéticas das Periferias … Sarau com microfone aberto para poesias, contos, performances, músicas, danças e tudo o mais. Pocket-shows com os convidados Aldry e Guina. Na praça Benedito Ramos Rodrigues. No cartaz, mais programações do Estéticas da Periferias em Ermelino Matarazzo.

Sábado – 26 de agosto – 19h … Sarau do Grajaú … Sarau com palco aberto para música e poesia. Com Pamela Melissa, Daniel Alexandrino, Núcleo Pele e o Pancadão pra tirar todo mundo da cadeira. Na rua Antônio Comenale, 166.

Sábado – 26 de agosto – 21h … Violada SP recebe Max Sales … Evento de violeiros traz a SP o compositor e tocador mineiro. Clique no cartaz para mais informações. Na Casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391.

Sábado – 26 de agosto – 20h … Um palco e dois shows – Nani Barbosa e Arthur de Paula … Projeto de intercâmbio entre o cenário musical atual do Rio de Janeiro e de São Paulo traz os cantores e compositores Arthur de Paula e Nani Barbosa, mesclando sotaques e estilos. Participação de Victor Cupertino e Janaina Fellini. No Brazileria, à rua Clélia, 285. Ingressos a R$20 e R$15.

Sábado – 26 de agosto – 21h … Fotografia 3×4 – Homenagem a Belchior … Cantor e compositor Viera Pato apresenta show com as melhores canções do bardo cearense, além de alguns ‘lados B’ e composições próprias. Com a participação de Carlos Mahlungo e Jocelio Amaro. Ingressos a R$20. No ECLA – Espaço Cultural Latino Americano, à rua Abolição, 244, no Bixiga.

Sábado – 26 de agosto – 22h … Tributo à Amy Winehouse … Banda Black & Back traz os principais sucessos de Amy, além de clássicos do soul, blues e rock, como The Doors, Lauryn Hill e James Brown, para dançar a noite toda. Entrada R$10. No Boutique Vintage Brechó e Bar, à rua Padre Adelino, 949, quase em frente ao sesc Belenzinho.

Sábado – 26 de agosto – das 23h às 2h … Sarau do Charles … O palhaço Charles (Alessandro Azevedo) conduz as entradas e saídas auxiliado pelos demais palhaços da Cia. Raso da Catarina, promovendo improvisos cênicos entre artistas e público. No Gam Yoga, à rua Fradique Coutinho, 1004, na Vila Madalena. Além das palhaçadas de Charles e do palco aberto, estão na programação:

23h15 – Zuzim jazz quarteto

23h45 – Juquitiba city. (Rap)

0h – Projeção do curtametragem ‘Solidão’, de Janaína Reis.

0h30 – Iuri Geabra Palhaço Arvreto com “És noses”.

1h – Taísa Prado com Leoa.

1h30 – Cia caos clowns com a cena “Tenho Sede”.

2h – May Campos (Dança ritualística Par ciganias variete)

Sábado – 26 de agosto – 23h … Johnny Hooker em SP – Estreia da Turnê “Coração” … Artista performático pernambucano apresenta as onze canções de seu cd. No vídeo, ouça a canção com participação de Liniker. Na Casa Natura Musical, à rua Artur de Azevedo, 2134.

Domingo – 27 de agosto – das 10h às 22h … Arte e Cultura na Kebrada – 11 Anos … Distribuído por várias tendas (clique no cartaz para ver as diversas programações), evento conta com a participação de 200 grafiteiros espalhando arte por 12 quarteirões. Na rua Jacarandá Rosa, s/n, Jardim Maia.

… … …

Domingo – 27 de agosto – das 13h às 21h … FESTA ‘A Idade da Terra em Transe’ #11 … O coletivo Jardim Psicodélico e o Videoclube Charada apresentam a grande festa mensal com atividades artísticas durante todo o domingo. Além do acervo de mais de 10 mil filmes, vão rolar shows com várias bandas e artistas de rock, mpb e soul. Nesta edição tem Sapo Kambo, Muff Burn Grace, Os Brutus, San Serarte e Os Viajantes Imaginários, Elmer Buytar – Psicodélicos Zona Leste, Nicolas não tem banda e Dinamite Panda. A cada edição da festa, essa turma da ZL produz um filme glauberiano para divulgar o evento. Vejam “El Condutor”:

Da exposição de artes, desenhos e afins, participam Vander Bourbon, Marcello Dalla, Dea e Alê Pereira. Em todos os eventos tem artes plásticas, feira de vinil, brechó, fanzines e performances, acompanhados por discotecagem que vai do ‘básico’ aos sons mais obscuros do ‘lado Z’. Na rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, Zona Leste.

Domingo – 27 de agosto – das 11h às 16h … Show de Lenine – Energizando: aqui a Energia é sua … Projeto inédito de sustentabilidade traz Lenine em palco giratório movido por bicicletas. O “Energizando” é um projeto revolucionário na geração de energia, sem que haja uso de tomadas, geradores ou acúmulo de resíduos sólidos. Na programação:

11h – Abertura, seguida de palestra “Importância da Energia com Fontes Limpas” com o engenheiro José Carlos Armelin, sócio do Pedal Sustentável, e Clara Bidorini, da equipe de Inovação da AES Eletropaulo;

11h30 – Coral USP XI de Agosto

14h – Show com o Duo Ecobike by Pedal Sustentável, formado por Ney Marques (bandolim) e Ítalo Peron (violão);

14h30 – Show com o Duo Pê Éfe, formado por Filó Silva (voz) e Pedro Milanesi (violão)

15h – Palestra – “Inovação e Uso de Fontes de Energia Limpa” , com o engenheiro José Carlos Armelin e Ricardo Kahn, gerente de Inovação da AES Eletropaulo

16h – Lenine – voz e violão

Domingo – 27 de agosto – 12h … Roda com Fios de Choro + feijoada na Toca … O grupo Fios de Choro participa da primeira roda de samba dominical do espaço e convida músicos que queiram participar desta jam. Na Major Diogo, 865.

Domingo – 27 de agosto – 15h … Peça ‘Relatos’ … Peça expõe problemas de uma sociedade na qual, a cada segundo, alguma pessoa comete ou sofre algum tipo de violência física ou psicológica. A direção é de Victória Di Paula. No Instituto Sarath, à rua Humberto I, 183, na Vila Mariana.

Domingo – 27 de agosto – 18h … Trio Sinhá Flor … Trio de forró formado apenas por mulheres: Carolina Bahiense no triângulo, pandeiro, sanfona e voz, Cimara Fróis na sanfona, pandeiro e voz, e Talita del Collado na zabumba, percussão, violão, pífano e voz. Neste show, baiões, xaxados, xotes, cocos, emboladas e maracatus. Ingressos a R$30. No Tupi or not Tupi, à rua Fidalga, 360, na Vila Mariana.

Domingo – 27de agosto – 18h … 19 Anos de Sarau … Um dos mais tradicionais espaços de música alternativa e de saraus da cidade completa 19 anos de atividades. Entrada franca. Na av. São Lucas, 479.

Domingo – 27 de agosto – 18h … Alice Passos & Breno Ruiz … Projeto traz dois jovens talentos: Alice Passos, que lançou, recentemente, o cd Voz e Violões (com canções de Guinga, Francis Hime e Paulo Cesar Pinheiro) e o pianista, cantor e compositor paulista Breno Ruiz, que compôs, com o poeta Paulo Cesar Pinheiro, as maravilhosas músicas do álbum Cantilenas Brasileiras. Ingressos a R$35. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554.

Segunda-feira – 28 de agosto – das 20h às 23h … Renato Braz e Monica Salmaso cantam Clube da Esquina … Acompanhados de um coral com 65 cantores, Renato Braz, Mônica Salmaso e Karine Telles fazem show em homenagem ao Clube da Esquina, movimento que projetou mundialmente Milton Nascimento, Fernando Brant, Lô Borges, Tavinho Moura e Tavito, entre outros. A renda será revertida para o projeto Horas da Vida – uma plataforma que agrega médicos que oferecem consultas e tratamentos gratuitos para entidades sociais. São apenas 100 ingressos. Para comprar, clique AQUI.

Segunda-feira – 28 de agosto – 21h … Ó do Avesso – Vicente Barreto e Manu Maltez … O compositor e violonista Vicente Barreto e o músico e artista plástico Manu Maltez apresentam novas parcerias de música e letra, além de composições presentes no disco “Cambaco”, cuja música-título gerou um curta metragem de animação e agora um livro de imagens que será lançado na ocasião, ambos de autoria de Maltez. No show, participação de Alessandra Leão e Josyara. Ingressos a R$30. No Ó do Borogodó, à rua Horácio Lane, 21, em Pinheiros.

Terça-feira – 29 de agosto – 19h30 … Clara Baccarin no Sarau Gente de Palavra Paulistano … Lançamento em SP da Revista Gente de Palavra 59, com apresentação dos poetas Davi Kinski e Rubens Jardim. Entrada franca. Na Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena. A poeta Clara Baccarin, autora de Vibração e Descompasso (crônicas) e Instruções para lavar a alma (poemas), fará leitura de seus textos. Como este:

eu não vou ficar sempre aqui na esquina

plantando batata doce

baroa, mandioca

manjericão, manjerona

eu não vou ficar à toa

nesse sinal semifechado, amarelado

como o meu semissorriso

tomando cuidado, falando aos sussurros

com a sua mão. não

pescando lambari

e vendo o tempo passar

cozinhando o coração devagar

enquanto você segue à risca

sua rotina de seguir a trilha

e preservar as vísceras

que poderão estar apodrecidas

quando finalmente você decidir

vir me encontrar aqui

nessa velha esquina

Terça-feira – 29 de agosto – 21h … Festa de 1 ano de Som a Pino … Show de Tulipa Ruiz com participação de Liniker comemora o primeiro aniversário do programa Som a Pino, apresentado por Roberta Martinelli na Rádio Eldorado. Discotecagem com set de música brasileira do dj Felipe de Paula, programador da emissora. Ingressos a R$60. Na Casa Natura Musical, à rua Artur de Azevedo, 2134.

Quarta-feira – 30 de agosto … I Seminário Internacional História da Fotografia … Sob a coordenação de Helouise Costa e Erika Zerwes seminário reúne acadêmicos que estudam as questões de gênero e suas relações de poder no circuito profissional e artístico da fotografia. Programação completa em www.mac.usp.br

Quarta-feira – 30 de agosto – 17h … ShakesPirando … Os palhaços Cuíca e Batatinha encontram um livro no meio do caminho. O objeto que parece perdido ou jogado fora serve de inspiração para a dupla contar e encenar muitas histórias, realizar muitas brincadeiras e interagir com a plateia. Entrada franca. Na Casa de Cultura São Miguel, à rua Irineu Bonardi, 169, em São Miguel Paulista.

Quarta-feira – 30 de agosto – 19h … Lançamento de Nocaute: 6 poetas Cuba hoje … Coletânea apresenta uma jovem e ativa geração de poetas da ilha. Organizada por José Ramón Sánchez conta com poemas dele e de Oscar Cruz, Jamila Medina Ríos, Javier L. Mora, Legna Rodríguez Iglesias e Pablo De Cuba Soria. A tradução é de Rodrigo Alves Do Nascimento e Mari Alter Ruggieri. ‘Nocaute, porque esses poetas não deixam o desfecho da luta na mão de árbritos corruptos’. Na mesma noite, lançamento do livro de poemas de Rosemarie Waldrop “Os elétrons (não) são todos iguais”, com tradução de Marcelo Lotufo. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269.

Quarta-feira – 30 de agosto – 20h … Zami – sarau da visibilidade lésbica preta … Nada melhor que o próprio texto das organizadoras pra chamar ao evento: “zami é uma palavra caribenha que Audre Lorde ressignificou pra nomear aquelas que vivem juntas como amigas e amantes. Cola (velcro) com a gente pra enegrecer o agosto lésbico. Sarau tem mic aberto a mulheres* cis ou trans negras sapatonas convictas, lésbicas, fanchonas, caminhoneiras, butches, studs, roçonas, y recebe com carinho, calor y o famoso brigadeiro de capim-santo do Aparelha Luzia todas as outras pessoas de corações dissidentes y ouvidos atentos”. Na rua Apa, 78.

Quarta-feira – 30 de agosto – 20h30… Ana, Jesus e Rama em noite musical … A cantora, regente e pesquisadora musical Dani Mattos promove o reencontro de três artistas que se conheceram na turnê do projeto “Villa Lobos para Todos”: a violinista Ana Luiza, o guitarrista Jesus Bertolini e o tenor Rama Raynsford. No espaço cultural onde Dani apresenta grupos vocais, instrumentistas populares, contadores de histórias e diversas atividades. Clique no link e reserve seu ingresso por mensagem inbox.

Quarta-feira – 30 de agosto – 21h … Paula Lima em Caminhos da Música Brasileira … Projeto conta a história da música brasileira através de uma série de shows, tendo como base a OrquestraHB -Heartbreakers. Com direção de GugaStroeter e participação de grandes nomes da mpb. Nesta edição, a cantora Paula Lima, com Geo, Sander Mecca e Thiago Pethit. No Teatro Viradalata, à rua Apinajés, 1387, em Perdizes.

Quarta-feira – 30 de agosto – 21h … Talento MPB – Folk na Kombi … Projeto abre espaço para artistas que representem a variedade de estilos da nossa música, com qualidade e sensibilidade. Nesta edição, o som do Folk na Kombi, trio formado por Bezão, Jonavo e Felipe Camara. No vídeo, a versão folk do divertido rock de Rica Soares. No Bar Brahma, à avenida São João, 677.

Quarta-feira – 30 de agosto – 21h … Os Males do Tabaco, de Anton Tchékhov … Iván Ivánovitch Niúkhin, um ‘melancólico bufão’, faz explanação sobre os tais malefícios. Preso as entranhas do cotidiano e da memória, faz as contas com a própria vida. Com Paulo Maia. Direção do Núcleo 1618. No Estúdio Lâmina, à av. São João, 108, 4º Andar. Entrada R$15.

BOM FINDI A TODOS

