Sarau da Casa Amarela comemora 10 anos, Karine Telles canta Clara Nunes, Hamilton Faria lança ‘brevETERNO’, Volt faz pocket no Toca e eu lembro do meu amigo Nén

Nos anos 60, na rua Alcântara da minha infância, tínhamos uns certos ‘vizinhos espanhóis’. Uma família acolhedora e amorosa em cuja casa eu passei enfurnado durante uns bons e felizes 5 anos. Quase todos os dias eu e meu irmão dizíamos à nossa mãe: ‘vou na casa da espanhola’. Meu irmão Luiz ficou amigo do David. Ambos, pré-adolescentes, montaram uma banda e tocavam rocks & pops na garagem forrada de fotos dos Beatles. Eu, criança, fiz amizade com o João Carlos, o Nén, irmãozinho do David. Nén, uma variante de ‘neném’, era como a família carinhosamente o chamava. Conheci o Nén ainda no colo de sua mãe, a saudosa Dona Conceição, em uma festa, uma quermesse talvez, num barracão ao lado de casa. Apesar de eu ser quase dois anos mais velho, os adultos forçaram pra que a gente ficasse brincando junto. E assim, ele desceu do colo da mãe e ficamos ali, pelo chão, trocando nossas primeiras impressões. Ficaríamos brincando e trocando muitas impressões durante os próximos 5 anos. Além de xeretar o som e ouvir atentamente os papos dos ‘nossos Beatles’ (David, Luiz, Edno e Nilsão), eu e Nén passávamos nosso tempo em meio a jogos de botão, desenhos quadriculados copiados dos gibis, palavras cruzadas, jogos de forca e memória, futebol, guerra de tampinhas, roubando Melhoral infantil da caixinha de remédios (porque eram saborosos!), comendo sanduíches de tomate com açúcar, vendo Perdidos no Espaço e Jovem Guarda na tevê, seriados de detetive (que ele dizia que iria ser), conversando sobre a Espanha, sobre idiomas (ele curtia a pronúncia italiana e eu a francesa) e sobre as constelações, a conquista da Lua, entre revistas, discos e audições escondidas no potente rádio que pegava outras frequências, brincadeiras que inventávamos (como o cemitério de formigas enterradas em caixas de fósforos e a criação de cidades e personagens a partir dos times de botão), e outros tantos besteiróis que nem me lembro (às vezes a gente começava a rir de repente, sem parar, sem motivo, como no dia em que ficamos cantando ‘You Know my Name‘, música engraçada que ele adorava). E havia (e sinto que ainda há), a simples companhia que fazíamos um ao outro, coisa que os amigos verdadeiros nem dão importância na hora, mas sentem uma saudade danada pela vida inteira afora (e foi o que senti, assim que ele e a família retornaram à Espanha).

Pois é… Nessa semana, soube que o Nén se foi. Nem tive coragem de perguntar ao seu irmão o que houve. Ainda estou impactado pela triste notícia da sua morte. Os braços arrepiados, a sensação ruim e essa tristeza doendo doendo. Sempre alimentei a ideia de que fosse revê-lo um dia (em Barcelona, em Brasília ou aqui). A gente sempre acha que vai haver uma nova chance. Às vezes, não há. Queria relembrar nossa infância feliz, saber dele, de seu filho (os dois, na foto). E brindar ao presente. Não deu… Estou arrasado por ter perdido um amigo profundo, daqueles que moram entranhados na alma e no coração da gente, como anjos que vêm de longe, não sei de onde, e se alojam eternamente. Como sonhos que são pra sempre. É uma parte da minha vida que se vai com ele (vamos todos indo aos poucos, ao perder os que amamos). Fomos amigos por um tempo tão curto… E, no entanto, ainda sinto aqui comigo a inesquecível alegria de termos convivido. Obrigado por tanto, meu querido amigo Nén. … … … NALDO’S NEWS … … …

24 de abril >>> SHOW DA MARIA >>> O próximo evento do coletivo Sarau da Maria (sempre no último sábado de cada mês) será o Show da Maria, dia 24 de abril, a partir das 20h. Além da presença dos organizadores (Arnaldo, Deise, Helen, Lalá e Marici), teremos pocket-shows de meia hora com José Carlos Guerreiro (interpretando suas parcerias com artistas da Vila Maria), Vlado Lima (com seus poemas e canções), Laís Gomes & Banda e a versão em trio da banda CiriloAmém (com Katia Aqkino, Rafael Cirilo e Sergio Basseti). Mais detalhes na semana que vem.

26 de abril >>> ‘LIVES CAETANAS – Volume 2′ >>> Após reestruturar o projeto, o cantor, compositor, blogueiro e sarauzeiro Arnaldo Afonso (eu mesmo!) avisa que ainda realizará mais 5 edições de suas Lives Caetanas, sempre na última segunda-feira de cada mês. A primeira delas (a ‘segunda-feira do mês, no dia 26 de abril, às 20h (com participação da cantora e atriz Após reestruturar o projeto, o cantor, compositor, blogueiro e sarauzeiro(eu mesmo!) avisa que ainda realizará mais 5 edições de suas, sempre na última segunda-feira de cada mês. A primeira delas (a ‘ Lives Caetanas – Volume 1 ‘), com transmissão pelo Facebook, teve mais de 1.500 visualizações, mais de 700 comments e cerca de 150 compartilhamentos (obrigado!). A segunda da série, ‘Lives Caetanas – Volume 2’, acontecerá na últimado mês, no dia(com participação da cantora e atriz Rosa Freitas ).

MEU CANAL NO YOUTUBE >>> Após postar no YouTube minhas canções Além da Lenda (em parceira com Conrado Pera), Chama de Amor e Tom Jobim no Telhado, me dei conta de que estou com dois canais lá (canal um e canal dois), além das várias postagens espalhadas pelas páginas dos saraus de que participei (é só pesquisar pelo meu nome que elas vêm – ouça ‘Barbárie Moderna‘, ‘Eu e a minha solidão‘, ‘Lágrima no Asfalto‘, ‘Coração Jazz‘, Paraísos Cotidianos (Paraisópolis) e ‘A Música e Eu‘)