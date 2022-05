‘TODA SEXTA, UMA NOVA CANÇÃO’ TRAZ A

PRIMEIRA FAIXA DE ‘BARBÁRIE MODERNA’

… … …

Após doze edições semanais consecutivas, a seção criada para tirar o pó das minhas composições engavetadas gerou material suficiente para o lançamento de um disco. Como nunca tinha lançado nenhum, batizei esse conjunto de canções de ‘Um Dia Feliz – Meu Primeiro LP’. Sim, é um álbum fake. Como o meu sonho de menino era lançar um LP, então, brinquei de lançar um, artesanal, vendas diretamente com o autor. Não tem no Spotify. Edição numerada e limitadíssima (quantitativa e qualitativamente, dizem as más línguas).

.

UM DIA FELIZ – Meu primeiro LP – Arnaldo Afonso >>> Ouça as 12 canções desse discão de vinil.

No lado A:

Um Dia Feliz … Só Teu … Visita Íntima … Hey, Girl … O Poema Gráfico … Oh, John / Imagine

No lado B:

Tom Jobim No Telhado … E Se De Repente … Coisas do Amor … Desvario … Valsa Desamorosa … Sem Disfarce

.

Agora, inicio a postagem das 12 músicas do meu segundo LP. A faixa 1 do Lado A, que dá nome ao disco, chama-se 'Barbárie Moderna'. A letra é uma espécie de carta ao cantor e compositor João Marques (meu querido amigo a quem apelidei de Johnny), onde cito nomes e obras de vários artistas e diversos assuntos que eram tema de nosso interesse na juventude. Foi com Johnny que comecei a tocar violão e graças às conversas com ele fui entendendo um pouco mais de arte e da vida. Sempre que toco essa canção, dedico a ele, agradecido por sua amizade, inteligência e talento (já falei dele neste blog). Valeu, Johnnyyyyyyy!!!

BARBÁRIE MODERNA

(Arnaldo Afonso) Oi, Johnny… como vai você?

Sinto muito ter ficado

tanto tempo sem te ver

.

Tenho andado pelas ruas mais escuras

encontrado as mais estranhas criaturas

Gente largada, sem nada de seu

além da crença na ilusão

Gente que sonha no abismo e no breu,

com a luz da civilização

.

Tantos assassinatos

em São Paulo essa noite

Sete pivetes queimados

num condomínio sob a ponte

Minha manchete é tão clara:

Amanhã morreu de ontem

Deixa eu chorar

é muito pouco o que se aprende

Deixa eu falar

do que eu entendo a quem me entende

.

Eu sozinho sem vizinho

como Leminski bem sabe

Vendo a cólera dos deuses

espalhar-se na cidade

Um maestro um velho amigo

um gatilho uma saudade

Mais um Torquato encontrado inerte

numa quitinete em Gothan City

Outro Torquato encontrado inerte

Numa quitinete em Gothan City

.

Essa canção é só pensada:

como a carta de Drummond

Sentimento que se guarda

na antecâmara do som

Camarada das palavras

as palavras se misturam

Como encontrar a mais pura

arquitetura da emoção?

Diga me diga do enigma

que antecede a criação

.

Barbárie moderna…

Barbárie moderna…

.

Qual Pessoa tu preferes

pra explicar-te em língua-mãe?

Mares d’arte nunca Dantes

Navegados por Camões

barcas livres olhos d’alma

perfurados nos porões

Qual fingidor ousaria sentir

a dor não-dor que lhe doía

A dor sem som, interior, dor-mor, pia

Um açum preto na poesia

Um açum preto na poesia

.

Camiñando hace camiños

Parsce qui l’ôme ne pas un île

Dos vãos livres de Niemayer

Aos desvãos de Henry Miller

Shake’s’pirando em alemão

Tim-tim! To beer or not to beer?

Canto esperanto na língua dos Campos

(que anjos augustos não nos ouçam)

Quanta esperança na língua de Rosa

(que anjos de Rilke não ameacem

e os ‘Aires’ de Baudelaire dispersem-se…

E os ‘Aires’ de Baudelaire despeçam-se)

.

Nas voltas rápidas de Senna

As linhas tortas de Gaudí

Nos croquis de Le Corbusier

a folha seca de Didi

Nos olhos (óleos) loucos de Picasso

a juventude, a joie-du-vivrée

Pra sempre a arte de Lorca e Artaud

Toda autoridade é cômica

e em toda parte caducou

Toda autoridade é cômica

O velho Chaplin já ensinou

.

Barbárie moderna…

Barbárie moderna…

.

No arquivo vivo do meu micro

Nietzsche encarna em Sílvio Santos

New-filósofos em grego

debatem o sexo-dos-anjos

Vinho aos tímidos e aos tristes

como manda o ditirambo

Abaixo Rambo e viva Rimbaud

com amor e raiva alguém pichou

Abaixo Rambo e viva Rimbaud

com amor e raiva alguém postou

.

Com puta dor, com puta amor

com puta dor, com puta amor

Computa dor, computa amor

computador, computamor .

.

… … …

…

…

.

.

… … …

AGENDÃO

… … …

Em minha página no Facebook, a programação alternativa do agendão é diariamente atualizada. Confira lá…

…

…

.

… … …

.